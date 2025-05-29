100 voorbeelden van kernwaarden voor teams om u te helpen een sterke bedrijfscultuur op te bouwen

Wat is voor u als bedrijf de waarde?
Dit is een vraag waar veel eigenaren mee worstelen. Het kan lastig zijn om een lijst met kernwaarden op te stellen die uw organisatie nauwkeurig weergeven, maar het is belangrijk om dit goed te doen.
Uw bedrijfswaarden vormen de basis van uw bedrijfscultuur: ze geven anderen inzicht in wie u als bedrijf bent en kunnen een enorme impact hebben op uw wervings- en selectie-inspanningen, de betrokkenheid van uw medewerkers en uw algehele succes.
Om uw bedrijf te inspireren en uw werkcultuur te definiëren, vindt u hier 50 veelvoorkomende voorbeelden van kernwaarden voor uw team en 50 voorbeelden van kernwaarden van succesvolle bedrijven in verschillende sectoren. Of u nu net begint of al jaren actief bent, deze 100 voorbeelden zullen u inspiratie bieden om te bepalen wat belangrijk is voor u en uw team!
📋 Checklist waarden☑ Duidelijk☑ Toepasbaar☑ In lijn met uw missie☑ Gemakkelijk te onthouden☑ Relevant voor het dagelijkse werk van uw team
Hoe de kernwaarden van een bedrijf uw team kunnen helpen
Simpel gezegd zijn kernwaarden de collectieve en fundamentele overtuigingen, visie, missie, persoonlijke en werkethiek en kernprincipes van uw organisatie.
Het is de persoonlijkheid van uw bedrijf, het DNA van uw organisatie, de reden waarom uw bedrijf bestaat en het kompas dat uw bedrijf voortdurend naar uw missie en visie leidt. En om uw bedrijf in de juiste richting te sturen, moeten teams uit verschillende afdelingen samenwerken, in dezelfde waarden geloven en deze consequent in de praktijk brengen.
Dus als je je afvraagt: "Waarom is dit allemaal belangrijk?", dan zijn hier een paar redenen waarom:
- Prestaties: Teams voelen zich gesterkt om optimaal te presteren wanneer de kernwaarden aansluiten bij de bedrijfsstrategie en -doelen
- Talentwerving: Uw organisatiecultuur kan potentiële werknemers helpen beslissen of uw bedrijf aansluit bij hun persoonlijke kernwaarden, prioriteiten en doelen wanneer ze op zoek zijn naar een nieuwe positie
- Concurrentievermogen: Als je weet waar het bedrijf voor staat, ben je concurrerender op de markt en als werkgever
- Zakelijke beslissingen: Inzicht in de bedrijfscultuur kan leidinggevenden en mensen die betrokken zijn bij projectmanagement helpen weloverwogen beslissingen te nemen en slimmere, berekende risico's te nemen
Bekijk de onderstaande lijst met veelvoorkomende kernwaarden waaruit u kunt kiezen om uw team vorm te geven!
💡 Pro-tip: Als de waarden van je bedrijf geen invloed hebben op je besluitvorming, zijn het waarschijnlijk niet de juiste waarden.
50 voorbeelden van kernwaarden voor uw Business
1. Respect en integriteit 2. Kwaliteit 3. Innovatie 4. Teamwork 5. Verantwoordelijkheid 6. Transparantie 7. Samenwerking 8. Continu leren 9. Positiviteit 10. Loyaliteit 11. Empathie 12. Inclusiviteit 13. Creativiteit 14. Passie 15. Eerlijkheid 16. Diversiteit 17. Aanpassingsvermogen 18. Flexibiliteit 19. Openheid 20. Communicatie 21. Respect voor individualiteit 22. Punctualiteit 23. Plezier 24. Dankbaarheid 25. Professionaliteit
26. Proactiviteit27. Probleemoplossend vermogen28. Zelfverbetering29. Streven naar uitmuntendheid30. Objectiviteit31. Positieve houding32. Ambitie33. Kwaliteit van dienstverlening34. Uitmuntendheid35. Betrouwbaarheid36. Afspraken nakomen37. Groeimindset38. Balans tussen werk en privé39. Focus op oplossingen40. Een stapje extra zetten41. Respect voor privacy42. Luisteren naar klanten43. Groeikansen nastreven44. Vindingrijkheid45. Zelfbewustzijn46. Samenwerking47. Teamwork48. Bereidheid om te leren49. Professionele netwerken ontwikkelen50. Een expert worden in uw veld
📣 Teamopdracht: Vraag je team: Welke waarde past het beste bij ons – en aan welke moeten we het meest werken?
