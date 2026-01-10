25 trików dotyczących ChatGPT, które odmienią Twój sposób pracy w 2026 roku

Wyobraź sobie asystenta, który potrafi wszystko – od usprawniania analizy danych, streszczania długich dokumentów i automatyzacji zadań programistycznych po opowiadanie historii lub żartów podczas przerw na kawę!

Co więcej, możesz również płynnie zintegrować tego asystenta ze swoim cyklem pracy i przekształcić rutynowe zadania w wydajne i produktywne doświadczenia.

Dzięki ChatGPT możesz zrobić wszystko i jeszcze więcej. 🎉

ChatGPT, jedno z pierwszych narzędzi AI udostępnionych bezpłatnie szerokiej publiczności, jest obecnie w stanie wykonywać szeroki zakres czynności.

Chociaż niektórzy użytkownicy wyrażają obawy co do skuteczności ChatGPT jako narzędzia do tworzenia zawartości — a niektórzy postrzegają je jako zagrożenie dla oryginalności — ChatGPT ugruntowało swoją pozycję jako sprzymierzeniec profesjonalistów z różnych dziedzin. Świadczą o tym setki milionów osób odwiedzających stronę co tydzień.

Przyjrzyjmy się różnym trikom ChatGPT, które pomogą zwiększyć Twoją wydajność.

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT to darmowy chatbot oparty na systemie AI stworzonym przez OpenAI. Chatbot wykorzystuje duży model językowy (LLM), który rozumie złożone struktury językowe i związki oraz prowadzi naturalną rozmowę z użytkownikiem.

Skrót GPT oznacza „Generative Pre-trained Transformer”: „Generative” oznacza, że model językowy może generować spójną zawartość lub nowe teksty na podstawie danych wejściowych; „pre-trained” oznacza, że model został wytrenowany na ogromnej ilości różnorodnych danych; „transformer” odnosi się do architektury sieci neuronowej, na której zbudowano ChatGPT.

ChatGPT potrafi rozumieć i przetwarzać język naturalny, wykorzystując warstwy złożonych reguł do wyszukiwania wzorców w danych i wykorzystywania ich do generowania odpowiedzi. Chatbot reaguje również na opinie użytkowników i może udoskonalać swoje odpowiedzi w oparciu o konkretny ciąg rozmowy.

Terminologia używana do opisania technologii AI jest skomplikowana, ale w uproszczeniu ChatGPT wyróżnia się umiejętnością prowadzenia rozmów przypominających ludzkie oraz rozumieniem tego, co użytkownik ma na myśli.

Oto przykładowe przedstawienie się ChatGPT: „Cześć! Jestem ChatGPT, chatbot stworzony przez OpenAI. Jestem tu, aby ułatwić Ci życie i pomóc Ci szybciej załatwić sprawy. Mogę pomóc w różnych zadaniach i dostarczyć przydatnych informacji. Po prostu zapytaj mnie o cokolwiek lub powiedz, czego potrzebujesz, a usprawnimy Twoją pracę i zwiększymy Twoją wydajność!” 💯

25 trików dotyczących ChatGPT do każdego zastosowania

Skorzystaj z podpowiedzi ChatGPT firmy ClickUp do generowania leadów, aby uzyskać niestandardowe pomysły dla odbiorców celowych

Specjaliści na całym świecie i praktycznie w każdej branży używają ChatGPT, aby uprościć sposób pracy. Wykorzystują chatbota do tworzenia szkiców wiadomości e-mail, generowania zawartości, burzy mózgów w poszukiwaniu rozwiązań, pozyskiwania informacji, pisania kodu, a nawet jako pomoc naukową i słownik.

ChatGPT pełni również rolę kompetentnego, chętnego do pomocy asystenta AI, który sprawi, że będziesz bardziej wydajny i kreatywny. Oto 25 trików dotyczących ChatGPT , które poprawią wydajność i ogólne wrażenia z pracy.

1. Opanuj sztukę tworzenia podpowiedzi

ChatGPT potrzebuje jasnych i szczegółowych instrukcji, aby udzielić odpowiedzi. Instrukcje te nazywane są podpowiedziami — im lepsza podpowiedź, tym dokładniejsza odpowiedź.

