Hoe kiest u een CRM-systeem voor uw business?

Het runnen van een bedrijf tussen het jongleren van talloze taken en het bijhouden van uw klanten kan vaak overweldigend aanvoelen. Dat is waar een CRM-systeem (Customer Relationship Management) om de hoek komt kijken.

Het helpt u relaties en interacties met nieuwe en bestaande klanten te beheren door gegevens van verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon en sociale media, te centraliseren, waardoor u een uitgebreide weergave van uw klanten en prospects krijgt.

De juiste CRM-software vereenvoudigt ook de bedrijfsvoering, verbetert de klanttevredenheid en stimuleert de groei van het bedrijf. Maar hoe doet u de selectie van een CRM-oplossing? Deze gids vertelt u alles wat u moet weten over hoe u een CRM kiest en geeft u een overzicht van de soorten CRM die u voor uw bedrijf kunt gebruiken.

CRM en uw businessvereisten begrijpen

Een CRM-tool beheert en analyseert de interacties en gegevens van uw klanten gedurende de hele levenscyclus van de klant. Het is een centrale hub voor het opslaan van informatie over uw klanten, zoals hun voorkeuren, aankoopgeschiedenis en interacties met uw bedrijf. 96% van de gebruikers van CRM zegt dat nauwkeurige CRM-gegevens hun conversiepercentages verbeteren .

Maar CRM gaat niet alleen over het opslaan en beheren van klantgegevens; het gaat over het gebruiken van die gegevens in uw voordeel.

Het centraliseren van klantinformatie zorgt ervoor dat elke interactie geïnformeerd en zinvol is. Een CRM tool verbetert de klantervaring door gepersonaliseerde interacties, tijdige antwoorden en een naadloze reis door alle touchpoints en verkoopprocessen te bieden.

Overweeg de unieke behoeften van uw bedrijf en identificeer de specifieke functies die een CRM-oplossing moet bieden.

Stel uzelf de volgende vragen om het beste CRM-systeem voor uw bedrijf te vinden:

Wat zijn uw belangrijkste doelen? Bent u op dit moment meer gefocust op het verhogen van de verkoop, het verbeteren van de klantenservice of het opschalen van marketing?

Wat zijn uw grootste uitdagingen bij het beheren van relaties met klanten?

Welke gegevens zijn essentieel om bij te houden en te analyseren?

Hoeveel gebruikers hebben toegang nodig tot het CRM?

Wat is uw budget voor een CRM tool?

Sleutelfactoren om te overwegen bij het kiezen van een CRM

Het selecteren van de juiste CRM voor uw bedrijf is geen one-size-fits-all proces. U moet ervoor zorgen dat het gekozen CRM perfect aansluit bij de behoeften en doelen van uw bedrijf. Laten we de kritische CRM-elementen die u in overweging moet nemen bij het nemen van deze belangrijke beslissing.

1. Uw pijnpunten

Voordat u CRM-software kiest, moet u de grootste problemen van uw bedrijf identificeren. Verliest u het overzicht over leads? Hebt u moeite om deals te sluiten? Of misschien verdrinkt je customer service team in tickets? Een goede CRM moet een target oplossing zijn voor uw problemen.

Bijvoorbeeld, als verkoop op dit moment je grootste prioriteit is, dan wil je een CRM met robuuste functies voor leadbeheer, verkoopvoorspellingen en verkooppijplijnen. Als klantenservice uw focus is, zoek dan naar een systeem met contactbeheer, sterke ticketing en kennisbankfuncties.

2. Bruikbaarheid

Gebruiksgemak is de hoogste prioriteit voor CRM-software kopers omdat zelfs het meest geavanceerde CRM-systeem kan mislukken zonder wijdverspreide acceptatie. Omgekeerd zorgt een eenvoudiger maar gebruiksvriendelijk CRM voor een hogere acceptatiegraad en een betere productiviteit.

Zoek naar een CRM met een schone interface en intuïtieve navigatie. Het systeem moet voor je team gemakkelijk te leren en te gebruiken zijn zonder uitgebreide training. Het is essentieel om een CRM-platform te kiezen dat aansluit bij de technische voorkeuren van je team.

3. Meningen van eindgebruikers

Uw teams zijn de belangrijkste gebruikers van de nieuwe CRM-software, dus hun inbreng is waardevol. Voer enquêtes uit of voer brainstormgesprekken om inzicht te krijgen in hun behoeften, voorkeuren en pijnpunten voordat u CRM-software kiest.

Door je team te betrekken bij het besluitvormingsproces boost je de adoptiegraad en zorg je ervoor dat het CRM voldoet aan hun dagelijkse eisen. De beste CRM-systemen sluiten aan op de workflow van je team.

4. Uw budget

Het budget is een cruciale factor in het selectieproces voor CRM. Het is essentieel om de kosten af te wegen tegen de functies en voordelen van CRM.

