10 najlepszych narzędzi do automatyzacji procesów w przeglądarce w 2024 roku

Ręczne testowanie aplikacji internetowych może być czasochłonne i podatne na błędy, tym bardziej, jeśli mamy do czynienia z warstwowym, bogatym w funkcje oprogramowaniem.

W tym miejscu z pomocą przychodzi automatyzacja przeglądarek. Narzędzia do automatyzacji przeglądarek pomagają programistom, osobom niebędącym programistami i specjalistom ds. zapewnienia jakości (QA) przyspieszyć i udoskonalić testowanie aplikacji.

Robią to poprzez obsługę powtarzalnych, żmudnych zadań, takich jak wypełnianie formularzy, wyodrębnianie danych lub przeprowadzanie testów interfejsu użytkownika, co pozwala na uwolnienie czasu i skupienie się na kreatywnej, strategicznej pracy.

Dzięki inteligentnym narzędziom do automatyzacji przeglądarek, aplikacje internetowe działają płynnie i z zachowaniem zależności. Można również przyspieszyć cykl wydawniczy i z łatwością sprostać oczekiwaniom klientów - jest to niezaprzeczalna zaleta biznesowa, ponieważ popyt na aplikacje internetowe jest coraz większy usprawnione cykle pracy rośnie.

Jeśli szukasz najlepszych narzędzi do automatyzacji przeglądarek, oto 10 alternatyw, które warto poznać w tym roku.

Co to jest narzędzie do automatyzacji przeglądarki?

Narzędzie do automatyzacji przeglądarki to oprogramowanie, które może kontrolować i automatyzować działania przeglądarki internetowej, takie jak odwiedzanie adresów URL, wypełnianie formularzy, klikanie przycisków, wyodrębnianie danych i wykonywanie powtarzalnych zadań internetowych bez ręcznego wprowadzania danych przez użytkownika. Wykorzystuje oprogramowanie do automatyzacji do naśladowania ludzkich interakcji ze stronami internetowymi lub aplikacjami internetowymi. Celem jest uproszczenie procesów automatyzacji sieci i wyeliminowanie powtarzalnej pracy ręcznej.

Czego należy szukać w narzędziach do automatyzacji przeglądarek?

Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do automatyzacji przeglądarki, takich jak wsparcie platformy, języki programowania i budżet. Oto przydatna lista kontrolna, która pomoże w podjęciu decyzji.

Kompatybilność : Po pierwsze, sprawdź, czy narzędzie ma wsparcie dla twojego systemu operacyjnego i preferowanych przeglądarek internetowych. Twoje narzędzie musi działać w twoim środowisku technologicznym

: Po pierwsze, sprawdź, czy narzędzie ma wsparcie dla twojego systemu operacyjnego i preferowanych przeglądarek internetowych. Twoje narzędzie musi działać w twoim środowisku technologicznym Język programowania : Sprawdź, czy narzędzie wspiera języki programowania, których używasz

: Sprawdź, czy narzędzie wspiera języki programowania, których używasz Wydajność: Wybieraj narzędzia, które są w stanie nadążyć za zadaniami, którym zależy na czasie. Wydajność to klucz. Tutaj przyjazne dla użytkownika interfejsy wygrywają ze skomplikowanym, niezgrabnym oprogramowaniem

Wybieraj narzędzia, które są w stanie nadążyć za zadaniami, którym zależy na czasie. Wydajność to klucz. Tutaj przyjazne dla użytkownika interfejsy wygrywają ze skomplikowanym, niezgrabnym oprogramowaniem Elastyczność: Upewnij się, że możesz niestandardowo dostosować narzędzie do swoich konkretnych potrzeb i przypadków użycia

Upewnij się, że możesz niestandardowo dostosować narzędzie do swoich konkretnych potrzeb i przypadków użycia Koszt: Rozważ całkowity koszt, w tym opłaty licencyjne i wszelkie ukryte wydatki. Idealne narzędzie powinno nie tylko pasować do Twoich potrzeb, ale także do Twojego budżetu

Porozmawiajmy teraz o narzędziach do automatyzacji przeglądarek, które dobrze wypadają na powyższych frontach.

10 najlepszych narzędzi do automatyzacji przeglądarek w 2024 roku

Dzięki naszej wyselekcjonowanej liście optymalnych narzędzi do automatyzacji przeglądarek, będziesz w stanie automatyzację cyklu pracy w mgnieniu oka i bez stresu.

