13 Beste Enterprise CRM-software voor 2024

Heb je je ooit afgevraagd hoeveel verkoopkansen worden gemist door miscommunicatie? Ik heb het met eigen ogen gezien: als processen niet consistent zijn, hebben zelfs de meest getalenteerde teams het moeilijk.

Deals kunnen gemakkelijk verloren gaan, leads kunnen genegeerd worden en de frustratie kan snel oplopen.

Maar hier is het goede nieuws: met de juiste CRM-software kunt u uw benadering van verkoopmanagement transformeren! Deze tools zorgen voor duidelijkheid, stroomlijnen de communicatie en houden iedereen op dezelfde pagina, waardoor het gemakkelijker wordt om relaties met klanten te beheren.

Maar door het grote aantal beschikbare opties kan het kiezen van het perfecte CRM voor jouw team ontmoedigend zijn. In deze blog laat ik je kennismaken met 13 van de meest effectieve CRM-oplossingen voor ondernemingen die ik persoonlijk heb getest. Laten we op zoek gaan naar de ideale oplossing voor jouw behoeften!

Het selecteren van de juiste CRM-oplossing voor ondernemingen is cruciaal, omdat het kiezen van de verkeerde tool negatieve gevolgen kan hebben voor uw team. Op basis van mijn ervaring heb ik de volgende functies geselecteerd die essentieel zijn voor efficiëntie en consistentie.

Dit is wat je prioriteit moet geven:

Aanpassing en schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de oplossing kan meegroeien met je business. Zoek naar aanpasbare velden, dashboards, workflows en rapportages om het CRM aan te passen aan uw specifieke behoeften

Zorg ervoor dat de oplossing kan meegroeien met je business. Zoek naar aanpasbare velden, dashboards, workflows en rapportages om het CRM aan te passen aan uw specifieke behoeften Analyse en rapportage: Kies voor tools die diepgaand inzicht geven in klantgegevens. Het CRM moet kant-en-klare aangepaste rapporten en interactieve dashboards met AI-inzichten bieden

Kies voor tools die diepgaand inzicht geven in klantgegevens. Het CRM moet kant-en-klare aangepaste rapporten en interactieve dashboards met AI-inzichten bieden Integratie: Kies een CRM dat naadloos integreert met uw bestaande technologie, waaronder marketingtools, ERP-systemen en BI-tools. Dit zorgt ervoor dat al uw gegevens toegankelijk zijn vanuit één interface

Kies een CRM dat naadloos integreert met uw bestaande technologie, waaronder marketingtools, ERP-systemen en BI-tools. Dit zorgt ervoor dat al uw gegevens toegankelijk zijn vanuit één interface Veiligheid: Kies een CRM met robuuste toegangscontroles en instellingen voor toestemming, zodat u kunt beheren wie bepaalde pijplijngegevens en rapportages kan weergeven

Kies een CRM met robuuste toegangscontroles en instellingen voor toestemming, zodat u kunt beheren wie bepaalde pijplijngegevens en rapportages kan weergeven Gebruiksgemak: Kies voor CRM-software zonder code waarmee zowel technisch onderlegde als niet-technisch onderlegde medewerkers gemakkelijk kunnen werken. Dit bevordert een snelle acceptatie door de hele organisatie zonder dat er uitgebreide training nodig is

Kies voor CRM-software zonder code waarmee zowel technisch onderlegde als niet-technisch onderlegde medewerkers gemakkelijk kunnen werken. Dit bevordert een snelle acceptatie door de hele organisatie zonder dat er uitgebreide training nodig is Klantondersteuning: Ga op zoek naar leveranciers die 24/5 of 24/7 klantenservice bieden, zodat problemen snel kunnen worden opgelost en er indien nodig onmiddellijk hulp bij training kan worden geboden

📌 Bij het zoeken naar een CRM voor starters geef prioriteit aan het volgende:

Zorg ervoor dat het CRM kan meegroeien met uw business naarmate de behoeften van gebruikers en gegevens toenemen 🚀

Zoek oplossingen met flexibele prijzen voor beperkte budgetten 💰

Kies CRM's die de nodige functies bieden tegen een redelijke prijs 💸

De 13 beste CRM-software voor ondernemingen om te bekijken

Na het grondig testen van talloze opties hebben mijn team en ik een lijst samengesteld met CRM-oplossingen voor ondernemingen die de communicatie verbeteren en zinvolle inzichten en groei stimuleren.

