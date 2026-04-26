10 sjablonen voor bedrijfsmodellen in ClickUp

Sjablonen voor bedrijfsmodellen documenteren hoe beslissingen, processen, rollen, statistieken en governance binnen grote ondernemingen werken. De meeste ondernemingen werken nog steeds volgens bedrijfsmodellen die door niemand zijn vastgelegd. Stel de vraag “wie keurt leverancierscontracten goed?” of “wie is verantwoordelijk voor deze beslissing?”, en het antwoord zit vaak in iemands hoofd, niet in een systeem.

Dat is een kwetsbare manier van werken, zeker nu 66% van de leidinggevenden hun bedrijfsmodellen in de afgelopen twee jaar heeft herzien.

Sjablonen voor bedrijfsmodellen maken dat werk zichtbaar.

Ze maken van de onzichtbare 'manier waarop we werken' iets gedocumenteerds en bruikbaars. Hierdoor hoeven nieuwe medewerkers niet langer de 'tribale kennis' te ontcijferen. Strategische koerswijzigingen gaan niet verloren tussen het management en de teams die het werk uitvoeren.

Deze gids behandelt 10 gratis ClickUp-sjablonen voor bedrijfsmodellen van ondernemingen, wanneer je ze kunt gebruiken en hoe ze teams helpen bij het documenteren van governance, processen, doelen, routines en uitvoering.

Wist u dat? 63% van de bedrijven heeft de meeste doelstellingen voor de transformatie van hun bedrijfsmodel bereikt, maar slechts 24% is zeer succesvol. De kloof is vaak te wijten aan documentatie die losstaat van het dagelijkse werk, de eigenheid en de besluitvorming.

Sjablonen voor bedrijfsmodellen in één oogopslag

Wat is een sjabloon voor een bedrijfsmodel van een onderneming?

Een sjabloon voor een bedrijfsmodel documenteert hoe een grote onderneming beslissingen neemt, eigendommen toewijst, processen beheert, prestaties bijhoudt en strategie koppelt aan uitvoering.

De beste sjablonen voor bedrijfsmodellen bestrijken vijf kerngebieden: governance, processen, mensen, technologie en statistieken. In ClickUp worden deze sjablonen levende werkstroomen omdat teams documentatie kunnen koppelen aan taken, eigenaren, dashboards, goedkeuringen en automatiseringen.

Welke sjabloon voor bedrijfsmodellen moet u als eerste gebruiken?

Begin met de sjabloon die aansluit bij uw grootste operationele tekortkoming. Gebruik een governance-sjabloon als beslissingen traag verlopen. Gebruik een processjabloon als het werk per team verschillend verloopt. Gebruik een OKR-sjabloon als de strategie niet wordt omgezet in uitvoering.

Als uw organisatie... Begin met dit sjabloon Bekijk al het lopende strategische werk Sjabloon voor werkboek Zet strategie om in maandelijkse uitvoering Sjabloon voor operationeel plan Breng teams op één lijn met meetbare doelen Sjabloon voor OKR's en doelen van het bedrijf Verduidelijk missie, visie en waarden Sjabloon 'Van visie naar waarden' Implementeer complexe initiatieven Sjabloon voor implementatieplan Documenteer herhaalbare werkstroomen Sjabloon voor het documenteren van bedrijfsprocessen Standaardiseer uitvoeringsstappen Sjabloon voor standaardwerkprocedures Verbeter het dagelijkse werkritme Sjabloon voor dagelijkse werkwijze Visualiseer overdrachten en knelpunten Whiteboard-sjabloon voor proceskaart Definieer goedkeurings- en beslissingsbevoegdheden Sjabloon voor governanceplan

De 10 beste sjablonen voor bedrijfsmodellen voor ondernemingen

Elk van de onderstaande sjablonen richt zich op een ander niveau van het bedrijfsmodel, van strategische afstemming op hoog niveau tot de dagelijkse operationele uitvoering. Alle sjablonen zijn beschikbaar in ClickUp en kunnen worden aangepast aan uw specifieke organisatiestructuur.