Upewnij się, że Twoje polecenia w ChatGPT są jasne, konkretne i zawierają wystarczający kontekst, aby narzędzie w pełni zrozumiało Twoje wymagania. Jeśli Twoje pytania lub prośby są złożone, spróbuj podzielić je na serię prostszych podpowiedzi, które prowadzą do osiągnięcia celu.

Oczywiście opanowanie podpowiedzi wymaga eksperymentowania.

Jeśli się spieszysz, szablony podpowiedzi AI od ClickUp AI ułatwią tworzenie podpowiedzi w ChatGPT. Znajdziesz tam gotowe podpowiedzi do wpisów na blogu, e-maili, opisów produktów, projektowania interfejsów użytkownika i nie tylko. 👏🏼

2. Automatycznie twórz harmonogramy

Wykorzystując ChatGPT jako asystenta do planowania, możesz błyskawicznie zaplanować swój dzień i tydzień.

Podpowiedź: wprowadź swoje priorytety i elementy do wykonania, a zobaczysz, jak narzędzie zorganizuje Twój harmonogram. Może wygospodarować czas na skupioną pracę, wpleść przerwy na kawę i dodać przypomnienia, żebyś nie przegapił posiłków.

Oto próbka podpowiedzi, która pozwoli w pełni wykorzystać tę sztuczkę ChatGPT: „Stwórz harmonogram dnia dla zapracowanego kierownika zarządzania projektami, ustalając priorytety zadań służbowych, spotkań, ćwiczeń fizycznych i spraw osobistych, jednocześnie zapewniając odpowiednią ilość czasu na przerwy i relaks”.

3. Zautomatyzuj powtarzalne zadania

Modele AI doskonale radzą sobie z samodzielnym zakończeniem powtarzalnych zadań.

Możesz używać ChatGPT do generowania szablonów e-maili, streszczania długich dokumentów, tworzenia prezentacji oraz automatyzacji zadań związanych z zarządzaniem projektami.

Na przykład kierownicy projektów regularnie otrzymują wiadomości zawierające raporty o statusie zadań związanych z projektem. Kierownicy projektów gromadzą te wiadomości, analizują odpowiedzi, a następnie podsumowują postępy.

ChatGPT pomoże Ci zakończyć cały ten proces w mgnieniu oka.

Wprowadź szczegóły, które narzędzie ma wyodrębnić, i opisz format, w jakim chcesz otrzymać podsumowanie. Od tego momentu wystarczy tylko podawać mu wiadomości i obserwować, jak generuje doskonałe, skondensowane raporty.

4. Korzystaj z wtyczek ChatGPT

Dzięki licznym wtyczkom ChatGPT dostępnym dla Gmaila, Expedia, Zapiera i wielu innych serwisów automatyzacja cykli pracy stała się łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Dzięki różnym wtyczkom dostępnym dla przeglądarki Chrome możesz wyszukiwać i rezerwować bilety podróżne, korzystać z narzędzi do tworzenia streszczeń w celu wyodrębnienia kluczowych informacji z plików PDF, generować transkrypcje z wideo, pisać kod w wielu językach, a nawet tworzyć obrazy za pomocą Canva.

Niezależnie od tego, czy jesteś pisarzem, programistą czy marketingowcem, wtyczka ChatGPT pomoże Ci osiągnąć więcej przy mniejszym wysiłku.

Aby znaleźć więcej niesamowitych narzędzi AI, przejrzyj obszerną bazę danych ClickUp posortowaną według zastosowań.

5. Niech AI będzie Twoim mentorem

ChatGPT to nie tylko świetny asystent, ale także dobry nauczyciel.

Dzięki uproszczonym streszczeniom, objaśnieniom i przewodnikom do nauki narzędzie to pomaga lepiej zrozumieć złożone tematy z niemal każdej dziedziny.

