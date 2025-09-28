Gratis Asana Kanban-sjablonen om uw werkstroom te stroomlijnen

Jane stond op het punt om het te verliezen. Haar desktop had 47 geopende tabbladen, haar team vroeg om updates die ze zich niet kon herinneren te hebben toegewezen, en haar "projecttijdlijn" stond op een whiteboard dat iemand per ongeluk had gewist.

Als projectmanager was Jane erg goed in het blussen van brandjes, maar de laatste tijd voelde ze zich meer een fulltime brandweerman dan een leider. Toen kwam haar 'Kanban-ontwaking'

Als jij ook het gevoel hebt dat je werkstroom een wilde jungle is en jij de enige ontdekkingsreiziger bent met een kapot in kaart brengen, dan is deze blog iets voor jou.

We duiken in gratis Asana Kanban-sjablonen — superhandig voor projectmanagers, agile teams en iedereen die agile projectmanagement toepast en graag zijn taken kan zien.

*leuk weetje: Kanban komt van twee Japanse woorden: 看 (Kan), wat 'teken' betekent, en 板 (Ban), wat 'bord' betekent. De naam zegt het al. Kanban-borden vereenvoudigen het werkbeheer door de zichtbaarheid van taken te vergroten, of ze nu vastzitten in de beoordelingsfase, wachten op goedkeuring of bijna voltooid zijn.

Kanban-sjablonen in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel van alle Kanban-sjablonen die in de blog worden vermeld op de lijst:

Wat maakt een goede Asana Kanban-sjabloon?

Een Asana Kanban-sjabloon is een vooraf gemaakt bord dat uw werkstroom in duidelijke, visuele fases weergeeft, zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Klaar', zodat uw team taken doelgericht en zonder verwarring kan uitvoeren.

Maar een solide Kanban-bord doet meer dan alleen taken organiseren. Het weerspiegelt hoe uw team echt werkt, volgens Kanban-principes zoals visueel projectmanagement, limieten voor werk in uitvoering (WIP) en continue verbetering.

Let op deze sleutelonderdelen in een goed werkende Kanban-bord-sjabloon:

Visuele hiërarchie: Breng eerst het belangrijkste naar voren. Goede Breng eerst het belangrijkste naar voren. Goede Kanban-boardsjablonen moeten aankomende taken, fasen met hoge prioriteit of dreigende problemen benadrukken, zodat uw team precies weet waar het zich op moet concentreren

duidelijke eigenheid: *Wijs taken toe en maak duidelijk wie verantwoordelijk is voor elk item. Kleurgecodeerde beoordelaars of op rollen gebaseerde swimlanes (bijv. 'Dev Review' versus 'Client Review') verminderen onduidelijkheid en stimuleren verantwoordelijkheid

automatisering: *Sla repetitieve stappen over. De beste sjablonen wijzen automatisch teamgenoten toe, triggeren deadlines of sturen herinneringen zodra een kaart wordt verplaatst – perfect voor flexibele werkstroom met frequente statuswijzigingen en feedbackloops

*aangepast: Pas aan terwijl je bezig bent. Of je nu sprintdoelen verschuift, taakstatus bijwerkt of kolommen hernoemt, goede sjablonen passen zich aan jouw proces aan, en niet andersom

*live bijhouden: Krijg realtime inzicht in de voortgang. Met dit directe overzicht kunt u asynchrone stand-ups uitvoeren, belanghebbenden op de hoogte houden en zichtbaarheid behouden bij snel veranderende projecten – allemaal vanuit één dashboard

Ingebouwde teamwork: Zorg voor Zorg voor een soepele samenwerking binnen het team . Gebruik @vermeldingen, kaartopmerkingen en bijlagen om teamleden op de hoogte te houden, belemmeringen snel op te lossen en alle updates precies daar te bewaren waar het werk plaatsvindt

💡 Pro-tip: Kies een Kanban-boardsjabloon met herbruikbare tags, kolomlogica en ingebouwde regels die je binnen enkele seconden kunt klonen, bijvoorbeeld voor het onboarden van clients, marketingcampagnes, socialemediakalenders of wekelijkse retrospectieven. Eén solide installatie = eindeloos veel herhaalbare successen.

gratis Asana Kanban-sjablonen om te proberen*

Deze plug-and-play digitale Kanban-tools helpen je om taken in fases uit te stippelen en de werkstroom van je team zichtbaar te houden. Elke sjabloon in deze lijst is geschikt voor een specifieke workflow, of het nu gaat om sprintplanning, beoordelingen of doorlopende wachtrijen.

1. Asana Kanban-bord-sjabloon

via Asana

Als je nog niet bekend bent met Kanban-borden in Asana, geeft deze sjabloon je een voorsprong. Met vier eenvoudige kolommen – Nieuwe verzoeken, Backlog, In uitvoering en Voltooid – kun je individuele taken gemakkelijk visualiseren terwijl ze door de verschillende fasen gaan.

