Hoe marketingbureaus meer dan 15 uur per week besparen

Marketingbureaus moeten vaak met meerdere tools jongleren om slechts één campagne voor een client uit te voeren. Okta heeft zelfs vastgesteld dat organisaties in alle sectoren nu gemiddeld 101 apps gebruiken, waardoor versnippering bijna onvermijdelijk is.

Deze gids beschrijft zeven concrete veranderingen in de werkstroom om die verloren uren voor uw bureau terug te winnen. We laten u ook zien hoe de geconvergeerde AI-werkruimte van ClickUp — één enkel, veilig platform waar projecten, documenten, gesprekken en analyses samenkomen met AI als intelligentielaag — uw superkracht kan zijn bij deze inspanning.

Waarom de meeste marketingbureaus elke week meer dan 15 uur verliezen

Wanneer je voor één opdracht van een client je projectmanagementtool moet raadplegen voor taken, Google Documenten voor briefings, Slack voor feedback en e-mail voor goedkeuringen, lopen de minuten snel op.

Deze versnippering van informatie betekent dat teams uren verspillen met het zoeken naar de informatie die ze nodig hebben, het schakelen tussen apps en het herhalen van dezelfde updates op meerdere platforms. Elke wisseling van tool, elk Slack-bericht met de vraag "waar is dat bestand?" en elk handmatig opgestelde statusrapport kost tijd die niemand bijhoudt.

Hier gaan die meer dan 15 uur daadwerkelijk naartoe: 👀

Schakelen tussen apps: Het heen en weer springen tussen je PM-tool, documenten, chatten en tijdsregistratie verstoort je focus voortdurend

Updates op meerdere platforms dupliceren: Dezelfde status op drie plaatsen plaatsen is drie keer zoveel werk zonder enige toegevoegde waarde

Goedkeuringen achterhalen via e-mail: feedbackthreads raken ondergesneeuwd en versies raken door elkaar gehaald

Rapportage helemaal opnieuw opstellen: Elke maandagmorgen gegevens uit verschillende tools in een presentatie zetten, betekent dat je de helft van je dag kwijt bent

Zoeken naar de juiste versies: wanneer bestanden verspreid staan over Google Drive, Dropbox en e-mailbijlagen, weet niemand zeker of ze de juiste versie hebben

Samen zorgen deze kleine inefficiënties echter elke week voor een enorme aanslag op de productiviteit van marketingbureaus. Eén bureau waarmee we spraken, berekende dat hun team 45 minuten per persoon per dag kwijt was aan het schakelen tussen platforms.

Het probleem met een gefragmenteerde toolstack is niet alleen tijdverlies, maar ook dat die fragmentatie uw hele bureau vertraagt.

Wanneer campagne-informatie verspreid is over meerdere platforms, duurt het langer om beslissingen te nemen. Teams aarzelen omdat ze er niet volledig zeker van zijn dat ze naar de meest recente gegevens kijken. Een creatief directeur bekijkt de ene versie, een accountmanager verwijst naar een andere, en tegen de tijd dat de feedback de client bereikt, klopt het verhaal niet meer helemaal.

Het ontbreken van één enkele bron van waarheid zorgt voor subtiele maar kostbare wrijving. Goedkeuringen lopen vast, overdrachten worden rommelig en eenvoudige vragen leiden tot langdurige heen-en-weer-communicatie, alleen maar om te bevestigen wat al is gedaan.

Op termijn heeft dit meer gevolgen dan alleen de uitvoering:

De communicatie met klanten wordt reactief in plaats van proactief

Teams besteden meer tijd aan het controleren van werk dan aan het verder uitvoeren ervan

Strategisch denken komt op de tweede plaats ten opzichte van operationele coördinatie

De echte kosten zijn niet het geld, maar de capaciteit. Elk uur dat uw team besteedt aan het beheren van tools, is een uur dat niet wordt besteed aan de strategie voor de client of aan creatief werk.

📮ClickUp Insight: Teams met slechte prestaties gebruiken 4 keer vaker meer dan 15 tools, terwijl teams met goede prestaties efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms.

