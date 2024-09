Voorbeelden van operationele statistieken en hoe deze bij te houden

Als je kunt meten waarover je spreekt en het in nummers kunt uitdrukken, dan weet je er iets van; maar als je het niet kunt meten, als je het niet in nummers kunt uitdrukken, dan is je kennis van een magere en onbevredigende soort.

19e-eeuwse natuurkundige, Heer Kelvin Eenvoudiger gezegd, je kunt niet verbeteren wat je niet meet. En daarom stellen we doelen, objectieven en operationele statistieken op voor onszelf, onze teams en onze business.

Maar meet je wel de juiste aspecten van je business? Bijhoudt u ze volgens de juiste tijdlijnen? Heb je de inzichten die je nodig hebt om verbeteringen aan te brengen? Hier volgt een inleiding om operationele statistieken op orde te krijgen.

**Wat zijn operationele statistieken?

Operationele statistieken zijn aanwijzingen die bedrijven gebruiken om de efficiëntie en effectiviteit van hun dagelijkse activiteiten te beoordelen.

Als u bijvoorbeeld een klantenserviceorganisatie bent die klachten ontvangt en oplost, wordt de efficiëntie van uw activiteiten gemeten aan de hand van de gemiddelde responstijd, het percentage eerste oplossingen, enz.

Hoe verschillen operationele meetgegevens van strategische KPI's?

Strategische sleutel prestatie-indicatoren (KPI's) zijn op resultaten gebaseerde meetgegevens op hoog niveau die verband houden met het succes van het bedrijf op de lange termijn. Operationele meetgegevens richten zich op de details van de dagelijkse activiteiten.

Hier zijn enkele andere sleutel verschillen tussen strategische KPI's en operationele statistieken:

Strategische KPI's Operationele KPI's Meet de bedrijfsprestaties op lange termijn. Meet de efficiëntie van de dagelijkse activiteiten Heeft betrekking op de algemene doelen van het bedrijf. Heeft betrekking op de normale functie van elke afdeling Omvat kwalitatieve en kwantitatieve maatregelen. Vormgegeven door specifieke kwantitatieve gegevenspunten rond efficiëntie en productiviteit Aangepast op basis van de visie, strategie en mogelijkheden van een bedrijf. Meestal gestandaardiseerd op de afdeling, bedrijfstak of het proces dat wordt gemeten Bijgehouden over een langere periode, zoals een kwartaal of jaar In real-time of voor een kortere periode, zoals elke dag, wekelijks of per Sprint

Verschillen tussen strategische KPI's en operationele meetgegevens

Waarom zou u operationele statistieken bijhouden?

De meeste organisaties beginnen met doelen op hoog niveau rond inkomsten, het aantrekken van talent, enz. Wanneer het bedrijf echter groter wordt en de activiteiten zich uitbreiden, verliezen ze het overzicht over alle bewegende delen. Het is precies dit probleem dat operationele statistieken oplossen. Ze maken het volgende mogelijk.

Gegevensgestuurde besluitvorming

Goede operationele statistieken informeren over sleutel beslissingen. Als uw klanttevredenheidsscore (CSAT) bijvoorbeeld laag is, kunt u kijken naar een operationele metriek zoals wachttijd.

Als de wachttijd te lang is, kunt u extra personeel inhuren, bepaalde processen automatiseren of investeren in self-service klantenservice.

Strategische afstemming

Operationele statistieken zorgen ervoor dat de dagelijkse activiteiten goed zijn afgestemd op de bredere doelen van de business. Ze helpen u ook om de voortgang beter bij te houden.

**Als uw bedrijfsstrategie klantbehoud is, zult u bijvoorbeeld investeren in het versterken van de activiteiten van uw teams voor klantensucces.

Vroegtijdige probleemdetectie

Door consequent bij te houden, kunt u potentiële problemen of negatieve trends vroegtijdig opsporen. Hierdoor kunt u proactief ingrijpen en corrigeren.

Voorbeeld: als uit uw operationele statistieken blijkt dat een bepaalde klant herhaaldelijk betalingen uitstelt, kunt u met hem praten, een boeteclausule toevoegen of de prijzen dienovereenkomstig aanpassen.

