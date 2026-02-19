10 beste alternatieven voor Stepfun AI voor [jaar]

Net als de meeste standalone AI-tools heeft Stepfun AI zijn sterke punten. Maar teams die het gebruiken, merken vaak dat ze tussen tabbladen moeten schakelen om hun werk klaar te krijgen.

Je moet de context uit je projectplan kopiëren en plakken in de AI en vervolgens de resultaten terugzetten in je takenlijst. Het resultaat? Je verliest kostbare tijd en focus bij elke omschakeling.

Uit onderzoek van ClickUp blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Als u hier bent, heeft u waarschijnlijk ook gemerkt dat tools die geïsoleerd blijven van uw werk alleen maar de overheadkosten verhogen.

Als uw team op zoek is naar AI-tools om sneller te kunnen werken, vindt u in deze gids 10 praktische alternatieven voor Stepfun AI, van open-source modellen voor ontwikkelaars tot een Converged AI Workspace: een geconsolideerd platform met ingebouwde AI als intelligentielaag om uw werk te begrijpen. (Spoiler alert: het is ClickUp )

De beste alternatieven voor Stepfun AI in één oogopslag

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp Teams die AI willen integreren in hun dagelijkse werkbeheer ClickUp Brain, ClickUp automatisering, ClickUp documenten, meer dan 15 weergaven Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen DeepSeek Ontwikkelaars die open-source redeneringsmodellen nodig hebben DeepSeek-R1, open-source gewichten, coderingsmogelijkheden Op API gebaseerde prijzen Qwen Meertalige teams die Chinese/Engelse AI nodig hebben Qwen2. 5 modellen, multimodale ondersteuning, lange context Open source; cloud-API beschikbaar Zhipu AI Chinese ondernemingen die behoefte hebben aan conforme AI GLM-4-serie, Enterprise API, documentlevering Prijzen voor ondernemingen Minimax Creatieve teams gericht op AI-stem en contentgeneratie Hailuo 2. 3-videomotor, Speech 2. 8, conversationele AI Op API gebaseerde prijzen Moonshot Teams die een lange context nodig hebben voor documentanalyse Kimi-assistent, contextvensters met miljoenen tokens, documentverwerking Gratis en betaalde niveaus Baichuan Chinese ondernemingen die gelokaliseerde LLM's nodig hebben Baichuan-modellen, implementatie in ondernemingen, adaptieve hallucinatie Prijzen voor ondernemingen ModelBest Onderzoekers die efficiënte kleine modellen onderzoeken MiniCPM-familie, edge-implementatie, open source Open source Infinigence AI Teams die geoptimaliseerde inferentie nodig hebben Inference-optimalisatie, Omni-model, FlashDecoding++-engine Aangepaste prijzen Notion AI Teams die Notion al gebruiken Vragen en antwoorden over werkruimtes, schrijfhulp en automatisch invullen Add-on van inbegrepen in betaalde abonnementen

Waarom kiezen voor alternatieven voor Stepfun AI?

Hoewel Stepfun indrukwekkende videogeneratiemogelijkheden en concurrerende prijzen biedt op zijn thuismarkt, bent u misschien op zoek naar een alternatief. Dit gebeurt vaak wanneer praktische obstakels Work Sprawl triggeren. Hierdoor wordt uw team gedwongen om verspreide tools te beheren die niet met elkaar communiceren, in plaats van hun eigenlijke werk te voltooien.

Standalone AI-modellen vereisen technische kennis om te implementeren, waardoor een eenvoudige behoefte aan AI-ondersteuning verandert in een volledig project. Als uw teams geen toegewijde ontwikkelaars hebben, vormt dit een aanzienlijke belemmering. U zou geen brug moeten bouwen om uw tools te kunnen gebruiken; u hebt AI nodig die u helpt sneller te werken zonder uw toolstack complex te maken.

Het juiste alternatief hangt af van uw technische installatie:

Als je een ontwikkelaar bent die vertrouwd is met API's en aangepaste applicaties wilt bouwen, is een open-source model zoals DeepSeek of Qwen wellicht ideaal.

Als je een team bent dat gewoon sneller werk wil verzetten, dan zal een geconvergeerde werkruimte met ingebouwde AI de integratieproblemen elimineren en je in staat stellen je op je werk te concentreren.

📮ClickUp Insight: Teams met slechte prestaties gebruiken vier keer vaker meer dan 15 tools, terwijl teams met goede prestaties hun efficiëntie behouden door hun toolkit te beperken tot negen of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en telefoongesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

De beste alternatieven voor Stepfun AI om te gebruiken

We hebben de beste kandidaten geanalyseerd op basis van hoe ze echte knelpunten oplossen, van infrastructuurefficiëntie tot onderzoek met een lange context, om je te helpen de tool te vinden die bij jouw specifieke tech stack past.

Dit zijn onze beste aanbevelingen:

1. ClickUp (het beste voor teams die AI willen integreren in hun dagelijkse werk zonder technische installatie)

Probeer ClickUp gratis Krijg toegang tot contextuele AI die is gebouwd op basis van uw taken, documenten en projecten in ClickUp.

