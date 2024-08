8 zasad DevOps zwiększających wydajność tworzenia oprogramowania

Co otrzymamy po połączeniu zespołów zajmujących się tworzeniem oprogramowania i operacjami IT? DevOps, metodologię zaprojektowaną w celu poprawy współpracy i wydajności typowego cyklu życia oprogramowania.

Oprócz połączenia dwóch teamów, DevOps łączy w sobie różne narzędzia , filozofie i praktyki, aby dostarczać produkty wysokiej jakości w rekordowym czasie, utrzymywać zadowolenie klientów i zapewniać lepsze wykorzystanie zasobów .

Wszystko to jest możliwe dzięki zasadom DevOps - służą one jako wytyczne dla zespołów programistycznych i operacyjnych w celu optymalizacji procesów związanych z tworzeniem, testowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem oprogramowania. Przyjęcie tych kluczowych zasad prowadzi do ciągłego doskonalenia, eliminacji silosów działów i kultury współodpowiedzialności za wyniki.

W tym artykule przeanalizujemy osiem najważniejszych zasad DevOps, które pomogą ci zbudować wysokowydajne, elastyczne i przejrzyste środowisko pracy cross-funkcjonalnych teamów gotowych stawić czoła każdemu wyzwaniu, które pojawi się na ich drodze. 💪

Czym jest DevOps? DevOps jest metodologią hybrydową w której zespoły rozwoju oprogramowania (Dev) i operacji IT (Ops) łączą siły, aby usprawnić cały proces rozwoju i szybciej dostarczać oprogramowanie. Teraz możesz pomyśleć, że jest to tak proste, jak umieszczenie dwóch teamów w tym samym pokoju i powiedzenie im, aby pracowały razem?

Cóż, sprawy nie są takie proste. Aby DevOps działał i był zwinny, wydajny i opłacalny, musisz przestrzegać pewnych podstawowych zasad, zwanych inaczej zasadami DevOps. Pozwalają one przekształcić tradycyjny model tworzenia oprogramowania i poprowadzić zespół we właściwym kierunku. ➡️

8 zasad DevOps dla stworzenia zwycięskiego zespołu programistycznego

Zapoznajmy się z ośmioma kluczowymi zasadami DevOps, które pomogą ci usprawnić cykl pracy nad oprogramowaniem i popchnąć twój zespół do przodu.

1. Współpraca jest koniecznością

Ponieważ DevOps łączy w sobie rozwój i operacje, nie może przetrwać bez efektywnej współpracy . Powodzenie każdego zespołu DevOps w dużej mierze zależy od tego, jak dobrze funkcjonuje on razem podczas opracowywania i wdrażania.

Przede wszystkim nacisk kładzie się na udostępnianie informacji. Każdy w zespole powinien czuć się swobodnie, by zabierać głos i wyrażać swoje opinie i nastawienie. Jeśli zauważysz problem, bez względu na to, jak mały może się wydawać, udostępniasz go innym tak szybko, jak to możliwe. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wcześnie wykryłeś usterkę i zaoszczędziłeś całemu zespołowi wielu godzin pracy, próbując ją naprawić.

Nawet najbardziej zsynchronizowane teamy będą czuły się zagubione, jeśli nie będą wiedziały, po co coś robią, więc skuteczne ustawienie celów jest ważnym warunkiem zachęcającym do współpracy. Cele te są gwiazdą przewodnią twojego zespołu, a twoim zadaniem jako menedżera jest upewnienie się, że są one realistyczne i jasno określone. ⭐

Każdy w zespole DevOps ma swoją rolę. Ale te role są ze sobą powiązane - jeśli jedna osoba nie będzie dobrze wykonywać swoich obowiązków, wpłynie to na wszystkich. Aby temu zapobiec, należy zapewnić wystarczającą przestrzeń na burzę mózgów, strategię i planowanie. W ten sposób wszyscy będą zaangażowani w cały proces i będą mogli z łatwością obserwować swoich kolegów i koleżanki z zespołu zapewnić płynny cykl pracy .

2. Ciągła informacja zwrotna to długa droga

Pozytywne i negatywne informacje zwrotne dają zespołowi zastrzyk motywacji i pomagają mu pozostać na właściwej drodze ciągłe doskonalenie .

