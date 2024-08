4 Typen besluitvormingsstijlen en hoe ze te gebruiken

Drie miljard beslissingen per jaar: Dat is hoeveel beslissingen managers en leidinggevenden maken als onderdeel van hun dagelijkse werk.

Besluitvorming is een cruciaal onderdeel van het werk van elke manager, maar de meesten doen het niet goed. Ze vertrouwen op instinct en intuïtie om beslissingen te nemen en 98% van hen maakt geen gebruik van best practices.

Slechte beslissingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de organisatie, zoals slechte financiële prestaties (kosten 3% van de jaarlijkse winst ), reputatieverlies, personeelsverloop, complianceproblemen, enz. Goede beslissingen kunnen deze voorkomen.

Laten we in deze blogpost eens kijken hoe je de vier veelgebruikte besluitvormingsstijlen kunt gebruiken om betere zakelijke beslissingen te nemen.

Wat zijn besluitvormingsstijlen?

Besluitvormingsstijlen zijn benaderingen die je als manager gebruikt om een probleem op te lossen, een proces te verbeteren of een geschil op te lossen. Uw aanpak hangt af van het probleem, de tijdsdruk, de beperkte middelen en vele andere variabelen.

Als we het over beslissingen hebben, bedoelen we niet alleen de grote beslissingen zoals de marketingstrategie voor het jaar of het ontslaan van een wanpresteerder. Het kunnen ook schijnbaar onbelangrijke dingen zijn zoals de onderwerpregel van een e-mail of het juiste moment voor een 1-op-1-gesprek.

Het ontwikkelen van doordachte en herhaalbare besluitvormingsstijlen kan een game-changer zijn voor iemand die dagelijks duizenden beslissingen neemt. Maar voordat je je besluitvormingsproces is het essentieel om rekening te houden met de aanpak, voorkeuren, persoonlijkheden en reacties van je team.

Inzicht in de besluitvormingsstijlen van je team

mensen verlaten organisaties niet. Ze verlaten managers._

Elke beslissing die je neemt heeft een impact op je teams en collega's. Dus voordat je jouw stijl ontwikkelt, is het essentieel om die van hen te begrijpen.

1. Begrijp je team

Praat met uw teamleden om hen als individuen te begrijpen. Moedig hen aan om over hun prioriteiten en voorkeuren te praten. Als u bijvoorbeeld beslissingen neemt over uw hybride werkstrategie, begrijp dan

In welke tijdzones ze leven

Hoe laat ze graag werken

Wanneer ze telefoontjes kunnen aannemen

Of ze kinderen hebben die ze van school halen of brengen.

Geen enkel stukje informatie is te triviaal. Door de motivaties, passies en algehele persoonlijkheid van elk individu te begrijpen, weten managers hoe ze ze moeten managen.

2. Observeer uw team

Niet iedereen articuleert op dezelfde manier. Sommige teamleden spreken zich misschien niet uit. Observeer dus hun besluitvormingsstijlen over een bepaalde periode. Als je weet hoe ze beslissingen nemen, kun je hun stijl nabootsen om ze te beïnvloeden.

Presenteren ze concrete gegevens bij maandelijkse beoordelingen? Dit laat zien dat ze zich richten op objectieve gegevens

Komen ze regelmatig naar je toe voor suggesties? Ze zoeken consensus en validatie

Veranderen ze hun persoonlijke processen om de maand? Ze zijn misschien overhaast of actiegericht, of experimenteel van aard

3. Beoordeel uw team

Er zijn tientallen beproefde manieren om de besluitvormingsstijlen van je team te onderzoeken en te begrijpen. De Myers-Briggs Type-indicator (MBTI) helpt bij het identificeren van iemands natuurlijke voorkeuren in vier aspecten van persoonlijkheid.

Besluitstijlprofiel

De Impactvrienden Profiel beslissingsstijl beoordeelt mensen op vijf belangrijke factoren: duidelijkheid, informatie, betrokkenheid, afstemming en tijd. De juistheid Beslissingsstijltest onderzoekt hoe u verschillende doelen prioriteert en hoe deze uw beslissingen beïnvloeden.

Het gebruik van een van deze tools kan u een duidelijker beeld geven van wat uw teams beweegt. Het is echter belangrijk op te merken dat er een aantal juridische bezwaren zijn rond het gebruik van persoonlijkheidstests op de werkplek. Houd rekening met federale, staats- en lokale wetten voordat u er een kiest.

Nu u uw basiswerk op orde hebt, laten we eens kijken naar de vier besluitvormingsstijlen en hoe u daar op het werk gebruik van kunt maken.

4 verschillende besluitvormingsstijlen

1. Richtlijn

De directieve besluitvormingsstijl geeft de voorkeur aan het gebruik van reeds bekende informatie en trends uit het verleden om toekomstige paden te kiezen. Hij is rationeel, gegevensgestuurd en logisch. Directieve besluitvormers kiezen voor:

Zelf beslissingen te nemen

Gebruiken gegevens en procedures uit het verleden in plaats van nieuwe manieren uit te proberen

Geven prioriteit aan snelheid van handelen

Zijn recht door zee in hun denkproces

Vermijden dubbelzinnigheid

Directieve besluitvorming is perfect voor snelle, terugkerende of kortetermijnbeslissingen. Het is ook perfect voor situaties waarin het doel duidelijk is. Probeer het volgende voordat u beslissingen neemt sjabloon voor het stellen van doelen om goed te beginnen.

