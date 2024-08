10 beste cloud-gebaseerde CRM-software in 2024

Als iemand die nauw samenwerkt met groeimarketeers heb ik uren besteed aan het testen van software, het analyseren van oplossingen en het implementeren van tools in verschillende businesses.

Ik heb gezien hoe CRM-platforms (Customer Relationship Management), met name cloud-gebaseerde CRM-software, het script voor bedrijven kunnen omgooien. Deze systemen hebben lagere aanloopkosten, een immense schaalbaarheid en flexibiliteit en zijn onderweg toegankelijk. De juiste cloud CRM is een revolutie.

Met het oog op efficiëntie en een passie voor het optimaliseren van klantgerichte processen, hebben mijn team en ik een lijst samengesteld van wat volgens mij de beste cloud-gebaseerde CRM-platforms zijn. Dus laten we beginnen!

Wat moet je zoeken in Cloud-gebaseerde CRM-software?

De juiste cloud-CRM moet naadloze integratie, robuuste veiligheid en gebruikersvriendelijke toegang bieden om het relatiebeheer te verbeteren. Dit is waar ik actief naar op zoek ben bij het evalueren van mijn opties voor cloud-gebaseerde CRM-software:

Robuust contactbeheer: Zoek naar software die het opslaan en organiseren van klantgegevens efficiënt maakt door een gecentraliseerde database te bieden

Zoek naar software die het opslaan en organiseren van klantgegevens efficiënt maakt door een gecentraliseerde database te bieden Uitgebreid pijplijnbeheer: Kies software waarmee u de voortgang van deals tijdens de hele cyclus kunt volgen, de waarschijnlijkheid van het sluiten van deals kunt beoordelen op basis van verschillende factoren en de verschillende fasen van het verkoopproces duidelijk kunt schetsen

Kies software waarmee u de voortgang van deals tijdens de hele cyclus kunt volgen, de waarschijnlijkheid van het sluiten van deals kunt beoordelen op basis van verschillende factoren en de verschillende fasen van het verkoopproces duidelijk kunt schetsen Diepgaand leadbeheer: Kies software waarmee u leadinformatie kunt vastleggen, potentiële klanten kunt kwalificeren en hen kunt voeden richting conversie

Kies software waarmee u leadinformatie kunt vastleggen, potentiële klanten kunt kwalificeren en hen kunt voeden richting conversie Naadloze verkoopautomatisering: Zorg ervoor dat de software een functie heeft voor het automatiseren van taken. Door routinematige activiteiten te automatiseren, zoals het versturen van e-mails of het plannen van vergaderingen, kunt u kostbare tijd vrijmaken om u te richten op meer strategische en complexe taken

Zorg ervoor dat de software een functie heeft voor het automatiseren van taken. Door routinematige activiteiten te automatiseren, zoals het versturen van e-mails of het plannen van vergaderingen, kunt u kostbare tijd vrijmaken om u te richten op meer strategische en complexe taken Krachtige rapportage en analyses: Kies voor software die u helpt datagestuurde beslissingen te nemen op basis van bruikbare analyses, zodat u uw verkoopstrategieën kunt optimaliseren en groei kunt stimuleren

De 10 beste cloudgebaseerde CRM voor gebruik in 2024

Hier volgt een overzicht van 10 van de beste cloud-gebaseerde CRM-software van dit moment:

1. ClickUp (Beste alles-in-één CRM-systeem voor projectmanagement)

ClickUp is een krachtpatser op het gebied van productiviteit en een zeer veelzijdig CRM. ClickUp CRM injecteert projectmanagement in relatiebeheer, waardoor bedrijven klantinteracties kunnen strategiseren.

Deze Cloud CRM-software biedt uitzonderlijke flexibiliteit en aangepaste workflows om te voldoen aan de behoeften van het bedrijf. Ik heb de aangepaste velden, weergaven en workflows vaak gebruikt om ClickUp aan te passen aan mijn marketing- en verkoopprocessen in plaats van andersom.