Volgens Nucleus Research is de rendement op investering in CRM is $8,71 voor elke uitgegeven dollar. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om CRM weer te geven als een langetermijninvestering in plaats van als een loutere uitgave.

Evalueer de totale eigendomskosten, inclusief installatie, training en doorlopend onderhoud. Investeer in een kwaliteits-CRM dat op lange termijn een aanzienlijk rendement kan opleveren.

5. Visie op lange termijn

De beste CRM-oplossing moet afgestemd zijn op uw bedrijfsdoelstellingen op lange termijn. Bedenk hoe het systeem kan meegroeien met de groei van uw bedrijf en of het kan aanpassen aan veranderende behoeften.

Zoek naar CRM's die aanpasbare functies en integraties bieden om uw toekomstige uitbreiding te ondersteunen. Als u bijvoorbeeld internationale uitbreiding verwacht, kies dan een CRM met meertalige mogelijkheden.

6. Bestaande software

48% van de marketeers is van mening dat de integratie van CRM-oplossingen in hun bestaande stack de beste oplossing is grootste CRM uitdaging . Houd dus rekening met uw bestaande apps en processen bij het kiezen van een CRM. Zoek naar software die naadloos integreert met uw bestaande tools om datasilo's te voorkomen en werkstromen te stroomlijnen.

Een goed geïntegreerd CRM kan tijd besparen, fouten verminderen en een uitgebreidere weergave van uw klantgegevens bieden. Door je CRM te integreren met je e-mailmarketingtools kun je bijvoorbeeld campagnes personaliseren op basis van klantgedrag.

Verschillende soorten CRM-systemen verkennen

Laten we nu de CRM-opties in meer detail bekijken.

On-premise vs. cloud-gebaseerde CRM

Traditioneel kozen bedrijven voor on-premise CRM-systemen, wat betekende dat ze de softwareoplossing op hun servers installeerden. Hoewel dit een hoge mate van controle bood, ging het ook gepaard met aanzienlijke aanloopkosten, lopend onderhoud en toegankelijkheidsbeperkingen.

De laatste jaren is cloud-gebaseerde CRM of SaaS CRM (CRM Software as a Service) zijn populair geworden voor moderne bedrijven door hun gebruiksgemak en toegankelijkheid. Deze CRM-systemen worden gehost op de servers van de leverancier en zijn toegankelijk via het internet. Ze bieden flexibiliteit, schaalbaarheid en lagere aanloopkosten omdat u een abonnement betaalt.

Volgens de Software Market Insights: CRM' rapport van Gartner investeert 70%-80% van de bedrijven in CRM in de cloud.

Verschillende CRM-systemen vergelijken

Hoewel er talloze CRM-opties zijn, zijn er een paar namen die al langer bestaan. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste spelers:

Salesforce

via Salesforce Salesforce heeft een robuust platform met een breed bereik aan functies en integraties. Het staat bekend om zijn sterke mogelijkheden voor verkoopautomatisering en is een populaire keuze voor grotere ondernemingen. De AppExchange van Salesforce biedt meer dan 4000 integraties, zodat u een naadloze workflow kunt opbouwen.

HubSpot

via HubSpot HubSpot CRM richt zich op inbound marketing- en verkoopprocessen. Het biedt een uitgebreid pakket tools voor het aantrekken en binden van klanten. De gebruiksvriendelijke interface van HubSpot en de nadruk op groeigerichte functies maken het een van de populaire tools voor verkoop- en marketingautomatisering voor kleine en middelgrote bedrijven. Het biedt een gratis CRM versie met essentiële functies, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor starters.

Microsoft Dynamics 365

via Microsoft 365 Dynamics 365 is geïntegreerd met Office 365-toepassingen. Het biedt sterke mogelijkheden voor automatisering van verkoop, klantenservice en marketing. Het is zeer schaalbaar en geschikt voor grote ondernemingen. Volgens Forrester Research, servicebedrijven die Dynamics 365 gebruiken zien een 346% rendement op investering.

NetSuite

via NetSuite NetSuite is voornamelijk gericht op middelgrote en ondernemingen en biedt een uitgebreide suite van cloud-gebaseerde software voor bedrijfsbeheer, inclusief CRM-oplossingen. Het is met name geschikt voor bedrijven met complexe bedrijfsactiviteiten en een behoefte aan geïntegreerde financiële en klantgegevens.

Het kiezen van de juiste provider voor CRM kan ontmoedigend aanvoelen, omdat er talloze opties beschikbaar zijn. Salesforce, HubSpot en Pipedrive zijn allemaal solide keuzes, elk met hun eigen sterke punten.

Salesforce staat bekend om zijn robuuste functies en analyses, waardoor het een populaire keuze is voor grote ondernemingen. HubSpot, aan de andere kant, richt zich op inbound marketing, ondersteunen en verkopen en biedt een meer geïntegreerde aanpak. Pipedrive is eenvoudiger en intuïtiever en target kleinere bedrijven.