1. ClickUp

Twórz zadania, zapisuj zawartość stron internetowych i automatyzuj cykle pracy w przeglądarce dzięki rozszerzeniu ClickUp i funkcjom automatyzacji

ClickUp to najlepsze narzędzie wielozadaniowe dla wszystkich środowisk pracy. Jego funkcje automatyzacji wydajności i cykli pracy bezpośrednio z przeglądarki są marzeniem każdego hakera produktywności.

W ClickUp można zautomatyzować cykl pracy poprzez ustawienie zależności między zadaniami, niestandardowych akcji i wyzwalaczy, automatycznych przypomnień itp. Na przykład, gdy wcześniejsze zadanie zostanie oznaczone jako zakończone, możesz wyzwalać kolejne zadania. Automatyzacja w ClickUp funkcje, zakończone alertami o użyciu i szczegółową dokumentacją, dbają o Twoją zajętą pracę i odświeżają Cię do zrobienia bardziej znaczącej pracy w zespole lub jako użytkownik indywidualny.

Co więcej, z łatwością zautomatyzujesz przepływ danych pomiędzy ClickUp i innymi narzędziami, z których korzystasz. Wystarczy włączyć Integracja ClickUp z Zapier do połączenia cykli pracy ClickUp z ponad 1000 innych aplikacji. Rozszerzenie ClickUp dla Chrome umożliwia tworzenie zadań bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Możesz podświetlić tekst na stronie internetowej i utworzyć zadanie lub dodać je do istniejącej listy w ClickUp. Możesz także zapisywać strony internetowe, obrazy, połączone zadania itp. bezpośrednio do zadań ClickUp w celach referencyjnych.

Dzięki zintegrowaniu działań w przeglądarce z jej zarządzanie zadaniami cykl pracy, ClickUp zapobiega przełączanie kontekstu i zwiększa wydajność.

ClickUp najlepsze funkcje

Dostosuj ClickUp do swoich unikalnych procesów pracy

Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą niestandardowych wyzwalaczy i działań

Zastosuj wstępnie ustawione, liczne szablony automatyzacji, zarządzania projektami i zadaniami lub stwórz własne

Automatyczne tworzenie zadań z e-maili wysyłanych na określony adres

Połącz ClickUp z popularnymi aplikacjami, takimi jak Bugsnag, Calendly, E-mail, GitHub, Twilio i HubSpot w celu płynnego zarządzania cyklem pracy

Uzyskaj dostęp do API, aby programowo zarządzać zadaniami, listami, wpisami czasu itp

Limity ClickUp

Mniej integracji w porównaniu do niektórych konkurentów

Nowi użytkownicy doświadczają krzywej uczenia się

Cennik ClickUp

FreeUnlimited : 7 USD miesięcznie za członka

: 7 USD miesięcznie za członka Business : 12 USD miesięcznie na członka

: 12 USD miesięcznie na członka Enterprise: Ceny niestandardowe

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9200+ recenzji)

4.7/5 (9200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3900+ opinii)

2. Lalkarz

przez Lalkarz Puppeteer to biblioteka Node.js służąca do automatyzacji zadań w przeglądarce. Jej zaletą jest to, że może kontrolować przeglądarki za kulisami w bardzo ukryty sposób.

W przeciwieństwie do innych najlepszych narzędzi do automatyzacji przeglądarek, takich jak Selenium, Puppeteer bezpośrednio kontroluje przeglądarkę Chrome bez widoczności na ekranie. Wszystkie interakcje z przeglądarką odbywają się w tle.

Daje to Puppeteerowi pewne zalety:

Jest bardzo szybki i lekki, ponieważ nie musi renderować interfejsu użytkownika przeglądarki, co zajmuje zasoby

Testy/automatyzacja nie są widoczne dla obserwatora, co pozwala na dyskretną automatyzację

Bardziej przypomina kontrolowanie rzeczywistego zachowania użytkownika niż robota

Nadal jednak musisz dostarczyć jasne instrukcje i napisać kod, aby wykonać żądane działania w sposób zautomatyzowany.