1. Boek van werk-sjabloon van ClickUp

Houd elk actief initiatief op één plek bij met de Book of Work-sjabloon van ClickUp

De Book of Work-sjabloon van ClickUp geeft een overzicht van het volledige portfolio van initiatieven en projecten binnen uw onderneming. Het beantwoordt de fundamentele vraag: waar werkt iedereen eigenlijk aan?

Wanneer tientallen initiatieven over verschillende afdelingen heen lopen, kunnen leidinggevenden de zichtbaarheid verliezen over eigendom, afhankelijkheden, middelen en strategische afstemming. Leidinggevenden nemen uiteindelijk beslissingen zonder het volledige plaatje te zien – een klassiek teken van slechte strategische afstemming dat ertoe bijdraagt dat slechts 48% van de initiatieven hun bedrijfsdoelstellingen haalt.

In plaats van achter updates aan te jagen in verschillende tools en teams, kunt u ClickUp Dashboards gebruiken om realtime gegevens van elk initiatief op één plek samen te brengen. ClickUp Brain helpt u een stap verder te gaan door de status van het portfolio samen te vatten en risicovol werk te markeren op basis van patronen in de voortgang van taken.

Met dit sjabloon kunt u het volgende bereiken:

Zichtbaarheid van het portfolio: Krijg één weergave van alle actieve werkzaamheden binnen alle bedrijfsonderdelen

Toewijzing van middelen: Bekijk waar teams te veel of te weinig werk hebben

Strategische afstemming: Breng elk initiatief in kaart in relatie tot de doelen van de onderneming

Afhankelijkheden bijhouden: Breng in kaart waar projecten elkaar overlappen of concurreren om middelen

Ideaal voor: PMO's, strategieteams en operationele leidinggevenden die meerdere projecten beheren en behoefte hebben aan een gecentraliseerd overzicht om de voortgang te bijhouden, het werk af te stemmen op de doelen en de coördinatie tussen initiatieven te waarborgen.

Pro-tip: Beschouw uw Book of Work als een levend document, niet als een momentopname per kwartaal. Neem het bij elke leiderschapssynchronisatie door – als een initiatief niet in het Book of Work te vinden is, mag er geen budget voor worden vrijgemaakt.

2. Sjabloon voor operationeel plan van ClickUp

Zet strategie om in uitvoering met de sjabloon voor operationele plannen van ClickUp

De sjabloon voor het operationele plan ' ' van ClickUp vertaalt je jaarlijkse strategie naar projectuitvoeringsplannen per kwartaal en per maand. Het maakt een verbinding tussen de jaarlijkse strategie en kwartaalmijlpalen, maandelijkse prioriteiten en wekelijkse uitvoering.

Te vaak blijven strategische plannen beperkt tot presentaties, terwijl teams op de automatische piloot werken. Dit leidt tot een situatie waarin teams weliswaar druk bezig zijn, maar niet noodzakelijkerwijs met de juiste zaken. Met de sjabloon kunt u een directe verbinding leggen tussen strategie en uitvoering door items uit het operationele plan rechtstreeks te koppelen aan ClickUp-taken en -projecten. Wanneer een team een taak voltooit, wordt het operationele plan automatisch bijgewerkt, zodat u niet langer afhankelijk bent van handmatige statusrapportages.

Dit sjabloon helpt u bij:

Strategische doorwerking: Deel jaarlijkse doelstellingen op in kwartaalmijlpalen en maandelijkse deliverables

Duidelijkheid over verantwoordelijkheid: Wijs verantwoordelijke eigenaren toe aan elke operationele prioriteit

Voortgang bijhouden : Houd de uitvoering af tegen uw plan met duidelijke KPI's Houd de uitvoering af tegen uw plan met duidelijke KPI's

Triggers voor bijsturing: Bepaal wanneer en hoe u het roer moet omgooien als dingen uit de koers raken

Ideaal voor: Managers en teamleiders die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van operationele plannen en het bijhouden van taken, tijdlijnen en voortgang binnen teams.

