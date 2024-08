10 najlepszych książek o projektowaniu UX, które każdy projektant powinien przeczytać w 2024 roku

Projektowanie UX zajęło centralną scenę w biznesach technologicznych i często jest używane zamiennie z dobrym biznesem. Dla przykładu, Airbnb atrybuty dobry UX design za jego transformację z nieudanego startupu do biznesu wartego miliardy dolarów.

Biorąc pod uwagę strony kariery pełne ofert pracy dla projektantów UX, oczywiste jest, że firmy mogą połączyć swoje marże zysku z projektowaniem doświadczeń użytkownika (UX).

Jako projektant UX musisz być na bieżąco z pojawiającymi się trendami i najlepszymi praktykami, aby budować swoją fosę. Jednym ze sposobów na osiągnięcie skuteczności w projektowaniu UX jest czytanie książek napisanych przez ekspertów branżowych. Inwestowanie w książki o projektowaniu UX daje kreatywną pewność siebie i utrzymuje zaangażowanie i motywację do realizacji celów zawodowych.

Poniżej omawiamy 10 obowiązkowych książek UX, które pomogą ci rozwinąć swoje umiejętności. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym projektantem, czy doświadczonym profesjonalistą, omówione tutaj zasady pomogą ci w nauce.

10 najważniejszych książek o projektowaniu UX dla projektantów

1. Lean UX: Zastosowanie zasad Lean w celu poprawy doświadczenia użytkownika

via Amazon

O książce

Autorzy : Josh Seiden i Jeff Gothelf

: Josh Seiden i Jeff Gothelf Rok wydania : 2013

: 2013 Szacowany czas czytania : 3 godziny

: 3 godziny Zalecany poziom : Początkujący, średnio zaawansowany i zaawansowany

: Początkujący, średnio zaawansowany i zaawansowany Liczba stron : 148

: 148 Oceny 4.3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Książka ta obejmuje trzy główne obszary: wprowadzenie do Lean UX i jego podstawowych zasad, proces projektowania Lean UX oraz integrację Lean UX w organizacjach.

Poznaj zasady leżące u podstaw projektowania zorientowanego na użytkownika, takie jak współpraca międzyfunkcyjna, uczenie się ponad wzrostem i pozwolenie na porażkę. Książka zagłębia się w proces projektowania doświadczeń użytkownika oparty na zasadach zwinnych i myśleniu projektowym w następujących sekcjach.

Książka zbiera spostrzeżenia na temat projektowania UX przez pryzmat "lean", identyfikując, co jest niezbędne, a co można usunąć lub zastąpić.

Ogólnie rzecz biorąc, Lean UX jest praktycznym źródłem wiedzy dla projektantów UX, programistów, menedżerów produktu, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych budowaniem powodzenia produktów technologicznych.

"Naszym celem nie jest stworzenie produktu, ale zmiana czegoś na świecie - stworzenie rezultatu. Często zdarza się, że teamy pracujące w zwinnych procesach nie wracają do zrobienia czegoś, co poprawiłoby interfejs użytkownika oprogramowania."_ - Josh Seiden

Kluczowe wnioski

Dostosowanie zasad projektowania UX do procesu projektowania poprzez szybkie iteracje i ciągłe informacje zwrotne zamiast długiego planowania z góry

Teams projektowe powinny skupić się na tworzeniu hipotez dotyczących zachowań użytkowników, projektowaniu eksperymentów w celu przetestowania tych hipotez i walidacji ich założeń

Co mówią czytelnicy

"Zwykle uważam, że tego typu książki o projektowaniu UX nie oferują wystarczającej liczby przykładów, ale w tym przypadku autorzy przedstawili konkretne przykłady z własnego doświadczenia zawodowego"

2. UX dla początkujących: Szybki kurs w 100 krótkich lekcjach

via Amazon

O książce

Autor (autorzy) : Joel Marsh

: Joel Marsh Rok wydania : 2016

: 2016 Szacowany czas czytania : 4 godziny 15 minut

: 4 godziny 15 minut Zalecany poziom : Początkujący i średniozaawansowani

: Początkujący i średniozaawansowani Liczba stron : 255

: 255 Oceny 4.4/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



"UX dla początkujących: A Crash Course in 100 Short Lessons" autorstwa Joela Marsha to kompleksowy i przystępny przewodnik upraszczający projektowanie UX dla osób nowych na tym polu.