Elke kolom vertegenwoordigt een duidelijke werkstatus, zodat niets door de eindeloze lijst heen glipt.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik de bordweergave om direct te zien waar taken zich in verschillende fasen bevinden

Dupliceer en pas terugkerende taken aan zonder helemaal opnieuw te beginnen

Creëer lichtgewicht werkstroom voor interne operaties, werving of content pipelines

🔑 Ideaal voor: Solopreneurs, lean ops-teams of nieuwe Asana-gebruikers die een Kanban-bord willen maken zonder de complexiteit.

🔎 Wist je dat? Kanban ontstond in de jaren 40 toen Toyota-ingenieur Taiichi Ohno het productieproces opnieuw uitvond met een just-in-time-systeem. In plaats van overproductie bouwden teams precies wat klanten nodig hadden (precies op het moment dat ze dat nodig hadden). Deze pull-based mentaliteit vormt nog steeds de kern van flexibele productiviteit vandaag de dag.

2. Asana Kanban-kaartsjabloon

via Asana

Een Kanban-bord is zo sterk als zijn kaarten, en de Kanban-kaartsjabloon verandert elke kaart in een taakcommandocentrum. In plaats van verspreide taakinformatie krijg je een herhaalbare lay-out met aangepaste velden, subtaaken en opmaakopties. Open een kaart en teamgenoten zien direct wat er gebeurt, wat er nodig is en wie eraan werkt.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Deel complex werk op in geneste subtaaken en visuele taak-hiërarchieën

Voeg duidelijkheid toe met gestructureerde velden voor prioriteiten, deadlines en eigenaren

Verbind gerelateerd werk door taakafhankelijke afhankelijkheid rechtstreeks op de kaart in kaart te brengen

🔑 Ideaal voor: detailgerichte teams die complexe taakinformatie binnen hun Kanban-werkstroom moeten bijhouden.

🎥 Bekijk hoe een projectmanager verandert in Kanban-man (bedank hem later maar!)

3. Asana Scrumban-sjabloon

via Asana

Als je overstapt van Scrum-werkstroom naar Kanban of beide combineert, helpt deze Scrumban Asana-sjabloon je om de overgang soepel te laten verlopen.

Het biedt uw team een vertrouwd kader tijdens de overgang naar een flexibelere, pull-gebaseerde workflow. Visualiseer taken, houd de voortgang bij, stel nieuwe prioriteiten wanneer doelen veranderen en behoud een consistent ritme zonder uw installatie telkens opnieuw te moeten aanpassen.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Combineer sprint-rituelen met Kanban-weergaven om structuur te behouden zonder flexibiliteit te verliezen

Automatisering flexibele routines zoals dagelijkse stand-ups, WIP-limieten en backlog grooming

Tag taken op basis van story points of inspanningsniveaus om slimmer te plannen en belemmeringen vroegtijdig te signaleren

🔑 Ideaal voor: Agile teams die jongleren met releases, bugfixes en sprintplanning, terwijl ze Scrumban testen om de werkstroom te verbeteren zonder structuur te verliezen.

🔎 Wist je dat? Scrum en Kanban zijn beide gebaseerd op agile methodologieën, maar ze begeleiden teams op verschillende manieren. Scrum gedijt goed op structuur, met sprints, ceremonies en gedefinieerde rollen. Het is ideaal voor teams die werken met routine en tijdgebonden doelen

Kanban draait helemaal om werkstroom: gebruikmaken van visueel projectmanagement, limiet stellen aan taken en je in realtime aanpassen ✨ Veel teams combineren beide (Scrumban) — ze combineren de rituelen van Scrum met de flexibiliteit van Kanban voor een werkstroom die zich aanpast naarmate ze groeien.

4. Asana-sjabloon voor dagelijkse stand-upvergaderingen

via Asana

Stand-ups moeten ervoor zorgen dat uw team op één lijn blijft, maar al te vaak worden ze een gehaaste lijst met updates. Deze sjabloon voor dagelijkse stand-upvergaderingen biedt een structuur voor uw dagelijkse check-ins, zodat iedereen weet wat hij moet delen, wat er geblokkeerd is en wat follow-up vereist.

Zo weet je zeker dat je geen updates mist, zelfs als je team over de tijdzones werkt.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Vereenvoudig het dagelijkse taakbeheer met een intuïtieve visuele interface

Betrek teamleden bij asynchrone updates en zichtbare blokkades

Maak direct vervolgacties aan, precies daar waar het werk plaatsvindt

🔑 Ideaal voor: teams op afstand of hybride teams die snelle, asynchrone stand-ups nodig hebben om op één lijn te blijven zonder nog een vergadering toe te voegen.

5. Asana Sprint Backlog-sjabloon

via Asana

Sprint gaan snel en zonder een duidelijk backlog is het gemakkelijk om te veel hooi op je vork te nemen of sleutelwerk over het hoofd te zien. Deze agile-gerichte sjabloon helpt teams bij het prioriteren, triëren en verfijnen van sprintitems met behulp van Kanban-visualisatie.