Lees ook: 10 gratis sjablonen voor operationele plannen in Excel en Word

3. Sjabloon voor OKR's en doelen van het bedrijf door ClickUp

Stem bedrijfsbrede doelen af op het dagelijkse werk met behulp van de sjabloon voor bedrijfs-OKR's en -doelen van ClickUp

In veel organisaties worden doelen aan het begin van het jaar vastgesteld, maar raken deze al snel in het tweede kwartaal aan zichtbaarheid verliest. Als gevolg daarvan werken teams uiteindelijk parallel aan elkaar zonder een gedeelde weergave, en beginnen prioriteiten te verschuiven.

Daar helpt de sjabloon voor bedrijfs-OKR's en -doelen van ClickUp bij. Deze sjabloon brengt structuur aan in de manier waarop OKR's worden vastgesteld en bijgehouden, en koppelt bedrijfsbrede doelstellingen aan de werkteams en de taken die individuen daadwerkelijk uitvoeren.

Het brengt je OKR's rechtstreeks in kaart met de hiërarchie van ClickUp (werkruimte, ruimtes, mappen en lijsten), zodat alles met elkaar verbonden blijft. Teams kunnen dagelijkse taken koppelen aan belangrijke resultaten, waardoor het makkelijker wordt om te zien hoe het dagelijkse werk bijdraagt aan de bredere bedrijfsdoelen.

Dit sjabloon biedt:

Hiërarchische afstemming: Bedrijfsdoelen worden doorgegeven naar afdelings- en teamniveau

Definitie van belangrijke resultaten: Stel meetbare resultaten vast die duidelijk de voortgang aangeven

Frequentie van evaluaties: Stel een regelmatig evaluatieschema vast om de focus te behouden

Functieoverschrijdende zichtbaarheid: Bekijk hoe verschillende teams bijdragen aan gezamenlijke doelstellingen

Ideaal voor: Leiderschapsteams, PMO's en afdelingshoofden die bedrijfsbrede OKR's afstemmen op de uitvoering op teamniveau, met duidelijke zichtbaarheid naar de voortgang binnen alle bedrijfsonderdelen.

Leuk weetje: Volgens onderzoek van Gallup is slechts ongeveer de helft van de werknemers het er volledig mee eens dat ze weten wat er op het werk van hen wordt verwacht.

4. Sjabloon 'Van visie naar waarden' van ClickUp

Definieer je missie, visie en leidende principes met de Vision to Values-sjabloon van ClickUp

De sjabloon 'Vision to Values' van ClickUp documenteert de fundamentele elementen die de besluitvorming van je onderneming sturen: missie, visie, waarden en strategische principes. Het is het 'waarom' achter het 'hoe' van je bedrijfsmodel. Wanneer deze fundamentele elementen verborgen blijven in onboarding-presentaties, wordt de besluitvorming inconsistent.

Sla je 'Vision to Values'-sjabloon op in ClickUp Docs en koppel het in je hele werkruimte, zodat het altijd binnen handbereik is. Naarmate nieuwe initiatieven vorm krijgen, kunnen teams deze documenten raadplegen om beslissingen en voorstellen in lijn te houden met je kernwaarden.

Met dit sjabloon kunt u het volgende duidelijk formuleren:

Formulering van de missie: Een duidelijke omschrijving van het doel van uw organisatie

Definitie van de visie: Waar uw organisatie op de lange termijn naartoe gaat

Documentatie van waarden: De gedragsprincipes of De gedragsprincipes of kernwaarden die ten grondslag liggen aan alle beslissingen

Strategische principes: Besluitvormingskaders voor onduidelijke situaties

Ideaal voor: Oprichters en managementteams die de visie, missie en waarden van het bedrijf definiëren en op zoek zijn naar een gemeenschappelijk referentiepunt voor teams om beslissingen en initiatieven op elkaar af te stemmen.

5. Implementatieplan voor eenvoudige, complexe en bedrijfsteams – sjabloon van ClickUp

Beheer implementaties van elk complexiteitsniveau met de sjabloon 'Implementatieplan voor eenvoudige, complexe en enterprise-teams' van ClickUp

De sjabloon 'Implementatieplan voor eenvoudige, complexe en enterprise-teams' biedt gelaagde projectimplementatiekaders op basis van de complexiteit van de organisatie. Hierin wordt erkend dat de implementatieaanpak van een start-up fundamenteel verschilt van die van een multinational.

