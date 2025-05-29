100 voorbeelden van kernwaarden voor teams om u te helpen een sterke bedrijfscultuur op te bouwen

Wat is voor u als bedrijf de waarde?

Dit is een vraag waar veel eigenaren mee worstelen. Het kan lastig zijn om een lijst met kernwaarden op te stellen die uw organisatie nauwkeurig weergeven, maar het is belangrijk om dit goed te doen.

Uw bedrijfswaarden vormen de basis van uw bedrijfscultuur: ze geven anderen inzicht in wie u als bedrijf bent en kunnen een enorme impact hebben op uw wervings- en selectie-inspanningen, de betrokkenheid van uw medewerkers en uw algehele succes.

Om uw bedrijf te inspireren en uw werkcultuur te definiëren, vindt u hier 50 veelvoorkomende voorbeelden van kernwaarden voor uw team en 50 voorbeelden van kernwaarden van succesvolle bedrijven in verschillende sectoren. Of u nu net begint of al jaren actief bent, deze 100 voorbeelden zullen u inspiratie bieden om te bepalen wat belangrijk is voor u en uw team!

📋 Checklist waarden☑ Duidelijk☑ Toepasbaar☑ In lijn met uw missie☑ Gemakkelijk te onthouden☑ Relevant voor het dagelijkse werk van uw team

Hoe de kernwaarden van een bedrijf uw team kunnen helpen

Simpel gezegd zijn kernwaarden de collectieve en fundamentele overtuigingen, visie, missie, persoonlijke en werkethiek en kernprincipes van uw organisatie.

Het is de persoonlijkheid van uw bedrijf, het DNA van uw organisatie, de reden waarom uw bedrijf bestaat en het kompas dat uw bedrijf voortdurend naar uw missie en visie leidt. En om uw bedrijf in de juiste richting te sturen, moeten teams uit verschillende afdelingen samenwerken, in dezelfde waarden geloven en deze consequent in de praktijk brengen.

Dus als je je afvraagt: "Waarom is dit allemaal belangrijk?", dan zijn hier een paar redenen waarom:

Prestaties : Teams voelen zich gesterkt om optimaal te presteren wanneer de kernwaarden aansluiten bij de bedrijfsstrategie en -doelen

Talentwerving : Uw organisatiecultuur kan potentiële werknemers helpen beslissen of uw bedrijf aansluit bij hun persoonlijke kernwaarden, prioriteiten en doelen wanneer ze op zoek zijn naar een nieuwe positie

Concurrentievermogen : Als je weet waar het bedrijf voor staat, ben je concurrerender op de markt en als werkgever

Zakelijke beslissingen: Inzicht in de bedrijfscultuur kan leidinggevenden en mensen die betrokken zijn bij projectmanagement helpen weloverwogen beslissingen te nemen en slimmere, berekende risico's te nemen

Bekijk de onderstaande lijst met veelvoorkomende kernwaarden waaruit u kunt kiezen om uw team vorm te geven!

💡 Pro-tip: Als de waarden van je bedrijf geen invloed hebben op je besluitvorming, zijn het waarschijnlijk niet de juiste waarden.

50 voorbeelden van kernwaarden voor uw Business

1. Respect en integriteit 2. Kwaliteit 3. Innovatie 4. Teamwork 5. Verantwoordelijkheid 6. Transparantie 7. Samenwerking 8. Continu leren 9. Positiviteit 10. Loyaliteit 11. Empathie 12. Inclusiviteit 13. Creativiteit 14. Passie 15. Eerlijkheid 16. Diversiteit 17. Aanpassingsvermogen 18. Flexibiliteit 19. Openheid 20. Communicatie 21. Respect voor individualiteit 22. Punctualiteit 23. Plezier 24. Dankbaarheid 25. Professionaliteit

26. Proactiviteit27. Probleemoplossend vermogen28. Zelfverbetering29. Streven naar uitmuntendheid30. Objectiviteit31. Positieve houding32. Ambitie33. Kwaliteit van dienstverlening34. Uitmuntendheid35. Betrouwbaarheid36. Afspraken nakomen37. Groeimindset38. Balans tussen werk en privé39. Focus op oplossingen40. Een stapje extra zetten41. Respect voor privacy42. Luisteren naar klanten43. Groeikansen nastreven44. Vindingrijkheid45. Zelfbewustzijn46. Samenwerking47. Teamwork48. Bereidheid om te leren49. Professionele netwerken ontwikkelen50. Een expert worden in uw veld

📣 Teamopdracht: Vraag je team: Welke waarde past het beste bij ons – en aan welke moeten we het meest werken?

