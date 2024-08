Najlepsze praktyki wdrażania zarządzania projektami DevOps

DevOps można zdefiniować jako połączenie najlepszych praktyk kulturowych, narzędzi i operacji w celu poprawy stabilności przedsiębiorstwa i dostarczania większej liczby aplikacji i usług w szybszym tempie.

Sprowadza się to do pomocy organizacjom w osiągnięciu tego celu poprzez zwiększoną komunikację - rozwój, operacje IT, inżynierię jakości i bezpieczeństwo. Role te są tradycyjnie odizolowane i mają tendencję do praktykowania zwiększonej współpracy przy wdrażaniu DevOps.

Jak sama nazwa wskazuje, DevOps koncentruje się na połączeniu rozwoju (Dev) i operacji (Ops). Oznacza to, że cały cykl życia procesu rozwoju jest zintegrowany na poziomie ludzi, procesów i technologii.

Na tym blogu dowiesz się więcej o tym, jak możesz usprawnić zarządzanie projektami poprzez wdrożenie metodologii DevOps w swojej firmie.

Czym jest zarządzanie projektami DevOps?

Według badań, wartość globalnego rynku DevOps wyniosła 7 398 milionów dolarów w 2021 roku i przewiduje się, że wzrośnie do 37 227 milionów dolarów do 2030 roku , przy znacznym CAGR wynoszącym 20% w latach 2022-2030.

Mając to na uwadze, zarządzanie projektami DevOps pozostanie niezbędne dla każdego znaczącego przedsięwzięcia komercyjnego, aby ukończyć projekt zgodnie z harmonogramem i budżetem. Wymaga to starannego planowania, alokację zasobów i koordynacja między wieloma zainteresowanymi stronami.

Poprzez połączenie rozwój i operacje podejście DevOps do tworzenia oprogramowania rozszerza idee zwinnego rozwoju.

DevOps, na przykład, zasadniczo modyfikuje sposób, w jaki Zespoły IT podchodzą do projektów w zakresie zarządzania projektami, odchodząc od długotrwałego, nadzwyczaj szybkiego i zwinnego cyklu życia oprogramowania na rzecz skomplikowanych projektów. Połączenie tych dwóch dyscyplin, zarządzanie projektami DevOps, zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do podejścia DevOps i wspierało je.

Korzyści z wykorzystania metodologii DevOps i zarządzania projektami

Metodologie DevOps usprawniają wewnętrzną pracę firmy w całym cyklu życia oprogramowania i pomagają wizualizować cały proces DevOps, od rozwoju do wdrożenia. Metodologie DevOps w zarządzaniu projektami mogą prowadzić firmę do lepszych wyników i zapewnić większą widoczność kierownikom projektów i członkom zespołu pracującym nad tym samym projektem, aby osiągnąć te same cele.

Zarządzanie projektami DevOps jest skuteczne dla zespołów i kierowników projektów w efektywnej obsłudze projektu. Pozwala kierownikom projektów i zespołom wziąć odpowiedzialność za formułowanie strategii, organizowanie narzędzi, motywowanie inżynierów i kontrolowanie całego projektu.

To zintegrowane podejście ma bezpośredni wpływ na szybkość dostarczania rozwiązań dla różnych jednostek biznesowych, przekładając się na szybkość rozwoju, dostarczania usług i GTM produktu.

Wizualizuj zwinne przepływy pracy za pomocą widoku ClickUp Board i ustawiaj tablice według statusu, terminu, priorytetu i nie tylko, aby lepiej dopasować swój zespół

DevOps sprzyja atmosferze, w której operacje przedsiębiorstwa są lepiej zintegrowane i skoordynowane, co przyspiesza pracę rozwój aplikacji dla przedsiębiorstw . W rezultacie proces organizacji staje się bardziej wydajny, a liczba błędów i pomyłek jest mniejsza rozwój projektu kwestie.

Wiele przedsiębiorstw może zapobiec cyfrowym zakłóceniom i nadążyć za najnowszymi osiągnięciami i szybko zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów, łącząc technologie DevOps z chmurą.