Prestaties van medewerkers

Operationele statistieken helpen bij een eerlijke en effectieve verdeling van middelen. Deze statistieken helpen ook om werknemers tastbare doelen en feedback te geven.

**Als uw ontwikkelaars bijvoorbeeld de taak krijgen om een x aantal story points per Sprint te bouwen, dan schept dat duidelijke verwachtingen en helpt het overwerk of een burnout te voorkomen.

Uiteindelijk bieden operationele statistieken bruikbare inzichten voor uw business. Ze helpen trends te herkennen en prestaties te vergelijken met industriestandaarden of historische gegevens. Ze houden teams verantwoordelijk en informeren het bedrijf over langetermijn abonnementen.

Goed, wat moet je bijhouden? Laten we dat eens uitzoeken.

Ke operationele statistieken om aandacht aan te besteden

De metriek die je gebruikt bepaalt wat je verbetert, wat op zijn beurt invloed heeft op je prestaties. Elk bedrijf heeft dus een basis van sleutelgegevens nodig. Hier zijn er een aantal waar elke organisatie rekening mee moet houden.

1. Inkomstengroei (J/J)

Wat: Inkomstengroei meet de stijging of daling van de inkomsten in vergelijking met de periode van het vorige jaar.

Waarom: Zoals Eliyahu Goldratt zegt, is het primaire doel van elk bedrijf geld verdienen. Deze metriek bijhoudt of je dat doel hebt bereikt.

Hoe: % omzetstijging ten opzichte van vorig jaar

2. Brutowinstmarge

Wat: De brutowinstmarge is het verschil tussen het geld dat verdiend is en het geld dat uitgegeven is om het product te maken of de dienst te leveren. Met andere woorden, het is het percentage van de omzet dat hoger is dan de kosten van de verkochte goederen.

Waarom: Geld verdienen gaat niet alleen over inkomsten. Als je meer uitgeeft dan je verdient, is het geen winstgevende business. Brutowinstmarge meet hoe goed je het doet.

**Hoe: (Opbrengsten - Kosten van verkochte goederen)/Omzet. Hoe hoger de marge, hoe beter de controle over productkosten en prijsstrategie.

3. Kosten voor klantenwerving (CAC)

Wat: Kosten voor klantenwerving is hoeveel uw organisatie uitgeeft om een nieuwe klant te werven. Dit omvat doorgaans alle kosten in verband met verkoop, pre-sales, marketing, reclame, promoties, enz.

**Waarom? CAC is een belangrijke kostenpost voor elke Business. Een van de belangrijkste indicatoren van succes is of de door de klant gegenereerde business opweegt tegen de kosten om hem te werven.

Hoe: (Totale marketingkosten + verkoopkosten)/nieuw verworven klanten. Hoe lager de CAC, hoe beter voor de business.

4. Klant Levensduur Waarde (CLV)

Wat: Customer lifetime value is de waarde/inkomsten die een klant genereert gedurende zijn relatie met het bedrijf. Sommige organisaties houden ook rekening met de impact van doorverwijzingen, inclusief de inkomsten die worden gegenereerd door degenen aan wie ze het bedrijf aanbevelen.

Waarom: Dit is een cruciale metriek, vooral in SaaS-bedrijven, omdat een klant die zijn abonnement jaar na jaar verlengt, exponentiële waarde genereert in de loop van de tijd. Een sterke klantenbinding verhoogt de CLV.

Hoe: Totale verkoop aan een klant in de loop van hun relatie. Een hogere CLV geeft aan dat de business winstgevender is en dat er meer in geïnvesteerd kan worden.

5. Omloopsnelheid voorraad

Wat: Voorraadomloopsnelheid is een maatstaf voor hoe snel producten verkocht worden. Het bijhoudt hoe vaak de voorraad wordt opgeruimd en vervangen in een bepaalde periode.

Waarom: De omloopsnelheid van de voorraad is een indicator van de marktvraag naar uw product of dienst. Het is ook nuttig bij het beheren van de productie.

Instance: Als u te snel door uw voorraad heen bent, produceert u misschien niet genoeg producten om aan de vraag te voldoen.

Hoe: Kosten van verkochte goederen/gemiddelde voorraad tegen kostprijs. Een hogere omloopsnelheid duidt op efficiënt voorraadbeheer en sterke verkoopprestaties.