Hoe één werkruimte de volledige technologiestack van een bureau vervangt

In plaats van vijf tools aan elkaar te koppelen, consolideren bureaus hun tech stack en brengen ze alles onder in één werkruimte.

Dit is waar de geconvergeerde werkruimtebenadering zijn vruchten afwerpt. Omdat taken, documenten en gesprekken aan elkaar zijn gekoppeld, zie je bij het openen van een campagnetaak de briefing, de commentaarthread, de geregistreerde tijd en de goedkeuringsstatus – allemaal zonder het scherm te verlaten.

✨ Klantverhaal: opschalen zonder operationele belemmeringen Naarmate teams groeien, wordt coördinatie – en niet de uitvoering – de bottleneck. Dat was precies waar videoproductiebureau path8 Productions mee te maken had. Hun werk was verspreid over meerdere tools zoals Smartsheet, Slack, Toggl en Dropbox Paper, waardoor producenten tijd moesten besteden aan het synchroniseren van updates in plaats van aan het voortzetten van projecten. In plaats van meer processen of personeel toe te voegen, hebben ze alles gebundeld in de Small Business Suite van ClickUp. ⚡ De impact Zes tools vervangen door één geïntegreerde werkruimte

60% minder tijd nodig voor het voorbereiden van vergaderingen (van 30–60 minuten naar ~10)

Volledig geïmplementeerd in minder dan 8 weken met ondersteuning van ClickUp

Realtime zichtbaarheid in projecten, communicatie en tijdsregistratie Nu alles op één plek staat, is de constante cyclus van 'elke tool bijwerken' verdwenen. Tijd wordt direct bij taken geregistreerd, gesprekken blijven gekoppeld aan het werk en vergaderagenda's stellen zichzelf samen op basis van live gegevens. Luister naar Pat Henderson zelf 👇

Hier volgt een kort overzicht van enkele manieren waarop een geïntegreerde werkruimte helpt:

Dimension Versnipperde stack (meer dan 5 tools) Geconsolideerde werkruimte Inwerken van nieuwe medewerkers Geef training voor elke tool afzonderlijk Eén platform om te leren Wekelijkse rapportage Exporteren, kopiëren en plakken tussen tools Haal live gegevens uit één databron Goedkeuringscyclusen Verspreid over e-mail en chatten Alles op één plek Zoeken naar bestanden Bekijk drie of vier apps Eén centrale zoekfunctie Betrouwbare bron “Welke tool heeft de nieuwste versie?” Eén enkele, gekoppelde werkruimte

7 aanpassingen in de werkstroom waarmee marketingbureaus meer dan 15 uur besparen

Deze 7 strategieën helpen uw bureau elke week uren te besparen. Elke strategie brengt een concreet tijdverslindend proces in kaart en een specifieke manier om dit binnen een geïntegreerde werkruimte te elimineren.

Centraliseer het projectmanagement voor alle clientaccounts

De meeste bureaus beheren elke client op een andere manier: met verschillende tools, naamgevingsconventies en werkstroom. Daardoor is het onmogelijk om de werklast of deadlines voor alle accounts te overzien.

🀚 Organiseer je hele bureau in een duidelijke structuur met ClickUp-ruimtes, mappen en lijsten.

Centraliseer de activiteiten van je bureau met ClickUp

Met Spaces kunt u uw verschillende werkstroomen indelen op client, afdeling of initiatief. Voor complexe werkstroomen gebruikt u mappen binnen Spaces, en in lijsten houdt u uw daadwerkelijke taken bij.

Ruimte: Naam client (bijv. Acme Corp)

Map: Campagnetype (bijv. Productlancering Q3)

Lijst: Categorie van deliverables (bijv. sociale media-content, e-mailreeksen)

Taak: Afzonderlijke deliverables met toegewezen personen, deadlines en statussen

💡 Pro-tip: Hou klantspecifieke metadata bij, zoals campagnetype en de status van deliverables, zonder aparte systemen te bouwen met aangepaste velden in ClickUp. Je kunt dropdownmenu's, datums, labels en meer toevoegen aan elke Taak om gegevens gestructureerd en voor rapportage beschikbaar te houden.