W wyniku adaptacyjności DevOps, metody zarządzania projektami wykorzystywane do monitorowania ich postępów również ulegają poprawie. Wspiera to kierowników projektów w dostosowywaniu celów transformacji biznesowej do celów projektów IT, promując optymalizację w całej firmie. Nadszedł czas, aby pomyśleć o potencjalnych zaletach kultury DevOps w swojej firmie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Będziesz w stanie prawidłowo przypisać role

Praca zespołowa może pomóc przezwyciężyć mentalność silosu

Możliwość śledzenia statusu projektu

Wykorzystanie wdrożenia chmury hybrydowej

Wreszcie, możesz stworzyć MVP

Jaka jest rola kierownika projektu DevOps?

Role kierowników projektów ewoluowały dzięki Scrumowi i innym zwinnym podejściom. Kierownicy projektów w metodologii zarządzania projektami DevOps współpracują między różnymi współpracownikami i śledzą terminy i zobowiązania.

Muszą również posiadać dużą świadomość procesu rozwoju i umiejętności wymaganych do wytworzenia produktu końcowego oraz ściśle współpracować z zespołem DevOps.

Kierownicy projektów DevOps są odpowiedzialni za zarządzanie i koordynację produktu od etapu rozwoju do produkcji. Pracują głównie nad szczegółami technicznymi, podczas gdy tradycyjny kierownik projektu nie jest zaangażowany w obsługę tych zadań.

Kierownicy projektów DevOps zapewniają zarządzanie integracją, przepływem rozwoju, testowaniem, koordynacją i wdrażaniem projektu.

Traktowanie zespołu programistycznego i operacyjnego jako jednej organizacji

DevOps wymaga lidera, który może pomóc zespołowi zobaczyć przepływ od początku do końca, podobnie jak typową rolą kierownika projektu jest planowanie, pozyskiwanie i realizacja projektu. Tworzenie map strumienia wartości powinno być naturalnym rozszerzeniem umiejętności planowania wykresu Gantta kierownika projektu.

Użyj widoku wykresu Gantta w ClickUp, aby zaplanować zadania , śledzić postępy projektu, zarządzać terminami i radzić sobie z wąskimi gardłami.

Traktowanie zespołu ds. rozwoju i operacji jako jednej organizacji jest ważne, aby zapobiec powstawaniu silosów roboczych. Te dwa zespoły są połączone w jeden zespół, aby pracować w całym cyklu życia aplikacji i rozwijać różne umiejętności, od rozwoju i testowania po wdrażanie i operacje.

Próby wykorzystania DevOps nie powiodą się, jeśli zespoły Dev i Ops nie będą współpracować bardziej efektywnie. Zespoły deweloperskie i operacyjne mają kilka wpływów na obsługę zadań: edukacja i dzielenie się obowiązkami między zespołami deweloperskimi i operacyjnymi, poprawa produktywności i współpracy, zrozumienie ryzyka związanego z wdrażaniem, świadomość jakości narzędzi i zarządzanie dodanymi zadaniami.

Ważne jest, aby zespoły programistów i operacyjne były na bieżąco, aby skuteczniej radzić sobie z takimi wpływami.

Skuteczne przyjmowanie zmian

The zwinne zarządzanie projektami metodologia zwinnego zarządzania projektami wyjaśnia, że kluczowe jest przyjmowanie zmian, a nie trzymanie się planu. Zarządzanie zmianami i stopniowe udostępnianie funkcji wymaga dużo komunikacji i pracy zespołowej. Komunikacja jest podstawową umiejętnością kierownika projektu. Przedsiębiorstwa powinny wykorzystać ten potencjał.

Przykładowo, kierownicy projektów DevOps muszą wprowadzić kilka zmian w swoim rozwoju zawodowym, takich jak rozpoczęcie pracy nad małymi projektami, stosowanie podejścia MVP, korzystanie z odpowiednich zwinnych narzędzi planowania, eliminowanie silosów, ograniczanie przekazywania projektów, tworzenie widoczności projektu w czasie rzeczywistym, zmniejszanie kosztów ogólnych projektu i wspólne zarządzanie zmianami.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

Narzędzie do zarządzania projektami, które może wspierać zwinne procesy, pozwala zaoszczędzić czas, umożliwiając śledzenie pracy i celów, ustawianie kamieni milowych, współpracę w Docs, automatyzację zajętej pracy, dostosowywanie zadań, tworzenie niestandardowych pól i dodawanie list kontrolnych.