Oto konkretny przykład: jeśli przygotowujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej na rolę programisty stron internetowych, skorzystaj z poniższej podpowiedzi z ChatGPT. Dzięki wygenerowanym pytaniom możesz ocenić swoje umiejętności i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

„Napisz przykładowe pytania do rozmowy kwalifikacyjnej dla front-endowego programisty stron internetowych, skupiając się na składni JavaScript i HTML/CSS oraz technikach rozwiązywania problemów.”

6. Tłumacz między językami

Niezależnie od tego, czy tłumaczysz teksty biznesowe lub podróżnicze, czytasz artykuł w obcym języku, czy rozmawiasz z przyjacielem z innego kraju, pozwól ChatGPT pokonać barierę językową dzięki wsparciu dla ponad 26 języków.

Wypróbuj następującą podpowiedź: „Przetłumacz ten artykuł z francuskiego na angielski, zachowując nastrój i ton”. Albo to: „Jak brzmi »Jak się masz?« po koreańsku?”.

7. Podnieś poziom swoich prezentacji

Przed pojawieniem się generatywnej sztucznej inteligencji przygotowanie dobrej prezentacji zajmowało wiele godzin. Trzeba było stworzyć konspekt, dodać zawartość, wymyślić animacje i przejścia, wstawić obrazy oraz dostosować projekt, nie wspominając już o dopracowaniu notatek dla prelegenta na końcu.

Ta podpowiedź z ChatGPT pozwala znacznie szybciej stworzyć zarys prezentacji. Co więcej? Dostarczy Ci również wskazówek dotyczących tworzenia zawartości i projektowania.

Oto zadanie: „Stwórz konspekt prezentacji podsumowującej cele zrównoważonego rozwoju, skupiając się na odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. Prezentacja ta jest przeznaczona dla odbiorców biznesowych i musi podkreślać praktyczne zastosowania”.

Możesz pójść o krok dalej: podaj szczegółowy zestaw instrukcji, takich jak informacje o grupie docelowej, kluczowym przekazie, danych i statystykach, motywach projektowych i tak dalej. ChatGPT stworzy wtedy kompleksowy szkic zakończony atrakcyjnymi wizualnie slajdami i zawartością slajdów.

8. Twórz kreatywną zawartość

Dzięki pojawieniu się narzędzi do pisania opartych na AI tworzenie zawartości stało się prostsze i szybsze.

Dzięki ChatGPT możesz tworzyć angażującą zawartość w różnych zakresach, od konspektów blogów i szkiców komunikatów prasowych po prezentacje, posty w mediach społecznościowych, a nawet zakończone artykuły z zakresu thought leadership. Chatbot jest również świetnym partnerem do wymiany pomysłów, pomagającym wymyślać nowe tematy i punkty widzenia, które w innym przypadku mogłyby zostać pominięte. 💡

Wypróbuj następujące polecenie: „Napisz wpis na blogu zawierający pięć najlepszych wskazówek dotyczących wydajności dla zapracowanych profesjonalistów, podając konkretne kroki i przykłady z życia wzięte”. Dzięki kilku próbom i błędom możesz udoskonalać to polecenie, aby tworzyć atrakcyjne artykuły w różnych stylach pisania.

9. Burza mózgów i dopracowywanie pomysłów

Możesz poprosić ChatGPT o wygenerowanie wielu kreatywnych koncepcji, z których każda ma swoje mocne i słabe strony. Następnie możesz dopracowywać i modyfikować te pomysły, aż znajdziesz ten, który idealnie pasuje do Twojej wizji i celów.

Możesz na przykład polecić narzędziu: „Wymyśl 10 kreatywnych pomysłów na wprowadzenie na rynek nowej linii ekologicznych akcesoriów modowych, skierowanych do świadomych ekologicznie konsumentów z pokolenia millenialsów”.

Gdy już masz listę, możesz użyć drugiej podpowiedzi: „Uporządkuj pomysły od najbardziej obiecujących i wykonalnych do najmniej, biorąc pod uwagę, że jesteśmy zespołem składającym się z [x] osób i dysponujemy budżetem na uruchomienie wynoszącym [y] dolarów”.