50 van de meest inspirerende voorbeelden van kernwaarden voor uw team

Het is nu tijd om enkele van de beste en meest voorkomende kernwaarden te verkennen die de basis hebben gevormd voor enkele van de meest succesvolle bedrijven van dit moment. Hier zijn 50 bedrijven en hun belangrijkste waarden!

Kernwaarden:

1. Zorg voor de beste klantervaring

Wij stellen onze klanten centraal en streven ernaar hun verwachtingen te overtreffen en bij elk contactmoment een onvergetelijke, positieve ervaring te creëren.

2. Daag de status uit, verleg de grenzen

We zijn niet bang om de gangbare werkwijzen ter discussie te stellen. We innoveren, experimenteren en zoeken naar nieuwe manieren om ons te verbeteren en toonaangevend te zijn in onze sector.

3. Omarm hard werk, doe moeilijke dingen

We gaan moeilijke uitdagingen vastberaden en veerkrachtig aan, in de wetenschap dat betekenisvolle voortgang inspanning en doorzettingsvermogen vereist.

4. Creëer een gevoel van urgentie

We handelen snel en daadkrachtig, omdat we beseffen dat snelheid telt. We geven prioriteit aan actie en houden het momentum hoog.

5. Groei elke dag met 1%

Voortdurende verbetering zit in ons DNA. We streven ernaar om elke dag te leren, ons aan te passen en beter te worden – zowel individueel als in teamverband.

6. Let op de details

Uitmuntendheid zit in de details. We besteden veel aandacht aan ons werk en zorgen voor kwaliteit en precisie in alles wat we doen.

7. Blijf ambitieus

We blijven ambitieus en gedreven, en zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen om te leren, te groeien en meer te bereiken.

8. Wees vasthoudend

We benutten onze middelen optimaal, denken creatief en vinden oplossingen – zelfs als de kansen klein zijn of er een limiet aan de middelen is.

9. Zeg wat je bedoelt, en meen wat je zegt

We communiceren open en eerlijk en bouwen vertrouwen op door middel van transparantie en directheid.

10. Zorg dat het leuk is om met je te werken aan het werk

We zorgen voor een positieve, ondersteunende en prettige werkomgeving. We vieren successen, lachen samen en maken van het werk een plek waar we allemaal graag zijn.

Kernwaarden:

Bevorder empathie

Moedigt leidinggevenden en vertegenwoordigers aan om empathisch en beleefd te zijn tegenover elkaar en hun klanten

Versnel vakmanschap

Toon integriteit en neem verantwoordelijkheid voor al je handelingen

Ondersteun diversiteit op de werkplek

Bevorder harmonie, bied gelijke kansen en stimuleer inclusie via interne programma's

⚖️ Evenwicht in kernwaarden: Probeer 'menselijke' waarden zoals empathie te combineren met prestatiegerichte waarden zoals verantwoordelijkheid.

Kernwaarden:

Toegankelijkheid

Wij geloven in het bieden van toegang aan consumenten, kleine bedrijven en andere organisaties tot hardware, software, diensten en technologie die nodig zijn om hun doelen te bereiken

Ondersteun het onderwijs

Onderwijs biedt iedereen meer mogelijkheden om zijn of haar potentieel te realiseren; daarom zetten wij ons in om mensen met allerlei achtergronden de kans te geven om te leren via partnerschappen in meer dan 100 landen

Inclusiviteit, rassengelijkheid en rechtvaardigheid

Als wereldwijde marktleider erkent Apple zijn verantwoordelijkheid om gelijkheid te bevorderen en onrechtvaardigheid wereldwijd te bestrijden.

📝 Wist u dat? Bedrijven met duidelijk omschreven kernwaarden presteren vaker beter dan hun concurrenten op belangrijke prestatie-indicatoren.

Kernwaarden:

Oprecht

Wij zijn oprecht, betrouwbaar en betrouwbaar.

Innovatief

We zijn zeer creatief en streven er altijd naar om nieuwe ideeën te verbinden met de zakelijke realiteit.

Betrokken

We zijn inclusief, open en actief betrokken bij onze klanten, partners, medewerkers en de gemeenschappen die we bedienen.

Kernwaarden:

Vertrouwen en zorgzaamheid

Bouw vertrouwen op door integriteit, empathie, eerlijkheid en respect te tonen.

Innovatie

Houd een groeimindset aan om grote ideeën te bedenken, terwijl je tegelijkertijd waarde toevoegt en plezier beleeft aan dagelijkse interacties.

Waarde van het personeel

Geef prioriteit aan het succes van elke medewerker om leiders en teams met hoge productiviteit te helpen ontwikkelen.

