15 najlepszych alternatyw dla ChatGPT do kodowania w 2025 roku

Kiedy ChatGPT pojawił się na scenie, wywołał falę szoku w świecie technologii. Entuzjaści AI zainteresowani kodowaniem byli podekscytowani perspektywą posiadania asystenta AI, który potrafiłby kodować w wielu językach, natychmiastowo debugować problemy i przejmować żmudne zadania związane z tworzeniem dokumentacji.

Jednak gdy zagłębiłem się w możliwości ChatGPT i porozmawiałem z profesjonalnymi programistami, w tym z kilkoma znajomymi z ClickUp, zdałem sobie sprawę, że rzeczywistość nie jest tak idealna, jak sugerował początkowy entuzjazm.

Chociaż ChatGPT jest niewątpliwie potężnym narzędziem, ma swoje ograniczenia, jeśli chodzi o zadania związane z kodowaniem.

Jako programista zapewne również zdajesz sobie z tego sprawę. Dlatego zebraliśmy opinie programistów i ekspertów technicznych, aby przedstawić Ci listę najlepszych darmowych i płatnych alternatyw ChatGPT do kodowania. Zobaczmy, jak wypadają w porównaniu.

Najpierw jednak spróbujmy zrozumieć, dlaczego ChatGPT nie zawsze jest najlepszym asystentem programistycznym.

Ograniczenia ChatGPT

ChatGPT, pomimo tego, że jest oparty na zaawansowanym modelu uczenia się języków (LLM), bazuje na danych pochodzących z ograniczonej liczby źródeł internetowych.

Dokładność i niezawodność: Kodowanie za pomocą ChatGPT może być zawodne i zawierać błędy lub nieefektywności. Programiści muszą sprawdzać i przepisywać sugestie. Ten dodatkowy krok może spowolnić pracę w dłuższej perspektywie, ponieważ nie można w pełni zaufać wynikom

Ograniczone rozumienie kontekstu: Złożone zadania związane z kodowaniem, które wymagają dogłębnego zrozumienia celu projektu i ogólnej architektury, mogą sprawić trudności ChatGPT. Model może mieć problemy z uwzględnieniem skrajnych przypadków lub płynną integracją z istniejącymi bazami kodu

Brak kreatywności i innowacyjności: Chociaż ChatGPT całkiem dobrze radzi sobie z wykonywaniem powtarzalnych zadań, może nie być najlepszym narzędziem do generowania świetnych rozwiązań kodowych. W przypadku problemów wymagających nieszablonowego myślenia ChatGPT nie jest zbyt pomocny

Ograniczona świadomość bezpieczeństwa: Generowanie kodu przez ChatGPT może nie uwzględniać najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. Programiści muszą zachować szczególną ostrożność w związku z potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach wprowadzonymi przez sugestie

Obawy dotyczące stronniczości danych: Dane szkoleniowe ChatGPT mogą być stronnicze, co może znaleźć odzwierciedlenie w jego kodzie. Może to spowodować nieoczekiwane problemy lub nawet pogorszyć istniejące problemy w kodzie

Z powodu tych wad wielu programistów rozgląda się za innymi narzędziami AI, które współpracują z różnymi językami programowania. Te nowe narzędzia mogą rozwiązywać problemy w bardziej konkretny sposób, w zależności od potrzeb programisty.

Alternatywy dla ChatGPT do kodowania w skrócie

Oto krótki przegląd 15 najlepszych alternatyw ChatGPT dla programistów.

15 najlepszych alternatyw dla ChatGPT do kodowania

Nasz zespół w ClickUp postanowił przetestować 15 najlepszych alternatyw dla ChatGPT i stworzyć zestaw narzędzi do kodowania. Oto one:

1. ClickUp

Zacznij programować z ClickUp Generuj kod za pomocą prostych instrukcji w języku naturalnym dzięki ClickUp Brain

ClickUp to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi do zarządzania projektami oprogramowania. Łączy w sobie funkcje takie jak zarządzanie zadaniami i sprintami z czatem w czasie rzeczywistym, zarządzaniem dokumentami i konfigurowalnymi pulpitami. Dzięki temu Twój zespół może płynnie współpracować, wizualnie śledzić postępy i przechowywać wszystkie informacje o projekcie w jednym centralnym hubie.

Wbudowany wielofunkcyjny asystent AI, ClickUp Brain , może przejąć prozaiczne i powtarzalne zadania, aby zaoszczędzić Twój czas. Może również pełnić funkcję asystenta kodowania AI, generującego sugestie kodu bezpośrednio w platformie. Możesz używać ClickUp Brain do generowania, podsumowywania, edytowania, a nawet kończenia fragmentów kodu.

Niezależnie od tego, czy utknąłeś na trudnym algorytmie, czy potrzebujesz szybkiego odświeżenia składni, ClickUp Brain pomoże Ci kodować szybciej i mądrzej.

ClickUp doskonale integruje się z systemami kontroli wersji, takimi jak GitHub i GitLab. Nie musisz przełączać się między platformami — wszystko jest scentralizowane i łatwo dostępne.

Połącz zadania ClickUp z commitami GitHub, branchami i pull requestami z zadań ClickUp

Dzięki opcji formatowania bloków kodu w ClickUp możesz łatwo udostępniać fragmenty kodu członkom swojego zespołu w zadaniach ClickUp lub dokumentach ClickUp , wraz z odpowiednim podświetlaniem składni. Dzięki temu wszyscy mają dostęp do tych samych informacji i nie ma nieporozumień dotyczących funkcji kodu.