Dit zijn onze favorieten:

1. ClickUp (de beste oplossing voor relatie- en projectmanagement)

bouw en onderhoud uw relaties met klanten, persoonlijke Taken en meer met ClickUp CRM_

ClickUp is een alles-in-één productiviteitstool die moeiteloos kan worden gebruikt als veelzijdige CRM-software voor ondernemingen. ClickUp CRM combineert projectmanagement met CRM functies, waarmee u klantrelaties en projecttaken vanuit één platform kunt stroomlijnen.

Met ClickUp konden mijn team en ik een aangepaste klantendatabase bouwen om informatie over klanten, deals en contactpersonen op te slaan en te analyseren. Het stelt ons in staat om onze eigen CRM creëren , die ons volledige controle geeft over aanpassingen en het aanpassen aan onze behoeften.

Een van mijn favoriete functies is hoe ClickUp CRM het contact met klanten centraliseert. Het zorgt voor een naadloze integratie van e-mail en stimuleert de samenwerking tussen teams bij deals. Ik kan delen project updates met clients en onboard klanten allemaal binnen een enkele e-mail hub, die mijn workflow efficiënter en samenhangender maakt.

gebruik drill-downs in ClickUp Dashboards om taken bij te werken en uw verkooppijplijn effectief te beheren_ ClickUp Dashboards is een opvallende functie waardoor deze tool bovenaan mijn lijst blijft staan. Ze bieden een gedetailleerd inzicht in uw verkooppijplijn. U kunt 50+ dashboard widgets gebruiken om al uw klantgegevens op één centrale locatie te visualiseren.

ClickUp biedt ook een uitgebreide bibliotheek van CRM sjablonen zodat u leads, relaties met klanten en verkooppijplijnen op één plaats kunt beheren zonder alles vanaf nul te hoeven doen.

De ClickUp CRM sjabloon is een fantastisch hulpmiddel voor het beheren van uw klanten, leads en verkooppijplijn op één handige locatie.

Of u nu leads bijhoudt, relaties met klanten onderhoudt of de voortgang van de verkoop overziet, deze sjabloon stelt u in staat om georganiseerd en efficiënt te blijven tijdens het hele proces. Met vijf verschillende weergaven en zeven aanpasbare statussen kun je het aanpassen aan je unieke zakelijke vereisten.

Op deze manier helpt het je:

Waardevolle inzichten te verkrijgen via aanpasbare dashboards

Naadloos samenwerken met teamleden aan deals en Taken

De betrokkenheid van klanten vergroten door alle communicatie op één plek te bewaren

Voortgang en prestaties bewaken voor betere besluitvorming

Dit sjabloon downloaden

💈 Bonus: ClickUp's eenvoudige CRM sjabloon is ideaal voor wie net begint met CRM-systemen. Dit gebruiksvriendelijke sjabloon biedt essentiële functies voor het bijhouden van leads, het beheren van klantinteracties en het monitoren van verkoopactiviteiten.

ClickUp beste functies

Maak een spreadsheetachtige klantendatabase metClickUp tabel weergave* GebruikClickUp Automatiseringen voor outreach en follow-ups

ClickUp Dashboards gebruiken om prestaties te analyseren, voortgang bij te houden en uw CRM-systeem te evalueren

Creëer klant- en verkoopworkflows metClickUp Whiteboards en deel ze met uw teams en andere belanghebbenden

Stroomlijn het nemen van klantenfeedback met geautomatiseerde Taken enClickUp Formulieren* Creëer gepersonaliseerde campagne e-mails met behulp vanClickUp BreinaI-schrijfmogelijkheden

Samenwerken met teams om sales en accounts van klanten te bespreken met behulp vanClickUp Documenten* Toegang tot deCRM sjablonen bibliotheek om uw klantenaccounts te beheren

ClickUp limieten

Het leren van ClickUp's uitgebreide functies kan in het begin overweldigend aanvoelen

Pop-ups van de AI-assistent kunnen soms afleiden

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Lees meer: 10 beste voorbeelden van CRM-software en hun gebruikscases om de productiviteit te verhogen

2. Salesforce Sales Cloud (de beste voor aangepaste CRM en integraties)

via Salesforce verkoop cloud Salesforce Sales Cloud centraliseert leadgeneratie, klantgegevens en verkoopkansen en verbetert zo de werkstroom en klanttevredenheid. Ik vind het leuk hoe het prospectie vereenvoudigt door alle leads en potentiële partnerinteracties in één weergave te consolideren.

