Hoe je in 2024 opeenvolgende doelen voor je team kunt stellen

Het is geen geheim dat de instelling van doelen gekoppeld is aan succes. INC ontdekte dat mensen 42% meer kans hebben om doelen te bereiken die ze hebben opgeschreven. Bovendien zijn werknemers met duidelijke doelen 3.6 keer meer kans toegewijd te zijn aan hun bedrijf.

Maar de realiteit is dat veel bedrijven geen duidelijke prioriteiten stellen. Uit een onderzoek van Harvard Business Review bleek dat 84% van het personeel van een professionele dienstverlener was niet duidelijk over de topprioriteiten van de organisatie. Bovendien kon slechts 55% van de managers een van de vijf belangrijkste doelen van het bedrijf noemen.

Waarom hebben zoveel bedrijven dan problemen met het instellen van doelen? Het kan een uitdagend proces zijn en het is meer dan alleen maar een algemene doelverklaring opstellen. Effectieve doelen moeten meetbaar zijn en gericht op de doelstellingen van het bedrijf.

Dat is waar cascadering van doelen kan helpen. 👀

Hier bespreken we wat cascade doelen zijn en wat de voordelen zijn van het gebruik ervan voor je bedrijf. Daarna laten we zien hoe je trapsgewijze doelen kunt implementeren om iedereen in het team te helpen bij te dragen aan je doelen.

Wat zijn cascadedoelen ?

Trapsgewijze doelen zijn een gestructureerd kader van doelstellingen. Begin met grotere organisatorische doelen en splits deze op in kleinere targets voor teams en individuen. Het idee is dat iedereen naar het hoofddoel van het bedrijf toewerkt door te werken aan taken en projecten die daaraan bijdragen.

Het proces begint met stakeholders die een overkoepelende doelstelling voor het bedrijf creëren. Vervolgens worden doelen en taken ingesteld voor projectmanagers en teamleiders om die hoofddoelstelling te bereiken. Het proces gaat verder met een cascade-effect voor elk lid van het team en elk individu in het bedrijf. ✨

De focus is om te beginnen met een hoofddoel en achterwaarts te werken om het volgende te creëren projecten en Taken voor elk team die het bedrijf dichter bij het doel brengen. Elk trapsgewijs doel moet duidelijk en meetbaar zijn. Ze moeten ook afgestemd zijn op de capaciteit en mogelijkheden van elk lid van het team.

Typen Cascadedoelen

Binnen dit bredere doelkader zijn er verschillende soorten cascadedoelen. Elk biedt een andere aanpak of techniek om het hoofddoel te bereiken. 🏆

Types cascade doelen zijn onder andere:

SMART doelen: SMART staat voor specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. Deze doelen zijn ontworpen om realistisch en uitvoerbaar te zijn

SMART staat voor specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. Deze doelen zijn ontworpen om realistisch en uitvoerbaar te zijn Doelstellingen en Kernresultaten ( OKR's ): OKR's nemen een overkoepelende doelstelling en koppelen deze aan belangrijke resultaten en Taken die zijn ontworpen als stappen om het hoofddoel te bereiken

OKR's nemen een overkoepelende doelstelling en koppelen deze aan belangrijke resultaten en Taken die zijn ontworpen als stappen om het hoofddoel te bereiken Big hairy audacious goals (BHAG): Een lange termijn doel dat bedoeld is om enthousiasme op te wekken door de lat hoog te leggen voor succes dat vaak gedurfd, riskant en hoog is

Gebruik ClickUp's SMART doelen Sjabloon om uw strategieën voor de instelling van doelen in een beheersbaar systeem

Voorbeelden van Cascadedoelen

Laten we een reisbureau als voorbeeld nemen van trapsgewijze SMART doelen. De belangrijkste bedrijfsdoelstelling voor het kwartaal kan zijn om 5.400 vakantiepakketten te verkopen. Elke taak en elk doel voor elk team moet erop gericht zijn om dat te bereiken. Dat kan betekenen dat het verkoopteam als doel stelt om 1300 nieuwe clients aan te trekken. Het marketingteam kan als doel hebben om 40 e-mailmarketingcampagnes te versturen.