Poprzez 100 zwięzłych lekcji na temat zasobów UX, Marsh dostarcza praktyczny i wciągający przegląd kluczowych uniwersalnych zasad UX dla początkujących.

Książka rozpoczyna się od ustanowienia fundamentalnego zrozumienia projektowania UX i tego, co każdy projektant musi wiedzieć o tworzeniu powodzenia produktów zorientowanych na użytkownika i kreatywnych aplikacji .

Inne tematy obejmują psychologię użytkownika, badania użytkowników, persony i znaczenie empatii z użytkownikami na przykładach z życia wziętych.

"_Wszystko ma doświadczenie użytkownika. Twoim zadaniem nie jest stworzenie doświadczenia użytkownika. Twoim zadaniem jest uczynić je dobrym." - Joel Marsh

Kluczowe wnioski

Projektowanie UX jest iteracyjne. Weźmy dowolny rzeczywisty przykład projektu UX podlegającego ciągłemu doskonaleniu w oparciu o opinie użytkowników. To iteracyjne podejście jest zgodne z dynamicznym i ewoluującym charakterem doświadczeń cyfrowych, podkreślając potrzebę elastyczności i szybkości reakcji w projektowaniu UX

Co mówią czytelnicy

"W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć książki o projektowaniu UX, które przechodzą od razu do rzeczy i nie zmuszają nas do poznania historii życia autora lub wysłuchania wszystkich jego osobistych antidotum. Ta książka UX jest fantastyczna dla początkujących, którzy chcą poznać tajniki projektowania interfejsów"

3. The User Experience Teams of One: A Research and Design Survival Guide

via Amazon

O książce

Autor(zy) : Leah Buley

: Leah Buley Rok wydania : 2013

: 2013 Szacowany czas czytania : 4 godziny 20 minut

: 4 godziny 20 minut Zalecany poziom : Średnio zaawansowany

: Średnio zaawansowany Liczba stron : 246

: 246 Oceny 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



W książce "The User Experience Team of One" Buley zajmuje się wyzwaniami, przed którymi stoją projektanci UX pracujący niezależnie w organizacjach bez dedykowanych zespołów UX.

Autor radzi samodzielnym projektantom UX, aby przyjęli strategiczny sposób myślenia i stali się zaradni, proaktywni i odporni jednocześnie.

Książka ta jest doskonałym źródłem informacji na temat kariery UX dla tych, którzy szukają praktycznych porad, aby wywrzeć wpływ pomimo pracy przy ograniczonych zasobach lub wsparciu zespołu.

w coraz bardziej cyfrowej erze projektowanie produktów z myślą o prawdziwych ludziach pomaga nam upewnić się, że technologia integruje się z naszym życiem w ludzki sposób. To głos rozsądku, argumentujący, że produkty i technologia mogą wspierać, a nawet wzbogacać nasze fundamentalne człowieczeństwo."_ - Leah Buley

Kluczowe wnioski

Dostosuj swoje wysiłki związane z projektowaniem UX do celów biznesowych, aby przedstawić przekonujące argumenty na rzecz wartości doświadczenia użytkownika w projektowaniu interfejsów użytkownika i uruchomić jeproces projektowania #### Co mówią czytelnicy

"Jako ktoś, kto próbuje rozpocząć karierę w badaniach UX i/lub projektowaniu, uwielbiam sekcje "Jeśli zrobisz tylko jedną rzecz" na końcu każdego rozdziału!"