Następnie wybierz te, które najlepiej odpowiadają Twoim kryteriom.

10. Zmiana tonu i poziomu złożoności

W komunikacji sposób, w jaki coś mówisz, ma równie duże znaczenie jak to, co mówisz (a może nawet większe).

Ton głosu może zbudować lub zniszczyć związki – zarówno osobiste, jak i zawodowe.

Na szczęście dzięki ChatGPT możesz tworzyć przekonujące komunikaty w odpowiednim tonie na niemal każdy temat.

Oto najlepsza podpowiedź dotycząca poleceń ChatGPT, która pozwoli to osiągnąć. Po wygenerowaniu wiadomości, e-maila, a nawet pełnoprawnego artykułu, dostosuj jego ton i złożoność do odbiorców/adresatów. Na przykład: „Niech ton wiadomości będzie bardziej formalny, uprzejmy i pełen uznania”. Albo: „Użyj innego tonu, aby ten wpis na blogu był bardziej konwersacyjny, przyjazny i angażujący”. Do zrobienia jest zrezygnowanie z żargonu i używanie prostego, potocznego języka.

Funkcje ponownego generowania tekstu pozwalają na przepisanie dużych ilości zawartości tak, aby pasowały do Twojego konkretnego stylu wypowiedzi

ChatGPT jest szczególnie przydatny do tworzenia komunikatów w miejscu pracy, takich jak e-maile, notatki służbowe, instrukcje i raporty, zachowując odpowiedni styl i ton.

11. Twórz fascynujące scenariusze

Niezależnie od tego, czy tworzysz reklamę telewizyjną, relację na Instagram, scenariusz podcastu czy wideo na swoją stronę internetową, ChatGPT może służyć jako kreatywny partner, który generuje wciągającą narrację i scenariusz, aby przyciągnąć uwagę odbiorców od samego początku!

Na przykład spróbuj wpisać podpowiedź: „Napisz scenariusz 15-sekundowego wideo promocyjnego dla nowej linii środków dezynfekujących, kładąc nacisk na ich skład i przystępną cenę”.

Być może konieczne będzie podanie szczegółowych informacji, takich jak specyfikacja produktu i format reklamy, aby narzędzie mogło wygenerować niestandardowy scenariusz.

12. Twórz obrazy i grafiki

Chociaż darmowa wersja ChatGPT nie oferuje narzędzi do tworzenia obrazów, integracja wersji premium (ChatGPT-4) z DALL-E 3 pozwala tworzyć żywe obrazy i grafiki.

Podając modelowi AI podpowiedź lub szczegóły swojej koncepcji, możesz przenieść obrazy z głowy na ekran. Na przykład wpisz „Narysuj zachwycający krajobraz z pływającymi wyspami i bujną roślinnością”, aby zobaczyć, jak ChatGPT przekształca słowa w urzekające obrazy.

Możesz dalej edytować ten obraz, używając instrukcji tekstowych, takich jak „Dodaj nagłówek »Odwiedź Bahamy« wytłoczony w treści obrazu”.

13. Przeprowadź badanie słów kluczowych

Zwiększ zasięg swojej zawartości dzięki możliwościom AI, które wzmocnią Twój wysiłek SEO.

Wprowadź docelowe słowa kluczowe lub tematy do ChatGPT, a otrzymasz obszerną listę powiązanych słów kluczowych, w tym opcje z długiego ogona i o dużej popularności.

Możesz również poprosić ChatGPT o zidentyfikowanie popularnych słów kluczowych i zbadanie intencji wyszukiwania, aby upewnić się, że Twoja zawartość jest dostosowana do tego, czego szukają czytelnicy.

14. Znajdź odpowiednią formułę w arkuszu kalkulacyjnym

Ta sztuczka z ChatGPT pozwoli Ci zaoszczędzić cenne minuty i sporo wysiłku podczas obliczania danych w arkuszach kalkulacyjnych. Niezależnie od tego, czy korzystasz z MS Excel, czy Arkuszy Google, możesz użyć ChatGPT, aby znaleźć formuły i nauczyć się ich stosować.