Schat de inspanning, identificeer knelpunten en pas je aan wanneer er nieuwe belemmeringen of bugs opduiken, zonder dat dit ten koste gaat van de levering.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Visualiseer werkdoelen en taakbelasting met een overzichtelijke layout in Kanban-stijl

Herschik prioriteiten of breid de scope halverwege de sprint uit, zonder dat dit invloed heeft op de tijdlijnen

Signaleer snel blokkades en houd de voortgang zichtbaar voor teamleden en belanghebbenden

🔑 Ideaal voor: Agile- of Scrum-teams die jongleren met wisselende prioriteiten, bugfixes en wekelijkse of tweewekelijkse leveringscycli.

🧠 Leuk weetje: Agile sprints zijn gemodelleerd naar hardloopsprints: korte, intense uitbarstingen van geconcentreerd werk. Ideaal voor snel werkende teams die in snelle cycli bouwen, testen en itereren.

limiet van het gebruik van Asana voor Kanban-borden*

Asana werkt goed voor eenvoudige Kanban-installaties, maar wanneer uw projecten groter worden of uw werkstroom veeleisender wordt, beginnen de tekortkomingen zichtbaar te worden.

Van ontbrekende automatisering tot limiet zichtbaarheid, dit zijn de factoren die uw team kunnen vertragen:

Geen WIP-controles: Het Kanban-proces gedijt bij het beperken van het werk in elke fase om overbelasting te voorkomen. Asana laat je geen taken per kolom limiet, waardoor je gemakkelijk te veel hooi op je vork neemt en de richting kwijtraakt

Verspreide projectweergaven: Beheert u meerdere borden? Er is geen uniforme weergave om al uw tijdlijnen, blokkades of kalenders op één plek te zien. U moet tussen tabbladen schakelen om een basisupdate te krijgen

basisrapportage en -analyse: *De dashboards van Asana zien er overzichtelijk uit, maar missen analytische kracht. Je kunt geen complexe gegevens in lagen weergeven, geavanceerde grafieken maken of diepgaand filteren, waardoor power users meer controle willen over het bijhouden van prestaties

Geen native tijdsregistratie: Wilt u tijd registreren voor sprints, facturering of productiviteit? Asana ondersteunt dit niet natively. U moet externe tools aansluiten, wat extra stappen en mogelijke synchronisatieproblemen met zich meebrengt

Ontbrekende samenwerkingstools: Asana heeft geen ingebouwde whiteboards, schermopname- en schetstools. Visueel brainstormen, snel plannen of asynchrone creatieve sessies worden vaak naar andere apps verplaatst, wat de werkstroom en centralisatie verstoort

gelaagde toegang tot functies: *Essentiële tools, zoals werklastweergaven, doelen en geavanceerde tijdlijnen, zijn alleen beschikbaar in premiumabonnementen. Groeiende teams lopen vaak tegen betaalmuurtjes aan net wanneer ze beginnen op te schalen

dit is wat enkele echte Asana-gebruikers zeggen*:

Deze limieten hebben elke dag invloed op echte teams. We hebben G2 en Reddit gescand om te horen hoe mensen Asana gebruiken voor Kanban-achtig werk – en waar het misgaat:

Dit is wat een Reddit-gebruiker te zeggen heeft:

De informatie in Asana voelde altijd versnipperd aan. We hadden kalenders voor 10 afzonderlijke projecten en wilden ze allemaal samen bekijken. Dat lukte niet.

De informatie in Asana voelde altijd versnipperd aan. We hadden kalenders voor 10 afzonderlijke projecten en wilden ze allemaal samen bekijken. Dat lukte niet.

Dit is wat een andere G2-recensent zei:

Het is gemakkelijk om overspoeld te worden door Asana-notificaties, vooral wanneer u over meerdere projecten werkt. Dit kan overweldigend zijn en leiden tot gemiste prioriteiten, tenzij teamleden proactief hun instellingen aangepast aanpassen.

Het is gemakkelijk om overspoeld te worden door Asana-notificaties, vooral wanneer u over meerdere projecten werkt. Dit kan overweldigend zijn en leiden tot gemiste prioriteiten, tenzij teamleden proactief hun instellingen aangepast aanpassen.

Hoe kom je dan voorbij deze knelpunten? Het is tijd voor een slimmere overstap.

Alternatieve Asana Kanban-sjablonen

Maak kennis met ClickUp —de alles-in-één-app voor werk. Met realtime samenwerking, projectoverschrijdend zichtbaarheid, ingebouwde tijdsregistratie, whiteboards, schermopname en AI-aangedreven automatisering biedt ClickUp je wat Asana niet biedt — en nog veel meer. Alles op één plek.

ClickUp Kanban Board Weergave geeft uw werkstroom echt kracht, met de eenvoud van slepen en neerzetten en alle aangepaste mogelijkheden die uw team nodig heeft.

