25 Product Marketing KPI's & Metrics om succes te volgen

Productmarketing bepaalt welke producten op de markt worden gebracht, aan wie, hoe, voor hoeveel en op welke manier. Met de groei van de technologie- en SaaS-industrie heeft productmarketing een hernieuwde rente gekregen.

Kan iedereen een productmarketeer zijn? Ja. Als ze de stem van de klant kunnen zijn en op basis van sleutelgegevens van gebruikers en de markt beslissingen kunnen nemen.

Om dit mogelijk te maken, hebben productmarketeers twee dingen nodig:

Productmarketinggegevens: Prestatie-indicatoren die als kompas dienen en marketeers door de complexiteit van consumentengedrag, markttrends en de effectiviteit van marketingstrategieën leiden.

Tools: Software en frameworks die de gegevens vastleggen die u nodig hebt om prestaties nauwkeurig te meten, zoals het productmarketingplatform van ClickUp. Het biedt een uitgebreid pakket functies voor het bijhouden, beheren en analyseren van producten marketing KPI's met precisie.

In deze blogpost verkennen we beide. Eerst begrijpen we de sleutelcijfers en het belang ervan, gevolgd door hoe je de juiste tools kunt gebruiken om succes op het gebied van productmarketing te garanderen.

Product Marketing Metrics in Business

Elke productbusiness moet zijn prestaties meten, niet alleen in termen van verkoop, maar ook in termen van verschillende leidende factoren. Dat is waar productmarketingcijfers bij helpen.

Wat zijn productmarketingcijfers?

Product marketing metrics zijn maatstaven voor het meten van de effectiviteit van marketingstrategieën over een bepaalde periode. Ze verbinden marketinginspanningen met businessresultaten.

Waarom zijn productmarketingcijfers belangrijk?

Zoals elke metriek, helpen productmarketing KPI's ook bij het evalueren van prestaties. Bovendien bieden ze aanzienlijke zakelijke voordelen op lange termijn, waaronder:

Het vergemakkelijken van datagestuurde productbeslissingen, inclusief grote beslissingen zoals de juiste functies om te bouwen voor de ideale klantpersoon (ICP)

Een cultuur van experimenteren mogelijk maken door meerdere campagne-ideeën te testen om succesvolle benaderingen te identificeren

De adoptie en retentie van klanten verhogen

Samen met deze statistieken, sjablonen voor productmarketing creëer herhaalbaarheid en efficiëntie in marketinginspanningen.

Hoe dragen productmarketingcijfers bij aan de business?

Het grootste voordeel van productmarketingcijfers is dat ze technologie, marketing en het verkoopteam helpen effectief samen te werken op basis van een gemeenschappelijke context en doelen. Ze stemmen de richting van het product af op de algemene doelstellingen van de organisatie.

Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat het bedrijfsdoel is om de loyaliteit van klanten te verhogen

Overeenkomstige productmarketingcijfers zijn de Net Promoter Score (NPS) en de jaarlijks terugkerende inkomsten

Om deze doelstellingen te bereiken, zouden productteams de functies waar klanten van houden verdubbelen, functies verbeteren waar ze ontevreden over zijn, probleemgebieden elimineren, enz.

Simpel gezegd vormen deze statistieken de brug tussen het product/de technologie en de klant, waardoor de reis soepel verloopt.

Laten we eens kijken naar enkele van de meest effectieve productmarketinggegevens die je in 2024 kunt bijhouden.

25 productmarketinggegevens om bij te houden in 2024

Elke dag verschijnen er honderden productbedrijven die unieke oplossingen bouwen voor nicheproblemen. Goede productmarketingcijfers kunnen het verschil maken tussen marktleiderschap en veroudering.

Kies uit de 25 beste productmarketingcijfers die we voor je hebben samengesteld de cijfers die het beste bij jouw bedrijf passen.