4. Refaktoryzacja UI autorstwa Adama Wathana i Steve'a Schogera

via Goodreads

O książce

Autorzy : Adam Wathan i Steve Schoger

: Adam Wathan i Steve Schoger Rok wydania : 2018

: 2018 Szacowany czas czytania : 4 godziny 11 minut

: 4 godziny 11 minut Zalecany poziom : Średnio zaawansowany

: Średnio zaawansowany Liczba stron : 252

: 252 Oceny 4.7/5 (Goodreads)



Refactoring UI dostarcza praktycznych porad dotyczących poprawy projektowania interfejsu użytkownika, nawet przy ograniczonym zapleczu technicznym. Książka obejmuje różne aspekty projektowania interfejsu użytkownika, w tym schematy kolorów, typografię, przestrzenie i układ.

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem produktu, czy projektantem UX, książka ta obejmuje zasady pisania UX i ludzkie zachowania wpływające na decyzje kupujących. Autorzy prowadzą czytelników przez przykłady "przed i po", ilustrując, jak małe, celowe zmiany znacząco zwiększają atrakcyjność wizualną i użyteczność interfejsu użytkownika.

Książka porusza podstawowe zasady projektowania UX, takie jak testowanie użytkowników, zarządzanie produktem, podstawowe aspekty wizualne i metoda projektowania ukierunkowanego na cel.

Kluczowe wnioski

Skoncentruj się na wyjątkowych doświadczeniach użytkowników i projektowaniu. Konsekwentne wyrównanie, precyzja i dbałość o małe elementy podnoszą jakość projektu i przyczyniają się do bardziej dopracowanego i profesjonalnego wyglądu

Co mówią czytelnicy

"Doskonały elementarz na temat tego, jak podejmować proste decyzje projektowe, które mogą znacznie poprawić twoje projekty. Bez nadęcia; 100% sygnału, 0% szumu"

5. Przeprowadzanie wywiadów z użytkownikami: Jak odkryć przekonujące spostrzeżenia

poprzez Amazon

O książce

Autor(zy) : Steve Portigal

: Steve Portigal Rok wydania : 2013

: 2013 Szacowany czas czytania : 2 godziny 55 minut

: 2 godziny 55 minut Zalecany poziom : Średnio zaawansowany

: Średnio zaawansowany Liczba stron : 176

: 176 Oceny 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Potraktuj tę książkę jako kompleksowy przewodnik po projektach. Poprowadzi Cię w rozmowach z użytkownikami, aby poszerzyć perspektywę projektanta.

Książka obejmuje cały proces przeprowadzania wywiadów, od planu i przygotowania do przeprowadzania wywiadów i analizy danych. Projektanci User Experience powinni poznać ludzką psychologię wywiadów, znaczenie empatii i aktywnego słuchania oraz stworzyć komfortowe środowisko dla uczestników.

Na koniec autor wyjaśnia, że większość projektantów UX musi kultywować umiejętność przekształcania surowych danych z wywiadów w przekonujące narracje, które rezonują z interesariuszami, ułatwiając lepsze zrozumienie i podejmowanie decyzji.

"Historie są tam, gdzie leżą najbogatsze spostrzeżenia, a twoim celem jest dotarcie do tego punktu w każdym wywiadzie." - Steve Portigal

Kluczowe wnioski

Projektanci UX nowej generacji powinni opanować uniwersalne zasady empatii, aktywnego słuchania podczas przeprowadzania badań użytkowników i opowiadania historii w celu przekazywania spostrzeżeń użytkowników

Co mówią czytelnicy

"To bardzo praktyczne, inspirujące i przekażę to wszystkim, z którymi rozmawiam podczas mojej podróży. Chciałem to przekazać, ponieważ przeczytałem wiele książek "UX" "badawczych", a ta jest teraz na szczycie mojej listy"