Alternatieven voor ClickUp AI zijn over het algemeen ruwe modellen waarvoor je zelf een interface moet bouwen. ClickUp draait dit om door AI een native teamgenoot te maken binnen de tools die je al gebruikt. Het is een geconvergeerde AI-werkruimte die je taken, projecten, documenten en teamchat onder één dak brengt. De native AI-laag van ClickUp bevindt zich bovenop al deze context en begrijpt je werk echt.

Contextbewuste AI die zich bevindt waar u werkt

Heb je AI nodig in hetzelfde tabblad waarin je een document opstelt of de status van een taak bijwerkt?

Met ClickUp Brain, 's werelds meest complete en contextbewuste AI-assistent, kunt u dat doen. Omdat het bovenop uw daadwerkelijke projectgegevens staat, kan het een maand aan taakupdates samenvatten of een projectbrief opstellen op basis van de specifieke geschiedenis van uw team, zonder context te kopiëren en te plakken.

Krijg antwoorden die zijn gebaseerd op uw project en werkruimte met ClickUp Brain.

Je hebt zelfs rechtstreeks vanuit ClickUp toegang tot toonaangevende AI-engines (zoals ChatGPT, Claude, Gemini en andere). Zo krijg je de best mogelijke antwoorden of concepten voor jouw behoeften zonder dat je je hoeft te abonneren op aparte diensten.

Gebruik meerdere LLM's vanuit één interface met ClickUp Brain

Dit voorkomt AI-wildgroei, waarbij je meerdere AI-tools moet aanschaffen voor verschillende soorten taken.

💡 Pro-tip: Wilt u een AI-tool die niet alleen de context binnen ClickUp verenigt, maar ook die van uw andere werk-apps zoals Google Drive, HubSpot, Figma, enz.? Probeer Brain MAX. Met deze AI-desktop Super App kunt u vanaf één plek zoeken in uw ClickUp-werkruimte en andere verbonden apps. U kunt ook de ingebouwde Talk to Text-functie gebruiken om uw taken, aantekeningen en documenten te dicteren – 4x sneller dan typen!

Agenten die werkstroomen end-to-end beheren

In plaats van een ontwikkelaar in te huren om AI in uw werkstroom te integreren, maakt ClickUp gebruik van Super Agents om de werklast te verlichten. Dit zijn AI-teamgenoten die u kunt toewijzen aan taken of kunt triggeren via no-code automatiseringen om werk te triëren, blokkades te monitoren en rapporten te genereren.

Ze voeren complexe taken van begin tot eind uit zonder dat u ze hoeft aan te sturen. En ze werken 24/7, zodat u dat niet hoeft te doen. Dit maakt ClickUp het enige alternatief voor Stepfun AI dat AI transformeert van een creatief experiment naar een geautomatiseerde motor voor uw dagelijkse werkzaamheden.

🎥 Bekijk deze korte uitlegvideo voor meer informatie over hoe ze werken:

De beste functies van ClickUp

ClickUp Automations : Bouw aangepaste automatiseringsregels zonder ook maar één regel code te schrijven met behulp van de ClickUp AI Automation Builder. Bouw aangepaste automatiseringsregels zonder ook maar één regel code te schrijven met behulp van de ClickUp AI Automation Builder.

ClickUp Docs : Maak en werk samen aan projectplannen, vergadernotities en wiki's, rechtstreeks vanuit uw werkruimte. U kunt live taken insluiten en AI gebruiken om content in realtime te bewerken. Maak en werk samen aan projectplannen, vergadernotities en wiki's, rechtstreeks vanuit uw werkruimte. U kunt live taken insluiten en AI gebruiken om content in realtime te bewerken.

ClickUp-taaken : Organiseer uw werk met aangepaste statussen, geneste subtaaken en taakafhankelijkheden om ervoor te zorgen dat elk project op schema blijft en teamleden precies weten wat ze vervolgens moeten doen. Organiseer uw werk met aangepaste statussen, geneste subtaaken en taakafhankelijkheden om ervoor te zorgen dat elk project op schema blijft en teamleden precies weten wat ze vervolgens moeten doen.

ClickUp-weergaven : Visualiseer uw werk op meer dan 15 verschillende manieren, waaronder de ClickUp-lijstweergave, Visualiseer uw werk op meer dan 15 verschillende manieren, waaronder de ClickUp-lijstweergave, ClickUp-bordweergave ClickUp-kalender en ClickUp-gantt-weergave , zodat elke afdeling dezelfde gegevens kan bekijken via hun voorkeurslens.

Voordelen en nadelen van ClickUp

Voordelen:

AI die uw werkcontext begrijpt: in tegenstelling tot stand-alone modellen heeft ClickUp Brain toegang tot uw werkruimte, zodat het u nauwkeurige antwoorden kan geven over uw specifieke in tegenstelling tot stand-alone modellen heeft ClickUp Brain toegang tot uw werkruimte, zodat het u nauwkeurige antwoorden kan geven over uw specifieke ClickUp-projecten en -taken.