6. EBITDA

Wat: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) is de operationele winst van een bedrijf. Het houdt rekening met directe en indirecte kosten zonder de bijkomende kosten of kapitaaluitgaven.

Waarom: In een bepaald jaar kan een bedrijf een nieuwe fabriek kopen of een ander bedrijf overnemen. Deze kosten kunnen een onevenredig grote invloed hebben op de winst- en verliesrekening. EBITDA houdt alleen rekening met de operationele kosten en geeft een realistischer beeld van het bedrijf.

Hoe: Opbrengsten - (directe kosten + indirecte kosten). Hoe hoger de EBITDA, hoe meer winstpotentieel het bedrijf heeft.

7. Netto inkomsten

**Wat: Net als de brutowinstmarge meet ook het netto-inkomen of de nettowinst de winstgevendheid. Maar het gaat verder dan de directe kosten van het maken van een product of het leveren van een dienst en omvat ook de indirecte kosten.

Waarom: Een organisatie maakt verschillende soorten kosten. Directe kosten zijn opgenomen in de kosten van verkochte goederen. Indirecte kosten zoals software, reizen, enz., die bijdragen aan de operationele kosten van een bedrijf, en andere kosten, zoals rente op leningen of belastingen, niet. Het nettoresultaat account voor dit alles.

Hoe: Inkomsten - (directe kosten + indirecte kosten + overige kosten). Een positief netto-inkomen wijst op een winstgevend bedrijf.

8. Brandstoftarief

**Wat: Burn is het tempo waarin je bedrijf zijn kapitaal uitgeeft.

Waarom: Dit maandelijkse cijfer is essentieel voor startups om te begrijpen hoe snel ze hun kasreserves uitputten en hoe snel ze extra financiering nodig zullen hebben.

Hoe: Totale maandelijkse uitgaven

Deze acht operationele KPI's geven bedrijfsleiders, aandeelhouders en investeerders een voltooid beeld van de organisatie. Ze laten zien hoe goed het bedrijf het doet en hoe de toekomst eruit ziet. Ze helpen hen ook vergelijkingen te maken met benchmarks in de sector om te begrijpen waar het bedrijf staat ten opzichte van concurrenten.

Het bovenstaande is echter slechts de weergave van het grote geheel. Een goede set operationele statistieken besteedt ook aandacht aan de kleinste details. Daarom stellen organisaties operationele statistieken op voor elke afdeling. Laten we eens kijken wat dat zijn en hoe ze helpen.

Operationele statistieken per afdeling

De statistieken en KPI's van elke afdeling zijn sterk afhankelijk van de algemene strategie en doelen van de organisatie. Instance, als kostenbesparing het doel van de organisatie is, dan zal elke afdeling metrics moeten instellen rond het verlagen van de kosten. Als groei het doel is, dan moeten afdelingen zich richten op uitbreiding, ROI op groeikosten, enz.

Hoe dan ook, er zijn een aantal standaard operationele statistieken voor elke afdeling die helpen bij het bijhouden van efficiëntie, productiviteit en effectiviteit. We zullen ze hieronder stuk voor stuk bespreken.

Operationele statistieken voor verkoop

Het belangrijkste doel van de verkoopafdeling is natuurlijk het verhogen van de omzet. Om dat doel te bereiken, kan de verkoopafdeling een aantal statistieken gebruiken om de operationele efficiëntie te verbeteren, zoals:

Lead-to-opportunity ratio

Wat: Deze metriek vergelijkt het totale aantal leads met het aantal gekwalificeerde leads. Het meet hoeveel van de leads die je genereert daadwerkelijk het potentieel hebben om klanten te worden.

Waarom: Het laat zien of je marketingcampagnes de juiste klanten targetten, zonder welke de trechter verstopt zou raken.

Hoe: Aantal gekwalificeerde leads/ aantal totale leads. Als je bijvoorbeeld 100 leads genereert, waarvan er 25 gekwalificeerd zijn voor je ideale klantpersona (ICP), dan is je lead-to-opportunity ratio 25/100, d.w.z. 25%.

Lengte van de verkoopcyclus

Wat: De lengte van de verkoopcyclus is de tijd die verloopt vanaf het eerste contact van een klant met uw bedrijf tot het voltooien van de verkoop.

