10 przykładów realizacji celów działu IT

W zawiłej podróży, jaką jest technologia informacyjna (IT), posiadanie jasnego kierunku jest koniecznością. Szorstki plan biznesowy lub ogólne cele dla działu IT mogą zaprowadzić cię tylko tak daleko. Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem IT, czy dyrektorem biznesowym, potrzebujesz dobrze zdefiniowanych celów, aby dokładnie wiedzieć, dokąd ma zmierzać Twój zespół i jak tam dotrzeć.

Posiadanie wymiernego lub możliwego do zrealizowania celu dla zespołu IT może zmienić wyniki z zadowalających na doskonałe, dając firmie przewagę w każdej konkurencyjnej branży. Gwarantuje to, że czas i wysiłki zespołu IT są wykorzystywane efektywnie, problemy są rozwiązywane szybko, a wszyscy są zadowoleni - od liderów biznesowych po poszczególnych pracowników IT. 🔥

W tym artykule dowiemy się więcej o celach i zadaniach IT, krótko- i długoterminowych. Omówimy:

10 celów IT dostosowanych do obecnych systemów IT

Wspólne wskaźniki KPI do pomiaru postępów działu IT

Proces tworzenia zdefiniowanych celów i śledzenia ich za pomocą narzędzi takich jak ClickUp, rozwiązanie do zarządzania projektami dla zespołów IT

Czym są cele IT?

Cele IT to konkretne cele biznesowe, które mają na celu ulepszenie i usprawnienie operacji w dziale IT organizacji. Zazwyczaj są one częścią Ramy zarządzania IT , dostosowując się do ogólnych celów organizacji i wspierając je.

Na przykład, gdy konkurencja wyprzedza konkurencję poprzez wdrażanie nowych technologii, poprawa wydajności operacyjnej staje się jednym z głównych celów biznesowych organizacji. Częścią zdefiniowanych celów IT może być wdrożenie proefektywnościowych narzędzi IT w celu automatyzacji zadań i usprawnienia przepływów pracy. 🛠️

Ważne jest, aby cele działu IT były zgodne z nadrzędnymi celami biznesowymi. W naszym poprzednim przykładzie z wydajnością, szerokim celem na poziomie działu może być stworzenie IT mapy procesów i znaleźć możliwości automatyzacji zadań. Wyznaczanie celów jest skuteczne tylko wtedy, gdy towarzyszą mu określone ramy czasowe i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) do pomiaru sukcesu. Dlatego też wielu liderów IT używa ram SMART do wyznaczania celów, gdzie SMART to akronim, który opisuje cele jako :

Konkretne

Mierzalny

Osiągalny

Istotny

Określone w czasie

Ważne jest również oszacowanie wysiłku i wartości, jakie przynoszą cele IT, aby można było nadać priorytet planom, które mają największy wymierny wpływ na organizację.

Wskazówka bonusowa: Stwórz cele SMART dla swoich zespołów informatycznych, korzystając z bezpłatnej aplikacji ClickUp SMART Goal Action Plan Template . Oferuje doskonałe ramy do tworzenia zdefiniowanych celów IT i osiągalnych zadań, z wbudowanymi narzędziami do śledzenia kamieni milowych.

Śledź i zarządzaj wszystkimi swoimi celami i zadaniami w szczegółach dzięki szablonowi planu działania ClickUp SMART Goal

Sprawdź więcej szablonów wyznaczania celów !

Jakie są korzyści z wyznaczania celów IT?