Maakt een einde aan tool sprawl: Door projectmanagement, documenten, Door projectmanagement, documenten, ClickUp Chat en AI op één plek te combineren, maakt u een einde aan tool sprawl: het voortdurend schakelen tussen apps dat uw concentratie verstoort en informatiesilo's creëert.

Zeer aanpasbaar zonder technische expertise: u kunt ClickUp aanpassen aan de exacte behoeften van uw team met behulp u kunt ClickUp aanpassen aan de exacte behoeften van uw team met behulp van aangepaste velden , automatiseringen en ClickUp sjablonen , zonder dat u daarvoor een ontwikkelaar nodig hebt.

Nadelen:

Het enorme aantal functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers, dus u kunt het beste beginnen met een sjabloon en van daaruit verder verkennen.

De mobiele app is krachtig, maar beschikt niet over alle functies die beschikbaar zijn in de desktopversie.

Het opzetten van zeer complexe automatiseringen met meerdere stappen kan enige tijd in beslag nemen om alles precies goed te krijgen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Feedback van een G2-gebruiker:

Ik vind het prettig dat ClickUp taakbeheer, documenten en teamsamenwerking combineert in één platform. Het is zeer flexibel en stelt mij in staat om werkstroom, statussen en weergaven aan te passen aan de manier waarop mijn team daadwerkelijk werkt. Doordat alles op één plek staat, hoef ik minder vaak van tool te wisselen en blijven projecten beter georganiseerd.

Ik vind het prettig dat ClickUp taakbeheer, documenten en teamsamenwerking combineert in één platform. Het is zeer flexibel en stelt mij in staat om werkstroom, statussen en weergaven aan te passen aan de manier waarop mijn team daadwerkelijk werkt. Doordat alles op één plek staat, hoef ik minder vaak van tool te wisselen en blijven projecten beter georganiseerd.

👀 Wist je dat? Het gemiddelde bedrijf gebruikt 101 applicaties om zijn werk gedaan te krijgen! Dit is de hoofdoorzaak van tool sprawl.

2. DeepSeek (het beste voor ontwikkelaars die open-source redeneringsmodellen tegen lagere kosten nodig hebben)

via DeepSeek

Als je een ontwikkelaar bent, heb je andere frustraties met AI-modellen. Je bent waarschijnlijk moe van dure, beperkende API's die je niet de controle geven die je nodig hebt. DeepSeek pakt dit pijnpunt direct aan.

Terwijl Stepfun zich richt op het genereren van filmische video's, richt DeepSeek zich op hoogwaardige technische redeneringen en het genereren van code. Door de modelgewichten openbaar te maken, kunt u restrictieve cloud-API's omzeilen en de intelligentie op uw eigen infrastructuur uitvoeren.

Dit geeft u de vrijheid om het model te inspecteren, aan te passen aan uw behoeften en onvoorspelbare API-kosten te vermijden. Deze mogelijkheden maken het ook een ideale concurrent van Hugging Face.

De beste functies van DeepSeek

DeepSeek-R1-redeneringsmodel: Dit model is speciaal ontworpen voor complexe redeneringen en blinkt uit in wiskundige problemen, Dit model is speciaal ontworpen voor complexe redeneringen en blinkt uit in wiskundige problemen, code-generatie en logische analyse.

Open-source gewichten: DeepSeek publiceert de gewichten van zijn modellen, zodat u ze kunt downloaden en op uw eigen hardware kunt uitvoeren voor volledige controle en kostenefficiëntie.

Sterke codeerfuncties: de modellen presteren goed op het gebied van codeerbenchmarks, waardoor ze handig zijn voor het voltooien van code, het opsporen van fouten en het genereren van boilerplate-code.

Voor- en nadelen van DeepSeek

Voordelen:

Kostenefficiëntie: Door lokaal inferenties uit te voeren, worden API-kosten per query geëlimineerd, wat een enorme besparing oplevert voor applicaties met grote volumes.

Gegevensprivacy: door het model te isoleren, zorgt u ervoor dat uw eigen code nooit uw interne omgeving verlaat.

Hoge technische nauwkeurigheid: komt consistent overeen met geavanceerde modellen in coderingsbenchmarks en logisch redeneren

Nadelen:

Vereist aanzienlijke technische expertise voor implementatie en beheer, waardoor het ongeschikt is voor niet-technische teams.

De documentatie en ondersteuning zijn minder volwassen dan wat je bij gevestigde westerse providers aantreft.

Om de modellen lokaal uit te voeren, is een krachtige GPU-installatie vereist.

Prijzen van DeepSeek

Prijzen op basis van API:

1 miljoen invoertokenen (cachehit): $ 0,028

1 miljoen invoertokenen (cache miss): $ 0,28

1 miljoen outputtokens: $ 0,42

DeepSeek-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Trustpilot: 2,3/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over DeepSeek?

