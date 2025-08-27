Top 10 AI-verkooptools voor snellere conversies

Verkoopsucces hangt tegenwoordig af van snelheid, personalisatie en timing – en AI verandert de manier waarop topteams deze drie aspecten realiseren.

De juiste AI-verkooptools kunnen uw beste leads opsporen voordat uw concurrenten ze bereiken, binnen enkele seconden gepersonaliseerde benaderingen opstellen en de repetitieve administratieve taken automatiseren die de verkoopcyclus vertragen.

Maar met elke maand nieuwe platforms die opduiken, is het lastig om de tools te vinden die echt het verschil maken. Deze gids biedt duidelijkheid met de beste AI-verkooptools waarvan bewezen is dat ze conversies stimuleren en de doorlooptijd van deals verkorten.

👀 Wist u dat? Moderne, volgens een script verlopende acquisitie werd eind jaren 1880 bij NCR vastgelegd in de NCR Primer van Joseph H. Crane, en telefonische verkoop duikt op in vakliteratuur uit het begin van de 20e eeuw; de term ‘cold call’ is in druk vastgelegd in 1925.

Hier is waar u op moet letten bij het kiezen van een AI-verkooptool die daadwerkelijk resultaten oplevert:

Leadscoring en voorspellende analyses: Identificeer en richt u op prospects met een sterke koopintentie, zonder giswerk

CRM-integratie: Zorg voor een soepele verbinding met tools zoals Salesforce of HubSpot om Zorg voor een soepele verbinding met tools zoals Salesforce of HubSpot om CRM-processen met elkaar te verbinden

Personaliseringsfuncties: Genereer op maat gemaakte e-mails, berichten en pitches op basis van het gedrag van kopers

Realtime inzichten en coaching: Help verkopers hun prestaties te verbeteren met directe feedback en begeleiding

Gebruiksgemak: Kies tools met intuïtieve dashboards en een korte leercurve voor een snellere implementatie

Taakautomatisering: Automatiseer follow-ups, het plannen van vergaderingen en gegevensinvoer om tijd te besparen

Aanpasbaarheid: Pas werkstroomen, triggers en regels aan uw unieke Pas werkstroomen, triggers en regels aan uw unieke productverkoopproces aan

Klantenservice en updates: Zoek naar responsieve ondersteuning en regelmatige verbeteringen van de functiesSchaalbare prijzen: Zorg ervoor dat de tool nu binnen uw budget past en mee kan groeien met uw team

💡 Pro-tip: Test altijd eerst met een gratis proefversie of demo voordat u zich vastlegt op een AI-verkooptool. Met proefversies kunt u zien hoe goed het platform integreert met uw CRM, hoe nauwkeurig de AI-aanbevelingen zijn en of uw verkopers het daadwerkelijk gebruiksvriendelijk vinden. De prestaties kunnen sterk variëren, afhankelijk van uw branche, de lengte van de verkoopcyclus en de grootte van uw team. Daarom is het uitvoeren van een korte pilot met echte leads de beste manier om de ROI te valideren voordat u opschaal

Tool Beste functie Belangrijkste toepassing Prijzen ClickUp AI-aangedreven CRM, automatisering van taken en verkoopwerkruimte Verkoopteams die CRM, AI-automatisering en uitvoering op één plek willen Free Forever; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen HubSpot Breeze AI-agenten + marketing- en verkoopautomatisering Verkoop- en marketingteams die gebruikmaken van geïntegreerde CRM met ingebouwde AI voor outreach en taken Free; Starter: $25, Pro: $100+ Salesforce Einstein AI op niveau van de onderneming met prognoses Grote ondernemingen die behoefte hebben aan een aanpasbaar CRM-systeem met voorspellende verkoopinformatie Aangepaste prijzen Contacten leggen AI-gestuurde outbound sales en analytics SDR- en outbound-teams die behoefte hebben aan multichannel-sequencing en AI-inzichten Aangepaste prijzen Conversica AI-assistenten voor lead nurturing Teams die follow-ups, heractivering en afhandeling van gesprekken willen automatiseren Aangepaste prijzen Reply. io Multichannel-sequenties met AI-SDR-agenten Kleine tot middelgrote verkoopteams die hun outreach via e-mail, LinkedIn en telefoon automatiseren Multichannel: $ 99 per gebruiker, AI: $ 500 Gong AI-verkoopcoaching + intelligentie bij gesprekken RevOps- en enablement-teams verbeteren de prestaties van verkopers via analyse van telefoongesprekken en e-mails Aangepaste prijzen Avoma Real-time informatie over vergaderingen en verkoopantekeningen Verkoopteams op afstand die behoefte hebben aan transcripties, samenvattingen en inzichten in deals Vanaf $ 29 per maand Clay AI-tool voor het bouwen van werkstroomen voor de verkoop met openbare gegevens Verkoopteams die no-code outbound-werkstroomen willen bouwen met verrijking en triggers Gratis; Betaald vanaf $ 149/maand ColdIQ Gepersonaliseerde outreach via triggers op sociale media/nieuws Oprichters en verkopers die cold e-mails automatiseren op basis van live openbare signalen Aangepaste prijzen