Przyspiesz dostarczanie oprogramowania dzięki pulpitom Sprint

W przypadku dużych projektów kodowania musisz mieć wszystko pod kontrolą. Pulpit ClickUp w połączeniu z platformą zarządzania projektami ClickUp Software Team zapewnia widoczność postępów projektu i wydajności zespołu w czasie rzeczywistym.

Korzystając z tych narzędzi, zespoły programistów mogą wcześnie identyfikować przeszkody, dostosowywać alokację zasobów w razie potrzeby oraz zapewnić terminową realizację zadań w ramach budżetu.

Najlepsze jest to, że platforma ta pozwala dodawać niestandardowe pola do zadań dla wszystkich projektów kodowania. Można śledzić takie szczegóły, jak używane języki programowania, status przeglądu kodu, a nawet identyfikatory błędów. Wszystko można dostosować do konkretnych potrzeb, co ułatwia zarządzanie projektami oprogramowania.

dowiedz się więcej: Jak napisać lepszy raport o błędzie?

ClickUp oferuje również ponad 1000 szablonów do różnych zastosowań. Na przykład szabl on ClickUp Software Development Template konsoliduje w jednym miejscu wszystko, co jest potrzebne do płynnego prowadzenia projektów związanych z tworzeniem aplikacji.

Pobierz ten szablon Zarządzaj procesem tworzenia aplikacji za pomocą szablonu ClickUp Software Development Template

Oznacza to, że wszystkie zespoły, od produktu i projektowania po inżynierię i kontrolę jakości, mogą bez wysiłku współpracować. Do zarządzania wszystkim potrzebne jest tylko jedno narzędzie — od tworzenia planu działania produktu i zapewnienia terminowego dostarczenia kluczowych funkcji po naprawianie błędów.

Szablon jest również bardzo elastyczny. Możesz wybrać różne sposoby zarządzania projektami (takie jak Scrum lub Kanban) w zależności od tego, co najlepiej sprawdza się w Twoim przypadku. Dodatkowo pozwala tworzyć niestandardowe etykiety dla zadań. Na przykład, użyj etykiet takich jak "Nowy Jork" lub "Kalifornia" dla lokalizacji projektu oraz "V1. 0" lub "V2. 0" dla oznaczenia wersji, do której należy dana funkcja lub błąd. W ten sposób ClickUp dostosowuje się do Twojego cyklu pracy, a nie na odwrót.

Możesz również wybierać spośród ponad sześciu widoków, aby śledzić postępy, takich jak listy, tablice, kalendarze, a nawet mapy myśli. Ta szczegółowość dotyczy nawet statusów zadań — do wyboru jest ponad 16 opcji! Pomaga to wszystkim członkom zespołu dokładnie zrozumieć, co dzieje się z projektem, i zapewnia wszystkim dostęp do aktualnych informacji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

W wersji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji na pulpit

Chociaż ClickUp University ma na celu nauczenie użytkowników, jak najlepiej korzystać z ClickUp, nowi użytkownicy mogą uznać platformę za przytłaczającą ze względu na wiele funkcji i stromą krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3900 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Łatwość obsługi jest absolutnie niesamowita. ClickUp jest niezwykle łatwy nie tylko dla użytkowników, ale także dla całego zespołu. Bardzo łatwo można go dostosować, aby uzyskać z niego jak najwięcej. Niesamowita liczba ClickApps (wtyczek/dodatków) i integracji ze wszystkim, od pól niestandardowych, relacji/zależności, kalendarzy, e-maili i innych integracji. Moje ulubione funkcje to automatyzacja i wbudowana pomoc AI.

Łatwość obsługi jest absolutnie niesamowita. ClickUp jest niezwykle łatwy w obsłudze nie tylko dla użytkowników, ale także dla całego zespołu. Bardzo łatwo można go dostosować, aby uzyskać z niego jak najwięcej. Niesamowita liczba ClickApps (wtyczek/dodatków) i integracji ze wszystkim, od pól niestandardowych, relacji/zależności, kalendarzy, e-maili i innych integracji. Moje ulubione funkcje to automatyzacja i wbudowana pomoc AI.

2. GitHub Copilot

za pośrednictwem GitHub Copilot

GitHub Copilot to narzędzie do kodowania AI, które zasługuje na swoją nazwę. Gdy zaczynam wpisywać kod, sugeruje mi kompletne linie, a nawet bloki kodu pasujące do kontekstu.

W ten sposób oszczędza Ci niezliczone godziny pisania standardowego kodu i wyszukiwania szczegółów składni.

A co najlepsze? Chociaż ChatGPT może podawać różne opcje, to ostateczna decyzja należy do Ciebie i możesz wybrać rozwiązanie najlepiej pasujące do danej sytuacji.

AI ekspert w dziedzinie kodowania obsługuje również wiele języków, w tym Python, Javascript, Ruby i C++. Automatycznie generuje komentarze i dokumentację do pisanych przez Ciebie kodów. Pomaga to pozostałym członkom zespołu w łatwym dostępie do bazy kodu.

GitHub wspiera funkcje takie jak generowanie dokumentów i interakcja w języku naturalnym, które mogą pomóc w poprawie wydajności programistów.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Skorzystaj z obsługi pull request, aby automatycznie generować etykiety i opisy oparte na sztucznej inteligencji, co ułatwi zrozumienie i przeglądanie zmian w kodzie

Ciesz się wygodą zintegrowanego interfejsu wiersza poleceń (CLI) w Copilot, który pozwala wykonywać typowe zadania programistyczne bez konieczności przełączania się z zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE)

Generuj kod za pomocą GPT-4 szybciej i wydajniej

Ograniczenia GitHub Copilot

Może mieć trudności z złożonymi zadaniami programistycznymi, które wymagają dogłębnego zrozumienia ogólnej architektury i celu projektu

Wygenerowany kod może nie uwzględniać najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa

Ceny GitHub Copilot

Free

Zespół: 4 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: 21 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (ponad 135 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Co o GitHub Copilot mówią prawdziwi użytkownicy?

