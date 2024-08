Een klant factureren: Professionele manieren om het factureringsproces af te handelen

Late betalingen zijn een verrassend veel voorkomende gebeurtenis geworden in de zakenwereld. Volgens een rapportage over betalingsachterstanden uit 2022 maar liefst 87% van de bedrijven worstelt met vertraagde factuurbetalingen, wat leidt tot tijdverlies, kosten en een hogere werklast voor debiteuren.

Slechte factureringspraktijken zijn enkele van de meest voorkomende redenen achter te late betalingen. Een factuur vol fouten of onduidelijke onderdelen vertraagt niet alleen je cashflow, maar kan ook als slordig en onprofessioneel overkomen bij je client.

In deze gids ontrafelen we de complexiteit van het factureringsproces voor clients, waarbij het draait om consistentie, professionaliteit en efficiëntie. 🧑‍💼

We laten je zien hoe je een client factureert aan de hand van drie aspecten:

Stappen om een goed werkend facturatiesysteem op te zetten Tips voor het opvolgen van gemiste betalingen Praktische manieren om het factureren van clients te vereenvoudigen met de juiste software

Aan het einde van deze cursus zul je in staat zijn om je factureringslogistiek zo te manoeuvreren dat tijdige betalingen mogelijk zijn en langdurige relaties met klanten op te bouwen .

Inzicht in facturering voor clienten: De basis

Het factureren van klanten is cruciaal voor het behouden van een gezonde werkstroom en voor de financiële stabiliteit van een bedrijf. Het is niet alleen een proces voor het versturen van facturen, maar eerder een geïntegreerde aanpak die verschillende praktijken omvat binnen een bepaald tijdsbestek, bijvoorbeeld maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks.

Een oplossing voor client billing bestaat uit het maken van gedetailleerde facturen met gespecificeerde goederen en diensten, samen met de eenheidsprijs, de verkochte hoeveelheid en het totaal verschuldigde bedrag.

Afhankelijk van het rechtsgebied van uw bedrijf kan het proces het berekenen en toevoegen van relevante belastingen, vergoedingen of kortingen omvatten.Vervolgens kunt u uw factureringssysteem voor clients opbouwen rond verschillende factureringsmethoden. Voorbeeld:

Per uur factureren

Een vast tarief voor een project in rekening brengen

Een abonnement of retainer factureringssysteem aannemen

Op inkomsten- of kostenreductie gebaseerde prijzen hanteren

Kies de methode die het beste de waarde weergeeft die je biedt en die aansluit bij de verwachtingen van de client - het gaat allemaal om het opbouwen van vertrouwen en transparantie.

Een ideaal factureringssysteem voor clients richt zich ook op het centraliseren van records, het bijhouden van de voortgang van betalingen en het optimaliseren van processen om de efficiëntie te verbeteren.

Een effectief factureringssysteem ontwikkelen: Stappen en beste praktijken

Uw factureringssysteem in topvorm krijgen is een slimme zet, maar het vereist wel werk. U moet een soepel proces creëren dat niet alleen transacties in een handomdraai laat verlopen, maar ook een extra vleugje efficiëntie en professionaliteit toevoegt aan uw financiële activiteiten.

Als het ontwikkelen van factureringssystemen nieuw voor je is, is hier een stap-voor-stap proces dat je kunt volgen:

Analyseer uw huidige factureringslogistiek voor clients op het gebied van prijsmodellen, nalevingsvereisten, enz. U kunt overwegenSWOT ofGAP-analyse om te zien hoe het systeem kan worden verbeterd Verkrijg uwaccounting- of factureringsteam aan boord om te brainstormen over een factureringssysteem en dit af te ronden Kies een geschikt facturerings- ofsoftware voor projectmanagement (zoals ClickUp) om uw factureringsprocessen digitaal te ondersteunen Biedentrainingsvideo's of schriftelijke handleidingen om uw team te helpen omgaan met het factureringssysteem Het systeem regelmatig herzien en optimaliseren

Terwijl je je mouwen opstroopt en werkt aan de implementatie van een functioneel factureringssysteem, raden we je aan deze drie best practices te gebruiken om je factureringsprocessen verder te verbeteren.

1. Houd uw voorstel of werkomschrijving transparant Een voorstel maken of

werkomschrijving (SOW) is meer dan alleen maar pen op papier zetten; het gaat erom de basis te leggen voor een succesvolle samenwerking met de client. SOW's hebben als doel precies te specificeren waaraan je gaat werken, evenals de deliverables, deadlines en kosten. Open en eerlijk zijn over jullie voorwaarden is essentieel omdat het de weg vrijmaakt voor een vruchtbare relatie.