🌟 Uitgelicht: De waarde 'Vertrouwen en zorg' van LinkedIn laat zien hoe emotionele intelligentie een strategisch voordeel kan zijn.

Kernwaarden:

Innovatief

We denken origineel en creatief. Voor ons is innovatie een standaardmentaliteit – een diepgewortelde drang om dingen te verbeteren.

Oprecht

De beste relaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. We willen eerlijk en transparant zijn in alles wat we doen. We houden geen micromanagement; we vertrouwen erop dat iedereen uitstekend werk levert.

Speels

Wij zeggen ja tegen plezier. Wij zijn een speels bedrijf en een speels merk. Dat zijn we altijd al geweest. We nemen onszelf nooit te serieus.

Kernwaarden:

Maak indruk op onze klanten

We doen ons uiterste best om anderen te voorzien van hoogwaardige producten en gastvrijheid waarop ze kunnen vertrouwen. We werken er hard aan om onze klanten met een glimlach te laten vertrekken.

Volledig eigendom

We hebben doorzettingsvermogen. Geen klus is te klein, geen uitdaging te groot. We gaan er helemaal voor. We denken op de lange termijn en streven altijd naar optimalisatie voor Lyft als geheel. We zeggen nooit: “Dat is niet mijn taak.”

Wees trots, maar blijf bescheiden

We zijn trots op ons werk, en wat we ook doen, we doen het goed. We beoordelen ons eigen werk kritisch, we zijn de eersten om onze tekortkomingen aan te kaarten, en we sporen onszelf en anderen voortdurend aan om te verbeteren en de lat hoger te leggen.

Kernwaarden:

Zet je missie hoog in het vaandel

Samen met onze gemeenschap streven we naar een wereld waarin iedereen overal thuis kan zijn.

Omarm het avontuur

We worden gedreven door nieuwsgierigheid, optimisme en de overtuiging dat iedereen kan groeien.

Wees een ondernemer met lef

We zijn vastberaden en creatief in het realiseren van onze ambitieuze doelen.

Kernwaarden:

Eerlijkheid

Als de medewerkers eerlijk zijn, is dat automatisch terug te zien in ons werk.

Teamgeest en continu leren

Wij geloven in Kaizen, een Japans concept waarbij iedereen in het team bijdraagt aan voortdurende verbetering.

Bescheidenheid

Openstaan voor feedback en respect tonen voor anderen

🎨 Uw merk, uw stem: Bedrijfswaarden zijn niet alleen intern van toepassing – ze helpen ook uw externe merkidentiteit vorm te geven.

Kernwaarden:

Een warme bedrijfscultuur

Wij geloven in het creëren van een cultuur van warmte en verbondenheid, waar iedereen welkom is

Verantwoordelijkheid

We leveren het allerbeste in alles wat we doen en nemen verantwoordelijkheid voor de resultaten.

Wees aanwezig

Aanwezig zijn, verbinding maken met transparantie, waardigheid en respect.

👥 Cultuur in de praktijk: Starbucks traint barista's om 'aanwezig te zijn' — een kernwaarde die direct van invloed is op de klantervaring.

Kernwaarden:

Vertrouwen

Wij treden op als vertrouwde adviseurs en verdienen het vertrouwen van onze klanten, medewerkers en onze bredere gemeenschap door middel van transparantie, veiligheid, naleving, privacy en prestaties

Klantensucces

We innoveren en breiden ons aanbod uit om al onze stakeholders nieuwe mogelijkheden te bieden om nog meer succes te behalen.

Gelijkheid

Het luisteren naar diverse perspectieven stimuleert innovatie, versterkt de verbindingen tussen mensen en maakt ons een beter bedrijf.

Kernwaarden:

Creatief leiderschap

We stimuleren ontwikkeling en innovatie door middel van onderzoek en gedurfde acties

Passie voor voortgang

We richten ons strikt op uitmuntendheid en effect

Verantwoordelijkheid

We gedragen ons fatsoenlijk, moreel en met respect

📘 Bron: Probeer de Rose, Bud, Thorn-reflectieoefening eens uit met je team om onuitgesproken cultuurwaarden aan het licht te brengen.

Kernwaarden:

Inclusiviteit

We hechten waarde aan diverse stemmen en benaderingen. We handelen oprecht en met respect. We creëren rechtvaardige ervaringen voor iedereen.

Verbinding

We bouwen vertrouwensrelaties op. We werken samen over bedrijfsfuncties heen. We erkennen en vieren voortgang.

Drijfveer

We doen wat goed is voor Target, ons team en onze gasten. We leveren resultaten die ertoe doen. We blijven leren door voortgang boven perfectie te stellen.

