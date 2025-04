Top 9 Software voor personeelsbeheer in 2025

We hebben allemaal onze eigen werkplek horrorverhalen. Toch gaat er niets boven het dreigende gevoel van onheil dat gepaard gaat met onbeheerd HR-papierwerk.

Stel je dit eens voor: Je loopt je kantoor binnen op een stralende maandagochtend, koffie in de hand, klaar om de dag in te luiden. Maar wacht, waar is je bureau? Oh, daar is het, verborgen achter een torenhoge stapel papieren, dossiers en mappen zo hoog dat als je durft te gaan zitten, je collega's je als vermist zouden opgeven! 🗃️

Dankzij people management software tools kun je afscheid nemen van die papierlawines. Deze alles-in-één oplossingen verwerken alles op de eindeloze to-do lijst van HR-professionals -van inwerken van nieuwe werknemers tot het monitoren van de naleving van de arbeidswetgeving.

In dit artikel bespreken we de gewenste functies van people management tools en presenteren we enkele van de beste opties die op dit moment op de markt zijn!

Wat is personeelsbeheer?

People management is de kunst en wetenschap van het koesteren en het optimaliseren van een team . Succesvolle personeelsmanagers werken samen met alle afdelingen en functies van de organisatie om de werkcultuur en productiviteit consequent te verbeteren.

People management omvat een breed scala aan verantwoordelijkheden, zoals:

Aanwerving, training en ontwikkeling van werknemers en corrigerende maatregelen

Toegang bieden tot de benodigde middelen (handleidingen, trainingsgidsen, enz.)

Toezicht houden op compensatie ensalarisadministratie volgens de industrienormen

Klachten van werknemers behandelen en conflicten bemiddelen

Plannen van toekomstige personeelsbehoeften en activiteiten voor werknemersbetrokkenheid

Toewijzen van verantwoordelijkheden en toezien op deadlines

Ervoor zorgen dat de werkplek voldoet aan de gezondheids- en veiligheidsvereisten

Toezien op naleving van arbeidswetgeving en bedrijfsbeleid

Feedback van werknemers verzamelen voor verbeteringen op de werkplek

People managers hebben het vaak te druk en proberen elke taak op hun agenda af te vinken. Daarom hechten ze veel waarde aan betrouwbare tools voor personeelsbeheer om te helpen bij hun dagelijkse taken.

Kenmerken die u moet zoeken in personeelsbeheersoftware

De ideale software voor personeelsbeheer moet managers helpen om met cadans te leiden en een cultuur van productiviteit te ontwikkelen. Hier zijn enkele must-have kenmerken:

Centrale database: De software moet dienen als een geconsolideerde hub voor het opslaan van werknemersgegevens en belangrijke bedrijfsdocumenten, zoalsstandaard werkprocedures (SOP's) en beleid voor verlofopbouw Prestatiecijfers: Een robuust systeem moet het mogelijk maken om prestatiedoelen vast te stellen, te controleren en te herzien in overeenstemming met het feedbackmechanisme van het bedrijf Onboarding: De beste people management tools versnellen het proces vanvan de integratie van nieuwe medewerkers in het team Benefits en compliance: Het product moet functies bieden om personeelsbeloningen te beheren volgens de compliance prioriteiten van uw organisatie of land Tools voor werknemersbetrokkenheid: Het ideale platform zou functies bevatten om feedback van werknemers te verzamelen, hun bijdragen te erkennen en te belonen, en hen gemotiveerd te houden Analytics dashboard: Kijk of het dashboard van de tool uitgebreide inzichten kan bieden in de dynamiek van het personeelsbestand en de motivatie van werknemersalgemene productiviteitstrends die nodig zijn voor het oplossen van problemen Integratie: Een hoogwaardige software zou naadloze integratie met andereHR- en communicatietools ## 9 Software-oplossingen voor personeelsbeheer

Nu we de belangrijkste functies hebben geïdentificeerd om in de gaten te houden, duiken we in de top 9 van people management tools die HR in 2023 een nieuwe vorm geven.

1. ClickUp #### Beste voor kenniscentra en documentatie

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één tool voor personeelsbeheer voor teams van elke grootte. Het biedt intuïtieve tools om samenwerking te centraliseren en miscommunicatie elimineren . ClickUp Documenten fungeert als de enige bron van waarheid voor uw organisatie, zodat teams een gemeenschappelijke database kunnen samenstellen met trainingsmateriaal, SOP's, richtlijnen en andere kennisdocumenten.