Bovendien zijn er een heleboel ClickUp CRM sjablonen waarmee u het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Deze sjablonen zijn 100% configureerbaar, zodat u kunt beginnen met een Eenvoudig CRM sjabloon op ClickUp en werk zo geavanceerd als u zelf wilt!

ClickUp is het commandocentrum voor al onze inspanningen op het gebied van relatiebeheer.

De beste functies van ClickUp

Centraliseer klantinformatie en interacties op één plaats als eenhiërarchie van projecten van werkruimten, ruimten, mappen, lijsten, taken en meer

organiseer uw gegevens op een hiërarchische manier op ClickUp_

Klantrelaties visualiseren met behulp vanmeerdere weergaven (Kanban-bord, lijsten, enz.)

Samenwerken met teams viaDocumenten,KladblokofWeergave chatten op accounts van klanten

Cvastleggen van ideeën of formuleren van strategieën voor klantbetrokkenheid met behulp van notitieblokken in ClickUp

Meet verkoopprestaties met behulp van interactieve en aanpasbareDashboards* Stel overtuigende en persoonlijke berichten op voor klanten metClickUp Brein

Schrijf gepersonaliseerde e-mails voor klanten met ClickUp Brain

Springplank naar actie met een rijke bibliotheek vanCRM sjablonen Beperkingen ClickUp

Heeft een leercurve, vooral als je alle aangepaste functies gebruikt

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5.0 (9.700+ beoordelingen)

4.7/5.0 (9.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5.0 (4.100+ stemmen)

2. HubSpot CRM (Beste CRM voor uitgebreide verkoop en marketing)

via HubSpot Van de vele cloud-gebaseerde CRM-oplossingen in deze lijst springt HubSpot eruit als een uitgebreid groeiplatform. Dit end-to-end software voor marketingautomatisering combineert verkoop-, marketing- en klantenserviceprocessen om een naadloze en consistente klantervaring te creëren.

De functie Tijdlijn contactpersonen is mijn favoriete onderdeel van deze software en biedt een overzicht van alle interacties met klanten.

De belangrijkste functies van HubSpot CRM

Alle klantgegevens, zoals contactgegevens, transactiegeschiedenis, interacties, enz. opslaan en beheren op een centrale locatie

Automatiseren van terugkerende taken zoals lead scoring, follow-ups en invoer van gegevens

De verkooppijplijn visueel beheren en de voortgang van deals of potentiële knelpunten bijhouden

Creëer en verstuur gepersonaliseerde e-mailcampagnes voor lead-nurturing en conversie

Sleutelgegevens bijhouden en inzichtelijke rapportages genereren om verkoopprestaties te meten

Beperkingen van HubSpot CRM

Wordt snel duur, vooral in het geval van kleinere bedrijven en startups, als de functies worden uitgebreid

De complexiteit van het platform en de steile leercurve kunnen ontmoedigend zijn voor gebruikers

Prijzen voor HubSpot CRM

Gratis tools: $0

$0 Startersklantenplatform: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel Klantenplatform: $1.300/maand per gebruiker

$1.300/maand per gebruiker Klantenplatform Enterprise: $4.300/maand (7 zetels)

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5.0 (11.400+ beoordelingen)

4.4/5.0 (11.400+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5.0 (4.100+ stemmen)

3. Pipedrive (Beste cloud-gebaseerde CRM voor verkooppijplijnvisualisatie)

via pipedrive_ Als je een visueel ingesteld persoon bent, dan is Pipedrive iets voor jou. Deze CRM-software in de cloud presenteert je verkooppijplijn en CRM-workflow visueel zodat je zelfs de kleinste details kunt waarnemen. Bovendien is de weergave van een deal door de pijplijn ongelooflijk motiverend en zal het het moreel van de verkoop- en marketingteams een boost geven.