Kernwaarden:

Eerlijke en productieve feedback

Zinvolle feedback kan moeilijk zijn om te geven of te accepteren. Maar net als bij elke nieuwe gewoonte wordt het gemakkelijker naarmate je er meer mee oefent. Daarom helpen we mensen om feedback te leren geven en ontvangen door middel van coaching en door het gedrag te tonen dat we in het hele bedrijf willen zien.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Ons doel is om mensen te inspireren in plaats van ze te managen. We willen dat onze teams doen wat het beste is voor Netflix. Dit zorgt op zijn beurt voor een gevoel van verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en zelfdiscipline dat ons motiveert om geweldig werk te leveren.

Mensen boven processen

Dankzij onze mensgerichte aanpak kunnen we een sterke teamcultuur opbouwen en zijn we flexibeler, creatiever en succesvoller in alles wat we doen.

📚 Lees ook: Ontdek de verschillende soorten bedrijfsculturen en leer hoe geweldige leiders deze kunnen inzetten om succes te stimuleren en hun teams te inspireren.

Kernwaarden:

Datagestuurd

Wij baseren onze beslissingen op gegevens.

Nieuwsgierig en open van geest

We zien elke dag als een nieuwe kans om te leren en gebruiken open feedback om onszelf te verbeteren.

Ondernemersmentaliteit

We proberen nieuwe dingen uit. We handelen snel.

Kernwaarden:

Autonomie

Bij HubSpot word je aangemoedigd om te denken als een oprichter en eigenaar te zijn. Wij geloven dat geweldige mensen het vertrouwen moeten krijgen om geweldig werk te leveren.

Transparantie

Bij HubSpot bestaat er geen inner circle. We delen informatie openlijk en regelmatig, zodat medewerkers beslissingen kunnen nemen en impact kunnen maken voor onze klanten.

Flexibiliteit

Wij hebben altijd geloofd dat resultaten belangrijker zijn dan waar of wanneer ze worden behaald. HubSpotters hebben de flexibiliteit om op afstand te werken, onbeperkt vakantie te nemen en een balans tussen werk en privé te creëren die aansluit bij hun persoonlijke en professionele doelen.

Kernwaarden:

Bescheidenheid

We zitten allemaal in hetzelfde team en werken aan hetzelfde doel, en iedereen staat open om van elkaar te leren. Dit zorgt voor een cultuur van medeleven en empathie.

Transparantie

We willen het goede, het slechte en het lelijke horen, zodat we ons als team kunnen blijven verbeteren. Dit maakt onze werkplek tot een veilige en vertrouwde omgeving.

Doorzettingsvermogen

We zijn gepassioneerd over ons werk en zetten door in moeilijke tijden. We gebruiken onze mislukkingen om te leren en te groeien.

🔎 Ontdek de kloof: komen uw verkondigde waarden overeen met wat er daadwerkelijk wordt beloond, gevierd of gepromoot? Zo niet, herzie ze dan.

Kernwaarden:

Verantwoordelijkheid nemen en delen

Wij geloven in het empoweren van mensen. Verantwoordelijkheid nemen en geven zijn manieren om als individu te groeien en je te ontwikkelen. Door elkaar te vertrouwen en positief en toekomstgericht te zijn, wordt iedereen geïnspireerd om bij te dragen aan de ontwikkeling.

Vernieuw en verbeter

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om vooruit te komen. Wat we vandaag ook doen, morgen kunnen we het beter doen. Het vinden van oplossingen voor bijna onmogelijke uitdagingen maakt deel uit van ons succes en is een bron van inspiratie om de volgende uitdaging aan te gaan.

Geef het goede voorbeeld

Wij zien leiderschap als een handeling, niet als een positie. Wij hechten meer waarde aan persoonlijke waarden dan aan competentie en ervaring. Mensen die ‘de daad bij het woord voegen’ en het goede voorbeeld geven. Het gaat erom dat we het beste uit onszelf halen en het beste in elkaar naar boven halen.

Kernwaarden:

Doorzettingsvermogen

Onze teamleden zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om te verbeteren en te groeien, en ze dagen zichzelf voortdurend uit om de beste te zijn.

Vriendelijkheid

Onze teamleden letten altijd op elkaar en staan klaar om te helpen wanneer dat nodig is.

Uitmuntendheid

We streven ernaar de best mogelijke resultaten te behalen en werken voortdurend aan het verbeteren van onze prestaties.