Als je eenmaal een doel hebt gesteld, wordt het verzamelen en analyseren van gegevens eenvoudiger. Als je bijvoorbeeld een projectmanager bent die de tijd voor elke taak inschat, bespaart het nemen van beslissingen via richtlijnen veel tijd terwijl het bijna nauwkeurig is.

Tijd bijgehouden weergave op ClickUp voor het maken van schattingen voor vergelijkbare taken

Dit kan soms worden gezien als oncollaboratief of gezaghebbend. Daarom is het ongeschikt voor grote beslissingen of veranderingen die het leven van mensen beïnvloeden.

Stel dat je een HR-manager bent die verantwoordelijk is voor de strategie voor werken op afstand. Als je een beslissing neemt dat mensen van maandag tot vrijdag van 9 tot 6 naar kantoor moeten komen, zal dat als inflexibel en ongewenst worden gezien, zelfs als je het baseert op rationele gedachten en gegevens.

Dit soort besluitvorming is ook ongeschikt als je leiding geeft aan hoogopgeleide en onafhankelijke werknemers die creatieve vrijheid willen. Zij zouden het niet waarderen als hen wordt verteld wat ze moeten doen.

2. Analytisch

De analytische beslissingsstijl is onderzoekend. Hier overweeg je alle feiten, meningen, mogelijke scenario's, risico's, kosten en gevolgen voordat je een beslissing neemt. Je neemt ook zoveel tijd als je nodig hebt.

De analytische beslissingsstijl wordt gebruikt als er meerdere opties zijn en er niet zoiets bestaat als 'één juist antwoord'

Bijvoorbeeld, als u de inkoopmanager bent die belast is met de aankoop van een projectmanagement tool voor het engineeringteam, gebruik je een analytische besluitvormingsaanpak. Analytische besluitvormers zullen:

Alle beschikbare tools verkennen

Een shortlist maken van potentiële tools op basis van functies en voordelen

Prijs en bruikbaarheid vergelijken

De voorwaarden en het verlengingsbeleid van het contract bestuderen

Onderhandelen over kortingen en deals met leveranciers

ClickUp Software Vergelijkings Sjabloon

Een analytische besluitvormingsaanpak helpt u om uw opties af te wegen en op basis van de beschikbare informatie de meest geschikte te kiezen.

Een analytische besluitvormingsstijl laat ook weinig ruimte voor dubbelzinnigheid. Om analytisch te zijn, is het essentieel om alle informatie duidelijk bij de hand te hebben. Soms kan dat je eigen kennis zijn. Daarom is het alleen van toepassing op complexe beslissingen als de opties/mogelijkheden duidelijk zijn gedefinieerd.

Het is niet de juiste aanpak als de beslissing te veel variabelen of onvoorspelbaarheid met zich meebrengt, zoals de gevoelens van teamleden. Het is zeker niet geschikt voor kwesties die onmiddellijk moeten worden opgelost.

3. Conceptueel

De conceptuele beslissingsstijl houdt een creatieve benadering in van het oplossen van problemen. Als er een complex probleem is waarbij je je verschillende mogelijke scenario's moet voorstellen en met innovatieve oplossingen moet komen, is dit de beste stijl.

Conceptuele beslissers:

Houden van risico's nemen

Hechten meer waarde aan creativiteit dan aan vooraf bepaalde processen

Stellen open vragen en verkennen mogelijkheden

Denken holistisch, inclusief bijkomstige gevolgen

Zijn flexibel wanneer ze geconfronteerd worden met nieuwe mogelijkheden

Laten we een voorbeeld nemen van een productmanager die de roadmap van zijn software ontwerpt. Dit besluitvormingsproces is perfect. Ze beginnen met het documenteren van hun behoeften, werken vervolgens samen op een whiteboard, houden enquêtes voor feedback en voeren scenarioplanning uit voordat ze een beslissing nemen.

Een conceptuele beslisser werkt samen en brengt het hele team samen om het beslissingsproces te innoveren. Het motiveert het team om creatief te zijn en rekening te houden met langetermijneffecten.

De conceptuele beslissingsstijl is geweldig voor complexe, ambigue situaties; hij is ongeschikt voor kleine of eenvoudige beslissingen. Als je een whiteboard tevoorschijn haalt en groepsbeslissingen neemt over 'waar gaan we lunchen', verspil je veel tijd en energie!

4. Gedrag

Als je bij elke beslissing de mens centraal stelt, heb je een gedragsmatige besluitvormingsstijl. In deze stijl zul je:

Rekening houden met de gevoelens en emoties van je team

Actieve deelname van elk teamlid vragen

Beslissingen van mensen langzaam en weloverwogen beïnvloeden

Voorrang geven aan het voordeel van velen boven weinigen

Deze stijl wordt het meest toegepast in HR- of peoplemanagementteams. Projectmanagers gebruiken deze stijl ook bij het nemen van een eindbeslissing die verstorend of onaangenaam kan zijn.