Ik houd van de eenvoud, effectiviteit en het gebruiksgemak. Maar de verkoopgerichte focus is misschien niet ideaal voor bedrijfsprocessen rondom marketing en klantenservice.

De belangrijkste functies van Pipedrive

Creëer, beheer en observeer uw verkooppijplijn met een intuïtieve drag-and-drop functie

Deel deals, aantekeningen en bestanden met uw verkoopteam om moeiteloos samen te werken

Verkoop en omzet voorspellen met de ingebouwde verkoopvoorspellingstool

Plan alle verkoopactiviteiten om ervoor te zorgen dat er niets tussenkomt

Automatiseer routinematige en repetitieve taken zoals het toewijzen van deals, het bijwerken van fases van deals en het versturen van follow-up e-mails

Pipedrive limieten

Aanpassings- en automatiseringsmogelijkheden zijn beperkt in vergelijking met andere cloud-gebaseerde CRM-software

De rapportagefunctionaliteit is basaal en mist de granulariteit die grotere verkoopteams nodig hebben

Geen gratis abonnement

Pipedrive prijzen

Essentieel: $14/maand per zetel

$14/maand per zetel Geavanceerd: $29/maand per zetel

$29/maand per zetel Professioneel: $59/maand per zetel

$59/maand per zetel Power: $69/maand per zetel

$69/maand per zetel Enterprise: $99/maand per zetel

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5,0 (1.900+ beoordelingen)

4,3/5,0 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5.0 (2.900+ stemmen)

4. Salesforce CRM (Beste cloudgebaseerde CRM met alle functies voor ondernemingen)

via Salesforce AppExchange Geen lijst van de top cloud-based CRM software voorbeelden zou Voltooid zijn zonder Salesforce CRM. Salesforce CRM-software in de cloud is een toonaangevende oplossing die verschillende bedrijven over de hele wereld van stroom voorziet. En dat is logisch, want aanpassing is waar het cloudgebaseerde CRM-systeem van Salesforce uitblinkt.

U kunt het op uw eigen manier vormgeven en gebruiken voor verschillende use cases: marketing, verkoop, klantenservice, analyse en nog veel meer! Nog te doen: deze flexibiliteit heeft een prijs, en die is behoorlijk hoog als je een startup bent, een klein bedrijf hebt of in kleine teams werkt.

De beste functies van Salesforce CRM

Pas uw cloud-gebaseerde CRM-oplossing aan uw specifieke bedrijfsbehoeften aan

Maak gebruik van de functies voor gegevensbeheer van Salesforce voor een 360-graden weergave van uw klanten en een schat aan gegevens

Complexe bedrijfsprocessen en workflows automatiseren, zoals leadrouting, dealgoedkeuringen, taaktoewijzingen en meer

Beheer uw klantrelatiebeheersysteem, zelfs onderweg, met de handige mobiele app van Salesforce

Ontsluit diepgaande inzichten in verkoopprestaties met geavanceerde analyse- en rapportagetools

Salesforce CRM limieten

Een steile leercurve en lange tijdlijnen voor implementatie

In vergelijking met andere cloud-gebaseerde CRM-software op deze lijst heeft Salesforce een onintuïtieve gebruikersinterface

Prijzen voor Salesforce CRM

Starter Suite: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Pro Suite: $100/maand per gebruiker

$100/maand per gebruiker Enterprise : $165/maand per gebruiker

: $165/maand per gebruiker Unlimited: $330/maand per gebruiker

$330/maand per gebruiker Einstein 1 Sales: $500/maand per gebruiker

Salesforce CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5.0 (20.300+ beoordelingen)

4.4/5.0 (20.300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5.0 (18.400+ stemmen)

5. Zendesk Sell (Beste cloud-gebaseerde CRM voor verkoopgerichte klantenservice)

via Zendesk Verkoop Zendesk beantwoordt verzoeken van verkoopteams met het Zendesk Sell platform. Het draagt dezelfde gebruikersvriendelijke UI verouderd waar Zendesk bekend om staat. De deal pipeline is eenvoudig te navigeren en het contactbeheer is robuust.