Bent u klaar om te zien welke AI-tools verkoopteams helpen om sneller deals te sluiten? Hier zijn enkele opvallende platforms die zijn ontwikkeld om leads om te zetten in successen:

1. ClickUp (Het beste voor AI-gestuurde verkoopefficiëntie)

Gebruik ClickUp for Sales Teams om deals bij te houden, prestaties te monitoren en op één plek samen te werken

Verkoopteams moeten vaak verschillende taken combineren, van het genereren van leads tot het beheren van klantrelaties. ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, helpt dit te vereenvoudigen door alle verkoopactiviteiten op één platform samen te brengen.

Organisaties zoals G-Loot hebben hun OKR-uitvoering zelfs aanzienlijk verbeterd met ClickUp. Ook uw organisatie kan de prestaties op dezelfde manier optimaliseren door saleswerkstroomen op één platform te centraliseren.

Bouw een volledig aanpasbaar verkoop-CRM

Of het nu gaat om het sluiten van deals, het instellen van herinneringen of het toewijzen van taken, met ClickUp for Sales Teams houd je je verkoopproces volledig onder controle. Automatiseer follow-ups en krijg volledige zichtbaarheid in je pijplijn, zodat je geen enkele kans mist.

Bouw en pas uw volledige verkoopproces aan met behulp van de volledig aanpasbare ClickUp CRM-oplossing

ClickUp CRM is een aanpasbare tool voor het bijhouden en beheren van klantinteracties. Het slaat alle klantgegevens op één plek op en kan herinneringen, het aanmaken van taken en statusupdates automatiseren. ClickUp integreert met tools zoals Gmail, Outlook en Google Agenda voor acties zoals het versturen van e-mails of het plannen van gesprekken. Verbeter uw werkefficiëntie met een factor 2 tot 3 en zorg ervoor dat u nooit een kans mist om een verbinding te leggen met een klant.

Gebruik AI met ClickUp Brain

Maak gebruik van AI met ClickUp Brain om e-mails te schrijven, vergaderingen samen te vatten en binnen enkele seconden inzichten te genereren

Een van de krachtigste functies van ClickUp is ClickUp Brain: je AI-assistent die content opstelt, samenvattingen genereert, vragen over je verkoopgegevens beantwoordt en repetitief administratief werk automatiseert in Taken, Documenten, Chat en Whiteboards.

Maak gebruik van geavanceerde AI met ClickUp Brain Max om de verkoop te versnellen

ClickUp Brain Max tilt de verkoopproductiviteit naar een nog hoger niveau. In plaats van je alleen te helpen bij het opstellen van e-mails of het samenvatten van vergaderingen, ondersteunt het je volledige werkstroom met spraak-naar-tekst-invoer , bedrijfsbrede zoekfuncties en AI-agenten.

