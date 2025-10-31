11 beste alternatieven voor Teambook voor slimmere resourceplanning

Heb je ooit geprobeerd een project te plannen zonder een duidelijk beeld te hebben van wie er beschikbaar is en wanneer? Dat leidt onvermijdelijk tot vertragingen, burn-out en gemiste kansen. Maar liefst 41% van de resource managers zegt dat een gebrek aan zichtbaarheid van de teamcapaciteit een van hun grootste uitdagingen is.

Tools zoals Teambook zijn bedoeld om dit te verhelpen. Maar veel teams hebben te kampen met een onhandige interface, limiet integratiemogelijkheden of prijzen die niet aansluiten bij hun behoeften.

Of u nu werkt aan client-tijdlijnen, interne resourceplanning of cross-functionele afhankelijkheden, u hebt een tool nodig die u controle en duidelijkheid biedt. Een tool die resourceplanning intuïtief maakt, in plaats van een extra taak om te beheren.

In deze gids laten we u kennismaken met de beste alternatieven voor Teambook: tools die zijn ontwikkeld voor moderne teams die behoefte hebben aan realtime zichtbaarheid, flexibele planning en projectplanning die daadwerkelijk aansluit bij hun manier van werk.

De beste alternatieven voor Teambook in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking van de beste alternatieven voor Teambook om u te helpen bij het kiezen van de juiste optie op basis van een aantal sleutelfuncties (zoals realtime samenwerking en projectweergaven), prijzen en gebruikersbeoordelingen.

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* Beoordelingen ClickUp Alles-in-één werkbeheer met flexibele planning, resourceplanning, omgevings-AI en automatisering. Weergaven van werklast en tijdlijn, aangepaste velden, ingebouwde tijdsregistratie, planningssjablonen, meer dan 1000 integraties Gratis abonnementen; aangepaste aanpassingen voor ondernemingen G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Float Live zichtbaarheid van resourcegebruik, capaciteit en marges Toewijzing via slepen en neerzetten, afstemmen van vaardigheden, bijhouden van budgetten en tarieven, ingebouwde tijdsregistratie, verlofbeheer Betaalde abonnementen vanaf $ 8,50/maand per gebruiker G2 4,3/5 Capterra 4,5/5 Resource Guru Gebruiksvriendelijke planning met verlof- en conflictbeheer Deel kalender, conflictdetectie, verlof bijhouden, dagelijkse e-mail met schema's, benuttingsrapportage Betaalde abonnementen vanaf $ 5 per maand per gebruiker G2 4,6/5 Capterra 4,7/5 Calendly Automatisering van de planning voor clients en het verminderen van heen-en-weer-gepraat Real-time gekoppelde boekingslinks, automatische herinneringen, round-robin- en collectieve vergaderingen, meer dan 100 integraties, betalingsinning Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand per gebruiker G2 4,7/5 Capterra 4,7/5 Teamwork Beheer client werk met ingebouwde facturering en gebruik bijhouden Werklast Planner, factureerbare uren, gecentraliseerde clientcommunicatie, taakautomatisering, aangepaste dashboards Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 13,99/maand per gebruiker G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Wrike Schaalbare multifunctionele projectteams Aangepaste werkstroom, aanvraagformulieren voor andere middelen, planning van middelen, realtime analyses, meerdere weergaven, meer dan 400 integraties Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand per gebruiker G2 4,2/5 Capterra 4,3/5 Trello Eenvoudige visuele taak bijhouden Kanban-borden, checklist en deadlines, Butler-automatisering, Power-Ups, kalender- en tijdlijnweergaven Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per maand per gebruiker G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Deputy Dienstroosterplanning en personeelsbeheer Op vraag gebaseerde planningen, mobiele dienstwisselingen, nalevingswaarschuwingen, GPS-tijdklok, integraties met salarisadministratie/kassasystemen Betaalde abonnementen vanaf $ 4,50/maand per gebruiker G2 4,6/5 Capterra 4,6/5 Clockify Eenvoudige tijdsregistratie voor projecten en teams Handmatige en automatische timers, tagging van clients/taken, dashboards, rapporten met uw merknaam, meer dan 80 integraties Betaalde abonnementen vanaf $ 5,49/maand per gebruiker G2 4,5/5 Capterra 4,8/5 Keka HR-gericht resource- en tijdbeheer Biometrische en mobiele check-ins, synchronisatie van verlof en salarisadministratie, projecturenstaten, OKR's en beoordelingen, uniforme HR-werkstroom Betaalde abonnementen vanaf $ 9 per maand per gebruiker G2 4,5/5 Capterra 4,4/5 Hub Planner Geavanceerde resourceplanning en zichtbaarheid Heatmaps en beschikbaarheid, geïntegreerde urenregistratie, realtime prognoses, matching van vaardigheden, budget bijhouden Betaalde abonnementen vanaf $ 7 per maand per gebruiker G2 4,2/5 Capterra 4,2/5

