Jak generować obrazy za pomocą ChatGPT?

Pamiętasz, kiedy potrzebowałeś stworzyć niestandardowy obraz, ale nie miałeś czasu lub umiejętności, aby stworzyć arcydzieło? Być może utknąłeś, próbując znaleźć odpowiednie zdjęcie do wpisu na blogu lub potrzebowałeś przyciągającego wzrok projektu.

Cóż, na szczęście ChatGPT może teraz przyjść na ratunek! Oprócz tworzenia tekstów, jest to również solidne narzędzie AI dla projektantów.

Generowanie obrazów za pomocą ChatGPT jest bardzo proste - wystarczy podpowiedź tekstowa. Po prostu opisz, czego chcesz, niezależnie od tego, czy jest to realistyczny obraz, czy trochę kapryśny.

Masz ochotę na kota w kapeluszu? A może futurystyczne miasto o zachodzie słońca? Możliwości są nieograniczone. Ale do zrobienia? Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tym, jak sprawić, by ChatGPT generował obrazy - od podpowiedzi sztuki AI po zaawansowane techniki kreatywne, które pomogą Ci generować profesjonalnej jakości wizualizacje.

Wprowadzenie do możliwości generowania obrazów w ChatGPT

ChatGPT obsługuje 250 milionów użytkowników każdego tygodnia. Założymy się jednak, że większość z nich nie zdaje sobie w pełni sprawy z potencjału platformy.

Czy potrafisz zrobić coś więcej niż generowanie e-maili lub postów na blogu? Lub znaleźć odpowiedzi na palące pytania? Z pewnością możesz, generując obrazy.

Funkcja generowania obrazów na platformie wykorzystuje AI do przekształcania słów w dzieła sztuki wizualnej. Zasilany przez DALL-E 3, ChatGPT może obsługiwać wszystko, od realistycznych obrazów po bardziej abstrakcyjną sztukę.

Ten potężny generator obrazów AI jest dołączony bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ChatGPT z subskrypcją Free, Plus i Teams. Model GPT-4o mini, który zastąpił starszy model GPT-3. 5, zachowuje wysoką jakość wyjściową, a jednocześnie jest bardziej zasobooszczędny.

Czy wiesz, że 👀 W 2018 roku wygenerowany przez AI obraz o tytule Edmond de Belamy*, stworzony przez paryski kolektyw artystyczny Obvious, stał się pierwszym dziełem sztuki stworzonym przez AI, które kiedykolwiek zostało sprzedane. Został on zakupiony na aukcji Christie's za aż $432,500, co stanowi znaczący moment w powszechnym uznaniu AI za poważne narzędzie do tworzenia sztuki.

Dlaczego warto używać ChatGPT do generowania obrazów?

To proste - ChatGPT sprawia, że tworzenie unikalnych, wysokiej jakości obrazów jest łatwe i przystępne. Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą zawartości, właścicielem firmy, czy po prostu dobrze się bawisz, możesz generować realistyczne lub artystyczne obrazy za pomocą podpowiedzi tekstowych.

Ponadto jest szybki, konfigurowalny i dostępny na wyciągnięcie ręki, oszczędzając czas i zwiększając kreatywność - prawdopodobnie lepsza opcja niż wiele innych alternatyw ChatGPT!

Oto, co sprawia, że ChatGPT jest szczególnie przydatny do tworzenia obrazów:

1. Naturalna konwersacja pokonuje złożone komendy

Bycie dobrym artystą cyfrowym nie wymaga uczenia się specyficznych składni komend lub struktur menu. Dzięki ChatGPT możesz wyjaśnić swoje potrzeby w prostym języku angielskim.

Załóżmy na przykład, że jesteś nauczycielem, który chce stworzyć pomoc wizualną do fotosyntezy. W takim przypadku możesz po prostu opisać proces, który chcesz zilustrować, a ChatGPT pomoże wygenerować odpowiednie wizualizacje.

Łatwość obsługi pozwala uzyskać szybsze i bardziej wydajne wyniki bez konieczności zapamiętywania skomplikowanych instrukcji.

2. Łatwe niestandardowe modyfikacje

Niestandardowe obrazy w ChatGPT to pestka. Po wprowadzeniu podpowiedzi możesz dostosować elementy, takie jak styl, kolor i proporcje, aby dopasować je do swoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy szukasz realistycznej sceny, czy czegoś bardziej abstrakcyjnego, elastyczność w dostosowywaniu szczegółów gwarantuje, że wynik końcowy będzie zgodny z twoją wizją.

Ponadto możesz eksperymentować z różnymi wersjami, aby znaleźć idealny wygląd, co daje ci zakończoną kontrolę nad procesem tworzenia obrazu.