Jasne zdefiniowanie i ustalenie priorytetów celów IT może przynieść następujące korzyści

Dostosowanie organizacyjne: Wysiłki działu IT przyczyniają się do rozwoju organizacji, pomagając w skutecznym osiąganiu celów i osiąganiu sukcesów Lepsze podejmowanie decyzji: Cele IT zapewniają niezawodne ramy, do których można się zwrócić przy podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących wszystkich potrzeb biznesowych, a co ważniejsze, kiedyalokacji zasobów lub modernizacji istniejących systemów Ocena wydajności: Kiedy wiesz, do czego dążyć, będziesz mieć odniesienie do śledzenia postępów, ocena wydajności i wykrywania obszarów wymagających ciągłego doskonalenia Koncentracja i motywacja: Łatwo jest zagubić się w przyziemnych zadaniach IT i zapomnieć, dlaczego robisz to, co robisz. Cele IT zapewniają poczucie kierunku i celu, motywując zespoły do celowej pracy Przewaga konkurencyjna: Gdy praca jest wyrównana i wydajna, organizacja może dostosowywać się do bieżących zmian i trendów oraz mieć możliwość szybszego wprowadzania innowacji i nabierania rozpędu. Umożliwia to firmiewyprzedzić konkurencję i pozycjonować się jako lider rynku 👑

10 przykładów celów IT dla działów IT

Cele IT powinny odzwierciedlać potrzeby danego działu i organizacji. Aby dodać do puli inspiracji, przyjrzyjmy się dziesięciu popularnym celom, na których koncentrują się dzisiejsze zespoły IT. 🌱

1. Automatyzacja i wydajność w celu optymalizacji procesów biznesowych

Prowadzona przez sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML), najnowocześniejsza dostępna obecnie technologia ma potencjał, aby zmienić sposób działania organizacji. Wykorzystanie pojawiających się technologii AI/ML w celu usprawnienia procesów biznesowych jest w pewnym sensie nieuniknionym celem Operacje IT end-to-end i redukcja błędów. 🤖

Bądź na bieżąco z postępem technologicznym w swojej branży i bądź otwarty na narzędzia, takie jak oprogramowanie do automatyzacji zadań które mogą zoptymalizować przepływ pracy. Im szybciej zautomatyzujesz powtarzalne zadania, tym więcej czasu będziesz mieć na inne cenne zadania, takie jak innowacje w systemach i infrastrukturze IT.

Na przykład, wiele firm stosuje obecnie ClickUp najlepiej oceniany i darmowy narzędzie do zarządzania projektami z dedykowany zestaw funkcji dla zespołów IT . Platforma jest wyposażona w:

Automatyzacja ClickUp do szybkiego wykonywania powtarzalnych zadań ręcznych

ClickUp Form Builder do zbierania i śledzenia błędów i zgłoszeń

Funkcje takie jak pola niestandardowe, punkty sprintu, kamienie milowe i zależności do projektowania dostosowanych przepływów pracy dla działów IT

Zbieraj opinie i automatycznie przekształcaj je w zadania za pomocą ClickUp Forms

Co więcej, możesz cieszyć się jednym z najbardziej zaawansowanych Asystenci AI dla IT na platformie ClickUp Brain . Może tworzyć i edytować Dokumentacja IT , tworzyć briefy, przeprowadzać burze mózgów, automatycznie wypełniać dane w tabelach, pisać e-maile do klientów oraz streszczać i tłumaczyć teksty.

Zautomatyzuj pisanie dokumentacji za pomocą sztucznej inteligencji, monitoruj postępy za pomocą wykresów i sprintów oraz szybko rozwiązuj błędy kodowania za pomocą ClickUp

2. Usprawnij współpracę, aby uprościć życie działu IT

Praca zdalna i hybrydowa to teraźniejszość i przyszłość IT, ale utrudniają one współpracę. Właśnie dlatego przyjęcie elastycznego środowiska pracy jest obecnie jednym z najgorętszych celów IT.

Nie może się to jednak odbywać kosztem produktywności.

Stwórz Zarządzanie IT kultura oparta na samoobsłudze, ale także wdrażanie narzędzi, które sprzyjają efektywnej komunikacji zdalnej i współpracy. 🤝

ClickUp jest idealnym narzędziem do zdalnej współpracy . Pozwala na zarządzać zadaniami i zasobami na scentralizowanej platformie, dzięki czemu praca jest przejrzysta i dostępna z dowolnego miejsca.