1. Netto Promotor Score (NPS)

Net promoter score meet de waarschijnlijkheid dat uw klant uw product aanbeveelt aan een vriend(in) of collega. Business vraagt meestal: "Op een schaal van 0-10, hoe waarschijnlijk is het dat u ons product aanbeveelt aan een vriend of collega?" Scores van 9-10 zijn promotors, 7-8 zijn passives en 0-6 zijn detractors.

NPS helpt bij het meten:

Klanttevredenheid met het product

Klantloyaliteit en waarschijnlijkheid van retentie

Effectiviteit van het product in vergadering met klanten

2. Klanttevredenheidsscore (CSAT)

CSAT meet klanttevredenheid door middel van enquêtes waarin de vraag wordt gesteld: "Hoe tevreden bent u met uw ervaring?" Het is veel eenvoudiger dan NPS en ook populairder.

3. Verlooppercentage

Het opzegpercentage is het aantal klanten dat stopt met het gebruik van uw product of dienst over een bepaalde periode. Voor SaaS-bedrijven kan dit het aantal klanten zijn dat het contract halverwege de cyclus beëindigt of aan het einde van de cyclus niet verlengt.

Churn rate = aantal klanten dat verloren is gegaan tijdens de periode / totaal aantal klanten aan het begin van de periode

Hoewel het opzegpercentage meer te maken kan hebben met het product dan met de marketing, kan een hoger opzegpercentage betekenen dat het marketingteam van het product bestaande klanten niet genoeg betrekt.

4. Gebruik van content

Contentgebruik bijhoudt hoe klanten omgaan met je marketingcontent. Dit kan betekenen:

Hoeveel mensen downloaden uw gated content?

Hoeveel van uw webpagina's geven ze weer?

Hoeveel tijd besteden ze aan het lezen van je blogberichten op de website?

Dit helpt marketeers te begrijpen welke typen content het meest effectief zijn om klanten te betrekken en conversies te stimuleren.

5. Omrekeningskoers

Conversiepercentage verwijst naar het percentage klanten dat de actie onderneemt die hen van de ene fase in uw marketingtrechter naar de volgende leidt. Dit kan zijn inschrijven voor een nieuwsbrief, een product downloaden, zich aanmelden voor een proefversie of een betalende klant worden.

Conversiepercentage = (aantal conversies / totaal aantal bezoekers) X 100

Conversieratio's meten de aantrekkelijkheid van uw aanbiedingen en helpen u bij het optimaliseren van de bottom-of-the-funnel (BOFU) interacties.

6. Leads conversiepercentage

Het conversiepercentage voor leads is iets specifieker en meet het percentage leads dat wordt omgezet in betalende klanten.

Leadconversiesnelheid = (Aantal nieuwe klanten / Totaal aantal leads) X 100

Het conversiepercentage voor leads is een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van je leadgeneratiemotor. Een zeer lage leadconversieratio kan erop wijzen dat je de verkeerde ICP's vangt of niet effectief met ze in gesprek gaat.

7. Kosten per lead (CPL)

Kosten per lead is het bedrag dat wordt uitgegeven aan marketing om een nieuwe lead te werven via verschillende kanalen zoals zoeken, sociale media, gebeurtenissen, enz.

CPL = Totale kosten van een marketingcampagne / Aantal gegenereerde leads

Leads leggen de kracht van een organisatie vast aan de bovenkant van de trechter. CPL laat uw vermogen zien om bewustzijn en rente te genereren met minimale investeringen. Het speelt ook een sleutel rol bij het identificeren van kanalen die werken en het investeren daarin.

8. Betrokkenheid bij sociale media

De mate van sociale-mediabetrokkenheid kwantificeert de mate van interactie die gebruikers hebben met de sociale-mediacontent van een merk, waaronder 'vind ik leuk', delen, opmerkingen en volgen.