Talk-to-Text voor verkopers : Leg direct aantekeningen over het gesprek, updates over de pijplijn of herinneringen voor follow-ups vast door in ClickUp te spreken. Je spraakinvoer wordt automatisch omgezet in taken, updates of CRM-items

Zoeken naar verkoopgegevens binnen de onderneming : Heb je moeite om je een contractvoorwaarde, prijsgegevens of het laatste gesprek met een klant te herinneren? Brain Max kan binnen enkele seconden elk detail vinden in ClickUp-documenten, taken en gekoppelde tools zoals Gmail of Slack

AI-agenten voor automatisering: stel op triggers gebaseerde werkstroomen in – zoals het automatisch toewijzen van een taak wanneer een deal een nieuwe fase bereikt, het plannen van een follow-up na 7 dagen zonder reactie, of het ophalen van winst-/verliesgegevens naar een dashboard – zonder code aan te raken

💡 Pro-tip: Gebruik Brain Max om vragen in natuurlijke taal te stellen, zoals “Welke deals zitten al langer dan 14 dagen vast in de onderhandelingen?” of “Toon me de winstpercentages per vertegenwoordiger voor dit kwartaal.” Je krijgt direct bruikbare antwoorden zonder dat je een rapport helemaal zelf hoeft op te stellen.

Leg vergaderingen vast en vat ze samen met ClickUp AI Notetaker

In plaats van handmatig notulen van vergaderingen te typen of follow-up-e-mails op te stellen, kunt u ClickUp AI Notetaker het saaie werk laten doen. ClickUp AI Notetaker transcribeert en vat vergaderingen automatisch samen wanneer het wordt uitgenodigd op ondersteunde platforms zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams.

💡 Pro-tip: Gebruik de aangepaste velden van ClickUp om verkoopfasen, waarde van deals en contactmomenten bij te houden – geen CRM nodig.

Verkoopsjablonen om uw proces te stroomlijnen

ClickUp biedt ook sjablonen, zoals de ClickUp Sales Pipeline-sjabloon, waarmee je elke fase van je verkoopproces kunt beheren en bijhouden. Deze is volledig aanpasbaar, zodat je hem kunt afstemmen op je behoeften. Van prospectie tot het sluiten van de deal: deze sjabloon zorgt ervoor dat je niets over het hoofd ziet en houdt je deals op gang.

Ook de ClickUp CRM-sjabloon helpt je om je klantgegevens overzichtelijk te houden, waardoor je een duidelijke weergave krijgt van het traject van elke klant.

De beste functies van ClickUp

Visualiseer uw verkooptrechter met Kanban-borden, kalenders en gantt-grafieken

Werk in realtime samen met verkopers en multifunctionele teams met behulp van ClickUp Chat en toegewezen opmerkingen

Leg verkoopprocessen, aantekeningen over gesprekken en pitchdecks vast met de ingebouwde Docs

Integreer met tools zoals Salesforce, HubSpot, Slack, Gmail en Zoom voor soepelere werkstroomen

Bouw volledig aanpasbare CRM-werkstroomen met aangepaste velden, weergaven en automatiseringen die zijn afgestemd op uw verkoopproces

Voorspel omzetgroei en prestaties met behulp van aanpasbare ClickUp-dashboards met grafieken en widgets

Maak aangepaste dashboards voor verkoop-KPI's, het bijhouden van de pijplijn en prognoses, waarbij gegevens uit meerdere databronnen worden gehaald

Beheer outbound-campagnes en pijplijnen met taken, subtakens en aangepaste velden

Analyseer de productiviteit van het verkoopteam en winst-/verliesgegevens met rapportage-tools

Automatiseer repetitieve verkooptaken met krachtige automatiseringen (bijv. het automatisch toewijzen van taken, deals verplaatsen tussen fasen, het versturen van notificaties)

Veiligheid op niveau van de onderneming, op rollen gebaseerde toestemming en nalevingscertificeringen (SOC 2, AVG, enz.) om uw verkoopgegevens te beschermen

Limieten van ClickUp

Met zoveel functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden kan het even duren voordat teams het volledige potentieel van ClickUp benutten, maar het is de moeite waard

Het aanpassen van ClickUp aan uw specifieke verkoopwerkstroom vergt misschien wat inspanning in het begin, maar het leidt tot een meer gepersonaliseerde oplossing voor de lange termijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensent op G2 zegt:

Hoewel ik ClickUp erg waardeer voor het bijhouden van lopende taken op persoonlijk niveau, denk ik dat het echt uitblinkt wanneer het in teamverband wordt gebruikt. De mogelijkheid om opmerkingen achter te laten die zichtbaar zijn voor alle leden van een werkruimte en items bij te voegen, de status te wijzigen, enzovoort, was een gamechanger voor mijn verkoopteam. We werkten vaak aan meer dan 20 grote projecten tegelijk, dus de mogelijkheid om een archief bij te houden van de communicatie en voortgang van elk project maakte ClickUp zo nuttig voor ons. Ik zou de app absoluut 100% aanbevelen aan iedereen die projecten binnen een groep of zelfs gewoon op persoonlijk vlak georganiseerd wil houden.