Uw medewerkers kunnen probleemloos zoeken in de centrale opslagplaats. Maar je kunt ook documenten, bestanden, URL's en meer koppelen aan taken voor snelle toegang! Indien nodig kunt u bronnen categoriseren op basis van interne toegangsregels.

Voeg meer context toe aan het werk door taken en documenten te koppelen met relaties in ClickUp

Onboarding werknemers? Gebruik de vooraf gemaakte sjablonen van ClickUp om het proces soepel te laten verlopen. Bijvoorbeeld de Checklist inwerken en 30-60-90-dagen plan sjablonen zijn perfect om nieuwe werknemers te oriënteren.

ClickUp stelt u talrijke sjablonen ter beschikking voor de groei van werknemers te bevorderen en veranderingen op de werkplek doorvoeren . Enkele populaire opties zijn:

Maar ClickUp gaat niet alleen over documentatie. Het is taakbeheer functies dienen als bouwstenen voor het creëren van volledige HR-workflows, van het stroomlijnen van werving tot het beheren van complexe planningen. ClickUp's proces automatiseringen verminderen uw tijd voor alledaagse taken zoals het wijzigen van werknemersstatussen of het beantwoorden van sollicitatie-e-mails. Bovendien kunt u Dashboards om prestaties in realtime bij te houden, werklasten te bekijken en individuele planningen te optimaliseren.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp AI om samenvattingen te genereren, inhoud op te stellen, actie-items te creëren en meer

Gecentraliseerde toegang tot belangrijke bedrijfskennis met ClickUp Docs

Ingebouwde sjablonen om verschillende people management processen te ondersteunen

Dashboards met 15+ weergaven en opties voor tijdregistratie

Uitgebreide tools voor taak- en planningsbeheer

ClickUp Doelen vereenvoudig het stellen en bijhouden van doelen

Meer dan 1.000 hulpmiddelen integreren met ClickUp Real-time bewerken, brainstormen en samenwerkingstools

Beschikbaar op mobiel, web en desktop apps

ClickUp beperkingen

Er zijn veel functies beschikbaar, wat leidt tot een leercurve

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Gusto

Beste voor salarisadministratie

Via: Gusto Gusto heeft een uitgebreid maar gebruiksvriendelijk ontwerp op maat van kleine bedrijven. Het automatiseert complexe payroll-taken en zorgt voor naadloze binnenlandse en internationale betalingen van contractanten.

Met functies zoals automatische belastingberekeningen, begeleiding bij naleving en onbeperkte loonruns, kun je moeiteloos allerlei loonschema's bijhouden.

Het platform berekent automatisch factureerbare uren, aanwezigheid, betaald verlof (PTO) en vakantiedagen, waardoor het ideaal is voor starters die zich geen volwaardige boekhoud- of HR-afdeling kunnen veroorloven.

Bovendien biedt Gusto geautomatiseerde en handmatige payroll-opties en integratiemogelijkheden met apps van derden om nog meer gemak te bieden. Gebruik de Gusto Wallet app om toegang te krijgen tot financiële welzijnstools en handige betalingsfunctionaliteiten. 💸

Gusto beste functies

Tools voor werknemersbeheer voor ondersteuning bij onboarding

Tools voor secundaire arbeidsvoorwaarden centraliseren het beheer van ziektekosten-, verzekerings- en pensioenplannen

Automatisering van belastingaangifte voor het afhandelen van loonbelasting, W-4's voor werknemers, W-9's voor contractanten en eindejaarsdocumenten

Tools voor tijdregistratie

Gusto beperkingen

Beperkte schaalbaarheid

Sommige gebruikers waren ontevreden over de klantenservice

Gusto prijzen

Eenvoudig : $40/maand + $6/maand per persoon

: $40/maand + $6/maand per persoon Plus : $80/maand + $12/maand per persoon

: $80/maand + $12/maand per persoon Premium: Prijzen beschikbaar bij contact

Gusto beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

3. Rooster

Beste voor OKR's en doelen

Via: Rooster Lattice is een cloud-gebaseerd platform op maat van de moderne behoeften op het gebied van prestatiemanagement. Lattice integreert traditionele HR-praktijken met geavanceerde technologie en bevordert een sfeer van samenwerking voor transparante en op elkaar afgestemde doelbepaling.