De aangepaste functie voor rapportage is bijzonder handig voor het bijhouden van de voortgang. Over het geheel genomen is Salesforce een intuïtief en schaalbaar platform dat verkoopprocessen stroomlijnt, waardoor teams efficiënt naar hun doelen kunnen werken.

Salesforce Sales Cloud beste functies

Pijplijn beheren in één weergave met ingebouwde grafieken

E-mails, gebeurtenissen en engagementtypes automatisch vastleggen

In realtime nauwkeurige prognoses maken

Communicatie stroomlijnen door belangrijke interacties met clients automatisch te loggen

Salesforce Sales Cloud limieten

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de functies voor het maken van prognoses en het scoren van kansen kunnen uitvallen, wat van invloed kan zijn op de besluitvorming

In de mobiele app ontbreken bepaalde functies voor de desktop, waardoor het moeilijk is om gegevens bij te werken terwijl u onderweg bent

Prijzen van Salesforce Sales Cloud

Enterprise: $ 165/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$ 165/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Unlimited: $ 330/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$ 330/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Einstein 1 Sales: $500/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Salesforce Sales Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (22000+ beoordelingen)

4.4/5 (22000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18000+ beoordelingen)

3. HubSpot Sales Hub (Beste voor dealbeheer)

via HubSpot HubSpot Sales Hub is een uitgebreide verkooptool die is ontworpen om teams te helpen hun verkoopprocessen te stroomlijnen en de productiviteit te verbeteren.

Ondanks de uitgebreide functies, waardeer ik het gebruiksgemak. De tool maakt het beheren van deals eenvoudig en stelt me in staat om te visualiseren waar alles staat in mijn verkooppijplijn.

Het platform biedt ook aanzienlijke flexibiliteit met een verscheidenheid aan aanpassingsopties. Het helpt mijn team om records op maat te maken in onze CRM-database en eigenschappen om aan onze behoeften te voldoen.

HubSpot Sales Hub beste functies

Visualiseer je verkoopproces met een aanpasbare pijplijn die je helpt deals in elke fase bij te houden

Automatiseer terugkerende taken om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen

E-mail opens en kliks monitoren om de betrokkenheid van prospects beter te begrijpen

Genereer inzichten in verkoopprestaties met robuuste rapportagetools die je helpen datagestuurde beslissingen te nemen

HubSpot Sales Hub limieten

Gebruikers melden dat het aanpassen van het dashboard een beetje omslachtig is, wat de gebruikerservaring belemmert

HubSpot Sales Hub prijzen

Professioneel: $100/maand per zetel

$100/maand per zetel Enterprise: $150/maand per zetel

HubSpot Sales Hub beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (11000+ beoordelingen)

4.4/5 (11000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4. Salesflare (Beste voor automatisering en samenwerking op het gebied van CRM)

via Verkoopflare De gezamenlijke CRM is eenvoudig maar heeft veel functies en biedt robuuste automatisering om mijn verkoopprocessen effectief te beheren. Ik vind het prettig dat de tool automatisch e-mails, gesprekken en vergaderingen synchroniseert, waardoor het voor mij makkelijker wordt om contact te leggen met leads en klanten met behulp van automatisering van e-mailsequenties.

Met deze tool kun je ook gedeelde sjablonen maken, aangepaste rapporten genereren en dashboards instellen. Salesflare bevat een toestemmingssysteem, waarmee je de toegang tot gegevens en pijplijnen kunt regelen voor verbeterde veiligheid en privacy.