5 najlepszych praktyk zarządzania projektami DevOps

Poniższe zalecenia pomogą kierownikom projektów z bardziej konwencjonalnych środowisk w przyjęciu metodologii DevOps.

1. Rozwijaj kulturę współpracy

Poprawa komunikacji i eliminacja silosów między zespołami programistycznymi, operacyjnymi i zapewnienia jakości to główne cele DevOps. Dzięki tej metodzie tworzenie oprogramowania i dostarczanie go klientom może przebiegać szybciej.

Nastawienie i sposób myślenia całego zespołu inżynierów musi ulec zmianie, a także musi istnieć wspólny cel lub zestaw celów, aby osiągnąć ten stopień współpracy. Wykonaj poniższe kroki, aby rozwinąć kulturę współpracy z DevOps:

Zaangażowanie kierownictwa od samego początku

Wdrożenie odpowiednich narzędzi i technologii

Dobór odpowiednich osób do zespołu

Edukacja i szkolenie zespołu

Zapewnienie zespołowi poczucia autonomii i odpowiedzialności

Ustanowienie wzorca ciągłego doskonalenia i uczenia się

Zaszczepienie poczucia współodpowiedzialności

Nadanie priorytetu otwartej i przejrzystej komunikacji

Tworzenie środowiska opartego na zaufaniu i szacunku

Dzielenie się wspólnymi celami i wizją

2. Przyjęcie perspektywy MVP

Najprostsza iteracja aplikacji, która nadal spełnia podstawowe cele projektu w zakresie rozwoju oprogramowania, jest znana jako minimalny realny produkt (MVP). Jest on używany do testowania modeli biznesowych i jest uważany za najlepszy schemat uruchamiania startupów. Nie jest to prototyp technologiczny, ale pomoże zweryfikować sprzedaż biznesową.

Głównym celem MVP jest przetestowanie pomysłu na biznes przy minimalnych kosztach, znalezienie większej liczby iteracji w celu dalszego rozwoju wartości i znalezienie odpowiedzi od docelowych odbiorców. Jeśli stworzysz wystarczającą funkcjonalność, klienci zaczną uwielbiać Twój produkt szybko po jego uruchomieniu.

DevOps przyjmuje MVP jako sposób myślenia, aby zagwarantować, że po każdym sprincie zawsze będzie produkt do dostarczenia, bez powodowania opóźnień w realizacji przez szeroki zakres. To znacznie różni się od konwencjonalnych technik zarządzania projektami, które kładą nacisk na ostateczny monolityczny wynik.

Wyświetl swoją obciążenie pracą przez zadania pozostawione na ścieżka krytyczna za pomocą jednego przełącznika!

DevOps jest postrzegany mniej jako liniowy proces z wcześniej ustalonymi datami rozpoczęcia i zakończenia, a bardziej jako ciągły proces rozwoju. Klienci otrzymują rezultaty szybciej dzięki podejściu MVP, a w rezultacie zespół programistów może korygować kurs wcześniej w cyklu, dzięki wkładowi użytkownika.

Kluczową ideą MVP jest dostarczenie najlepszego produktu, aby przyciągnąć klientów i obserwować ich zachowanie podczas korzystania z produktów i usług. Głównym zastosowaniem tego podejścia jest zrozumienie zainteresowania klienta produktem i dostarczenie wymaganych wyników.

MVP może wprowadzać zmiany w produkcie w oparciu o opinie klientów. Zapewnia to więcej korzyści dla firm, aby utrzymać wczesnych użytkowników swoich produktów. DevOps i MVP to świetne połączenie, ponieważ różne zespoły mogą odpowiednio zaplanować swoje codzienne zadania, wdrożyć narzędzia do automatyzacji, rozpocząć automatyzację procesów IT i płynnie komunikować się z zespołami.