Github copilot zwiększa wydajność i produktywność zespołu programistów, ponieważ jest w pełni konfigurowalny i dostosowany do umiejętności programistów. W oparciu o kontekst oferuje metody, funkcje, zmienne, a nawet kompletne bloki kodu. Oferuje bardziej elastyczny i godny pochwały kod. Integracja z różnymi aplikacjami jest łatwa.

Github copilot zwiększa wydajność i produktywność zespołu programistów, ponieważ jest w pełni konfigurowalny i dostosowany do umiejętności programistów.

Na podstawie kontekstu oferuje metody, funkcje, zmienne, a nawet kompletne bloki kodu. Oferuje bardziej elastyczny i godny pochwały kod. Integracja z różnymi aplikacjami jest łatwa.

3. Microsoft Copilot

za pośrednictwem Microsoft Copilot

Microsoft Copilot to cenne uzupełnienie zestawu narzędzi programisty, zwłaszcza jeśli kodujesz w środowisku programistycznym Microsoft. Integracja z ekosystemem MS eliminuje konieczność zmiany platformy lub nauki nowych interfejsów.

Funkcja przesyłania plików w Copilot pozwala na analizę istniejącego kodu w wielu językach, w tym Python, JavaScript, Java, C++, HTML i CSS. Analiza ta poprawia zrozumienie projektu przez Copilot, co prowadzi do bardziej trafnych sugestii i pomocy w przyszłych interakcjach.

Co ważne, Copilot priorytetowo traktuje prywatność danych. Po analizie przesłane pliki i ich zawartość są automatycznie usuwane, co zapewnia bezpieczeństwo kodu.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Odkryj alternatywne sposoby rozwiązania problemu, podpowiadające różne podejścia

Uzyskaj dostęp do nowych bibliotek, frameworków i konwencji kodowania, aby wykorzystać tę wiedzę w sugestiach, dzięki czemu kod będzie zawsze aktualny

Limity Microsoft Copilot

Proponowane sugestie mogą być zbyt złożone i trudniejsze do zrozumienia niż kod, który programista może napisać samodzielnie

Ceny Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (59+ recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Microsoft Copilot mówią prawdziwi użytkownicy?

Osobiście bardzo mi się podoba. Dla mnie chodzi raczej o poprawę wydajności niż generowanie skomplikowanego kodu, który wolałbym napisać sam, aby mieć pewność, że wszystko działa poprawnie. Moim zdaniem sprawdza się całkiem dobrze w następujących przypadkach: generowanie przypadków testowych. Często sugeruje mi skrajne przypadki do testów jednostkowych, które w innym przypadku mogłyby mi umknąć. uzupełnianie linii (to jak supermocne IDE, które zamiast sugerować funkcje, może uzupełnić całą linię wraz z parametrami).

Osobiście bardzo mi się podoba. Dla mnie chodzi raczej o poprawę wydajności niż generowanie skomplikowanego kodu, który wolałbym napisać sam, aby mieć pewność, że wszystko działa poprawnie. Moim zdaniem sprawdza się całkiem dobrze w następujących przypadkach:

generowanie przypadków testowych. Często sugeruje mi skrajne przypadki do testów jednostkowych, które w innym przypadku mogłyby mi umknąć.

uzupełnianie linii (to jak supermocne IDE, które zamiast sugerować funkcje, może uzupełnić całą linię wraz z parametrami).

4. Amazon CodeWhisperer

za pośrednictwem Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer to wszystko, czego potrzebujesz do realizacji projektów w AWS. Jest to narzędzie AI przeszkolone do tworzenia kodu przy użyciu kodu open source i bibliotek kodu Amazon

Wystarczy napisać jasne, naturalne komentarze opisujące, co chcesz osiągnąć, a CodeWhisperer przetłumaczy je na rzeczywisty kod. Możesz skupić się na "co" — funkcji, którą chcemy zbudować — a CodeWhisperer zajmie się "jak" — konkretnym kodem potrzebnym do wykorzystania usług AWS.

CodeWhisperer działa w ramach istniejących narzędzi programistycznych, takich jak JetBrains i VS Code.

Po skonfigurowaniu analizuje kod w czasie rzeczywistym, oferując pomoc w pisaniu nowego kodu, ulepszaniu istniejącego, a nawet sprawdzaniu jego jakości.

Zwiększając wydajność programistów i wyszukując odpowiedni kod lub bibliotekę wywołań funkcji, CodeWhisperer sugeruje opcje, które idealnie integrują się z usługami AWS.

Najlepsze funkcje Amazon CodeWhisperer

Priorytetem jest bezpieczeństwo. Sugerowany kod często zawiera najlepsze praktyki dotyczące zabezpieczania aplikacji w chmurze

Uzyskaj dostęp do przykładów kodu pokazujących, jak korzystać z usługi, co przyspieszy naukę

Oznaczaj lub filtruj sugestie kodu, które przypominają publicznie dostępny kod

Limity Amazon CodeWhisperer

Potrzebuje pełnego kontekstu, aby wygenerować najdokładniejszy kod

Doskonały w rozwoju opartym na chmurze i integracji AWS, ale może nie być tak elastyczny w przypadku ogólnych zadań kodowania w porównaniu z innymi asystentami kodowania AI

Ceny Amazon CodeWhisperer

Free

Oceny i recenzje Amazon CodeWhisperer

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Amazon CodeWhisperer użytkownicy w prawdziwym życiu?

