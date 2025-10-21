5 czynników obniżających wydajność i sposoby na ich pokonanie

Kiedy ludzie myślą dziś o „czynnikach obniżających wydajność”, często mają na myśli zewnętrzne czynniki rozpraszające uwagę.

Nie, nie chodzi o Michaela Meyersa skradającego się za Twoimi prześcieradłami — pomyśl raczej o pokusie posiadania przyjaciół, rozrywki i centrum informacyjnego na wyciągnięcie ręki przez cały czas lub o tym, że Twoje dzieci (ludzkie lub futrzaste) potrzebują Twojej uwagi właśnie wtedy, gdy jesteś skupiony.

A co w sytuacjach, gdy eliminujesz wszystkie czynniki rozpraszające uwagę, poświęcasz się całkowicie pracy, a mimo to masz wrażenie, że zmarnowałeś mnóstwo czasu?

Najbardziej podstępnymi czynnikami obniżającymi wydajność nie są bowiem osoby z otoczenia, ale telefony dzwoniące z domu.

Ale nie panikuj – oznacza to, że nie musisz daleko szukać, aby sobie z nimi poradzić!

Oto krótkie zestawienie niektórych nawyków, które negatywnie wpływają na Twoją wydajność, oraz sposobów, jak je skutecznie wyeliminować.

1. Wątpliwości

Spędzanie tak dużo czasu na zamartwianiu się, czy możesz coś zrobić, dostarcza ci odpowiedzi: nic nie zrobisz, myśląc o tym lub martwiąc się, czy dasz radę.

Wątpliwości co do własnych możliwości udają formę ochrony – kluczowe słowo: udają. Kiedy osoby, które wątpią w siebie, zaczynają wracać do swojej strefy komfortu w obliczu ogromnego zadania, zapominają, że prawdziwy rozwój, powodzenie i pewność siebie wynikają z rzeczywistego życia, które pozwala opowiadać historie.

Sekret polega na tym, że nie musisz wierzyć, że jesteś niepokonany, po prostu musisz to zrobić. Wątpliwości są jak straszak: im bardziej w nie wierzysz, tym silniejsze stają się i tym trudniej je pokonać. Zamiast poddawać się niepokojowi, który jest wynikiem twoich wątpliwości, po prostu zacznij działać, nie karmiąc tej bestii.

A jeśli nie wiesz, od czego zacząć, nie wątp w siłę prośby o pomoc.

👉 Zapisz ten cytat:

Wszystko, co wydaje Ci się przeszkodą, jest kruche. Możesz pokonać każdą przeszkodę, ale z poziomu ziemi nasze przeszkody wydają się nie do pokonania. Musisz wznieść się na wyższy poziom, aby zobaczyć, jak łatwo można pokonać każdą przeszkodę na swojej drodze. ” —Liz Ryan

2. Perfekcjonizm

„Sztuka nigdy nie jest skończona, tylko porzucona”. —Leonardo DaVinci

Nie musisz być artystą, aby docenić wartość tego cytatu; musi nadejść moment, w którym odłożysz na bok swoje niemożliwe do spełnienia standardy, aby zakończyć zadanie i rozpocząć nowe.

Problem z perfekcjonizmem polega na tym, że udaje on obiektywną doskonałość; zdejmij maskę, a zobaczysz, że perfekcjonizm to tylko ładne słowo określające wykorzystywanie strachu przed rozczarowaniem innych jako motywacji.

Jako osoba podatna zarówno na perfekcjonizm, jak i ataki paniki, zdałem sobie sprawę, że są one w pewnym sensie tym samym zjawiskiem. Atak paniki, który mam w samolocie, nie zmniejsza prawdopodobieństwa katastrofy lotniczej: po prostu sprawia, że moje doświadczenie w tym samolocie jest bardziej nieprzyjemne.

Podobnie, poświęcenie dziesięciu godzin na coś, co można zrobić doskonale w pięć, nie sprawia, że gotowe zadanie jest z natury lepsze: oznacza to po prostu, że mam teraz mniej czasu w ciągu dnia na pozostałe zadania. Chodzi o to, aby skupić się na codziennym wzroście o 1% i pozwolić, aby ta wiedza specjalistyczna ujawniła się sama w miarę rozwoju.

👉 Zapisz ten cytat:

„Potrafię zaakceptować porażkę. Każdy ponosi porażkę w czymś. Nie potrafię jednak zaakceptować braku próby”. —Michael Jordan

3. Słabe granice

To wspaniale, że ludzie coraz częściej mówią o tym, jak ważne jest ustanowienie i egzekwowanie zdrowych granic w relacjach z przyjaciółmi, rodziną i partnerami. Ale co z zdrowymi granicami w pracy?

Łatwo jest wpaść w pułapkę myślenia, że musisz zgadzać się na wszystko, co ci się proponuje, aby sprawiać wrażenie kompetentnego, samodzielnego pracownika. Ale oto sekretna broń, o której większość menedżerów ci nie powie: ustalanie oczekiwań i bronienie własnych interesów to sposób, w jaki naprawdę pokazujesz swoją wartość w pracy, ponieważ wtedy faktycznie zrobione jest więcej zadań.