Z Tablice ClickUp , cały Zespół IT może przeprowadzać burze mózgów i tworzyć mapy drogowe w czasie rzeczywistym. Można również natychmiast komunikować się za pośrednictwem Widok czatu ClickUp , wątki komentarzy oraz @wzmianki bez opuszczania aplikacji.

Współpracuj nad każdą decyzją i analizuj procesy w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Whiteboards

Niezbędne jest posiadanie kompleksowego baza wiedzy do której personel IT może się zawsze zwrócić. Na szczęście, ClickUp Docs umożliwia stworzenie angażującego centrum zasobów dla firmowych wiki i standardowych procedur operacyjnych (SOP). Zmniejszy to potrzebę niepotrzebnych spotkań i wymiany informacji, pozwalając wszystkim skupić się na pracy.

3. Ponowna ocena stosu technologii w celu udoskonalenia strategii biznesowej

Potrzeby działu IT ewoluują wraz ze wzrostem skali pracy i ilości danych. Narzędzie, które wcześniej było rewolucyjne, może stać się nieodpowiednie lub przestarzałe wraz z wydaniem nowej technologii. 📟

Jednym z celów działu IT powinna być ocena stos technologiczny regularnie. Badaj pojawiające się technologie i analizuj swój obecny ekosystem, aby wykryć nieefektywności lub redundancje.

Zamiast żonglować różnymi indywidualnymi narzędziami, może być konieczne wdrożenie ujednoliconego systemu, aby usprawnić pracę, uczynić ją bardziej skalowalną i opłacalną

oto przykład:_ Kompleksowa platforma, taka jak ClickUp, może zastąpić wiele narzędzi, w tym oprogramowanie do zarządzania zadaniami i projektami, oprogramowanie do sprzedaży biletów , pakiet do zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz narzędzia do edycji tekstu i komunikacji.

4. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa dzięki najnowocześniejszej technologii

Wraz z postępem technologicznym rosną zagrożenia cybernetyczne. Jeśli Twój zespół nie będzie proaktywny i czujny, integralność i poufność wrażliwych danych może zostać naruszona. Takie niepowodzenie może mieć znaczący wpływ na cele IT, a także na reputację firmy.

Potencjalny cel: Wdrożenie solidnego systemu bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa firmy, ochrony wrażliwych danych i zapewnienia zgodności z przepisami. 🔒

Upewnienie się, że nowe systemy IT obejmują:

Środki takie jak szyfrowanie danych i uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Strategie ograniczania ryzyka, w tym procedury tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych

Regularne audyty bezpieczeństwa i aktualizacje

Szkolenie w zakresie świadomości bezpieczeństwa

Wskazówka: Skorzystaj z Szablon planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa ClickUp aby zorganizować strategię bezpieczeństwa dla całej firmy w zorganizowanym i elastycznym formacie.

Korzystanie z szablonu planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa firmy ClickUp w celu stworzenia zorganizowanego i szczegółowego planu wdrożenia cyberbezpieczeństwa

5. Modernizacja infrastruktury IT i architektury korporacyjnej

Infrastruktura IT jest podstawą całej pracy IT. Podobnie, przestarzała architektura korporacyjna może powodować problemy, takie jak obniżona wydajność systemu.