Salesflare beste functies

E-mail synchroniseren, gesprekken en vergaderingen automatiseren voor moeiteloze lead engagement

Gedeelde sjablonen maken om de samenwerking tussen teams te verbeteren en de communicatie te stroomlijnen

Genereer aangepaste rapporten en dashboards voor dieper inzicht in verkoopprestaties

Informatie over relaties gebruiken om verbindingen tussen teams binnen organisaties te identificeren

De toegang tot gegevens beheren met een robuust systeem van toestemmingen om gevoelige informatie te beschermen

Salesflare limieten

Weinig gebruikers rapporteren dat de e-mail workflows niet georganiseerd zijn, wat het moeilijk maakt om targeted campagnes uit te voeren

Het platform biedt geen social media bijhouden, wat betekent dat gebruikers extra tools moeten gebruiken om social media betrokkenheid te monitoren

Salesflare prijzen

Groei : $29/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

: $29/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Pro: $49/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$49/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Salesflare beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (270+ beoordelingen)

4.8/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

5. Zoho CRM (Beste voor rapportage en analyse van verkoop)

via Zoho CRM Zoho CRM is een gebruiksvriendelijk platform, hoewel de vele functies in het begin een beetje overweldigend kunnen zijn. Ik hou van de aanpassingsmogelijkheden die op verschillende niveaus beschikbaar zijn, van modules tot processen en CRM-werkstromen . Hiermee kan ik alles bijhouden met betrekking tot mijn leads, contactpersonen, klanten, gesloten deals en meer.

Mijn ervaring is dat de rapportagemogelijkheden van Zoho CRM indrukwekkend zijn. Het biedt standaard ingebouwde rapportages plus aangepaste rapportages om je alle inzichten te geven die je nodig hebt. Bovendien zijn er verschillende grafieken, van staafdiagrammen, lijndiagrammen en cirkeldiagrammen tot donuts, heatmaps en funnels. Het biedt ook een anomalie-detector om de werkelijke verkoop te vergelijken met voorspelde trends.

Zoho CRM beste functies

Genereer zowel standaard als aangepaste rapportages met verschillende grafiekopties

Optimaliseer verkoopprocessen met krachtige functies voor automatisering

Inzicht in verbindingen tussen teams en interacties met clients voor betere samenwerking

Gebruik AI-tools zoals Zia en ChatGPT voor slimme hulp bij taken zoals afwijkingsdetectie en het opstellen van e-mails

Zoho CRM beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat het platform te veel informatie over leads presenteert, waardoor het moeilijk is om de meest relevante details te filteren

De software heeft af en toe last van vertragingen, wat frustrerend kan zijn bij cruciale Taken

Zoho CRM prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2600+ beoordelingen)

4.1/5 (2600+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6800+ beoordelingen)

🧠 Onthouden: Gebruiken AI-tools voor CRM kunnen uw verkoopprocessen verbeteren. Zorg er echter wel voor dat de gegevens die in het CRM worden ingevoerd accuraat en up-to-date zijn, want AI is afhankelijk van kwaliteitsgegevens om zinvolle inzichten te kunnen bieden.

Maak gebruik van de aanpassingsmogelijkheden om het CRM af te stemmen op uw specifieke bedrijfsbehoeften en -processen. Beoordeel ook voortdurend de prestaties van de AI-tool en de impact op je verkoopprocessen om de nodige aanpassingen te doen.

6. Freshsales (Beste voor klantenbeheer)

via Freshsales Freshsales gaat verder dan een generieke aanpak en stelt u in staat het CRM aan te passen aan uw B2B-behoeften. U kunt valuta's, talen en businessmodules aanpassen aan uw activiteiten, zodat u het CRM beter kunt afstemmen op uw behoeften strategieën voor klantbeheer .

Wat indruk op me maakt, zijn de multi-channel campagnemogelijkheden van de tool - via tekst, WhatsApp of e-mail - en de gebruiksvriendelijke interface die prospects, leads en klanten effectief organiseert binnen duidelijke verkoopfasen. Daarnaast maakt de responsieve klantenservice van Freshsales het een veelzijdige keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar flexibiliteit en efficiëntie bij het beheren van hun verkooppijplijnen.

Freshsales beste functies

Voer slimme verkoopcampagnes met Freddy AI om leads vast te leggen, te kwalificeren, te routeren en bij te houden

Krijg een 360-graden weergave van klanten, hun interacties en voorkeurskanalen

Gebruik AI-inzichten om de beste leads en deals te markeren

Optimaliseer relaties met klanten met de ingebouwde cloud telefoon voor naadloos in-app bellen

Freshsales limieten

De functies voor rapportage en analyse zijn niet diepgaand en aangepast, waardoor de inzichten in vergelijking met sommige concurrenten beperkt zijn

De klantenservice in de sales hub is enigszins beperkt, wat gevolgen kan hebben voor gebruikers die uitgebreidere hulp nodig hebben