6. Don't Make Me Think (Revisited)

przez Amazon

O książce

Autor(zy) : Steve Krug

: Steve Krug Rok wydania : 2015

: 2015 Szacowany czas czytania : 3 godziny 19 minut

: 3 godziny 19 minut Zalecany poziom : Średnio zaawansowany i zaawansowany

: Średnio zaawansowany i zaawansowany Liczba stron : 216

: 216 Oceny 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Ta książka o projektowaniu UX jest wiecznie zielonym przewodnikiem po użyteczności stron internetowych. W tym poprawionym wydaniu Krug aktualizuje i rozszerza swoją klasyczną pracę, oferując bezcenne spostrzeżenia i lepsze zrozumienie projektowania przyjaznych dla użytkownika stron internetowych, które stawiają na prostotę i przejrzystość.

Autor uważa, że dobrze zaprojektowane strony internetowe powinny być intuicyjne, wymagając od użytkowników minimalnego wysiłku poznawczego. Krug kładzie nacisk na wyeliminowanie niepotrzebnych zawiłości w interfejsie cyfrowym, aby zapewnić użytkownikom szybkie znalezienie tego, czego szukają.

Dodatkowe tematy obejmują projektowanie nawigacji, układ strony i znaczenie wyczyszczonych wskazówek wizualnych. Autor wprowadza koncepcję "happy talk" - niepotrzebne instrukcje i informacje, które użytkownicy zazwyczaj ignorują - i radzi, jak usprawnić zawartość w celu optymalnego zaangażowania użytkowników.

Kluczowym aspektem zasad UX jest ocena, czy odbiorcy widzą cel strony w ciągu pięciu sekund od jej widoku.

"Nie ma znaczenia, ile razy muszę kliknąć, o ile każde kliknięcie jest bezmyślnym, jednoznacznym wyborem."_ - Steve Krug

Kluczowe wnioski

Stwórz prosty i schludny projekt, aby zminimalizować kredyt poznawczy użytkownika. Priorytetem jest intuicyjność, aby upewnić się, że użytkownicy nauczą się poruszać po witrynie bez zbędnej złożoności

Co mówią czytelnicy

"To naprawdę książka, która może przetrwać próbę czasu, choć wszystkie trzy iteracje utrzymują ton i przesłanie: dobry projekt strony internetowej zaczyna się od instynktu użytkownika"

7. The Design of Everyday Things: Wydanie poprawione i rozszerzone

via Amazon

O książce

Autor(zy) : Don Norman

: Don Norman Rok wydania : 2013

: 2013 Szacowany czas czytania : 5 godzin 30 minut

: 5 godzin 30 minut Zalecany poziom : Zaawansowany

: Zaawansowany Liczba stron : 368

: 368 Oceny 4.6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Jako projektant UX wiesz, że niektóre zasady użyteczności stale ewoluują. Autor zagłębia się w psychologię poznawczą doświadczenia użytkownika, współczesne wyzwania projektowe i sposób, w jaki powodzenie projektów UX daje jasne wskazówki dotyczące ich funkcji.

Tym, co odróżnia doświadczonych projektantów od początkujących, jest ich umiejętność rozróżnienia między "błędem użytkownika" a "błędem projektowym" Kluczem do projektowania intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika produktów jest minimalizowanie błędów użytkownika i zmniejszanie szans na zły projekt interakcji.

"Projektowanie jest tak naprawdę aktem komunikacji, co oznacza głębokie zrozumienie osoby, z którą projektant się komunikuje" - Don Norman

Kluczowe wnioski

Kiedy użytkownicy popełniają błędy, często jest to wynikiem złego projektu, a nie niekompetencji użytkownika. Projektanci są odpowiedzialni za tworzenie produktów, które są zgodne z modelami mentalnymi i oczekiwaniami użytkowników, zmniejszając prawdopodobieństwo błędów