Waarom kiezen voor alternatieven voor Teambook?

Teambook wordt geprezen om zijn overzichtelijke interface, eenvoudige onboarding en visuele planning. Maar zelfs trouwe gebruikers uiten steeds weer dezelfde zorg: het is te beperkt in zijn focus.

Tools die geen end-to-end resourcebeheer bieden, blijken vaak ontoereikend voor projectmanagers en operationele leidinggevenden die voortdurend tussen meerdere projecten schakelen. Dit draagt bij aan werkversnippering, wat tijd en energie kost.

Dit werd als aantekening opgemerkt in een recensie op Capterra:

De reikwijdte van Teambook is nog vrij beperkt. We hadden graag gezien dat het werd uitgebreid tot een PSA-oplossing die wordt voltooid.

Als u op zoek bent naar een alternatief voor Teambook, staat u waarschijnlijk voor een of meer van de volgende uitdagingen:

Limiet mogelijkheden buiten basisplanning van middelen en visuele planning

Gebrek aan geïntegreerde functies zoals rapportage, tijdsregistratie of geavanceerde werkstroom voor projectmanagement

Mobiele ervaring die het moeilijk maakt om onderweg een duidelijk overzicht te krijgen

Updates en synchronisatieproblemen veroorzaken wrijving met interne systemen of tools van derden.

Prijzen die hoog lijken voor kleine teams die meer flexibiliteit en minder limieten nodig hebben.

De 11 beste alternatieven voor Teambook om te gebruiken

Bent u op zoek naar een tool voor resourceplanning die meer biedt dan alleen eenvoudige planning?

We hebben de 11 beste alternatieven voor Teambook op een rijtje gezet die meer flexibiliteit en uitgebreidere mogelijkheden voor resourcebeheer bieden.

ClickUp (het beste voor alles-in-één AI-aangedreven werkbeheer met flexibele planning, resourceplanning en automatisering)

In tegenstelling tot Teambook, dat zich uitsluitend richt op resourceplanning, is ClickUp een alles-in-één AI-aangedreven HR-beheerplatform dat resourcebeheer, projectplanning en tijdsregistratie combineert in een flexibele, volledig aanpasbare werkruimte.

Als geconvergeerde AI-werkruimte is dit echt de enige werkapp die HR-teams nodig hebben. Laten we eens kijken hoe het werkt.

Visualiseer de capaciteit van uw team met ClickUp Views.

Breng snel evenwicht in de werklast door de capaciteit van uw team te visualiseren met ClickUp Workload en Tijdlijn Weergaven

Voor projectmanagers met beperkte bandbreedte is de grootste uitdaging om te begrijpen wie wat doet en wanneer. ClickUp lost dit op met tools voor resourceplanning, zoals ClickUp Werklast en ClickUp Tijdlijn Weergaven, die de capaciteit van het team in realtime visualiseren.

Stel dat uw ontwerpteam deze week een volle agenda heeft. ClickUp's werklastweergave maakt gebruik van eenvoudige rood-geel-groene indicatoren om u te helpen overbelasting in één oogopslag te herkennen.

U kunt groeperen op toegewezen persoon, tijdlijnen direct aanpassen en inzoomen voor weergave van de dagelijkse beschikbaarheid. Zo kunt u het werk gemakkelijk opnieuw in evenwicht brengen voordat er sprake is van burn-out.