Een Trustpilot-gebruiker gaf gemengde feedback:

Voor de gemiddelde gebruiker die hulp wil bij het opstellen van brieven of algemeen advies wil over bijvoorbeeld plaatsen om te bezoeken tijdens de vakantie, is het echt goed. Het is ook goed in het oplossen van wiskundige problemen. Het is waarschijnlijk niet zo goed voor programmeurs of gevoelige politieke kwesties, maar voor algemeen gebruik is het gratis en erg handig. Ik vind het erg leuk en gebruik het veel.

Voor de gemiddelde gebruiker die hulp wil bij het opstellen van brieven of algemeen advies wil over bijvoorbeeld plaatsen om te bezoeken tijdens de vakantie, is het echt goed. Het is ook goed in het oplossen van wiskundige problemen. Het is waarschijnlijk niet zo goed voor programmeurs of gevoelige politieke kwesties, maar voor algemeen gebruik is het gratis en erg handig. Ik vind het erg leuk en gebruik het veel.

3. Qwen (het beste voor meertalige teams die behoefte hebben aan krachtige Chinese en Engelse AI-prestaties)

via Qwen

Gefragmenteerde AI-tools stellen vaak teleur als uw team zowel op de westerse als op de Chinese markt actief is. Ze leiden tot inconsistente kwaliteit, dubbel werk en een omslachtige werkstroom. Dit is een veelvoorkomende uitdaging voor internationale teams die behoefte hebben aan echt tweetalige AI, en niet aan AI die slechts middelmatige vertalingen biedt.

Qwen, de grote taalmodel-familie van Alibaba Cloud, is een krachtige open-sourceoptie voor dergelijke teams. In tegenstelling tot Stepfun, dat zich richt op video, blinkt Qwen uit in tekstbegrip, codegeneratie en multimodale taken die tekst- en beeldverwerking combineren.

Met Qwen kunt u een zakelijk document in het Chinees analyseren en vervolgvragen in het Engels stellen zonder de context te verliezen. Dankzij de open-weights release kunt u het ook op uw eigen infrastructuur implementeren voor maximale controle.

De beste functies van Qwen

Native Multimodal Agent (Qwen3-VL): Ga verder dan eenvoudige beeldherkenning en fungeer als een visuele agent die pc- of mobiele GUI's kan bedienen om taken autonoom te voltooien.

Qwen3-Coder-Next-model: Balans tussen langzaam, zorgvuldig redeneren en snelle uitvoering, vergelijkbaar met geavanceerde modellen in multi-turn software-engineering-taken

Lange contextvensters: krijg een native contextvenster van 256K tokens (uitbreidbaar tot 1 miljoen), waardoor het hele studieboeken of urenlange video's kan verwerken en specifieke details kan ophalen.

Voordelen en nadelen van Qwen

Voordelen:

Sterke meertalige prestaties: het is geoptimaliseerd voor zowel Chinees als Engels en biedt consistente kwaliteit in alle talen.

Open-source flexibiliteit: u kunt de modellen lokaal implementeren voor betere controle en om API-afhankelijkheid te voorkomen.

Ondersteund door een grote cloudprovider: de betrokkenheid van Alibaba Cloud garandeert voortdurende ontwikkeling en ondersteuningsopties voor ondernemingen.

Nadelen:

Het gebruik van de beheerde API buiten China kan voor sommige teams leiden tot vertraging of problemen met gegevenscompliance.

Sommige documentatie is mogelijk voornamelijk in het Chinees, waardoor vertaling nodig is.

Ondersteuning op niveau van de onderneming is beter ingeburgerd voor de Chinese markt.

Prijzen van Qwen

Qwen-Max: $6

Qwen-Plus: $1,2

Qwen-Flash: $0,4

Qwen-Coder: $1,5

Aantekening: Deze prijzen zijn berekend per 1 miljoen verwerkte tokens*

Qwen-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Trustpilot: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Qwen?

Een Capterra-gebruiker heeft zijn ervaring gedeeld:

Alibaba Cloud is een geweldig cloudplatform dat zich aanpast aan verschillende omgevingen: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, enz. Het is een perfect product voor beginners in cloud computing, met een geweldig en efficiënt ondersteuningsteam en documentatie (voornamelijk in het Engels).

Alibaba Cloud is een geweldig cloudplatform dat zich aanpast aan verschillende omgevingen: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, enz. Het is een perfect product voor beginners in cloud computing, met een geweldig en efficiënt ondersteuningsteam en documentatie (voornamelijk in het Engels).

👀 Wist u dat? De huidige generatieve AI en andere technologieën hebben het potentieel om werkzaamheden te automatiseren die momenteel 60% tot 70% van de tijd van werknemers in beslag nemen.

4. Zhipu AI (het beste voor Chinese ondernemingen die behoefte hebben aan productieklare AI die voldoet aan lokale regelgeving)

via Zhipu AI

In tegenstelling tot de creatieve focus van Stepfun, richt Zhipu zich volledig op applicaties voor ondernemingen: conversationele AI, kennisbeheer en automatisering, allemaal geoptimaliseerd voor de nuances van de Chinese taal.

Als uw onderneming actief is in China, krijgt u te maken met een wirwar van nalevingsvoorschriften, wetten inzake gegevensopslag en beperkte lokale ondersteuning. Het gebruik van een model dat buiten het land wordt gehost, kan een onmogelijke opgave zijn, waardoor uw team niet beschikt over de AI-tools die het nodig heeft om concurrerend te blijven.