Najlepsze funkcje Puppeteer

Proste i intuicyjne API, zapewniające łatwość nauki i użytkowania

Elastyczny cykl pracy dzięki kompatybilności z wieloma językami programowania, takimi jak JavaScript, Python i C#

Bezproblemowe korzystanie z aplikacji w różnych systemach operacyjnych, w tym Windows, Mac i Linux

Limity Puppeteer

Moja praca tylko na przeglądarkach Chrome lub Chromium

Skrypty mogą działać wolno podczas rozszerzenia interakcji z przeglądarką

Cennik Puppeteer

Free

Puppeteer oceny i recenzje

Za mało ocen

3. Bardeen

przez Bardeen Bardeen jest rozwiązaniem dla upraszczania złożonych cykli pracy . Dzięki intuicyjnemu i bezproblemowemu interfejsowi użytkownika, Bardeen AI pozwala użytkownikom zintegrować AI z ich codziennymi cyklami pracy, uwalniając ich do strategicznych zadań o wysokiej wartości.

Wystarczy kilka linijek instrukcji, aby oddelegować powtarzalne zadania do Bardeen i zbudować bardziej wydajne i usprawnione miejsce pracy.

Najlepsze funkcje Bardeen

Tworzenie izarządzanie cyklami pracy bez umiejętności kodowania

Zachowaj bezpieczeństwo danych, ponieważ działa lokalnie w przeglądarce

Otrzymuj sugestie dotyczące zadań do automatyzacji

Limity Bardeen

Brak planów Teams i jest przeznaczony głównie do indywidualnych przypadków użycia

Ceny Bardeen

Starter: Free

Free Profesjonalista: 10 dolarów miesięcznie

10 dolarów miesięcznie Business: Niestandardowy cennik

Bardeen oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 20 recenzji)

4. Cyprys

przez Cypress Cypress to framework do testowania front-endu stworzony z myślą o nowoczesnej sieci. Dzięki Cypress możesz tworzyć, debugować i automatycznie uruchamiać testy w ramach ciągłej integracji.

Usługa Cypress Dashpit dostarcza nagrania testów, zrzuty ekranu z awarii i nagrania wideo na wielu maszynach. Oferuje łatwe do zrozumienia API i pozwala obserwować, jak testy kompleksowe i testy komponentów są uruchamiane w czasie rzeczywistym podczas tworzenia aplikacji.

Przenoszony w czasie debugger pozwala cofnąć się w czasie i odtworzyć przebieg testu, ułatwiając debugowanie aplikacji. Debugowanie błędów staje się jeszcze prostsze dzięki wykorzystaniu narzędzi deweloperskich dostępnych w przeglądarce.

Najlepsze funkcje Cypress

Wykorzystanie prostego, łańcuchowego API do opisywania interakcji z przeglądarką w czytelny sposób

Zatrzymanie testowania w dowolnym momencie do zrobienia testu aplikacji

Unikanie dodatkowej pracy, ponieważ wszystkie biblioteki i zależności już istnieją

Przechwytywanie zrzutów ekranu podczas wykonywania testów

Limity Cypress

Cypress nie ma wsparcia dla wielu języków programowania, tylko JavaScript

Nie może kontrolować dwóch przeglądarek jednocześnie

Ceny Cypress

Free : Dla małych Teams

: Dla małych Teams Teams: Zaczyna się od $75/miesiąc

Zaczyna się od $75/miesiąc Business : Od 300 USD/miesiąc

: Od 300 USD/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Cypress oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 90 recenzji)

4.8/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

5. Testsigma

przez Testsigma Testsigma umożliwia automatyzację testów webowych, mobilnych i API na jednej wygodnej platformie. Narzędzie do automatyzacji testów oferuje wbudowane laboratorium testowe z szerokim zakresem rzeczywistych urządzeń i przeglądarek w chmurze o wysokiej dostępności, umożliwiając jednoczesne testowanie na wielu urządzeniach.

Testsigma wykorzystuje inteligentny algorytm do wykrywania i naprawiania elementów strony, zapewniając płynne wykonywanie testów nawet w przypadku zmian w testowanej aplikacji.

Platforma dostarcza kompleksowe raportowanie testów ze szczegółowymi informacjami o wynikach, czasie wykonania, szczegółach urządzenia i innych istotnych metrykach.

Najlepsze funkcje Testsigma

Dostosowywanie elementów strony w celu płynnego testowania, nawet jeśli aplikacja ulegnie zmianie

Łatwe połączenie z popularnymi narzędziami, takimi jak Jira, Jenkins, GitHub i Slack w celu lepszej pracy zespołowej i ciągłych ulepszeń

Szybkie rozszerzanie zakresu testów dzięki wbudowanym testom opartym na danych

Limity Testsigma

Niektórzy użytkownicy uważają, że proces dodawania kroków w Testsigma jest żmudny

Identyfikacja poprawnego elementu HTML może stanowić wyzwanie

Ceny Testsigma

Pro: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: Niestandardowy cennik

Testsigma oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (20+ recenzji)

4.5/5 (20+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. QA Wolf

przez QA Wolf QA Wolf upraszcza i przyspiesza testowanie aplikacji internetowych oraz pomaga osiągnąć automatyzację kompleksowego pokrycia testami w ciągu kilku tygodni. Dzięki nieograniczonej liczbie równoległych uruchomień i gwarancji Zero Flake, QA Wolf znacznie zmniejsza wydatki na kontrolę jakości, jednocześnie zwiększając pokrycie testami.