💡 Pro-tip: Probeer ClickUp Calendar om uw project- en individuele planning naar een hoger niveau te tillen. Deze tool plant uw dag automatisch in op basis van prioriteit, vergaderingen en beschikbaarheid, zodat u nooit hoeft te raden wat u vervolgens moet doen. De tool synchroniseert zelfs met Google en Outlook, zodat alles op één plek staat.

Wijs rollen en beschikbaarheid toe met ClickUp aangepaste velden

Filter teamleden op vaardigheden, rol of beschikbaarheid om elke keer de juiste persoon toe te wijzen met ClickUp aangepaste velden

Moet u projecten toewijzen op basis van teamrollen of beschikbaarheid? Dat is waar ClickUp aangepaste velden uitblinken. Voeg velden toe zoals afdeling, locatie of vaardigheden, en filter middelen op basis daarvan.

📌 Voorbeeld: Stel dat u volgende week een nieuwe onderneming aan boord haalt. U hebt iemand nodig uit het Solutions-team die met soortgelijke accounts heeft gewerkt, nog niet overboekt is en beschikbaar is van woensdag tot en met vrijdag. Door te filteren op aangepaste velden zoals afdeling, klanttype en beschikbaarheid, kunt u direct de juiste teamgenoot vinden.

Houd uren bij en blijf binnen het budget met ClickUp's tijdsregistratie

Houd de tijd bij tot op taakniveau en signaleer budgetoverschrijdingen voordat ze een probleem worden met ClickUp Tijdsregistratie

Voor teams die per uur factureren of audit trails nodig hebben, zijn ClickUp's Project Time Tracking en tijdsinschattingen precies wat u nodig hebt. Schat hoe lang een taak zal duren, houd de daadwerkelijk bestede tijd bij en signaleer overschrijdingen vroegtijdig. En als uw team tools zoals Harvest of Toggl gebruikt, kan ClickUp ook daarmee worden geïntegreerd.

💡 Pro-tip: ClickUp ondersteunt ook labels en aantekeningen binnen tijdregistraties, zodat uw team precies kan vastleggen waaraan ze hebben gewerkt, tot in de kleinste details. U hoeft niet meer te raden wat '3 uur – Beheerder' eigenlijk betekende.

Gebruik ClickUp AI om al uw werkprocessen te stroomlijnen.

ClickUp Brain brengt geavanceerde AI-mogelijkheden rechtstreeks in uw werkstroom. Met ClickUp Brain kunt u repetitieve taken automatiseren, content genereren, informatie samenvatten en direct antwoorden krijgen vanuit uw werkruimte – allemaal op één plek.

Dit betekent dat u minder tijd kwijt bent aan het schakelen tussen tools en meer tijd kunt besteden aan wat echt belangrijk is. De AI-functies helpen de communicatie te stroomlijnen, de productiviteit te verhogen en ervoor te zorgen dat u altijd de informatie die u nodig hebt binnen handbereik hebt. Vermelding van Brain in ClickUp Chat, ClickUp-taak, opmerkingen of waar dan ook, en u hebt de volledige context van uw verbonden werkomgeving.

Analyseer cirkeldiagrammen (en meer) uit ClickUp Dashboard met behulp van ClickUp Brain.

Bouw herhaalbare processen met ClickUp-sjablonen

Het kan vermoeiend zijn om elke week opnieuw de planning voor uw team op te stellen. ClickUp biedt sjablonen voor resourceplanning die repetitieve processen versnellen.

Als u bijvoorbeeld wilt weten wie beschikbaar is, wie overbelast is en waar uw vaardigheidstekorten liggen, geeft de sjabloon voor personeelsplanning van ClickUp u een weergave van uw personeelsbestand, zodat u:

Houd de werklast van medewerkers bij voor alle projecten

Optimaliseer de toewijzing van middelen en voorkom burn-out.

Visualiseer planningen en deadlines op één plek

Ontvang een gratis sjabloon Beheer taken en mensen met limiet bandbreedte in snel veranderende projecten met de Resource Management People Template van ClickUp.