Beheer de complexiteit van de implementatie met behulp van de verschillende weergaven van ClickUp: ClickUp-gantt-grafieken voor afhankelijkheden in de tijdlijn, ClickUp-bordweergaven voor de voortgang van fase-to-fase-processen en ClickUp-lijstweergaven voor gedetailleerd taakbeheer. Trigger automatisch faseovergangen en notificaties aan belanghebbenden met ClickUp-automatiseringen.

Dit sjabloon helpt u bij:

Beoordeling van de complexiteit: Bepaal welk implementatieniveau bij uw situatie past

Stakeholdermapping: Breng alle partijen in kaart die door de implementatie worden beïnvloed

Gefaseerde uitrol: Structureer de implementatie in behapbare fasen

Risicobeperking : Anticipeer op veelvoorkomende implementatieproblemen en bereid je daarop voor Anticipeer op veelvoorkomende implementatieproblemen en bereid je daarop voor

Ideaal voor: Teams die nieuwe initiatieven of systemen implementeren, met een duidelijk plan voor het beheer van tijdlijnen, afhankelijkheden en teamoverschrijdende coördinatie, ongeacht de complexiteit

6. Sjabloon voor bedrijfsprocessen van ClickUp

Leg vast hoe het werk binnen teams wordt uitgevoerd met de sjabloon voor bedrijfsprocessen van ClickUp

Heb je ooit iemand moeten vragen hoe een proces werkt omdat het nergens op papier staat?

Dat is meestal het moment waarop het misgaat. Teams vertrouwen op hun geheugen; er circuleren verschillende versies van hetzelfde proces en het werk wordt inconsistent naarmate het team groeit.

Met de sjabloon voor bedrijfsprocessen van ClickUp kunt u op één plek vastleggen hoe dingen daadwerkelijk worden gedaan. Het wordt een gedeeld referentiepunt waarop teams kunnen vertrouwen voor toekomstige initiatieven.

U kunt processen organiseren met behulp van ClickUp Docs en geneste pagina's. Koppel ze rechtstreeks aan de werkstroom die ze uitvoert, zodat de documentatie gekoppeld blijft aan het werk zelf.

Dit sjabloon helpt u bij:

Procesinventarisatie: Breng alle belangrijke bedrijfsprocessen per functie in kaart

Eigendom van processen: Wijs duidelijke eigenaars aan die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van processen

Versiebeheer: Houd proceswijzigingen in de loop van de tijd bij

Kruisverwijzingen in kaart brengen: laat zien hoe processen met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn

Ideaal voor: Operationele teams en proceseigenaren die een gecentraliseerd systeem opzetten om bedrijfsprocessen te documenteren en te onderhouden voor alle teams.

Pro-tip: Schrijf bij het documenteren van processen voor je nieuwste medewerker, niet voor je meest ervaren medewerker. Als een procesdocument te veel context veronderstelt, zal het personeelsverloop het niet overleven.

7. Sjabloon voor standaardwerkprocedures van ClickUp

Standaardiseer herhaalbare werkstroomen met de sjabloon voor standaardwerkprocedures van ClickUp

Is het je ooit opgevallen dat hetzelfde proces op verschillende manieren wordt uitgevoerd, afhankelijk van wie het uitvoert?

Dat is waar het misgaat. Teams slaan stappen over, interpreteren instructies op verschillende manieren en leveren inconsistentie in de resultaten.

De sjabloon voor standaardwerkprocedures van ClickUp biedt je team een duidelijke, herhaalbare manier om processen uit te voeren. Je definieert elke stap één keer, en iedereen volgt hetzelfde pad.

Zet elke SOP om in een ClickUp-taak-sjabloon met vooraf opgestelde ClickUp-checklists, ClickUp-toegewezen personen en deadlines. Wanneer iemand een proces uitvoert, maakt hij of zij een taak aan en volgt de stappen. Je kunt ook ClickUp-automatiseringen gebruiken om het voltooien van de checklist verplicht te stellen voordat een taak wordt gesloten.