Platforma umożliwia kompleksowy przegląd wydatków na kontrolę jakości, pokrycie testami, częstotliwość wydań i obciążenie programistyczne.

Funkcja Wolf-O-Vision umożliwia testowanie równoległe, skracając cykle QA i eliminując tradycyjny proces montażu.

Najlepsze funkcje QA-Wolf

Eliminacja konieczności jakiejkolwiek instalacji lub ustawienia, w wyniku czego nie ma żadnych kłopotów

Swoboda koncentracji na dodatkowych zadaniach bez obciążenia testami

Umożliwienie Teams równoległego wykonywania testów przeglądarek z wydajnymi i szybkimi przebiegami

Limity QA-Wolf

Niektórzy użytkownicy zgłaszają kosztowne automatyzacje testów

Ceny QA-Wolf

Płatność za test

QA-Wolf oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (60+ recenzji)

7. Watir

przez Watir Watir, skrót od "Web Application Testing in Ruby" (i wymawiany jako "Water") to open-source'owa, łatwa w użyciu biblioteka stworzona w języku Ruby do automatyzacji aplikacji internetowych.

Watir pozwala na wykonywanie zrzutów ekranu podczas testowania i monitoruje postęp testów. Wykonuje instrukcje podobnie jak człowiek i zapewnia wsparcie dla różnych przeglądarek, w tym Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari i Edge.

Zazwyczaj jest najbardziej kompatybilny z frameworkami testowymi, takimi jak RSpec i Cucumber.

Najlepsze funkcje Watir

Automatyczne przechwytywanie zrzutów ekranu po zakończeniu testów

Łatwe mierzenie wydajności strony

Wsparcie aktywnej społeczności open-source dodającej nowe funkcje i utrzymującej integrację z najnowszymi przeglądarkami

Limity Watir

Brak kompatybilności z frameworkami testowymi innymi niż Ruby

Brak optymalizacji testów mobilnych

Ceny Watir

Free

Oceny i recenzje Watir

Za mało recenzji

8. Appium

przez Appium Appium to projekt open-source i niezależny ekosystem powiązanego oprogramowania. Pomaga w automatyzacji natywnych, hybrydowych i mobilnych aplikacji internetowych na platformach iOS, Android i Windows.

Wykorzystuje protokół WebDriver do sterowania natywnymi aplikacjami tak, jak robiłby to użytkownik. Może stukać, przesuwać palcem, wprowadzać tekst i wykonywać inne interakcje w celu usprawnienia interfejsu użytkownika automatyzacja zadań na różnych platformach aplikacji.

Strona Ecosystem oferuje zakres sterowników i wtyczek, które zwiększają możliwości automatyzacji przeglądarek. Nacisk kładziony jest na testowanie czarnej skrzynki z perspektywy użytkownika końcowego, a nie na wewnętrzną jakość kodu.

Appium umożliwia również nawigację po CLI Reference w celu korzystania z wiersza poleceń i przeglądanie Command Reference w celu uzyskania pełnej listy poleceń.

Najlepsze funkcje Appium

Płynna integracja Appium z różnymi programami do programowania i testowania, w tym Perfecto, Bamboo, Jenkins i innymi

Tworzenie testów dla wielu platform mobilnych przy użyciu ujednoliconej bazy kodu

Pisanie testów w wielu językach, takich jak Java, Python, JavaScript, C# itp.

Limity Appium

Oferuje ograniczone wsparcie dla aplikacji internetowych i aplikacji na pulpit

Ustawienia i konfiguracja Appium mogą być skomplikowane

Ceny Appium

Free

Appium oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

9. Katalon

przez Katalon Katalon oferuje użytkownikom potężną platformę do automatyzacji testów. Płynnie integruje zaawansowane Narzędzia AI w celu usprawnienia testów regresji.

Łącząc prostotę niskiego kodu z pełną elastycznością kodu, Katalon Studio ułatwia szybkie dane powstania testów dzięki funkcjom takim jak nagrywanie i odtwarzanie oraz automatyczne przechwytywanie obiektów testowych.