Hoewel deze platforms waardevolle tools bieden, kunnen ze complex zijn om te implementeren en bieden ze niet de uitgebreide functies die je nodig hebt naast CRM, zoals projectmanagement of projectmanagement.

Voordelen en nadelen van de invoering van CRM

Het implementeren van de juiste CRM-software kan uw bedrijf transformeren. Maar, zoals bij elke belangrijke zakelijke beslissing, zijn er voor- en nadelen om te overwegen. Laten we het eens op een rijtje zetten.

Bouw de perfecte klantendatabase met ClickUp CRM

De voordelen van een CRM-systeem

Een goed geïmplementeerd CRM-systeem kan concrete voordelen opleveren voor uw bedrijf, zoals:

Verbeterde relaties met klanten: Aan de basis van elk succesvol bedrijf staan sterke relaties met klanten. Een CRM-systeem biedt een gecentraliseerde opslagplaats van klantgegevens, waardoor u uw klanten beter kunt begrijpen. De inzichten uit klantgegevens helpen u bij het leveren van gepersonaliseerde ervaringen, het verhogen van de klanttevredenheid en het bevorderen van loyaliteit

Aan de basis van elk succesvol bedrijf staan sterke relaties met klanten. Een CRM-systeem biedt een gecentraliseerde opslagplaats van klantgegevens, waardoor u uw klanten beter kunt begrijpen. De inzichten uit klantgegevens helpen u bij het leveren van gepersonaliseerde ervaringen, het verhogen van de klanttevredenheid en het bevorderen van loyaliteit Verhoogde winstgevendheid: CRM-platforms stroomlijnen uw verkoopprocessen, automatiseren Taken en bieden waardevolle inzichten in klantgedrag. Ze kunnen uw winst aanzienlijk verhogen

CRM-platforms stroomlijnen uw verkoopprocessen, automatiseren Taken en bieden waardevolle inzichten in klantgedrag. Ze kunnen uw winst aanzienlijk verhogen Verbeterde besluitvorming: Een CRM-systeem levert waardevolle gegevens. Door klantinteracties, verkoopprestaties en marketingcampagnes te analyseren, kunt u datagestuurde beslissingen nemen die groei stimuleren. Zo kunt u bijvoorbeeld uw meest winstgevende klantsegmenten identificeren, marketinginspanningen optimaliseren en middelen effectief toewijzen

Mogelijke nadelen en hoe ze te beperken

Hoewel de voordelen van de beste CRM-software onmiskenbaar zijn, zijn er ook potentiële uitdagingen om rekening mee te houden:

Implementatiekosten: Het implementeren van een CRM-systeem vergt tijd en middelen. De voordelen op lange termijn wegen echter meestal op tegen de initiële CRM-kosten. Om deze kosten te beperken, kunt u cloud-gebaseerde oplossingen overwegen en opties met gratis proefversies of gedifferentieerde prijzen onderzoeken

Het implementeren van een CRM-systeem vergt tijd en middelen. De voordelen op lange termijn wegen echter meestal op tegen de initiële CRM-kosten. Om deze kosten te beperken, kunt u cloud-gebaseerde oplossingen overwegen en opties met gratis proefversies of gedifferentieerde prijzen onderzoeken Gegevensmigratie: Het overzetten van bestaande klantgegevens naar een nieuw CRM-systeem kan tijdrovend en foutgevoelig zijn. Om onderbrekingen tot een minimum te beperken, moet de migratie zorgvuldig worden abonnement, moeten de sleutelactoren erbij worden betrokken en moet het gebruik van tools voor gegevensmigratie worden overwogen. Zoek ook CRM's die gemakkelijk kunnen integreren met uw bestaande systeem

Het overzetten van bestaande klantgegevens naar een nieuw CRM-systeem kan tijdrovend en foutgevoelig zijn. Om onderbrekingen tot een minimum te beperken, moet de migratie zorgvuldig worden abonnement, moeten de sleutelactoren erbij worden betrokken en moet het gebruik van tools voor gegevensmigratie worden overwogen. Zoek ook CRM's die gemakkelijk kunnen integreren met uw bestaande systeem Gebruikersadoptie: Als uw team nog niet helemaal aan boord is van deCRM-strategiezal het niet erg effectief zijn. Zorg voor uitgebreide training, bied doorlopende ondersteuning en benadruk de voordelen om gebruikers aan te moedigen het systeem te gebruiken

Als uw team nog niet helemaal aan boord is van deCRM-strategiezal het niet erg effectief zijn. Zorg voor uitgebreide training, bied doorlopende ondersteuning en benadruk de voordelen om gebruikers aan te moedigen het systeem te gebruiken Veiligheid van gegevens:De bescherming van klantgegevens is niet alleen van vitaal belang, maar ook uw wettelijke plicht tegenover uw klanten. Kies een CRM-verkoper die robuuste veiligheidsmaatregelen neemt voor de privacy van gegevens en die voldoet aan de relevante regelgeving voor gegevensbescherming, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR)