Binnen het verkoopteam kan de verkoopleider conversiedoelen stellen voor elke vertegenwoordiger, zoals 150 nieuwe clients per persoon. Aan de marketingkant kan de manager het werk opsplitsen in doelen gebaseerd op het verhogen van conversies in sociale media of het creëren van een bepaald aantal advertentiecampagnes.

ClickUp's OKR Sjabloon geeft het uitvoerende team een enkele bron van waarheid voor het bijhouden van real-time voortgang

Je kunt een abonnement nemen op doelen voor het hele jaar, opgedeeld in kwartalen, maar bekijk ze vaak opnieuw. Idealiter zou je aan het einde van het kwartaal bij elkaar moeten komen om het voltooide werk te bespreken en doelen te stellen voor het volgende kwartaal om op schema te blijven om de grotere bedrijfsdoelen te halen.

Maak onderscheid tussen doelen en objectieven -doelen zijn de belangrijkste doelen, terwijl doelstellingen werknemers helpen begrijpen hoe ze dat doel kunnen bereiken. Beide spelen een sleutel rol bij het prioriteren van het juiste werk elk kwartaal.

3. Stel individuele en teamdoelen op

Herhaal deze instelling van doelen voor elk team en elk lid van het team. Zorg ervoor dat ze inspraak hebben in het besluitvormingsproces bij het kiezen van doelen en doelstellingen. Onthoud dat alle projecten en taken verbinding moeten maken met het hoofddoel van het bedrijf en de driemaandelijkse targets.

Gebruik ClickUp Prioriteiten om werkstromen te maken die werk opsplitsen op basis van belangrijkheid. Voeg aangepaste velden toe voor werk dat de grootste impact en de minste inspanning heeft. Gebruik kleurcodering om gemakkelijk Taken te identificeren die gemakkelijk te voltooien zijn en Taken die het grootste effect zullen hebben.

Stel snel de prioriteit van een taak in binnen een taak om aan te geven wat als eerste aandacht nodig heeft ClickUp Afhankelijkheden maken het ook gemakkelijk om werk te identificeren dat door een andere Taak wordt geblokkeerd. Op die manier, cross-functionele teams kunnen snel zien welk werk ze moeten doen om vertragingen in de werkstroom voor de rest van het bedrijf te voorkomen.

4. Doelen controleren door te werken vanaf onderaan

Zodra je doelen hebt ingesteld voor elk individu, team en bedrijf, wil je controleren of alles in lijn is met je strategische abonnement. Werk van onder naar boven en bekijk alle persoonlijke, team en bedrijfsdoelen projectmanagement doelen op de hoogste niveaus van het bedrijf.

Maak aantekeningen van doelen die niet in lijn liggen met je business strategie of gebieden die verbetering behoeven. Leg het abonnement op de doelen voor aan het management en de belangrijkste belanghebbenden voor een goede beoordeling.

5. Plan check-ins en prestatiebeoordelingen

Zoals met de meeste projecten, kun je ze niet gewoon implementeren en vergeten. Reviews zijn de sleutel tot het bijhouden van de strategische doelen en het aanpassen waar nodig. Gebruik ClickUp's kalender weergave om de voortgang bij te houden en regelmatige check-ins te plannen. 💼

Beheer projecten en plan taken in de flexibele weergave Kalender om teams te synchroniseren

Check-ins zijn niet alleen een moment om prestatiedoelen te bespreken; ze zijn een geweldige kans om feedback te krijgen en het behoud van werknemers te verbeteren. Neem een half uur of een uur de tijd om individuele doelen te bespreken en inzichten uit de praktijk te halen.

Bespreek tijdens vergaderingen de algemene doelen van het bedrijf, doelen van leiderschap en persoonlijke voortgang. Beslis of je nieuwe doelen moet instellen om hogere vergaderingen te halen of om je aan te passen aan veranderingen in de markt. Pas doelen en schema's aan op basis van feedback van werknemers en ondersteun hen waar nodig.

Stel doelen en bereik ze sneller met ClickUp

