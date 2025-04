De 12 beste Front-integraties in 2025

Front is gemaakt als een gedeelde inbox voor teams om te helpen bij het stimuleren van communicatie met klanten en de frustratie en inefficiëntie te verminderen die worden veroorzaakt door de inheemse klantenservice tools . Er zijn nu veel gebruikers die profiteren van de app en die ook de verschillende Front-integratiemogelijkheden verkennen.

Met de Front app blijven Teams gefocust op de klant en niet op het proces. Zie het als een online receptionist die al het werk doet voor uw klantgerichte team, terwijl zij zich kunnen concentreren op datgene waar zij het beste in zijn: het opbouwen van robuuste, tijdloze relaties!

Aan de andere kant is de functie voor communicatie in de app niet genoeg om je team naar een hoger niveau van productiviteit te tillen. Gelukkig kun je Front gebruiken integraties gebruiken om verbinding te maken met een app van derden voor projectmanagement, communicatie, succesmanagement en meer.

Dit maakt samenwerken een stuk eenvoudiger omdat je niet talloze tabbladen of vensters hoeft te openen om je Taken te beheren. Laten we de verschillende Front integraties bespreken en de 12 beste opties belichten, inclusief hun sleutel functies en prijzen.

Klaar? Laten we beginnen! ⚽️

Wat zijn Front integraties?

Front integraties zijn tools die u in het platform kunt integreren om de communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden met uw klanten uit te breiden. Ze geven u toegang tot meer functies via één enkele interface. Dit is het beste deel: Front integreert gratis met 67 verschillende apps!

Front verbinden met andere apps kan helpen:

De teamcommunicatie verbeteren omdat informatie op een gecentraliseerd platform staat dat voor iedereen toegankelijk is

Gebruiksvriendelijkheid bevorderen omdat uw teamleden geen aparte softwaretraining hoeven te volgen

Fouten bij het handmatig invoeren van gegevens in verschillende systemen verminderen

De naadloze werkstroom van informatie tussen verschillende platforms vergemakkelijken

Laten we eens kijken naar de beste Front integraties die de communicatie van je team kunnen verbeteren en ervoor kunnen zorgen dat ze vooraan komen te staan bij hun doelen voor productiviteit !

12 van de beste Front-integraties voor 2022

1. ClickUp

Altijd en overal toegang tot ClickUp op elk apparaat

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waarmee elk team projecten kan beheren, slimmer kan samenwerken en al het werk onder één tool kan brengen. Of u nu nieuw bent met projectmanagement apps of een echte power user bent, ClickUp's aanpassingen kunnen worden aangepast aan elke grootte van het team - op afstand of op kantoor - voor de beste productiviteit van uw leven.

De Front integratie met ClickUp biedt meer dan een standaard communicatietool. Zo kunt u bijvoorbeeld ticketinformatie toevoegen aan uw ClickUp-taak, leden toewijzen en deadlines instellen binnen Front.

U kunt zelfs uw gekoppelde taak in ClickUp weergeven, alle relevante details doorlopen en er direct op reageren! Verbinding maken tussen Front en ClickUp

🔑 ClickUp sleutel functies

E-mail in ClickUp !

4. HubSpot

via HubSpot Hubspot is een van de krachtigste integraties van Front met zijn marketing-, verkoop- en serviceplatform dat je helpt om bezoekers aan te trekken, leads te converteren en klanten te sluiten en te behouden. Het doet dit door middel van één enkele bron van waarheid, intuïtieve UX en een verenigde codebase.

Met meer dan vijf verschillende hubs kun je met HubSpot automatisering introduceren in je workflows en dieper inzicht krijgen in je prospects op een manier die je nog nooit eerder hebt gedaan.

🔑 De belangrijkste functies van HubSpot

Klantenservicegegevens synchroniseren !

5. Slack

via SlackSlack is een messaging- en werkplek voor alle acties communicatietool die mensen laat samenwerken als één team. Vervang moeiteloos tekstberichten, IM en e-mail met deze ene app en maak meerdere kanalen om verschillende gesprekken of groepen in speciale ruimtes te organiseren.