Waarom: Een lange verkoopcyclus vertraagt de realisatie van inkomsten. Het risico bestaat dat accounts in de pijplijn worden vergeten of dat de prospect van gedachten verandert. De lengte van de cyclus meet de efficiëntie van het verkoopproces.

Hoe: Datum van het sluiten van de deal - datum van het eerste contact

Waarde verkooppijplijn

Wat: Deze metriek is de potentiële omzet van alle actieve opportunities in de verkooppijplijn.

Waarom: Een gezonde pijplijn levert kansen op die geconverteerd kunnen worden door het verkoopteam. Het geeft aan dat de inbound en outbound marketing- en verkoopinspanningen effectief zijn.

Hoe: De potentiële waarde van gekwalificeerde leads in alle fasen van de trechter

Conversieratio

Wat: Conversiepercentage verwijst naar het aantal prospects dat klant wordt als resultaat van de verkoop- of marketinginspanningen van het bedrijf.

Waarom: Deze metriek is een indicator voor de doeltreffendheid van verkoop- en marketinginspanningen.

Instance: Als het conversiepercentage te laag is, kan dit betekenen dat u de verkeerde mensen aantrekt of dat er geen product-markt-fit is.

Hoe: Geconverteerde leads/totale leads. Als je 100 leads krijgt en 20 deals sluit, is je conversie 20%. Hoe hoger je conversiepercentage, hoe beter.

Operationele statistieken voor marketing

Marketingteams voeren tegenwoordig een bereik aan activiteiten uit, waaronder organische zoekoptimalisatie, contentmarketing, betaald zoeken, sociale media, digitale reclame, influencer marketing, online gebeurtenissen en meer. Deze activiteiten kunnen worden gemeten met de volgende marketing KPI's .

Rendement op reclame-uitgaven (ROAS)

Wat: ROAS is de opbrengst van elke reclamecampagne. Hoewel het meestal wordt gebruikt in SaaS voor digitale en sociale advertenties, kan het ook worden toegepast op televisie- of printreclame.

**Waarom? ROAS is een sleutel tot optimalisatie. Het helpt teams om te experimenteren met campagne-ideeën en investeringen te optimaliseren op basis van wat werkt.

Hoe: Inkomsten gegenereerd door klanten die via een advertentiecampagne zijn verworven/kosten van de advertentiecampagne

Marketinginkomsten

Wat: Dit is de totale omzet die rechtstreeks uit marketingactiviteiten wordt gegenereerd.

Waarom: De metriek vergelijkt het succes van marketing met andere klantenwervingsactiviteiten zoals koude telefoontjes. Vooral nu organisaties steeds meer geld uitgeven aan digitale marketing, bijhoudt deze metriek regelmatig de effectiviteit ervan. Het helpt bij het bereiken van productmarketing KPI's en groeistrategieën verfijnen.

Hoe: Totale omzet van klanten die zijn geworven via marketing als eerste bron

Click-Through Rate (CTR)

Wat: Dit is een nog gedetailleerdere operationele metriek om de effectiviteit van digitale advertenties en content in het stimuleren van betrokkenheid bij te houden.

Waarom: Een hogere CTR wijst op betere prestaties van advertenties/content, wat een positieve invloed heeft op CAC, CLV en winstgevendheid.

Hoe: Aantal klikken/ aantal bezoekers of vertoningen

Operationele statistieken in logistiek

Logistiek is een gigantische machine met meerdere bewegende delen. Van verpakking tot verzending tot levering aan huis zijn er verschillende mensen en processen bij betrokken. Voor een efficiënte logistieke operatie zijn sterke statistieken nodig, zoals:

Hoeveelheden bestellingen worden verwerkt

Wat: Fulfilment rate verwijst naar de tijd die nodig is om bestellingen te verwerken en uit te voeren.

**Waarom? Snellere levering leidt tot meer klanttevredenheid en efficiënter voorraadbeheer.

Hoe: Datum bestelling - datum levering

Tijdige levering

Wat: Verschil tussen de beloofde levertijd en de werkelijke levertijd.

**Waarom? In de detailhandel, CPG en mode-industrie verbetert tijdige levering de klantervaring en bouwt vertrouwen op, wat fundamenteel is voor statistieken zoals CLV.

