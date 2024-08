10 najlepszych integracji Clockify do śledzenia czasu pracy w 2024 roku

Sprawdź dowolną listę najlepszych narzędzi do zarządzania czasem i prawdopodobnie znajdziesz Clockify na szczycie lub w jego pobliżu. Jest to proste, ale eleganckie narzędzie do śledzenia czasu, które dobrze sprawdza się do śledzenia każdego zadania, listy i projektu, nad którym pracujesz.

Jednym z powodów, dla których tak wiele osób uważa Clockify za wartościową aplikację, jest szeroki zakres integracji Clockify. Integracje te umożliwiają połączenie timera Clockify z platformami do zarządzania projektami, oprogramowaniem księgowym oraz innymi aplikacjami i narzędziami.

Od śledzenie czasu pracy agencji do próbowania zaoszczędzić czas do zrobienia, te narzędzia mogą uratować ci życie. Jeśli chcesz połączyć Clockify ze swoimi ulubionymi aplikacjami, oto niektóre z najlepszych integracji, które szybko wprowadzą Cię na właściwe tory. 🤩

Czego należy szukać w integracji z Clockify?

Oczywiście można połączyć wiele aplikacji i platform z rejestracją czasu pracy w Clockify. Jednak tylko najlepsze integracje mają wspólne funkcje, które pomagają zoptymalizować pracę i wydajność:

Naturalna integracja: Zarówno nowe wpisy czasu Clockify, jak i widok istniejących trackerów powinny być łatwe do wykonania z poziomu używanej aplikacji, jak na przykład możliwość śledzenia czasu bezpośrednio w projektach

Szybko notuj notatki, śledź czas i przekształcaj wpisy w zadania, do których możesz mieć dostęp z dowolnego miejsca dzięki rozszerzeniu ClickUp do Chrome

Przede wszystkim, właściwa integracja z Clockify powinna pomóc ci uniknąć przełączania kontekstu jak to tylko możliwe. Gdy będziesz w stanie efektywniej korzystać i analizować swoje ulubione aplikacje, będziesz mógł lepiej rozdzielić swój czas do zrobienia.

10 najlepszych integracji Clockify do wykorzystania w 2024 roku

Czas przejść do rzeczy. Każda z poniższych integracji może pomóc w lepszym śledzeniu pracy, rejestrowaniu czasu spędzanego w najważniejszych aplikacjach zwiększających wydajność i zwiększaniu produktywności w każdym projekcie.

Monitoruj swój czas spędzony na projektach w ClickUp, gdzie możesz zarządzać projektami w wielu widokach i być na bieżąco ze swoimi zadaniami Integracja ClickUp z Clockify jest zarówno prosta, jak i elegancka. Praca za pośrednictwem Google Chrome umożliwia użytkownikom wszystkich poziomów planu śledzenie czasu spędzonego nad każdym nowym projektem lub wydarzeniem w jednej przestrzeni. Po śledzeniu czasu można dodać nową etykietę lub przeszukać każdy wpis czasu bezpośrednio w Clockify.

Ale powód, dla którego narzędzie do zarządzania projektami ta lista sięga głębiej: zawiera własne możliwości śledzenia. Z Zarządzanie czasem ClickUp użytkownicy mogą tworzyć w pełni wewnętrzne śledzenie czasu. Można zarówno szacować, jak i śledzić rzeczywisty czas dla dowolnego wydarzenia w obszarze roboczym.

Take ClickUp Śledzenie czasu projektu jako przykład. Dla każdego zadania można utworzyć wpis czasowy, który dokładnie notuje czas spędzony nad danym zadaniem. Dzięki zarządzaniu etykietami możesz nawet określić, na co w danym zadaniu poświęcasz swój czas.

Dostęp do szablony do zarządzania czasem zaprojektowane specjalnie w celu optymalizacji i automatyzacji wydajności w większym obszarze roboczym. Raz utworzone szablony można powielać w całym obszarze roboczym, aby mieć pewność, że cała praca nad każdym klientem jest dobrze wykorzystana.

