50 najlepszych skrótów klawiaturowych Chrome

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i szerokiemu wachlarzowi funkcji, Google Chrome stał się podstawą dla milionów użytkowników na całym świecie.

Ale czy jesteś zmęczony grzebaniem w menu i klikaniem niezliczonych przycisków w Google Chrome? W takim razie musisz wypróbować skróty klawiaturowe. Te sprytne kombinacje mogą znacznie przyspieszyć przeglądanie stron i uczynić cię bardziej wydajnym cyfrowym obywatelem.

W tym artykule zebraliśmy 50 najlepszych skrótów klawiaturowych do Chrome. Odkryj, jak te niezbędne skróty klawiaturowe mogą zmienić twoje wrażenia z przeglądania Chrome.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem Chrome, czy dopiero zaczynasz, te skróty usprawnią nawigację po sieci, otwieranie nowych zakładek i okien, zarządzanie zakładkami, kontrolowanie zachowania przeglądarki i do zrobienia wielu innych rzeczy.

Co to jest skrót klawiaturowy Chrome?

Skrót klawiaturowy Chrome to kombinacja naciśnięć klawiszy, która pozwala szybko wykonywać czynności lub komendy w przeglądarce Chrome. Zamiast nawigować po menu lub używać myszy, możesz wykonywać zadania za pomocą kilku naciśnięć klucza.

Na przykład, zamiast przesuwać mysz w celu kliknięcia przycisku "Wstecz", można po prostu nacisnąć Alt + ← (w systemie Windows) lub Command + [ (w systemie macOS), aby powrócić do poprzedniej strony. Skróty te usprawniają typowe zadania, pomagając skupić się na tym, co ważne - przeglądaniu stron - bez konieczności nawigowania po menu.

A może potrzebujesz szybko przejść do paska adresu? Wystarczy nacisnąć Ctrl + L w systemie Windows lub Komenda + L w systemie macOS do zrobienia tego natychmiast.

Korzyści z używania skrótów w Chrome

Dzięki

udział w rynku na poziomie 65,18%

google Chrome jest nie tylko popularny, ale także niezwykle przyjazny dla użytkownika.

Skróty w Chrome poprawiają to doświadczenie, pomagając ci:

Uniknąć odrywania dłoni od klawiatury w celu użycia myszy. Skróty eliminują potrzebę klikania w menu i podmenu. Za pomocą kilku kombinacji kluczy można wykonać zadania w ułamku czasu potrzebnego na korzystanie z myszy lub touchpada

w celu użycia myszy. Skróty eliminują potrzebę klikania w menu i podmenu. Za pomocą kilku kombinacji kluczy można wykonać zadania w ułamku czasu potrzebnego na korzystanie z myszy lub touchpada Pracuj wydajniej w Chrome Skróty klawiszowe pozwalają błyskawicznie przełączać się między zakładkami, zamykać okna i przeszukiwać strony, ograniczając konieczność korzystania z myszy. To usprawnia cykl pracy szczególnie podczas zarządzania wieloma zadaniami lub zakładkami

Skróty klawiszowe pozwalają błyskawicznie przełączać się między zakładkami, zamykać okna i przeszukiwać strony, ograniczając konieczność korzystania z myszy. To usprawnia cykl pracy szczególnie podczas zarządzania wieloma zadaniami lub zakładkami Zmniejszenie obciążenia dłoni i nadgarstków. Ciągłe poruszanie myszą może powodować fizyczne obciążenie, szczególnie dłoni i nadgarstków, jeśli spędzasz dużo czasu przy komputerze. Skróty klawiaturowe zmniejszają ilość ruchów dłoni, co może pomóc zmniejszyć zmęczenie

Dzięki skrótom klawiaturowym spędzasz mniej czasu na nawigacji po interfejsie, a więcej na skupieniu się na zadaniu, niezależnie od tego, czy czytasz, prowadzisz badania, czy pracujesz z narzędziami internetowymi. Co więcej, zapewniają one alternatywny sposób nawigacji i interakcji ze stronami internetowymi dla dostawców mających trudności z korzystaniem z myszy.