Łatwa integracja z edytorami kodu i dokładne odpowiedzi.

Łatwa integracja z edytorami kodu i dokładne odpowiedzi.

5. CodeT5

za pośrednictwem CodeT5

Duże projekty związane z tworzeniem oprogramowania mogą stać się żmudne, ponieważ stale dodawane są nowe funkcje. CodeT5 rozwiązuje ten problem, pełniąc rolę inteligentnego asystenta programisty.

Oparty na ogromnej bazie istniejącego kodu, CodeT5 wykorzystuje "ujednoliconą architekturę wstępnie wyszkolonego kodera-dekodera rozpoznającego identyfikatory". Ta zaawansowana konstrukcja pozwala mu rozumieć i przetwarzać elementy specyficzne dla kodu (takie jak nazwy zmiennych i identyfikatory funkcji) podczas kodowania danych wejściowych i dekodowania danych wyjściowych, poprawiając jego zdolność do generowania odpowiedniego i poprawne syntaktycznie kodu.

Dzięki CodeT5 można opisać złożone problemy lub pożądane funkcje w języku naturalnym. Następnie narzędzie próbuje przetłumaczyć opis na działający kod, nawet w przypadku skomplikowanych zadań. Ta funkcja znacznie skraca czas rozwoju, pozwalając skupić się na głównych celach projektu, zamiast zagłębiać się w szczegóły implementacji.

Najlepsze funkcje CodeT5

Podsumuj kod w prostszych wyjaśnieniach

Przekształcaj instrukcje w języku naturalnym w rzeczywisty kod dla najbardziej złożonych zadań

Tłumaczenie kodu z jednego języka na inny

Dokładne wykrywanie błędów w kodzie i wykrywanie klonów

Ograniczenia CodeT5

Lepszy do generowania kodu niż do debugowania

Możliwości ewoluują, ale w porównaniu z bardziej uznanymi asystentami AI do kodowania mogą istnieć pewne ograniczenia

Ceny CodeT5

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CodeT5

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o CodeT5 mówią prawdziwi użytkownicy?

Brak dostępnych recenzji

6. Tabnine

za pośrednictwem Tabnine

Tabnine to inteligentny pomocnik dla programistów, który przyspiesza i ułatwia kodowanie. Jest to niezwykle wydajny asystent autouzupełniania, który potrafi czytać w Twoich myślach, a przynajmniej w tych związanych z kodowaniem.

Zapamiętuje sposób kodowania i sugeruje sposoby jego ulepszenia, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo kodu.

Pisanie testów jednostkowych w celu sprawdzenia, czy kod działa poprawnie, może być czasochłonne. Tabnine może zautomatyzować to zadanie, sugerując odpowiednie testy jednostkowe dla Twojego kodu. Obsługuje wiele popularnych języków programowania, dzięki czemu możesz nadal korzystać ze swoich ulubionych.

Najlepsze funkcje Tabnine

Naciśnij zakładkę lub Enter, aby zaakceptować sugerowany fragment kodu

Używaj komentarzy, zainstalowanych bibliotek i otwartych plików, aby rozwijać i udoskonalać wyniki uzupełniania kodu

Dostosuj zachowanie Tabnine podczas kodowania zgodnie z własnymi preferencjami, zmieniając liczbę wyświetlanych sugestii oraz włączając lub wyłączając określone funkcje

Ograniczenia Tabnine

Może podawać nieprawidłowe sugestie dotyczące kodu, które wymagają ręcznej korekty

Możliwości mogą mieć ograniczenia w bardziej złożonych projektach

Ceny Tabnine

Free Forever

Zalety: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Tabnine

G2: 4,2/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Tabnine mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Szybko dostosowuje się do mojego stylu kodowania i formatów, aktualizując się w celu uwzględnienia zdefiniowanych przeze mnie zmiennych i funkcji. Szybko ekstrapoluje kierunek, w którym zmierza kod, i oferuje sugestie kontekstowe. Przyspieszyło to mój czas programowania i pomogło mi w nauce nowych języków. Podoba mi się również to, że działa z każdym IDE.

Szybko dostosowuje się do mojego stylu kodowania i formatów, aktualizując się w celu uwzględnienia zdefiniowanych przeze mnie zmiennych i funkcji. Szybko ekstrapoluje kierunek, w którym zmierza kod, i oferuje sugestie kontekstowe. Przyspieszyło to mój czas programowania i pomogło mi w nauce nowych języków. Podoba mi się również to, że działa z każdym IDE.

7. Google Gemini (wcześniej znany jako Bard)

za pośrednictwem Google

Jeśli szukasz zaawansowanego silnika generującego kod, Gemini nie jest tym, czego szukasz. Jest to raczej supermocny asystent badawczy przeznaczony specjalnie dla programistów.

Utknąłeś na trudnym błędzie lub algorytmie? Uruchom Gemini i wyjaśnij problem. A ono zagłębi się w internet, wyciągając odpowiednią dokumentację, przykłady kodu, a nawet dyskusje na temat podobnych problemów.

Potrafi również generować kod w ponad 20 językach programowania i tłumaczyć proste instrukcje na działający kod. Gemini można używać do poprawiania błędów składniowych i logicznych w istniejącym kodzie. Zdolność AI do generowania i wyjaśniania kodu może być pomocna podczas nauki, tworzenia prototypów i dokumentowania projektów.