Działy zajmujące się wizualizacją, takie jak zespoły marketingowe, często wykorzystują sztukę AI do generowania precyzyjnych wstępnych koncepcji swoich kampanii, makiet i postów. Korzystanie z narzędzia takiego jak ChatGPT - które jest już uwzględnione w ich planach pracy - ułatwia pracę.

3. Przyspiesz generowanie obrazów

Dzięki ChatGPT tworzenie wspaniałych grafik generowanych przez AI jest szybkie i wydajne. To, co kiedyś zajmowało godziny przy użyciu tradycyjnych narzędzi do projektowania lub pracy z profesjonalistą, teraz może być zrobione w kilka sekund.

Wystarczy, że dostawca podpowie tekst, a AI natychmiast stworzy obraz. Dokładnie tak! Szybki czas realizacji gwarantuje, że pozostaniesz na bieżąco, dotrzymując terminów bez kłopotów związanych z powolnymi procesami lub oczekiwaniem na projektantów.

4. Opłacalność w krótkim okresie

Generowanie obrazów za pomocą ChatGPT jest bardzo opłacalne. Zamiast inwestować w drogie oprogramowanie do projektowania lub zatrudniać grafika, możesz tworzyć wysokiej jakości obrazy bez rozbijania banku.

Narzędzie to pozwala firmom, twórcom zawartości i osobom prywatnym tworzyć profesjonalne wizualizacje bez dodatkowych kosztów, szczególnie dla osób z ograniczonym budżetem.

Z darmowym kontem lub przystępnymi płatnymi opcjami, generowanie obrazów ChatGPT oferuje doskonałą wartość bez poświęcania jakości.

Kroki generowania obrazów za pomocą ChatGPT

Jesteś gotowy, aby rozpocząć, ale zanim zaczniesz generować obrazy za pomocą ChatGPT, warto poznać kroki z wyprzedzeniem. Zrozumienie procesu zapewni najlepsze wyniki z podpowiedzi.

Przeprowadzimy Cię przez każdy krok, abyś był w pełni przygotowany do stworzenia idealnego obrazu.

Krok 1: Zrozumienie podstaw

przez ChatGPT

Korzystanie z ChatGPT wymaga utworzenia konta lub zalogowania się za pomocą istniejącego. Aby rozpocząć, możesz użyć swojego adresu e-mail lub zarejestrować się przez Google.

Rozejrzyj się po interfejsie. Pole Message ChatGPT to miejsce, w którym dzieje się magia. Tutaj możesz dodawać podpowiedzi na potrzeby generowania tekstu lub obrazu.

Pasek narzędzi dołączony do sekcji zawiera wiele opcji usprawniających pracę. Dostępna jest opcja załącznika do przesyłania plików do analizy, skrzynka narzędziowa (więcej na ten temat za chwilę) oraz opcja mikrofonu, która umożliwia wypowiadanie zapytań i podpowiedzi bezpośrednio w polu tekstowym.

przez ChatGPT

Teraz kliknij pole narzędzi i wybierz opcję Obraz, aby dać ChatGPT znać, że chcesz stworzyć wizualizację. To narzędzie jest jak zlecenie wykwalifikowanemu artyście namalowania dokładnie tego, co opisujesz!

Krok 2: Ustawienie podpowiedzi

Kluczem do uzyskania wspaniałych obrazów jest jednak skuteczne podpowiedź ChatGPT. Im bardziej precyzyjna podpowiedź, tym lepsze generowanie obrazów. Nie proś narzędzia tylko o "namalowanie obrazu zachodu słońca". "Napisz konkretne opisy, aby uwzględnić elementy wizualne (kolory i kształty), preferencje stylu (realistyczny, abstrakcyjny) i szczegóły kompozycji (pierwszy plan, tło). *

Na przykład, zamiast wpisywać "Kot ", spróbuj "Rudy kot siedzący na parapecie o zachodzie słońca, z miękkim pomarańczowym światłem padającym na jego futro, w stylu akwareli. "

przez ChatGPT

Natychmiast zobaczysz różnicę między losowym obrazem kota wygenerowanym przez ChatGPT a dokładnie takim, jakiego szukasz!

przez ChatGPT

Oczywiście możesz poprosić ChatGPT o poprawienie fragmentów, za którymi nie przepadasz. Podpowiedź narzędziu, by poprawiło oświetlenie, kota lub cokolwiek innego. Możesz to zrobić tyle razy, ile potrzebujesz, aż uzyskasz dokładnie to, czego potrzebujesz.

Pro Tip: Zamiast pisać jedną długą podpowiedź, podziel ją na mniejsze, strawne części. Na przykład, najpierw podpowiedz ChatGPT, aby wygenerował scenę (np. "Mistyczny las"), a następnie dodaj szczegóły dotyczące nastroju, oświetlenia i kolorów w kolejnej podpowiedzi. Daje to większą kontrolę nad szczegółami i pozwala dopracować wyniki.