ClickUp najlepsze funkcje

Naturalna integracja z Clockify, która przenosi każdy wpis czasu bezpośrednio do zadań

Ulepszone możliwości śledzenia czasu, które pozwalają na tworzenie wpisów czasu bezpośrednio w obszarze roboczym

Rozbudowana biblioteka szablonów, w tymszablony dzienników zarejestrowanych czasów,szablony blokujące czasorazArkusz zarządzania czasem osobistym ClickUp* Wsparcie dla wszystkich typów urządzeń, umożliwiające śledzenie, wyszukiwanie i uruchamianie raportów dotyczących śledzenia czasu zarówno z pulpitu, jak i urządzeń mobilnych

Limity ClickUp

Nie jest to dedykowane oprogramowanie do śledzenia czasu pracy, co może sprawić, że wdrożenie do obszaru roboczego ClickUp będzie skomplikowane dla niektórych użytkowników

Wpisy czasu utworzone poprzez integrację z Clockify nie są dostępne na platformie ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,800 recenzji)

2. Notion

Via Notion Notion służy do organizowania mojej pracy. The aplikacja do codziennego planowania pomaga zespołom różnej wielkości tworzyć dokumenty, zarządzać zadaniami, sporządzać notatki i organizować się wokół głównych celów. Jej integracja ze śledzeniem czasu zapewnia możliwość korzystania z klienta Clockify do śledzenia czasu spędzonego nad każdą notatką i uruchamiania raportów dotyczących czasu i trendów wydajności.

Notion najlepsze funkcje

Śledzenie czasu jest możliwe za pomocą jednego przycisku, co zmniejsza liczbę kliknięć potrzebnych do oznaczenia notatek znacznikami czasu

Prosty interfejs Notion rozciąga się na integrację z Clockify, dzięki czemu wdrażanie jest łatwe i przyjazne dla użytkownika

Zaawansowane funkcje współpracy, które pomagają wdrożyć każdego, od nowego członka zespołu po nowego klienta

Limity Notion

Clockify nie jest dostępny we wszystkich funkcjach Notion, takich jak zadania i dokumenty

Funkcje aplikacji mobilnej są ograniczone, zarówno w przypadku Notion, jak i integracji z Clockify

Cennik Notion

**Free

Plus: 8 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

8 USD za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie Business: $15 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie

$15 za użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Notion oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 1900 recenzji)

4,8/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 800 recenzji)

3. Asana

Via Asana Jeden z najpopularniejszych zarządzanie zadaniami rozwiązań może pochwalić się własną integracją z Clockify. Zainstaluj rozszerzenie Clockify do przeglądarki, a będziesz mógł łatwiej śledzić całą swoją pracę w Asanie, aby pomóc swojemu zespołowi lepiej planować obciążenie pracą i obciążenie.

Najlepsze funkcje Asany

Pełna integracja Clockify z komputerową i aplikacyjną wersją Asany

Naturalna integracja na poziomie projektu: Clockify automatycznie wybierze projekt, do którego należy zadanie i przypisze do niego śledzenie czasu

Integracja jednym kliknięciem, która ułatwia rozpoczęcie pracy

Limity Asany

Śledzenie tylko na podstawie zadań: nowe projekty Asana mogą być trudne do śledzenia, dopóki zadania dla tych projektów nie zostaną zbudowane

Potencjalne zamieszanie z wewnętrznymi możliwościami śledzenia czasu, które pojawiają się obok integracji Clockify w interfejsie użytkownika

Cennik Asany

Podstawowy

Premium: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc za użytkownika

$24.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

4. Kalendarz Google

Via Kalendarz Google Coraz częściej profesjonaliści z różnych branż używają Kalendarza Google nie tylko do spotkań, ale także do planowania swojej wydajności. Dzięki tej integracji Shopify możesz zrobić kolejny krok w tym procesie - upewniając się, że rzeczywisty czas spędzony na codziennej pracy jest zgodny z zaplanowanym czasem.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Śledzenie czasu każdego wydarzenia w Kalendarzu Google w celu uruchamiania kompleksowych raportów dotyczących codziennej pracy i spotkań

Raportowanie spotkań w Clockify, w tym możliwość kategoryzowania typów spotkań w aplikacji

Zarządzanie wieloma projektami Kalendarza za pośrednictwem aplikacji internetowej Spotify w tym samym czasie

Limity Kalendarza Google

Internetowy klient Clockify jest ograniczony do liniowego raportu podczas śledzenia czasu w kalendarzu, co może utrudniać dogłębną analizę

Śledzenie czasu może stać się mylące dlaudostępnianie kalendarzy z jednoczesnymi wydarzeniami

Cennik obszaru roboczego Google

Personal: Free

Free Business Starter: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Business Standard: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 40 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 15 000 recenzji)

5. Trello

Via Trello To nie tylko główny pretendent do tytułu najlepsze oprogramowanie do oś czasu projektu . Dzięki integracji z Shopify, Trello zamienia się również w tracker wydajności w czasie rzeczywistym, który upewnia się, że Ty i Twój zespół poświęcacie odpowiednią ilość czasu na wszystkie codzienne prace.