Integracja z innymi usługami Google, takimi jak Dokumenty i Dysk, pozwala na płynne włączenie wyników kodowania Gemini do cyklu pracy. Ma również dostęp do ogromnej bazy danych wyszukiwarki Google, która jest kopalnią informacji.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Przepisz istniejący kod, aby go zmodernizować

Zaproponuj alternatywne rozwiązania programistyczne, których nie brałeś pod uwagę

Łatwe tłumaczenie kodu z jednego języka programowania na inny

Ograniczenia Google Gemini

Kod napisany przez AI może wymagać weryfikacji i korekty przez człowieka

Kwestie prywatności i bezpieczeństwa związane z udostępnianiem poufnego kodu, ponieważ Gemini wykorzystuje dane z czatu do szkolenia swojego modelu

Ceny Google Gemini

Free

Google Geminiratings i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 139 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Google Gemini mówią prawdziwi użytkownicy?

Jestem pod ogromnym wrażeniem możliwości gemini 1. 5 pro ai studio. Stworzyłem w pełni funkcjonalną grę snake w języku python z opcjami zmiany koloru węża i prędkości, nie mając żadnej wiedzy na temat kodowania, choć każda zmiana wymagała kilku kroków. Zastanawiam się, czy możemy stworzyć jeszcze bardziej złożone gry, takie jak Tetris, lub nawet więcej, jeśli powiemy mu, co ma robić krok po kroku [sic].

Jestem pod ogromnym wrażeniem możliwości gemini 1. 5 pro ai studio. Stworzyłem w pełni funkcjonalną grę snake w języku python z opcjami zmiany koloru węża i prędkości, nie mając żadnej wiedzy na temat kodowania, choć każda zmiana wymagała kilku kroków. Zastanawiam się, czy możemy stworzyć jeszcze bardziej złożone gry, takie jak Tetris, lub nawet więcej, jeśli powiemy mu, co ma robić krok po kroku [sic].

Recenzja Reddit

8. Codeium

Codeium oferuje szeroki zakres funkcji i planów, które można dostosować do potrzeb indywidualnych, zespołów i przedsiębiorstw.

Obsługuje ponad 70 języków programowania i integruje się z różnymi środowiskami IDE, w tym Chrome, Safari, Edge, Mac OS, Windows, iOS i Android.

Można generować jedno- i wielowierszowy kod z wieloma sugestiami. Codeium zawiera inteligentną funkcję wyszukiwania, która pomaga programistom w bardziej efektywnym wyszukiwaniu i korzystaniu z API.

Codeium pozostaje ulubionym narzędziem programistów ze względu na niezrównaną dokładność, przewyższającą konkurentów takich jak GitHub i Tabnine.

Najlepsze funkcje Codeium

Zapewnij zgodność z SOC2 typu 2, w przeciwieństwie do większości innych asystentów kodowania AI

Wykorzystaj kontekst, aby uzyskać sugestie dotyczące odpowiednich bloków kodu, wywołań funkcji i definicji zmiennych, które są zgodne ze strukturą projektu i stylem kodowania

Analizuj swój kod i uzyskaj sugestie dotyczące potencjalnych przypadków testowych, przyspieszając proces pisania testów i zwiększając testowalność kodu

Ograniczenia Codeium

Doskonały w uzupełnianiu kodu, ale mogą nie oferować takiego samego poziomu pomocy przy debugowaniu złożonych błędów logicznych

Ceny Codeium

Free Forever

Zespół: 12 USD/licencja miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Codeium

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Codeium mówią prawdziwi użytkownicy?

Codeium jest bardzo łatwe w użyciu i dostarcza naprawdę pomocnych sugestii. Ponieważ wszystko odbywa się lokalnie, działa bardzo szybko, nawet w przypadku pracowników zdalnych, jest niezauważalne.

Codeium jest bardzo łatwe w użyciu i dostarcza naprawdę pomocnych sugestii. Ponieważ wszystko odbywa się lokalnie, działa bardzo szybko, nawet w przypadku pracowników zdalnych, jest niezauważalne.

9. PolyCoder

PolyCoder jest narzędziem typu open source, podobnie jak niektóre inne narzędzia z tej listy. Jednak w przeciwieństwie do innych, jest ono stale rozwijane.

Jest to duży model językowy oparty na transformatorach, zawierający 2,7 miliarda parametrów, opracowany przez naukowców z Carnegie Mellon University. To sprawia, że jest to jeden z największych zaawansowanych modeli AI do generowania kodu. Duży rozmiar modelu pozwala PolyCoder generować bardzo złożony i dokładny kod w 12 językach programowania.

Został on przeszkolony na zróżnicowanym zbiorze danych, który pozwolił PolyCoder nauczyć się typowych wzorców i struktur występujących w różnych językach oraz generować wysokiej jakości kod.

PolyCoder wykorzystuje zaawansowane algorytmy do generowania kodu na podstawie opisów w języku naturalnym. Może być używany do automatycznego sprawdzania kodu. Ponieważ jest to narzędzie AI typu open source, programiści mogą dostosowywać i personalizować model do swoich zastosowań i aplikacji.

Najlepsze funkcje PolyCoder

Skorzystaj z zbiorowej wiedzy społeczności programistów, oferującej stale rozwijającą się bazę sugestii dotyczących kodu i możliwości nauki

Identyfikuj powtarzające się bloki kodu i sugeruj sposoby ich przepisania

Ograniczenia PolyCoder

Lepiej nadaje się do uzupełniania kodu i nauki niż do debugowania złożonych błędów logicznych

Ceny PolyCoder

Free

Oceny i recenzje PolyCoder

G2: Za mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. AskCodi

za pośrednictwem AskCodi

Interesuje Cię wirtualna platforma społecznościowa dla programistów, na której możesz zadawać pytania, szukać i oferować pomoc oraz nawiązywać kontakty z innymi entuzjastami kodowania? Sprawdź AskCodi.