Accountmanagers besteden elke week uren aan het verzamelen van updates uit verschillende bronnen om e-mails naar klanten te sturen. Dat is administratieve overhead die geen verschil maakt.

🎯 Maak een einde aan handmatige follow-ups door instellingen voor automatisering van de werkstroom te maken met ClickUp Automations.

Laat je dagelijkse taken op de automatische piloot draaien met ClickUp-automatiseringen

U definieert triggers, voorwaarden en acties – zoals “wanneer een Taak naar ‘Client Review’ gaat, breng dan de accountmanager op de hoogte en wijs een deadline toe”. Het systeem doet de rest.

🌟 Stel automatisch wekelijkse statusoverzichten op basis van je daadwerkelijke taakgegevens met ClickUp Brain, de geïntegreerde AI die de volledige context van je werk in ClickUp kent.

Breng belangrijke inzichten, follow-ups, projectupdates en voortgang naar voren vanuit je werkruimte met ClickUp Brain

In plaats van een update helemaal zelf te schrijven, verzamelt ClickUp Brain wat er die week is gebeurd – voltooide taken, items in beoordeling, aankomende deadlines – in een gestructureerde update. Het enige wat u hoeft te doen, is deze controleren en verzenden.

🦸🏻‍♀️ Super Agent-power-up: ClickUp’s Project Status Reporter Agent maakt dit nog eenvoudiger. Geef de agent toegang tot uw project en er wordt een statusrapport gegenereerd dat klaar is voor de belanghebbenden en dat de voortgang ten opzichte van mijlpalen, opmerkelijke voltooide taken, risicovolle items en aankomende deadlines omvat.

👀 Bekijk hoe de ClickUp AI Super Agents repetitieve taken kunnen automatiseren en intelligente ondersteuning bieden bij het dagelijkse werk van je team:

Houd de tijd rechtstreeks bij binnen taken en projecten

Wanneer tijdsregistratie in een aparte tool plaatsvindt, zijn de invoeren onnauwkeurig of ontbreken ze helemaal. Dat gaat ten koste van de nauwkeurigheid van de facturering en maakt winstgevendheidsanalyses tot giswerk.

⏱️ Registreer je tijd precies daar waar je al aan het werk bent met ClickUp-tijdsregistratie, dat in elke Taak is ingebouwd.

Houd de tijd naadloos bij met ClickUp tijdsregistratie

U kunt een timer starten of handmatig items toevoegen vanuit taken, de ClickUp-lijstweergave, de ClickUp-bordweergave of zelfs het menu Snelle acties. Elk item kan worden gemarkeerd als factureerbaar of niet-factureerbaar en kan beschrijvingen of tags bevatten. U kunt het volgende bijhouden:

Factureerbare uren per client

Interne (niet-factureerbare) uren per project

Geschatte versus werkelijke tijd per deliverable

Verdeling van de tijd per type deliverable

Vervang handmatige rapportage door realtime dashboards

Maakt u wekelijkse rapportages over prestaties door gegevens uit verschillende tools te halen en in dia's te plakken? Tegen de tijd dat u klaar bent, is dat rapport alweer verouderd.

📊 Bekijk in één oogopslag de verdeling van de werklast, de voortgang van taken, de geregistreerde tijd en achterstallige items met ClickUp Dashboards.

Maak aangepaste ClickUp-dashboards om de productiviteit van je team bij te houden

Dashboards zetten uw werkruimtegegevens om in visuele widgets – exporteren is niet nodig.

Standaardrapportage voor bureaus Handige ClickUp-dashboardwidget Overzicht van de werklast van het team Werklast per toegewezen persoon Voortgang van de campagne Taak per status Factureerbare uren per client Tijdsregistratie per client Achterstallige deliverables Lijst met achterstallige taken

Voeg AI-kaarten toe aan uw dashboard om toegang te krijgen tot altijd actuele, door AI aangestuurde inzichten. U kunt bijvoorbeeld het volgende toevoegen:

AI StandUp : Vat uw recente activiteiten tijdens een geselecteerde periode samen

AI Team StandUp : geef een overzicht van de recente activiteiten van geselecteerde personen en teams gedurende een bepaalde periode

AI-samenvatting : Genereer een actuele samenvatting die de gezondheid en status van uw afdeling, team of projecten weergeeft

AI-projectupdate: creëer een algemeen overzicht van de status en voortgang van uw project

U kunt zelfs dashboardrapporten plannen zodat er automatisch kopieën naar belanghebbenden worden verzonden.