Członkowie Teams powinni przekazywać sobie nawzajem informacje zwrotne poprzez wzajemne oceny, a Ty (menedżer) powinieneś od czasu do czasu do zrobienia oceny wyników . Oprócz tych oficjalnych informacji zwrotnych, powinieneś organizować regularne spotkania, aby być na bieżąco z pracą swojego zespołu.

Informacje zwrotne są niedocenianym bohaterem każdego cyklu rozwoju i wdrażania i nigdy nie powinny być ignorowane. Baczne obserwowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) poprzez ciągłe monitorowanie da ci wystarczający wgląd, aby zapewnić konstruktywną informację zwrotną i poprowadzić swój zespół do powodzenia.

3. Wydania przyrostowe są kluczem do stabilnego cyklu pracy

Jeśli kiedykolwiek byłeś w piekle scalania, wiesz, jak trudno jest się z niego wydostać - ogromne wydania wymagające scalania kodów często skutkują niekompatybilnością i mnóstwem błędów. Naprawa tych błędów wymaga czasu i wysiłku, więc zamiast skupić się na zadaniach o wysokiej wartości, kończysz w niekończącym się cyklu prób doprowadzenia do fuzji kodu.

Metodologia DevOps zapewnia, że nigdy nie skończysz w piekle scalania, koncentrując się na wydaniach przyrostowych, umożliwiając prawidłowe przydzielanie zasobów i minimalizowanie strat. Małe i częste wydania Pozwalają na szybkie przeglądy i łatwe testowanie oraz identyfikację błędów. Dzięki wczesnemu wskazywaniu problemów, będziesz w stanie zająć się nimi od razu, bez przerywania przepływu całego projektu.

Kolejną zaletą wydań przyrostowych jest możliwość adaptacji. Twój klient przegląda każde wydanie i przekazuje informacje zwrotne - jeśli spodobają mu się jakieś zmiany, będziesz w stanie wdrożyć je szybciej, ponieważ nie będziesz musiał się cofać.

Dzielenie produktu na mniejsze części ma swoje zalety, ale jeśli chcesz, aby to działało, potrzebujesz środowiska współpracy i kultury ciągłej informacji zwrotnej. Jest to świadectwo wzajemnej zależności zasad DevOps - wymagają one wzajemnego działania. ☯️

4. Automatyzacja daje ci rozpęd

Jednym z głównych celów metodologii DevOps jest szybsze dostarczanie oprogramowania. To samo dotyczy przeglądów, testów i aktualizacji - każdy proces obraca się wokół szybkości.

Nie oznacza to jednak, że należy się spieszyć. Wręcz przeciwnie, celem jest szybka praca bez uszczerbku dla jakości. Chociaż nie ma magicznego przycisku, który sprawi, że będziesz błyskawiczny, istnieje nie tak tajna broń, która może pomóc usprawnić rutynową lub powtarzalną pracę i skupić się na zadaniach o wysokiej wartości - automatyzacja.

Teams DevOps dążą do automatyzacji procesów i zadania, aby utrzymać szybkość, zminimalizować błędy i zaoszczędzić czas na pracochłonnych czynnościach. Co chcą poddać automatyzacji? Cokolwiek mogą! Automatyzacja testów, ciągła integracja, ciągłe dostarczanie i infrastruktura jako kod to tylko niektóre z metod wykorzystywanych przez zespoły DevOps do automatyzacji dostarczania, przeglądów kodu, testowania, przekazywania i monitorowania.

Oprócz ogromnej oszczędności czasu, automatyzacja może zwiększyć satysfakcję z pracy. Członkowie zespołu nie będą już inwestować swojej energii w żmudne zadania i będą mogli skupić się na dostarczaniu większej wartości, co sprawi, że poczują się lepiej w swojej pracy, a kto tego nie lubi? 🥰

5. Decyzje oparte na danych to właściwe decyzje

Widziałeś reklamę nowego, niesamowitego oprogramowanie do testowania które obiecuje skrócić fazę testowania o 50% i oferuje wiele opcji automatyzacji. Myślisz sobie, wow, mój zespół DevOps byłby zachwycony, ale zamiast dokonywać zakupu pod wpływem impulsu, decydujesz się sprawdzić dane.