W przeciwnym razie zespół DevOps może wykorzystać technikę kaskadową do wytworzenia produktu końcowego tylko po to, by przekonać się, że ostatecznie nie spełnił on potrzeb użytkownika, w którym to przypadku proces musi rozpocząć się od nowa.

3. Przyjęcie ciągłej integracji (CI) i ciągłego dostarczania (CD)

Ciągła integracja (CI), krytyczna najlepsza praktyka DevOps, integruje aktualizacje kodu od wielu współtwórców z centralnym repozytorium. CI umożliwia deweloperom częste integrowanie zmian w kodzie i wykorzystywanie zautomatyzowanych narzędzi do sprawdzania poprawności kodu. Do wdrożenia CI wykorzystywana jest kontrola wersji kodu źródłowego. Ideą CI jest to, że łatwiej jest znaleźć błędy i inne problemy jakościowe w mniejszych fragmentach kodu niż w ogromnej bazie kodu produkowanej przez długi czas.

przez DZone Tam, gdzie kończy się ciągła integracja (CI), zaczyna się ciągłe dostarczanie (CD). Metodą, za pomocą której wykorzystywany jest kod z CI, jest CD, składnik DevOps. Wdrożenia oprogramowania stają się prostymi czynnościami o niskim ryzyku, które CD może wykonywać w razie potrzeby.

Podejście to umożliwia wdrażanie nawet najbardziej złożonych programów na dużą skalę w przewidywalnych procesach na żądanie.

4. Wykorzystanie najlepszych narzędzi DevOps

Skuteczna strategia DevOps opiera się na automatyzacji. Deweloperzy i inżynierowie operacyjni pracujący w organizacji DevOps uważają, że jest to wygodniejsze, gdy proces tworzenia oprogramowania, wydawania i zwinne testowanie są zautomatyzowane. DevOps to łatwe do zintegrowania, samodzielne programy do pracy na głównych platformach, rozszerzalne za pomocą wtyczek i łatwo dystrybuowane między maszynami w celu przyspieszenia kompilacji, wdrożeń i testów.

Aby to zrobić, będziesz potrzebować dostępu do Narzędzia DevOps . Niezależnie od tego, czy jest to program monitorujący wskaźniki wydajności, wysyłający ostrzeżenia, gdy coś pójdzie nie tak, czy oferujący ogólny wgląd w rozwój produktu. Narzędzia DevOps z łatwością współpracują z AWS i GCP oraz upraszczają migrację do chmury. Obsługuje wystarczająco dobrze dodawanie funkcji, wykonywanie poprawek, automatyzację aktualizacji, zamykanie zależności i zależności przechodnie.

Zwinne zespoły mogą dostarczać produkty szybciej dzięki Simple Sprints Tablica Kanban szablon autorstwa ClickUp

Na przykład, najlepszą platformą produktywności dla zespołów zwinnych i DevOps jest ClickUp który ujednolica całą pracę w ramach jednego interfejsu i śledzi wydania oraz współpracę w ramach sprintu. Menedżerowie, programiści, partnerzy zewnętrzni, dział bezpieczeństwa i HR mogą korzystać z ClickUp, aby dostosować swoje przestrzenie robocze.

Zespoły mogą używać ClickUp jako zwinnego narzędzie do zarządzania projektami do przeglądania projektów od dni do miesięcy w przyszłości lub do szybkiego dostępu do szczegółowych informacji o statusie zadania. Oferuje również Szablon zwinnego zarządzania projektami aby pomóc Ci stworzyć szablon zwinny przepływ pracy w ciągu kilku minut. Wypróbuj szablon zwinnego zarządzania projektami ClickUp

5. Śledź właściwe wskaźniki Najlepsze praktyki DevOps zalecają ciągłe śledzenie wydajności. Można użyć

narzędzia do zarządzania projektami z wbudowanymi raportami analitycznymi, które zapewniają wgląd w dane i możliwości śledzenia wydajności. Dzięki tej aplikacji powinieneś również tworzyć pulpity nawigacyjne zespołu, aby pomóc wszystkim zaangażowanym w śledzenie pracy, wskaźników wydajności i ogólnych postępów.