50 van de meest inspirerende voorbeelden van kernwaarden voor uw team
Het is nu tijd om enkele van de beste en meest voorkomende kernwaarden te verkennen die de basis hebben gevormd voor enkele van de meest succesvolle bedrijven van dit moment. Hier zijn 50 bedrijven en hun belangrijkste waarden!
1. ClickUp
Kernwaarden:
1. Zorg voor de beste klantervaring
Wij stellen onze klanten centraal en streven ernaar hun verwachtingen te overtreffen en bij elk contactmoment een onvergetelijke, positieve ervaring te creëren.
2. Daag de status uit, verleg de grenzen
We zijn niet bang om de gangbare werkwijzen ter discussie te stellen. We innoveren, experimenteren en zoeken naar nieuwe manieren om ons te verbeteren en toonaangevend te zijn in onze sector.
3. Omarm hard werk, doe moeilijke dingen
We gaan moeilijke uitdagingen vastberaden en veerkrachtig aan, in de wetenschap dat betekenisvolle voortgang inspanning en doorzettingsvermogen vereist.
4. Creëer een gevoel van urgentie
We handelen snel en daadkrachtig, omdat we beseffen dat snelheid telt. We geven prioriteit aan actie en houden het momentum hoog.
5. Groei elke dag met 1%
Voortdurende verbetering zit in ons DNA. We streven ernaar om elke dag te leren, ons aan te passen en beter te worden – zowel individueel als in teamverband.
6. Let op de details
Uitmuntendheid zit in de details. We besteden veel aandacht aan ons werk en zorgen voor kwaliteit en precisie in alles wat we doen.
7. Blijf ambitieus
We blijven ambitieus en gedreven, en zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen om te leren, te groeien en meer te bereiken.
8. Wees vasthoudend
We benutten onze middelen optimaal, denken creatief en vinden oplossingen – zelfs als de kansen klein zijn of er een limiet aan de middelen is.
9. Zeg wat je bedoelt, en meen wat je zegt
We communiceren open en eerlijk en bouwen vertrouwen op door middel van transparantie en directheid.
10. Zorg dat het leuk is om met je te werken aan het werk
We zorgen voor een positieve, ondersteunende en prettige werkomgeving. We vieren successen, lachen samen en maken van het werk een plek waar we allemaal graag zijn.
2. Slack
Kernwaarden:
Bevorder empathie
Moedigt leidinggevenden en vertegenwoordigers aan om empathisch en beleefd te zijn tegenover elkaar en hun klanten
Versnel vakmanschap
Toon integriteit en neem verantwoordelijkheid voor al je handelingen
Ondersteun diversiteit op de werkplek
Bevorder harmonie, bied gelijke kansen en stimuleer inclusie via interne programma's
⚖️ Evenwicht in kernwaarden: Probeer 'menselijke' waarden zoals empathie te combineren met prestatiegerichte waarden zoals verantwoordelijkheid.
3. Apple
Kernwaarden:
Toegankelijkheid
Wij geloven in het bieden van toegang aan consumenten, kleine bedrijven en andere organisaties tot hardware, software, diensten en technologie die nodig zijn om hun doelen te bereiken
Ondersteun het onderwijs
Onderwijs biedt iedereen meer mogelijkheden om zijn of haar potentieel te realiseren; daarom zetten wij ons in om mensen met allerlei achtergronden de kans te geven om te leren via partnerschappen in meer dan 100 landen
Inclusiviteit, rassengelijkheid en rechtvaardigheid
Als wereldwijde marktleider erkent Apple zijn verantwoordelijkheid om gelijkheid te bevorderen en onrechtvaardigheid wereldwijd te bestrijden.
📝 Wist u dat? Bedrijven met duidelijk omschreven kernwaarden presteren vaker beter dan hun concurrenten op belangrijke prestatie-indicatoren.
4. Adobe
Kernwaarden:
Oprecht
Wij zijn oprecht, betrouwbaar en betrouwbaar.
Innovatief
We zijn zeer creatief en streven er altijd naar om nieuwe ideeën te verbinden met de zakelijke realiteit.
Betrokken
We zijn inclusief, open en actief betrokken bij onze klanten, partners, medewerkers en de gemeenschappen die we bedienen.
5. LinkedIn
Kernwaarden:
Vertrouwen en zorgzaamheid
Bouw vertrouwen op door integriteit, empathie, eerlijkheid en respect te tonen.
Innovatie
Houd een groeimindset aan om grote ideeën te bedenken, terwijl je tegelijkertijd waarde toevoegt en plezier beleeft aan dagelijkse interacties.
Waarde van het personeel
Geef prioriteit aan het succes van elke medewerker om leiders en teams met hoge productiviteit te helpen ontwikkelen.
🌟 Uitgelicht: De waarde 'Vertrouwen en zorg' van LinkedIn laat zien hoe emotionele intelligentie een strategisch voordeel kan zijn.
