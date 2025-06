Data Governance Frameworks: Implementatie & Best Practices

Wordt u overspoeld door data, maar snakt u naar inzichten? En bent u zo overweldigd door de steeds groeiende reeksen informatie in uw bedrijf dat u huivert bij het idee om schone, betrouwbare data te vinden?

Data zijn waardevol, maar kunnen snel een bottleneck worden als ze niet worden beheerd.

Als u over enorme hoeveelheden informatie beschikt, wordt het een hele uitdaging om daar wijs uit te worden. Maar u bent niet de enige. In elke omgeving waar veel gegevens worden verwerkt, is het heel normaal dat men bedolven raakt onder spreadsheets, rapporten en halfbakken analyses.

Maar laten we eerlijk zijn: het implementeren van datagovernance kan aanvoelen als het leren van een geheel nieuwe taal, vol cryptische termen en complexe frameworks die u in verwarring brengen. Dit artikel is uw routekaart naar succesvolle implementatie en laat u zien hoe u uw gegevensdump kunt omzetten in een goed georganiseerd systeem.

We splitsen complexe concepten op in eenvoudige stappen om u te laten zien hoe databeheer uw superkracht kan worden, in plaats van uw achilleshiel.

Laten we aan de slag gaan!

Wat is datagovernance?

Datagovernance is een principiële benadering van het beheer van de integriteit van gegevens tijdens hun cyclus, van verwerving tot gebruik en verwijdering. Het definieert welke gegevens belangrijk zijn, wie er toegang toe heeft en hoe ze worden behandeld.

Een data governance manager helpt u slechte zakelijke beslissingen te voorkomen door ervoor te zorgen dat beslissingen worden gebaseerd op betrouwbare, geloofwaardige en veilige gegevens.

Databeheer stelt teams ook in staat om met vertrouwen datagestuurde beslissingen te nemen, wetende dat ze inzichten kunnen halen uit correcte, consistente data.

Concepten van databeheer

Hier volgen enkele basisbegrippen van governance:

Beleid en procedures: Deze bepalen wie toegang heeft tot welke gegevens, hoe deze moeten worden opgeslagen en gebruikt, en wat er gebeurt in geval van misbruik

Datakwaliteit: De beste tools voor databeheer maken de weg vrij voor nauwkeurige, volledige en consistente informatie, zodat iedereen toegang heeft tot nauwkeurige en betrouwbare gegevens

Veiligheid: zorgt ervoor dat uw informatie wordt beschermd tegen ongeoorloofde toegang, lekken en cyberaanvallen

Toegankelijkheid: Governanceprocessen zorgen ervoor dat informatie gemakkelijk toegankelijk is voor geautoriseerde gebruikers, waardoor silo's worden doorbroken en samenwerking wordt gestimuleerd

Naleving van gegevens: Het dataguvernanceteam zorgt ervoor dat uw gegevensverwerking voldoet aan alle relevante gegevensregels en industrienormen

Maar vergeet niet dat governance niet bestaat uit een stoffig regelboek dat in een hoekje ligt te verstoffen. Het is een actieve, gezamenlijke inspanning om ervoor te zorgen dat uw gegevens consistent, nauwkeurig en veilig zijn, en het is de vangrail die uw gegevens netjes en functioneel houdt.

Goed beheer maakt uw gegevens krachtig en stimuleert de juiste zakelijke beslissingen.

De rol van datakwaliteit in governance

Met hoogwaardige data kunt u vertrouwen op uw rapportages, analyses en beslissingen. Dataconsistentie zorgt ervoor dat iedereen met dezelfde datadefinities, formats en waarden werkt.

Wanneer gegevens schoon en georganiseerd zijn, maakt het delen ervan samenwerking mogelijk en kunnen uw teams over de gegevenssnelweg cruisen!

Naleving van regelgeving op het gebied van gegevensbeheer

Governance is als het hebben van een gedetailleerde kaart en GPS voor uw datatransport, terwijl naleving van regelgeving als verkeersregels is. 🚦

Door naleving van regelgeving te integreren in uw programma's voor gegevensbeheer, kunt u reputatieschade en onnodige boetes voorkomen, vertrouwen opbouwen en het potentieel van uw gegevens benutten.

Hoe governance bedrijfsprocessen kan beïnvloeden

Databeheer dat voldoet aan de nalevingsnormen zorgt voor een gelijk speelveld, voorkomt oneerlijke voordelen en bevordert gezonde concurrentie binnen uw branche.

Regelgeving verandert voortdurend en governance die compliance vooropstelt, zorgt ervoor dat u wendbaar en flexibel blijft, zodat u klaar bent om nieuwe regels en opkomende data-uitdagingen het hoofd te bieden.

Het belang van audit en risicobeheer in databeheer

Beschouw audits als een nauwgezette huishoudster die inconsistenties in gegevens, kwetsbaarheden in de veiligheid en potentiële nalevingsproblemen opspoort.

Aan de andere kant is risicobeheer de bewaker die met een scherp oog de risico's van datalekken, ongeoorloofde toegang en zelfs natuurrampen beoordeelt.

Audits en risicomanagement vormen samen een verenigd front tegen datagerelateerde risico's.

Kritieke componenten van succesvol databeheer

De volgende pijlers vormen de sleutel tot enterprise data en governance en zorgen ervoor dat uw onderneming op het gebied van data governance soepel, efficiënt en veilig verloopt:

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG, die door de Europese Unie wordt gehandhaafd, helpt gegevensrampen te voorkomen door duidelijke richtlijnen vast te stellen voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke informatie.

Zelfs als u een kleine winkel in Texas bent die klanten in Duitsland bedient, moet u zich houden aan de regels met betrekking tot persoonlijk identificeerbare klantgegevens in de EU.

2. Governance

Beschouw governance als de grondwet van uw datarijk, waarin rollen, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen worden vastgelegd.

Governance omvat het algemene kader, het bepalen van de richting en het vaststellen van de regels voor gegevensbeheer.

3. Beleid

Beleid vertaalt governanceprincipes naar concrete, uitvoerbare regels. Dit beleid bepaalt hoe gegevens moeten worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en verwijderd.

Ze behandelen problemen zoals toegangscontrole, praktijken voor gegevensbeheer, tools voor het meten van gegevenskwaliteit, best practices voor gegevensbeheer en veiligheidsprotocollen om gevoelige informatie te beschermen.

4. Big data

Big data vertegenwoordigt de enorme, onontgonnen oceanen van informatie binnen uw organisatie. Hoewel deze informatie potentieel rijk is aan inzichten, zijn er gespecialiseerde tools en expertise nodig om deze wateren te bevaren.

Governance speelt hier een cruciale rol. Het zorgt voor de kwaliteit en consistentie van deze enorme hoeveelheid gegevens, voorkomt dat er profielen worden opgesteld en maakt een nauwkeurige analyse van de gegevens mogelijk.

Kader voor gegevensbeheer en implementatie

Datagovernance is de drijvende kracht achter data-analyse en zorgt ervoor dat de gegevens van uw organisatie betrouwbaar, veilig en toegankelijk zijn.

Governance floreert binnen een gestructureerd kader dat vijf essentiële componenten omvat: stakeholders, gedefinieerde processen, intelligente technologie, transparant beleid en inzichtelijke metingen.

Belanghebbenden : Dit omvat eigenaren van gegevens, analisten en dagelijkse gebruikers

Processen: Beschouw deze als een routekaart die aangeeft hoe de gegevens door uw organisatie stromen

Technologie: Data governance tools zijn de digitale wizards die taken automatiseren, toegang beheren en alles georganiseerd houden

Beleid en normen: Dit zijn de leidende principes die de normen voor gegevensnauwkeurigheid, veiligheidsprotocollen en toegangsrechten definiëren

Meting: Metrics helpen u de effectiviteit van het raamwerk te monitoren, verbeterpunten te identificeren en de waarde van governance aan te tonen

Combineer het in kaart brengen van gegevens binnen het bovenstaande kader met de kracht van het alles-in-één productiviteitsplatform van ClickUp om het ware potentieel van de gegevens van uw organisatie te ontsluiten, weloverwogen beslissingen te nemen en een basis te leggen voor duurzame groei.

Het implementatieproces van datagovernance

Stel je voor: je data zijn een enorme oceaan vol potentieel, maar ook vol verborgen stromingen en troebele diepten. Dataguvernance is je kompas dat je naar je bestemming leidt.

Stap 1: Weet waar u naartoe wilt

Bepaal uw koers: wat is uw missie? Heeft u behoefte aan kristalheldere datakwaliteit, ondoordringbare veiligheid of gewoon compliance en gemoedsrust? Gebruik het sjabloon voor het Governance Plan van ClickUp om dit meteen goed aan te pakken.

Bepaal uw koers: wat is uw missie? Heeft u behoefte aan kristalheldere datakwaliteit, ondoordringbare veiligheid of gewoon compliance en gemoedsrust? Gebruik het sjabloon voor het Governance Plan van ClickUp om dit meteen goed aan te pakken.

Een sjabloon voor een governanceplan is een uitstekende manier om uw doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbeheer te definiëren. Het helpt u ook een cultuur van verantwoordelijkheid en transparantie voor uw gegevens te creëren.

Bovendien worden er uniforme regels en verwachtingen voor alle belanghebbenden vastgesteld en wordt ervoor gezorgd dat belangrijke beslissingen in het belang van de organisatie worden genomen.

Stap 2: Stel uw team samen

Gebruik de mindmaps van ClickUp om te brainstormen over governancebeleid en -procedures

Plan en organiseer projecten en ideeën met betrekking tot uw data governance office met ClickUp Mind Maps. Gebruik deze functie om te brainstormen over governancebeleid en -procedures binnen de raad.

Met de mindmaps van ClickUp kunt u ook

Breng het governancekader en de componenten in kaart

Creëer governance-werkstromen en wijs taken toe aan teamleden

Werk samen en communiceer met uw data governance team

Stap 3: Stel doelen voor het governance-traject

De functie Doelen van ClickUp is een geweldige manier om uw doelstellingen en resultaten op het gebied van databeheer te definiëren en bij te houden.

Gebruik ClickUp Goals om targets vast te stellen voor uw datagovernance-traject

U kunt ClickUp Goals gebruiken om

Stel SMART doelen, zoals het verbeteren van de datakwaliteit, veiligheid of compliance

Verdeel uw doelen in kleinere, meetbare targets die aan teamleden kunnen worden toegewezen

Monitor de voortgang en status van uw governance-doelen met dashboards, grafieken en rapportages

Werk samen en communiceer met uw databeheersteam via opmerkingen, bijlagen en notificaties

Breng uw governance-doelen in lijn met de visie en strategie van uw organisatie

U kunt ook standaardprocedures (SOP's) opstellen om instructies voor uw team te ontwikkelen over hoe specifieke governance-gerelateerde taken moeten worden uitgevoerd

Stap 4: Stel de spelregels vast

De rollen- en toestemmingsmatrix van ClickUp is een waardevol hulpmiddel om de relaties tussen rollen, teams en toestemmingen in uw datagovernanceprojecten te visualiseren en te beheren.

De rollen- en toestemmingsmatrix van ClickUp is een waardevol hulpmiddel om de relaties tussen rollen, teams en toestemmingen in uw datagovernanceprojecten te visualiseren en te beheren.

U kunt dit sjabloon gebruiken om

Begrijp de toegang en bevoegdheden die elk teamlid heeft voor verschillende governancegebieden

Rollen en toestemmingen afstemmen tussen afdelingen en belanghebbenden

Optimaliseer de communicatie en veiligheid binnen uw data governance team

Stap 5: Automatiseer uw gegevens

Beheer governance-taken en -projecten en werk efficiënt samen met uw team met behulp van ClickUp Automatisering

Automatiseer repetitieve taken zoals gegevensvalidatie, toegangsverzoeken en nalevingscontroles met ClickUp Automatisering.

U kunt een deel van een proces of het hele proces automatiseren. Hoe geschikt uw taken zijn voor automatisering, hangt af van uw use cases voor automatisering.

De automatisering, data-integratie en andere functies van ClickUp kunnen uw geheime wapen zijn om ervoor te zorgen dat uw datareis soepel, geïnformeerd en succesvol verloopt.

Stap 6: Communicatie en samenwerking

Werk samen en vereenvoudig uw governance met de chatfunctie van ClickUp

Gebruik ClickUp Chat om feedback en discussies aan te moedigen, updates te delen, bronnen te koppelen en naadloos samen te werken. Maak chatweergaven voor elk governance-onderwerp, zoals gegevenskwaliteit, veiligheid of compliance.

Stap 7: Definieer KPI's, monitor en pas aan

De Dashboard-functie van ClickUp is een krachtige tool om uw datagovernanceprocessen en -projecten te visualiseren en te monitoren.

Gebruik de dashboards van ClickUp om bedrijfsbrede KPI's in realtime te visualiseren

Definieer sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) om de effectiviteit van uw governanceprogramma te meten. Deze kunnen onder meer de gegevensacceptatie en het gebruik, het aantal gegevensincidenten, de voltooiingspercentages van gegevensopleidingen binnen de hele organisatie, de gegevensbeschikbaarheid, de gegevensbetrouwbaarheid en de gegevensnauwkeurigheid omvatten.

Zodra de KPI's zijn gedefinieerd, kunt u ClickUp Dashboards gebruiken om

Maak aangepaste dashboards die relevante gegevens, statistieken en grafieken weergeven voor uw doelstellingen op het gebied van databeheer

Gebruik verschillende widgets om gegevens uit verschillende bronnen weer te geven, zoals taken, doelen, sprints, portfolios en meer

Filter, sorteer en groepeer uw gegevens om de inzichten te krijgen die u nodig hebt

Deel uw dashboards met uw team en stakeholders zodat iedereen op dezelfde pagina zit

Doelen en voordelen van databeheer

Datagovernance is als die supergeorganiseerde vriend die langskomt, de willekeurige bestanden sorteert, alles labelt en opruimt om het ware potentieel van uw data te ontsluiten.

Stel je voor dat het governance-team over de volgende superkrachten beschikt:

Duidelijkheid: Governance zorgt voor nauwkeurigheid, consistentie en kwaliteit, zodat u kunt vertrouwen op wat u ziet en weloverwogen beslissingen kunt nemen

Veiligheidsschild: Het bouwt sterke muren en veiligheidssystemen, waardoor uw gegevens veilig en wel blijven

Toegankelijkheid: Governance maakt het vinden van de juiste gegevens een fluitje van een cent voor iedereen in de organisatie. Eén enkele bron van waarheid voor alle informatie in de organisatie helpt bij het afstemmen van taken.

De voordelen zijn talrijk:

Betere besluitvorming: Duidelijke, betrouwbare gegevens kunnen snel worden opgehaald en zorgen voor zelfverzekerde keuzes, waardoor uw bedrijf nieuwe hoogten bereikt

Lagere kosten: Geen data-rampen of boetes meer in verband met governance, risico en compliance (GRC). Governance bespaart u op de lange termijn geld en systemische problemen

Verbeterde reputatie: Governance laat klanten zien dat u verantwoordelijk bent en zorg draagt voor de bescherming van hun informatie

Over het algemeen gaat governance niet over beperkingen, maar over empowerment. Het ontsluit het volledige potentieel van uw data-assets en stelt u in staat deze te gebruiken om uw bedrijf vooruit te helpen.

Best practices voor het beheren van initiatieven op het gebied van datagovernance

Hier zijn enkele best practices voor databeheer:

Begin klein, wees flexibel: Probeer niet in één keer de hele draak te verslaan. Bouw momentum op met kleine, haalbare projecten om snel resultaten te boeken

Communicatie is essentieel: Communiceer openlijk met iedereen over de doelen en voordelen van governance

Empower, beperk niet: In plaats van data-gevangenissen te creëren, geeft u gebruikers duidelijke richtlijnen en de tools die ze nodig hebben om verantwoordelijk om te gaan met data

Omarm technologie: Gebruik tools voor databeheer om vervelende taken te automatiseren, toegang te beheren en de kwaliteit van gegevens te bewaken

Meten en aanpassen: Houd de effectiviteit van uw governance-inspanningen bij met behulp van duidelijke statistieken om verbeterpunten te identificeren

Onthoud dat een governance-initiatief een reis is, geen bestemming. Door deze best practices te volgen, kunt u een duurzaam datagovernanceprogramma opzetten dat uw team ondersteunt, uw data beschermt en het ware potentieel ervan ontsluit.

Veelvoorkomende uitdagingen bij databeheer

Governance kan een uitdaging zijn, maar voor elk probleem is er een oplossing. Hier zijn enkele van de meest voorkomende:

1. Onduidelijke eigendom van gegevens

Het eigendom van gegevens kan in sommige bedrijven aanvoelen als een spelletje stoelendans. Dit gebrek aan duidelijke rollen leidt tot verwarring, slechte besluitvorming en juridische problemen.

De oplossing zou kunnen zijn om een data governance council op te richten met vertegenwoordigers van verschillende afdelingen, data stewards aan te stellen om toezicht te houden op de kwaliteit en compliance van data, en de data lineage duidelijk weer te geven en master data eigenaren voor elke dataset te definiëren.

2. Slechte datakwaliteit

Beslissingen op basis van inconsistente gegevens kunnen leiden tot onzekere resultaten en chaos.

De oplossing kan zijn om duidelijke normen voor datakwaliteit vast te stellen die volledigheid, nauwkeurigheid en tijdigheid definiëren, en vervolgens processen te automatiseren om data op te schonen en data-eigenaren meer mogelijkheden te geven.

3. Gebrek aan beleid voor gegevensbeheer

Werken zonder duidelijke regels om het governancebeleid te handhaven, kan leiden tot problemen op het gebied van veiligheid en compliance. Als oplossing kunt u een uitgebreid governancebeleid ontwikkelen, werkstromen stroomlijnen, naleving van regelgeving waarborgen en uw processen voor het beheer van agentschappen standaardiseren.

4. Ongecontroleerde toegang tot gegevens

Iedereen onbeperkte toegang geven tot gegevens brengt aanzienlijke risico's voor de veiligheid met zich mee.

Als oplossing kunt u op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC) implementeren, gegevensmaskering en versleutelingstools voor gevoelige gegevens gebruiken en activiteitenlogboeken bijhouden voor monitoring en audits.

5. Weerstand tegen verandering

Het samenbrengen van mensen uit verschillende afdelingen en hen trainen in governancepraktijken kan een uitdaging zijn, vooral met voortdurende updates en veranderingen.

Als oplossing kunt u een cultuur van samenwerking tussen afdelingen bevorderen, voortdurend trainingen aanbieden en prestaties erkennen om het team betrokken en geïnformeerd te houden.

Deze oplossingen pakken veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van databeheer aan door rollen te verduidelijken, metadatabeheer te gebruiken, duidelijk beleid op te stellen, toegang te controleren en veranderingen te beheren.

Strategieën om deze uitdagingen aan te gaan met ClickUp

De veiligheidsfuncties van ClickUp zorgen ervoor dat uw gegevens veilig en wel zijn. Met duidelijk omschreven veiligheidsmaatregelen en -beleidsregels weet u precies hoe uw gegevens worden beschermd.

Met versleuteling, toegangscontrole, activiteitenlogboeken, transparantie en regelmatige controles kunt u uw bedrijf runnen zonder u zorgen te maken over datalekken en misbruik.

Lees verder om te ontdekken hoe ClickUp uw gegevens beveiligt:

1. Geavanceerde versleuteling en maskering

ClickUp wordt gehost op Amazon Web Services (AWS) en biedt end-to-end veiligheid en uitstekende bescherming. Alle communicatie van de ClickUp-webapplicatie wordt versleuteld via TLS 1. 2, die niet door derden kan worden weergegeven.

ClickUp maakt gebruik van AES 256-versleuteling bij opslag en tijdens verzending, dezelfde standaard die banken en financiële instellingen gebruiken.

2. Compliance-certificeringen

ClickUp heeft gouden standaarden op het gebied van veiligheid en compliance

ClickUp voldoet aan de hoogste industrienormen en wordt onderworpen aan strenge controles door onafhankelijke veiligheidsexperts.

Het ClickUp-platform voldoet aan SOC 2, ISO en PCI DSS en is ook in overeenstemming met CCPA, GDPR en Privacy Shield.