Śledzenie odpowiednich wskaźników wydajności, takich jak czas realizacji, średni czas do wykrycia i dotkliwość problemu, w celu oceny skuteczności podejścia DevOps. Śledzenie tych wskaźników jest niezbędne, ponieważ umożliwia wczesne identyfikowanie problemów i podejmowanie szybkich działań naprawczych.

Cele i standardy przedsiębiorstwa określają wskaźniki DevOps, które należy monitorować. Każdy zespół inżynierów i programistów może skorzystać z niektórych wskaźników związanych z rentownością, takich jak koszt jednostkowy.

Ponieważ umożliwia to tworzenie opłacalnego oprogramowania od samego początku, śledzenie kosztu jednostkowego jako miary DevOps jest doskonałą praktyką. Wynika to z wczesnego zrozumienia kosztów, co pozwala na planowanie inicjatyw i proaktywne dokonywanie kompromisów.

Utwórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby uzyskać ogólny przegląd całej swojej pracy

więcej pomysłów i sposobów na ulepszenie Procesy DevOps z szablonami podpowiedzi AI .

Wdrażanie zarządzania projektami DevOps: Wyzwania i możliwe rozwiązania

Przyjrzyjmy się teraz kilku typowym barierom utrudniającym wdrożenie DevOps i różnym podejściom do przezwyciężenia tych wyzwań.

Wyzwanie 1: Przejście ze starszej infrastruktury na mikrousługi

Nawet jeśli starsza infrastruktura służyła przedsiębiorstwu przez wiele lat, może ona sprawiać problemy. Może ona doświadczać problemów ze stabilnością, a także brakiem funduszy. Głównym zmartwieniem jest to, że przedsiębiorstwo pozostanie w tyle w tym szybko rozwijającym się świecie, jeśli nadal będzie korzystać z przestarzałej infrastruktury.

Proces rozwoju zmienia się, gdy używana jest infrastruktura jako kod i mikrousługi, co jest kolejnym krokiem w kierunku przyszłych ciągłych innowacji.

Pomaga to w szybkim rynku, a konsumenci potrzebują adaptacji. Widzimy, że ktoś inny szybko wyprzedzi przedsiębiorstwo, jeśli nie będzie ono nadal kreatywne.

Możliwe jest przyspieszenie innowacji i rozwoju poprzez zastąpienie lub zmianę przestarzałych aplikacji na bardziej nowoczesną architekturę mikrousług. Przyjęcie mikrousług wiąże się jednak z pewnymi problemami, które należy rozwiązać.

Możliwe rozwiązanie

Przedsiębiorstwo powinno mieć zarządzanie konfiguracją, bloki automatyzacji i ciągłe dostarczanie używane w starej infrastrukturze przed konwersją na architekturę mikrousług. Umożliwi to obsługę dodatkowego zapotrzebowania operacyjnego, jakie oferują mikrousługi.

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Wyzwanie 2: Urzeczywistnienie strategii automatyzacji testów

Twoje przedsiębiorstwo wie, że testy automatyczne odgrywają kluczową rolę w CI/CD (Continuous integration / ciągłe wdrażanie_ ) i inne techniki DevOps. Co więc powstrzymuje postęp w automatyzacji testów? Poza samym przedstawieniem metody testowania i podaniem przykładów jej zastosowania, kluczowe znaczenie ma pomoc zespołom. Uwzględniono trzy metody i techniki BDD, a także rozwiązania istotnych aspektów, takich jak:

W jaki sposób zarządzamy danymi dla naszych testów?

Czy możemy korzystać ze współdzielonych bibliotek i najlepszych praktyk, które są open-sourcowe?

Jak powinny wyglądać kompleksowe testy naszej bazy kodu?

Jakie są rzeczywiste cele naszych testów dymnych?