Jak używać skrótów klawiaturowych w Google Chrome

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych w Chrome jest bardzo proste. Większość skrótów polega na przytrzymaniu jednego lub więcej kluczy modyfikujących (takich jak Ctrl, Alt lub Komenda) i naciśnięciu odpowiedniej litery lub cyfry w celu wykonania akcji.

Przejdźmy przez kilka podstawowych kroków, aby użyć tych skrótów w różnych systemach operacyjnych.

Krok 1: Identyfikacja kluczy modyfikujących

W systemach Windows i Linux standardowymi kluczami modyfikującymi są Ctrl, Shift i Alt

W systemie macOS często używana jest komenda (⌘), Option i Shift

Krok 2: Przytrzymaj klawisze modyfikujące

W przypadku skrótów wymagających klawiszy modyfikujących, należy je najpierw przytrzymać. Przytrzymując klawisze modyfikujące, naciśnij wskazany klucz literowy lub numeryczny.

Na przykład, aby otworzyć nową zakładkę:

W systemie Windows: Ctrl + T

W systemie macOS: Komenda + T

Jeśli przypadkowo zamknąłeś zakładkę, nie martw się - możesz ją łatwo ponownie otworzyć za pomocą skrótu Ctrl + Shift + T, aby przywrócić zamkniętą zakładkę.

Krok 3: Zwolnienie kluczy

Po naciśnięciu niezbędnych kluczy, zwolnij je, aby wykonać komendę.

Top 50 skrótów klawiaturowych Chrome, które oszczędzają czas

Opanowanie skrótów klawiaturowych w Chrome może znacznie poprawić wydajność podczas przeglądania. Niezależnie od tego, czy zarządzasz wieloma zakładkami, czy szybko przechodzisz między stronami, te skróty pomogą ci usprawnić przepływ pracy.

Na przykład, aby sprawnie poruszać się między otwartymi zakładkami, użyj Ctrl + Tab, aby przejść do następnej zakładki lub Ctrl + Shift + Tab, aby powrócić do poprzedniej zakładki. Chcesz przechodzić między zakładkami bez użycia myszy? Naciśnij Ctrl + 9, aby przejść do ostatniej zakładki na pasku zakładek w celu szybszej nawigacji.

Podczas przeglądania strony internetowej można również użyć paska spacji, aby przewinąć w dół lub nacisnąć Shift + Przestrzeń, aby przewinąć z powrotem w górę.

To tylko kilka z wielu skrótów, które mogą usprawnić korzystanie z Chrome. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zapoznać się z pełną listą 50 niezbędnych skrótów Chrome, które pomogą Ci zaoszczędzić czas:

Akcja Skrót klawiaturowy dla systemu Windows/Linux Skrót klawiaturowy dla systemu macOS Otwórz nową zakładkę Ctrl + T Komenda + T Zamknij bieżącą zakładkę Ctrl + W Komenda + W Ponownie otwórz zamkniętą zakładkę Ctrl + Shift + T Komenda + Shift + T Otwórz nowe okno Ctrl + N Komenda + N Zamknij bieżące okno Ctrl + Shift + W Komenda + Shift + W Otwórz okno incognito Ctrl + Shift + N Komenda + Shift + N Przełącz na następną zakładkę Ctrl + Tab Komenda + Option + → Przełącz na poprzednią zakładkę Ctrl + Shift + Tab Komenda + Opcja + ← Otwórz ostatnią zakładkę Ctrl + 9 Komenda + 9 Przesunięcie zakładki w lewo/prawo Ctrl + Shift + PgUp/PgDn Komenda + Shift + [/] Otwarcie menu Chrome Alt + E lub F Komenda + Option + E Otwórz zakładkę historii Ctrl + H Komenda + Y Otwórz stronę pobierania Ctrl + J Komenda + Shift + J Otwórz zakładkę zakładek Ctrl + Shift + B Komenda + Opcja + B Otwórz pasek wyszukiwania (strona wyszukiwania) Ctrl + F Komenda + F Powiększenie strony Ctrl + + Komenda + + Zoom na stronie Ctrl + - Komenda + - Zresetuj zoom strony do 100% Ctrl + 0 Komenda + 0 Przewiń stronę w dół Przestrzeń lub PgDn Przestrzeń lub PgDn Przewiń stronę w górę Shift + Przestrzeń lub PgUp Shift + Przestrzeń lub PgUp Powrót do poprzedniej strony Alt + ← Komenda + [ Przejdź do następnej strony Alt + → Komenda + ] Przeładuj bieżącą stronę Ctrl + R Komenda + R Przeładuj bieżącą stronę (zignoruj pamięć podręczną) Ctrl + Shift + R Komenda + Shift + R Otwórz narzędzia deweloperskie Ctrl + Shift + I Komenda + Option + I Otwórz konsolę JavaScript Ctrl + Shift + J Komenda + Opcja + J Otwórz menedżera zadań Chrome Shift + Esc Komenda + Esc Otwórz stronę ustawień Chrome Alt + E, następnie S Komenda + Option + E, następnie S Otwórz stronę rozszerzeń Ctrl + Shift + E Komenda + Shift + E Otwórz okno dialogowe drukowania Ctrl + P Komenda + P Zakładka bieżącej strony Ctrl + D Komenda + D Widok źródła strony Ctrl + U Komenda + Option + U Zapisz bieżącą stronę jako PDF Ctrl + S Komenda + S Znajdź określone słowo, wyszukiwane hasło lub frazę Ctrl + F Komenda + F Otwórz link w nowej zakładce Ctrl + Click Komenda + Click Otwórz link w nowym oknie Shift + Click Shift + Click Otwórz link w oknie incognito Ctrl + Shift + Click Komenda + Shift + Click Zamknięcie wszystkich zakładek oprócz bieżącej Ctrl + Alt + W Komenda + Option + W Wyciszenie/odciszenie bieżącej zakładki Ctrl + M Komenda + M Toggl tryb pełnoekranowy F11 Komenda + Ctrl + F Zakładka wszystkich otwartych zakładek Ctrl + Shift + D Komenda + Shift + D Skok do paska adresu Ctrl + L Komenda + L Toggl zakładki Ctrl + Shift + B Komenda + Shift + B Otwórz okno wyczyszczonych danych przeglądania Ctrl + Shift + Delete Komenda + Shift + Delete Widok historii przeglądania Ctrl + H Komenda + Y Otwórz Eksplorator plików, aby importować/eksportować Ctrl + O Komenda + O Otwórz stronę główną Alt + Home Komenda + Shift + H Skupienie się na następnym elemencie na pasku narzędzi Shift + Alt + T Komenda + Option + T Otwórz Centrum pomocy Chrome w nowej zakładce F1 Komenda + Shift + ? Toggl menedżera zakładek Ctrl + Shift + O Komenda + Option + B

Skróty w Chrome ułatwiające moją pracę

pamiętaj o tych wskazówkach, zanim zaczniesz używać skrótów:

Upewnij się, że jesteś w odpowiednim oknie: Niektóre skróty działają tylko w określonych oknach, takich jak pasek adresu lub okno edycji

Niektóre skróty działają tylko w określonych oknach, takich jak pasek adresu lub okno edycji Użyj klawisza Fn (jeśli to konieczne): Na niektórych laptopach może być konieczne naciśnięcie klawisza Fn w połączeniu z innymi kluczami, aby użyć skrótów klawiaturowych

Na niektórych laptopach może być konieczne naciśnięcie klawisza Fn w połączeniu z innymi kluczami, aby użyć skrótów klawiaturowych Wciśnięcie klawisza Tab dla strzałki wstecz/prawo: W niektórych klawiaturach klucz Tab pełni funkcję strzałki w prawo/lewo. Tak więc, dla skrótów, które wymagają tych strzałek, Tab powinien działać dobrze

Usprawnij swój cykl pracy dzięki rozszerzeniom Chrome

Podczas gdy skróty klawiaturowe dla Chrome są świetnym sposobem na

poprawę wydajności, rozszerzenia Chrome

są kolejnym doskonałym dodatkiem usprawniającym cykl pracy. Istnieją tysiące rozszerzeń Chrome do

pomagają zaoszczędzić czas

i być bardziej wydajnym.