2. HubSpot Sales Hub (het beste voor alles-in-één verkoop, marketing en AI-inzichten)

via HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub is een naadloos geïntegreerd, gebruiksvriendelijk platform dat CRM, pijplijnbeheer en AI-aangedreven automatisering combineert. Het is de ideale oplossing voor teams die alles onder één dak willen hebben. Het is met name ideaal voor groeiende bedrijven die zichtbaarheid nodig hebben in het volledige klanttraject.

In 2025 lanceerde HubSpot Breeze Agents: AI-assistenten voor prospecting, content, klantbeheer en kennisbankbeheer. Deze agents kunnen prospects onderzoeken, aangepaste outreach opstellen en zelfs vragen van klanten rechtstreeks in het platform afhandelen.

Dankzij diepgaande marketingintegratie kunnen teams gecoördineerde campagnes uitvoeren, terwijl dashboarden voor rapportage elk contactmoment bijhouden zonder dat er van tool hoeft te worden gewisseld.

👀 Wist u dat? AI-tools kunnen het sentiment van telefoongesprekken analyseren en uw verkoopteam automatisch coachen, waardoor u uren aan handmatige evaluaties bespaart.

De beste functies van HubSpot Sales Hub

Automatiseer e-mailopvolging en het plannen van vergaderingen

Genereer AI-gestuurde inzichten en verkoopprognoses

Gebruik de ingebouwde e-mailtracking en het delen van documenten

Integreer naadloos met de marketing-, sales- en projectmanagementhubs van HubSpot

Breeze Agents voor prospectie, contentaanmaak en klantenservice

Beperkingen van HubSpot Sales Hub

Het gratis abonnement heeft een limiet aan AI- en automatiseringsfuncties

Iets minder flexibel dan open AI-platforms zoals ClickUp

Prijzen van HubSpot Sales Hub

Free

Starter Suite : $ 25 per maand per gebruiker

Pro Suite : $ 100 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 175 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 480 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot Sales Hub?

Een recensent van Capterra zegt:

HubSpot is een enorme aanwinst geweest voor onze verkoopafdeling. We krijgen meestal maar twee- of driehonderd contacten per maand, en het werkt geweldig en is redelijk geprijsd voor die schaal...

3. Salesforce Einstein (Het beste voor AI-aangedreven sales intelligence voor ondernemingen)

via Salesforce Einstein

Salesforce Einstein is ontwikkeld voor teams die al met Salesforce werken en is ideaal voor wie zijn CRM wil verbeteren met voorspellende AI. Van leadscoring tot pijplijnprognoses: Einstein werkt achter de schermen om slimmere inzichten te genereren en vertegenwoordigers te helpen betere prioriteiten te stellen.

De uitrol van Agentforce voegt autonome AI-agenten toe die taken uitvoeren zoals het opstellen van offertes, het bijwerken van CRM-gegevens en het samenvatten van gesprekken met sentimentanalyse en aanbevolen vervolgstappen.

Dankzij de naadloze integratie van Einstein met Salesforce wordt elk inzicht direct gekoppeld aan klantgegevens.

De beste functies van Salesforce Einstein

Houd vermeldingen van concurrenten in gesprekken in de gaten

Segmenteer doelgroepen dynamisch met behulp van voorspellende inzichten

Optimaliseer e-mailbetrokkenheid met AI voor verzendtijd

Coach vertegenwoordigers met behulp van door AI geanalyseerde gegevens uit telefoongesprekken en e-mails

Identificeer kansen voor upselling en cross-selling

Aangepaste AI-modellen met uw bedrijfsgegevens

Agentforce-agenten voor automatiseringsacties in CRM

Limieten van Salesforce Einstein

Het meest geschikt voor bestaande Salesforce-gebruikers

Geavanceerde AI-functies zijn alleen beschikbaar in duurdere tariefpakketten

Prijzen van Salesforce Einstein

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Salesforce Sales Cloud cloud

G2: 4,4/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4 (meer dan 18.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Salesforce Einstein?