Het platform stroomlijnt OKR's (Objectives and Key Results)-beheer. Het integreert het proces van het identificeren, volgen en herzien van doelstellingen, waardoor real-time check-ins en evaluaties mogelijk zijn.

Bij Lattice draait alles om het verbeteren van de zichtbaarheid van medewerkers.

Geavanceerde analysetools binnen het platform maken precieze metingen mogelijk van belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) en gegevensgestuurde beslissingen vergemakkelijken. Dankzij de ingebouwde feedbacktool kun je een gezonde feedbackcultuur binnen je team creëren en de betrokkenheid vergroten.

Lattice beste eigenschappen

Aangepaste workflows voor prestatiebeoordelingen (helpt bij het plannen van compensatie en het verdelen van bonussen)

Analytics-functie gebruikt individuele gegevens om inzichten te verschaffen

Transparante doelen stellen en bijhouden

Ondersteuning voor interne feedback

Beperkingen van rooster

Beperkte mogelijkheden voor projectbeheer

Navigatie kan lastig zijn voor sommige gebruikers

Lattice prijzen

Engagement : $4/maand per persoon

: $4/maand per persoon Groei : $4/maand per persoon

: $4/maand per persoon Vergoeding : $6/maand per persoon

: $6/maand per persoon Prestatiemanagement : $8/maand per persoon

: $8/maand per persoon OKR & Doelen : $8/maand per persoon

: $8/maand per persoon Prestatiemanagement en OKR & Doelen bundel : $11/maand per persoon

: $11/maand per persoon Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Minimale betaling van $4.000 per jaar. Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Lattice beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4. Kabbelend

Beste voor on- en offboarding

Via: Kabbelend Rippling heeft vele petten op. Het stroomlijnt het wervingsproces met zijn Applicant Tracking System (ATS) en zorgt voor een soepele online onboarding voor nieuwe medewerkers.

Het intuïtieve Learning Management System, ook wel Rippling LMS genoemd, helpt u bij het opzetten van een cursusbibliotheek met trainingsmodules. Je kunt inschrijvingsregels aanpassen. Stel dat je een cursus nalevingsrichtlijnen voor managers voorbereidt. Het systeem zal automatisch elke nieuwe manager die je aanneemt inschrijven voor het programma.

De onderling verbonden modules van Rippling zorgen voor naadloze overgangen bij het offboarden, van het intrekken van toegangsrechten tot het afronden van secundaire arbeidsvoorwaarden en salarisgegevens.

Bedrijven kunnen de onboarding- en offboardingprocessen afstemmen op hun compliancebehoeften en ervoor zorgen dat de ervaring pijnloos is voor zowel HR-managers als werknemers.

Rippling beste functies

Applicant Tracking System (ATS) vereenvoudigt het wervingsproces

Biedt een wereldwijde payroll service

Tijd- en aanwezigheidsregistratie

Rippling LMS voor het opslaan en verspreiden van trainingsmateriaal onder werknemers

Stroomlijnt secundaire arbeidsvoorwaarden

Rippling beperkingen

De interface kan voor sommige gebruikers wat verouderd overkomen

Het gebruik van rapportagetools vereist technische kennis

Rippling prijzen

Aangepast plan: Begint bij $8/maand per gebruiker; neem contact op met het Rippling-team voor een offerte op maat

Rippling beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (2.700+ beoordelingen)

5. Deel

Beste voor internationaal personeelsmanagement

Via: Deel Met een bereik in meer dan 150 landen maakt Deel de complexiteit van wereldwijde werving en selectie eenvoudiger. Van het vastleggen van landspecifieke contracten tot het naleven van internationale arbeidswetten, het platform kan je helpen om het allemaal te doen.

Het wereldwijde salarissysteem faciliteert transacties in meer dan 120 valuta en komt zo tegemoet aan de behoeften van een divers personeelsbestand. 🌎

De geautomatiseerde workflows en integraties van Deel maken HR-processen over de grenzen heen nog eenvoudiger. Of u nu fulltime werknemers, freelancers of aannemers in het buitenland aanneemt, het gecentraliseerde dashboard en de selfservice interface van Deel maken het hele proces eenvoudig. Teams op afstand beheren zonder administratieve rompslomp, want met de eigen rapportagetools van Deel kunt u verlofuren bijhouden, bonussen toekennen en aandelenvoordelen beheren vanaf één platform.