Wat Front integraties betreft, zult u minder tijd kwijt zijn aan het schakelen tussen communicatiemiddelen en het verliezen van threads in uw overvolle inbox! Til deze toonaangevende en gebruiksvriendelijke communicatietool naar een hoger niveau en integreer het met Front om meer te doen dan chatten met je teamgenoten.

🔑 De belangrijkste functies van Slack

Handmatig een bericht van Front naar Slack delen om de input van je teamgenoten te krijgen, zelfs als ze geen deel uitmaken van je Front team

Automatisch berichten naar Slack sturen met behulp van escalatieregels, of ze één voor één sturen

Creëer Front gesprekken rechtstreeks vanuit Slack berichten

✅ Slack professionals

Uw gegevens binnen het platform zijn altijd veilig dankzij de uitstekende veiligheid in de app

Bespaar tijd door alle discussies en bestanden over een project op één plek te zien: een kanaal

❌ Slack nadelen

Met push notificaties en emoji's heeft Slack veel van de verslavende kwaliteit van sociale media (FYI: dat is slecht voor de productiviteit van je team!)

Slack gaat snel en het kan moeilijk zijn om bij te houden wat er gebeurt

💸 Slack prijzen

Slack biedt een gratis abonnement en betaalde abonnementen vanaf $6,67/maand per persoon

💬 Beoordelingen van Slack klanten

"Ik vind het fijn dat het echt makkelijk te gebruiken is. Zelfs mijn oma kan het gebruiken, dus dat is absoluut een groot pluspunt. Het is super eenvoudig om kanalen aan te maken en dagelijks met collega's bij te praten. Het is heel eenvoudig om een bestand of langere teksten te delen. Je hoeft alleen maar de afbeelding te slepen en daar ga je, het is al gedeeld." - G2Crowd "Het idee van Slack is geweldig en het helpt mijn team om sneller en effectiever te communiceren dan iets als Google Hangouts. Echter, met de introductie van Huddles, en schijnbaar met de aankoop van Slack door Salesforce, lijken er veel meer bugs te zijn dan in eerdere versies van de software." - Capterra

6. Merk

via MaakIntegromat (nu Make) is een visueel platform waarmee je alles kunt ontwerpen, bouwen en automatiseren, van eenvoudige taken tot complexe automatiseringen in enkele minuten.

Met Integromat kunt u naadloos gegevens verplaatsen tussen uw favoriete apps in slechts een paar klikken. Populair bekend als de "lijm van het internet", is dit een van de populairdere integraties van Front omdat het snel is, visueel intuïtief en omdat je geen codeerervaring nodig hebt om te beginnen.

Integreer deze tool met je Front app voor nog meer efficiëntie en productiviteit.

🔑 Maak de sleutel functies

Verbeter de samenwerking en communicatie tussen teams door Front gesprekken aan te maken vanuit Google Spreadsheets

Sneller problemen oplossen door Asana tickets te maken van Front gesprekken

Organiseer uw gegevens door Airtable-records te maken van Front-gesprekken

✅ Maak profs

Biedt ongeëvenaarde flexibiliteit als het gaat om het bouwen en bijwerken van complexe integraties

Bevat een rijke bibliotheek met een aantal van de beste apps voor productiviteit die er zijn

❌ Nadelen van Make

Veel fouten zijn moeilijk te herstellen en vereisen mogelijk technische tussenkomst

Relatief steile leercurve

💸 Prijzen maken

Vraag een aangepaste offerte aan van Make

💬 Beoordelingen van Make klanten

"Array management is een beetje onhandig, maar toen ik eenmaal wat hulp kreeg van hun helpdesk, was alles goed. De grafische interface was even wennen, maar nog steeds veel effectiever dan een eenvoudige lijst met gemaakte automatiseringen (scenario's). Blog en andere online bronnen helpen me ook door de "hmmm, hoe doen we dat" momenten heen." - Capterra "Wat ik het leukst vind aan integromat is de eindeloze lijst met beschikbare integraties. En zelfs als de integratie niet bestaat, vullen de interne tools van integromat de leegte vrij goed op." - G2Crowd

7. CloudTalk

via CloudTalk CloudTalk is een gebruiksvriendelijke, cloudgebaseerde telefoonsoftware ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven teams van grote ondernemingen . Voor Front integraties is deze toevoeging geweldig omdat je hiermee inkomende/uitgaande gesprekken kunt beheren, interactiegeschiedenis uit verschillende bronnen kunt halen en clienten kunt ondersteunen op maat, waar ter wereld ze zich ook bevinden.