Maak een nieuw bord aan vanuit elke takenlijst, pas elke fase aan en breng het werk vooruit zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. Zo voorkom je onnodige werkversnippering.

Het beste deel? Je zit niet vast aan één weergave. Schakel direct tussen Gantt-, kalender-, tijdlijn- of Kanban-bordweergave — wat je ook het duidelijkste beeld geeft.

Dit is wat een G2-gebruiker te zeggen heeft over ClickUp:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe moeiteloos het ons team en onze klanten op dezelfde pagina brengt. Het platform biedt ons alles – van Kanban-borden en Gantt-grafieken tot documenten en whiteboards – op één plek, zodat we kunnen brainstormen, plannen en uitvoeren zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. Dankzij realtime opmerkingen, eenvoudige @vermeldingen en gedetailleerde toestemming kunnen clients precies zien wat ze nodig hebben (en niets wat ze niet nodig hebben), terwijl ze toch rechtstreeks in de taak of het document kunnen samenwerken. Voeg daar krachtige automatiseringen, aangepaste velden en integraties met Slack, Google Drive en Zoom aan toe, en ClickUp wordt een echt 'commandocentrum' dat projecten in beweging houdt en de communicatie glashelder maakt.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe moeiteloos het ons team en onze clients op dezelfde pagina brengt. Het platform biedt ons alles – van Kanban-borden en gantt-grafieken tot documenten en whiteboards – op één plek, zodat we kunnen brainstormen, plannen en uitvoeren zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. Dankzij realtime opmerkingen, eenvoudige @vermeldingen en gedetailleerde toestemming kunnen clients precies zien wat ze nodig hebben (en niets wat ze niet nodig hebben), terwijl ze toch rechtstreeks in de taak of het document kunnen samenwerken. Voeg daar krachtige automatiseringen, aangepaste velden en integraties met Slack, Google Drive en Zoom aan toe, en ClickUp wordt een echt 'commandocentrum' dat projecten in beweging houdt en de communicatie glashelder maakt.

Laten we nu eens kijken naar de ClickUp-sjablonen die zelfs de meest complexe werkstroom omzetten in soepele, beheersbare taken, waardoor het Kanban-bord van je team scherp, gestroomlijnd en snel blijft.

1. ClickUp Kanban-bordensjabloon

Gratis sjabloon downloaden Transformeer chaotische takenlijsten in gestroomlijnde visuele werkstroom met de ClickUp Kanban-bordensjabloon

Traditionele takenlijsten falen vaak wanneer ze begraven liggen onder rommelige formats. De ClickUp Kanban-bordensjabloon pakt dit aan door verspreid werk om te zetten in een eenvoudig te volgen visuele workflow met slepen en neerzetten.

Of je nu een nieuw project start, samenwerkt met meerdere teams of gewoon taken beter wilt beheren, het past zich aan jouw proces aan. Stel aangepaste fasen in, geef prioriteiten een kleur en filter op wat op schema ligt, wat aandacht nodig heeft en wie eraan werkt – allemaal op één plek.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Deel taken op in geneste subtaaken die de werkelijke project-hiërarchieën weerspiegelen

Houd iedereen op de hoogte met live kaartupdates en threaded comments

Laat automatisering zorgen voor overgangen, updates en repetitieve stappen

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers, agile marketeers of multifunctionele teams die snel veranderende werkstroom beheren die realtime zichtbaarheid en gestructureerde uitvoering vereisen.

💡 Bonus: Geef je Kanban-werkstroom een boost met de kracht van contextuele AI: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en al je gekoppelde apps, evenals op het web, naar Kanban-sjablonen, projectborden en workflowdocumenten

Talk to Text om vragen te stellen, kaarten aan te maken, statussen bij te werken of uw Kanban-borden te beheren met uw stem – handsfree, vanaf elke locatie Gebruikom vragen te stellen, kaarten aan te maken, statussen bij te werken of uw Kanban-borden te beheren met uw stem – handsfree, vanaf elke locatie

Maak gebruik van premium AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini met één enkele, ondernemingsklare oplossing die context en intelligentie toevoegt aan uw Kanban-proces Probeer ClickUp Brain MAX — de contextuele AI-superapp die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om werk gedaan te krijgen, documenten te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en meer.

2. ClickUp Kanban Weergave Roadmap-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer uw producttraject van concept tot voltooiing met de ClickUp Kanban View Roadmap-sjabloon

De meeste productteams hebben moeite om hun roadmap te synchroniseren met de dagelijkse uitvoering. Plannen veranderen, updates raken ondergesneeuwd en belanghebbenden verliezen zichtbaarheid, wat leidt tot knelpunten en gemiste overdrachten. De ClickUp Kanban View Roadmap Template brengt alles samen.