Hawke Media, een groeiend digitaal marketingbureau, koos ClickUp als platform om de productiviteit en zichtbaarheid te verbeteren. Binnen het eerste jaar na de implementatie zagen ze de projectvertragingen met 70% dalen. Veel van onze topmanagers hebben veel te overzien en willen niet per se inloggen op ClickUp. Maar we kunnen links met alleen-lezen-toegang versturen, zodat zij – of wie dan ook die dat nodig heeft – een contentkalender of sprintdashboard kunnen bekijken om snel te begrijpen waar we mee bezig zijn.

Stroomlijn creatieve goedkeuringen in één enkele thread

Versnipperde werkstroomprocessen via e-mail, Slack en mark-uptools leiden tot gemiste revisies en vertraagde lanceringen. Niemand weet welke versie actueel is, of waar een bepaalde goedkeuring vastzit.

🏆 Koppel alle feedback aan het eindproduct met ClickUp-taken.

Zorg ervoor dat teamleden op één lijn blijven door de communicatie in ClickUp-taken af te stemmen op het werk.

Voer gerichte gesprekken onder elke Taak met Threaded Comments , zodat iedereen op de hoogte blijft

Laat belanghebbenden rechtstreeks op afbeeldingen, video's en PDF's aantekeningen maken met Redactie in ClickUp — waarbij feedback als opmerkingen direct op het creatieve bestand zelf wordt toegevoegd

Neem asynchrone videofeedback op en deel deze via ClickUp Clips , en voeg deze toe aan de oorspronkelijke Taak, chatthread of document

Alle belanghebbenden zien dezelfde thread, dezelfde versie en dezelfde goedkeuringsstatus.

Zorg ervoor dat teamleden op één lijn zitten wat betreft creatieve feedback met de functies voor redactie van ClickUp

💡 Pro-tip: Werk eenvoudig samen met klanten door gasten uit te nodigen voor je werkruimte. Deel elk bestand of dashboard, nodig hen uit om opmerkingen toe te voegen aan mock-ups en stel toestemmingen in om te bepalen wie wat ziet.

Zoek in taken, documenten en berichten met AI

📮ClickUp Insight: Meer dan 50% van de werknemers heeft moeite om de informatie te vinden die ze op het werk nodig hebben. Terwijl slechts 27% zegt dat het gemakkelijk is, ondervindt de rest enige moeilijkheid, waarbij 23% het erg moeilijk vindt. Wanneer kennis verspreid is over e-mails, chats en tools, stapelt de verspilde tijd zich snel op. Met ClickUp kunt u e-mails omzetten in traceerbare taken, chats koppelen aan taken, antwoorden krijgen van AI en nog veel meer, allemaal binnen één ClickUp-werkruimte. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

🔍 U hoeft niet langer vier apps af te speuren om één antwoord te vinden dankzij de AI-aangedreven zoekfunctie van ClickUp.

Het werkt voor Taken, Documenten, Reacties en Chat, dus je typt een vraag in natuurlijke taal en krijgt een antwoord op basis van je daadwerkelijke werkruimtegegevens.

Vind snel relevante antwoorden vanuit je werkruimte met ClickUp Brain

Omdat ClickUp Brain deel uitmaakt van een geconvergeerde werkruimte, beschikt het al over context voor alles. ✨

Je kunt er overal in ClickUp toegang toe krijgen via de AI-opdrachtbalk. Je kunt ook gewoon @brain typen in taakopmerkingen of tijdens het chatten, net zoals je een andere persoon zou vermelden.

Je kunt het overal in ClickUp openen via de AI-opdrachtbalk. Je kunt ook gewoon @brain typen in Taak-commentaren of tijdens het chatten, net zoals je een andere persoon zou vermelden.