Als jij of je team hulp nodig hebben bij het schrijven van professionele voorstellen, gebruik dan de ClickUp Offerteaanvraag (RFP) sjabloon voor werkverklaring . Het helpt bij het creëren van transparante, gestandaardiseerde en uitgebreide SOW's, waardoor facturatieconflicten tot een minimum worden beperkt.

Maak samen met uw leverancier een samenvatting van uw eerste project door deel te nemen aan het ClickUp Statement of Work Template, een volledig aanpasbaar vooraf ontworpen SOW-document

Zodra uw client het voorstel ondertekent, wordt het een wettelijk bindende overeenkomst die beide partijen beschermt. Als er een factureringsgeschil ontstaat, kan naar dit document worden verwezen als een bron van waarheid om het probleem op te lossen.

2. Implementeer een consistent factureringsschema

Het opstellen en naleven van een consistent factureringsschema bevordert de voorspelbaarheid van processen en stroomlijnt de werkstroom. Het is essentieel om specifieke factureringsdata in te stellen die zijn afgestemd op de factureringscyclus van uw client.

Of je nu kiest voor een wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse factureringsfrequentie, de sleutel is om het schema religieus aan te houden . Deze consistentie is een preventieve maatregel om verwarring te voorkomen en het risico op late of gemiste betalingen te verminderen.

3. Verstrek gedetailleerde facturen voor probleemloze transacties

Volgens factureringsstatistieken van Skynova is bijna tweederde van de betalingsachterstanden terug te voeren op onnauwkeurigheden in het facturatieproces. Dit onderstreept de onmisbaarheid van een facturatiesysteem dat dient als een nauwkeurig, foutloos communicatiemiddel.

De meeste managers vinden dat een informatieve factuur het volgende moet bevatten:

Naam, adres en contactgegevens van het bedrijf

Naam, adres en contactgegevens van de client

Een gedetailleerde specificatie van de geleverde diensten of producten

Het totaal verschuldigde bedrag, inclusief gemakkelijk te volgen parameters over belastingen of extra kosten

Bankgegevens voor betaling

Vier tactieken voor het opvolgen van gemiste betalingen

Hoe geavanceerd je facturatiesysteem ook is, er kunnen altijd situaties zijn waarin een client een betaling mist. Hoewel dit een ongemakkelijke positie is, is het cruciaal om hier professioneel mee om te gaan.

Hier zijn vier tactieken die je helpen om het probleem met finesse aan te pakken, zodat de relatie met je client intact blijft en achterstallige betalingen in der minne worden geschikt.

1. Stel duidelijke verwachtingen in met beleefde communicatie

Herinner de client aan de betalingsvoorwaarden, deadlines en eventuele boetes voor te late betalingen.

Stel een herinnering op die zowel streng als respectvol is. Je kunt de achterstallige betaling voorzichtig onder de aandacht brengen en het bedrag en de deadline vermelden. Spreek je medeleven uit als de situatie daarom vraagt en geef de nodige toelichting om je toewijding aan een coöperatieve en duurzame samenwerking verder te demonstreren.

Een solide hebben geschreven contract dient hier als eerste verdedigingslinie.

Aangezien de overeenkomst de details van het project, prijzen, tijdlijnen en het betalingsproces beschrijft, wordt het een referentiepunt voor verwachtingen. Gebruik dit dus als een ondersteunend document voor duidelijke communicatie wanneer het opvolgen van gemiste betalingen .

2. Geautomatiseerde herinneringen instellen

Een geautomatiseerd systeem voor betalingsherinneringen werkt als een zacht maar hardnekkig duwtje in de rug, waarbij clients worden herinnerd aan aanstaande of achterstallige betalingen zonder dat er voortdurend handmatig hoeft te worden ingegrepen. Door de herinneringen af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker, verbetert u de gebruikerservaring en draagt u bij aan een meer persoonlijke en attente betalingsherinnering communicatieaanpak .

Het is echter essentieel om een balans te vinden tussen vasthoudendheid en geduld. Automatische betalingsherinneringen zijn een waardevol hulpmiddel om tijdige betalingen te garanderen, maar ze mogen de client niet overweldigen of de relaties onder druk zetten.

3. Bied flexibele oplossingen

Als u te maken hebt gehad met een situatie waarin een client een betaling heeft gemist, is het belangrijk om contact op te nemen en extra oplossingen aan te bieden om het probleem op te lossen. Dat kan:

Overweeg een alternatief betalingsabonnement aan te bieden om hun last te verlichten . Bijvoorbeeld: Verdeel het totaal te betalen bedrag in kleinere, beheersbare termijnen Een realistische tijdlijn afspreken voor de betalingen

. Bijvoorbeeld: Maak verschillende betalingswijzen mogelijk , zoals:

Cheque Overschrijving Krediet of betaalkaart Digitale portemonnees

, zoals:

De essentie van deze praktijk is dat de client zich ondersteund voelt terwijl hij zijn toewijzing nakomt.