Deze sjabloon combineert naadloos planning op macroniveau met praktische uitvoering in één dynamische, visuele werkruimte. Gebruik op tijd gebaseerde kolommen om kwartalen of sprints in kaart te brengen, voeg verticale zwembanen toe voor initiatieven en laat je roadmap in realtime evolueren.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng cruciale productinzichten direct naar voren met ingebouwde aangepaste velden

Blijf flexibel wanneer prioriteiten veranderen – reorganiseren zonder het momentum te verliezen

Schakel tussen meer dan 7 weergaven, van tijdlijn tot teamwerkbelasting, om de voortgang vanuit elke hoek bij te houden

🔑 Ideaal voor: Productleiders of engineeringmanagers die releases met meerdere sprints plannen, roadmapwijzigingen beheren of de uitrol van functies binnen teams bijhouden.

💡 Pro-tip: Laat intelligente AI je roadmap opstellen. ClickUp Brain ondersteunt niet alleen je Kanban-bord, maar geeft het ook een boost. Van het opsplitsen van grote doelen in uitvoerbare fasen tot het in kaart brengen van afhankelijkheden en het opstellen van testplannen, het neemt je het drukke werk uit handen. Jij concentreert je op het bouwen; Brain regelt de rest!

3. ClickUp Kanban voor softwareontwikkeling-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Versnel uw ontwikkelingscycli met de speciaal ontwikkelde ClickUp Kanban-sjabloon voor softwareontwikkeling

Ontwikkelingsteams schrijven niet alleen code, ze jongleren ook met bugs, sprintdoelen, functieverzoeken en onverwachte hotfixes, terwijl ze tegelijkertijd deadlines moeten halen. Dat is precies waarom je de ClickUp Kanban-sjabloon voor softwareontwikkeling nodig hebt om je werkstroom overzichtelijk en gestructureerd te houden.

Elke taak, of het nu gaat om een nieuwe functie of een last-minute bug, volgt een duidelijk, eenvoudig traject, van backlog tot code, beoordeling, testen en implementatie. Zelfs 'niet-uitgevoerde' taken hebben een plaats, zodat uw prioriteiten – en niet-prioriteiten – glashelder zijn.

Het beste deel? ClickUp Automatisering houdt alles in werkstroom en verplaatst kaarten onmiddellijk naar de juiste kolom, zodat uw bord overzichtelijk blijft en uw teamleden gefocust blijven.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg een duidelijke werkstroom van idee tot oplevering – geen gemiste tickets, geen giswerk

Leg gedetailleerde informatie vast, zoals complexiteit, inspanning en eigenaar, met behulp van aangepaste velden

Voorkom knelpunten met WIP-limiet, automatische routering en realtime statusupdates

🔑 Ideaal voor: Engineeringteams en projectleiders die functies, bugs en technische schulden in evenwicht brengen, vooral degenen die volledige zichtbaarheid willen zonder voortdurende stand-ups.

🔎 Wist u dat? Bij Microsoft hebben agile teams Kanban geïmplementeerd om de nadelen van traditionele sprints weg te nemen, realtime zichtbaarheid te verkrijgen en engineers meer mogelijkheden te bieden. Zoals Ronald Klemz, Senior Software Engineering Manager, het verwoordt: We besteedden zoveel tijd aan vergaderingen, planning en herplanning om ervoor te zorgen dat onze toewijzingen binnen het sprintvenster vielen. Dat resulteerde in grote werkitems die dagen of weken in de kolom Actief bleven staan, waardoor het moeilijk was om de status van het werk te visualiseren. Om de vergaderlast te verminderen en onze ingenieurs meer tijd te geven, besloten we Kanban te proberen – en we hebben daar nooit spijt van gehad. We besteedden zoveel tijd aan vergaderingen, planning en herplanning om ervoor te zorgen dat onze toewijzingen binnen het sprintvenster vielen. Dat resulteerde in grote werkitems die dagen of weken in de kolom Actief bleven staan, waardoor het moeilijk was om de status van het werk te visualiseren. Om de vergaderlast te verminderen en onze ingenieurs meer tijd te geven, besloten we Kanban te proberen – en we hebben daar nooit spijt van gehad.

4. ClickUp Agile Kanban-sjabloon voor projectmanagement

Gratis sjabloon downloaden Blijf snel, flexibel en gefocust met de ClickUp Agile Kanban-sjabloon voor projectmanagement

De agile methodologie combineert structuur met flexibiliteit, waardoor u slimmer kunt plannen, sneller kunt schakelen en consistent kunt presteren. Met de ClickUp Agile Kanban-sjabloon voor projectmanagement hebt u die kracht in eigen handen.

Gebruik het om een Kanban-bord te maken dat werk opsplitst in iteraties en prioriteiten verschuift zonder momentum te verliezen. Van backlog grooming tot het oplossen van blokkades, elke fase behoudt zichtbaarheid zonder de overhead van rigide planning.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Beheer epics, story points en technische schulden in één gestroomlijnde weergave

Voorkom knelpunten met WIP-limiet, blokkeringsvlaggen en realtime updates

Genereer automatisch sprintrapporten om de snelheid bij te houden en de planning te verbeteren

🔑 Ideaal voor: flexibele productteams en technische teams die iteratieve leveringen, feedbackcycli en veranderende roadmaps in evenwicht brengen – allemaal in één aanpasbare Kanban-werkruimte.