Najlepsze funkcje Trello

Tworzenie prostego śledzenia czasu na każdej karcie Trello za pomocą prostego przycisku start/stop timer

Kodowanie każdego wpisu czasu utworzonego w Clockify w celu uruchomienia bardziej szczegółowych raportów dotyczących typów projektów, klientów itp.

Ręczne dodawanie czasu w razie potrzeby, aby upewnić się, że każdy utworzony raport pozostaje dokładny podczas późniejszego wyszukiwania określonych informacji

Limity Trello

Pełna integracja na poziomie projektu wymaga zewnętrznego procesu Zapier

Bardziej złożone niż większość narzędzi do zarządzania projektami, co może utrudniać wdrożenie

Ceny Trello

Free

Standard: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Premium: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Trello oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (13,300+ recenzji)

4.4/5 (13,300+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 22 600 opinii)

6. Arkusze Google

Via Arkusze Google Podobnie jak Kalendarz Google, Arkusze są popularnym narzędziem Google narzędzie do zwiększania wydajności odpowiednik starszych wersji edytorów arkuszy kalkulacyjnych. Ponadto, podobnie jak Kalendarz, ma integrację z Clockify, która jest warta umieszczenia na tej liście, pomagając w tworzeniu bardziej szczegółowych raportów z danych Clockify.

Najlepsze funkcje Arkuszy Google

Eksportowanie danych Clockify w dowolnym formacie w celu tworzenia szczegółowych raportów w Arkuszach

Funkcje automatyzacji zmniejszają obciążenie pracą ręczną przy imporcie i eksporcie do i z Clockify

Otwarte API Clockify umożliwia zaawansowanym użytkownikom tworzenie dowolnych modeli eksportu i raportowania

Limity Arkuszy Google

Możliwość przeszukiwania wpisów czasu Clockify wymaga zrozumienia, w jaki sposób kolumny eksportowanych danych są zbudowane w Arkuszach

Rozległe doświadczenie zoprogramowanie do automatyzacji takich jak Zapier lub Automate.io jest potrzebne, aby w pełni zbudować transfer danych

Cennik obszaru roboczego Google

Personal: Free

Free Business Starter: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Business Standard: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 40 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 15 000 recenzji)

7. Slack

Via Slack Co by było, gdybyśmy powiedzieli ci, że dzięki Zapier możesz użyć Clockify, aby uczynić jedną z najpopularniejszych na świecie aplikacji do komunikacji biznesowej jeszcze bardziej użyteczną? Dokładnie to można osiągnąć dzięki tej integracji.

Najlepsze funkcje Slack

Automatyczna zmiana statusu Slack za każdym razem, gdy rozpoczniesz śledzenie czasu za pomocą Clockify

Publikowanie nowych wpisów czasu Clockify na określonym kanale Slack lub w prywatnej wiadomości

Tworzenie nowych kanałów Slack dla każdego nowego projektu rozpoczętego w Clockify

Limity Slack

Brak natywnego śledzenia czasu w Slack, które mogłoby pomóc w lepszym planowaniu wydajności

Możliwość wyszukiwania wpisów czasu opublikowanych w kanałach Slack jest ograniczona do funkcji wyszukiwania Slack

Cennik Slack

**Free

Pro: 7,25 USD/miesiąc

7,25 USD/miesiąc Business+: $12.50/miesiąc

$12.50/miesiąc Enterprise Grid: Kontakt w sprawie ceny

Slack oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 32 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 32 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

8. Airtable

Via Airtable Airtable pomaga swoim użytkownikom lepiej udostępniać dane i informacje podczas pracy nad tworzeniem aplikacji, operacjonalizacją cykli pracy i nie tylko. Dzięki integracji z Clockify możesz zamknąć pętlę tego procesu, upewniając się, że cały czas spędzony przez Twój zespół na realizacji tych celów jest wydajny i efektywny.