Als klap op de vuurpijl heeft deze tool een sterk, gevestigd netwerk van telco-partners van over de hele wereld. Dit betekent dat je team internationale gesprekken van hoge kwaliteit kan voeren met een gegarandeerde latentie en minimale jitter!

🔑 De belangrijkste functies van CloudTalk

Bel uw klanten en prospects zonder Front te verlaten

Automatisch klantgegevens synchroniseren tussen de twee platforms

Informatie over de beller bekijken voordat u een gesprek aanneemt in CloudTalk

✅ CloudTalk voordelen

Gemakkelijk bijhouden van gespreksstatistieken

Superb message-on-hold systeem

Naadloze bewaking van gesprekskwaliteit

❌ CloudTalk nadelen

Af en toe problemen met vertraging

💸 CloudTalk prijzen

CloudTalk biedt betaalde abonnementen vanaf $15 per gebruiker per maand

💬 Beoordelingen van CloudTalk klanten

"Vrij vlotte werking. In het begin een beetje moeilijk te begrijpen. Maar over het algemeen vrij eenvoudig te gebruiken." - G2Crowd Het idee dat de software in staat is om op afstand bereikbare mobiele telefoons met elkaar te verbinden is prachtig, maar niet volledig uitgewerkt. Hun IVR-interface lijkt geweldig op de webpagina, maar het hapert vaak, en oproepen worden gewoon gedumpt naar een voicemail leegte zonder bericht." - Capterra

8. Mooi antwoord

via Mooi antwoord Iedereen weet dat het 5x meer kost om een nieuwe klant te werven dan om een bestaande klant te behouden. Nicereply zorgt ervoor dat je nooit een klant verliest door slechte service.

Wat onderscheidt deze tool van andere Front integraties? Met één klik volledig aanpasbare enquêtes waarmee je de vragen kunt stellen die voor jou belangrijk zijn.

Maar de mogelijkheden van Nicereply zijn nog maar het topje van de ijsberg. Het analytics dashboard stelt u in staat om uw gemiddelde beoordeling scores weer te geven en te segmenteren per periode, agent, afdeling of enquête type. Maak uitgebreide rapportages om verbeterpunten weer te geven, doelen te stellen, toekomstige trends te voorspellen en jezelf te vergelijken met marktleiders.

Dus wat gebeurt er wanneer een slimme enquête tool een krachtige communicatie app ontmoet? Nicereply ondersteunt integraties met verschillende apps, waaronder Front. De integratie van de twee apps kan het makkelijker maken om beide accounts op dezelfde account te beheren, samen met andere sleutel voordelen voor het beheer van de relatie met de klant.

🔑 Nicereply sleutel functies

Push beoordelingen en opmerkingen rechtstreeks in relevante Front gesprekken als een aantekening

Sla klanttevredenheid beoordelingen op in de aangepaste gesprekken tag

Synchroniseer al je Front gebruikers met Nicereply met een enkele klik

✅ Nicereply voors

De UI is intuïtief, basic en behulpzaam

Uitstekende, tijdige ondersteuning

❌ Nicereply nadelen

De cookies op de site zijn overdreven, waardoor je account mogelijk problemen kan opleveren met de veiligheid

💸 Nicereply prijzen

Nicereply biedt betaalde abonnementen vanaf $39 per maand

💬 Nicereply klant beoordelingen

"Wat ik echt leuk vond aan Nicereply is dat het de functionaliteiten van mijn bestaande helpdesksoftware uitbreidt en de centrale opslagplaats wordt voor alles wat met klantonderzoeken te maken heeft." - G2Crowd "Ik vind de service erg leuk, maar ik heb het gevoel dat de UI kan worden verbeterd in een modernere layout voor een betere ervaring." - Capterra

9. Instabug

via Instabug Instabug is een in-app feedback- en rapportagetool voor mobiele apps. Met een simpele handbeweging kunnen je teamgenoten en gebruikers bugs rapporteren of in-app feedback sturen.