🧠 Leuk weetje: Het Agile Manifesto vormt de ruggengraat van moderne iteratieve ontwikkeling. De 12 principes ervan staan voor klantgericht denken, flexibiliteit boven rigiditeit en werkende oplossingen boven rigide abonnementen en uitgebreide documentatie.

5. ClickUp Agile Sprint Planning Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Plan slimmere sprints met de ClickUp Agile Sprint Planning Sjabloon

Sprintplanning kan een impuls geven, maar ook leiden tot overdenken, onduidelijke doelen en overbelaste teams. De ClickUp Agile Sprint Planning Sjabloon helpt je om door de ruis heen te kijken, zodat je slimmere vergaderingen kunt houden, snel afstemming kunt bereiken en met vertrouwen van start kunt gaan.

Gooi je spreadsheets en plakbriefjes weg – deze sjabloon fungeert als een stapsgewijze handleiding om je doelen in kaart te brengen, de backlog te verfijnen en de verantwoordelijkheden van de eigenaars vast te leggen nog voordat de sprint begint. Of het nu op afstand of hybride is, het zet de juiste toon voor een snelle levering.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Bereid je voor op sprintplanning met geautomatiseerde tools voor het sorteren en filteren van backlogs

Wijs werk toe op basis van nauwkeurige berekeningen van capaciteit die overbelasting voorkomen

Monitor de status van sprints met realtime burndown-grafieken en bijhouden van snelheid

🔑 Ideaal voor: Scrum-masters, agile PM's en teams die gestructureerde, tijdgebonden sprintplanning willen leiden met vertrouwen en minder vervolgvergaderingen.

➡️ Lees ook: Gratis Sprint Planning Sjablonen voor agile teams in Excel en ClickUp

6. ClickUp Simple Sprints Kanban-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig agile implementatie met de ClickUp Simple Sprints Kanban-sjabloon

Als je weinig tijd hebt of projecten met een kleiner team beheert, heb je geen behoefte aan complexiteit, maar aan duidelijkheid. De ClickUp Simple Sprints Kanban-sjabloon neemt afleidingen weg en geeft je alleen wat essentieel is: taakwerkstroom, eigendom en resultaten.

Dankzij de overzichtelijke lay-out kunt u taken bijhouden en prioriteren zonder overweldigd te worden door dashboard of geavanceerde rapportage. Of u nu uw eerste sprint uitvoert of met verschillende teams test, deze sjabloon biedt u precies genoeg structuur om uw sprints soepel te laten verlopen.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Verplaats onvoltooide taken met één klik automatisch naar de volgende sprint

Tag blokkades en benadruk essentiële details, zodat ze nooit over het hoofd worden gezien

Voeg sprintdoelen, schattingen en aantekeningen toe om de context centraal te houden

🔑 Ideaal voor: kleine teams, start-ups in een vroege fase of iedereen die een Kanban-bord wil maken dat eenvoudig genoeg is om snel mee te beginnen, maar toch gestructureerd genoeg om op te schalen.

7. ClickUp Getting Things Done-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Leg uw takenlijst vast, maak deze duidelijk en werk deze af met de ClickUp Getting Things Done-sjabloon

De GTD-methode van David Allen heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we over productiviteit denken, door mentale rommel om te zetten in gerichte, uitvoerbare volgende stappen. Met de ClickUp Getting Things Done-sjabloon kun je de bewegende delen van je leven gemakkelijk beheren met intentie en kalme controle.

Van teamcheck-ins tot boodschappen doen, dit Kanban-achtige bord wordt uw visuele commandocentrum. Categoriseer taken op domein (werk, relaties, gezondheid), tag ze op context (telefoontjes, boodschappen, schrijven) en wijs inspanningsniveaus toe om u te concentreren op wat past bij uw huidige bandbreedte.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Sleep items tussen GTD-fasen zoals Te doen, In uitvoering, In wachtstand en Voltooid

Bekijk belangrijke details – context, deadline en inspanning – in één oogopslag, zonder extra klikken

Filter uw bord op urgentie, categorie of mentale belasting om met intentie te werk te gaan

🔑 Ideaal voor: Kenniswerkers, freelancers of iedereen die met verschillende projecten en verantwoordelijkheden jongleert en een digitaal bord wil dat hun manier van denken weerspiegelt.

📮 ClickUp Insight: Denk je dat je takenlijst werk is? Denk nog eens goed na. Uit onze enquête blijkt dat 76% van de professionals hun prioriteringssysteem gebruikt voor taakbeheer. Recent onderzoek bevestigt echter dat 65% van de werknemers de neiging heeft om zich te concentreren op gemakkelijke overwinningen in plaats van op taken met een hoge waarde, zonder effectieve prioritering. De taakprioriteiten van ClickUp veranderen de manier waarop je complexe projecten visualiseert en aanpakt, door kritieke taken eenvoudig te markeren. Met de AI-aangedreven werkstroom en aangepaste prioriteitsvlaggen van ClickUp weet je altijd wat je als eerste moet aanpakken.