Warto więc rozważyć poświęcenie znacznej ilości czasu i wysiłku na utrzymanie i optymalizację systemów IT. Na przykład, coraz więcej firm migruje obecnie do rozwiązań chmurowych, ponieważ mają one tendencję do:

Skalowalne: Pozwalają na dostosowanie zasobów w zależności od zapotrzebowania

Pozwalają na dostosowanie zasobów w zależności od zapotrzebowania bezpieczne: zapewniają rygorystyczne środki bezpieczeństwa i rozwiązania do odzyskiwania danych po awarii

zapewniają rygorystyczne środki bezpieczeństwa i rozwiązania do odzyskiwania danych po awarii Efektywne kosztowo: Zwykle mają model cenowy "pay-as-you-go"

Zwykle mają model cenowy "pay-as-you-go" Dostępne: Pozwalają na dostęp do danych z dowolnego miejsca, co czyni je odpowiednimi dla zdalnych zespołów

Podczas migracji do chmury ważne jest, aby dokładnie zaplanować i nadzorować operację, aby zapewnić płynny transfer danych i zapobiec zakłóceniom. Użyj Szablon analizy potrzeb technologicznych ClickUp aby dodać więcej struktury do tego procesu.

Oceń potrzeby szkoleniowe swoich pracowników za pomocą szablonu analizy potrzeb technologicznych ClickUp

6. Redukcja kosztów w celu osiągnięcia finansowych celów biznesowych

Niezależnie od tego, czy jest to bezpośrednia instrukcja od kierownictwa wyższego szczebla, czy wewnętrzna inicjatywa, redukcja kosztów jest celem, z którym często spotykają się zespoły IT. Zazwyczaj muszą one współpracować z zespołem finansowym, aby zrównać inwestycje działu IT z celami firmy w zakresie wydajności i przychodów. 💰

Aby zmniejszyć wydatki, należy najpierw śledzić i analizować bieżące wydatki. Zidentyfikuj obszary, które pociągają za sobą najwyższe koszty i ogranicz wszelkie niepotrzebne wydatki. Spróbuj wynegocjować lepsze oferty z dostawcami lub zrewidować strategię alokacji zasobów. Niektóre zasoby można uwolnić, wdrażając Automatyzacja IT .

Z ClickUp Finance Suite umożliwia łatwe monitorowanie wydatków i terminów finansowych, dokonywanie automatycznych obliczeń na podstawie danych liczbowych i śledzenie postępów w kierunku efektywnych wydatków.

7. Inwestuj w rozwój talentów, aby utrzymać motywację i konkurencyjność zespołów

Utalentowani specjaliści IT zwykle nie mają trudności ze znalezieniem dobrze płatnej pracy, ale muszą stale podnosić swoje kwalifikacje, aby pozostać kompetentnymi.

Jednym z kluczowych celów dla wielu działów IT jest ponowna ocena umiejętności pracowników, identyfikacja luk w wiedzy i oferowanie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zainwestuj w programy szkoleniowe i certyfikacyjne oraz konferencje. W ten sposób możesz umożliwić swoim pracownikom IT dywersyfikację umiejętności i pozostanie na bieżąco.

Kolejną zaletą szkoleń jest to, że odciążają one rekruterów. Zamiast szukać nowych pracowników, możesz skupić się na przygotowaniu obecnych pracowników do bardziej wymagających zadań.

Wskazówka: Skorzystaj z Szablon matrycy umiejętności IT ClickUp do wizualnego mapowania umiejętności i wiedzy obecnego zespołu IT, skategoryzowanych według roli lub działu, oraz planowania programów szkoleniowych.

Ten szablon został zaprojektowany, aby pomóc w identyfikacji, śledzeniu i monitorowaniu umiejętności zespołu

8. Jakość i wdrażanie oprogramowania

Jeśli twój zespół rozwija i utrzymuje oprogramowanie, twoim celem może być jego ulepszenie. Ulepszenia te obejmują:

Wprowadzanie nowych funkcji lub aktualizowanie obecnych

Umożliwienie dostępności na różnych platformach, takich jak sieć lub urządzenia mobilne

Dopracowanieprojektowanie doświadczenia użytkownika (UX)* Zmniejszenie liczby usterek, usprawnienie procesów rozwoju i zapewniania jakości

Możesz teraz usprawnić cały proces cykl rozwoju dzięki ClickUp . Użyj go do tworzenia przejrzystych map drogowych, planowania i śledzenia sprintów, zarządzania zaległościami i śledzenia postępów. ClickUp integruje nawet z dobrze znanymi repozytoriami, takimi jak GitHub, GitLab i Bitbucket, umożliwiając synchronizację pracy między platformami.