Bovendien profiteer je van een SaaS CRM-oplossing die geïntegreerd is met het ecosysteem van Zendesk! Maar omdat Zendesk zich vooral richt op klantenservice in plaats van op marketing en verkoop, is dit cloud CRM-systeem nog steeds werk in uitvoering en moet het naar mijn mening nog verder worden ontwikkeld.

Zendesk Sell beste functies

Integreer met het ecosysteem van Zendesk, met name Zendesk Support, om verkoop en klantenservice te verenigen

Stroomlijn uw verkooppijplijn met behulp van een intuïtieve en visuele interface waarmee gebruikers deals kunnen bijhouden en kansen kunnen identificeren

GebruikAI-tools om leadgegevens te analyseren en scores toe te wijzen om prioriteit te geven aan prospects met een hoge conversie

Communiceer met leads, prospects en klanten via een geïntegreerde hub voor e-mail

Beheer uw verkooppijplijn en krijg toegang tot klantgegevens via de mobiele app Zendesk Sell

Zendesk Sell limieten

Biedt slechts een basisset aan functies in vergelijking met speciale cloud-gebaseerde CRM-software

De mogelijkheden voor automatisering van marketing zijn beperkt

Zendesk Sell prijzen

Team verkopen: $25/maand per agent

$25/maand per agent Sell Growth: $69/maand per agent

$69/maand per agent Sell Professional: $149/maand per agent

Zendesk Sell beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5.0 (480+ beoordelingen)

4.2/5.0 (480+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5.0 (150+ stemmen)

6. Copper (Beste cloud CRM voor starters en kleine bedrijven)

via koper_ Koper is een goede CRM voor starters . De CRM provider heeft zich gericht op eenvoud en bruikbaarheid in plaats van gebruikers af te leiden met toeters en bellen. Dit stelt bedrijven in staat om relaties met klanten op te bouwen in plaats van alleen CRM-gegevens te analyseren. Het integreert ook naadloos met Google Workplace, waardoor het een uitstekende keuze is als je al in dit ecosysteem werkt.

Deze eenvoud is echter ook een limiet van Copper CRM voor bedrijven die op zoek zijn naar diepere gegevensanalyses, complexe automatisering en grote verkoopteams.

De beste functies van Copper

Beheer de Copper CRM software rechtstreeks vanuit Gmail of Google Agenda

Geef voorrang aan het opbouwen van relaties boven contactbeheer met een gebruiksvriendelijke interface met "Fases in relaties" en "Levensgebeurtenissen"

Personaliseer e-mail met Mail samenvoegen om te integreren met Gmail en leg de interactiegeschiedenis vast

De voortgang van deals bijhouden en de verkooppijplijn beheren met behulp van visuele hulpmiddelen

Rapporten genereren om inzicht in klanten en verbeterpunten te krijgen

Koper limieten

De afhankelijkheid van Google Werkruimte kan een limiet zijn voor degenen die niet in het Google ecosysteem werken

Past niet goed bij snelgroeiende bedrijven vanwege de beperkte functieset

Kopere prijzen

Starter: $12/maand per zetel

$12/maand per zetel Basis: $29/maand per zetel

$29/maand per zetel Professioneel: $69/maand per zetel

$69/maand per zetel Business: $134/maand per zetel

Kopere beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5.0 (1.120+ beoordelingen)

4.5/5.0 (1.120+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5.0 (580+ stemmen)

7. Engagebay (Beste betaalbare CRM in de cloud voor alles-in-één-beheer)

via Engagebay Engagebay is een hulpmiddel voor het implementeren van al uw klantbeheerstrategieën . Deze CRM in de cloud heeft uitgebreide functies voor marketing, verkoop en klantenservice. Het combineert deze functies met gebruiksgemak, wat een belangrijke reden is achter zijn populariteit.