Zhipu AI is speciaal voor dit scenario ontworpen. Het is voortgekomen uit de Tsinghua-universiteit en ondersteunt ChatGLM, een van de populairste conversatie-AI-systemen in China. Het biedt productieklare AI die voldoet aan het Chinese AI-programma, samen met de lokale ondersteunende infrastructuur die bedrijven nodig hebben.

De beste functies van Zhipu AI

GLM-4-modellenerie: De nieuwste modellen van Zhipu bieden sterke prestaties op het gebied van Chinese taakken, redeneren en code-generatie.

Enterprise API met SLA's: Biedt API-toegang op bedrijfsniveau met uptime-garanties en speciale ondersteuning voor gereguleerde sectoren.

End-to-end documentlevering: Native mogelijkheid om ruwe prompts of gegevens om te zetten in formaten voor .docx-, .PDF- en .xlsx-bestanden, waardoor het een functioneel hulpmiddel is voor het genereren van bestanden.

Voor- en nadelen van Zhipu AI

Voordelen:

Klaar voor productie voor de Chinese markt: wordt geleverd met lokale gegevensopslag en nalevingscertificeringen die vereist zijn voor Chinese ondernemingen.

Sterke gesprekkelijke AI: ChatGLM is verfijnd op basis van uitgebreide feedback van gebruikers, wat heeft als resultaat natuurlijke en effectieve gesprekken.

Ondersteuning en aangepaste aanpassing voor ondernemingen: Biedt fijnafstemmingsdiensten en speciale implementatieopties die open-source modellen niet hebben.

Nadelen:

Voornamelijk gericht op de Chinese markt, waardoor het minder toegankelijk is voor internationale teams.

Voor prijzen voor ondernemingen moet u contact opnemen met een verkoopteam, wat minder transparant is dan zelfbedienings-API's.

Minder geschikt voor teams die voornamelijk in het Engels of andere talen werken.

Prijzen van Zhipu AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zhipu AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

TrustPilot: Onvoldoende beoordelingen

5. Minimax (het beste voor creatieve teams die zich richten op door AI gegenereerde content en spraak)

via Minimax

Minimax is de belangrijkste creatieve concurrent van Stepfun en verlegt de focus van ruwe tekstuele redeneringen naar hoogwaardige multimediaproducties. Hun technologie vormt de basis voor de populaire app Talkie, waarmee gebruikers kunnen communiceren met AI-personages, waarmee ze aantonen dat ze in staat zijn om tijdens lange gesprekken hun persoonlijkheid en context te behouden.

Het richt zich op het agentuniversum: een ruimte waar AI scripts schrijft en bijpassende, natuurlijk klinkende audio en op fysica gebaseerde video genereert.

De beste functies van Minimax

Hailuo 2. 3-videomotor: maakt gebruik van een gespecialiseerde fysicasimulatie voor realistische belichting, vloeistofdynamica en complexe micro-expressies, waardoor de gegenereerde Clips worden verbeterd.

MiniMax Speech 2. 8: De tekst-naar-spraakgenerator produceert hoogwaardige, natuurlijk klinkende spraak in meerdere stijlen, perfect voor voice-overs en audiocontent.

Conversational AI met consistente personages: De modellen zijn ontworpen om een consistente persoonlijkheid te behouden, waardoor toepassingen zoals AI-metgezellen of interactieve verhaalpersonages mogelijk worden.

Voor- en nadelen van Minimax

Voordelen:

Sterke spraak- en audiomogelijkheden: de tekst-naar-spraak-kwaliteit is geschikt voor content op productieniveau.

Karaktergestuurd gesprek: De mogelijkheid om een consistent personage te behouden maakt unieke toepassingen mogelijk die generieke chatbots niet aankunnen.

Validatie van consumentenapps: Het succes van hun Talkie-app bewijst dat hun technologie in de praktijk werkt.

Nadelen:

Door zijn beperkte focus is het minder geschikt voor analytische of coderingstaken.

API-documentatie en ontwikkelaarsbronnen zijn mogelijk niet zo uitgebreid als bij grotere providers.

De primaire marktfocus ligt op China, dus internationale ondersteuning kan beperkt zijn.

Minimax-prijzen

Starter: $10/maand

Plus: $20/maand

Max: $50/maand

Minimax-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

TrustPilot: Onvoldoende beoordelingen

6. Moonshot (het beste voor teams die een extreem lange context nodig hebben voor documentanalyse)

via Moonshot

Grote taalmodellen hebben vaak een limiet aan het contextvenster, wat betekent dat ze slechts een paar pagina's tekst tegelijk kunnen onthouden. Hierdoor moet u uw document in stukken opdelen, deze één voor één aan de AI voeden en vervolgens de antwoorden aan elkaar plakken. We hoeven u niet te vertellen hoe frustrerend en foutgevoelig dit proces kan zijn. En u bent het waarschijnlijk met ons eens: het gaat voorbij aan het doel van het gebruik van AI.