Sprawdzasz bieżące wskaźniki fazy testowej i zdajesz sobie sprawę, że są one idealne - nie ma żadnych nieefektywności ani raportowania problemów. Następnie pytasz swój zespół o opinię i wszyscy zgadzają się, że istniejące oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania, więc rezygnujesz z inwestycji w nową platformę.

Ten prosty przykład pokazuje, w jaki sposób należy podejmować decyzje w DevOps -wszystko musi być poparte danymi.

Dane to twój tattletale. Ujawniają sekrety dotyczące każdej fazy potoku DevOps i odkrywa nieefektywności i potencjalne sygnały ostrzegawcze. 🚩

Obserwacja danych nie tylko pomoże ci podejmować lepsze decyzje. Pokaże również postęp w czasie, więc jest to doskonała strategia samokontroli.

6. Niestandardowi klienci są twoimi gwiazdami przewodnimi

Podobnie jak planety w układzie słonecznym krążą wokół słońca, zespoły DevOps krążą wokół klientów.

Twoim ostatecznym celem jest zadowolenie klienta, więc każdy twój oddech i każdy twój ruch powinien to odzwierciedlać. 🎶

Najprostszym sposobem na poznanie opinii klientów jest zapytanie ich, a można to zrobić poprzez formularze opinii . Po każdej premierze należy skontaktować się z klientem i zapytać go, czy podoba mu się to, co widzi. Zachęć ich do przekazania dokładnych informacji zwrotnych, które pomogą ci dostosować strategie (jeśli to konieczne) i upewnić się, że wynik jest trafny.

7. Kluczowe jest nastawienie na zbiorową odpowiedzialność

Zespół programistów pisze kod i tworzy produkt, a następnie przekazuje go zespołowi operacyjnemu w celu sprawdzenia, przetestowania i wdrożenia. Jednak zespół operacyjny odkrywa ogromne błędy, które musi naprawić, podczas gdy zespół programistów cieszy się wolnym czasem.

Jeśli uważasz, że to niesprawiedliwe, to masz rację. Metodologia DevOps burzy to tradycyjne podejście, podkreślając zbiorową odpowiedzialność.

Oznacza to, że każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za produkt na każdej jego scenie. Zespoły programistyczne i operacyjne łączą siły, aby znaleźć najlepsze rozwiązania, odkryć problemy i wyeliminować błędy w celu dostarczenia wysokiej jakości oprogramowania.

DevOps kładzie nacisk na szybkość i jakość. Jeśli programiści popełnią błąd podczas pisania kodu, to oni go naprawią. Taka odpowiedzialność zapewnia, że każdy daje z siebie 100% podczas pracy nad zadaniem.

8. Każda porażka to lekcja

DevOps nie unika porażek - zachęca do wyciągania z nich wniosków. Nie oznacza to, że powinieneś do zrobienia swoją pracę źle i dostarczać produkty niskiej jakości. Oznacza to, że nie powinieneś bać się eksperymentować i podejmować ryzyka, gdy ma to sens.

Cokolwiek chcesz majstrować, najlepiej zrobić to na wczesnej scenie testów. W ten sposób, jeśli eksperyment się nie powiedzie, klient nie odczuje jego skutków.

Nie zapomnij udokumentować swoich niepowodzeń - wiedza o tym, co nie działa, zapobiega powtarzaniu tych samych błędów.

Użyj ClickUp do wdrożenia zasad DevOps ClickUp to wszystko w jednym

zarządzanie zadaniami i projektami platforma, która może służyć wielu celom. Można jej używać do usprawnić cykl pracy komunikacja, współpraca i zarządzanie dokumentami więc może być idealnym towarzyszem dla teams oprogramowania ogólnie, a zespoły DevOps w szczególności.

Zapoznajmy się z kilkoma funkcjami ClickUp, które mogą pomóc zwiększyć wydajność zespołu, utrzymać wszystkich na tej samej stronie i upewnić się, że żadna informacja nie umknie uwadze.