Kernwaarden:

Focus op de gebruiker en de rest volgt vanzelf

Vanaf het begin hebben we ons gericht op het bieden van de best mogelijke gebruikerservaring. Of we nu een nieuwe browser ontwerpen of een kleine aanpassing aan het uiterlijk van de startpagina, we besteden veel aandacht aan het waarborgen dat deze uiteindelijk u ten goede komen, in plaats van onze eigen interne doelstellingen of winstcijfers.

Het is het beste om één ding heel, heel goed te doen

Met een van 's werelds grootste onderzoeksgroepen die zich uitsluitend richt op het oplossen van zoekproblemen, weten we waar we goed in zijn en hoe we het nog beter kunnen doen.

Je kunt serieus zijn zonder pak

Onze oprichters hebben Google opgebouwd rond het idee dat werk uitdagend moet zijn, en dat die uitdaging leuk moet zijn. Wij geloven dat geweldige, creatieve dingen eerder tot stand komen in een positieve bedrijfscultuur.

❤️ Waarom dit belangrijk is: Sterke waarden zorgen voor een gevoel van verbondenheid – en dat stimuleert motivatie, samenwerking en innovatie.

Kernwaarden:

Houd van je vak

Wij bouwen voor bouwers en proberen complexe zaken eenvoudig te maken. We vragen ons af waarom totdat we tot de kern komen en richten ons voortdurend op het oplossen van het juiste probleem, niet alleen op het afleveren van werk.

Groei terwijl je bezig bent

Iedereen is nog in ontwikkeling, en we zijn hier om elkaar te helpen groeien.

Ga ermee aan de slag

Bij het bouwen van Figma draait het om initiatief nemen, durf tonen en een nieuwe koers uitzetten, niet om het volgen van een draaiboek. Figmates bouwen aan de toekomst van design door grote, enge en spannende uitdagingen aan te gaan alsof de toekomst van Figma ervan afhangt. Want dat is ook zo.

Kernwaarden:

We respecteren mensen

We vertrouwen en respecteren elkaar om wie we zijn en wat we bijdragen. We zijn verantwoording verschuldigd aan elkaar en geven iedereen een stem door middel van een open, moedige dialoog, zodat anderen zich gehoord voelen.

Wij staan achter onze klanten

Relaties vormen de kern van ons bedrijf. We streven ernaar onmisbaar te zijn voor onze klanten door elke dag uitzonderlijke producten, diensten en ervaringen te leveren – en beloven hen in alles wat we doen te ondersteunen.

We doen wat juist is

Klanten kiezen voor ons omdat ze vertrouwen hebben in ons merk en onze mensen. We verdienen dat vertrouwen door ervoor te zorgen dat alles wat we doen betrouwbaar en consistent is, en met de hoogste mate van integriteit.

Kernwaarden:

Eerlijkheid

We zetten ons in om te doen wat juist is en daar eerlijk over te zijn, zelfs als dat niet gemakkelijk of populair is. Deze waarde is leidend voor ons handelen en onze beslissingen.

Teamwork

Wanneer we samenwerken, creëren we een omgeving van vertrouwen en respect waarin we elkaar kunnen uitdagen en stimuleren om beter te worden.

Innovatie

Wij zijn ervan overtuigd dat we, om relevant en succesvol te blijven, ons moeten blijven ontwikkelen en voortdurend nieuwe manieren moeten vinden om dingen aan te pakken.

Kernwaarden:

Onbaatzuchtige gedrevenheid

We stimuleren elkaar en zijn verantwoording verschuldigd aan elkaar om onze visie waar te maken.

Moedig hart

We gaan moedig nieuwe wegen in, in de wetenschap dat ons team ons ondersteunt.

Nieuwsgierige geest

We leren dat wanneer we naar anderen luisteren, we de nieuwsgierigheid en empathie cultiveren die nodig zijn om innovatie te stimuleren.

Kernwaarden:

Eigendom

Leiders zijn eigenaars. Ze denken op de lange termijn en offeren geen langetermijnwaarde op voor kortetermijnresultaten. Ze handelen namens het hele bedrijf, niet alleen namens hun eigen team. Ze zeggen nooit: “Dat is niet mijn taak.”

Leer en wees nieuwsgierig

Leiders zijn nooit klaar en streven er altijd naar zichzelf te verbeteren. Ze zijn nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden en ondernemen actie om deze te verkennen

Bedenk en vereenvoudig

Leiders verwachten en eisen innovatie en inventiviteit van hun teams en zoeken altijd naar manieren om dingen te vereenvoudigen. Ze zijn extern gericht, zoeken overal naar nieuwe ideeën en laten zich niet beperken door het 'niet hier uitgevonden'-complex. Als we nieuwe dingen doen, accepteren we dat we mogelijk gedurende lange periodes verkeerd begrepen worden.