AskCodi obniża bariery wejścia w dziedzinę tworzenia oprogramowania, ułatwiając szerszemu gronu osób odkrywanie możliwości kariery w tym polu.

To narzędzie AI może poprawić komfort pracy programistów, automatyzując różne zadania związane z kodowaniem oraz zapewniając informacje zwrotne i wsparcie w czasie rzeczywistym. Potrafi generować kod w różnych językach programowania, w tym Python, Java, HTML, CSS, JavaScript i innych.

Oferuje narzędzie do tworzenia testów jednostkowych i testów Cucumber dla głównych języków, oszczędzając programistom czas potrzebny na samodzielne pisanie testów.

Ta społeczność jest bezpłatna i prowadzona przez wolontariuszy, którzy są pasjonatami kodowania.

Najlepsze funkcje AskCodi

Zintegruj z ulubionymi środowiskami IDE, takimi jak Visual Studio Code, JetBrains i Atom

Używaj narzędzi takich jak DocString, Code Explainer i komentarze C#, aby zrozumieć kod i tworzyć dokumentację

Uprość generowanie kodu i naprawianie błędów dzięki wbudowanym aplikacjom, takim jak Code Generator, Code Refractor, Code Fixer itp.

Ograniczenia AskCodi

Aby uzyskać najlepsze wyniki, użytkownicy muszą podawać jasne i precyzyjne instrukcje. Złożone instrukcje mogą nie przynieść dobrych rezultatów

Ceny AskCodi

Free

Premium: 9,99 USD/użytkownik miesięcznie

Ultimate: 29,99 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje AskCodi

G2: 4,8/5 (84+ recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o AskCodi użytkownicy w prawdziwym życiu?

Nie mam prawie żadnego doświadczenia w kodowaniu poza ogólnymi zajęciami z informatyki w college'u. Codi pozwoliło mi pomóc w projektach związanych z pulpitem i danymi, w których nigdy nie byłbym w stanie pomóc. Mając zapracowane zespoły techniczne, Codi pozwoliło mi odciążyć naszych programistów od niektórych zadań i podjąć się mniejszych zadań, które mogą być wykonane przez innych członków zespołu.

Nie mam prawie żadnego doświadczenia w kodowaniu poza ogólnymi zajęciami z informatyki w college'u. Codi pozwoliło mi pomóc w projektach związanych z pulpitem i danymi, w których nigdy nie byłbym w stanie pomóc. Dzięki Codi mogłem odciążyć naszych zapracowanych programistów i zająć się mniejszymi zadaniami, które mogą być wykonane przez innych członków zespołu.

11. OpenAI Codex

za pośrednictwem OpenAI Codex

Programiści często mają trudności ze znalezieniem istniejącego kodu (bibliotek, API lub funkcji) do rozwiązania konkretnych problemów. Może to być czasochłonna przeszkoda, szczególnie dla początkujących. OpenAI Codex doskonale radzi sobie z tym krokiem, sugerując odpowiednie fragmenty kodu w tych językach, dzięki czemu kodowanie jest szybsze i bardziej dostępne.

Usprawnia kodowanie, zmniejszając potrzebę stosowania metody prób i błędów z wieloma fragmentami kodu. Pozwala skupić się na opisaniu problemu, a następnie wygenerować rozwiązanie. Chociaż nie jest idealny, Codex może znacznie poprawić wydajność kodowania, dostarczając odpowiedni kod na podstawie wprowadzonych danych.

Rozumie kilkanaście języków, w tym JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript, a nawet skrypty powłoki. Ale szczególnie dobrze radzi sobie z Pythonem.

Najlepsze funkcje OpenAI Codex

Przekształcanie złożonych funkcji w rzeczywisty kod

Wyeliminuj metodę prób i błędów poprzez bezpośrednie generowanie kodu, zyskując czas na rozwiązywanie problemów

Wzbudź nowe pomysły, generując kod dla funkcji, o których być może nie pomyślałeś

Ograniczenia OpenAI Codex

Może być konieczne użycie dodatkowych narzędzi lub wiedzy specjalistycznej, aby poradzić sobie ze złożonymi błędami logicznymi

Ceny OpenAI Codex

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje OpenAI Codex

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o OpenAI Codex mówią użytkownicy w praktyce?

Jestem przyzwyczajony do tego, że sztuczna inteligencja do kodowania, taka jak Github Copilot, nie obsługuje języka R. Dzisiaj uzyskałem dostęp do wersji beta Codex i jestem pod ogromnym wrażeniem. Rozumie język R, nawet jeśli nie trzeba mu mówić, że go używasz.

Jestem przyzwyczajony do kodowania AI, takich jak Github Copilot, które nie obsługują języka R. Dzisiaj uzyskałem dostęp do wersji beta Codex i jestem pod ogromnym wrażeniem. Rozumie język R, nawet nie trzeba mu mówić, że używasz języka R.

12. IntelliCode

za pośrednictwem IntelliCode

Praca nad dużymi bazami kodu może być czasochłonna, zwłaszcza podczas wyszukiwania odpowiednich funkcji lub fragmentów kodu.

Intellicode dostarcza rzeczywistych przykładów wykorzystania konkretnych funkcji API przez innych programistów, ułatwiając naukę i korzystanie z nowych API.