8. ClickUp-sjabloon voor onboarding van klanten

Gratis sjabloon downloaden Zet een eerste indruk om in langdurige loyaliteit met de ClickUp-sjabloon voor klantonboarding

63% van de klanten zegt dat onboarding – de ondersteuning die ze na de verkoop verwachten – rechtstreeks van invloed is op hun aankoopbeslissing. De ClickUp-sjabloon voor klantonboarding biedt uw team een gestructureerd, collaboratief draaiboek om die eerste indruk om te zetten in langdurige klantbinding.

In tegenstelling tot statische checklists past deze visuele werkruimte zich aan verschillende klantsegmenten aan en schaalt hij moeiteloos mee met uw groei. Bouw herhaalbare werkstroom, deel client-gerichte weergaven en automatiseer updates, zodat uw team en klanten op één lijn blijven zonder extra begeleiding.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Standaardiseer processen met dynamische checklist, herbruikbare subtaak en statusgestuurde automatisering

Versterk de samenwerking binnen het team door eigendom in kaart te brengen tijdens het onboardingproces

Ontdek knelpunten met ingebouwde analyses die laten zien waar client afhaken

🔑 Ideaal voor: Customer success teams of managers die meerdere client tegelijkertijd op verschillende serviceniveaus onboarden.

➡️ Lees ook: De beste software voor taakbeheer om uw werkstroom te verbeteren

9. ClickUp-sjabloon voor selectie-matrix voor werving

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn eerlijke, snelle werving met de ClickUp-sjabloon voor wervingsselectiematrix

Bij het aannemen van personeel gaat het niet alleen om het beoordelen van cv's, maar ook om het verminderen van vooroordelen, het op één lijn brengen van interviewers en het maken van zelfverzekerde keuzes. De ClickUp-sjabloon voor de selectiematrix voor werving helpt je kandidaten duidelijk te beoordelen door subjectieve discussies om te zetten in objectieve, op scores gebaseerde inzichten.

Blijf bijhouden het traject van elke kandidaat, wijs interviewpanels toe en vergelijk kwalificaties naast elkaar met behulp van aangepaste velden zoals communicatie, technische vaardigheden en rolfit. Het is uw snelkoppeling naar gestructureerde werving (van screening tot definitief aanbod) die schaalbaar is, zonder de wildgroei aan spreadsheets.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Beoordeel kandidaten naast elkaar aan de hand van gestandaardiseerde criteria zoals vaardigheden, ervaring en interviewbeoordelingen

Vereenvoudig de samenwerking met gedeelde weergaven en commentaarthreads voor uniforme feedback

Versnel wervingsbeslissingen met visuele vergelijkingen die direct de beste talenten in de schijnwerpers zetten

🔑 Ideaal voor: HR-teams en wervingsmanagers die te maken hebben met grote aantallen vacatures, cross-functionele input of wervingsprocessen op afstand.

💡 Pro-tip: Slimme HR-teams gokken niet, ze analyseren en passen zich aan. Met ClickUp voor HR kun je de snelheid van het wervingsproces, de afvallers in elke fase en de feedback van het team op één plek bijhouden, waardoor je wervingsproces snel, eerlijk en op inzichten gebaseerd blijft.

10. ClickUp-sjabloon voor projectretrospectief

Gratis sjabloon downloaden Zet geleerde lessen om in actie met de ClickUp Project Retrospective Sjabloon

Agile projectteams weten dat retrospectieven niet alleen rituelen zijn, maar ook de motor achter continue verbetering. De ClickUp Project Retrospective Template biedt een ruimte in Kanban-stijl om na te denken over wat wel en niet werkte en wat je vervolgens kunt proberen.

Gebruik drag-and-drop-kolommen om inzichten te categoriseren, eigenaren toe te wijzen aan follow-ups en de voortgang te visualiseren terwijl uw team sprint na sprint doorloopt. Of u nu wekelijks of maandelijks een retrospectief uitvoert, deze sjabloon maakt van reflectie een herhaalbaar, traceerbaar proces.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Bouw een feedback-naar-actie-lus met taak-eigendom en bijhouden van follow-up

Verminder vergadermoeheid met asynchrone feedback en gedeelde zichtbaarheid

Houd de resultaten van Sprints bij om ervoor te zorgen dat retrospectieven echte verandering teweegbrengen

🔑 Ideaal voor: flexibele projectteams, scrum masters en start-upteams die een retrospectief proces willen dat de levering verbetert.

💡 ClickUp-hack: Gebruik ClickUp-dashboards om gewerkte uren bij te houden, knelpunten op te sporen en actiepunten te koppelen aan echte resultaten. Het is alsof je een retrograde analyse uitvoert met röntgenvisie: inzichtelijk, snel en volledig geïntegreerd.