Sociale-mediabetrokkenheid = (Totale betrokkenheid / totaal aantal vertoningen) X 100

Deze metriek helpt productmarketeers bij het evalueren van de effectiviteit van sociale-mediastrategieën bij het opbouwen van merkbekendheid en merkbetrokkenheid. Hoewel dit een ijdelheidsmeting lijkt, kan het een leidende indicator zijn voor de effectiviteit van sociale media als kanaal voor het genereren van bewustzijn en rente.

9. Duur van de sessie

De duur van een sessie is de gemiddelde tijd die een gebruiker tijdens één sessie op uw website doorbrengt.

Alle goede marketinganalyseprogramma's meten de sessietijd als een belangrijke maatstaf voor de betrokkenheid van gebruikers en de kwaliteit van de content op de site. Langere sessies kunnen duiden op interessantere content of een effectievere gebruikersinterface.

10. Pageviews per sessie

Pageviews per sessie meet het gemiddelde aantal weergegeven pagina's tijdens een sessie.

In combinatie met de duur van een sessie meten pageviews per sessie hoe goed uw content de aandacht van de gebruiker vasthoudt, waardoor de kwaliteit van de sitenavigatie en content kan worden verbeterd.

11. Openings- en doorklikratio's per e-mail (CTR)

Het percentage geopende e-mails meet het percentage ontvangers dat een e-mailcampagne opent. Het doorklikpercentage houdt bij hoeveel mensen op een link in de e-mail hebben geklikt.

Alle e-mailcampagnes ter wereld kunnen nutteloos zijn als gebruikers de berichten die u naar hen stuurt niet openen of lezen. De open- en doorklikratio van e-mails is het bewijs dat u niet schreeuwt in de stem (of helaas wel).

CTR meet niet alleen de prestaties van je e-mailcampagnes, het geeft ook aan hoe aantrekkelijk je berichten en aanbiedingen zijn voor de target doelgroep.

12. Bouncepercentage

Het bouncepercentage is het percentage bezoekers van een website die na weergave van slechts één pagina weggaan. Stelt u zich eens voor dat een prospect die interesse heeft in uw product vertrekt zonder er iets over te weten te komen. Dat is een slecht scenario.

Het bouncepercentage kan daarop wijzen:

De content op de site niet relevant is voor de gebruiker

Er is geen call-to-action die de gebruiker dwingt om te reageren

De site te traag is en de gebruiker niet kon worden gestoord

De gebruiker heeft gevonden wat hij nodig had en is niet geïnteresseerd

Algemeen wordt aangenomen dat een hoog bouncepercentage slecht is. Dat hoeft niet zo te zijn. Als je klant op de landingspagina alles krijgt wat hij nodig heeft en dan weer vertrekt, heb je misschien wel een geweldige landingspagina.

Gebruik deze metriek naast het traject van de gebruiker en de verwachte actie voordat je beslist hoe je presteert.

13. Kosten voor klantenwerving (CAC)

CAC is het bedrag aan marketing- en verkoopkosten dat wordt gemaakt om een nieuwe klant te werven. CAC = Totale acquisitiekosten / Aantal nieuwe klanten

CAC is een primaire indicator voor de efficiëntie van marketinginspanningen. Als de kosten voor het werven van een klant hoger zijn dan de inkomsten die je eruit haalt, moet je je strategie op de lange termijn misschien aanpassen, tenzij je 'customer lifetime value' het goedmaakt.

14. Klantlevensduurwaarde (CLV)

Customer lifetime value is de schatting van hoeveel een bedrijf kan verdienen aan één enkele klant gedurende hun relatie.

CLV = Gemiddelde aankoopwaarde van een klant X het aantal aankopen per jaar X gemiddelde klantlevensduur

CLV helpt bij het meten:

Efficiëntie van marketinginspanningen

ROI op marketinginvesteringen

CAC-efficiëntie, op basis waarvan u toekomstige budgetten kunt ontwerpen

15. Weergaven van onboarding content/gidsen

Het aantal weergaven van onboarding content/handleidingen meet het aantal keren dat nieuwe gebruikers het onboarding-materiaal weergeven of er interactie mee hebben. Het is een sleutelmaatstaf voor het evalueren van de effectiviteit van uw customer success team.