Co mówią czytelnicy

"Rozejrzyj się wokół siebie. Niestety, urządzenie, na którym czytasz tę recenzję, prawdopodobnie nosi ślady pokolenia projektantów, którzy nigdy nie zapoznali się z tą książką lub jej oryginalnym wydaniem. Gdybym był królem przez jeden dzień, wszyscy projektanci zostaliby zmuszeni do odłożenia swoich ołówków i rysików, dopóki nie przeczytają MAGNUM OPUS pana Normana od deski do deski. Od tego momentu mogliby wznowić swoją pracę i zapanowałaby wielka radość"

8. Hooked: Jak tworzyć formularze kształtujące nawyki

przez Amazon

O książce

Autor(zy) : Nir Eyal

: Nir Eyal Rok wydania : 2014

: 2014 Szacowany czas czytania : 2 godziny 30 minut

: 2 godziny 30 minut Zalecany poziom : Średnio zaawansowany i zaawansowany

: Średnio zaawansowany i zaawansowany Liczba stron : 256

: 256 Oceny 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Via Amazon Hooked autorstwa Nir Eyal to biblia UX, która bada psychologię tworzenia produktów, które tworzą nawyki. Eyal wprowadza "Hook Model", czteroetapowy proces mający na celu tworzenie produktów, z których użytkownicy korzystają wielokrotnie. Model składa się z wyzwalacza, działania, zmiennej nagrody i inwestycji, aby zrozumieć i zaspokoić potrzeby użytkowników.

Autor wspiera swój model praktycznymi przykładami i studiami przypadków, ilustrując, w jaki sposób firmy takie jak Facebook i Instagram wykorzystują powyższy model do tworzenia produktów, którym użytkownicy nie mogą się oprzeć. Książka jest praktycznym przewodnikiem dla marketerów produktów, projektantów UX i produktów oraz przedsiębiorców pragnących tworzyć produkty, które tworzą trwałe nawyki.

"Wszyscy ludzie są zmotywowani do szukania przyjemności i unikania bólu, do szukania nadziei i unikania strachu, a wreszcie do szukania akceptacji społecznej i unikania odrzucenia." - Nir Eyal

Kluczowe wnioski

Zamiast konsekwentnie zapewniać tę samą nagrodę, wprowadzaj zmienność, aby utrzymać zaangażowanie i ciekawość dostawców. Ta zmienność wyzwala ośrodki przyjemności w mózgu i wzmacnia pętlę nawyku, sprawiając, że użytkownicy są bardziej skłonni do powrotu do produktu

Co mówią czytelnicy

"Jedna z najlepszych książek, jakie czytałem od jakiegoś czasu na temat tego, jak firmy technologiczne budują swoje uzależniające produkty. Model Nira pozwoli ci zbudować produkt, który przyciągnie użytkowników i pozwoli ci wiedzieć, co zrobić, aby ich zatrzymać."

9. Łatwa chirurgia rakietowa

przez Amazon

O książce

Autor(zy) : Steve Krug

: Steve Krug Rok wydania : 2009

: 2009 Szacowany czas czytania : 2 godziny i 40 minut

: 2 godziny i 40 minut Zalecany poziom : Od początkującego do średnio zaawansowanego

: Od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron : 161

: 161 Oceny 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Rocket Surgery Made Easy to przyjazny dla użytkownika przewodnik, który umożliwia projektantom i programistom płynne włączenie testów użyteczności interfejsów internetowych i mobilnych do ich cyklu pracy.

Autor omawia podstawy testowania użyteczności, planowanie i przeprowadzanie testów oraz przezwyciężanie typowych pułapek.

tak, są rzeczy, których można się nauczyć tylko obserwując, jak grupa docelowa korzysta z witryny. Jest jednak wiele rzeczy, których można się nauczyć, obserwując, jak korzysta z niej niemal każdy. Kiedy zaczynasz robić testy użyteczności, twoja strona prawdopodobnie będzie zawierała wiele poważnych problemów, które napotka "prawie każdy", więc na początku możesz rekrutować znacznie luźniej."_ - Steve Krug