Prijzen van Freshsales

Groei: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Pro: $47/maand per gebruiker

$47/maand per gebruiker Enterprise: $71/maand per gebruiker

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1000+ beoordelingen)

4.5/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

7. Pipedrive (Beste voor het beheren van verkooppijplijn en deals)

via Pipedrive Pipedrive is een aanpasbare CRM-oplossing voor ondernemingen die is ontworpen om te voldoen aan uw specifieke zakelijke behoeften. Het stelt u in staat om uw verkooppijplijn te visualiseren, leads te optimaliseren, deals te beheren en verkoopprocessen te automatiseren met behulp van AI-technologie.

Wat ik waardeer aan Pipedrive is zijn vermogen om workflows te vereenvoudigen door al je verkooptaken op één plek te consolideren, waardoor het gebruiksvriendelijk is, zelfs voor gebruikers die nieuw zijn met CRM-systemen. Het platform biedt ook gepersonaliseerde AI-tips om je processen te verbeteren.

Bovendien biedt Pipedrive gratis sjablonen voor verkooppijplijnen om deals bij te houden en effectief inkomsten te voorspellen. Met realtime rapportage en dashboards kunt u uw verkoopstrategie voortdurend verfijnen voor betere resultaten.

Pipedrive beste functies

Automatiseer verkoopprocessen om tijd te besparen en workflows te stroomlijnen, zodat je team zich kan concentreren op het sluiten van deals

Visualiseer uw verkooppijplijn met intuïtieve dashboards die een duidelijk overzicht bieden van uw deals en voortgang

Prestaties bijhouden met realtime rapporten en analyses om succes te meten en uw verkoopstrategie te optimaliseren

Kanban-borden gebruiken om de verkooptrechter weer te geven en verkoopprocessen te optimaliseren

Pipedrive beperkingen

De integratie van deze software met andere tools vereist voldoende technische kennis, wat een belemmering kan vormen voor gebruikers zonder technische achtergrond.

Het mist automatische detectie van dubbele invoer en vereist handmatig delen van geplande rapporten met belanghebbenden

Pipedrive prijzen

Essential: $14/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$14/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Geavanceerd: $34/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$34/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $49/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$49/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Power: $64/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$64/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $99/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2000+ beoordelingen)

4.3/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2000+ beoordelingen)

8. Creatio (Beste no-code platform voor klantenservice automatisering van de werkstroom)

via Creatio Creatio is een no-code platform ontworpen voor het automatiseren van CRM en customer succes workflows. Dankzij de intuïtieve werkstroom kunnen e-mails, goedkeuringen en notificaties eenvoudig worden geautomatiseerd.

Een van de sleutel functies van dit CRM platform is de rapportage en analyse mogelijkheden. Het stelt mijn team in staat om interactieve rapporten te maken met aanpasbare dashboards om klantactiviteiten bij te houden. Het integreert ook naadloos met bedrijfsprocessen, waardoor er één enkele bron van waarheid ontstaat.

Creatio beste functies

Verhoog de klantbetrokkenheid met een omnichannel marketingsysteem dat het klanttraject stroomlijnt

Beheer marketingcampagnes via meerdere kanalen met omnichanneltools voor marketingautomatisering* Integreer naadloos met toepassingen van derden voor een eenduidige weergave van klantgegevens en verbeter de algehele bedrijfsefficiëntie

Creatio limieten

De mobiele app heeft beperkte functies, waardoor het moeilijk is om onderweg toegang te krijgen tot gegevens

De prijs is niet geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven

Prijzen van Creatio

Groei: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: $55/maand per gebruiker

$55/maand per gebruiker Unlimited: $85/maand per gebruiker

Creatio beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (250+ beoordelingen)

4.7/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

9. Oracle CRM On Demand (Beste voor automatisering van verkoop)

via Oracle CRM op aanvraag Oracle CRM On Demand beheert relaties met klanten effectief door uitgebreide toegang tot klantgegevens te bieden en engagementstrategieën te verbeteren, wat uiteindelijk leidt tot sterkere verbindingen.

Het platform vereenvoudigt routinetaken en biedt slimme aanbevelingen voor het beheren van prospects, waardoor de algehele efficiëntie wordt verbeterd. Bovendien stelt het gebruikers in staat om diepgaande analyses te gebruiken om beter inzicht te krijgen in het gedrag van klanten en om hun strategieën voor klantenbinding hierop af te stemmen.