Een recensent op G2 zegt:

Ik vind de Einstein-functies het beste aan Salesforce Sales Cloud. Met deze functies wordt de communicatie automatisch gesynchroniseerd met het platform vanuit je e-mailprovider, zonder dat je daar veel handmatig werk aan hebt. Het was supergemakkelijk om dit in te stellen en het zorgt ervoor dat onze dagelijkse communicatie in realtime wordt gesynchroniseerd. Ik vind het geweldig dat ik een account kan openen en al onze interacties met die clients op één plek kan zien.

📮ClickUp Insight: 88% van de respondenten in onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid. Maar wat als AI al in je werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt opdrachten in gewone taal, lost alle drie de zorgen rond AI-implementatie op en maakt een verbinding tussen je chat, taken, documenten en kennis binnen de hele werkruimte mogelijk. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

4. Outreach (Het meest geschikt voor AI-gestuurde outbound sales en multi-touch-sequenties)

via Outreach

Outreach is een favoriet onder sales development-teams die zich richten op outbound-strategieën. Het helpt verkopers om e-mailreeksen te optimaliseren, betrokkenheid bij te houden en follow-ups te automatiseren, waardoor ze tijd besparen en de responspercentages verbeteren.

De opvallendste functie is het op grote schaal personaliseren van communicatieseries. Outreach maakt gebruik van machine learning om op basis van het gedrag van prospects te suggereren welk bericht wanneer verstuurd moet worden. Het houdt ook de prestaties van verkopers bij met gedetailleerde analyses om de uitvoering binnen het hele team te verbeteren.

De beste functies voor outreach

Bouw en optimaliseer multi-touch-verkoopsequenties

Houd de betrokkenheid bij e-mails, verkoopgesprekken en taken bij

Integreer met gratis CRM-systemen zoals Salesforce en HubSpot

Beperkingen van outreach

Meer gericht op outbound-teams

Leercurve voor gebruikers die minder technisch onderlegd zijn

Prijzen voor outreach

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van outreach

G2: 4,3/5 (meer dan 3.460 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Outreach?

Een recensent op Reddit zegt:

Rapportage en het voltooien van taken verloopt zo soepel. Alleen al het voltooien van taken levert enorm veel waarde op.

📚 Lees ook: Een dag uit het leven van een salesmanager

5. Conversica (Het beste voor AI-gestuurde lead-engagement en follow-ups)

via Conversica

Conversica zet AI-aangedreven digitale assistenten in die zich gedragen als echte verkopers: ze leggen contact, volgen op en koesteren leads totdat ze klaar zijn om met een mens te praten. Met de functie 'Reply as Assistant' kunnen menselijke verkopers gesprekken naadloos overnemen met behoud van de AI-context – ideaal voor complexe deals die zowel automatisering als een persoonlijk tintje vereisen.

Deze virtuele assistenten versturen gepersonaliseerde, interactieve e-mails en kunnen signalen van echte intentie detecteren. Ze zijn bijzonder effectief voor het kwalificeren van leads en het inplannen van verkoopvergaderingen zonder menselijke tussenkomst.

De beste functies van Conversica

Koester koude of niet-reagerende leads zonder handmatige opvolging

Leid gekwalificeerde leads in realtime door naar verkopers

Personaliseer uw communicatie via e-mail, sms en webchat

Breng slapende kansen weer tot leven om deals in de pijplijn nieuw leven in te blazen

Eenvoudig te integreren met CRM-systemen en tools voor marketingautomatisering voor ondernemingen

Bied meertalige ondersteuning voor wereldwijde outreach

Limieten van Conversica

De toon van e-mails kan te robotachtig overkomen als deze niet wordt aangepast

Vereist een solide leadfunnel om het rendement op investering te maximaliseren

Overdracht met menselijke tussenkomst via 'Reply as Assistant'

Prijzen van Conversica

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Conversica

G2: 4,5/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Conversica?

Een recensent op G2 zegt:

Conversica kan worden aangepast aan uw merk, stem, product en toon, en is attenter dan een menselijke verkoper.