Tablice ClickUp

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

Efektywna współpraca jest podstawą zasad DevOps. Jeśli więc chcesz, aby Twój zespół DevOps osiągał doskonałe wyniki, musisz zapewnić mu narzędzia umożliwiające komunikację w czasie rzeczywistym , łatwa burza mózgów i strategię oraz możliwość dostosowania, i to jest dokładnie to, co Tablice ClickUp dotyczą.

Tablice ClickUp to nieskończone cyfrowe płótna, na których Twój zespół DevOps może omawiać projekty i zadania oraz opracowywać najlepsze pomysły na rozwiązanie problemów. Możesz używać notatek, symboli, kształtów, kolorów i obrazów, aby wyrazić swoje myśli i uwolnić kreatywny potencjał swojego zespołu.

Każdy uczestnik otrzymuje kolorowy kursor ze swoim imieniem nad nim, więc nie ma ryzyka pomyłki lub chaosu.

Kolejną zaletą ClickUp Whiteboards jest możliwość tworzenia zadań bez opuszczania obszaru roboczego. Na przykład, jeśli Twój team ma doskonały pomysł na usprawnienie sceny testowania, możesz od razu przekształcić go w zadanie. Zostanie ono płynnie dodane do cyklu pracy. ✨

Widok czatu ClickUp

Dodawaj członków zespołu do dyskusji i współpracuj z ClickUp Chat w jednej przestrzeni i unikaj przeskakiwania między oprogramowaniem

ClickUp posiada ponad 10 widoków które pozwalają spojrzeć na zadania i projekty z różnych perspektyw i powiększyć określone elementy, takie jak obciążenia pracą, kalendarze lub osie czasu.

Jeśli koncentrujesz się na komunikacji w czasie rzeczywistym, pokochasz aplikację Widok ClickUp Chat . Dzięki temu widokowi nie musisz już przeskakiwać między aplikacjami, aby wysyłać wiadomości do członków zespołu - zamiast tego możesz czatować w ClickUp. Możesz także używać wzmianek, przypisywać komentarze, osadzać pliki i połączone oraz korzystać z rozbudowanej edycji, aby formatować swoje wiadomości.

Widok ClickUp Chat może być również idealny do poznania członków zespołu poza ustawieniem pracy - porozmawiaj o życiu, ulubionych książkach, zwierzętach domowych, globalnym ociepleniu lub czymkolwiek, co przyjdzie Ci do głowy.

Widok ClickUp Formularze

Twórz szczegółowe formularze w ClickUp 3.0 z możliwością przeciągania i upuszczania, aby wstawiać pola i dodawać logikę warunkową w celu zbierania lepszych opinii

Wspomnieliśmy już o znaczeniu wewnętrznej i zewnętrznej informacji zwrotnej w metodologii DevOps - pomaga ona usprawnić procesy, wprowadzać poprawki i inspirować zespół.

ClickUp oferuje doskonałe narzędzie do dostarczania informacji zwrotnych - jest to Widok formularzy . Umożliwia zbieranie informacji od członków zespołu lub niestandardowych klientów i automatyczne przekształcanie ich odpowiedzi w zadania. Użyj pól zadań po lewej stronie formularza, aby niestandardowo dostosować jego wygląd i zebrać tylko te informacje, których potrzebujesz.

Zadania ClickUp

Twórz, zarządzaj i wizualizuj zadania za pomocą ClickUp Tasks

Podziel swoją pracę na mniejsze części i miej nad nimi zakładki dzięki Zadania ClickUp , potężny opcja zarządzania zadaniami .

Dzięki niej można tworzyć zadania dla dowolnego typu pracy, dodawać wiele osób przypisanych do jednego zadania i dzielić zadania na podzadania w celu łatwiejszej nawigacji.

Niestandardowe statusy zadań aby odzwierciedlić swoje cykle pracy i utworzyć powiązania i zależności między zadaniami aby zapewnić właściwą kolejność wykonywania.

Zadania ClickUp idą w parze z ClickUp Pola niestandardowe . Ta unikalna funkcja umożliwia dostarczanie szczegółowych informacji o zadaniach i dodawanie różnych typów danych, takich jak data i godzina, funkcje matematyczne, paski postępu lub rozwijane listy.