Deel beste functies

Faciliteert betalingen in meer dan 150 landen

Ondersteunt meerdere talen

Geautomatiseerde workflowsvereenvoudigt complexe HR-taken Naadloze samenwerking met internationale aannemers

Zelfbedieningsinterface

Deel beperkingen

Geen aanpassingsmogelijkheden

Geen mobiele app

Deel prijzen

Deel HR : Gratis voor bedrijven tot 200 personen

: Gratis voor bedrijven tot 200 personen Contractors : Vanaf $49/maand

: Vanaf $49/maand EOR : Vanaf $599/maand

: Vanaf $599/maand Wereldwijde salarisadministratie : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Immigratie*: Neem contact op voor prijzen

Deel beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (800+ beoordelingen)

: 4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (90+ beoordelingen)

6. Stijg

Beste voor mensen op reis

Via: Opkomst Door het hele traject van een medewerker binnen de organisatie in kaart te brengen, van aanwerving tot vertrek, krijgt u inzicht in hun ervaringen, verwachtingen, behoeften en pijnpunten. Rise biedt een krachtig pakket tools voor elke fase van de levenscyclus van een medewerker, zodat u op kritieke momenten kunt ingrijpen om individuele prestaties te verbeteren.

De hoogwaardige functies van Rise voor het beheer van kandidaten in de wervingsfase zorgen ervoor dat uw wervingsteam volledig betrokken is. Voor nieuwe en bestaande medewerkers biedt het platform functies als Self-Onboarding, One-on-One Reviews en 360 Degree Feedback om groei-initiatieven te stimuleren.

Het platform heeft een voorgedefinieerde set taken en sjablonen om werknemers zonder haperingen te ontslaan. 🚗

Rise biedt unieke People Reports met overzichten van vergoedingen, vakantiesaldo's, huidige personeelsbezetting en andere belangrijke trackers.

De beste functies van Rise

Geautomatiseerde workflows garanderen up-to-date zichtbaarheid van promoties, nieuwe aanstellingen en beëindigingen

Gecentraliseerde personeelsdirectory met opties voor voorkeursuitspraken voor inclusiviteit

Online en mobiele toegang tot loonstrookjes

Ondersteunt e-handtekeningen

HR-herinneringen voor belangrijke werknemersevenementen

Opkomstbeperkingen

Synchroniseert niet met Outlook of Google Agenda's

Af en toe fouten en bugs

Rise prijzen

Start : $6/maand per werknemer (+$30/maand basiskosten als u minder dan 20 werknemers hebt)

: $6/maand per werknemer (+$30/maand basiskosten als u minder dan 20 werknemers hebt) Groeien : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Optimaliseren: Neem contact op voor prijzen

Rise beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 (60+ beoordelingen)

: 4.0/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (100+ beoordelingen)

7. Eddy

Beste voor de gezondheidszorg

Via: Eddy Personeelsbeheer in de gezondheidszorg vereist een nauwgezette controle van personeelsgegevens, klinische en niet-klinische certificeringen en training op de werkplek.

Eddy is een gebruiksvriendelijk platform dat is ontworpen om end-to-end HR-oplossingen te bieden voor organisaties in de gezondheidszorg. De EddyCore service helpt bij het opslaan van personeelsgegevens op één locatie, zodat je ze indien nodig kunt delen met belanghebbenden.

Eddy kan onbeperkte loonlijsten uitvoeren om tegemoet te komen aan veranderende personeelsschema's in de gezondheidszorg. Gebruik de tijdregistratietools van het platform om verschuivingen en punctualiteit te controleren. Volg PTO's, keur urenstaten goed en controleer bonussen en toeslagen buiten de cyclus voordat je de betalingen afrondt. 📅

Professionals in de gezondheidszorg hebben vaak up-to-date certificeringen en licenties nodig. Met Eddy Learn hebt u toegang tot meer dan 200 kant-en-klare cursussen voor de opleiding van uw medewerkers.

Eddy beste eigenschappen

Centrale opslag voor bedrijfs- en personeelsdocumenten

Ingebouwd beoordelingsmechanisme via Prestatienotities

Real-time controle van in- en uitklokken en overwerk met geotaggingmogelijkheden

Eenvoudig bijhouden van personeelscertificeringen en licenties met waarschuwingen voor het verlopen ervan

Eddy beperkingen

Sommige gebruikers klagen over frequente downtime

Beperkte rapportageopties

Eddy prijzen

Aangepast plan: Begint bij $6/maand per persoon; neem contact op met het Eddy-team voor een offerte op maat

Eddy beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (50+ beoordelingen)

: 4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40 beoordelingen)

8. Justworks

Beste voor secundaire arbeidsvoorwaarden

Via: Justworks Ooit overwogen om de kracht van een professionele werkgeversorganisatie (PEO) in te zetten om uw personeel betere arbeidsvoorwaarden te bieden? Voor niet-ingewijden: een PEO is een outsourcingbedrijf voor HR-gerelateerde activiteiten, zoals salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden en training.