Veel weergaven en positieve feedback op onboarding content duiden op een soepele overgang voor nieuwe gebruikers, terwijl een lage betrokkenheid kan duiden op verwarring of een gebrek aan rente. Een lage weergave kan er ook op wijzen dat het product eenvoudig te gebruiken is en dat klanten geen ondersteuning nodig hebben. En hoge weergaven kunnen betekenen dat het product ingewikkeld is.

Deze metriek moet dus worden weergegeven in combinatie met andere klanttevredenheidsmetingen met betrekking tot onboarding.

16. Rendement op Marketinginvestering (ROMI)

ROMI of marketing ROI berekent de verkoop/winst die gegenereerd wordt uit marketinginvesteringen.

ROMI = (Verkoop toe te schrijven aan marketing - marketingkosten)/marketingkosten

Van marketing naar verkoop zijn er meerdere stappen. Instance, een zoekadvertentie moet impressies krijgen, dan klikken, dan leads, dan door de pijplijn naar demo/proefversie en uiteindelijk verkoop. Met tools voor het in kaart brengen van processen kunt u deze reis bijhouden en de snelheid van dit proces in dollars meten.

17. Goedkeuringspercentage voor functies

Het adoptiepercentage voor functies is het aantal mensen dat een nieuwe functie van uw product gaat gebruiken binnen een bepaald tijdsbestek na de release.

Adoptiegraad functie = (aantal gebruikers die de functie hebben gebruikt / totaal aantal gebruikers) \ 100

Deze productmarketingmeting helpt teams inzicht te krijgen in de ontvangst en bruikbaarheid van nieuwe functies.

18. Verlatingspercentage van winkelwagen

Het percentage winkelwagentjes dat wordt achtergelaten is het percentage online shoppers die items aan hun winkelwagentje toevoegen, maar vervolgens afzien van de aankoop.

Als productmarketeer is dit een sleutel tot het begrijpen van hiaten in de klantervaring en het oplossen ervan.

19. Score klantbetrokkenheid

De score voor klantbetrokkenheid geeft aan in welke mate je klanten betrokken zijn bij je product of dienst. Je kunt vragen beantwoorden als:

Hoe vaak loggen ze in op hun account?

Hoeveel functies gebruiken ze?

Hoeveel van je Instagram posts liken ze?

Deze score helpt bedrijven om zeer betrokken gebruikers te identificeren voor upsell-mogelijkheden en gebruikers die het risico lopen om te veranderen voor gerichte klantbehoudsinspanningen.

20. Retentiegraad

Retentiepercentage is, net als conversiepercentage, het percentage gebruikers dat consequent en met regelmatige tussenpozen de verwachte actie uitvoert. Dit kan zijn:

Luisteren naar wekelijkse afleveringen van je podcast

De gratis versie van je product blijven gebruiken

Hun abonnement op je product verlengen

Retentiepercentage = [Totaal aantal klanten - nieuwe klanten voor die periode]/totaal aantal klanten], weergegeven als een percentage

Een hoge retentiegraad wijst op een hoge klanttevredenheid over het product, de relatie, de prijs, enz.

21. Rendement van producten

Het percentage geretourneerde producten meet het percentage producten dat door klanten wordt geretourneerd.

Productretourpercentage = totaal aantal retouren / totaal aantal aankopen [kan ook worden berekend voor afzonderlijke producten]

Je kunt het retourpercentage ook berekenen voor individuele producten door de retouren voor dat product te delen door de aankopen.

Het is essentieel voor het beoordelen van de productkwaliteit, de klanttevredenheid en de effectiviteit van het retourbeleid. Een hoog retourpercentage kan duiden op problemen met productverwachtingen of kwaliteit.