Podsumowując: nie da się czuć się wydajnym, mając zbyt wiele na głowie, okres. Zamiast zastanawiać się, czy jesteś gorszym pracownikiem, ponieważ czujesz się przytłoczony zadaniami, porzuć wątpliwości i po prostu zauważ, że wziąłeś na siebie zbyt wiele!

Wyciągnij wnioski z tej sytuacji i zastosuj je następnym razem – w ten sposób będziesz postrzegany jako kompetentny, samodzielny pracownik.

👉 Zapisz ten cytat:

„Nie mogę prosić innych, aby mnie bronili, jeśli sama nie potrafię stanąć w swojej obronie. A kiedy już zaczniesz się bronić, będziesz zaskoczona, że ludzie będą pytać: »Czy mogę ci pomóc?«” —Maya Angelou

4. Zaprzeczanie

Kiedy mamy przed sobą wiele nieznanych zadań, często ulegamy pokusie zaprzeczania: to właśnie z niej wyrasta prokrastynacja.

„Do zrobienia w weekend”.

„Mogę to załatwić w ciągu godziny”.

„Pozwól mi dokończyć ten odcinek, a potem będę gotowy do pracy”.

Prokrastynacja opiera się na Twojej zdolności do odrzucania kluczowych rzeczy, których potrzebujesz, aby zakończyć zadanie najlepiej, jak potrafisz: hojnej, ale ograniczonej ilości czasu oraz jasnego, zrelaksowanego umysłu, który może działać bez przeszkód.

Bądź ze sobą szczery w kwestii swoich priorytetów i szanuj siebie na tyle, aby ich przestrzegać. Jeśli zaprzeczanie jest wampirem, to prokrastynacja jest tym, co dzieje się, gdy wampir wbija swoje zęby. Gdy wyrobisz sobie nawyk rozpoznawania momentów, w których zaprzeczasz rzeczywistości związanej z pracą, mniej prawdopodobne będzie, że będziesz to usprawiedliwiać. Potraktuj to jako swój drewniany kołek.

👉 Zapisz ten cytat:

„Nie można uciec od odpowiedzialności jutra, unikając jej dzisiaj”. —Abraham Lincoln

5. Słaba odpowiedzialność za siebie

Ostateczny wróg wydajności: brak odpowiedzialności za swoje działania (i zaniechania).

Uważam to za połączenie wszystkich poprzednich czynników obniżających wydajność, ponieważ jest to zguba, która czeka Cię, jeśli nie pokonasz pozostałych: im bardziej wątpisz w siebie, wyznaczasz niemożliwe do osiągnięcia standardy, nie szanujesz swoich granic i usprawiedliwiasz prokrastynację, tym bardziej osłabiasz siłę psychiczną, która sprawia, że czujesz się odpowiedzialny za zakończenie swoich do zrobienia i osiągnięcie celów.

A co, jeśli uważasz, drogi czytelniku, że zmagasz się z problemem odpowiedzialności za siebie? Posłuchaj rady kogoś, kto rozumie tę sytuację: pierwszym krokiem jest rozpoznanie problemu, drugim – uzyskanie pomocy.

Na szczęście nie musisz daleko szukać pomocy..

ClickUp, wszechstronna aplikacja zwiększająca wydajność, jest moją osobistą tajną bronią do zwalczania złych nawyków, które sprawiały, że zdrowe, nieoparte na strachu poczucie odpowiedzialności za siebie wydawało mi się niemożliwe do opanowania. Podział moich celów i projektów na wizualne, całkowicie elastyczne zadania nie tylko pomógł mi stać się bardziej produktywnym, ale także sprawił, że znacznie mniej onieśmiela mnie perspektywa włożenia pracy niezbędnej do osiągnięcia korzyści.

👉 Zapisz ten cytat:

„Odpowiedzialność jest spoiwem, które łączy commit z wynikiem”. —Bob Proctor

Wniosek

Jeśli jesteś takim samym maniakiem gatunku jak ja, to pewnie zauważyłeś motyw wizualny tego artykułu: horrory.

Jeśli się nad tym zastanowić, horrory i czynniki obniżające wydajność działają w podobny sposób – mają na nas realny wpływ, ale nie bez naszej zgody.

Jeśli potrafisz odróżnić film od rzeczywistości, masz klucz do rozpoznania czynnika obniżającego wydajność, zanim wpadniesz w jego sidła.

ClickUp pomógł mi pokonać czynniki obniżające wydajność, takie jak przegapione powiadomienia, utrata kontroli nad podzadaniami lub przeglądanie miliona zakładek, aby wykonać jedno zadanie... ale to, co naprawdę uczyniło mnie silniejszym, to zidentyfikowanie i praca nad przeszkodami w moim umyśle.

Łącząc tę osobistą wiedzę z odpowiednią bezpłatną platformą zwiększającą wydajność, czuję się gotowy na wszystko.

Nawet prawdziwe zombie.