Kluczowe wnioski

Ustal jasne ramy do planowania i przeprowadzania testów użyteczności bez potrzeby skomplikowanych ustawień. Jest to świetny sposób na zachęcenie każdego projektanta UX w zespole do przeprowadzania regularnych testów na małą skalę z prawdziwymi użytkownikami w celu odkrycia cennych spostrzeżeń

Co mówią czytelnicy

"Podobnie jak "Don't Make Me Think", jest to zwięzła, łatwa w czytaniu i wartościowa książka, którą powinien przeczytać każdy, kto zajmuje się zarządzaniem produktem i tworzeniem oprogramowania. Nie mogłem jej odłożyć, dopóki nie skończyłem jej przed wylądowaniem na 6-godzinnym locie"

10. Paradoks wyboru: Dlaczego więcej znaczy mniej

via Amazon

O książce

Autorzy : Barry Schwartz i Ken Kliban

: Barry Schwartz i Ken Kliban Rok wydania : 2010

: 2010 Szacowany czas czytania : 3 godziny 41 minut

: 3 godziny 41 minut Zalecany poziom : Początkujący, średnio zaawansowany i zaawansowany

: Początkujący, średnio zaawansowany i zaawansowany Liczba stron : 265

: 265 Oceny 4.3/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Ta książka UX bada psychologiczny wpływ wielu wyborów na podejmowanie decyzji i samopoczucie człowieka. Schwartz argumentuje, że chociaż posiadanie wyboru jest ogólnie postrzegane jako pozytywny aspekt współczesnego życia, nadmiar opcji prowadzi do paraliżu decyzyjnego, niepokoju i niezadowolenia.

Paradoks wyboru prowadzi do zmęczenia decyzjami, żalu i ciągłego poszukiwania idealnych opcji. Najprawdopodobniej użytkownicy potrzebują pomocy w podejmowaniu decyzji i stawianiu czoła różnym wyborom.

Ograniczenie wyboru i przyjęcie mentalności "wystarczająco dobrej" może złagodzić negatywne skutki nadmiaru opcji.

The Paradox of Choice podważa przekonanie, że większa liczba wyborów prowadzi do większego szczęścia i oferuje wgląd w to, jak można poruszać się po złożoności podejmowania decyzji w świecie obfitości.

"Nauka wybierania jest trudna. Jeszcze trudniej jest nauczyć się wybierać dobrze. A nauczenie się wybierać dobrze w świecie nieograniczonych możliwości jest jeszcze trudniejsze, być może zbyt trudne."_ - Barry Schwartz

Kluczowe wnioski

Projektując produkty, upraszczaj wybory i zmniejszaj liczbę opcji. Zaakceptuj, że nie ma jednego najlepszego wyboru i że dobre wyniki są wynikiem rozsądnych decyzji

Co mówią czytelnicy:

"Obowiązkowa lektura dla każdego odsetka osób zainteresowanych "podejmowaniem decyzji". Fantastyczna książka o tym, dlaczego więcej znaczy mniej (lub mniej znaczy więcej)."

ClickUp: Najlepsze narzędzie do projektowania dla projektantów UX

Czytanie najlepszych książek o projektowaniu UX pomoże ci poznać podstawy podróży projektowej UX, dostosować projektowanie UX do zachowań i oczekiwań użytkowników oraz zapewni kreatywną pewność siebie, aby wypróbować nowe teorie.

Jednocześnie, właściwe Narzędzia do projektowania UX pomogą ci opanować rzemiosło tworzenia płynnego i bezproblemowego doświadczenia użytkownika w całym procesie rozwoju produktu. Począwszy od badań i testów użytkowników, aż po tworzenie szkieletów, testowanie i nie tylko, zapewniają one wszystkie elementy potrzebne do dotarcia do mety.

ClickUp to przyjazne dla początkujących narzędzie do projektowania UX, które usprawnia pracę i pozwala uzyskać lepsze wyniki.