Hoe: Beloofde leverdatum - leverdatum

Leverancier lead time

Wat: In elke toeleveringsketen zijn er verschillende leveranciers die hun werk op tijd moeten voltooien om uw werk gedaan te krijgen. De doorlooptijd van leveranciers meet dit. Het is de doorlooptijd die elke leverancier nodig heeft om uw grondstoffen te leveren vanaf de besteldatum.

Waarom: De levering aan leveranciers kan een wegversperring worden in uw eigen productieproces. Kortere doorlooptijden helpen bij optimaal voorraadbeheer.

Hoe: Datum bestelling - datum levering

Operationele statistieken voor human resources

Personeelsbeheer is, vooral in de kenniseconomie, veel moeilijker dan het lijkt. HR heeft de handen vol aan het ontwerpen en bijhouden van operationele statistieken.

Ziekteverzuim

Wat: Het absenteïsmecijfer is het aantal ongeplande afwezigheden per werknemer.

Waarom: Absenteïsme gooit schema's in de war, zorgt voor vertragingen en heeft een negatieve invloed op productiviteit .

Hoe: Totaal aantal ongeplande afwezigheden, exclusief goedgekeurde ziektedagen of vakantiedagen

Betrouwbaarheidscijfer van werknemers

Wat: Retentiegraad is het aantal werknemers dat ervoor kiest om in de organisatie te blijven gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar.

Waarom: Aannemen, inwerken en trainen zijn duur; een hoger retentiepercentage zorgt voor een hogere ROI en duidt op een hogere werknemerstevredenheid.

Hoe: (werknemers die aan het einde van het jaar nog in dienst zijn - werknemers die in dat jaar zijn aangenomen)/totaal aantal werknemers aan het begin van het jaar

Bruiksgraad

Wat: De bezettingsgraad is het percentage van de tijd dat de werknemer besteedt aan inkomstengenererende activiteiten.

Waarom: Een organisatie moet voldoende capaciteit hebben om aan de vereisten van een project te kunnen voldoen zonder middelen te verspillen; de bezettingsgraad helpt om dit bij te houden.

Hoe: Aantal factureerbare uren/aantal totale werkuren

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Wat: DEI-gegevens verwijzen naar de prestaties van de organisatie op het gebied van het aannemen, behouden, promoten en stimuleren van werknemers met verschillende achtergronden.

**Waarom? Diversiteit is niet alleen eerlijk, maar ook zakelijk heel zinvol.

Hoe: Enkele van de sleutelgegevens van DEI zijn % vrouwen in de organisatie, % vrouwen in senior leiderschap, verdeling van werknemers over verschillende rollen, compensatie op basis van geslacht of ras.

Operationele statistieken in financiën

Operationele statistieken in financiën helpen bij het beheren van de prestaties van de afdeling, zorgen voor naleving, stemmen strategieën af op bedrijfsdoelstellingen en zorgen ervoor dat de in- en uitstroom in het belang van het bedrijf wordt afgehandeld. De sleutel tot de operationele statistieken zijn:

Debt-to-equity ratio

**Wat: Zoals de naam al zegt, is dit de totale schuld afgezet tegen het eigen vermogen.

Waarom: Deze metriek helpt bij het evalueren van het vermogen van het bedrijf om meer kapitaal aan te trekken of de operationele uitgaven te financieren.

Instance: Als een startup $1 schuld heeft voor elke $0,5 eigen vermogen, geeft dit aan dat investeerders het bedrijf niet genoeg vertrouwen om het risico te nemen.

Hoe: Totale schuld/totaal eigen vermogen.

Snelle verhouding

Wat: Het vermogen van een bedrijf om kortetermijnverplichtingen onmiddellijk te dekken.

Waarom: Deze metriek laat zien of het bedrijf een storm op korte termijn kan doorstaan; extensie geeft ook veerkracht en financiële stabiliteit aan.

Hoe: Kortlopende schulden/liquide activa

Bedrijfskasstroom

Wat: Operationele kasstroom is een controle of er meer geld binnenkomt dan er uitgaat.

Waarom: Hoewel de kasstroom anders is dan de burn rate, richten ze zich beide op het probleem van instroom/uitstroom. Een negatieve kasstroom wijst op problemen met het betalen van onmiddellijke verplichtingen zoals salarissen of software-uitgaven.