Możliwe rozwiązanie

Rozwiązaniem może być wdrożenie automatyzacji testów w całej organizacji, zminimalizowanie pętli sprzężenia zwrotnego, a szybsze wprowadzanie produktów na rynek może pomóc w nauczeniu się, jak realizować strategię testowania.

Wyzwanie 3: Przyjęcie nowych narzędzi

Najnowsze narzędzia w zestawie narzędzi DevOps wydają się być w stanie poradzić sobie z każdym problemem. Pomimo posiadania wszystkich niezbędnych narzędzi, nadal musisz nauczyć swoje zespoły, jak efektywnie z nich korzystać.

The narzędzia do zarządzania przestrzeganie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i właściwa interakcja z obecną infrastrukturą to kolejne dwa najważniejsze czynniki. Kwestie te mogą odwrócić uwagę przedsiębiorstwa od istotnego zadania.

Dwa najważniejsze elementy DevOps to struktura organizacyjna i zespół. Produktywność zespołu wzrośnie, jeśli przedsiębiorstwo będzie miało odpowiednią strukturę. Firma powinna skupić się na swoich mocnych stronach, a nie na zasobach zewnętrznych.

Członkowie zespołu są najważniejszym elementem podczas przechodzenia na DevOps.

Możliwe rozwiązanie

Korzystanie z narzędzi do zarządzania projektami wyposażonych w funkcje ułatwiające efektywne planowanie, zarządzanie i śledzenie projektów. Skorzystaj z szablonów, aby ułatwić rozpoczęcie pracy/zapewnić zespołowi ustrukturyzowane podejście.

Wyzwanie 4: Niechęć do zmian

Większość członków zespołu i kluczowych interesariuszy może uznać przejście na DevOps za niepokojące. Powiedzenie komuś, że musi się zmienić, może negatywnie odbić się na osobie udzielającej porady. Przejście na DevOps będzie płynne i stopniowe; nie nastąpi nagle.

Każdy będzie miał możliwość stopniowego przyswajania kultury DevOps i odkrywania licznych sposobów, w jakie może zaoferować fazę rozwoju.

Możliwe rozwiązanie

Znalezienie niewielkiego produktu lub części istniejącego programu i powielenie go przy użyciu technik DevOps w ramach eksperymentu. Inne przedsiębiorstwa będą chciały wdrożyć nowe praktyki pracy, jeśli zespół dostrzeże zalety DevOps. Wiele firm skorzysta na wejściu w DevOps i możliwości kontynuowania działalności w tej dziedzinie już dziś.

Wyzwanie 5: Podejście motywacyjne

Podczas gdy zespół operacyjny zapewnia dostępność, zarządzanie, bezpieczeństwo i stabilność, zespoły programistyczne dążą do skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek. Choć początkowo wydaje się to nieistotne dla tematu, bariera ta znacząco wpływa na praktyki DevOps.

Możliwe rozwiązanie

Zamiast ujednoliconego celu, jakim jest zadowolenie klienta, najbardziej typową strategią organizacyjną jest koncentracja każdej jednostki na jej szczególnych zaletach.

Jeśli wszystkie zespoły będą dążyć do tego samego celu, kłótniom nie będzie końca priorytetami i zasobami .

Pomyślne wdrożenie zarządzania projektami DevOps przy użyciu odpowiednich narzędzi i praktyk

Możesz poprawić współpracę członków zespołu i ogólne cele iteracji, łącząc praktykę DevOps z pomysłami na zarządzanie projektami.

Narzędzia do zarządzania projektami DevOps usprawniają ten proces i zachęcają do widoczności między kierownikami projektów, zapewniając dokładne zdefiniowanie zakresów zadań i śledzenie zależności, uzyskiwanie lepszych wyników i tworzenie aplikacji gotowych do wdrożenia.

Zespół musi się komunikować, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i dążą do tych samych celów. Każda organizacja, która chce przenieść swoją działalność na wyższy poziom, może uzyskać profesjonalne wsparcie od firmy zajmującej się transformacją cyfrową, aby skorzystać z rozwiązań do zarządzania projektami DevOps i utrzymać przewagę nad konkurencją.