Wszechstronność platformy obejmuje testy webowe, mobilne, API i pulpitu, prezentując nowoczesne podejście do zapewniania jakości.

Najlepsze funkcje Katalon

Uruchamianie testów bez konieczności stosowania dodatkowych rozszerzeń

Generowanie wnikliwych analiz za pomocą Katalon dzięki wbudowanym raportom, które można eksportować w formatach PDF, HTML, Excel lub CSV

Ograniczenia Katalon

Może stanowić wyzwanie dla osób bardziej skłonnych do korzystania z funkcjonalnych języków programowania, takich jak Python i JavaScript

Ceny Katalon

Free: Dla małych teamów

Dla małych teamów Premium: $167/miesiąc

$167/miesiąc Ultimate: Niestandardowy cennik

Katalon oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

4.4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.4/5 (700+ recenzji)

10. Selen

przez Selenium Selenium to potężne narzędzie, które umożliwia automatyzację testowania przeglądarek poprzez symulację ludzkiego zachowania, lokalnie lub na zdalnej maszynie za pomocą serwera Selenium. Użytkownicy mogą dostosować je do swoich specyficznych potrzeb za pomocą trzech różnych narzędzi.

Selenium WebDriver dostarcza narzędzia automatyzacji API do kontrolowania operacji w przeglądarce, takich jak nawigacja, wyszukiwanie elementów, wykonywanie skryptów JavaScript itp. Pomaga budować silne, zautomatyzowane testy dla stron internetowych, aby zapewnić ich bezbłędne działanie. Można go używać do testowania funkcji, akceptacji i regresji aplikacji internetowych.

Selenium IDE jest dostępne jako dodatek do przeglądarek Chrome, Firefox i Edge, umożliwiając proste nagrywanie i odtwarzanie interakcji z przeglądarką. Użytkownicy mogą nagrywać testy jako serię kroków/akcji w przeglądarce, które mogą być eksportowane jako skrypty.

Wreszcie, Selenium Grid pomaga użytkownikom skalować ich wysiłki w zakresie automatyzacji poprzez dystrybucję i uruchamianie testów na wielu maszynach. Jest to przydatne podczas uruchamiania dużych zestawów testów w różnych przeglądarkach, wersjach i systemach operacyjnych.

Najlepsze funkcje Selenium

Testowanie funkcji strony internetowej w różnych przeglądarkach

Tworzenie elastycznych zestawów automatyzacji i testów dla aplikacji opartych na przeglądarkach

Skalowanie i dystrybucja skryptów w różnych środowiskach

Limity Selenium

Nie jest dobrym zamiennikiem dla tradycyjnych narzędzi do analizy stron internetowych, ponieważ nie posiada wbudowanych raportów z wynikami

Skrypty są podatne na uszkodzenia, gdy wprowadzane są zmiany w testowanej witrynie

Użytkownicy raportowali niedostępność niezawodnego wsparcia technicznego

Ceny Selenium

Free

Selenium oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (80+ recenzji)

Poruszanie się po krajobrazie automatyzacji przeglądarek w 2024 roku

Narzędzia do automatyzacji przeglądarek, takie jak Puppeteer, Watir i Selenium, umożliwiają testowanie, automatyzację i inne czynności programistyczne. Jednak każde narzędzie ma swoje wady dotyczące wsparcia językowego, możliwości i przypadków użycia.

Choć lukratywna i potężna, automatyzacja przeglądarek wiąże się z ryzykiem, jeśli nie zostanie wdrożona ostrożnie. Korzystając z technik skrobania stron internetowych, boty mogą przeciążać serwery żądaniami lub nieetycznie skrobać dane. Należy zachować ostrożność i rozważnie korzystać z automatyzacji, aby zapobiec zawieszeniu kont aplikacji.

Połącz narzędzia z platformą taką jak ClickUp do automatyzacji zadań i cyklu pracy, aby zmaksymalizować korzyści płynące z automatyzacji przeglądarek przy jednoczesnym zminimalizowaniu bólu głowy.

ClickUp umożliwia planowanie i orkiestrację zautomatyzowanych działań w przeglądarce w celu szerszego zarządzania cyklem pracy. Co więcej, można go wypróbować za darmo i skalować w bardzo przystępnej cenie. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, specjalistą QA, czy entuzjastą wydajności, zarejestruj się w ClickUp już dziś aby zobaczyć natychmiastowy wzrost wydajności.