Wskazówki dotyczące tworzenia skutecznych podpowiedzi

Chcesz stworzyć oszałamiającą grafikę AI? Wszystko zaczyna się od tego, jak sformułować początkową podpowiedź. Dobrze przygotowana podpowiedź to sekret przekształcenia wizji w rzeczywistość. Oto jak tworzyć podpowiedzi, które pomogą generatorowi obrazów ChatGPT ożywić wyobrażone obrazy.

1. Zacznij od jasnej koncepcji głównej

Początkowa podpowiedź musi mieć silną główną ideę - pomyśl o tym, jakbyś dawał DALL-E mentalny szkic przed nakładaniem szczegółów. Wyraźna, opisowa podpowiedź nadaje ton obrazowi i zapewnia dokładne wyniki.

Podpowiedź: Stwórz postrzępiony, pokryty śniegiem szczyt górski ze złotymi promieniami słońca padającymi na jego wschodnią ścianę. Wynik: Dramatyczny, ostry szczyt górski pokryty śniegiem, świecący ciepło tam, gdzie poranne słońce całuje jego chropowate wschodnie zbocze, rzucając miękkie cienie po przeciwnej stronie!

przez ChatGPT

2. Dodaj bogate szczegóły wizualne

Im więcej szczegółów uwzględnisz, tym lepiej Twoje obrazy z ChatGPT będą zgodne z Twoją wizją. Dodanie elementów takich jak oświetlenie, perspektywa, i nastrój może mieć duże znaczenie.

Na przykład, zamiast niejasnego podpowiedzi typu "Narysuj przytulną kawiarnię ", spróbuj czegoś bardziej zdefiniowanego:

Podpowiedź: Narysuj rustykalne wnętrze kawiarni z drewnianymi belkami, ciepłymi żarówkami Edisona zwisającymi z sufitu i porannym światłem wpadającym przez duże okna.

Oto jak wygląda wynik:

przez ChatGPT

3. Korzystaj z odniesień do stylu artystycznego

Podczas tworzenia podpowiedzi dla DALL-E, odwoływanie się do konkretnych stylów artystycznych lub artystów może pomóc zdefiniować estetykę, którą sobie wyobrażasz. Style artystyczne nadają ton teksturze, palecie kolorów i poziomowi szczegółowości, dzięki czemu twoja prośba jest bardziej precyzyjna.

Możesz wymienić takie nurty jak impresjonizm (pełen światła i miękki), surrealizm (senny i abstrakcyjny) lub barok (bogaty i dramatyczny). Możesz także wymienić artystów takich jak Monet (nastrojowe krajobrazy), Van Gogh (żywy i emocjonalny) lub Hokusai (japoński drzeworyt).

Próbka podpowiedzi: Namaluj zamglony leśny krajobraz w stylu anime, z delikatnymi pastelowymi kolorami i marzycielskim oświetleniem.

Tak to wygląda:

przez ChatGPT

4. Ustaw scenę z atmosferą

Ustawienie odpowiedniego nastroju dla obrazu ChatGPT to przede wszystkim szczegóły atmosferyczne i środowiskowe.

Żywy opis tworzy specyficzny klimat, który sprawia, że scena ożywa. Uwzględnij elementy oświetlenia, takie jak "złote światło zachodzącego słońca " lub "miękkie światło księżyca filtrujące przez chmury " i opisz otoczenie, takie jak "lodowe tundry " lub "falujące zielone wzgórza". "Przymiotniki takie jak "pogodny", "złowieszczy" lub "majestatyczny" mogą dodać emocjonalnej głębi.

Próbka podpowiedzi: Pokaż średniowieczny zamek w burzową noc, z błyskawicami oświetlającymi jego ciemne kamienne mury i pokryte deszczem blanki.

Oto jak to wygląda:

via Cha tGPT

5. Kieruj sposobem wyświetlania tematu

Skierowanie uwagi DALL-E na określone aspekty obiektu może podnieść jakość obrazu. Zapewniasz przejrzystość i precyzję, określając szczegóły, takie jak pozycja, funkcje i interakcje z otoczeniem.

Weź pod uwagę pozę, ekspresję i interakcję obiektu z otoczeniem, aby ożywić swoją wizję.

Próbka podpowiedzi: Stwórz obraz rudego lisa siedzącego czujnie w głębokim śniegu, z futrem potarganym przez delikatny powiew wiatru, z widocznością oddechu w mroźnym powietrzu.

Tak wyglądają wyniki!

przez ChatGPT

Jeśli twój pomysł nie spełnia oczekiwań, edytuj go lub dodaj nową podpowiedź. Gdy będziesz zadowolony ze swojej grafiki, kliknij ikonę pobierania!