Instabug biedt jou en je team ook een betrouwbare crush reporter die automatisch een gedetailleerd rapport maakt van de draaiende omgeving, de stappen om de crash te reproduceren, logs van netwerkverzoeken, enzovoort. Het is alsof je een geautomatiseerde bugfixer hebt die onvermoeibaar op de achtergrond werkt, zodat jij dat niet hoeft te doen!

🔑 Instabug sleutel functies

Stuur bugrapporten rechtstreeks naar je Front dashboard, voltooid met alle contextuele details die je team nodig heeft.

Onderzoek bugs en volg gebruikers op zonder tussen tools te hoeven schakelen

Voer rijke gesprekken met gebruikers in de app

✅ Instabug voordelen

De interface zelf is eenvoudig en makkelijk te gebruiken

Geweldige klantenservice die altijd klaar staat om te reageren op problemen en klachten

❌ Instabug nadelen

Deze Front integratie heeft geen web versie

Zou minder prijzig kunnen zijn

Geen geschikt platform voor werkstroombeheer in vergelijking met andere apps in dit overzicht

💸 Instabug prijzen

Instabug heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen beginnen bij $149 per maand

💬 Instabug beoordelingen van klanten

"Het klaart de klus - klanten kunnen bugs rapporteren en jij kunt ze beantwoorden. De rapportage is fatsoenlijk, en runs zijn gemakkelijk genoeg in te stellen." - G2Crowd "We gebruikten Instabug als hulpmiddel voor het rapporteren van bugs vanuit onze UI-test automatiseringstests, en daar leek het geweldig voor te zijn." - Capterra

10. Gesprekken over zonneschijn

via Gesprekken over zonneschijn Op zoek naar een platform om gespreksondersteuning in je apps en producten en in elk kanaal te ondersteunen? Met Sunshine Conversations kun je een volledig aangepaste ervaring bouwen in je iOS, Android en web apps met krachtige, ingebouwde SDK's.

En dat is nog niet eens het beste. Sunshine Conversations ondersteunt ook gesprekken op WhatsApp, SMS, e-mail, Twitter en een heleboel andere communicatie apps! Ondersteun je gesprekken nog verder door Sunshine Conversations te integreren met Front.

🔑 De belangrijkste functies van Sunshine Conversations

Direct vanuit je inbox reageren op Smooch-berichten

Synchroniseer Front gesprekken direct met Smooch

Breng alle klantinteracties naar één plek

✅ Sunshine Conversations pros

Bewaak de gezondheid en status van uw interne bronnen of uw gehele verkoopinventaris in één oogopslag en onderweg

Gebruiksvriendelijk met een intuïtieve, gebruikersvriendelijke interface

❌ Sunshine Conversations nadelen

Kan problemen hebben bij het doen van upgrades van klantinformatie

Deze Front integratie heeft geen gratis abonnement

💸 Sunshine Conversations prijzen

Sunshine Conversations heeft betaalde abonnementen die beginnen bij $495 per maand

💬 Beoordelingen van Sunshine Conversations klanten

"Ik hou van de samenhang van alle informatie- Verbindt al je klantgegevens voor het voltooien van de context van de client." - G2Crowd "Het is snel, krachtig en geeft je de vrijheid om elke app of service voor klanten te bouwen, dat is het beste wat ik over deze software kan zeggen, hoewel het soms een beetje lastig kan zijn." - G2Crowd

11. Zoom

via Zoom Op het gebied van Front integraties hoeven we voor deze niet veel overtuigends te doen. Zoom is een platform voor videoconferenties waarmee je virtueel vergaderingen kunt organiseren en bijwonen met andere Zoom accounthouders van over de hele wereld.

De afgelopen twee jaar heeft Zoom zijn positie aan de top van video verstevigd tools voor vergaderingen en blijft de manier veranderen waarop we vergaderingen op het werk houden, vooral voor degenen die op afstand werken.