Wystarczy opisać zadanie analityczne lub konkretne wymagania obliczeniowe, a narzędzie zidentyfikuje właściwą formułę i przedstawi instrukcje krok po kroku.

Oto przykład takiej podpowiedzi: „W moim arkuszu kalkulacyjnym muszę obliczyć średnią sprzedaż dla każdej kategorii produktów. Są trzy kategorie produktów i około 1000 wierszy z danymi o sprzedaży. Pomóż mi znaleźć właściwą formułę i przeprowadź mnie przez proces jej wdrożenia”.

15. Skorzystaj z doskonałej alternatywnej wyszukiwarki

Szukasz odpowiedzi na skomplikowane pytanie? Masz dość przewijania długich wpisów na blogu, w których znalezienie odpowiedzi zajmuje wieki?

ChatGPT potrafi rozpoznać Twoje intencje i zsyntetyzować informacje z wielu źródeł, aby natychmiast dostarczyć dostosowane do potrzeb odpowiedzi. Nie tylko oszczędza to czas, ale także personalizuje wyniki i udostępnia wyłącznie istotne informacje, w przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek, takich jak Bing czy Google.

16. Przeprowadź analizę trendów biznesowych

Wykorzystaj AI do analizy danych, aby uzyskać wgląd w trendy biznesowe.

Wystarczy dostarczyć ChatGPT odpowiednie dane dotyczące organizacji lub branży, takie jak raporty rynkowe, sprawozdania finansowe i opinie klientów. Chatbot zidentyfikuje wzorce, trendy i pojawiające się możliwości.

Przy odpowiedniej podpowiedzi ChatGPT może również dostarczać niestandardowe rekomendacje i wskazywać rozwiązania konkretnych problemów. 🙌🏼

17. Przeprowadź analizę nastrojów

Chcesz błyskawicznie zrozumieć opinie klientów? Jest to możliwe dzięki analizie nastrojów opartej na AI.

Do zrobienia jest dostarczenie danych w postaci recenzji klientów, komentarzy w mediach społecznościowych lub innych form opinii klientów.

Narzędzie to zidentyfikuje i udokumentuje ogólny nastrój klientów (pozytywny, neutralny lub negatywny), podzieli opinie na kategorie tematyczne oraz wyodrębni kluczowe punkty. Ta sztuczka dotycząca ChatGPT jest szczególnie pomocna dla firm, które muszą przetwarzać niewielkie ilości danych klientów.

18. Przeglądaj i wyszukuj informacje

Zmień pasywne dane w swoich plikach w wysoce interaktywne zasoby dzięki wtyczkom ChatGPT!

Na przykład użyj AskYourPDF z ChatGPT, aby analizować zawartość dowolnego pliku, uzyskać odpowiedzi na pytania i wyodrębnić streszczenia.

Natychmiastowe podsumowanie długich wątków komentarzy jednym kliknięciem przycisku dzięki ClickUp AI

Nawet bez wtyczek możesz poprosić GPT o wyodrębnienie konkretnych informacji z tekstu źródłowego.

Skorzystaj z tej sztuczki z GPT: wpisz podpowiedź „Wyodrębnij i wyświetl kluczowe informacje z tego artykułu”, a następnie wklej zawartość artykułu w polu tekstowym.

19. Podsumuj wideo na podstawie transkrypcji

Oprócz plików ChatGPT pozwala również użytkownikom wyodrębniać kluczowe, poufne informacje z długich wideo, tworząc streszczenia ich transkrypcji.

Jest to szczególnie pomocne, jeśli chcesz wyciągnąć wnioski z transkrypcji spotkań, wykładów i prezentacji biznesowych. Podobnie jak w przypadku plików tekstowych, wpisz podpowiedź, prosząc GPT o wyodrębnienie kluczowych informacji z transkrypcji wideo.

20. Pisz kod

AI to przełom w pisaniu kodu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z kodowaniem, czy jesteś ekspertem, po prostu opisz, co ma robić Twój kod, jaki język chcesz użyć oraz jakie konkretne funkcje i cechy są Ci potrzebne — ChatGPT zacznie tworzyć kod, który następnie będziesz mógł wdrożyć.