Hoe: Kasinstroom - kasuitstroom voor een bepaalde periode

Budgetvariantie

Wat: Budgetvariantie verwijst naar het verschil tussen het geld dat je van plan was uit te geven en wat je daadwerkelijk hebt uitgegeven.

Waarom: Budgetten zijn een financiële visie op de toekomst van het bedrijf. Ze zijn ontworpen om de doelen van het bedrijf te ondersteunen. Als er regelmatig overschrijdingen zijn, betekent dit dat het abonnement niet goed is, wat stroomafwaartse gevolgen heeft voor het aantrekken van kapitaal, verkoop, marketing, enz.

Hoe: (Overschreden budget items/totale budget items) x 100

💡 Pro Tip: Als je een leider bent op het gebied van engineering en je ziet jouw afdeling hierboven niet staan, geen probleem. Hier zijn enkele kPI's en meetgegevens voor productbeheer kunt u gebruiken.

Uit de bovenstaande voorbeelden zou je kunnen denken dat het berekenen van deze metriek een eenvoudige Taak is. Neem bijvoorbeeld de laatste, budgetvariantie. Je hoeft alleen maar te weten hoeveel items van je budget zijn overschreden. Eenvoudig? Nee.

Een gemiddelde organisatie heeft honderden items, elk met specifieke budgetten gebaseerd op hun strategie. Instance, marketing alleen zou kunnen budgetteren voor:

Salarissen

Kosten voor consultants

Software kosten

Online gebeurtenissen, zoals webinars

Gebeurtenissen op locatie (inclusief reiskosten, locatie, accommodatie, enz.)

Adverteren (uitgesplitst per kanaal)

Samenwerking met influencers

Samenwerking met analisten

ClickUp

is speciaal ontworpen om dit te doen. Laten we eens kijken hoe u uw operationele statistieken kunt bijhouden en beheren om de prestaties te controleren en de resultaten te verbeteren.

Hoe u operationele statistieken kunt bijhouden en beheren

Het creëren van een allesomvattende manier om operationele statistieken in te stellen, bij te houden en te beheren vereist een strategische aanpak. Hier is een raamwerk dat de verschillende aspecten omvat en dat handige hulpmiddelen biedt zoals een KPI-software dashboards en sjablonen.

1. Definieer je doelen

Schets wat u dit jaar met uw afdeling wilt bereiken. Leid deze af van de doelstellingen van de organisatie om op één lijn te blijven.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat het doel van het verkoopteam is om de omzet het komende jaar met 50% te verhogen. Je zult de operationele statistieken kiezen om dit doel te bereiken. Wees dus bedachtzaam.

stel doelen als een team met ClickUp Whiteboards_

De best gestelde doelen zijn de doelen die actief worden omarmd door de teams. Om dit te garanderen, moet u uw doelen gezamenlijk definiëren. Gebruik ClickUp Whiteboards om de prestaties van vorig jaar te beoordelen, de visie voor de toekomst te bespreken en de doelen voor dit jaar vast te stellen.

Als dit nieuw voor u is, probeer dan een aantal van ClickUp's sjablonen voor instellingen van doelen om het goed te doen.

2. Selecteer relevante statistieken

De volgende stap hier is het kiezen van de statistieken die aansluiten bij de doelen die je net hebt gedefinieerd. Als omzetverhoging je doel is, dan moeten je operationele statistieken en verkoop-KPI's zouden omvatten:

Toename in omzet per klant

Conversiepercentage

Waarde pijplijn

Ratio lead-tot-kans

Lengte van de verkoopcyclus

Bijvoorbeeld, conversiepercentage is een geweldige metriek omdat het je laat zien dat je ofwel het conversiepercentage moet verhogen of de waarde van de pijplijn moet verhogen om de verkoopdoelen te bereiken.

Voor hulp bij de instelling van de juiste meetgegevens voor uw bedrijfsvoering kunt u het volgende proberen ClickUp's sjabloon voor projectstatistieken . Met dit volledig aanpasbare, beginnersvriendelijke sjabloon kunt u de prestaties van projecten in realtime bijhouden en het team doelgericht houden.