ClickUp może zintegrować się z GitHub i ponad 1000 innych narzędzi, aby usprawnić planowanie i rozwój

9. Ciągłe doskonalenie i innowacje dla całej firmy

Niezależnie od branży, wspieranie kultury ciągłego doskonalenia jest godne pochwały. Pozwala ona osiągnąć, utrzymać i zwiększyć doskonałość operacyjną. 📈

Pierwszym krokiem do osiągnięcia tych wyników jest monitorowanie postępów i wydajności. Należy zdefiniować i śledzić kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz gromadzić opinie użytkowników od samego początku. Następnie możesz przeanalizować te dane, aby zidentyfikować wąskie gardła, kształtując przyszłe decyzje i wyznaczając cele.

Rozważenie bramek ciągłego doskonalenia jest doskonałym celem długoterminowym, ponieważ pozwoli to rozszerzyć możliwości rozwiązywania problemów i zwiększyć odporność zespołu IT.

10. Zrównoważony rozwój jako część długoterminowych celów IT

Kwestie środowiskowe stają się coraz bardziej powszechne, wywierając presję na firmy, aby były społecznie odpowiedzialne. ♻️

Branża IT nie jest tu wyjątkiem. Firmy i działy IT mogą zmniejszyć swój wpływ na środowisko na wiele sposobów. Niektóre cele do rozważenia obejmują:

Zachęcanie do pracy zdalnej: Ograniczenie dojazdów do pracy w celu zmniejszenia śladu węglowego Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym: Ponowne wykorzystanie, naprawa i recykling przedmiotów w celu zmaksymalizowania efektywnego wykorzystania zasobów i zminimalizowania ilości odpadów Przejście na ekologiczną technologię i produkcję: Korzystanie ze sprzętu i urządzeń, które mają optymalne wskaźniki efektywności energetycznej i certyfikaty Inwestowanie w odnawialne źródła energii: Wykorzystanie energii słonecznej lub wiatrowej do zaspokojenia części lub całości potrzeb energetycznych Optymalizacja procesu tworzenia oprogramowania: Zmiana praktyk tworzenia oprogramowania w taki sposób, aby wymagały one mniejszej ilości zasobów

Wskaźniki KPI IT do śledzenia wraz z celami działu IT

Chociaż powinieneś mierzyć postęp swoich celów tak często, jak to możliwe, nie możesz zwracać uwagi na wszystko. Należy nadać priorytet śledzeniu określonych wskaźników KPI, które są najbardziej istotne dla bieżących celów. 📚

Poniżej wymienimy niektóre z najczęstszych typów wskaźników w różnych funkcjach IT, które mogą wiązać się z niektórymi z celów, które omówiliśmy wcześniej:

Operacyjne

Do pomiaru wydajności i efektywności operacyjnej można użyć:

Współczynnik sukcesu projektu: Procent projektów ukończonych na czas, w ramach budżetu i zgodnie ze specyfikacją

Procent projektów ukończonych na czas, w ramach budżetu i zgodnie ze specyfikacją Wskaźnik rotacji zgłoszeń: stosunek całkowitej liczby zgłoszeń do liczby otwartych zgłoszeń, wskazujący odsetek niekompletnych zadań

stosunek całkowitej liczby zgłoszeń do liczby otwartych zgłoszeń, wskazujący odsetek niekompletnych zadań Średni czas obsługi: Ile czasu zespół lub członek zespołu zwykle potrzebuje na wykonanie zadania lub rozwiązanie problemu?