Met dit sjabloon kunt u het volgende maken:

Stapsgewijze documentatie: Duidelijke, genummerde procedures die iedereen kan volgen

Rol-eisen: Bepaal wie elke procedure kan en moet uitvoeren

Vereisten: Maak duidelijk wat er moet zijn geregeld voordat u aan een Taak begint

Afhandeling van uitzonderingen: Leg uit wat er nog te doen is wanneer standaardprocedures niet van toepassing zijn

Ideaal voor: Teams die zich bezighouden met herhaalbare werkstroomprocessen, zoals onboarding, ondersteuning of operationele activiteiten, met een duidelijk stapsgewijs systeem dat iedereen op dezelfde manier moet volgen.

8. Sjabloon voor dagelijkse werkwijze van ClickUp

Plan en houd de dagelijkse uitvoering bij met de sjabloon voor de dagelijkse werkwijze van ClickUp

Sommige rollen draaien op routines. Wanneer de routines niet duidelijk zijn gedefinieerd, worden prestaties wisselend en moeilijk te meten.

De sjabloon voor de dagelijkse werkwijze van ClickUp biedt teams een gestructureerde manier om de activiteiten te plannen en uit te voeren die elke dag moeten plaatsvinden. Dit is vooral handig voor rollen zoals sales, customer success en operations, waar consistentie het resultaat bepaalt.

U kunt terugkerende taken instellen om automatisch het dagplan op te stellen en bij te houden hoe de tijd wordt besteed met behulp van ClickUp's tijdsregistratie voor projecten.

Gebruik dashboards om te zien hoe consistent teams hun dagelijkse activiteiten voltooien en waar de prestaties beginnen af te nemen.

Met dit sjabloon kunt u het volgende vastleggen:

Activiteiten in tijdsblokken: Verdeel uw dag in gerichte werkblokken per activiteitstype

Prioriteiten stellen: Plan de volgorde van taken om het momentum en de focus te behouden

Metrics bijhouden: Meet de dagelijkse uitvoering aan de hand van duidelijke prestatietargets

Gewoontes versterken: Bouw betrouwbare routines op die consistente resultaten ondersteunen

Ideaal voor: Teams met gestructureerde dagelijkse werkstroomen, zoals sales, customer success of operations, die een consistent systeem willen om dagelijkse activiteiten te plannen, bij te houden en uit te voeren.

ClickUp Insight: Meer dan de helft van alle werknemers (57%) verspilt tijd met het doorzoeken van interne documenten of de kennisbank van het bedrijf om werkgerelateerde informatie te vinden. En als ze die niet kunnen vinden? 1 op de 6 neemt zijn toevlucht tot persoonlijke noodoplossingen: het doorzoeken van oude e-mails, aantekeningen of schermafbeeldingen om de puzzelstukjes bij elkaar te krijgen. ClickUp Brain maakt zoeken overbodig door direct antwoorden te geven op basis van AI, afkomstig uit je hele werkruimte en geïntegreerde apps van derden, zodat je zonder gedoe precies vindt wat je nodig hebt.

9. Whiteboard-sjabloon voor proceskaart van ClickUp

Visualiseer werkstroomen en identificeer knelpunten met de Processes Map Whiteboard-sjabloon van ClickUp

Als je wilt begrijpen hoe werk tussen teams verloopt, helpen documenten met veel tekst zelden. Ze missen het grotere geheel, vooral waar processen elkaar overlappen of vertraging oplopen.

Met de Process Map Whiteboard-sjabloon van ClickUp kunt u op een visuele manier in kaart brengen hoe processen door uw organisatie stromen. Deze sjabloon is zeer geschikt voor workshops, procesbeoordelingen en functieoverschrijdende discussies waarbij teams moeten zien hoe alles met elkaar samenhangt.

Je kunt processen in realtime in kaart brengen met behulp van ClickUp Whiteboards. Zet vervolgens ideeën om in taken en koppel ze aan de werkstroom die ze vertegenwoordigen.