Justworks is een veelomvattend PEO-platform dat holistische ondersteuningsfuncties biedt voor personeelsbeloningen, loonautomatisering en compliance. De outsourcingdiensten van Justworks zijn geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven en stellen hen in staat om hoogwaardige secundaire arbeidsvoorwaardenpakketten aan te bieden zonder de noodzaak van een interne HR-afdeling.

Door gebruik te maken van de inkoopkracht van groepen biedt Justworks toegang tot hoogwaardige arbeidsvoorwaarden die vaak alleen zijn voorbehouden aan grotere bedrijven. Uw medewerkers kunnen kiezen uit een groot aantal opties voor ziektekosten- en levensverzekeringen en pensioenregelingen.

Dankzij de administratieve functies van het platform zijn taken zoals het beheren van naleving, het berekenen van vakantiedagen en het opslaan van bedrijfsbeleid een fluitje van een cent! 🎂

Justworks beste functies

Alles-in-één PEO-oplossing

Naadloos instellen en beheren van personeelsbeloningen

Automatische belastingaangifte

Ondersteuning bij naleving van federale, staats- en lokale arbeidsregelgeving

Zelfbedieningsportal voor werknemers

Justworks beperkingen

De Android app heeft de neiging vast te lopen

Relatief duur in vergelijking met vergelijkbare tools op de markt

Justworks prijzen

Basic : $59/maand per medewerker ($49/maand vanaf de 50e medewerker)

: $59/maand per medewerker ($49/maand vanaf de 50e medewerker) Plus: $99/maand per medewerker ($89/maand vanaf 50e medewerker)

Justworks beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (300+ beoordelingen)

: 4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

9. Springlevend

Beste voor werknemersontwikkeling

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Leapsome-1400x760.png Leapsome Team Dashboard /img/

Via: Zomers Leapsome integreert naadloos prestaties, betrokkenheid en leren in één platform, waarbij gebruik wordt gemaakt van best practices uit de psychologie en datawetenschap om de ontwikkeling van vaardigheden te stimuleren.

Het biedt een reeks tools die zijn ontworpen om alledaagse HR-activiteiten te stroomlijnen en te verbeteren, maar de primaire focus blijft de ontwikkeling van werknemers. Van prestatiebeoordelingen en feedback tot betrokkenheidsenquêtes en het bijhouden van doelen, het platform helpt bij het creëren van een veilige ruimte voor werknemers om tot bloei te komen. 🌹

Creëer een aanpasbaar ontwikkelingscurriculum om uw werknemers te begeleiden met behulp van zes leerelementen:

Artikelen Video's Quizzen Taken Open vragen Live training

Het platform heeft een handige ingebouwde ROI-calculator die je helpt om het rendement van people enablement-processen bij te houden. Met deze tool kun je bepalen hoeveel geld je hebt bespaard dankzij een lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit en het behoud van werknemers.

Leapsome beste functies

Aanpasbare leermodules

Uitstekende integratieondersteuning voor uw bestaande HR- en communicatietools

Cyclusoverschrijdende analyses om de prestaties van werknemers over een bepaalde periode te vergelijken

Slimme ROI-calculator voor HR-processen

Leapsome beperkingen

Zou kunnen profiteren van betere klantengidsen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface onintuïtief

Leapsome prijzen

Aangepast plan: Begint bij $8/maand per gebruiker; neem contact op met het Leapsome-team voor een offerte op maat

Leapsome beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

De beste software voor personeelsbeheer op een rijtje

Terwijl we deze lijst doorliepen, bleef één ding duidelijk: moderne werkplekken vragen om flexibiliteit, aanpasbaarheid en uitgebreide functies in één.

En over alles-in-één wonderen gesproken, ClickUp drukt zeker een onuitwisbare stempel met zijn uitgebreide functies en bewijst dat het niet alleen gaat om het beheren van taken, maar ook van mensen. 🙋