Systemy IT

Poniższe wskaźniki KPI służą do monitorowania stanu infrastruktury i oprogramowania:

Czas pracy a czas przestoju: Procent czasu, w którym systemy lub serwery działają, a nie działają

Procent czasu, w którym systemy lub serwery działają, a nie działają Wykorzystanie serwerów lub chmury: Pomiar wydajności systemu

Pomiar wydajności systemu Średni czas naprawy/odzyskania: Ile czasu zespół IT zwykle potrzebuje na rozwiązanie problemów systemowych

Bezpieczeństwo

Wskaźniki te odnoszą się do bezpieczeństwa i zarządzanie danymi środki:

Cel czasu/punktu odzyskiwania: Ilość czasu lub danych, na utratę których organizacja może sobie pozwolić w przypadku incydentu

Ilość czasu lub danych, na utratę których organizacja może sobie pozwolić w przypadku incydentu Dni od ostatniego incydentu: Ile czasu minęło od ostatniego incydentu, co wskazuje na skuteczność wdrożonych strategii bezpieczeństwa

Ile czasu minęło od ostatniego incydentu, co wskazuje na skuteczność wdrożonych strategii bezpieczeństwa Liczba otwartych luk w zabezpieczeniach: Służy do monitorowania narażenia na potencjalne zagrożenia

Służy do monitorowania narażenia na potencjalne zagrożenia Wskaźnik powodzenia kopii zapasowej: Procent danych z kopii zapasowej i liczba dni od ostatniej kopii zapasowej

Finansowe

Jeśli celem działu IT jest analiza i redukcja kosztów, można śledzić następujące wskaźniki:

Wydatki IT w stosunku do planu: Ile z dostępnego budżetu IT wykorzystujesz i czy wykorzystujesz go efektywnie

Ile z dostępnego budżetu IT wykorzystujesz i czy wykorzystujesz go efektywnie Zwrot z inwestycji **Porównanie zysków i strat wynikających z inwestycji w IT

Zaoszczędzone pieniądze: Kwota pieniędzy zaoszczędzona w wyniku negocjacji kosztów, konsolidacji narzędzi i przejścia na bardziej przystępne cenowo rozwiązania

Obsługa klienta

Poniższe wskaźniki oznaczają sukces działań związanych z rozwojem i optymalizacją oprogramowania:

Współczynnik rozwiązywania problemów przy pierwszym kontakcie: Procent problemów rozwiązanych przy pierwszym kontakcie z działem obsługi klienta

Procent problemów rozwiązanych przy pierwszym kontakcie z działem obsługi klienta Satysfakcja użytkownika i wynik promotora netto: Subiektywna miara zadowolenia użytkowników z produktu lub usług i prawdopodobieństwo, że polecą je innym

Subiektywna miara zadowolenia użytkowników z produktu lub usług i prawdopodobieństwo, że polecą je innym Wskaźnik ukończenia wdrożenia użytkownika: Odsetek użytkowników, którzy przeszli przez wdrożenie, wskazujący, jak przyjazne dla użytkownika jest twoje oprogramowanie

Zasoby ludzkie (HR)

Aby ocenić skuteczność strategii rozwoju talentów IT i wysiłków na rzecz usprawnienia współpracy, użyj następujących wskaźników:

Zadowolenie pracowników: Subiektywne odczucia pracowników dotyczące ich pracy

Subiektywne odczucia pracowników dotyczące ich pracy wskaźnik utrzymania pracowników: odsetek pracowników, którzy pozostają w organizacji w określonym czasie

odsetek pracowników, którzy pozostają w organizacji w określonym czasie Wskaźnik frekwencji na spotkaniach: Odsetek pracowników, którzy byli obecni na spotkaniach, co wskazuje na chęć współpracy i uczestnictwa

Jak ustawić i śledzić cele IT za pomocą ClickUp

Wyznaczanie celów IT to wymagające przedsięwzięcie o wysokiej stawce, ale ClickUp sprawia, że jest to proste jak bułka z masłem. 😍

Zobaczmy, jak najlepiej to wykorzystać!