Musisz tylko upewnić się, że polecenie jest konkretne i logiczne. 🖥️

Oto dobry przykład: „Stwórz funkcję w języku Python, która przyjmuje ciąg znaków jako dane wejściowe i zwraca liczbę wystąpień każdego unikalnego słowa w tym ciągu. Nie zwracaj uwagi na wielkość liter i traktuj słowa jako jednostki oddzielone przestrzeniami”.

21. Debugowanie kodu

Podczas tworzenia złożonego kodu często możesz napotkać kilka trudnych do wykrycia błędów. ChatGPT sprawia, że rozwiązywanie tych błędów staje się dziecinnie proste, oferując interfejs konwersacyjny do identyfikacji i usuwania błędów w kodzie.

Wystarczy podać ChatGPT fragment kodu lub opis błędu, a narzędzie przeanalizuje kod, wskaże pierwotną przyczynę problemu, udostępni opinię i zaproponuje potencjalne rozwiązania. 📈

Zwiększ czytelność i łatwość utrzymania kodu, używając ChatGPT do generowania komentarzy do kodu.

Wprowadź fragment kodu lub szczegółowy opis jego przeznaczenia i funkcji, a narzędzie przygotuje wyczerpujące komentarze wyjaśniające logikę, strukturę i intencję kodu.

23. Efektywne ustawienie infrastruktury IT

W małych firmach specjaliści często mają zadanie samodzielnego ustawiania infrastruktury IT. Teraz możesz poprosić ChatGPT o usprawnienie tego procesu, zapewniając płynne i wydajne przejście.

Dzięki kompleksowym wskazówkom i pomocy w rozwiązywaniu problemów ChatGPT może uprościć złożone zadania związane z planowaniem, projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i rozwiązywaniem problemów dotyczących sprzętu, oprogramowania i komponentów sieciowych.

24. Rozrywka podczas przerwy na kawę

Nie wszystko kręci się wokół pracy! ChatGPT można wykorzystać również dla zabawy. A czy jest na to lepsza okazja niż przerwa na kawę?

Po wpisaniu odpowiedniej podpowiedzi narzędzie wyświetla spersonalizowane quizy, zagadki i inne interaktywne wyzwania. Możesz nawet grać w gry takie jak szachy i kółko i krzyżyk. Wreszcie kilka dobrych alternatyw dla bezcelowego przewijania ekranu!

Jeśli jesteś zapalonym czytelnikiem, skorzystaj z trików dotyczących podpowiedzi ChatGPT, aby generować własne opowiadania do szybkiej lektury. A co najlepsze? To Ty wybierasz gatunek (i losy bohaterów)! 💫

25. Zmotywuj się

Każdy od czasu do czasu odczuwa poniedziałkową chandrę. A dla osób pełniących role z klientami naturalne jest odczuwanie odrobiny niepokoju przed rozmową telefoniczną lub spotkaniem w realu!

Wykorzystaj AI ChatGPT jako swojego guru motywacyjnego i pokonaj czynniki hamujące wydajność.

Oto prosta sztuczka z ChatGPT: „Nie mam motywacji, by zacząć dzień. Udostępnij proszę motywujące cytaty i historie, które pomogą mi się rozruszać”.

Wystarczy użyć jednej z odmian tej podpowiedzi i opisać swoje cele, wyzwania oraz aspiracje. Chatbot wygeneruje spersonalizowane słowa zachęty, dostosowane do Ciebie sugestie, porady, triki oraz inspirujące historie, które pomogą Ci utrzymać motywację.

Jak widzisz, możliwości ChatGPT są nieograniczone. Aby zacząć, potrzebujesz tylko kilku sprawdzonych trików dotyczących podpowiedzi.

Ograniczenia związane z korzystaniem z ChatGPT

Chociaż ChatGPT oferuje wiele wspaniałych korzyści, należy również zdawać sobie sprawę z jego limitów i potencjalnych wad.