Oracle CRM On Demand beste functies

Een 360-graden weergave van klantinteracties om de automatisering van de verkoop te optimaliseren

Verbeter de mobiele toegankelijkheid met geavanceerde applicaties voor iOS en Android, zodat gegevens in realtime worden gesynchroniseerd

Verkooprapporten en dashboards aanpassen door gepersonaliseerde content en dimensies toe te voegen voor verbeterde historische analyse

beperkingen van Oracle CRM On Demand

Sommige gebruikers hebben aangetekend dat het oplossen van problemen traag kan verlopen door een gebrek aan specifieke ondersteuning

Het ontbreekt de tool aan aanpassingsopties, waardoor het een uitdaging is om de tool aan te passen aan specifieke behoeften

Oracle CRM On Demand prijzen

Aangepaste prijzen

Oracle CRM On Demand beoordelingen en recensies

G2: 3.7/5 (90+ beoordelingen)

3.7/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

10. Zendesk Sell (Beste voor leadbeheer voor bedrijven van elke grootte)

via Zendesk verkopen Zendesk Sell is een software voor leadbeheer die uitgebreide zichtbaarheid biedt in uw verkooppijplijn. Het consolideert essentiële klantinformatie over verkoop en service op één platform en omvat leadgeneratie, contact- en dealbeheer en het bijhouden van activiteiten.

Daarnaast biedt Zendesk Sell functies voor automatisering om terugkerende taken te stroomlijnen, waardoor de algehele efficiëntie in het beheren van relaties met klanten wordt verbeterd. Het helpt mijn team om toegang te krijgen tot klantinteracties via meerdere kanalen, wat ons vermogen om snel te reageren en communicatie te personaliseren verbetert. Deze uitgebreide weergave verbetert de samenwerking binnen het team en leidt tot betere relaties met klanten.

Zendesk Sell beste functies

Segmenteer leads en deals onderweg via mobiele applicaties

Genereer inzichtelijke rapportages om prestaties en trends bij te houden

Toegang tot klantinteracties via meerdere kanalen

Zendesk Sell limieten

In de zoekfunctie ontbreken aangepaste velden, waardoor het een uitdaging is om specifieke gegevens te vinden

Sommige gebruikers hebben aanhoudende problemen en bugs gerapporteerd die de algehele ervaring negatief beïnvloeden

Zendesk Sell prijzen

Team verkopen: $25/maand per agent

$25/maand per agent Sell groei: $69/maand per agent

$69/maand per agent Professionele verkoop: $149/maand per agent

Zendesk Sell beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (400+ beoordelingen)

4.2/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

11. ActiveCampaign (Beste voor e-mailmarketing)

via ActiveCampaign ActiveCampaign is CRM-software voor ondernemingen, ontworpen om leads en contactpersonen bij te houden, te automatiseren en te beheren, zodat u zich kunt concentreren op verkoop.

Als iemand die sterk vertrouwt op e-mailmarketing, waardeer ik de visuele automatiseringsbouwer, waarmee ik e-mailcampagnes en formulieren kan maken zonder enige code. Het programma doet ook het zware werk door het verzenden van e-mails en tekstberichten naar leads te automatiseren, waardoor mijn marketinginspanningen veel efficiënter zijn.

ActiveCampaign beste functies

Automatisering van lead scoring om prioriteit te geven aan waardevolle prospects op basis van hun interacties en gedragingen

Verkoopkansen bijhouden en routinetaken automatiseren voor meer efficiëntie

Integreer naadloos met meer dan 900 toepassingen en creëer een uniform ecosysteem voor het beheren van klantgegevens en interacties

ActiveCampaign-beperkingen

De gebruikersinterface kan onhandig aanvoelen, wat een negatieve invloed heeft op de algehele ervaring

De prijs wordt als hoog beschouwd in verhouding tot de beperkte functies en beschikbare contacten, wat het een uitdaging maakt voor kleine teams

ActiveCampaign-prijzen

Starter: $15/maand

$15/maand Plus : $49/maand

: $49/maand Pro: $79/maand

$79/maand Enterprise: $145/maand

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (13000+ beoordelingen)

4.5/5 (13000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2400+ beoordelingen)

Lees meer: 10 Beste software voor klantensucces voor groei

12. LeadSquared (de beste voor automatisering van verkoop en marketing)

via LeadSquared LeadSquared biedt een robuuste CRM-oplossing die is ontworpen om bedrijven te helpen hun relatiebeheer te verbeteren. Na het testen van LeadSquared's ondernemings-CRM vond ik het gebruiksvriendelijk, met een redelijke tijdlijn voor installatie van ongeveer een maand, gezien de uitgebreide functies.