6. Spotify
Kernwaarden:
Innovatief
We denken origineel en creatief. Voor ons is innovatie een standaardmentaliteit – een diepgewortelde drang om dingen te verbeteren.
Oprecht
De beste relaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. We willen eerlijk en transparant zijn in alles wat we doen. We houden geen micromanagement; we vertrouwen erop dat iedereen uitstekend werk levert.
Speels
Wij zeggen ja tegen plezier. Wij zijn een speels bedrijf en een speels merk. Dat zijn we altijd al geweest. We nemen onszelf nooit te serieus.
7. Lyft
Kernwaarden:
Maak indruk op onze klanten
We doen ons uiterste best om anderen te voorzien van hoogwaardige producten en gastvrijheid waarop ze kunnen vertrouwen. We werken er hard aan om onze klanten met een glimlach te laten vertrekken.
Volledig eigendom
We hebben doorzettingsvermogen. Geen klus is te klein, geen uitdaging te groot. We gaan er helemaal voor. We denken op de lange termijn en streven altijd naar optimalisatie voor Lyft als geheel. We zeggen nooit: “Dat is niet mijn taak.”
Wees trots, maar blijf bescheiden
We zijn trots op ons werk, en wat we ook doen, we doen het goed. We beoordelen ons eigen werk kritisch, we zijn de eersten om onze tekortkomingen aan te kaarten, en we sporen onszelf en anderen voortdurend aan om te verbeteren en de lat hoger te leggen.
8. Airbnb
Kernwaarden:
Zet je missie hoog in het vaandel
Samen met onze gemeenschap streven we naar een wereld waarin iedereen overal thuis kan zijn.
Omarm het avontuur
We worden gedreven door nieuwsgierigheid, optimisme en de overtuiging dat iedereen kan groeien.
Wees een ondernemer met lef
We zijn vastberaden en creatief in het realiseren van onze ambitieuze doelen.
9. Nationale parken
Kernwaarden:
Eerlijkheid
Als de medewerkers eerlijk zijn, is dat automatisch terug te zien in ons werk.
Teamgeest en continu leren
Wij geloven in Kaizen, een Japans concept waarbij iedereen in het team bijdraagt aan voortdurende verbetering.
Bescheidenheid
Openstaan voor feedback en respect tonen voor anderen
🎨 Uw merk, uw stem: Bedrijfswaarden zijn niet alleen intern van toepassing – ze helpen ook uw externe merkidentiteit vorm te geven.
10. Starbucks
Kernwaarden:
Een warme bedrijfscultuur
Wij geloven in het creëren van een cultuur van warmte en verbondenheid, waar iedereen welkom is
Verantwoordelijkheid
We leveren het allerbeste in alles wat we doen en nemen verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Wees aanwezig
Aanwezig zijn, verbinding maken met transparantie, waardigheid en respect.
👥 Cultuur in de praktijk: Starbucks traint barista's om 'aanwezig te zijn' — een kernwaarde die direct van invloed is op de klantervaring.
11. Salesforce
Kernwaarden:
Vertrouwen
Wij treden op als vertrouwde adviseurs en verdienen het vertrouwen van onze klanten, medewerkers en onze bredere gemeenschap door middel van transparantie, veiligheid, naleving, privacy en prestaties
Klantensucces
We innoveren en breiden ons aanbod uit om al onze stakeholders nieuwe mogelijkheden te bieden om nog meer succes te behalen.
Gelijkheid
Het luisteren naar diverse perspectieven stimuleert innovatie, versterkt de verbindingen tussen mensen en maakt ons een beter bedrijf.
12. Donorbox
Kernwaarden:
Creatief leiderschap
We stimuleren ontwikkeling en innovatie door middel van onderzoek en gedurfde acties
Passie voor voortgang
We richten ons strikt op uitmuntendheid en effect
Verantwoordelijkheid
We gedragen ons fatsoenlijk, moreel en met respect
📘 Bron: Probeer de Rose, Bud, Thorn-reflectieoefening eens uit met je team om onuitgesproken cultuurwaarden aan het licht te brengen.
13. Target
Kernwaarden:
Inclusiviteit
We hechten waarde aan diverse stemmen en benaderingen. We handelen oprecht en met respect. We creëren rechtvaardige ervaringen voor iedereen.
Verbinding
We bouwen vertrouwensrelaties op. We werken samen over bedrijfsfuncties heen. We erkennen en vieren voortgang.
Drijfveer
We doen wat goed is voor Target, ons team en onze gasten. We leveren resultaten die ertoe doen. We blijven leren door voortgang boven perfectie te stellen.