Ograniczona kontrola nad generowaną zawartością : Zdolność ChatGPT do generowania tekstu przypominającego ludzki wynika z jego szkolenia na ogromnym zbiorze danych zawierającym tekst i kod. Zbiór ten może zawierać uprzedzenia, nieścisłości, a nawet treści obraźliwe. W rezultacie generowany tekst może odzwierciedlać te uprzedzenia lub zawierać nieścisłe lub obraźliwe informacje

Kwestie etyczne : Zdolność do tworzenia realistycznych i przekonujących tekstów budzi obawy dotyczące potencjalnego rozpowszechniania dezinformacji. Na przykład osoby o złych zamiarach mogłyby wykorzystać ChatGPT do pisania fałszywych artykułów i postów w mediach społecznościowych lub projektowania całych stron internetowych. Utrudnia to odróżnienie prawdziwej zawartości od fałszywej

Brak inteligencji emocjonalnej : ChatGPT nie potrafi zrozumieć ludzkich emocji ani na nie reagować. Może to prowadzić do nieporozumień i frustracji, ponieważ użytkownicy mogą oczekiwać, że ChatGPT wczuje się w ich uczucia lub zapewni wsparcie emocjonalne

Kwestia prywatności i bezpieczeństwa: ChatGPT gromadzi informacje od swoich użytkowników, w tym dane dotyczące ich interakcji z modelem oraz podpowiedzi, które wprowadzają. Wiele osób wyraziło obawy, że dane te mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkowników, do śledzenia ich zachowań lub do kierowania do nich spersonalizowanych reklam

Ważne jest, aby mieć świadomość tych kwestii dotyczących prywatności i korzystać z ChatGPT w sposób odpowiedzialny.

Wreszcie, choć ChatGPT potrafi generować kreatywne pomysły, nie jest w stanie zastąpić ludzkiej kreatywności i oryginalności.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z AI do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej używania w pracy. Trzy główne przeszkody? Brak płynnej integracji, luki w wiedzy lub obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Spotkanie z ClickUp: najlepszą alternatywę dla ChatGPT, która pomoże Ci w pracy

Oczywiście, ChatGPT ma wiele możliwości do zrobienia, ale jeśli chcesz więcej, dostępny jest szeroki zakres alternatywnych usług ChatGPT. Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, mamy dla Ciebie odpowiedź!

Twórz zawartość i pomysły dzięki ClickUp AI

ClickUp AI pomoże Ci zarządzać zespołem, usprawnić komunikację, zautomatyzować zadania, utrzymać projekty na właściwym torze i będzie pomocne na wiele różnych sposobów.

Skorzystaj z asystenta pisania opartego na AI w ClickUp, aby tworzyć posty na blogu, generować pomysły, pisać e-maile i nie tylko

ClickUp to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy Twojej wydajności. Potraktuj ClickUp jako swojego osobistego asystenta, który automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak planowanie spotkań, wysyłanie przypomnień i generowanie raportów.

Dzięki ClickUp AI specjaliści na różnych stanowiskach mogą szybko wykonywać swoje zadania. Na przykład specjaliści ds. marketingu mogą wpisać kilka krótkich podpowiedzi i wygenerować teksty na stronę internetową, które zwiększają konwersję. Podobnie kierownik operacyjny może bez trudu stworzyć standardową procedurę operacyjną (SOP).

Połącz ClickUp AI z setkami dostępnych szablonów, aby w pełni wykorzystać możliwości platformy. Znajdziesz tu szablon praktycznie do każdego zastosowania w marketingu, operacjach, zarządzaniu produktami i nie tylko.

Co więcej, Twoje dane osobowe nigdy nie opuszczają platformy — są one chronione, a Twoja prywatność zachowana. 🙌🏼

ClickUp Brain Max: sztuczna inteligencja oparta na głosie, zapewniająca szybsze podpowiedzi i realizację cyklu pracy

Jeśli ChatGPT pomaga Ci eksperymentować z podpowiedziami, ClickUp Brain Max eliminuje konieczność używania klawiatury.