Kernwaarden:

Eerlijkheid en transparantie

We zijn transparant in onze omgang met zowel medewerkers als klanten, en dat schept vertrouwen.

Bouw duurzame relaties op met klanten

Effectief communiceren, ingaan op hun zorgen en oplossingen bieden om een band op te bouwen en loyaliteit te creëren.

Kernwaarden:

Vertrouwen

Dat is wat je hier standaard hebt. Laat van je horen en wees jezelf

Eigendom

We delen allemaal de wens om dingen in gang te zetten. Zet de projecten waar je betekenis in ziet voort, want het is niet de moeite waard om tijd te verspillen aan

Voortdurende veranderingen

We zijn altijd op zoek naar manieren om dingen te verbeteren. Verandering is opwindend, het hoeft niet eng te zijn.

Kernwaarden:

Verantwoordelijkheid

Staat voor onze toewijding aan onze mensen, klanten, partners en het milieu

Eenvoud

Zorgt voor efficiëntie, duidelijkheid en een duidelijke koers, zowel binnen onze organisatie als voor onze klanten.

Consistentie

We menen wat we zeggen. We zijn consistent in onze omgang met mensen, producten, prijzen en alle andere aspecten van ons dagelijks beroepsleven.

Kernwaarden:

Inclusiviteit

We hanteren een hybride, flexibel rooster, waardoor elke medewerker zelf zijn of haar balans tussen werk en privé kan bepalen.

Bescheidenheid

Waarde hechten aan wat iedereen bijdraagt aan zijn of haar rol en aan het bedrijf.

Innovatie

Ondersteun leren om innovatie mogelijk te maken en als organisatie te blijven groeien.

Kernwaarden:

Zorg voor de gemeenschap

Via ons al lang bestaande Neighborhood Shares-programma doneren onze winkels producten die niet zijn verkocht maar nog wel geschikt zijn voor consumptie aan lokale voedselhulporganisaties.

Duurzaamheid

Meer dan ooit staat duurzaamheid centraal in ons werk als uw buurtwinkel.

Integriteit

Wij zetten ons in om een omgeving te bieden die veilig, gastvrij, inclusief en respectvol is voor alle leden en klanten.

Kernwaarden:

Waardeer de tijd van onze klanten

We zijn efficiënt en transparant, waardoor we echte, vertrouwensvolle relaties met onze klanten opbouwen.

Bied oprechte hulp aan

Wij zijn de provider van een weg naar financiële stabiliteit voor iedereen.

Lever kwaliteitsservice

Wij staan achter onze toezegging om onze klanten financiële producten aan te bieden op een maatschappelijk verantwoorde manier.

Kernwaarden:

Integriteit

De eerste waarde laat zien dat de kliniek ernaar streeft om hoge normen op het gebied van ethiek, professionaliteit en persoonlijke verantwoordelijkheid na te leven, zodat patiënten vertrouwen hebben in het zorgcentrum.

Genezing

We wekken hoop en bevorderen het welzijn van mensen door hun emotionele, fysieke en spirituele behoeften te respecteren.

Respect

Wij geloven in “respect geven om respect te krijgen”. Daarom koesteren we de waarde om iedereen in een diverse gemeenschap met respect en waardigheid te behandelen. Dit geldt voor patiënten, collega’s en hun families.

Kernwaarden:

Blijf altijd innoveren

Bij alles wat we doen, reageren we snel en strategisch en denken we altijd aan de toekomst – we zetten ons in om de grenzen van transformatie te verleggen met slimme oplossingen die zijn aangepast aan de behoeften van de klant.

Handel integer

Integriteit draait om eerlijkheid, fatsoen en respect die we elke dag tonen in onze omgang met elkaar, onze klanten, onze partners en de bredere gemeenschap.

Geef onze mensen meer verantwoordelijkheid

We willen dat elke medewerker weet dat Okta van hen is en dat ze een aandeel hebben in onze gezamenlijke successen.

Kernwaarden:

Toewijding aan klanten

We verwachten van ons team dat ze samen met de klanten op zoek gaan naar de beste oplossingen voor hen.

Voortdurend leren

Het veld waarin we werken, is voortdurend in beweging, en het is van cruciaal belang voor het bedrijf dat het team mee evolueert.

Diversiteit

Wij geloven dat talent te vinden is bij mensen van alle soorten en maten.

Kernwaarden:

Wij zijn een community

We zijn gepassioneerde deelnemers en leiders binnen onze gemeenschappen. We werken samen om een toevluchtsoord te creëren waar iedereen wordt gewaardeerd.