11. ClickUp IT-ondersteuningssjabloon

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig uw activiteiten en los problemen sneller op met de ClickUp IT Support Kanban-sjabloon

Moet u tegelijkertijd omgaan met storingen, inlogproblemen, vertragingen bij de provisioning en urgente tickets? Gedeelde inboxen kunnen in het begin misschien volstaan, maar naarmate uw IT-team groeit, ontstaan er ook steeds meer problemen. Dan heeft u een schaalbaar systeem nodig dat is gebouwd voor efficiëntie: de ClickUp IT-ondersteuningssjabloon.

Met deze gespecialiseerde sjabloon kunt u eenvoudig verzoeken triëren, taken toewijzen op basis van urgentie en belemmeringen vroegtijdig signaleren. Of uw team nu op locatie werkt of op afstand, u krijgt realtime zichtbaarheid in elk supportprobleem, van intake tot oplossing.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Categoriseer en routeer tickets automatisch op basis van formulierinvoer, tags of e-mailtriggers

Gebruik aangepaste velden en kleur om problemen met hoge prioriteit of terugkerende problemen onder de aandacht te brengen

Monitor SLA's, de status van de backlog en de snelheid van oplossingen in een live Kanban-bordweergave

🔑 Ideaal voor: IT-helpdesks, systeembeheerders en technische teams van ondernemingen die ondersteuning willen opschalen in verschillende fasen van probleemoplossing en meerdere interne functies.

12. ClickUp-sjabloon voor zakelijke uitgaven en rapportage

Gratis sjabloon downloaden Houd elke dollar bij zonder te verdrinken in spreadsheets met behulp van de ClickUp Business Expense and Report sjabloon

Wanneer uw team alles registreert, van reiskosten en brandstofvergoedingen tot bijeenkomsten en marketinguitgaven, kan het snel lastig worden om aan de regels te blijven voldoen en binnen het budget te blijven.

De oplossing? De ClickUp Business Expense and Report Template — uw alles-in-één hub om bonnen te verzamelen, rapportages te standaardiseren en uitgaven in realtime bij te houden. Van de eerste invoer tot de definitieve goedkeuring biedt het financiële leiders volledig zichtbaarheid zonder het gebruikelijke heen-en-weer-gepraat.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd alle zakelijke uitgaven overzichtelijk met een gecentraliseerd, filterbaar logboek

Versnel goedkeuringen door managers met automatische notificaties en visuele status tags

Tag, sorteer en analyseer uitgaven per team, categorie of deadline met slechts een paar muisklikken

🔑 Ideaal voor: Financiële teams en afdelingshoofden die de administratieve rompslomp van onkostendeclaraties willen verminderen en tegelijkertijd volledig audit-ready willen blijven.

➡️ Lees ook: De beste tools voor projectplanning

13. ClickUp Blog Editorial Kalender

Gratis sjabloon downloaden Plan slimmere contentpijplijnen met de ClickUp Blog Editorial Kalender Kanban Sjabloon

Het aanmaken van content is niet alleen schrijven, het is ook het coördineren van ideeën, deadlines, beeldmateriaal en publicatietijdlijnen tussen teams. En als je ooit deadlines hebt gemist, werk hebt moeten herhalen of je hebt moeten haasten om makers te informeren over nieuwe taken, dan is de ClickUp Blog Editorial Calendar Template de oplossing voor jou.

Het biedt een 360°-weergave van de levenscyclus van uw content, van brainstormen tot promotie. Groepeer blogs per fase (idee, concept, ontwerp, enz.), wijs taken toe aan de juiste personen en bewaar al uw assets en goedkeuringen op één plek.

Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Blijf de status van je blog in realtime bij met een duidelijk, op fases gebaseerd Kanban-bordweergave

Wijs rollen toe, stel tijdlijnen vast en verminder heen-en-weer-gepraat met taak-eigendom

Voeg bestanden, publicatielinks en afbeeldingen toe, zodat elke post op tijd wordt gepubliceerd

🔑 Ideaal voor: Solo-bloggers, editors, marketingteams en contentmakers die blogs beheren in verschillende fases, teamleden en publicatiekanalen.

Til je Kanban-spel naar een hoger niveau met ClickUp

Kanban is niet alleen een visuele lay-out; het is de manier waarop de beste teams van vandaag flexibel, adaptief en op één lijn blijven.

Hoewel de bordweergave van Asana je helpt om je werk te visualiseren, mist het de diepgaande aangepaste mogelijkheden en zichtbaarheid die je werkstroom nodig heeft om op te schalen.

Dat is waar ClickUp uitblinkt: met flexibele weergaven, aangepaste velden, realtime dashboards en tijdbesparende automatisering. En het beste? Overstappen is heel eenvoudig. Importeer uw Asana-borden in enkele minuten en zet verspreide taken om in een gestroomlijnd, schaalbaar systeem.

Klaar om een stap verder te gaan? Probeer ClickUp gratis en ervaar nu de volledige kracht van Kanban!