💡 Pro-tip: Zet de bespaarde tijd om in inzichten met ClickUp Brain MAX. Met deze intelligente desktopassistent kun je verder gaan dan het genereren van updates en je werkstroom daadwerkelijk in realtime analyseren. Stel vragen als: “Welke klanten hebben de langste goedkeuringscyclusen?”

“Waar verliezen we de meeste niet-factureerbare uren?”

“Welke projecten lopen deze week het risico op vertraging?” Omdat Brain MAX het volledige overzicht heeft over uw taken, tijdsregistratie en dashboards, laat het niet alleen gegevens zien, maar legt het verbindingen aan en benadrukt het patronen die u anders zou missen. Het resultaat? U bespaart niet alleen meer dan 15 uur per week, maar u neemt ook slimmere beslissingen over waar uw team zijn tijd het beste aan kan besteden.

Maak sjablonen voor terugkerende projecten en het onboarden van klanten

Bureaus voeren steeds weer dezelfde soorten projecten uit, maar bouwen de structuur van de taken elke keer opnieuw op. Dat zijn uren verspild aan het opnieuw uitvinden van een wiel dat je al hebt gebouwd.

💪🏻 Sla volledige projectstructuren op – inclusief taken, subtaken, afhankelijkheden, aangepaste velden en automatiseringen – en implementeer ze met één klik met sjablonen in ClickUp.

Je kunt in het ClickUp Template Center bladeren naar kant-en-klare opties of je eigen sjablonen opslaan vanuit elke ruimte, map of lijst. Hier zijn enkele voorbeelden van processen en assets waarvoor je sjablonen kunt maken:

Checklist voor het onboarden van klanten

Werkstroom voor het lanceren van campagnes

Maandelijkse contentproductiekalender

Driemaandelijkse rapportage-cyclus

Hoe meet u de tijd die uw bureau bespaart?

Zodra u uw werkstroom(men) in één werkruimte hebt samengebracht, is de volgende vraag simpel: Levert dit ons daadwerkelijk tijdwinst op?

De fout die de meeste bureaus hier maken, is dat ze ijdelheidstatistieken bijhouden in plaats van operationele statistieken. U hebt geen extra dashboards nodig – u hebt een klein aantal voorlopende indicatoren nodig die duidelijk laten zien of het werk sneller en met minder inspanning verloopt.

Dit zijn de statistieken die dat verhaal illustreren:

Gemiddelde tijd om een taak te voltooien: Hoe lang het duurt voordat een deliverable van 'In uitvoering' naar 'Klaar' gaat. Een daling hier betekent dat uw werkstroom gestroomlijnder is en dat uw team minder tijd kwijt is aan vastlopen of wachten

Tijd besteed aan rapportage: Uren besteed aan het samenstellen van wekelijkse of maandelijkse updates. Dit zou aanzienlijk moeten afnemen zodra rapportages worden gegenereerd op basis van live gegevens in plaats van handmatige exports

Aantal gebruikte tools per werkstroom: Hoeveel platforms een enkele campagne of deliverable raakt. Minder tools = minder contextwisselingen en een hogere doorvoer

Duur van de goedkeuringscyclus: De tijd tussen het eerste concept en de definitieve goedkeuring. Kortere cycli duiden op duidelijkere feedbackloops en betere samenwerking

Uren geregistreerd als niet-factureerbare administratie voor beheerders: Tijd besteed aan interne coördinatie, statusupdates en toolbeheer. Dit is de verborgen kostenpost – door deze te verminderen, worden de bezettingsgraad en winstgevendheid direct verbeterd

Het voordeel van het gebruik van ClickUp is hier duidelijk: al deze gegevens bevinden zich al in je werkruimte.

💡 Pro-tip: Met ClickUp Dashboards kun je cyclustijd, doorvoer, tijdige levering en gebruikstrends bijhouden zonder meerdere rapporten aan elkaar te moeten plakken. Een praktische aanpak: probeer niet alles in één keer te meten. Kies twee of drie statistieken, stel een basislijn vast voor een week en vergelijk deze na 30 dagen opnieuw. Dat verschil is uw werkelijke 'tijdwinst'.