Als u echter moeite heeft om ervoor te zorgen dat iedereen op het juiste moment het juiste doet, helpt de teamschemasjabloon van ClickUp u om de taken van het team af te stemmen op de beschikbaarheid in de praktijk.

Verminder beheerder-werk met ClickUp-integraties

Synchroniseer agenda's, automatiseer updates en houd uw favoriete tools in verbinding in één werkruimte met ClickUp Integrations

Teams die hun agenda's of personeelsbezetting al in externe tools beheren, kunnen rekenen op ClickUp-integraties. U kunt taken synchroniseren met Google Agenda, verbinding maken met HR-software zoals Hubstaff, Time Doctor of Zoho People via Zoho Flow en integreren met meer dan 1000 andere tools om handmatige updates op verschillende platforms te verminderen.

De beste functies van ClickUp

Visualiseer de capaciteit van uw team met de weergaven Werklast en Tijdlijn om de werklast in evenwicht te brengen en deadlines te halen.

Wijs rollen toe en houd de beschikbaarheid bij met behulp van aangepaste velden zoals afdeling, vaardigheden en locatie.

Houd factureerbare uren bij met ingebouwde tijdsregistratie en tijdsinschattingen voor nauwkeurige rapportage.

Gebruik sjablonen voor teamplanning, zoals het sjabloon voor personeelsplanning en het sjabloon voor teamplanning, om projectplannen te stroomlijnen.

Synchroniseer taken met Google Agenda, maak verbinding met HR-software zoals Hubstaff, Time Doctor of Zoho People via Zoho Flow en integreer met meer dan 1000 tools.

Limieten van ClickUp

De uitgebreide functievereist een leercurve voor nieuwe gebruikers.

De mobiele app is niet volledig gelijkwaardig aan de desktop-versie.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Deze G2-recensie benadrukte:

ClickUp biedt een breed bereik aan tools, van taakbeheer en tijdsregistratie tot het stellen van doelen, waardoor het een flexibel hulpmiddel is voor verschillende werkstroom en teamgrootte. De urenstaten en aanpasbare dashboards zijn vooral handig om in één oogopslag de voortgang van taken te zien en een overzicht te krijgen van de dagelijkse voortgang van elk teamlid.

ClickUp biedt een breed bereik aan tools, van taakbeheer en tijdsregistratie tot het stellen van doelen, waardoor het een flexibel hulpmiddel is voor verschillende werkstroom en teamgrootte. De urenregistratie en aanpasbare dashboards zijn vooral handig om in één oogopslag de voortgang van taken te zien en een overzicht te krijgen van de dagelijkse voortgang van elk teamlid.

💡 Bonus: Til uw resourceplanning naar een hoger niveau met intelligente AI in een desktop-app: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en al uw gekoppelde apps, evenals op het internet, naar sjablonen voor resourceplanning, planningen en toewijzingsdocumenten.

Talk to Text om vragen te stellen, resource-toewijzingen bij te werken of uw planningsproces met uw stem te beheren – handsfree, vanaf elke locatie. Gebruikom vragen te stellen, resource-toewijzingen bij te werken of uw planningsproces met uw stem te beheren – handsfree, vanaf elke locatie.

Vervang tientallen losstaande AI-tools en maak gebruik van hoogwaardige externe modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini met één enkele, onderneming-klare oplossing die context en intelligentie toevoegt aan uw resourcebeheer. Probeer ClickUp Brain MAX , de AI Super App die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om werk gedaan te krijgen, documenten te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en nog veel meer.

2. Float (het beste voor live zichtbaarheid van resourcegebruik, capaciteit en marges)

via Float

De echte kracht van Float, waarmee het zich onderscheidt van andere projectplanningstools, is dat het verder gaat door live inzichten te tonen die u helpen winstgevend te blijven terwijl u de capaciteit beheert.

Het is ontwikkeld voor professionele serviceteams en biedt projectmanagers duidelijkheid over de toewijzing van middelen, de kostenimpact en het teamgebruik, zonder dat ze hoeven te schakelen tussen financiële spreadsheets en planningstools.