22. Tijd tot waarde (TTV)

Time to value meet de tijd die een klant nodig heeft om waarde te realiseren uit een product of dienst na aankoop. Als je pizza verkoopt, kun je de honger meteen stillen. Maar als je een projectmanagementsysteem verkoopt, kan het een paar weken, zo niet maanden, duren voordat je waarde realiseert.

Productmarketingteams gebruiken deze metriek om de effectiviteit van onboardingprocessen en de initiële gebruikerservaring te evalueren. Een kortere TTV kan leiden tot een hogere klanttevredenheid en retentie.

23. Marktaandeel

Marktaandeel verwijst naar hoeveel van de marktkansen je hebt veroverd. Instance, als er in een jaar 1 miljoen auto's worden verkocht en BMW verkoopt er daarvan 200.000, dan is hun marktaandeel 20%.

Marktaandeel = (Verkoop bedrijf / Verkoop industrie) X 100

Marktaandeel wordt gebruikt door productmarketeers om inzicht te krijgen in kansen. Instance, als je 10% van de markt hebt veroverd, kun je investeren in het vergroten van je marktaandeel. Maar als u 100% van de markt in handen hebt, kunt u uw strategie om de markt zelf uit te breiden misschien beter heroverwegen.

24. Gemiddelde inkomsten per gebruiker (ARPU)

ARPU is precies wat er op de Box staat. Het wordt berekend door de totale inkomsten te delen door het totale aantal gebruikers tijdens de periode.

Voor SaaS-gebaseerde productbedrijven die het prijsmodel op basis van gebruik volgen, is ARPU een kritieke metriek. Prijsmodellen gebaseerd op gebruikers, zoals Netflix, hebben mogelijk een consistente ARPU, waardoor het overbodig wordt.

Maar voor een merk als Mailchimp, dat factureert op basis van het aantal verzonden e-mails of het aantal contacten dat je hebt, helpt APRU bij het evalueren van de inkomstengenererende capaciteit van hun gebruikersbestand.

25. Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR)

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn maandelijks terugkerende inkomsten de totale abonnementen die klanten betalen gedurende een periode van een maand.

MRR = Totaal aantal betalende klanten X de gemiddelde inkomsten per gebruiker

MRR is essentieel voor het begrijpen van de kasstroom en het voorspellen van toekomstige inkomsten. Vooral voor bedrijven die abonnementen afsluiten is het een sleutelindicator voor prestaties en financiële kracht.

Nu je weet wat je moet bijhouden, laten we eens kijken hoe.

Hoe productmarketing-KPI's bijhouden

De meeste productmarketingteams werken met verschillende tools voor campagnes, creatives, analyses, enz. Het bijhouden van deze statistieken kan een vervelende taak worden. ClickUp's productmarketingsoftware is ontworpen om precies dat probleem op te lossen. Dit is hoe een robuuste tool zoals ClickUp u kan helpen bij het bijhouden en bereiken van uw productmarketingdoelen.

Stel uw productmarketingdoelen vast

Gebruik ClickUp Doelen om specifieke, meetbare doelen in te stellen die rechtstreeks gekoppeld zijn aan uw productmarketingstrategieën. Als u kaders voor doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR) gebruikt, gebruikt u ClickUp om elke doelstelling op te splitsen in kwantificeerbare sleutelresultaten, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang en resultaten te meten.

Maak dit sneller met de ClickUp sjabloon voor sleutelprestatie-indicator (KPI) . Aanpassen, instellen en aan de slag met marketing!

Integreer uw productmarketingprojecten

Voeg al uw projecten als taken toe aan ClickUp, zodat het een centrale hub wordt voor uw productmarketinginspanningen. Deze consolidatie zorgt ervoor dat geen enkele Taak tussen wal en schip valt en maakt een naadloze samenwerking tussen de leden van uw teams mogelijk.