Kluczowe funkcje, które sprawiają, że ClickUp jest najlepszy oprogramowanie do projektowania cyklu pracy są:

Tablice

Wykorzystaj tablice ClickUp do zarządzania projektami i zapewnij płynną współpracę między zespołami projektowymi i programistycznymi Tablice pozwalają projektantom na burze mózgów, planowanie i tworzenie szkieletów, schematów przepływu, prototypów i retrospektyw. Osadzanie komentarzy, notatek i plików multimedialnych ułatwia udostępnianie pomysłów.

Co sprawia, że jest to najlepsze oprogramowanie do tablic to łatwość użytkowania i współpracy. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, projektanci szybko dodają obrazy i połączone linki w celu odniesienia i przenoszą projekty ze sceny ideacji do elementów działania.

Zobacz, kto wprowadza zmiany w czasie rzeczywistym i mapuj projekty jednocześnie, jakbyś był w tym samym pokoju.

Gotowe szablony do wizualizacji cyklu pracy i tworzenia briefów projektowych

Odpowiedni szablon UX ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wprowadzenia produktu na rynek, jego ulepszenia lub przeprojektowania, zapewniając świetny wygląd i bezproblemową funkcję.

ClickUp posiada gotowe szablony UX do wizualizacji cykli pracy podczas rozwoju, tworzenia map drogowych, aby pomóc projektantom w planowaniu osi czasu, oraz briefów projektowych, aby dostosować wszystkich w różnych działach.

Łatwa współpraca między zespołami projektowymi i programistycznymi w celu tworzenia lub ideacji w szablonach Szablon planu projektu UX firmy ClickUp pozwala nakreślić podróż użytkownika, tworzyć i ustalać priorytety zadań dla zespołu i poszczególnych użytkowników oraz koordynować zasoby w celu zapewnienia sprawnego wdrożenia.

Projektanci UX mogą wyróżnić definicje zakresu, opracować persony użytkowników, stworzyć szkielety i prototypy oraz poddać je testom i walidacji.

Szablon ten umożliwia iteracyjne i przyrostowe projektowanie, a także integrację z narzędziami innych firm, takimi jak narzędzia do myślenia projektowego i narzędzia do projektowania stron internetowych aby uzyskać najlepsze wyniki.

Szablon Szablon przeglądu projektu ClickUp jest tym, czego potrzebujesz, aby opracować płynne, nowoczesne doświadczenia użytkownika dla swoich niestandardowych klientów Szablon UX Roadmap firmy ClickUp pomaga wizualizować postępy w tworzeniu produktu, dostosowywać Teams do kamieni milowych i ustalać priorytety pomysłów w oparciu o potrzeby biznesowe i zachowania użytkowników.

Szablon ten integruje się z Twoim tablica pomysłów i narzędzia do mapowania procesów dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia niesamowitych doświadczeń użytkownika.

Projektanci UX używają szablonu mapy drogowej do śledzenia doświadczeń użytkowników i wizualizacji oś czasu w całym procesie rozwoju funkcji.

Projektuj lepiej i współpracuj z wszechstronną platformą wydajności ClickUp

Platforma ClickUp zapewniająca wydajność dla teamów projektowych pomaga współpracować, organizować i dostarczać wyjątkowe projekty UX.

Projektanci UX i kreatywne Teams używają ClickUp do zarządzania projektami, planowania zasobów, kreatywnej współpracy, testowania i walidacji oraz informacji zwrotnych i zatwierdzeń.

Przed stworzeniem szkieletów i prototypów funkcji, użyj Tablic do burzy mózgów i opracowania map drogowych produktów.

Szablony projektów UX pozwalają na uszczegółowienie planu projektu, przypisanie zadań do zespołu i stworzenie środowiska współpracy, dzięki czemu wszyscy pracują w synchronizacji.

Scentralizuj wszystkie potrzeby swojego zespołu projektowego, podziel złożone zadania na łatwe do zarządzania cele i usprawnij podróż użytkownika dzięki ClickUp.

Jeśli chcesz usprawnić wszystkie aspekty procesu UX i UI, zarejestruj się na ClickUp za darmo.