Moonshot AI, een ander Chinees AI-aanbod, maakte furore door lange contextvensters aan te bieden die miljoenen tokens kunnen verwerken, wat overeenkomt met duizenden pagina's. Met hun Kimi-chatassistent kunt u een heel boek uploaden en gedetailleerde vragen stellen die begrip van de volledige tekst van begin tot eind vereisen.

De beste functies van Moonshot

Extreem lange contextvensters: verwerk documenten met miljoenen tokens, waardoor hele boeken of enorme codebases in één enkele query kunnen worden geanalyseerd.

Kimi chatassistent: Een gepolijste interface die is geoptimaliseerd voor documentanalyse en onderzoek, waar je bestanden kunt uploaden en er op een gesprekachtige manier mee kunt werken.

Documentverwerkingsmogelijkheden: Ingebouwde ondersteuning voor verschillende formaten met functies die zijn ontworpen voor professioneel kenniswerk.

Voordelen en nadelen van Moonshot

Voordelen:

Ongeëvenaarde contextlengte: maakt het samenvatten of opsplitsen van lange documenten overbodig, wat vaak leidt tot informatieverlies.

Onderzoeksgericht ontwerp: bijzonder geschikt voor kenniswerkers, onderzoekers en analisten

Praktische documentwerkstroom: De functies zijn gebaseerd op de behoeften van de praktijk op het gebied van documentanalyse.

Nadelen:

Door zijn gespecialiseerde focus is het minder geschikt voor creatieve taken of coderingstaken.

Het is voornamelijk beschikbaar op de Chinese markt, dus er is een limiet aan internationale toegang.

Het verwerken van extreem lange documenten kan trager zijn dan standaardquery's.

Moonshot-prijzen

Aangepaste prijzen

Moonshot-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Trustpilot: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Moonshot?

Een G2-gebruiker beoordeelde Moonshot:

Het beste aan deze software is de gebruiksvriendelijke interface.

Het beste aan deze software is de gebruiksvriendelijke interface.

7. Baichuan (het beste voor Chinese ondernemingen die gelokaliseerde LLM-implementatie nodig hebben)

via Baichuan

Heb je een model nodig dat lokale zakelijke terminologie begrijpt, voldoet aan wetgeving inzake gegevensopslag en ondersteuning op niveau van de onderneming biedt? Baichuan Intelligence, een grote Chinese zoekmachine, kan je helpen!

Het bedrijf richt zich op het bouwen van LLM's die zijn geoptimaliseerd voor praktische Chinese toepassingen voor ondernemingen, zoals klantenservice, kennisbeheer en interne zoekopdrachten.

In tegenstelling tot de creatieve tools van Stepfun biedt het implementatieopties en compliancefuncties die zijn ontworpen voor bedrijven die actief zijn in China, waardoor het een betrouwbare keuze is voor ondernemingen die een gelokaliseerde, ondersteunde AI-oplossing nodig hebben.

De beste functies van Baichuan

Baichuan-M3 medische redenering: Een gespecialiseerd verticaal model dat beter presteert dan menselijke artsen op het gebied van klinisch onderzoek en diagnostische nauwkeurigheid

Hybride cloudimplementatie (InfiniCore): Hiermee kunnen ondernemingen modellen implementeren op lokale servers en privé-clouds

Adaptieve onderdrukking van hallucinaties: Beschikt over een native functie met weinig hallucinaties die intern feiten verifieert zonder afhankelijk te zijn van externe patches.

Voordelen en nadelen van Baichuan

Voordelen:

Infrastructuur klaar voor gebruik in ondernemingen: Biedt implementatieopties en ondersteuningsstructuren die zijn ontworpen voor Chinese zakelijke behoeften.

Superieure optimalisatie voor de Chinese taal: presteert beter bij domeinspecifieke taken dan algemene meertalige modellen.

Praktische zakelijke focus: functies zijn gericht op het oplossen van echte problemen van ondernemingen

Nadelen:

Beperkte relevantie voor teams die voornamelijk buiten China werken

Minder mensen steunen de community in vergelijking met meer internationaal bekende alternatieven

Voor Enterprise-prijzen moet u rechtstreeks contact opnemen met een verkoopteam.

Prijzen van Baichuan

API-gebaseerde prijzen in CNY

Baichuan-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

TrustPilot: Onvoldoende beoordelingen

8. ModelBest (het beste voor onderzoekers die op zoek zijn naar efficiënte kleine taalmodellen)

👀 Wist je dat? Uit het AI-volwassenheidsonderzoek van ClickUp blijkt dat de toegang tot AI op het werk nog steeds beperkt is: 36% van de mensen heeft helemaal geen toegang en slechts 14% zegt dat de meeste werknemers er daadwerkelijk mee kunnen experimenteren.

Als de enorme grootte en kosten van grensverleggende modellen AI-experimenten voor u onmogelijk maken, bent u niet de enige. Of u nu een native chatbot bouwt of AI implementeert op een edge-apparaat zoals een mobiele telefoon, ModelBest biedt een oplossing met zijn MiniCPM-modelfamilie.