Limity korzystania z ChatGPT do generowania obrazów

ChatGPT jest fantastycznym narzędziem do generowania podpowiedzi graficznych i pobudzania kreatywności, ale nie jest pozbawiony kilku wad. Zrozumienie jego limitów może pomóc w zarządzaniu oczekiwaniami i skutecznym radzeniu sobie z potencjalnymi wyzwaniami.

System ogranicza liczbę obrazów generowanych na żądanie, zwykle do trzech, co może spowolnić projekty wymagające szerokiej gamy obrazów

Jakość obrazu zależy w dużej mierze od jasności i szczegółowości podpowiedzi, co oznacza, że niejasne podpowiedzi często prowadzą do wielu poprawek

ChatGPT nie generuje obrazów, ale zależy od narzędzi takich jak DALL-E, co może powodować problemy, jeśli te zewnętrzne narzędzia doświadczą przestoju

Ograniczenia etyczne i związane z prawami autorskimi uniemożliwiają korzystanie ze współczesnych artystów, marek lub postaci chronionych prawem autorskim, co limituje określone możliwości twórcze

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym są nieobecne, co oznacza, że użytkownicy nie mogą bezpośrednio współtworzyć, udostępniać podpowiedzi ani omawiać iteracji w narzędziu

ChatGPT nie może natywnie integrować się z platformami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp, Trello czy Asana, co wymaga ręcznej aktualizacji cyklu pracy nad projektem

Tworzenie obrazów AI za pomocą ClickUp

Podczas gdy ChatGPT pozwala na burzę mózgów i generowanie zawartości, a nawet obrazów, niewiele więcej można zrobić na platformie. Jeśli chodzi o faktyczne wykorzystanie tej zawartości, istnieje poważny rozdźwięk między platformą AI a platformą do zarządzania projektami.

Wejdź: ClickUp. To aplikacja wszystko do pracy, która utrzymuje Twoje eksperymenty z AI i Twoją pracę na tej samej platformie!

Chcesz, aby Twoje projekty tworzenia obrazów w AI działały jak w zegarku? Oto jak bogate funkcje ClickUp mogą pomóc w organizacji, śledzeniu i powodzeniu projektów.

Podpowiedź AI do generowania obrazów dla ClickUp Whiteboards w czasie rzeczywistym

Dla tych sesji burzy mózgów, ClickUp Whiteboards jest fantastyczną funkcją. Możesz łatwo mapować swoje pomysły, tworzyć wstępne szkice i współpracować nad koncepcjami wizualnymi ze swoim zespołem.

A gdy wpadniesz na przełomowy pomysł, uruchom zadanie bezpośrednio z tablicy! Nigdy więcej nie przegapisz żadnego pomysłu. ✨

To świetne narzędzie AI do tworzenia tablic, dzięki któremu wszyscy są na tej samej stronie i wizualizują pomysły za pomocą generatora obrazów AI na wczesnych scenach. Tak! Możesz użyć ClickUp Brain i jego potężnej funkcji AI w ClickUp Ta blica, aby wygenerować pożądane obrazy. Oto jak to działa:

Dodaj podpowiedź - w tym przypadku "Utwórz ilustrację zapalonej żarówki " - i oto wynik!

Generuj obrazy w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Brain

Gotowy, by zacząć przydzielać swojemu zespołowi zadania związane ze sztuką? Zadania ClickUp pomagają podzielić proces tworzenia obrazu na mniejsze zadania, przypisać terminy i śledzić postępy bez bólu głowy. Dzięki konfigurowalnym widokom i szczegółowym listom zadań, utrzymanie organizacji i harmonogramu jest dziecinnie proste.

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp

Nie zapominajmy również o narzędziach do współpracy ClickUp. Dzięki komentarzom do zadań, @wzmiankom i powiadomieniom w czasie rzeczywistym, Twój Teams może natychmiast udostępniać opinie na temat Twojej twórczości i nowszych pomysłów!

Ustaw swoje zadania w tryb automatyzacji dzięki ClickUp Automatyzacja

Obsługa powtarzalnych zadań w tworzeniu obrazów AI może być żmudna, ale ClickUp AI Automatyzacja upraszcza ten proces, pozwalając skupić się na kreatywności.

Wyobraź sobie automatyczne przydzielanie zadań, aktualizowanie statusów projektów i wysyłanie przypomnień - wszystko bez kiwnięcia palcem. Te kreatywne narzędzia do automatyzacji pozwalają Twojemu zespołowi skupić się na tym, co naprawdę ważne: perfekcyjnym tworzeniu obrazów AI. Automatyzacja sprawia, że wszystko działa płynnie, więc żaden krok w procesie nie zostanie pominięty.

Łącząc automatyzację, zarządzanie zadaniami i współpracę w jednej platformie, ClickUp sprawia, że zarządzanie projektami tworzenia obrazów AI jest płynniejsze i bardziej wydajne niż kiedykolwiek wcześniej