Dit sjabloon downloaden

3. Tijdgebonden targets instellen voor elke metriek

De instelling van tijdgebonden targets en benchmarks helpt ons te begrijpen wat werkt en wat niet. Dit is de basis voor het aanbrengen van verbeteringen in operationele processen. Wanneer u targets instelt, maak ze dan SMART, d.w.z. specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden.

In het vorige voorbeeld zou je voor dit jaar de conversieratio van kans naar deal kunnen instellen op 20%.

Stel doelen en volg de voortgang met ClickUp ClickUp Doelen is een van de beste apps voor het bijhouden van doelen om elke metriek in realtime te volgen voor meerdere gebruikers. Met ClickUp kun je monetaire targets instellen om bij te houden hoeveel omzet je maakt.

U kunt targets voor taken instellen om het voltooide werk te controleren. U kunt bijvoorbeeld elke kans instellen als een Taak. Wanneer elke Taak is Voltooid (of de Status verandert), zal ClickUp-taak automatisch de prestaties op uw statistieken evalueren!

En wat is er nog meer? U kunt ook gerelateerde doelen organiseren in mappen en de prestaties van meerdere targets bijhouden in één weergave.

Probeer voor inspiratie over de instelling van de juiste targets ClickUp's KPI sjabloon . Gebruik het om KPI's te visualiseren, leden van het team op één lijn te brengen met doelen en resultaten te visualiseren.

Dit sjabloon downloaden

4. Systemen instellen om gegevens voor elke metriek te verzamelen

Een van de grootste redenen waarom statistieken niet helpen, is wanneer er niet voor elk ervan nauwkeurige en tijdige gegevens worden verzameld. Hoe weet je bijvoorbeeld wat je conversiepercentage is als je niet elke lead, kans en deal op één platform bijhoudt?

Stel een uitgebreid platform in dat alle gerelateerde gegevens vastlegt. Geef alle relevante gebruikers toegang tot dit platform om de informatie regelmatig bij te werken.

taak in één keer uitvoeren!

Met ClickUp kunt u doelen en targets omzetten in Taken. U kunt gebruikers toewijzen, deadlines instellen, afhankelijkheid koppelen, aangepaste velden/ statussen maken, samenwerken aan opmerkingen en uw doelen agenderen, allemaal op één plek.

5. Prestaties beoordelen

Zodra u alle gegevens hebt verzameld, gebruikt u een rapportage-instrument om uw operationele prestaties te vergelijken met vastgestelde benchmarks, industrienormen of historische prestaties.

Als je conversieratio nog geen 25% is, voer dan retrospectieven uit met het team om te begrijpen waarom. Onderzoek de hoofdoorzaken van problemen of achterblijvende prestaties. Implementeer strategieën om het conversiepercentage snel te verbeteren.

Volg de voortgang van het werk en krijg kritisch inzicht met ClickUp ClickUp Dashboards helpen operations managers de prestaties van teams in realtime te volgen voor verschillende projecten. Gebruik ClickUp om:

Gedetailleerde statistieken bij te houden

De voortgang te visualiseren

Een weergave te creëren van de statistieken die er toe doen

De dagelijkse werkzaamheden te begrijpen

Aanpassingen te maken en verbetering te bereiken

Verbeter uw bedrijfsvoering met ClickUp

In de kern zijn operationele statistieken een manier om aandacht te besteden. Het is de manier van een business om te kijken naar de details van het dagelijkse werk.

Als de kosten per lead plotseling omhoog schieten, waarschuwt de metriek de marketinganalist. Als het team voortdurend te maken heeft met budgetoverschrijdingen, maakt het hoofd financiën zich zorgen. Als het verkoopteam een recordomzet behaalt, heeft het hoofd groei reden tot feestvieren. Belangrijke operationele statistieken houden bedrijven in contact met de realiteit.

Zonder de juiste tools om deze statistieken in te stellen, bij te houden en te beheren, kan een bedrijf struikelen en vallen of te dicht bij de zon vliegen.

Vermijd een van deze scenario's met ClickUp's speciaal ontworpen systemen voor het bijhouden van statistieken. Met ClickUp kunt u targets instellen, ze uitsplitsen in taken, gegevens verzamelen, gegevens verzamelen en gegevens verzamelen KPI rapportageen inzichten vergaren om de operationele efficiëntie exponentieel te verbeteren.

.