Dat gezegd hebbende, maakt de betaalbaarheid het een van de beste cloud-gebaseerde CRM voor bedrijven van alle vormen en groottes. Maar omdat het een alleskunner wil zijn, is het een meester in niets. Het mist de diepgang van specialisatie die een speciale tool voor marketingautomatisering of verkooppijplijnbeheer wel zou hebben.

Engagebay beste functies

Ontwerp en publiceer aantrekkelijke landingspagina's en formulieren om leads vast te leggen

Houd interacties in sociale media bij, plaats schema's en vermeldingen van merken

Centraliseer klantenservice via een ticketsysteem om problemen op te sporen en op te lossen

Automatiseer verkoopworkflows om de verkooppijplijn te optimaliseren

KPI's bijhouden voor marketing, verkoop en klantenservice via een uniform platform

Engagebay limieten

Een buitensporig aantal functies buiten de kernfuncties van CRM kan duiden op een te groot platform

De gebruikersinterface voelt onoverzichtelijk en moeilijk te navigeren aan

Engagebay prijzen

Free: $0

$0 Basis: $12.99/maand per gebruiker

$12.99/maand per gebruiker Groei : $49,99/maand per gebruiker

: $49,99/maand per gebruiker Pro: $79,99/maand per gebruiker

Engagebay beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5.0 (326 beoordelingen)

4.6/5.0 (326 beoordelingen) Capterra: 4.7/5.0 (728 stemmen)

8. Less Annoying CRM (De beste CRM-software in de cloud zonder poespas en eenvoudig te gebruiken)

via Minder Vervelende CRM Less Annoying CRM doet zijn grappige naam eer aan. Het is verfrissend rechttoe rechtaan en ideaal voor kleine bedrijven die behoefte hebben aan een basaal CRM-database zonder de complexiteit. De cloud CRM provider heeft zich alleen gericht op de kernfuncties van CRM.

Hoewel je met deze CRM-oplossing relaties met klanten kunt beheren, hoef je niet te verwachten dat deze oplossing het verkoopproces automatiseert, handmatige invoer van begin tot eind elimineert, geavanceerde rapportage uitvoert en nog veel meer. Met andere woorden, je zult ergens anders moeten zoeken naar een flexibele CRM voor bedrijven met hoge groei-behoeften.

De beste functies van minder vervelende CRM

Vereenvoudig het beheer van contactpersonen en leads dankzij functies die de mogelijkheid bieden om aantekeningen toe te voegen, interacties bij te houden en segmentatie uit te voeren

Personaliseer de dealfasen binnen de verkooppijplijn op basis van leadvoorkeuren

Genereer gedetailleerde rapportages over de prestaties van vertegenwoordigers, waarde van de pijplijn, verkoopprognose en meer

Integreer met populaire tools zoals Gmail en Zapier om de functie uit te breiden

Minder vervelende CRM-beperkingen

Biedt geen mobiele apps

Biedt beperkte functies, gebrek aan integraties en eenvoudige rapportage

Minder vervelende CRM-prijzen

$15/maand per gebruiker

Enterprise-abonnement ook beschikbaar op aanvraag

Less Annoying CRM beoordelingen en recensies

G2: 4,9/5,0 (593 beoordelingen)

4,9/5,0 (593 beoordelingen) Capterra: 4.8/5.0 (595 stemmen)

9. Monday Sales CRM (Beste visuele werkbeheer en verkoopplatform)

via maandag Monday is weer een ander CRM-platform dat het volgende combineert CRM en projectmanagement combineert . Het visuele karakter van het CRM in de cloud biedt gebruikers een frisse kijk en geeft een weergave op hoog niveau van alle verkoopprocessen en -activiteiten. U kunt het aanpassen aan uw voorkeuren en gegevens effectief organiseren via meerdere kanalen. Hoewel het een goed cloud-CRM is, staat het niet bovenaan onze lijst van de beste cloud-gebaseerde CRM-systemen omdat het de diepgang mist die nodig is om complexe verkoopprocessen te beheren.