Met dit sjabloon kunt u het volgende in kaart brengen:

Hoe processen met elkaar verbonden zijn: Breng werkstroomen in kaart als onderling gekoppelde stappen tussen teams en systemen

Waar overdrachten plaatsvinden: Zie precies waar het eigendom verschuift tijdens de uitvoering

Waar het vastloopt: Identificeer knelpunten en inefficiënties in de werkstroom

Verbeterpunten: Markeer gebieden die kunnen worden vereenvoudigd of geoptimaliseerd

Ideaal voor: Teams die werkstroom-werkprocessen tussen afdelingen in kaart brengen en verbeteren en die een gedeelde visuele ruimte nodig hebben om werkprocessen op elkaar af te stemmen en knelpunten te identificeren.

10. Sjabloon voor een governanceplan van ClickUp

Definieer besluitvormingseigendom en goedkeuringswerkstroom met de sjabloon voor het governanceplan van ClickUp

Besluitvorming verloopt traag wanneer het eigendom niet duidelijk is. Mensen wachten op goedkeuringen, escaleren te laat of betrekken de verkeerde belanghebbenden.

Met het sjabloon voor het governanceplan van ClickUp kun je dat op systeemniveau oplossen. Het helpt je te bepalen wie beslissingen neemt, hoe ze verdergaan en wat er gebeurt als iets moet worden geëscaleerd.

In plaats van alles gaandeweg uit te zoeken, volgen teams een duidelijk pad. Rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen blijven zichtbaar, waardoor beslissingen sneller worden genomen en er minder heen-en-weer-gepraat is.

U kunt nog een stap verder gaan door projectgovernance-frameworks rechtstreeks in uw werkstroom in te bouwen. Gebruik ClickUp aangepaste velden en automatiseringen om goedkeuringsdrempels en escalatietriggers in te stellen. Wanneer een verzoek de bevoegdheid van iemand te boven gaat, stuurt ClickUp het automatisch door naar de juiste goedkeurder, zodat niets in het ongewisse blijft hangen.

Met dit sjabloon kunt u het volgende definiëren:

Besluitvormingseigendom: Wie neemt welke beslissingen en op welk niveau?

Goedkeuringswerkstroom: Hoe beslissingen van aanvraag tot besluit verlopen

Escalatiepaden: Wanneer en waar beslissingen naar boven worden doorgegeven

Governance-controlepunten: Hoe beslissingen in de loop van de tijd worden geëvalueerd

Ideaal voor: Leiderschapsteams en PMO's die duidelijke verantwoordelijkheden voor besluitvorming en goedkeuringswerkstroom instellen voor projecten en afdelingen.

Bouw uw bedrijfsmodel met ClickUp

ClickUp brengt de documentatie van bedrijfsmodellen en de dagelijkse uitvoering samen in één werkruimte. Teams kunnen governanceplannen, SOP's, OKR's, proceskaarten, dagelijkse routines en portfolio-werk koppelen aan de taken en dashboards die het werk op gang houden.

Sjablonen voor bedrijfsmodellen zetten abstracte strategieën om in iets wat teams kunnen gebruiken. De beste sjablonen definiëren wie verantwoordelijk is voor beslissingen, hoe het werk verloopt en hoe succes wordt gemeten.

Wanneer uw bedrijfsmodel zich bevindt waar het werk plaatsvindt, is het niet langer een stuk papier op de plank, maar gaat het de uitvoering sturen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de 5 onderdelen van een sjabloon voor een bedrijfsmodel?

De vijf kerncomponenten zijn processen (hoe het werk wordt gedaan), mensen (rollen en structuur), technologie (tools), governance (beslissingsbevoegdheden) en meetcriteria (hoe prestaties worden gemeten).

Waarin verschilt een sjabloon voor een bedrijfsmodel van een business model canvas?

Een business model canvas beschrijft hoe u extern waarde creëert voor klanten, terwijl een sjabloon voor een bedrijfsmodel beschrijft hoe u intern te werk gaat om die waarde te leveren.

Kan ik sjablonen voor bedrijfsmodellen gebruiken voor SaaS-startups of kleinere teams?

Ja, de sjablonen voor bedrijfsmodellen van ClickUp werken net zo goed voor kleinere teams. Ze helpen je om processen in een vroeg stadium vast te leggen, zodat belangrijke kennis niet alleen in de hoofden van mensen blijft zitten, en geven je team een duidelijke structuur om op voort te bouwen.