Deze onderzoeksgerichte organisatie richt zich op het verbeteren van kleinere taalmodellen. Ze zijn efficiënt genoeg om op consumentenhardware te draaien, wat een wereld aan mogelijkheden opent voor teams zonder enorme budgetten.

ModelBest bewijst dat je niet altijd het grootste model nodig hebt om de klus te klaren, waardoor het een geweldig open-source alternatief is voor onderzoekers en ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in efficiënte AI.

ModelBest beste functies

MiniCPM-modelfamilie: een reeks efficiënte, kleine taalmodellen die veel minder bronnen vereisen dan hun grotere tegenhangers.

Focus op open source: de modellen, trainingscode en onderzoek zijn allemaal openbaar beschikbaar, wat samenwerking binnen de gemeenschap stimuleert.

Edge-implementatiemogelijkheden: De modellen zijn klein genoeg om op mobiele apparaten of andere edge-implementatiehardware te draaien, waardoor De modellen zijn klein genoeg om op mobiele apparaten of andere edge-implementatiehardware te draaien, waardoor offline AI en applicaties met lage latentie mogelijk zijn.

ModelBest voor- en nadelen

Voordelen:

Efficiënt gebruik van middelen: u kunt krachtige AI-modellen uitvoeren op bescheiden hardware zonder dure infrastructuur.

Transparantie van onderzoek: dankzij de open-sourceaanpak kunnen de modellen grondig worden geïnspecteerd en academisch worden bestudeerd.

Edge-implementatieopties: perfect voor applicaties die lokaal moeten worden uitgevoerd zonder cloudverbinding

Nadelen:

Kleinere modellen hebben limieten en zijn niet geschikt voor de meest complexe redeneringstaken.

Het is een onderzoeksgerichte organisatie met minder ondersteuning voor ondernemingen dan commerciële providers.

De documentatie is bedoeld voor een technisch publiek.

ModelBeste prijs

Aangepaste prijzen

ModelBest beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

TrustPilot: Onvoldoende beoordelingen

9. Infinigence AI (het beste voor teams die geoptimaliseerde AI-inferentie en edge-implementatie nodig hebben)

Infinigence AI richt zich op de infrastructuurlaag van de AI-stack en onderzoekt hoe hoogwaardige modellen kunnen worden uitgevoerd tegen een fractie van de gebruikelijke kosten. Hun optimalisatietechnieken kunnen de kosten van cloud computing drastisch verlagen en de latentie verbeteren, waardoor realtime AI-toepassingen haalbaar worden.

Het is een geschikte keuze voor technische teams die worstelen met de operationele kant van AI-implementatie.

De beste functies van Infinigence AI

MxN heterogene infrastructuur: een gespecialiseerd computerparadigma waarmee één AI-taak tegelijkertijd op verschillende soorten chips kan worden uitgevoerd

Infini-Megrez-Omni-model: Een 3B-parameter on-device model dat state-of-the-art nauwkeurigheid bereikt in beeld- en audioverwerking.

FlashDecoding++-engine: Biedt tot 3x snellere LLM-decodering, waardoor realtime responsiviteit in toepassingen tijdens gesprekken mogelijk is.

Voordelen en nadelen van Infinigence AI

Voordelen:

Kostenbesparing: geoptimaliseerde inferentie kan leiden tot aanzienlijke besparingen op cloudfacturen voor applicaties met grote volumes.

Verbetering van de latentie: snellere reacties maken realtime gebruiksscenario's mogelijk die anders onmogelijk zouden zijn.

Flexibiliteit bij implementatie: dankzij edge-optimalisatie kan AI worden uitgevoerd in omgevingen zonder betrouwbare internetverbinding.

Nadelen:

Het is geen voltooide oplossing; u moet uw eigen AI-model meenemen en over de technische expertise beschikken om het te implementeren.

De resultaten van optimalisatie kunnen variëren, afhankelijk van het model en het gebruiksscenario.

Het is minder relevant voor teams die vooral behoefte hebben aan betere AI-mogelijkheden, en niet aan een efficiëntere implementatie.

Prijzen van Infinigence AI

Aangepaste prijzen

Infinigence AI beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

TrustPilot: Onvoldoende beoordelingen

10. Notion AI (het beste voor teams die al Notion gebruiken en geïntegreerde AI-ondersteuning willen)

Notion AI integreert AI-assistentie rechtstreeks in de werkruimte die u al gebruikt voor uw documenten, aantekeningen over vergaderingen en projectplannen. U hoeft geen nieuwe tools te leren of integraties in te stellen. De AI is direct beschikbaar in de interface en staat klaar om u te helpen bij het schrijven, samenvatten en vinden van informatie binnen uw Notion-pagina's.

Dit betekent dat je het integratiewerk dat bij standalone modellen nodig is, kunt overslaan. Het nadeel? Je zit vast aan het Notion-ecosysteem. En als je werk zich over meerdere platforms uitstrekt, is de context van Notion AI beperkt tot wat er binnen Notion beschikbaar is (in tegenstelling tot een alternatief als ClickUp, waar Brain MAX de context van meerdere apps op één plek samenbrengt!).

via Notion AI

De beste functies van Notion AI

Vragen en antwoorden over uw werkruimte: stel vragen en krijg antwoorden rechtstreeks uit uw Notion-pagina's en databases.