14. Netflix
Kernwaarden:
Eerlijke en productieve feedback
Zinvolle feedback kan moeilijk zijn om te geven of te accepteren. Maar net als bij elke nieuwe gewoonte wordt het gemakkelijker naarmate je er meer mee oefent. Daarom helpen we mensen om feedback te leren geven en ontvangen door middel van coaching en door het gedrag te tonen dat we in het hele bedrijf willen zien.
Vrijheid en verantwoordelijkheid
Ons doel is om mensen te inspireren in plaats van ze te managen. We willen dat onze teams doen wat het beste is voor Netflix. Dit zorgt op zijn beurt voor een gevoel van verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en zelfdiscipline dat ons motiveert om geweldig werk te leveren.
Mensen boven processen
Dankzij onze mensgerichte aanpak kunnen we een sterke teamcultuur opbouwen en zijn we flexibeler, creatiever en succesvoller in alles wat we doen.
📚 Lees ook: Ontdek de verschillende soorten bedrijfsculturen en leer hoe geweldige leiders deze kunnen inzetten om succes te stimuleren en hun teams te inspireren.
15. Ling App
Kernwaarden:
Datagestuurd
Wij baseren onze beslissingen op gegevens.
Nieuwsgierig en open van geest
We zien elke dag als een nieuwe kans om te leren en gebruiken open feedback om onszelf te verbeteren.
Ondernemersmentaliteit
We proberen nieuwe dingen uit. We handelen snel.
16. HubSpot
Kernwaarden:
Autonomie
Bij HubSpot word je aangemoedigd om te denken als een oprichter en eigenaar te zijn. Wij geloven dat geweldige mensen het vertrouwen moeten krijgen om geweldig werk te leveren.
Transparantie
Bij HubSpot bestaat er geen inner circle. We delen informatie openlijk en regelmatig, zodat medewerkers beslissingen kunnen nemen en impact kunnen maken voor onze klanten.
Flexibiliteit
Wij hebben altijd geloofd dat resultaten belangrijker zijn dan waar of wanneer ze worden behaald. HubSpotters hebben de flexibiliteit om op afstand te werken, onbeperkt vakantie te nemen en een balans tussen werk en privé te creëren die aansluit bij hun persoonlijke en professionele doelen.
17. Checkr
Kernwaarden:
Bescheidenheid
We zitten allemaal in hetzelfde team en werken aan hetzelfde doel, en iedereen staat open om van elkaar te leren. Dit zorgt voor een cultuur van medeleven en empathie.
Transparantie
We willen het goede, het slechte en het lelijke horen, zodat we ons als team kunnen blijven verbeteren. Dit maakt onze werkplek tot een veilige en vertrouwde omgeving.
Doorzettingsvermogen
We zijn gepassioneerd over ons werk en zetten door in moeilijke tijden. We gebruiken onze mislukkingen om te leren en te groeien.
🔎 Ontdek de kloof: komen uw verkondigde waarden overeen met wat er daadwerkelijk wordt beloond, gevierd of gepromoot? Zo niet, herzie ze dan.
18. IKEA
Kernwaarden:
Verantwoordelijkheid nemen en delen
Wij geloven in het empoweren van mensen. Verantwoordelijkheid nemen en geven zijn manieren om als individu te groeien en je te ontwikkelen. Door elkaar te vertrouwen en positief en toekomstgericht te zijn, wordt iedereen geïnspireerd om bij te dragen aan de ontwikkeling.
Vernieuw en verbeter
We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om vooruit te komen. Wat we vandaag ook doen, morgen kunnen we het beter doen. Het vinden van oplossingen voor bijna onmogelijke uitdagingen maakt deel uit van ons succes en is een bron van inspiratie om de volgende uitdaging aan te gaan.
Geef het goede voorbeeld
Wij zien leiderschap als een handeling, niet als een positie. Wij hechten meer waarde aan persoonlijke waarden dan aan competentie en ervaring. Mensen die ‘de daad bij het woord voegen’ en het goede voorbeeld geven. Het gaat erom dat we het beste uit onszelf halen en het beste in elkaar naar boven halen.
19. Wizve
Kernwaarden:
Doorzettingsvermogen
Onze teamleden zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om te verbeteren en te groeien, en ze dagen zichzelf voortdurend uit om de beste te zijn.
Vriendelijkheid
Onze teamleden letten altijd op elkaar en staan klaar om te helpen wanneer dat nodig is.
Uitmuntendheid
We streven ernaar de best mogelijke resultaten te behalen en werken voortdurend aan het verbeteren van onze prestaties.
20. Google
Kernwaarden:
Focus op de gebruiker en de rest volgt vanzelf
Vanaf het begin hebben we ons gericht op het bieden van de best mogelijke gebruikerservaring. Of we nu een nieuwe browser ontwerpen of een kleine aanpassing aan het uiterlijk van de startpagina, we besteden veel aandacht aan het waarborgen dat deze uiteindelijk u ten goede komen, in plaats van onze eigen interne doelstellingen of winstcijfers.