4. Gebruik juridische stappen als laatste redmiddel

Het is onredelijk om het een client gemakkelijk te maken als uw bedrijf voortdurend lijdt onder zijn onvermogen om zijn toezeggingen na te komen. Gerechtelijke stappen kunnen nodig zijn als laatste redmiddel als alle communicatie- en betalingspogingen geen succes blijken te hebben.

Een optie is het inschakelen van een factoring- of incassobureau. Dit zijn professionele groepen die het invorderingsproces efficiënt kunnen afhandelen, zij het tegen een kostprijs - meestal een percentage van het ingevorderde bedrag.

Als alternatief raden deskundigen aan om een advocaat te raadplegen om de juridische mogelijkheden te onderzoeken. Rechtbank voor geringe vorderingen is over het algemeen geschikt voor kleine bedragen, terwijl voor grotere vorderingen een procedure bij een burgerlijke rechtbank nodig kan zijn.

Weet dat juridische stappen er in de meeste gevallen toe leiden dat u uw client verliest. Het zou een laatste redmiddel moeten zijn na alle andere onderhandelingsmogelijkheden en CRM-strategieën hebben gefaald.

Software voor projectmanagement gebruiken om clients efficiënt te factureren

Tot op zekere hoogte hangt de financiële stabiliteit van eigenaren en professionals van kleine bedrijven af van hoe goed ze omgaan met het factureringsproces voor clients.

Je kunt niet langer vertrouwen op handmatige administratie of uitgebreide spreadsheets om je te helpen - die zijn tijdrovend en kunnen onbetrouwbaar zijn. De oplossing? Gebruik een softwareprogramma voor projectmanagement om structuur aan te brengen in uw factureringssysteem!

Projectmanagement tools zijn alles-in-één oplossingen die veel aspecten van facturatie kunnen vereenvoudigen door verschillende financiële processen te verenigen binnen een gecentraliseerd platform. Zo zijn er bijvoorbeeld tools zoals ClickUp bieden niet alleen een uitgebreide CRM-oplossing, maar bieden ook mogelijkheden voor tijdsregistratie, overzichten van clients en geautomatiseerde herinneringen. Bovendien worden ze geleverd met talloze sjablonen die uw factureringsproces beter beheersbaar maken.

Bewaak projectupdates, beheer factureringsworkflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

Laten we eens kijken hoe u enkele van de handige functies van ClickUp kunt gebruiken om uw factureringsefficiëntie en -nauwkeurigheid te verbeteren!

1. Visualiseer factureringsworkflows met de ClickUp CRM oplossing

Factureringsprocessen worden gecompliceerder naarmate uw bedrijf groeit, omdat er complexere projecten moeten worden aangepakt. Maar met de zeer schaalbare ClickUp CRM suite is het omgaan met zowel clients als factureringspraktijken eenvoudig en effectief!

Beheer klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie in ClickUp vanaf elk apparaat

Met ClickUp kunt u alle informatie over accountbeheer en taken centraliseren en een aangepaste ClickUp-werkruimte creëren met flexibele weergavemogelijkheden voor gegevens. Dit helpt u of uw team toegang te krijgen tot nauwkeurige gegevens over het werk dat Klaar heeft verricht en het factureringsmodel om het factureringsproces te versnellen.

Of je nu deadlines voor betalingen, bestellingen of voorraadniveaus wilt bijhouden, het platform maakt werken met clients heel eenvoudig! Hier volgt een blik op enkele andere handige CRM functies binnen ClickUp:

Hiërarchie van mappen en lijsten om informatie over clients naar wens te organiseren

ClickUp Documenten om documenten zoals SOP's en voorstellen te schrijven en op te slaan

Gebruiksvriendelijke native integraties en integraties met derden met factureringssoftware en andere tools

Numerieke velden om items als grootte van de deal en omzet sneller te berekenen

Filters en tags om specifieke factuurgegevens te vinden

Geef de tijdsregistratie van taken en locaties weer voor een vereenvoudigde blik op de voortgang van het team

Met de ingebouwde rapportages en aantekeningen kunnen uw clients precies zien waar hun geld naartoe gaat, wat vertrouwen schept en de waarde van uw diensten benadrukt. Door uw tijdgebruik te optimaliseren, zult u een tastbare winststijging zien, wat op elke goede dag een win-win is! ✌️

Heb je een dienstverlenend bedrijf dat veel onderweg is? Registreer en toon factureerbare uren vanaf elke locatie met ClickUp's gratis mobiele app of Extensie voor Chrome !