Dokumenty ClickUp

ClickUp Docs do dokumentowania i udostępniania ważnych informacji zespołowi

Skrupulatne prowadzenie dokumentacji jest niezbędne do zrozumienia i usprawnienia procesów oraz pomaga w zbudować bazę wiedzy na której Twój zespół może polegać. Dokumenty ClickUp umożliwia tworzenie, edytowanie, zarządzanie, organizowanie i przechowywanie wszelkiego rodzaju dokumentów, od zakresy projektów i planów do dokumentacji pracowniczej i polityki urlopowej.

Możesz tworzyć i edytować dokumenty samodzielnie lub dodać członków zespołu i pozwolić im na udział. Każdy otrzymuje kursor, więc wszystkie zmiany są łatwe do śledzenia. 👀

ClickUp pozwala kategoryzować dokumenty w celu łatwiejszej nawigacji. Możesz także połączyć określone dokumenty z zadaniami, aby zwiększyć wygodę i wydajność.

ClickUp Brain

Użyj ClickUp Brain, aby zadawać pytania dotyczące zadań i dokumentów, tworzyć automatyzacje i oszczędzać czas

Gubienie się w stosach zadań i dokumentów to powtarzający się koszmar wielu programistów i kierowników projektów. Jeśli się zgubisz i będziesz potrzebować pomocy, poprosisz o nią członków Teams lub kierownika. Ale jeśli są zajęci, nie pozostaje ci nic innego, jak siedzieć i czekać, tracąc cenny czas. ⏰

Zostaw takie scenariusze w przeszłości dzięki ClickUp Brain to rewolucyjna opcja, która doładowuje cykl pracy za pomocą AI. ClickUp Brain absorbuje informacje z zadań, dokumentów i procesów w ciągu kilku sekund i służy jako Twój osobisty asystent AI . Zawsze, gdy masz pytanie dotyczące zadania lub dokumentu, możesz poprosić ClickUp Brain o pomoc.

Funkcja ta znajduje się w górnej części obszaru roboczego, dzięki czemu masz do niej łatwy dostęp. Może zasugerować, jakie zadanie należy wykonać w następnej kolejności i wyjaśnić konkretne procesy, zapewniając płynny cykl pracy i poprawiając wydajność.

W ClickUp Brain dostępna jest funkcja AI Project Manager. Dzięki niej możesz zautomatyzować powtarzalną pracę, aby umożliwić zespołowi DevOps skupienie się na zadaniach o wysokiej wartości.

Szablony ClickUp

ClickUp oferuje imponujące bibliotekę z ponad 1000 szablonów obejmujących wszystko, od IT po marketing i HR.

Zaoszczędzimy ci kłopotu z przeglądaniem tych opcji (choć jest to bardzo łatwe) i przedstawimy ci Szablon struktury podziału pracy ClickUp DevOps twój cenny sprzymierzeniec w organizowaniu i usprawnianiu pracy.

Organizuj pracę, wspieraj współpracę i zapewnij wysoką widoczność dzięki szablonowi ClickUp DevOps Work Breakdown Structure

Dzięki temu wielofunkcyjnemu szablonowi możesz podzielić swoją pracę na zadania, przypisać obowiązki konkretnym członkom zespołu, zidentyfikować wąskie gardła i śledzić postępy.

Wizualizuj cały projekt od planu do wdrożenia, zachęcanie do przejrzystości i upewnij się, że klienci są zadowoleni z wyników. 😍

Ten szablon jest tylko jednym z wielu, które mogą płynnie dopasować się do procesów DevOps i je usprawnić. Inne opcje to:

Wdrażaj kulturę DevOps i zwiększ współpracę i wydajność dzięki ClickUp

Wdrażanie zasad DevOps w codziennych cyklach pracy jest znacznie łatwiejsze, jeśli korzystasz z odpowiednich narzędzi. ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby przestrzegać wszystkich zasad i wspierać kulturę współpracy, w której priorytetem jest jakość i uczenie się na błędach. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zobacz, jak może pasować do Twoich przepływów pracy DevOps.