Het is het beste om één ding heel, heel goed te doen
Met een van 's werelds grootste onderzoeksgroepen die zich uitsluitend richt op het oplossen van zoekproblemen, weten we waar we goed in zijn en hoe we het nog beter kunnen doen.
Je kunt serieus zijn zonder pak
Onze oprichters hebben Google opgebouwd rond het idee dat werk uitdagend moet zijn, en dat die uitdaging leuk moet zijn. Wij geloven dat geweldige, creatieve dingen eerder tot stand komen in een positieve bedrijfscultuur.
❤️ Waarom dit belangrijk is: Sterke waarden zorgen voor een gevoel van verbondenheid – en dat stimuleert motivatie, samenwerking en innovatie.
21. Figma
Kernwaarden:
Houd van je vak
Wij bouwen voor bouwers en proberen complexe zaken eenvoudig te maken. We vragen ons af waarom totdat we tot de kern komen en richten ons voortdurend op het oplossen van het juiste probleem, niet alleen op het afleveren van werk.
Groei terwijl je bezig bent
Iedereen is nog in ontwikkeling, en we zijn hier om elkaar te helpen groeien.
Ga ermee aan de slag
Bij het bouwen van Figma draait het om initiatief nemen, durf tonen en een nieuwe koers uitzetten, niet om het volgen van een draaiboek. Figmates bouwen aan de toekomst van design door grote, enge en spannende uitdagingen aan te gaan alsof de toekomst van Figma ervan afhangt. Want dat is ook zo.
22. American Express
Kernwaarden:
We respecteren mensen
We vertrouwen en respecteren elkaar om wie we zijn en wat we bijdragen. We zijn verantwoording verschuldigd aan elkaar en geven iedereen een stem door middel van een open, moedige dialoog, zodat anderen zich gehoord voelen.
Wij staan achter onze klanten
Relaties vormen de kern van ons bedrijf. We streven ernaar onmisbaar te zijn voor onze klanten door elke dag uitzonderlijke producten, diensten en ervaringen te leveren – en beloven hen in alles wat we doen te ondersteunen.
We doen wat juist is
Klanten kiezen voor ons omdat ze vertrouwen hebben in ons merk en onze mensen. We verdienen dat vertrouwen door ervoor te zorgen dat alles wat we doen betrouwbaar en consistent is, en met de hoogste mate van integriteit.
23. Techtopia
Kernwaarden:
Eerlijkheid
We zetten ons in om te doen wat juist is en daar eerlijk over te zijn, zelfs als dat niet gemakkelijk of populair is. Deze waarde is leidend voor ons handelen en onze beslissingen.
Teamwork
Wanneer we samenwerken, creëren we een omgeving van vertrouwen en respect waarin we elkaar kunnen uitdagen en stimuleren om beter te worden.
Innovatie
Wij zijn ervan overtuigd dat we, om relevant en succesvol te blijven, ons moeten blijven ontwikkelen en voortdurend nieuwe manieren moeten vinden om dingen aan te pakken.
24. Headspace
Kernwaarden:
Onbaatzuchtige gedrevenheid
We stimuleren elkaar en zijn verantwoording verschuldigd aan elkaar om onze visie waar te maken.
Moedig hart
We gaan moedig nieuwe wegen in, in de wetenschap dat ons team ons ondersteunt.
Nieuwsgierige geest
We leren dat wanneer we naar anderen luisteren, we de nieuwsgierigheid en empathie cultiveren die nodig zijn om innovatie te stimuleren.
25. Amazon
Kernwaarden:
Eigendom
Leiders zijn eigenaars. Ze denken op de lange termijn en offeren geen langetermijnwaarde op voor kortetermijnresultaten. Ze handelen namens het hele bedrijf, niet alleen namens hun eigen team. Ze zeggen nooit: “Dat is niet mijn taak.”
Leer en wees nieuwsgierig
Leiders zijn nooit klaar en streven er altijd naar zichzelf te verbeteren. Ze zijn nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden en ondernemen actie om deze te verkennen
Bedenk en vereenvoudig
Leiders verwachten en eisen innovatie en inventiviteit van hun teams en zoeken altijd naar manieren om dingen te vereenvoudigen. Ze zijn extern gericht, zoeken overal naar nieuwe ideeën en laten zich niet beperken door het 'niet hier uitgevonden'-complex. Als we nieuwe dingen doen, accepteren we dat we mogelijk gedurende lange periodes verkeerd begrepen worden.
26. Rank Veiligheid
Kernwaarden:
Eerlijkheid en transparantie
We zijn transparant in onze omgang met zowel medewerkers als klanten, en dat schept vertrouwen.