Bij het beëindigen van een contract met een leverancier, het ontslaan van een medewerker, het veranderen van teamstructuren, enz. werkt deze stijl het beste.

Managers met een conceptuele beslissingsstijl lopen echter het risico dat ze zich te veel aantrekken van de gevoelens/reacties van mensen, wat hun beslissing zelf beïnvloedt. De extreme focus op consensusvorming kan ook leiden tot buitensporige vertragingen en ontevreden teamleden. De juiste communicatiedoelen is ook belangrijk bij deze aanpak.

Zoals je ziet, is er geen goede of foute beslissingsstijl. Afhankelijk van de situatie en de gevolgen kan de ene stijl beter werken dan de andere. Een goede manager leert alle stijlen en past ze toe tijdens zijn carrière.

Welke stijl je ook kiest, je kunt verschillende hulpmiddelen en technieken gebruiken om de juiste beslissingen te nemen. Laten we eens kijken hoe.

Hoe de besluitvormingsstijlen van je team managen

Een goede projectmanagementtool geeft je alles wat je nodig hebt om de juiste beslissingen te nemen.

Als de situatie vraagt om een directieve besluitvormingsstijl, dan heb je gegevens nodig. Je kunt ClickUp's Dashboard om aangepaste rapporten te maken voor alle informatie die u nodig hebt.

U kunt aangepaste rapporten maken voor resourcegebruik, sprintvoortgang, tijdsinschattingen, verkooptrends, doelen en meer. Je kunt je dashboard ook omzetten in je rekenmachine om projecties te maken.

Stel de rapporten in die u nodig hebt, allemaal op één plek, op ClickUp

Als u een analytische stijl van besluitvorming gaat gebruiken, hebt u een manier nodig om meerdere opties te documenteren en te evalueren. De eenvoudigste vorm hiervan is het vergelijken van de beste en slechtste functies - hier zijn er verschillende voors en tegens sjablonen om dit proces gemakkelijk voor je te maken.

Voor complexere beslissingen, De standpunten van ClickUp zijn ontworpen om opties te evalueren in de indeling die u het beste uitkomt.

De lijst- of tabelweergave toont u alle opties onder elkaar. Je kunt met deze weergave ook statussen, prijzen, enz. vergelijken.

tabelweergave in ClickUp om verschillende beslissingsfactoren te controleren_

De bordweergave kan worden gebruikt om opties bij te houden op status of een ander aangepast veld. Als u bijvoorbeeld projectbeheerprogramma's vergelijkt, kunt u een aangepast veld instellen voor app-beschikbaarheid zoals Android, iOS, Web, enz.

Als het web een belangrijk platform voor je is, kun je dienovereenkomstig sorteren en de niet-beschikbare opties elimineren. De kalenderweergave is perfect om beslissingen te nemen over tijd. Het Gantt-diagram kan worden gebruikt voor planning. De Workload- en Box-weergaven zijn het handigst in middelentoewijzing beslissingen, vooral terwijl het beheren van meerdere projecten .

werklastweergave in ClickUp voor beslissingen over de toewijzing van middelen_

Als het probleem dat je oplost een conceptuele stijl vereist, heb je creatieve hulpmiddelen nodig. De ClickUp Whiteboard is precies voor dit doel ontworpen.

agile workflows bouwen met ClickUp Whiteboard_

U kunt brainstormen op een lege lei of een van ClickUp's vele whiteboards gebruiken besluitvormingssjablonen . Volg ieders activiteiten, voeg notities toe en werk in realtime samen om het team op één plek samen te brengen.

We raden aan ClickUp's besluitvormingsraamwerk sjabloon om aan de slag te gaan.

Gedragsmatige besluitvorming kan complex zijn. Maar ook daar kan ClickUp helpen. Wanneer u uw team leert kennen, kunt u formulieren op ClickUp gebruiken om informatie en voorkeuren te verzamelen. Als u verwachtingen van klanten moet managen, kunnen deze sjablonen voor behoeftenbeoordeling zullen je helpen om hun prioriteiten in kaart te brengen.

Neem altijd betere beslissingen met ClickUp

Of u nu drie miljard beslissingen neemt of niet, besluitvorming is de fundamentele verantwoordelijkheid van elke manager. Als u betere beslissingen kunt nemen, wordt u een betrouwbare en effectieve manager.

Richtlijnbeslissers hebben gegevens nodig. Als analyticus heb je zichtbaarheid nodig. Als conceptuele beslisser stimuleer je creativiteit. En als besluitvormer op basis van gedrag hebt u inzicht in uw team nodig. ClickUp is uw enige plek om dit alles en meer te krijgen.

ClickUp helpt u gegevens vast te leggen, te organiseren en te analyseren op de manier die voor u werkt. Volg met Kanban-borden, vergelijk met tabelweergaven, meet met rapporten/dashboard, werk samen met whiteboards, onderneem actie met taken en nog veel meer! Probeer ClickUp nu gratis uit !