Wykorzystuje uczenie maszynowe do analizowania wzorców kodu i uszeregowania najbardziej trafnych propozycji uzupełnienia kodu na górze listy IntelliSense. Pozwala to zaoszczędzić czas w porównaniu z ręcznym przeszukiwaniem listy.

Integruje się płynnie z istniejącym cyklem pracy, przewiduje wymagania użytkownika podczas pisania i jednocześnie oferuje inteligentne uzupełnianie kodu.

Najlepsze funkcje IntelliCode

Generuj odpowiednie funkcje i fragmenty kodu w ramach swojego projektu lub zewnętrznych odniesień, oszczędzając czas na ręczne poszukiwania

Zidentyfikuj możliwości refaktoryzacji powtarzających się bloków kodu, promując czystsze i łatwiejsze w utrzymaniu bazy kodu

Z czasem nauczy się Twojego stylu kodowania i preferencji, sugerując uzupełnienia zgodne z Twoim typowym sposobem pisania kodu, zapewniając spersonalizowane doświadczenie

Ograniczenia IntelliCode

Działa tylko z Visual Studio IDE

Obsługuje tylko ograniczoną liczbę języków programowania

Ceny IntelliCode

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje IntelliCode

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o IntelliCode mówią użytkownicy w praktyce?

"Ulepszenia IntelliCode nie dotyczą tylko uzupełniania instrukcji. IntelliCode zapewnia również wskazówki dotyczące najbardziej odpowiedniego przeciążenia dla danego API, biorąc pod uwagę aktualny kontekst kodu. Koniec z niepotrzebnym przewijaniem!"

"Ulepszenia IntelliCode nie dotyczą tylko uzupełniania instrukcji. IntelliCode zapewnia również wskazówki dotyczące najbardziej odpowiedniego przeciążenia dla danego API, biorąc pod uwagę aktualny kontekst kodu. Koniec z niepotrzebnym przewijaniem!"

13. Replit Ghostwriter

za pośrednictwem Replit Ghostwriter

Ten asystent kodowania oparty na sztucznej inteligencji poprawia komfort kodowania poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, wyjaśnianie skomplikowanego kodu i generowanie nowego kodu. Podświetla również każdy blok kodu i wyjaśnia go krok po kroku prostym językiem, ułatwiając zrozumienie nieznanego kodu.

Może generować kompletne programy na podstawie prostych podpowiedzi w języku naturalnym, ułatwiając tworzenie nowego kodu lub modyfikowanie istniejącego.

Replit jest zaprojektowany tak, aby był dostępny na każdym urządzeniu i płynnie integruje się z internetowym IDE, które zapewnia wsparcie w zakresie natychmiastowego hostingu i wdrażania projektów. Ogólnie rzecz biorąc, narzędzie to ma na celu przyspieszenie, ułatwienie i uprzyjemnienie kodowania poprzez wykorzystanie AI do obsługi rutynowych zadań i zapewnienie pomocy na poziomie eksperckim.

Najlepsze funkcje Replit Ghostwriter

Opisz zmiany, które chcesz wprowadzić w kodzie, a Replit przepisze go z uwzględnieniem tych zmian

Współpracuj z innymi programistami nad projektami w czasie rzeczywistym

Uzyskaj spersonalizowaną pomoc w zadaniach takich jak wyjaśnianie złożonego kodu, generowanie przypadków testowych i sugerowanie architektury aplikacji

Limity Replit Ghostwriter

Nie zawsze dokładny i pomocny w przypadku złożonych zadań związanych z kodowaniem

Wersja bezpłatna ma ograniczenia użytkowania

Ceny Replit Ghostwriter

Starter : bezpłatny

Podstawowy: 20 USD/użytkownik miesięcznie

Teams: 40 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Replit Ghostwriter

G2: 4,4/5 (29+ recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Replit Ghostwriter użytkownicy w prawdziwym życiu?

Najlepszą cechą Replit jest to, że jest całkowicie oparty na sieci i można uzyskać dostęp do całego kodu z dowolnego miejsca. Największą zaletą jest to, że zapewnia zarówno środowisko programistyczne, jak i hostingowe. Obsługuje również grupy, dzięki czemu możemy pracować z naszym zespołem i współpracować.

Najlepszą cechą Replit jest to, że jest całkowicie oparty na sieci i można uzyskać dostęp do całego kodu z dowolnego miejsca. Największą zaletą jest to, że zapewnia zarówno środowisko do kodowania, jak i hosting. Obsługuje również grupy, dzięki czemu możemy pracować z naszym zespołem i współpracować.

14. Snyk Code

za pośrednictwem Snyk Code

Snyk Code pomaga zwalczać ukryte słabe punkty i luki w zabezpieczeniach kodów źródłowych, aby kodowanie było bezpieczniejsze.

Działa jak strażnik bezpieczeństwa, skanując kod w poszukiwaniu znanych luk i potencjalnych słabych punktów. To proaktywne podejście pomaga identyfikować i naprawiać problemy związane z bezpieczeństwem, umożliwiając dostarczanie bezpieczniejszego i bardziej niezawodnego kodu.

Snyk Code obsługuje szeroki zakres języków programowania i integruje się bezpośrednio z IDE i cyklami pracy programistów. Pozwala to na wykrywanie i naprawianie luk w zabezpieczeniach podczas kodowania bez zakłócania procesu rozwoju.

Oprócz identyfikowania luk w zabezpieczeniach narzędzie to zawiera instrukcje krok po kroku, które pomagają szybko rozwiązać problemy.