Bouw duurzame relaties op met klanten
Effectief communiceren, ingaan op hun zorgen en oplossingen bieden om een band op te bouwen en loyaliteit te creëren.
27. Semrush
Kernwaarden:
Vertrouwen
Dat is wat je hier standaard hebt. Laat van je horen en wees jezelf
Eigendom
We delen allemaal de wens om dingen in gang te zetten. Zet de projecten waar je betekenis in ziet voort, want het is niet de moeite waard om tijd te verspillen aan
Voortdurende veranderingen
We zijn altijd op zoek naar manieren om dingen te verbeteren. Verandering is opwindend, het hoeft niet eng te zijn.
28. Aldi
Kernwaarden:
Verantwoordelijkheid
Staat voor onze toewijding aan onze mensen, klanten, partners en het milieu
Eenvoud
Zorgt voor efficiëntie, duidelijkheid en een duidelijke koers, zowel binnen onze organisatie als voor onze klanten.
Consistentie
We menen wat we zeggen. We zijn consistent in onze omgang met mensen, producten, prijzen en alle andere aspecten van ons dagelijks beroepsleven.
29. Kizik
Kernwaarden:
Inclusiviteit
We hanteren een hybride, flexibel rooster, waardoor elke medewerker zelf zijn of haar balans tussen werk en privé kan bepalen.
Bescheidenheid
Waarde hechten aan wat iedereen bijdraagt aan zijn of haar rol en aan het bedrijf.
Innovatie
Ondersteun leren om innovatie mogelijk te maken en als organisatie te blijven groeien.
30. Trader Joe’s
Kernwaarden:
Zorg voor de gemeenschap
Via ons al lang bestaande Neighborhood Shares-programma doneren onze winkels producten die niet zijn verkocht maar nog wel geschikt zijn voor consumptie aan lokale voedselhulporganisaties.
Duurzaamheid
Meer dan ooit staat duurzaamheid centraal in ons werk als uw buurtwinkel.
Integriteit
Wij zetten ons in om een omgeving te bieden die veilig, gastvrij, inclusief en respectvol is voor alle leden en klanten.
31. Fig Loans
Kernwaarden:
Waardeer de tijd van onze klanten
We zijn efficiënt en transparant, waardoor we echte, vertrouwensvolle relaties met onze klanten opbouwen.
Bied oprechte hulp aan
Wij zijn de provider van een weg naar financiële stabiliteit voor iedereen.
Lever kwaliteitsservice
Wij staan achter onze toezegging om onze klanten financiële producten aan te bieden op een maatschappelijk verantwoorde manier.
32. Mayo Clinic
Kernwaarden:
Integriteit
De eerste waarde laat zien dat de kliniek ernaar streeft om hoge normen op het gebied van ethiek, professionaliteit en persoonlijke verantwoordelijkheid na te leven, zodat patiënten vertrouwen hebben in het zorgcentrum.
Genezing
We wekken hoop en bevorderen het welzijn van mensen door hun emotionele, fysieke en spirituele behoeften te respecteren.
Respect
Wij geloven in “respect geven om respect te krijgen”. Daarom koesteren we de waarde om iedereen in een diverse gemeenschap met respect en waardigheid te behandelen. Dit geldt voor patiënten, collega’s en hun families.
33. Okta
Kernwaarden:
Blijf altijd innoveren
Bij alles wat we doen, reageren we snel en strategisch en denken we altijd aan de toekomst – we zetten ons in om de grenzen van transformatie te verleggen met slimme oplossingen die zijn aangepast aan de behoeften van de klant.
Handel integer
Integriteit draait om eerlijkheid, fatsoen en respect die we elke dag tonen in onze omgang met elkaar, onze klanten, onze partners en de bredere gemeenschap.
Geef onze mensen meer verantwoordelijkheid
We willen dat elke medewerker weet dat Okta van hen is en dat ze een aandeel hebben in onze gezamenlijke successen.
34. Crediful
Kernwaarden:
Toewijding aan klanten
We verwachten van ons team dat ze samen met de klanten op zoek gaan naar de beste oplossingen voor hen.
Voortdurend leren
Het veld waarin we werken, is voortdurend in beweging, en het is van cruciaal belang voor het bedrijf dat het team mee evolueert.
Diversiteit
Wij geloven dat talent te vinden is bij mensen van alle soorten en maten.
35. Soul Cycle
Kernwaarden:
Wij zijn een community
We zijn gepassioneerde deelnemers en leiders binnen onze gemeenschappen. We werken samen om een toevluchtsoord te creëren waar iedereen wordt gewaardeerd.