Hoe u de werkstroom van uw bureau kunt gaan stroomlijnen

De snelste manier om resultaten te zien, is klein te beginnen, de waarde aan te tonen en van daaruit verder uit te breiden.

Evalueer uw huidige tools en werkstroomen : breng in kaart waar het werk momenteel plaatsvindt – projectmanagement, documenten, communicatie, rapportage. U bent op zoek naar overlappingen en knelpunten, niet naar perfectie

Identificeer uw meest problematische werkstroom : kies één proces dat altijd voor problemen zorgt (klant onboarding, wekelijkse rapportage, goedkeuring van creatief materiaal). Begin daar waar het tijdverlies het duidelijkst is

Maak een speciale ClickUp-ruimte aan : Boek die werkstroom na in ClickUp met behulp van ruimtes, mappen, lijsten en taken, zodat alles in één gestructureerde omgeving staat

Maak een sjabloon van de werkstroom : zet die werkstroom om in een herbruikbaar sjabloon met taken, afhankelijkheden, aangepaste velden en automatiseringen, zodat uw team deze nooit meer opnieuw hoeft op te bouwen

Ga verder met de volgende werkstroom: zodra de eerste use case soepel verloopt, herhaalt u het proces voor de volgende: campagne-uitvoering, contentproductie of rapportage

💡 Pro-tip: Voor teams die niet in één keer kunnen overstappen: maak een verbinding tussen je bestaande tools en ClickUp Integrations tijdens de overgang, zodat je geen gegevens kwijtraakt. Zorg voor draagvlak door het team te laten zien dat de dagelijkse frictie – achter statusupdates aanjagen, naar bestanden zoeken, rapporten opnieuw opstellen – onmiddellijk verdwijnt.

Stop met het beheren van werk. Begin het vooruit te helpen.

De tijd die bureaus elke week verliezen, is de som van tientallen kleine inefficiënties verspreid over te veel tools. Elke extra tool, elke dubbele update, elke goedkeuring die in e-mails verborgen zit – het zorgt allemaal voor wrijving. En wrijving stapelt zich op. Het vertraagt de uitvoering, vreet aan factureerbare uren en haalt je team weg van het strategische en creatieve werk waar klanten daadwerkelijk voor betalen.

Door uw werk te consolideren in één werkruimte met ingebouwde AI wordt de oorzaak bij de bron aangepakt.

Die meer dan 15 uur zijn niet zomaar tijd – ze maken het verschil tussen een bureau dat altijd achterloopt en een bureau dat ruimte heeft om na te denken. Breng uw tools samen en ontdek wat uw team kan bereiken als ze niet meer worstelen met hun tools.

Veelgestelde vragen

Veelvoorkomende tijdverspillers zijn onder meer het schakelen tussen meerdere tools, het handmatig opstellen van rapporten, het achterhalen van goedkeuringen via e-mail en chatten, het dubbel invoeren van updates en het zoeken naar bestanden in losstaande systemen.

Marketingbureaus besparen tijd door tools te consolideren, repetitieve taken zoals rapportage en goedkeuringen te automatiseren en communicatie en projectmanagement te centraliseren in één werkruimte. Dit vermindert contextwisselingen en voorkomt dubbel werk.

Een geïntegreerde werkruimte creëert een verbinding tussen taken, documenten, communicatie en rapportage op één plek. Dit zorgt voor één enkele bron van waarheid, versnelt de besluitvorming en vermindert de tijd die wordt besteed aan het coördineren van werk.

Ja. Sterker nog, kleinere bureaus profiteren hier het meest van, omdat automatisering de handmatige werklast vermindert, de consistentie verbetert en kleine teams in staat stelt te groeien zonder extra personeel aan te nemen.

Belangrijke statistieken zijn onder meer de tijd die nodig is om taken af te ronden (cyclustijd), de doorlooptijd van goedkeuringen, de tijd die wordt besteed aan rapportage, niet-factureerbare uren en de algehele bezettingsgraad van het team.