Wij omarmen verandering

We passen ons aan, verbeteren en evolueren naarmate we groeien, staan open voor feedback en gaan elke uitdaging met een open geest en hart tegemoet.

We laden onze batterijen weer op

We passen ons aan, verbeteren en evolueren naarmate we groeien. We staan open voor feedback en gaan elke uitdaging met een open geest en hart tegemoet.

Kernwaarden:

Zet mensen op de eerste plaats

Zorg goed voor je medewerkers, dan zorgen zij goed voor de klanten.

Handel integer

Wij houden ons aan strikte ethische en wettelijke normen. Dit geldt voor ons dagelijks zakelijk gedrag, ons personeelsbeleid, ons beleid inzake de toeleveringsketen, onze milieuprogramma's en -praktijken, en onze inzet voor mensenrechten en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Omarm verandering

We streven ernaar om de status quo voortdurend uit te dagen en te anticiperen op de veranderende behoeften van onze klanten met nieuwe merken, nieuwe wereldwijde locaties en nieuwe gastbelevingen.

Kernwaarden:

Hoop

Wij geloven dat succesvolle kleine bedrijven en start-ups mensen hoop geven. Ze zijn lichtende voorbeelden van wat er bereikt kan worden met focus en vastberadenheid.

Empowerment en gemeenschap

Onze missiegedreven podcast helpt onze gemeenschap van ondernemers om te floreren door zichzelf en hun bedrijven te transformeren. Deze missie vormt de cultuur van het kleine team achter de podcast.

Kernwaarden:

Doe het niet alleen. Maak het je eigen

Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze teamgenoten, onze klanten en ons eigen geluk. Wij stellen onze medewerkers in staat om de experts te zijn die ze zijn. Als je het kunt dromen en je kunt het doen, werken we met je samen om het te realiseren.

Talent boven locatie

Hoewel we je natuurlijk heel graag in een van onze kantoren zouden verwelkomen – en je kunt ze hieronder allemaal bekijken – ben je hoe dan ook van harte welkom om bij ons te komen werken. Talent en gedrevenheid kennen geen grenzen.

Empowerment en opleiding

Of je nu een voorsprong wilt nemen op het gebied van analytics of je communicatieve vaardigheden met klanten wilt verbeteren, wij willen je helpen bij het leren. Het is gewoon weer een manier waarop we in onze mensen investeren, en dat is altijd de moeite waard.

Kernwaarden:

Transparantie

Transparant zijn betekent relevante informatie en context gemakkelijk toegankelijk maken, zodat iedereen efficiënter en effectiever kan werken.

Weinig ego

We vertrouwen erop dat we de juiste beslissingen nemen en we ondersteunen elkaar bij het nastreven van onze doelen. Maar we weten dat we niet perfect zijn en dat dingen niet altijd volgens plan verlopen. Dus als het misgaat, praten we erover en leren we van onze fouten.

Inclusie

We erkennen onze verschillen en omarmen de nieuwe perspectieven die deze verschillen kunnen bieden, en we begrijpen ook dat iedereen vooroordelen heeft. In plaats van deze te negeren, streven we ernaar te leren waarom ze bestaan en hoe we ze kunnen overwinnen.

Bekijk de beste Front-integraties!

Kernwaarden:

Klanttevredenheid

We willen bij elke stap de verwachtingen overtreffen, met oog voor detail en een nadruk op kwaliteit.

Behoud integriteit

Dit betekent dat je dingen altijd op een ethisch en moreel correcte manier doet.

Kernwaarden:

Ondersteun een cultuur van inclusie

Creëer veilige en respectvolle ruimtes, zodat iedereen wordt aangemoedigd om mee te doen.

Breid de gemeenschap uit

Bouw strategische relaties op die impact hebben over sociale en economische grenzen heen.

Dicht de kloof

Evalueer en herzie onze wervings- en selectieprocedures.

Kernwaarden:

Integriteit

We handelen integer in alles wat we doen. We zijn eerlijk, transparant en ethisch in onze omgang met anderen.

Innovatie

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om dingen te doen. We moedigen creativiteit en out-of-the-box denken aan.

Impact

We streven ernaar om bij alles wat we doen een positieve impact te hebben. We willen een verschil maken in de wereld en de wereld beter achterlaten dan we hem hebben aangetroffen.

Kernwaarden:

Eigendom

We gedragen ons als eigenaren. We behandelen de bedrijven van onze klanten alsof het onze eigen bedrijven zijn – met aandacht, zorg en door hun belangen voorop te stellen.

#BeeBetter

Wij kiezen voor continu leren, het voortdurend verbeteren van onze vaardigheden en persoonlijke groei.