Hulp bij schrijven: Schrijf, voer bewerkingen uit en vat content rechtstreeks op een Notion-pagina samen zonder naar een andere tool over te schakelen.

Automatisch invullen: Vul databasevelden automatisch in op basis van de content van een pagina, waardoor u minder handmatig gegevens hoeft in te voeren.

Voordelen en nadelen van Notion AI

Voordelen:

Geen integratie nodig: de AI werkt direct als je al een Notion-gebruiker bent.

Contextbewuste reacties: antwoorden zijn relevant omdat ze uit uw eigen documenten worden gehaald.

Naadloze werkstroom: AI-assistentie is beschikbaar op de plek waar u al aan het werk bent.

Nadelen:

Het heeft een limiet voor toegang tot informatie uit andere tools en is beperkt tot het Notion-ecosysteem.

De AI-mogelijkheden zijn gericht op schrijven en het ophalen van kennis, niet op complexe redeneringen of genereren.

Prijzen van Notion

Gratis abonnement: Beperkte AI-proefversie

Plus: $ 12/maand per persoon + limiet voor de AI-proefversie

Business: $ 24/maand per persoon

Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion AI beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

TrustPilot: 2,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion AI?

Een Capterra-gebruiker deelde zijn ervaring:

De aanpasbare werkruimte houdt alles georganiseerd en de Q&A AI-functie helpt me snel informatie te vinden, waardoor ik tijd bespaar tijdens drukke dagen.

De aanpasbare werkruimte houdt alles georganiseerd en de Q&A AI-functie helpt me snel informatie te vinden, waardoor ik tijd bespaar tijdens drukke dagen.

Kies de juiste AI voor uw werkelijke werkstroom

Bij het kiezen van een alternatief voor Stepfun AI gaat het er niet om het 'beste' model op een ranglijst te vinden. Het gaat erom de juiste tool te kiezen voor de taak die uw team nog moet doen. De opties vallen uiteen in een aantal duidelijke categorieën.

Voor ontwikkelaars: Als je een technisch team hebt en aangepaste AI-toepassingen wilt bouwen, bieden open-source modellen zoals DeepSeek, Qwen en ModelBest ongelooflijke flexibiliteit en kostenbeheersing.

Voor Chinese ondernemingen: Als u actief bent in China, bieden providers zoals Zhipu AI en Baichuan gelokaliseerde, conforme oplossingen met de ondersteuning die uw onderneming nodig heeft.

Voor gespecialiseerde taken: Als je een specifieke behoefte hebt, zoals het genereren van spraakcontent of het analyseren van omvangrijke documenten, zijn er gespecialiseerde tools zoals Minimax en Moonshot die speciaal voor die gebruikssituaties zijn ontwikkeld.

Als uw team echter geen AI-experts wil worden, hebben we een andere oplossing. Het probleem met standalone AI-modellen is dat ze meer werk creëren: u moet een andere tool beheren, deze van context voorzien en informatie handmatig heen en weer verplaatsen. Een geconvergeerde AI-werkruimte met native AI lost dit probleem op.

AI die is geïntegreerd in uw dagelijkse tools en die uw projecten, documenten en werkstroom al begrijpt, helpt u sneller te werken zonder extra kosten. In plaats van meer werk te creëren, begint het taken voor u uit te voeren.

Ga gratis aan de slag met ClickUp om te zien hoe ingebouwde, contextuele AI uw werk kan versnellen.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Stepfun AI is een Chinees bedrijf dat zich specialiseert in kunstmatige intelligentie, met name video-generatie en grote taalmodellen. Teams zoeken vaak naar alternatieven vanwege toegangslimieten buiten China, de behoefte aan andere AI-mogelijkheden zoals tekstredenering, of vereisten voor gegevensopslag.

AI-modelaanbieders bieden basis modellen aan via een API die ontwikkelaars gebruiken om aangepaste applicaties te bouwen. AI-aangedreven werkplatforms zoals ClickUp integreren AI rechtstreeks in tools voor productiviteit, waardoor je hulp krijgt binnen je werkstroom zonder enige technische integratie.

Dat hangt ervan af. Open-source modellen zoals Qwen en DeepSeek kunnen worden gedownload en overal op uw eigen infrastructuur worden uitgevoerd. Cloud-API's van Chinese providers kunnen echter vertraging, nalevings- of toegangsproblemen opleveren voor internationale teams. Controleer daarom hun gegevensopslag en ondersteuningsbeleid voor uw regio.

Voor niet-technische teams is ClickUp de sterkste optie, omdat ClickUp AI-assistentie rechtstreeks binnen uw werkruimte biedt. Er is geen API-integratie of prompt engineering nodig, dus u krijgt contextbewuste AI die uw werk begrijpt zonder dat u zelf iets hoeft te bouwen.