Pierwszym krokiem jest zapisanie wszystkich celów IT na stronie ClickUp Goals dla obszaru roboczego. Dodaj nazwy, terminy i osoby przypisane, dostosowując uprawnienia dostępu dla każdego celu.

Następnie podziel cele na mierzalne cele. Do dyspozycji masz cztery typy celów:

Numeryczne Pieniężny Prawda lub fałsz Cele zadań

**Możesz także przeciągać i upuszczać istniejące zadania działu IT, aby połączyć je z celami. Pogrupuj podobne cele w foldery, aby je uporządkować i ułatwić zarządzanie nimi. Na przykład, jeśli nadrzędną strategią biznesową jest uruchomienie nowej aplikacji mobilnej w następnym kwartale, wszystkie cele i zadania zespołu IT można umieścić razem w folderze o nazwie App launch goals.

Możesz także zidentyfikować kluczowe obszary postępu dla swojego zespołu, dodając Kamienie milowe ClickUp -Śledzenie małych zwycięstw utrzymuje motywację zespołu.

W miarę jak Ty i Twój zespół IT kończycie pracę, oznaczajcie zadania jako Done i wprowadzajcie wyniki na platformie. ClickUp automatycznie śledzi postępy, przedstawiając je w procentach. Możesz szybko ocenić zbiorowe i indywidualne postępy w realizacji każdego celu za pomocą cotygodniowych kart wyników.

Zdefiniuj swoje cele IT i śledź postępy bez wysiłku dzięki ClickUp Goals

Mierz KPI za pomocą ClickUp Dashboards

Zbuduj swój Pulpit nawigacyjny ClickUp i śledzić w czasie rzeczywistym wskaźniki KPI dotyczące postępów w realizacji celów, wydajności, wydajności zespołu, statystyk śledzenia czasu i wszystkiego innego, co jest istotne dla zespołu lub projektu. Posiada wbudowany kalkulator dla skomplikowanych wskaźników KPI.

Ponadto możesz spersonalizować swój pulpit nawigacyjny za pomocą ponad 50 różnych kart lub raportów. Skorzystaj z graficznych reprezentacji, takich jak burnup i wykresy prędkości aby sprawdzić status swoich celów IT.

Stwórz swój idealny pulpit nawigacyjny ClickUp i uzyskaj przegląd w czasie rzeczywistym całej swojej pracy, postępów i wydajności

Rozumiemy - ClickUp ma tak wiele funkcji, że na początku korzystanie z nich może wydawać się przytłaczające. Dlatego też przygotowaliśmy wiele Szablony IT dla różnych przypadków użycia.

Na przykład można użyć szablonu Szablon listy projektów IT ClickUp jako doskonały punkt wyjścia dla każdego projektu. Od monitorowania terminów zadań po przydzielanie zasobów, może pomóc w uporządkowaniu wszystkich projektów.

The Szablon mapy drogowej ClickUp IT to kolejne doskonałe, przyjazne dla początkujących narzędzie do planowania strategicznego i wyznaczania celów. Pomaga zaprojektować cały plan IT na interaktywnej osi czasu, w pełni dostosowując się do zmieniających się potrzeb biznesowych. 🥳

Twórz strategiczne plany dla swoich inicjatyw IT dzięki szablonowi mapy drogowej IT ClickUp

Wyznaczaj i przekraczaj cele działu IT dzięki ClickUp

Wyznaczanie celów musi być poprzedzone szeroko zakrojonym planowaniem i śledzeniem postępów. Na szczęście narzędzie takie jak ClickUp może sprawić, że wszystkie te kroki będą łatwe do pokonania. Zarejestruj się w ClickUp i pozwól mu wspierać Cię podczas planowania strategicznego i nie tylko. ❣️