Brain Max to komputerowy asystent AI zamieniający mowę na tekst , wbudowany bezpośrednio w ClickUp. Zamiast wpisywać każdą instrukcję, możesz dyktować podpowiedzi, podpowiedzi negatywne, a nawet notatki ze spotkań bez użycia rąk. Brain Max natychmiast zamienia Twój głos na uporządkowany tekst, który trafia do zadań ClickUp, dokumentów lub komentarzy.

Brain Max Talk to Text

Oznacza to, że możesz burzą mózgów wymyślać tematy na bloga, dopracowywać podpowiedzi lub rejestrować aktualizacje projektów z prędkością mowy — a wszystko to bez przerywania przepływu pracy.

💡 Dlaczego Brain Max zwiększa wydajność ponad to, co oferuje ChatGPT:

Dyktuj, nie pisz: Wypowiedz podpowiedzi lub instrukcje, a AI przekształci je w profesjonalny tekst

Dostosowane do cyklu pracy: Łączy się bezpośrednio z zadaniami, dokumentami i pulpitami nawigacyjnymi w ClickUp, dzięki czemu wyniki są przydatne w praktyce — a nie tylko tekstem w izolacji

Sztuczna inteligencja kontekstowa: Rozpoznaje @wzmianki, połączone dokumenty i kontekst projektu, dzięki czemu Twoje notatki i podpowiedzi idealnie wpisują się w Twoje obszary robocze

Szybsze iteracje: Idealne rozwiązanie dla twórców i zespołów eksperymentujących z wieloma wariantami podpowiedzi — wystarczy wypowiedzieć zmiany zamiast wpisywać je od nowa

Dla każdego, kto zajmuje się tworzeniem zawartości, aktualizowaniem zadań lub inżynierią podpowiedzi w czasie rzeczywistym, Brain Max wypełnia lukę między pomysłami a realizacją szybciej niż kiedykolwiek mogłoby to zrobić pisanie na klawiaturze.

Współpraca w czasie rzeczywistym i automatyzacja w ClickUp

Interfejs ClickUp został stworzony, aby zgromadzić Teams w jednym miejscu. Zamiast żonglować wieloma aplikacjami, możesz przeprowadzać burze mózgów, planować i realizować zadania bezpośrednio w ClickUp.

Dzięki czatowi ClickUp działającemu w czasie rzeczywistym członkowie zespołu mogą omawiać aktualizacje bez konieczności przełączania się między platformami. ClickUp Docs pozwala na wspólną edycję dokumentów na żywo, osadzanie zadań lub pulpitów nawigacyjnych bezpośrednio w nich oraz dodawanie komentarzy w tekście w celu uzyskania szybkiej informacji zwrotnej. Dodaj do tego pulpit nawigacyjny poświęcony konkretnemu projektowi, a Twój zespół zyska scentralizowane centrum, w którym rozmowy, dokumentacja i przepływ zadań płynnie się ze sobą łączą.

ClickUp dostosowuje się również do tego, jak najlepiej pracuje Twój zespół. Platforma uczy się Twoich preferencji, wyświetla trafne sugestie, a nawet poleca przydatne automatyzacje ClickUp — takie jak zamiana komentarzy w zadania czy oznaczanie odpowiednich osób — dzięki czemu współpraca przebiega naturalnie, a nie na siłę.

Zwiększ personalizację dzięki gotowym podpowiedziom

Skorzystaj z podpowiedzi ChatGPT firmy ClickUp do generowania leadów, aby uzyskać niestandardowe pomysły dla odbiorców celowych

ClickUp udostępnia również bibliotekę gotowych podpowiedzi zaprojektowanych tak, aby zainicjować naturalną rozmowę, odzwierciedlających ton Twojej marki i dostosowanych do poszczególnych segmentów odbiorców. Analizuje dane użytkowników i sygnały zakupowe, aby spersonalizować każdą interakcję.

Dzięki nim możesz budować zaufanie i odkrywać potrzeby klientów poprzez naturalny przepływ dialogu, przekraczając oczekiwania i budując trwałą lojalność.

Chcesz wypróbować narzędzie, które pomoże Ci szybko uporać się z zadaniami?

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!