🔑 Belangrijkste functies van Zoom

Een Vergadering met Zoom bij het maken van gebeurtenissen in de kalender in Front

Genereer automatisch Zoom vergaderingen met koppelingen naar planning

Met één klik een gesprek starten vanuit de balk met opmerkingen

✅ Zoom voors

Voeg tot 100 deelnemers toe in een gratis abonnement en meer in betaalde abonnementen

Creëer tot 50 breakout rooms voor afzonderlijke discussies

Maak wachtkamers, neem video's op en sla chatten op

❌ Nadelen van Zoom

Gebrekkige gebruikerservaring en een ietwat primitieve gebruikersinterface

Mobiele applicatie is niet zo intuïtief als de webapplicatie

💸 Zoom prijzen

Zoom heeft een gratis abonnement en betaalde abonnementen vanaf $19,99 per host per maand

💬 Beoordelingen van Zoom klanten

"Ik hou van het uitgangspunt van wat Zoom doet. Voor het grootste deel, toen we het gebruikten, was het redelijk betrouwbaar." - G2Crowd "Het is goed en nuttig, maar het heeft veel verbetering nodig op de functie virtuele achtergrond en op de vereisten voor internetsnelheid." - Capterra

12. Gainsight

via Gainsight Gainsight is een van 's werelds populairste tools voor succes bij klanten en Front integraties. Deze best beoordeelde, cloud-gebaseerde CS-tool helpt u om op programmatische wijze clientresultaten te behalen in al uw klantsegmenten.

Wilt u de waarschuwingstekens van churn kwantificeren op de beste manier die u kent? Nog te doen met één klik in plaats van vijf.

Hoe zit het met het identificeren van geweldige kandidaten voor advocacy-aanvragen en het uitvoeren van een klantmarketingoperatie van wereldklasse op schaal? Dat is ook een van de sterke punten van Gainsight.

🔑 De belangrijkste functies van Gainsight

Visualiseer contextuele informatie over de organisatie en de persoon van wie u een bericht leest in Front

Pas tags toe en trigger alerts wanneer gesprekken van accounts komen die onder een bepaalde Health Score zitten

Automatisch gesprekken routeren of escaleren vanuit uw inbox

✅ Gainsight voordelen

Snel en nauwkeurig hoogwaardige inzichten in clients leveren

Taken voor gebruikers genereren op basis van gebeurtenissen bij de client

❌ Gainsight nadelen

Deze Front integratie biedt geen gratis proefversie of gratis abonnement aan

💸 Gainsight prijzen

Vraag een aangepaste offerte aan bij Gainsight

💬 Beoordelingen van klanten van Gainsight

"Gainsight is veelzijdig van aard. Er zijn configuraties voor bijna alles wat een CS team nodig zou hebben." - G2Crowd "Gainsight is al lange tijd een leider in de CS ruimte. Het aantal mogelijkheden en integraties zijn eindeloos. Het team is deskundig en ze bieden zoveel gratis bronnen voor mensen die beginnen in customer success." - Capterra

Welke Front-integraties moet u kiezen? Begin met ClickUp om bovenop uw inbox te blijven

Front integraties kunnen uw werkdagen minder frustrerend en zeker productiever maken door al uw favoriete apps onder één dak te brengen.

Als deze blog één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat de beste integraties voor Front de efficiëntie van je teamgenoten een boost kunnen geven en hen de hele dag voor kunnen blijven op hun doelen op het gebied van productiviteit.

Maar niet al deze tools zijn hetzelfde. Of je het nu leuk vindt of niet, sommige Front integraties zijn onvermijdelijk beter dan andere. Eén zo'n integratie is ClickUp.

Een top beoordeeld tool voor projectmanagement clickUp helpt je al jaren om je werk snel en nauwkeurig Klaar te krijgen. Meer in het bijzonder kunt u grote taken opdelen in meer beheersbare subtaken, taken toewijzen, herinneringen instellen en nog veel meer. Bovendien kunt u er ook mee chatten en samenwerken, zodat u nooit meer ergens anders hoeft te zoeken.

Verdient het een plaats in je productiviteitsstapel? Wij vinden van wel!

Wat houdt jou tegen? Gratis aanmelden voor ClickUp en maak u klaar om de volledige magie van uw Front app te ervaren!