En wat is er nog meer? U kunt de rapportage van doelen automatiseren op basis van voltooide taken op ClickUp's marketing tool voor projectmanagement .

Productmarketing relaties beheren

Bij productmarketing is een bereik van mensen betrokken op het gebied van product, content, ontwerp, marketing, succes bij de klant en meer. Met ClickUp kunt u uw productmarketingtaken beheren, gebruikers toewijzen, afhankelijkheid taggen en toegang geven aan externe belanghebbenden, allemaal op één plek.

Beoordelen en terugblikken

Met ClickUp kunt u het werk van uw team consolideren om de prestaties op één plaats te beoordelen.

Verbind Taken met doelstellingen voor een duidelijk overzicht van inspanning tot resultaat

Met meer dan 100 integraties kunt u gegevens van verschillende platforms naar ClickUp brengen

Gebruik deze gegevens om aangepaste rapporten te maken om de productmarketinggegevens bij te houden die u belangrijk vindt

ClickUp Dashboards bieden een geconsolideerde manier om statistieken te visualiseren, van websiteverkeer en conversiepercentages tot scores voor klantbetrokkenheid en marktaandeel. Analyseer trends, identificeer gebieden voor verbetering en neem datagestuurde beslissingen om uw productmarketingstrategieën te verbeteren.

Afspoelen, herhalen

Een wendbare organisatie streeft voortdurend naar verbetering van inspanningen en resultaten. Gebruik functies voor samenwerking zoals opmerkingen, realtime bewerking van documenten, enz. om feedback te bespreken.

Neem feedback en inzichten op in uw productmarketingstrategie. Pas je projectmanagement doelen en OKR's aan op basis van prestatiemetingen.

Verbeter uw productmarketing KPI's met ClickUp

Goede productmarketing heeft statistieken en tools nodig. In deze post bespreken we 25 voorbeelden van metrics.

Aan de andere kant kunt u verschillende digitale marketing apps om je strategie uit te voeren. Om gegevens over websiteverkeer vast te leggen, zou je bijvoorbeeld Google Analytics kunnen gebruiken, e-mailcampagnes via MailChimp kunnen versturen of Canva kunnen gebruiken voor ontwerpen. Elk van deze tools creëert zijn eigen gegevenssilo's, die je productmarketingcontext versnipperen.

ClickUp's uitgebreide software voor productmarketing verenigt uw werkruimte en stelt u in staat om uw inspanningen te beheren, bij te houden en te analyseren. Of u nu op zoek bent naar marketingtools voor kleine bedrijven of een Enterprise, ClickUp kan zich aanpassen.

Zie het in actie. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .

Veelgestelde vragen over product marketing statistieken

1. Wat zijn KPI's in marketing?

Key Performance Indicators of KPI's in marketing zijn kwantificeerbare meetgegevens die worden gebruikt om het succes en de effectiviteit van marketingactiviteiten te evalueren. Ze helpen bedrijven om prestaties bij te houden, strategieën aan te passen en datagestuurde beslissingen te nemen.

2. Wat zijn KPI's in productbeheer?

In productmanagement is een KPI een meetbare waarde die aantoont hoe effectief een product zijn doelstellingen bereikt.

Enkele van de meest gebruikte productmanagement KPI's en statistieken zijn:

Betrokkenheid van gebruikers

Klanttevredenheidsscore (CSAT)

Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) of jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR)

Churn-cijfer

Functie-adoptiegraad

Conversiepercentage

Tijd tot de markt

3. Hoe meet je het succes van productmarketing?

Het succes van productmarketing wordt gemeten met KPI's die zijn afgestemd op het aanbod van de organisatie. Als u bijvoorbeeld een abonnement aanbiedt, kan jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) of maandelijks terugkerende omzet (MRR) een sleutel zijn. Als je een product-geleide groeistrategie (PLG) volgt, kan NPS een sleutelmaatstaf zijn.

Dit is een gestructureerde manier om het succes van productmarketing te meten: