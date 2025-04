10 beste grote taalmodellen (LLM's) in 2025

Taalmodellen (LLM's) herkennen mensachtige tekstpatronen, vertalen talen, voorspellen tekstuitkomsten en genereren zelfstandig coherente en contextueel relevante content.

Of u nu de communicatie wilt verbeteren, het aanmaken van content wilt automatiseren of inzichten wilt afleiden uit uitgebreide tekstuele gegevens, LLM's automatiseren repetitieve taken.

Er zijn echter veel LLM's van OpenAI, Meta, Microsoft, Google en andere bedrijven op de markt. Elke LLM heeft verschillende functies en meerdere use cases, waardoor het moeilijk is om het juiste model te kiezen.

We hebben 10 grote taalmodellen samengesteld om je te helpen de beste te kiezen voor jouw zakelijke behoeften. Laten we eens kijken naar hun functies, voordelen en limieten.

Wat moet u zoeken in grote taalmodellen?

Wanneer u een groot taalmodel voor natuurlijke taalverwerkingstaken selecteert, kies er dan een die aansluit bij uw toepassingsgebied en strategische doelen. Hier zijn de sleutelmogelijkheden die u bij uw keuze kunnen helpen:

Compatibiliteit met integratie: De basismodellen moeten compatibel zijn met uw bestaande technologiestapel, zoals CRM, ERP of aangepaste apps. Naadloze compatibiliteit zorgt voor gestroomlijnde processen en werkstroom van gegevens zonder drastische wijzigingen

De basismodellen moeten compatibel zijn met uw bestaande technologiestapel, zoals CRM, ERP of aangepaste apps. Naadloze compatibiliteit zorgt voor gestroomlijnde processen en werkstroom van gegevens zonder drastische wijzigingen Gebruiksgemak: LLM moet gemakkelijk te gebruiken zijn voor verschillende leden van teams met verschillende technische expertise. Het moet een intuïtieve interface hebben met hulpmiddelen die de leercurve kunnen verkleinen

LLM moet gemakkelijk te gebruiken zijn voor verschillende leden van teams met verschillende technische expertise. Het moet een intuïtieve interface hebben met hulpmiddelen die de leercurve kunnen verkleinen Scalability: Het model moet grote hoeveelheden trainingsgegevens aankunnen zonder dat de prestaties afnemen

Het model moet grote hoeveelheden trainingsgegevens aankunnen zonder dat de prestaties afnemen Taalondersteuning: LLM moet meertalig en multi-dialect zijn om bedrijfsactiviteiten op verschillende geografische locaties te kunnen schalen

LLM moet meertalig en multi-dialect zijn om bedrijfsactiviteiten op verschillende geografische locaties te kunnen schalen **De totale eigendomskosten, inclusief initiële kosten, onderhoud en upgrades, moeten binnen uw budget passen

Aanpassing: U moet de modellen kunnen aanpassen aan uw specifieke zakelijke behoeften

U moet de modellen kunnen aanpassen aan uw specifieke zakelijke behoeften Privacy van gegevens: Het model moet beschikken over geavanceerde functies voor veiligheid en privacy van gegevens om uw persoonlijke en vertrouwelijke bedrijfsinformatie te beschermen

De 10 beste grote taalmodellen om te gebruiken in 2024

1. GPT-4

via ChatGPT GPT-4 is de nieuwste iteratie van OpenAI's generatieve, voorgetrainde, op transformatoren gebaseerde taalmodelreeks. Het genereert mensachtige reacties gebaseerd op eenvoudige tekst prompts en natuurlijke taalverwerking.

GPT-4 is een veelzijdige AI tool die technische en creatieve taken kan uitvoeren, zoals het componeren van liedjes, het genereren van samenvattingen en het opstellen van zakelijke rapporten. Gebruikers kunnen ook afbeeldingen toevoegen voor classificatie en bijschriften genereren.

Het kan tot 25.000 woorden schrijven, waardoor het geschikt is voor het aanmaken van content in lange formaten.

GPT-4 beste functies

Content aanmaken, samenvatten, vertalen, ideeën genereren, coderen, klantenservice ondersteunen en andere taken automatiseren

Verwerk tegelijkertijd tekst en afbeeldingen

Creëer kaders voor andere apps of chatbots met cross-platform compatibiliteit en API integratie

Genereer content zonder schadelijke vooroordelen met de verbeterde trainingsmethoden

GPT-4 beperkingen

Het kan soms bevooroordeelde antwoorden geven

GPT-4 levert soms onnauwkeurige gegevens, vooral met betrekking tot de laatste trends en gebeurtenissen

Integratie kan complex zijn omdat het een aanzienlijke IT-infrastructuur en expertise vereist

GPT-4 prijzen

Aangepaste prijzen

GPT-4 beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (30+ beoordelingen)

4,5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15+ beoordelingen)

2. PaLM

Via Google Onderzoek PaLM (Pathways Language Model), ontwikkeld door Google, is een belangrijke stap voorwaarts in AI en natuurlijke taalverwerkingstechnologieën. Het is getraind op diverse datasets en kan complexe redeneertaken zoals codering, classificatie en vertaling gemakkelijk aan.

PaLM 2, de verbeterde versie van PaLM kan worden gebruikt voor onderzoek en kan worden geïntegreerd met producttoepassingen.

PaLM beste functies

Nauwkeuriger genuanceerde Taken uitvoeren met de uitzonderlijke taalbegripcapaciteiten van PaLM

Flexibeler en efficiënter schalen met PaLM (gebouwd op Google's Pathways-systeem) zonder dat er Taakspecifieke modellen nodig zijn

De operationele complexiteit verminderen en meerdere Taken tegelijk voltooien met de enkele Instance van het PaLM-model

Maak gebruik van de superieure redeneercapaciteiten in scenario's die logische deductie, probleemoplossing en besluitvorming vereisen

PaLM beperkingen

Net als andere grote modellen vereist PaLM aanzienlijke rekenkracht voor training en inferentie, wat een belemmering vormt voor kleinere entiteiten of individuele ontwikkelaars

PaLM integreren met verouderde technologieën kan een uitdaging zijn en vereist aanzienlijke ontwikkelingsinspanningen

Omdat PaLM een nieuwer en zeer geavanceerd model is, is de toegankelijkheid ervan beperkt tot organisaties die over de infrastructuur en het budget beschikken om de implementatie ervan te ondersteunen

PaLM prijzen

Aangepaste prijzen

PaLM beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

Lees ook: Beste generatieve AI-tools voor DevOps Teams

3. BERT

via Google Onderzoek BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) is een machine learning (ML) model voor natuurlijke taalverwerking (NLP) ontwikkeld door Google.

Het is een bidirectioneel (kan tekst van zowel links als rechts analyseren) en algoritme voor taalrepresentatie zonder supervisie dat grote hoeveelheden datasets kan analyseren en gemakkelijk modellen voor machinaal leren kan trainen.

Je kunt BERT gebruiken voor NLP Taken zoals vertalen, zinsclassificatie en sentimentanalyse.

BERT beste functies

Train het model voor machinaal leren op uw tekstgegevens

Betere contextuele resultaten met BERT omdat het gebruik maakt van bidirectionele contextrepresentatie. Het verwerkt tekst van rechts naar links en van links naar rechts en interpreteert op basis van alle omringende woorden

Voer veelzijdige Taken uit met BERT, waaronder sentimentanalyse, named entity recognition en vraag-antwoord

Verfijn het met slechts één extra uitvoerlaag om geavanceerde modellen voor verschillende Taken te maken. Dit vermindert de tijd en middelen die nodig zijn voor modeltraining aanzienlijk

Gebruik de meertalige versie die 104 talen ondersteunt, waardoor het toepasbaar is in wereldwijde toepassingen waar verwerking in meerdere talen vereist is

BERT beperkingen

BERT is rekenintensief vanwege de grootte en complexiteit. Er zijn GPU-bronnen nodig voor training en inferentie, wat integratieproblemen oplevert voor organisaties met een beperkte technische infrastructuur

Ondanks het feit dat BERT bidirectioneel is, is het begrip beperkt tot 512 tokens binnen een contextvenster

De verouderde versie wordt na 31 januari 2025 stopgezet

Prijzen voor BERT

BERT is open-source en vrij beschikbaar onder de Apache 2.0 licentie.

BERT beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

4. Claude

via Claude.ai Claude is een innovatief groot taalmodel ontwikkeld en getraind door Anthropic met behulp van Constitutional AI. Het staat bekend om zijn ethische AI-focus op veiligheid, nauwkeurigheid en veiligheid terwijl het menselijke taal genereert.

Het vermogen om contextueel passende antwoorden te geven maakt Claude geschikt voor het trainen van conversatiegesprekken AI-toepassingen .

Claude kan geavanceerde redeneertaken uitvoeren die verder gaan dan patroonherkenning of tekstgeneratie. Het kan ook handgeschreven aantekeningen, foto's en statische afbeeldingen transcriberen en analyseren. Andere mogelijkheden zijn het genereren van code en meertalige verwerking.

Claude beste functies

Gebruik Claude 3 om ongeveer 30 pagina's tekst per seconde te verwerken. Het kan uitgebreide onderzoekspapers of grote contracten sneller lezen dan zijn collega's

Integreer Claude eenvoudig in uw bestaande technische stack zonder diepgaande technische expertise

Zorg voor een consistente toon en stijl in klantinteracties door conversationele AI met Claude

Gebruik Claude om informatie te extraheren uit e-mails van bedrijven of om antwoorden op enquêtes samen te vatten

Beperkingen van Claude

Claude gebruikt alleen de Engelse taal, wat de toepasbaarheid op wereldwijde markten limiet

U kunt geen tekst en afbeeldingen maken op Claude

Hoewel Claude is getraind op enorme hoeveelheden data, genereerde het soms onnauwkeurige antwoorden

Claude prijzen

Business en schaal: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Gratis : 0

: 0 Pro: $20 per persoon per maand

$20 per persoon per maand Teams: $30 per persoon per maand (minimaal 5 personen)

Claude beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (4 beoordelingen)

Op zoek naar ondersteuning bij het coderen? Hier is een lijst met beste AI-tools voor concurrentieanalyse

5. Valk

via valk_ Falcon is een taalmodel gemaakt door het Technology Innovation Institute. Het werd ontwikkeld voor verschillende complexe natuurlijke taalverwerkingstaken en getraind met behulp van 40 miljard parameters en een triljoen tokens.

Falcon integreert de nieuwste ontwikkelingen in AI om het begrijpen en genereren van taal te verbeteren.

Falcon beste functies

Genereer coherente, context-bewuste tekst die de menselijke schrijfstijl nabootst met Falcon

Doe snellere decodering met minimale kwaliteitsvermindering met Falcon's mogelijkheid om geheugenbandbreedte te verminderen

Implementeer NLP oplossingen over wereldwijde markten met Falcon's mogelijkheid om meerdere talen te ondersteunen

Falcon limieten

Het vereist aanzienlijke computationele middelen voor een optimale werking, waardoor het minder toegankelijk is voor kleinere organisaties met een beperkte IT-infrastructuur

Falcon integreren in bestaande systemen kan technisch veeleisend zijn

Falcon prijzen

Aangepaste prijzen

Falcon beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

6. ERNIE

via ERNIE ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration), ontwikkeld door Baidu, integreert gestructureerde kennisgrafieken in taalmodeltraining, waardoor het begrip van complexe contexten wordt verbeterd.

ERNIE kan taal verwerken en begrijpen door middel van directe context en het integreren van externe kennisstructuren. Het kan blijven leren en zich aanpassen na de initiële training, waardoor het in de loop van de tijd kan worden verbeterd wanneer het wordt blootgesteld aan nieuwe gegevens.

Ernie beste functies

Gebruik het voor toepassingen die meertalig begrip vereisen omdat Ernie meerdere talen ondersteunt

Voer een breed spectrum aan NLP taken uit, waaronder sentimentanalyse, tekstclassificatie en meer, met ERNIE's verrijkte training met kennisgrafieken

Ernie beperkingen

Het integreren van ERNIE in bestaande systemen, vooral die systemen die nog niet klaar zijn voor AI, is een uitdaging

De voortraining op specifieke kennisgrafieken kan de effectiviteit of relevantie in nichesectoren beperken

Prijzen van Ernie

Aangepaste prijzen

Ernie beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

7. Cohere

via Cohere Cohere is een Enterprise AI-platform dat ondernemingen helpt GenerativeAI te integreren in hun dagelijkse processen, zoals het zoeken, vinden en ophalen van documenten in meer dan 100 talen.

Het stelt organisaties in staat om hun GenerativeAI-model van proof of concept naar de productiefase te brengen en helpt hen schaalbare en efficiënte AI-toepassingen te bouwen.

Cohere beste functies

Cohere onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijke API, waardoor het zelfs toegankelijk is voor gebruikers met beperkte technische expertise

Cohere biedt uitstekende schaalbaarheid en is geschikt voor bedrijven van elke grootte, van starters tot grote ondernemingen

Cohere stelt gebruikers in staat om modellen te verfijnen op hun eigen gegevens, waardoor meer gepersonaliseerde en nauwkeurige antwoorden mogelijk zijn die zijn afgestemd op specifieke bedrijfsbehoeften en -contexten

Het bedrijf legt de nadruk op ethische AI-ontwikkeling en biedt transparantie in de manier waarop de modellen worden getraind

Cohere limieten

Zoals veel AI-modellen zijn de prestaties van Cohere sterk afhankelijk van de kwaliteit van de trainingsgegevens

Hoewel Cohere toegankelijk is, kunnen de kosten snel oplopen voor gebruikers met grote volumes

Hoewel de ondersteuning van andere talen dan het Engels door Cohere wordt verbeterd, is deze nog niet zo uitgebreid als die van sommige andere modellen

Cohere prijzen

Gratis

Standaard model Commando R+: Invoer: $3/1M Tokens; Uitvoer: $15/1M tokens Commando R: Invoer: $0,5/1M Tokens; Uitvoer: $1,5/1M tokens

Verfijnd model Commando R: Invoer: $2/1M tokens; uitvoer: $4/1M tokens; Training: $8/1M tokens



Cohere beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar **Niet beschikbaar

8. Tweelingen

via Gemini AI Gemini (voorheen Bard) van Google is een groot taalmodel dat verschillende complexe taken op het gebied van natuurlijke taalverwerking uitvoert. Het staat bekend om zijn veelzijdigheid en hoge prestaties omdat het geavanceerde AI-mogelijkheden wil bieden voor meerdere domeinen.

Het model is getraind op een uitgebreide dataset, waardoor het tekst kan begrijpen en genereren met een hoge nauwkeurigheid en contextgevoeligheid. Gemini is geoptimaliseerd voor realtime toepassingen en biedt snelle antwoorden die nodig zijn voor klantenservicebots, realtime vertalingen en andere interactieve toepassingen.

Gemini beste functies

NLP-taken uitvoeren, waaronder tekst genereren, sentimentanalyse, samenvatten en taalvertaling

Gemini nauwkeurig afstemmen op specifieke datasets, waardoor het beter kan worden aangepast aan nichevereisten of specifieke zakelijke behoeften

Gemini limieten

De integratie van Gemini in uw bestaande softwaresystemen kan complex zijn en vereist technische expertise

Gemini ondersteunt meerdere talen, maar de prestaties kunnen per taal aanzienlijk verschillen

Het kan geen afbeeldingen genereren

Gemini prijzen

Gratis

Pay-as-you-go: Input: $7/1M Tokens; Output: $21/1M Tokens

Gemini beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) **Niet beschikbaar

Wil je meer van deze? Bekijk de beste AI-tools voor ontwikkelaars

9. LlaMA

via LlaMA LlaMA (Large Language Model Meta AI), door Meta, is in de eerste plaats gebouwd voor ontwikkelaars en onderzoekers om innovatie te vergemakkelijken. Het kan echter ook andere complexe Taken uitvoeren, zoals vertalen en dialoog genereren.

Het maakt ook codes en natuurlijke taal over code van prompts.

LlaMA beste functies

NLP-taken uitvoeren zoals tekst genereren, begrijpen, samenvatten en vertalen

Gebouwd als een open-source groot taalmodel (LLM), ontworpen voor ontwikkelaars, onderzoekers en bedrijven om hun generatieve AI-ideeën te bouwen, te experimenteren en op verantwoorde wijze op te schalen

Genereer code en natuurlijke taalaanwijzingen met Llama

LLaMA beperkingen

Het duurt 30-120 seconden om een antwoord te genereren, wat vertraagd is in vergelijking met andere tools

De instelling en aanpassing van LLaMA, met name voor specifieke of geavanceerde toepassingen, kan aanzienlijke technische expertise in machinaal leren en NLP vereisen

De beschikbaarheid van kant-en-klare, vooraf getrainde modellen kan beperkt zijn, waardoor het meer moeite kost om aan de slag te gaan

LLaMA prijzen

Gratis of open toegang voor onderzoekers

LLaMA beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: 4.0/5 (1 beoordeling)

10. Orka

via Orka Microsoft heeft Orca ontwikkeld voor kleine taalmodellen (10B parameters of minder). Het is gebaseerd op zelfverbetering en feedbackgestuurde methodologie.

Orca creëert synthetische gegevens voor het trainen van kleine modellen, waardoor ze betere redeneermogelijkheden en aangepast gedrag krijgen.

Orca beste functies

Gebruik Orca voor tekstsamenvattingen en complexe vraagbeantwoordtaken

Geef kleinere taalmodellen verbeterde redeneermogelijkheden omdat Orca redeneerprocessen van grotere modellen imiteert met uitleg tuning

Gebruik voorgetraind op diverse databronnen in verschillende domeinen, van juridisch en medisch tot entertainment en financiën

Orca fijn afstemmen op specifieke datasets, zodat het model zich kan aanpassen aan unieke industriebehoeften of gespecialiseerde toepassingen

Nieuwere algoritmen gebruiken die de verwerkingskracht optimaliseren, waardoor het energieverbruik dat normaal gesproken gepaard gaat met het uitvoeren van grote taalmodellen wordt verminderd, waardoor het duurzamer en kosteneffectiever wordt

Orca limieten

Orca vereist aanzienlijke rekenkracht voor optimale prestaties, vooral in omgevingen met veel gegevens

Orca integreren in bestaande systemen kan een complex proces zijn dat technische expertise vereist, vooral in systemen die nog niet geschikt zijn voor AI

De mogelijkheden van Orca in minder gangbare talen zijn beperkt

Orca prijzen

Advies: $1.325 per maand (contract van 3 maanden)

LLM abonnement: $2.200+ per maand (contract van 12 maanden)

Enterprise: $27.500+ per maand (met een flexibele mix van diensten)

Orca beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

Als je de AI-terminologie niet meer weet, gebruik dan de ultieme AI-woordenlijst

Hoewel deze grote taalmodellen complexe Taken kunnen automatiseren, hebben veel ervan hoge integratiekosten en een complexe interface, waardoor het moeilijk is om tools effectief te gebruiken.

Je kunt andere eenvoudige en intuïtieve AI-tools zoals ClickUp om gegevensanalyse, het genereren van content en andere zakelijke taken te automatiseren, zonder gedoe.

We hebben ClickUp niet in bovenstaande lijst opgenomen omdat het geen ingewikkelde natuurlijke taalverwerkingstaken kan uitvoeren. De AI-gestuurde toolkit automatiseert repetitieve zakelijke taken zoals het genereren van content of rapporten met AI-gegenereerde prompts.

Gebruik ClickUp Brein , de AI-integratie, om alle query's op het werk onmiddellijk te beantwoorden. Het automatiseert repetitieve taken, automatisch invullen van gegevens, taakbeheer en het toewijzen van subtaken. Je kunt het ook gebruiken als een AI-assistent om content te genereren of snelle antwoorden op te stellen, spelling te controleren en transcripties te maken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-58.gif ClickUp Brein /%img/

taakbeheer, projectmanagement, werkstroom automatiseren en stroomlijnen met ClickUp Brain_

ClickUp Brain beste functies

Verminder handmatig werk met ClickUp AI omdat het repetitieve taken automatiseert, zoals plannen, herinneringen instellen en de status van taken bijwerken

Krijg snel en nauwkeurig antwoorden van Taken, Documenten en verbonden werkruimten met ClickUp Brein Identificeer trends, projectresultaten en optimaliseer bronnen met de geavanceerde gegevensanalyse

Integreer ClickUp Brain met bestaande ClickUp-taak en ClickUp Documenten voor naadloos projectmanagement

ClickUp AI limieten

De instelling en het maximaliseren van de mogelijkheden kan een leercurve vereisen

Beperkt tot de gegevens en taken die binnen het ClickUp-platform worden beheerd

ClickUp AI prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUpAI: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $5 per lid per maand

ClickUp AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.400+ beoordelingen)

4.7/5 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

Taken automatiseren met ClickUp-taak

Taalleermodellen maken het aanmaken van content, communicatie en vertaling eenvoudiger, maar vereisen veel rekenkracht en zware investeringen, vooral voor taken op ondernemingsniveau.

ClickUp biedt gebruiksvriendelijke tools om zakelijke taken te automatiseren en workflows te stroomlijnen. De AI-integratie, ClickUp Brain, genereert content, vat rapporten samen en automatiseert het beheer van Taken om de efficiëntie van de organisatie te verbeteren. Gratis aanmelden bij ClickUp om productiviteit en schaalbaarheid te verbeteren!