6. Reply.io (Het meest geschikt voor cold outreach en multichannel sales engagement)

Reply.io is ontworpen voor teams die op grote schaal hun cold outreach willen personaliseren via e-mail, LinkedIn, telefoongesprekken en sms – allemaal aangestuurd door AI-suggesties. AI SDR-agenten zorgen voor prospecting, personalisatie en campagne-uitvoering, waarbij menselijke goedkeuring mogelijk is voordat de berichten worden verzonden.

Het platform biedt een AI-sequencegenerator, kwaliteitsbeoordeling van e-mails en automatische prospectdetectie via LinkedIn. De AI helpt verkopers ook om de onderwerpregels en toon van berichten te verbeteren, waardoor de afleverbaarheid en responspercentages toenemen.

De beste functies van Reply.io

Gebruik een ingebouwde dialer voor snellere telefonische contacten

Bekijk de activiteiten en communicatielogboeken van vertegenwoordigers in één dashboard

Zet schaalbare, multichannel outreach-werkstroomen op

Zorg voor consistente berichten met goedgekeurde sjablonen

Aangepaste toestemming en toegang aan op basis van teamrol

Limieten van Reply.io

Beperkte CRM-mogelijkheden in vergelijking met grotere platforms

E-mail-warm-up-tools zijn aparte add-ons

Prijzen van Reply.io

E-mail Blast: $ 179/maand voor een onbeperkt aantal gebruikers

Multichannel: $ 99/maand per gebruiker

Huur Jason AI SDR in: $ 500/maand

Beoordelingen en recensies van Reply.io

G2: 4,6/5 (meer dan 1.410 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Reply.io?

Een recensent van Capterra zegt:

Het maakte cold e-mailen voor mij een stuk eenvoudiger, want ik hoefde alleen maar mijn sjablonen in te stellen en de campagne op te zetten (wat slechts enkele minuten duurde omdat ik de e-mailtekst al had geschreven), en daarna draaide het vanzelf. De software biedt ook sjablonen, dus je hoeft niet eens een tekstschrijver te zijn!

7. Gong (Het beste voor AI-gestuurde verkoopcoaching en call intelligence)

via Gong

Gong is ontworpen om verkoopgesprekken om te zetten in een schat aan inzichten en helpt teams te begrijpen wat deals vooruit helpt – of juist tegenhoudt. De AI analyseert telefoongesprekken, e-mails en vergaderingen om managers te helpen vertegenwoordigers te coachen, risico's bij deals te identificeren en te begrijpen wat topverkopers anders doen.

Revenue Orchestration maakt verbinding tussen inzichten uit telefoongesprekken en e-mails en prognoses voor de pijplijn, waardoor leidinggevenden risico's bij deals vroegtijdig kunnen signaleren en op data gebaseerde aanpassingen kunnen doorvoeren.

De AI analyseert telefoongesprekken, e-mails en vergaderingen om managers te helpen vertegenwoordigers te coachen, vermeldingen van concurrenten te identificeren en inzicht te krijgen in wat topverkopers anders doen.

De beste functies van Gong

Analyseer gespreksverslagen met AI om sleutelpatronen te ontdekken

Sluit deals op basis van betrokkenheidssignalen en activiteit

Genereer bruikbare coachingaanbevelingen voor managers

Synchroniseer gespreksgegevens met uw CRM voor volledige zichtbaarheid

Visualiseer de teamprestaties met AI-aangedreven verkoopdashboards

Integreer intelligentie voor gesprekken met pijplijnprognoses

Beperkingen van Gong

Er is een bepaald aantal gesprekken nodig om de volledige waarde te benutten

Minder gericht op outbound- of CRM-werkstroomen

Prijzen van Gong

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Gong

G2: 4,8/5 (meer dan 6.150 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Gong?

Een Reddit-gebruiker zegt:

Gong is absoluut de beste en het geld meer dan waard vanuit het perspectief van een verkoper; het maakt me zoveel beter in mijn werk.

8. Avoma (Het beste voor AI-antekeningen en informatie over vergaderingen)

via Avoma

Avoma is een AI-vergaderassistent die niet alleen aantekeningen maakt, maar ook de belangrijkste punten samenvat, actiepunten bijhoudt en coachinginzichten biedt. Het is geschikt voor verkoopteams die veel tijd doorbrengen op Zoom, Google Meet of Teams.