Innovvy

Ja, het is een verzonnen woord. Wie zegt dat we dat niet mogen doen? Het laat zien dat we innovatief, creatief en digitaal onderlegd zijn, en bereid zijn risico's te nemen.

Kernwaarden:

Transparantie

Wij geloven in openheid en eerlijkheid over tarieven en sollicitatieprocedures, zodat onze clients zich niet afgeleid voelen

Toegankelijkheid

Door gratis zorginformatie aan te bieden, maken we het ook mogelijk dat senioren toegang krijgen tot de hulp die ze nodig hebben.

Vertrouwelijkheid

Het is net zo belangrijk dat we in deze situaties hun privacy respecteren; elke sollicitant heeft een verhaal dat het waard is om te worden beschermd.

Kernwaarden:

Vakmanschap

Vind betekenis in wat we doen door uitmuntendheid na te streven.

Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen wordt gedreven door vastberadenheid en passie.

Zest

Wat u onderscheidt, maakt ons uniek.

Kernwaarden:

Privacy en online veiligheid

Wij geloven in het fundamentele mensenrecht op privacy en veiligheid online. Het recht van onze medewerkers op privacy op de werkplek is ook belangrijk, dus het waarborgen van de grenzen tussen werk en privé is een resultaat van onze kernwaarden

Klantenservice

Wij zijn een bedrijf waar mensen centraal staan en we weten hoe belangrijk het is om mensen te ondersteunen, vooral in de technologiesector.

Kernwaarden:

Zoek een manier

We nemen nooit genoegen met minder, accepteren nooit redeneringen als 'het werkt goed genoeg' of 'zo hebben we het altijd gedaan'. Onze mensen ondernemen actie, passen zich snel aan en zetten door wanneer ze obstakels tegenkomen, totdat ze betekenisvolle voortgang boeken.

Focus op de juiste manier

We werken als een strak en efficiënt team, maar beseffen dat kwaliteit en snelheid elkaar in evenwicht houden – geen van beide is op zichzelf voldoende.

Streef naar uitmuntendheid

Wij zijn zelfstarters die verlangen naar empowerment, actief op zoek zijn naar mogelijkheden om impact te maken en gedreven zijn om uitzonderlijke resultaten te behalen

Bekijk de beste Calendly-integraties!

Kernwaarden:

Toewijding

Toon evenveel toewijding aan het leveren van consistent hoogwaardig werk.

Eerlijkheid

We vertrouwen erop dat het team hun werk nauwkeurig en eerlijk vastlegt.

Kernwaarden:

Neem eigenaarschap

We stellen duidelijke verwachtingen, zijn proactief en nemen onze verantwoordelijkheid.

Samen winnen

We zijn op één lijn, staan samen sterker en werken als één team.

Wees een bondgenoot

We streven naar inclusie, luisteren, leren en laten onze daden spreken.

Kernwaarden:

Integriteit

Wij hechten veel waarde aan integriteit en nemen verantwoordelijkheid voor al onze handelingen.

Innovatie

De waarde 'Breng innovatie' moedigt teamleden aan om nieuwe ideeën voor groei aan te dragen.

Chill Werk

Dit betekent dat we niet meegaan in de giftige 'grinding'- en 'hustle'-cultuur.

In plaats daarvan zijn we bewust kalm en relaxed.

🔁 Houd het fris: Evalueer je waarden jaarlijks. Naarmate je Business evolueert, moet je cultuur dat ook doen.

Definieer de kernwaarden van uw team en leef ernaar

Als het gaat om het vaststellen van kernwaarden, zijn er een paar dingen waar u rekening mee moet houden.

Wat is voor u als Business het allerbelangrijkste? Waar staat u voor? En nog belangrijker: wat zijn de persoonlijke kernwaarden van uw medewerkers?

Het is ook belangrijk om te onthouden dat niet alle waarden universeel of gelijkwaardig zijn. Sommige kunnen zelfs met elkaar in conflict komen; u zult de waarden moeten kiezen die aansluiten bij uw eigen kernwaarden en visie. Gebruik deze lijst met kernwaarden om sterke en authentieke leidende principes te creëren die resoneren met uw bedrijf, medewerkers en klanten.

Zodra u de waarden van uw bedrijf heeft vastgesteld, zorg er dan voor dat u deze regelmatig met uw team deelt om hen gemotiveerd te houden en op één lijn te houden met uw doelstellingen. Door de toon te zetten voor uw bedrijfscultuur kunt u gelijkgestemde mensen aantrekken en behouden die uw waarden delen en net zo graag willen slagen, wat uw business de komende jaren zal helpen bloeien.