Najlepsze funkcje Snyk Code

Dostosuj skanowanie do konkretnych wymagań projektu i najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa

Otrzymuj przejrzyste raporty i zalecenia dotyczące usuwania wykrytych luk w zabezpieczeniach

Ograniczenia kodu Snyk

Sprawdza znane słabe punkty, ale mogą pojawić się zupełnie nowe sztuczki atakujących, których nie będzie w stanie powstrzymać

Ceny Snyk Code

Free Forever

Teams: 25 USD/produkt miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Snyk Code

G2: 4,5/5 (ponad 118 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Snyk Code użytkownicy w prawdziwym życiu?

Kiedy zacząłem korzystać z Snyk, raporty okazały się przydatne, ale nadal zbyt łatwe do zignorowania. Dodaliśmy więc Snyk, aby zbudować potoki, które blokowałyby kompilacje zawierające luki o wysokim ryzyku. Snyk jest teraz jeszcze lepszy i ostrzega mnie, zanim jeszcze scalię moje pull requesty. W świecie, w którym czas od ogłoszenia luki do jej wykorzystania gwałtownie się skraca, niekorzystanie z takiej usługi jest szaleństwem. Snyk jest zdecydowanie najlepszym narzędziem, jakie znalazłem w tej dziedzinie.

Kiedy zacząłem korzystać z Snyk, raporty okazały się przydatne, ale nadal zbyt łatwe do zignorowania. Dodaliśmy więc Snyk, aby zbudować potoki, które odrzucałyby kompilacje zawierające luki o wysokim ryzyku. Snyk jest teraz jeszcze lepszy i ostrzega mnie, zanim jeszcze scalię moje pull requesty. W świecie, w którym czas od ogłoszenia luki do jej wykorzystania gwałtownie się skraca, niekorzystanie z takiej usługi jest szaleństwem. Snyk jest zdecydowanie najlepszym narzędziem, jakie znalazłem w tej dziedzinie.

15. Codiga

Codiga to narzędzie do statycznej analizy kodu oparte na sztucznej inteligencji, które można wykorzystać w różnych środowiskach programistycznych, w tym VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab i Bitbucket.

Narzędzie oferuje szereg funkcji, które pomagają poprawić jakość i bezpieczeństwo kodu. W ciągu zaledwie pięciu minut możesz stworzyć własne niestandardowe reguły analizy kodu statycznego lub zastosować reguły dostępne w Codiga Hub.

Analiza Codiga obejmuje kluczowe standardy bezpieczeństwa, takie jak OWASP 10, MITRE CWE i SANS/CWE Top 25. Może automatycznie naprawiać luki w zabezpieczeniach i problemy związane z kodowaniem za pomocą jednego kliknięcia.

Najlepsze funkcje Codiga

Uzyskaj dostęp do ogromnej biblioteki sprawdzonych bloków kodu przesłanych przez społeczność programistów

Szybko znajdź odpowiednie fragmenty kodu, używając słów kluczowych lub opisów pożądanej funkcji

Zapoznaj się z dobrze napisanymi fragmentami kodu, które mogą być cennym narzędziem edukacyjnym dla programistów nieznających konkretnych funkcji

Ograniczenia Codiga

W ogromnej bibliotece niektóre fragmenty mogą nie być zaktualizowane do najnowszych bibliotek lub frameworków

Rzadkie lub niszowe funkcje mogą mieć ograniczoną reprezentację w bibliotece fragmentów kodu

Ceny Codiga

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Codiga

G2: 4,6/5 (21+ recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Codiga mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Całkowicie bezobsługowa weryfikacja. Wszystko dzieje się w tle, a stan kodu można sprawdzić w dogodnym momencie. Wolę podejście oparte na chmurze od lokalnej instalacji narzędzia do formatowania kodu, ponieważ jest ono stale ulepszane bez konieczności aktualizacji komputera.

Całkowicie bezobsługowa weryfikacja. Wszystko dzieje się w tle, a stan kodu można sprawdzić w dogodnym momencie. Wolę podejście oparte na chmurze od lokalnej instalacji narzędzia do formatowania kodu, ponieważ jest ono stale ulepszane bez konieczności aktualizacji komputera.

Zwiększ wydajność swojego kodowania

Przyjrzeliśmy się wielu alternatywom dla ChatGPT dla programistów, które mają ułatwić kodowanie i pomóc w nieszablonowym myśleniu. Te asystenci AI są oparte na doskonałych modelach dużych języków i mogą sprawić, że proces kodowania będzie płynniejszy i przyjemniejszy.

Wybór najlepszego narzędzia zależy wyłącznie od tego, jak lubisz programować i jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz. Wypróbuj kilka różnych narzędzi i sprawdź, które z nich sprawia, że programowanie jest mniej frustrujące i pomaga Ci wymyślać jeszcze lepsze pomysły

Narzędzia takie jak ClickUp oferują kompleksowe rozwiązanie dla projektów związanych z tworzeniem oprogramowania opartego na współpracy, ułatwiając współpracę programistom, projektantom i kierownikom projektów. Potrzebujesz pomocy z kodowaniem? Utknąłeś na teście sprawdzającym kod pod kątem błędów? Chcesz mieć pewność, że wszyscy członkowie Twojego zespołu są na bieżąco? ClickUp Brain może Ci w tym pomóc!

A co najlepsze? ClickUp dostosowuje się nie tylko do Twojego stylu kodowania, ale także do Twoich unikalnych cykli pracy.

Chcesz szybciej dostarczać czystszy, wolny od błędów kod?

Zarejestruj się w ClickUp już dziś !