Deal Intelligence-dashboards monitoren de status van de pijplijn en voorspellen de kans op het sluiten van deals, waardoor salesmanagers vroegtijdig worden gewaarschuwd voor waarschuwingen.

De realtime transcriptie en doorzoekbare aantekeningen maken follow-ups eenvoudiger. Avoma helpt ook de verkoopprestaties te verbeteren met analyses van gesprekken en coaching-dashboards.

De beste functies van Avoma

Integreer met cloudgebaseerde CRM-software om aantekeningen en actiepunten te synchroniseren

Aangepaste sjablonen voor vergaderingen om vertegenwoordigers tijdens gesprekken te begeleiden

Werk samen aan deals met gedeelde aantekeningen en opmerkingen

Organiseer aantekeningen automatisch op basis van onderwerpen zoals pijnpunten, bezwaren en volgende stappen

Limieten van Avoma

Vereist een goede geluidskwaliteit voor de beste transcriptie

Ondersteunt voornamelijk Engels (andere talen in bèta)

Prijzen van Avoma

Startup: $ 29 per maand per gebruiker

Organisatie: $ 39 per maand per gebruiker

Onderneming: $ 39 per maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1.330 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Avoma?

Een recensent op G2 zegt:

Ik waardeer het dat de door Avoma's AI gegenereerde samenvattingen alle belangrijke punten bevatten, waardoor ik me kan concentreren op het gesprek in plaats van aantekeningen te maken…

👀 Wist u dat? Generatieve AI ondersteunt salesprofessionals nu al door aangepaste e-mails voor klanten op te stellen en aanbevelingen te genereren, waardoor de productiviteit met 50% of meer stijgt.

9. Clay (Het meest geschikt voor het bouwen van AI-aangedreven werkstroomen voor verkoop op basis van openbare gegevens)

via Clay

Met Clay kunt u werkstroommen bouwen die leads vinden, verrijken en benaderen met behulp van realtime webgegevens – en dat alles zonder code. Het is ideaal voor datagestuurde teams die op grote schaal willen automatiseren en personaliseren.

Het integreert met meer dan 50 databronnen en CRM-systemen om hypergepersonaliseerde outreach te triggeren wanneer de gegevens van een prospect veranderen, zoals een update van de titel of een aankondiging van financiering.

De beste functies van Clay

Automatiseer het verrijken van leads met meer dan 50 databronnen

Integreer met CRM-componenten en outreach-tools

Gebruik kant-en-klare sjablonen om sneller aan de slag te gaan

Beoordeel leads op basis van titel, gedrag en tech stack

Genereer door AI geschreven introducties, biografieën en aangepaste fragmenten

Trigger contact op basis van realtime wijzigingen in prospectgegevens

Beperkingen van klei

Vereist een duidelijke werkstroomstrategie om waarde te ontsluiten

Het meest geschikt voor technisch onderlegde gebruikers of groeiteams

Prijzen van Clay

Free

Startpakket: $ 149/maand

Explorer: $ 349/maand

Pro: $ 800/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Clay

G2: 4,9/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Clay?

Een recensent op G2 zegt:

Clay is een goede tool voor salesmedewerkers om hun tijd te optimaliseren en de efficiëntie in het outbound salesproces te verbeteren. Wat ik het leukste vind aan Clay is dat het een tool is die snel werkt, een goede, nauwkeurige database heeft en kan worden geïntegreerd met andere tools.

10. ColdIQ (Het beste voor hypergepersonaliseerde outbound op schaal)

via ColdIQ

ColdIQ tilt personalisatie naar een hoger niveau door AI te gebruiken om contextuele e-mails op te stellen op basis van nieuws, sociale activiteit en andere openbare signalen. Het is bedoeld voor oprichters, freelancers en verkoopteams die kwaliteit boven kwantiteit stellen.

U voert een lijst met leads in ColdIQ in, waarna het elke potentiële klant onderzoekt. Vervolgens genereert het e-mails waarin wordt verwezen naar recente prestaties, podcasts of veranderingen binnen het bedrijf. ColdIQ is ideaal om door te dringen bij moeilijk bereikbare accounts zonder dat het generiek overkomt.