3. Extra veiligheid in het Enterprise-abonnement

Verhoog de veiligheid van uw gegevens met het Enterprise-abonnement

Als u kiest voor het Enterprise-abonnement, kunt u met ClickUp uw gegevens zonder extra kosten hosten in datacenters in de VS, Europa of Azië-Pacific en de veiligheid van uw gegevens verbeteren.

4. Infrastructuur veiligheid

ClickUp host uw gegevens in een volledig redundante, beveiligde omgeving en de toegang is beperkt tot operationeel ondersteunend personeel. Dit garandeert totale isolatie van gegevens en toegang, firewallbescherming en andere veiligheidsfuncties.

5. Regelmatige penetratietests

ClickUp schuwt gesimuleerde aanvallen niet. We laten ethische hackers onze verdedigingswerken testen, zodat we echte bedreigingen altijd een stap voor blijven.

Dit is slechts een greep uit het arsenaal aan beveiligingsmaatregelen van ClickUp. Ga naar het ClickUp Trust Center en ontdek alle details van onze gegevensbeschermingsmaatregelen.

Vergeet niet dat gegevensbeveiliging een continu proces is en dat ClickUp de tools en expertise biedt om dit proces soepel en veilig te laten verlopen.

Data Governance is uw kompas

Een koers uitzetten in de gegevensstroom is geen sinecure, maar met een robuust governancekader bent u goed op weg. Met deze praktijken en tools voor gegevensbeheer kunt u uw gegevens omvormen van een stoffige hoop rommel tot een schitterende goudmijn.

Stel je AI-aangedreven governance tools voor die leren en zich aanpassen, waardoor je leven een stuk eenvoudiger wordt. ClickUp is al op weg in die richting en je kunt in de toekomst nog krachtigere functies verwachten.

De veiligheid van gegevens zal altijd van het grootste belang blijven en de toekomst van governance ziet er rooskleurig uit, met meer innovatieve tools, eenvoudigere toegang, krachtige automatisering en naadloze compliance.

Een goed gepland proces voor databeheer kan u helpen om door het steeds veranderende landschap te navigeren en een datagestuurd imperium op te bouwen waar uw concurrenten jaloers op zullen zijn!

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en begin uw reis naar databeheersing

Veelgestelde vragen

1. Wat is een voorbeeld van databeheer?

Datagovernance is het proces waarbij de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gegevens van een organisatie worden gewaarborgd door middel van verschillende beleidsregels en normen. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van zijn gegevensbestanden waarborgt. Het heeft een governance-raad die toezicht houdt op de kwaliteit, veiligheid en naleving van de gegevens van het bedrijf. Het heeft ook een gegevenscatalogus waarin de databronnen, definities en eigenaren worden gedocumenteerd.

2. Wat zijn de drie pijlers van databeheer?

De 3 pijlers van databeheer zijn

Mensen : rollen en verantwoordelijkheden definiëren en databewustzijn bevorderen

Proces : Implementeren van beleid, gegevensdefinities en gegevenskwaliteitscontroles

Technologie: gebruik van tools voor gegevensbeheer, toegangscontrole, gegevensanalyse en veiligheid

3. Wat zijn de doelstellingen van datagovernance en wat zijn de drie sleutelrollen van governance?

Doelstellingen van datagovernance zijn de specifieke doelen en resultaten die governance wil bereiken. Ze sluiten meestal aan bij de visie, strategie en waarden van de organisatie.

Enkele veelvoorkomende doelstellingen van datagovernance zijn

De flexibiliteit van datagestuurde zakelijke beslissingen verbeteren door de kwaliteit, consistentie en beschikbaarheid van data te waarborgen

Naadloos kennis delen binnen de organisatie door datasilo's te doorbreken en samenwerking te bevorderen

Om onzekerheid weg te nemen en vertrouwen in data te creëren door middel van duidelijke definities, eigendom en herkomst van data

Waarde creëren door samenwerking in huidige werkstromen door gebruikers van gegevens de juiste tools en richtlijnen te geven

Om de naleving van veiligheid en privacy moeiteloos te maken door gegevensbeschermingsmaatregelen te implementeren en gegevensregels na te leven

De drie sleutelrollen van data governance zijn