Bonus: Verken de top software voor tijdsregistratie voor Mac-gebruikers !

3. Geniet van uitgebreide klantoverzichten met ClickUp weergaven ClickUp weergaven zijn als uw verzameling brillen voor verschillende gelegenheden. Net zoals u een specifieke bril kiest om te lezen, autorijden of van het landschap te genieten, geven de weergaven van ClickUp u verschillende perspectieven voor verschillende Taken, elk ontworpen om de manier waarop u uw clients accounts en factureringsworkflows ziet en behandelt te verbeteren.

Laten we bijvoorbeeld inzoomen op twee bijzonder waardevolle weergaven voor facturering: Weergave Taak en Tabel weergave . Ze geven je een overzicht van je klanten en accounts en consolideren alle factureringsinformatie in één platform.

Taak weergaven

Taakweergaven bieden verschillende manieren om naar uw factureringstaken te kijken en u kunt zelf beslissen hoe u groepeer , sorteren en filter hen.

Je kunt deze weergaven verder naar wens aanpassen in lay-outs zoals Lijsten, Kalenders en Gantt Grafieken. En het leuke is? Deze aanpassingen werken over de hele linie, waardoor je een overzicht krijgt van de grote lijnen - de Weergave van alles -van al uw factureringsworkflows.

De weergave Alles biedt een holistisch perspectief op al uw factureringstaken, zodat u een duidelijk inzicht in en controle over al uw financiële taken hebt

Snelle tip: Geef elke weergave van Taken een naam die voor jou logisch is. Geef een Taak bijvoorbeeld de naam Due als deze taken laat zien gesorteerd op hun deadline. Of noem een ander Client XYZ als het account-specifieke factureringsinformatie uitfiltert. Naast het labelen kun je ook weergaven met prioriteit vastmaken voor een betere toegankelijkheid.

Tabel weergave

Als je van razendsnelle spreadsheets en dynamische visuele databases houdt, is de tabelweergave je commandocentrum voor het organiseren en overzien van factureringstaken. Stel je voor budgetten beheren , vastleggen en verwerken van informatie over clients en het stroomlijnen van de factureringstaken - alles in een responsieve en intuïtieve tabel format.

ClickUp's Aangepaste velden maken het gemakkelijk om specifieke factureringsdetails, zoals Valdatum, Betalingsmethode en Currency vast te leggen, zodat factureringsprocessen efficiënt en georganiseerd verlopen.

Organiseer, sorteer en filter taken in de ClickUp-taakweergave van 3.0 om sneller inzicht te krijgen in al uw werk

4. Gebruik automatisering in ClickUp om factureringsprocessen efficiënter te maken

Het factureren van clients kan een vervelende beheerderstaak zijn met meerdere stappen, waardoor het hele proces foutgevoelig wordt. Gelukkig kunt u de handmatige werklast minimaliseren door specifieke terugkerende taken of betalingen te automatiseren. Volgens een B2B-enquête ziet 71% van de experts automatisering als de beste oplossing belangrijkste factureringstrend van 2023 !

De ClickUp Automatiseringen functie revolutioneert het factureringslandschap door u in staat te stellen Taken te stroomlijnen en routineprocessen op rolletjes te laten lopen. Gebruik meer dan 100 vooraf gebouwde opties of maak uw eigen automatiseringen voor acties zoals status updates, herinneringen voor deadlines en factureringsfollow-ups.

De instelling van ClickUp Automatiseringen vereist geen kennis van codering.

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten in ClickUp of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

5. Gebruik ClickUp sjablonen om factureringsprocessen consistent te maken

Facturatie en CRM sjablonen zijn de onbezongen helden voor veel starters en eigenaren van kleine bedrijven. Ze beloven consistentie en nauwkeurigheid van facturen en voegen tegelijkertijd structuur toe aan je factureringstraject.

ClickUp heeft een verzameling sjablonen voor facturering voor talloze gebruikssituaties. Dit zijn onze favorieten:

Word snel betaald met behulp van dit ClickUp factuur sjabloon

Factureer klanten met vertrouwen: Ontdek ClickUp

Onze aanbevolen best practices en functiesuggesties helpen u in een mum van tijd een effectief factureringssysteem op te zetten! U zult minder gemiste betalingen ontvangen en meer tijd overhouden om relaties met clients op te bouwen en uw financiën te abonneren. Gratis aanmelden om te zien hoe ClickUp uw factureringsworkflows kan verbeteren! Het is een tool met een topbeoordeling en een uitstekende reputatie Helpcentrum voor nieuwe gebruikers. 🌻