Wij omarmen verandering
We passen ons aan, verbeteren en evolueren naarmate we groeien, staan open voor feedback en gaan elke uitdaging met een open geest en hart tegemoet.
We laden onze batterijen weer op
We passen ons aan, verbeteren en evolueren naarmate we groeien. We staan open voor feedback en gaan elke uitdaging met een open geest en hart tegemoet.
36. Marriott
Kernwaarden:
Zet mensen op de eerste plaats
Zorg goed voor je medewerkers, dan zorgen zij goed voor de klanten.
Handel integer
Wij houden ons aan strikte ethische en wettelijke normen. Dit geldt voor ons dagelijks zakelijk gedrag, ons personeelsbeleid, ons beleid inzake de toeleveringsketen, onze milieuprogramma's en -praktijken, en onze inzet voor mensenrechten en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Omarm verandering
We streven ernaar om de status quo voortdurend uit te dagen en te anticiperen op de veranderende behoeften van onze klanten met nieuwe merken, nieuwe wereldwijde locaties en nieuwe gastbelevingen.
37. Snackable Solutions
Kernwaarden:
Hoop
Wij geloven dat succesvolle kleine bedrijven en start-ups mensen hoop geven. Ze zijn lichtende voorbeelden van wat er bereikt kan worden met focus en vastberadenheid.
Empowerment en gemeenschap
Onze missiegedreven podcast helpt onze gemeenschap van ondernemers om te floreren door zichzelf en hun bedrijven te transformeren. Deze missie vormt de cultuur van het kleine team achter de podcast.
38. Tinuiti
Kernwaarden:
Doe het niet alleen. Maak het je eigen
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze teamgenoten, onze klanten en ons eigen geluk. Wij stellen onze medewerkers in staat om de experts te zijn die ze zijn. Als je het kunt dromen en je kunt het doen, werken we met je samen om het te realiseren.
Talent boven locatie
Hoewel we je natuurlijk heel graag in een van onze kantoren zouden verwelkomen – en je kunt ze hieronder allemaal bekijken – ben je hoe dan ook van harte welkom om bij ons te komen werken. Talent en gedrevenheid kennen geen grenzen.
Empowerment en opleiding
Of je nu een voorsprong wilt nemen op het gebied van analytics of je communicatieve vaardigheden met klanten wilt verbeteren, wij willen je helpen bij het leren. Het is gewoon weer een manier waarop we in onze mensen investeren, en dat is altijd de moeite waard.
39. Front
Kernwaarden:
Transparantie
Transparant zijn betekent relevante informatie en context gemakkelijk toegankelijk maken, zodat iedereen efficiënter en effectiever kan werken.
Weinig ego
We vertrouwen erop dat we de juiste beslissingen nemen en we ondersteunen elkaar bij het nastreven van onze doelen. Maar we weten dat we niet perfect zijn en dat dingen niet altijd volgens plan verlopen. Dus als het misgaat, praten we erover en leren we van onze fouten.
Inclusie
We erkennen onze verschillen en omarmen de nieuwe perspectieven die deze verschillen kunnen bieden, en we begrijpen ook dat iedereen vooroordelen heeft. In plaats van deze te negeren, streven we ernaar te leren waarom ze bestaan en hoe we ze kunnen overwinnen.
40. GoodHire
Kernwaarden:
Klanttevredenheid
We willen bij elke stap de verwachtingen overtreffen, met oog voor detail en een nadruk op kwaliteit.
Behoud integriteit
Dit betekent dat je dingen altijd op een ethisch en moreel correcte manier doet.
41. Life Time Fitness
Kernwaarden:
Ondersteun een cultuur van inclusie
Creëer veilige en respectvolle ruimtes, zodat iedereen wordt aangemoedigd om mee te doen.
Breid de gemeenschap uit
Bouw strategische relaties op die impact hebben over sociale en economische grenzen heen.
Dicht de kloof
Evalueer en herzie onze wervings- en selectieprocedures.
42. Hier kopen, hier betalen
Kernwaarden:
Integriteit
We handelen integer in alles wat we doen. We zijn eerlijk, transparant en ethisch in onze omgang met anderen.
Innovatie
We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om dingen te doen. We moedigen creativiteit en out-of-the-box denken aan.
Impact
We streven ernaar om bij alles wat we doen een positieve impact te hebben. We willen een verschil maken in de wereld en de wereld beter achterlaten dan we hem hebben aangetroffen.
43. SocialBee
Kernwaarden:
Eigendom
We gedragen ons als eigenaren. We behandelen de bedrijven van onze klanten alsof het onze eigen bedrijven zijn – met aandacht, zorg en door hun belangen voorop te stellen.
#BeeBetter
Wij kiezen voor continu leren, het voortdurend verbeteren van onze vaardigheden en persoonlijke groei.
Innovvy
Ja, het is een verzonnen woord. Wie zegt dat we dat niet mogen doen? Het laat zien dat we innovatief, creatief en digitaal onderlegd zijn, en bereid zijn risico's te nemen.
44. Begeleid wonen
Kernwaarden:
Transparantie
Wij geloven in openheid en eerlijkheid over tarieven en sollicitatieprocedures, zodat onze clients zich niet afgeleid voelen
Toegankelijkheid
Door gratis zorginformatie aan te bieden, maken we het ook mogelijk dat senioren toegang krijgen tot de hulp die ze nodig hebben.
Vertrouwelijkheid
Het is net zo belangrijk dat we in deze situaties hun privacy respecteren; elke sollicitant heeft een verhaal dat het waard is om te worden beschermd.
45. BetterUp
Kernwaarden:
Vakmanschap
Vind betekenis in wat we doen door uitmuntendheid na te streven.
Doorzettingsvermogen
Doorzettingsvermogen wordt gedreven door vastberadenheid en passie.
Zest
Wat u onderscheidt, maakt ons uniek.
46. Clario
Kernwaarden:
Privacy en online veiligheid
Wij geloven in het fundamentele mensenrecht op privacy en veiligheid online. Het recht van onze medewerkers op privacy op de werkplek is ook belangrijk, dus het waarborgen van de grenzen tussen werk en privé is een resultaat van onze kernwaarden
Klantenservice
Wij zijn een bedrijf waar mensen centraal staan en we weten hoe belangrijk het is om mensen te ondersteunen, vooral in de technologiesector.
47. Calendly
Kernwaarden:
Zoek een manier
We nemen nooit genoegen met minder, accepteren nooit redeneringen als 'het werkt goed genoeg' of 'zo hebben we het altijd gedaan'. Onze mensen ondernemen actie, passen zich snel aan en zetten door wanneer ze obstakels tegenkomen, totdat ze betekenisvolle voortgang boeken.
Focus op de juiste manier
We werken als een strak en efficiënt team, maar beseffen dat kwaliteit en snelheid elkaar in evenwicht houden – geen van beide is op zichzelf voldoende.
Streef naar uitmuntendheid
Wij zijn zelfstarters die verlangen naar empowerment, actief op zoek zijn naar mogelijkheden om impact te maken en gedreven zijn om uitzonderlijke resultaten te behalen
48. Jolly SEO
Kernwaarden:
Toewijding
Toon evenveel toewijding aan het leveren van consistent hoogwaardig werk.
Eerlijkheid
We vertrouwen erop dat het team hun werk nauwkeurig en eerlijk vastlegt.
49. AIG
Kernwaarden:
Neem eigenaarschap
We stellen duidelijke verwachtingen, zijn proactief en nemen onze verantwoordelijkheid.
Samen winnen
We zijn op één lijn, staan samen sterker en werken als één team.
Wees een bondgenoot
We streven naar inclusie, luisteren, leren en laten onze daden spreken.
50. Zach Grove
Kernwaarden:
Integriteit
Wij hechten veel waarde aan integriteit en nemen verantwoordelijkheid voor al onze handelingen.
Innovatie
De waarde 'Breng innovatie' moedigt teamleden aan om nieuwe ideeën voor groei aan te dragen.
Chill Werk
Dit betekent dat we niet meegaan in de giftige 'grinding'- en 'hustle'-cultuur.
In plaats daarvan zijn we bewust kalm en relaxed.
🔁 Houd het fris: Evalueer je waarden jaarlijks. Naarmate je Business evolueert, moet je cultuur dat ook doen.
Definieer de kernwaarden van uw team en leef ernaar
Als het gaat om het vaststellen van kernwaarden, zijn er een paar dingen waar u rekening mee moet houden.
Wat is voor u als Business het allerbelangrijkste? Waar staat u voor? En nog belangrijker: wat zijn de persoonlijke kernwaarden van uw medewerkers?
Het is ook belangrijk om te onthouden dat niet alle waarden universeel of gelijkwaardig zijn. Sommige kunnen zelfs met elkaar in conflict komen; u zult de waarden moeten kiezen die aansluiten bij uw eigen kernwaarden en visie. Gebruik deze lijst met kernwaarden om sterke en authentieke leidende principes te creëren die resoneren met uw bedrijf, medewerkers en klanten.
Zodra u de waarden van uw bedrijf heeft vastgesteld, zorg er dan voor dat u deze regelmatig met uw team deelt om hen gemotiveerd te houden en op één lijn te houden met uw doelstellingen. Door de toon te zetten voor uw bedrijfscultuur kunt u gelijkgestemde mensen aantrekken en behouden die uw waarden delen en net zo graag willen slagen, wat uw business de komende jaren zal helpen bloeien.