Ik waardeer vooral de 100% geautomatiseerde lead scoring, waarmee ik leads efficiënt kan kwalificeren en prioriteren. De one-click call functie verbetert het verkoopproces door het naadlozer te maken. Bovendien kunnen er aangepaste filters worden gemaakt met de snelle filtersectie en realtime updates over leadactiviteiten zorgen voor snelle reacties.

LeadSquared beste functies

Voer leadgesprekken en bewaak gespreksstatistieken om het algehele verkoopproces te optimaliseren

Leadactiviteiten in realtime bijhouden, voor tijdige follow-ups en betere klantbetrokkenheid

Werkstromen aanpassen aan specifieke zakelijke behoeften

LeadSquared limieten

Gebruikers hebben te maken met beperkingen in het aantal beschikbare gegevensfilters en kunnen niet meerdere filters tegelijk toepassen, waardoor het een uitdaging is om naar specifieke informatie te zoeken

De tool vereist soms meerdere inlogpogingen, wat tijdens piekuren frustrerend kan zijn

LeadSquared prijzen

Aangepaste prijzen

LeadSquared beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (160+ beoordelingen)

13. SAP Sales Cloud (het beste voor het stroomlijnen van verkoopprocessen)

via SAP Sales Cloud SAP Sales Cloud biedt bedrijven een uitgebreide weergave van klantinteracties, versterkt door AI-gestuurde aanbevelingen. Deze CRM-software vereenvoudigt het beheer van verkoop- en klantrelaties en zorgt voor hogere inkomsten en betere winpercentages.

Door SAP Sales Cloud te gebruiken, kan uw verkoopteam zich meer richten op het opbouwen van relaties en het betrekken van klanten. De oplossing stroomlijnt en automatiseert essentiële verkoopprocessen en geeft vertegenwoordigers intelligente inzichten op basis van AI.

SAP Sales Cloud beste functies

Optimaliseer leadbeheer met tools die leads effectief prioriteren en kwalificeren voor een hogere conversieratio

Toegang tot realtime analyses en rapportage om prestaties bij te houden en trends te identificeren die bedrijfsgroei stimuleren

Een 360-graden weergave van klantinteracties krijgen om de behoeften van clients beter te begrijpen en de betrokkenheid te verbeteren

SAP Sales Cloud limieten

Veel gebruikers geven aan dat het configureren en aanpassen van SAP Sales Cloud gespecialiseerde kennis vereist om effectief te kunnen inspelen op specifieke bedrijfsbehoeften

De mobiele applicatie wordt vaak als traag ervaren, wat de effectiviteit ervan beperkt voor professionals die onderweg toegang tot CRM-gegevens moeten hebben

Prijzen SAP Sales Cloud

Aangepaste prijzen

SAP Sales Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (800+ beoordelingen)

4.1/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (19 beoordelingen)

Optimaliseer clientrelaties en stimuleer verkoopgroei met ClickUp

Een hoge verkoop stimuleren zonder een effectieve CRM-oplossing voor ondernemingen zal niet het gewenste resultaat opleveren. De juiste CRM kan uw processen stroomlijnen en een solide database creëren die inzichten biedt om uw inspanningen te verbeteren.

Bij de selectie van een CRM is het cruciaal om er een te vinden die perfect aansluit bij uw behoeften. ClickUp is een alles-in-één CRM en projectmanagement systeem dat alles biedt wat u nodig hebt om uw CRM te beheren en te onderhouden, van aanpasbare weergaven en velden tot uitgebreide dashboards.

Daarnaast biedt ClickUp verschillende sjablonen die het beheren van relaties met klanten vereenvoudigen. Op deze manier verhoogt het de productiviteit van uw team en bevordert het de verbinding met uw clients.

Klaar om uw verkoop naar een hoger niveau te tillen? Meld u aan op ClickUp nu!