Dankzij CRM-integratie en realtime trigger-scanning kan er contact worden gelegd zodra er signalen van nieuwe prospectgegevens verschijnen.

De beste functies van ColdIQ

Genereer op grote schaal hypergepersonaliseerde cold e-mails

Scan sociale media, nieuws en vacaturebanken op aanknopingspunten voor contact

Opzetten en beheren van outreach-campagnes met analytics

Integreer met aanpasbare CRM-software en e-mailplatforms

Pas toon en stijl aan met AI-instellingen

Activeer outreach wanneer er nieuwe signalen uit openbare gegevens verschijnen

Limieten van ColdIQ

Het onderzoeken van potentiële klanten kan enkele minuten per lead in beslag nemen

Kleinere gebruikersgroep en minder integraties in vergelijking met grotere tools

Prijzen van ColdIQ

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ColdIQ

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Speciale vermeldingen

Deze opkomende AI-verkooptools staan niet in de top 10, maar ze innoveren snel en zijn het in de gaten houden waard.

Alta – AI-platform voor verkoopteams

Alta integreert een team van AI-agenten in uw verkoopproces, elk met een specifieke rol – van SDR's die zich bezighouden met prospecting tot RevOps die de verkoopactiviteiten beheren. Door outreach, planning en follow-ups te automatiseren, krijgen menselijke vertegenwoordigers de ruimte om zich te concentreren op hoogwaardige gesprekken.

Ideaal voor: Verkoopteams die autonome AI-agenten willen inzetten voor outreach, planning en operaties op grote schaal. Zet SDR-, Calling- en RevOps-medewerkers in voor prospectie, follow-ups en sales operations

Kan worden geïntegreerd met meer dan 50 tools, waaronder Salesforce en HubSpot

Automatiseert het verrijken van leads, targeting en het boeken van vergaderingen

Docket – AI-verkoopingenieur & virtuele verkoper

Docket biedt twee AI-personages: een AI-verkoopingenieur die direct technische vragen beantwoordt en offertes opstelt, en een AI-verkoper die in realtime contact legt met potentiële klanten. Samen versnellen ze complexe verkoopcycli en verminderen ze handmatig voorbereidend werk.

Ideaal voor: B2B-bedrijven met complexe verkoopcyclusen die behoefte hebben aan snelle, accurate technische antwoorden. De AI-verkoopingenieur behandelt offertes, offerteaanvragen en technische queries

AI Seller betrekt websitebezoekers, kwalificeert leads en plant vergaderingen

Haal geverifieerde reacties op uit een verbonden 'Sales Knowledge Lake'

Salesloft – Omzetoptimalisatie met AI

Salesloft is een AI-aangedreven platform dat conversatie-intelligentie, prognoses en dealbeheer combineert. Het begeleidt verkoopteams met meldingen, stelt prioriteiten voor kansen en zorgt voor een consistente uitvoering gedurende het hele omzetproces.

Ideaal voor: Verkoopteams die AI willen inzetten om de dagelijkse werkzaamheden te sturen en verkoopgegevens te consolideren. Geeft prioriteit aan deals met tactische meldingen en aanbevelingen

Combineert prognoses, informatie over gesprekken en dealbeheer

Integreert met de belangrijkste CRM-systemen voor een naadloze werkstroom

Laatste gedachten: kies de AI die samen met u verkoopt

AI in de verkoop is niet langer alleen een modewoord – het is uw concurrentievoordeel. Of u nu een CRM kiest, de automatisering van het benaderen van leads uitvoert, scherpere inzichten in deals verkrijgt of uw verkopers in realtime coacht, er is een AI-tool ontworpen om het verschil te maken.

Elke oplossing voegt een stukje toe aan de puzzel, van CRM-gerichte platforms zoals HubSpot tot tools voor intelligentie bij gesprekken zoals Gong en ColdIQ.

Maar als u op zoek bent naar een alles-in-één werkruimte die CRM, pijplijnbeheer en AI-aangedreven verkoopautomatisering onder één dak samenbrengt, dan springt ClickUp eruit. Met ClickUp Brain, ingebouwde verkoopsjablonen en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden ondersteunt het niet alleen uw verkoopproces, maar transformeert het deze ook.