Najlepsze funkcje Airtable

Po uruchomieniu timera na elemencie można go zatrzymać z dowolnego środowiska - strony internetowej lub aplikacji komputerowej, telefonu komórkowego lub pulpitu

Duża społeczność, która może pomóc w optymalizacji cyklu pracy i funkcji, w tym śledzenia czasu

Integracja z Clockify sprawia wrażenie brakującego elementu w Airtable, które nie oferuje natywnego śledzenia czasu

Limity Airtable

Clockify jest dostępne tylko w przeglądarkach Chrome i Firefox

Złożony interfejs użytkownika Airtable może utrudniać nowym użytkownikom maksymalne wykorzystanie możliwości Clockify

Ceny Airtable

**Free

Teams: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Business: $45/miesiąc za użytkownika

$45/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Airtable oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2 100 recenzji)

4,6/5 (ponad 2 100 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1 900 opinii)

9. Todoist

Via Todoist Dzięki Clockify, jedna z najpopularniejszych aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia na rynku otrzymuje aktualizację. Integracja śledzenia czasu pozwala użytkownikom śledzić ich wydajność bezpośrednio z ekranu przeglądu listy, ułatwiając dokładne określenie, ile czasu poświęcasz na każdy element.

Najlepsze funkcje Todoist

Śledzenie czasu z ekranu przeglądu zmniejsza liczbę kliknięć potrzebnych do uruchomienia i zatrzymania timera

Integracja działa na różnych urządzeniach, w pełni integrując się z interfejsem Todoist

Projekty synchronizują się między Todoist i Clockify, aby ułatwić raportowanie

Limity Todoist

Raportowanie jest dostępne tylko za pośrednictwem klienta internetowego Clockify

Brak funkcji offline dla Todoist lub integracji

Cennik Todoist

Początkujący: Free

Free Pro: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Business: $6/miesiąc za użytkownika

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 700 recenzji)

4.4/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,200 recenzji)

10. Quickbooks

Via Quickbooks Prawdopodobnie najpopularniejsze oprogramowanie księgowe na rynku, Quickbooks pozwala użytkownikom jeszcze bardziej zwiększyć swoją funkcję dzięki połączeniu z Clockify. Po zainstalowaniu integracji można łatwo śledzić czas pracy, wypełniać karty czasu pracy i usprawnić prowadzenie księgowości.

Najlepsze funkcje Quickbooks

Dodawanie użytkowników do Clockify pozwala każdemu z nich na automatyczne wypełnianie kart czasu pracy poprzez śledzenie czasu

Opcja automatycznej synchronizacji umożliwia dopasowanie użytkowników Clockify do użytkowników Quickbook

Stawki godzinowe synchronizują się z wpisami czasu pracy, co ułatwia tworzenie kart czasu pracy

Limity Quickbooks

Pewne konflikty i ograniczone funkcje w porównaniu do Quickbook Time (własne rozwiązanie Quickbook do śledzenia czasu)

Złożony interfejs ze śledzeniem czasu opartym na użytkownikach może wymagać znacznego czasu na wdrożenie i zasobów dla większych teamów

Ceny Quickbooks

Simple Start: $15/miesiąc

$15/miesiąc Essentials: $30/miesiąc

$30/miesiąc Plus: $45/miesiąc

$45/miesiąc Zaawansowany: $100/miesiąc

Quickbooks oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 3 100 opinii)

4.0/5 (ponad 3 100 opinii) Capterra: 4,3/5 (ponad 6 300 opinii)

Ulepsz lub zastąp swoje projekty Clockify za pomocą ClickUp

Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz: ClickUp to nie tylko najlepsza integracja Clockify, ale także funkcja najlepsza alternatywa dla Clockify na rynku.

Tak, możesz korzystać z integracji jako istniejący użytkownik, aby usprawnić zarządzanie projektami w ClickUp. Ale jeśli dopiero chcesz zacząć śledzenie zadań i czasu projektu, dlaczego nie skorzystać ze zintegrowanej funkcji?

Dzięki ClickUp otrzymujesz wszystkie funkcje oferowane przez Clockify - wraz z pełną funkcjonalnością, free platformą do zarządzania projektami . Oznacza to automatyzację nie tylko dla każdego nowego wpisu czasu, ale dla każdej części projektu.

Jest to świetne rozwiązanie typu "wszystko w jednym", które łączy i automatyzuje zarządzanie projektami i śledzenie czasu w jednym obszarze roboczym.

Na co więc czekasz? Stwórz swój Konto ClickUp i zacznij optymalizować swoją wydajność już dziś.