De beste functies van Monday Sales

Gebruik Kanban-achtige borden om visueel samen te werken met verkoopteams aan deals

Integreer populaire tools zoals Gmail, Slack, Zoom, enz. voor instelling van samenwerking en communicatie

Stel doelen voor je verkopers en houd de voortgang visueel bij

Toekomstige verkoop en omzet voorspellen op basis van pipelinegegevens

Terugkerende taken automatiseren, zoals de status van leads bijwerken, teams op de hoogte stellen van deadlines en follow-up e-mails sturen

Monday Sales limieten

Mist enkele geavanceerde functies die gebruikelijk zijn in andere geavanceerde CRM-systemen

Hogere initiële kosten, vooral als u grotere verkoopteams hebt

Prijzen voor Monday Sales

Basis CRM: $15/maand per zetel

$15/maand per zetel Standaard CRM: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Pro CRM: $33/maand per zetel

$33/maand per zetel Enterprise: Aangepaste offerte

Maandag verkoop beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5.0 (763 beoordelingen)

4.6/5.0 (763 beoordelingen) Capterra: 4.7/5.0 (389 beoordelingen)

10. Apptivo (Beste alles-in-één CRM-systeem voor business management in de cloud)

via Apptivo Apptivo is een veelzijdige business applicatie die kan fungeren als een CRM tool. In feite zou je de functies kunnen uitbreiden om het te gebruiken als software voor leadbeheer , software voor klanten succes of zelfs een platform voor projectmanagement.

Het is een solide optie voor bedrijven die op zoek zijn naar één oplossing voor meerdere vereisten. Deze diversiteit beperkt echter ook de mogelijkheden van Apptivo in vergelijking met cloud-gebaseerde CRM-systemen die speciaal voor deze Taak zijn ontworpen.

Apptivo beste functies

Automatisering van het verkoopproces via triggers, acties of meerdere stappen

Geef teams van de klantendienst de mogelijkheid om vragen te behandelen met behulp van een gecentraliseerd ticketingsysteem

Toegang tot klantgegevens en beheer CRM terwijl u onderweg bent met mobiele apps

Dashboards aanpassen om sleutelgegevens en KPI's te visualiseren en bij te houden

Inzichten verkrijgen met geavanceerde analyses en datagestuurde beslissingen nemen

Apptivo limieten

Sommige gebruikers ervaren een prestatiedip bij grote datasets

Een internetverbinding is noodzakelijk om de applicatie te kunnen gebruiken

Apptivo prijzen

Lite: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Premium: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Ultimate: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Enterprise:Aangepaste offerte

Apptivo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5.0 (199 beoordelingen)

4.4/5.0 (199 beoordelingen) Capterra: 4.4/5.0 (712 stemmen)

Klantenrelaties blijvend opgebouwd met ClickUp

Tot zover mijn lijst met de beste cloud-gebaseerde CRM-systemen. Om de juiste cloud-gebaseerde CRM-oplossing te selecteren, moet u op zoek gaan naar een oplossing die naadloos integreert met uw bestaande workflows en technologie, krachtige functies biedt en bruikbare inzichten genereert. U zult merken dat uw verkoopefficiëntie en klanttevredenheid aanzienlijk zullen toenemen.

Hoewel alle CRM-oplossingen op mijn lijst duidelijke sterke en zwakke punten hebben, levert ClickUp consistent superieure prestaties. Bouwen aan een CRM in ClickUp biedt u een holistische benadering van CRM en projectmanagement. U kunt aangepaste werkstromen creëren, tijd bijhouden, documenten beheren en nog veel meer. Het belangrijkste is dat marketing-, verkoop- en klantenservicebronnen worden vrijgemaakt, zodat zij zich kunnen richten op het opbouwen van relaties.

Bent u klaar om uw CRM-platform opnieuw uit te vinden? Aan de slag met ClickUp om het verschil te ervaren!