De beste functies van Float

Weergave van live resourceplanningen met toewijzing via slepen en neerzetten.

Koppel mensen aan werk op basis van vaardigheden, rollen en beschikbaarheid.

Voorspel de impact van projecten op marges met budget- en tariefbijhouden.

Vergelijk geplande en werkelijke uren met de ingebouwde tijdsregistratie.

Houd vrije dagen, vakanties en capaciteit limieten bij om overboekingen te voorkomen.

Limieten van Float

Minder native integraties in vergelijking met bredere projectmanagementtools

De aangepaste aanpassingen voor de interface en rapportage hebben een limiet.

Het kan even duren voordat nieuwe gebruikers het volledige bereik aan functies onder de knie hebben.

Float-prijzen

Starter : $ 8,50/maand per gebruiker

Pro : $ 14/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Float-beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 1600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1600 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Float

In deze recensie van Capterra staat als aantekening:

Float biedt ons een geweldig platform dat ons helpt bij het plannen en organiseren van onze team-taken op basis van de beschikbaarheid van onze middelen. Hiermee kunnen we taken onderling toewijzen en tijdlijnen opstellen om de voortgang bij te houden.

Float biedt ons een geweldig platform dat ons helpt bij het plannen en organiseren van onze team-taken op basis van de beschikbaarheid van onze middelen. Hiermee kunnen we taken onderling toewijzen en tijdlijnen opstellen om de voortgang in de gaten te houden.

📮 ClickUp Insight: De meeste kenniswerkers zijn nog steeds afhankelijk van e-mail en chat om een verbinding te behouden, maar bijna 60% van de werkdag gaat verloren met het schakelen tussen tools en het zoeken naar details. ClickUp brengt al uw werk, berichten en updates samen op één ruimte, zodat u minder tijd kwijt bent aan schakelen en meer tijd hebt voor wat echt belangrijk is. Met ClickUp Chat verloopt de communicatie binnen uw team moeiteloos dankzij realtime chatten, het delen van bestanden en samenwerking die rechtstreeks in uw werkruimte zijn geïntegreerd.

3. Resource Guru (het meest geschikt voor gebruiksvriendelijke planning met verlof- en conflictbeheer)

via Resource Guru

Wanneer project-tijdlijnen krap worden, kan zelfs één overboekte teamlid alles in de war sturen. De meeste teams hebben geen duidelijk, gecentraliseerd weergave van wie wanneer beschikbaar is, waardoor last-minute herschikkingen en gemiste deadlines maar al te vaak voorkomen.

Dat is waar Resource Guru om de hoek komt kijken. Het vereenvoudigt planning met een drag-and-drop-interface, realtime beschikbaarheidsbijhouden en ingebouwd verlof- en conflictbeheer.

De beste functies van Resource Guru

Plan mensen, ruimtes en apparatuur in een gedeelde kalender met slepen en neerzetten.

Gebruik clashmanagement om overbezetting automatisch te detecteren en te voorkomen.

Houd vakantie, ziekteverzuim en feestdagen bij met geïntegreerde planning van vrije dagen.

Stuur dagelijks e-mails met de planning om iedereen op één lijn te houden en verantwoordelijk te houden.

Analyseer het gebruik, factureerbare versus niet-factureerbare uren en trends op het gebied van vrije dagen.

Limiet van Resource Guru

Limiet functies voor taakbeheer en samenwerking

Minder integraties van derden in vergelijking met andere tools

Geen ingebouwde communicatie- of deelopties

Prijzen van Resource Guru

Grasshopper-abonnement : $ 5 per maand per gebruiker

Blackbelt Plan : $ 8 per maand per gebruiker

Masterplan: $ 12 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Resource Guru

G2 : 4,6/5 (meer dan 390 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 530 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Resource Guru

Deze G2-recensie deelde:

Resource Guru helpt ons team samen te werken bij de toewijzing van middelen, waardoor het gemakkelijker wordt om de beste manier te vinden om de werklast te verdelen. Het biedt flexibiliteit bij het inplannen van mensen en geeft een beter zichtbaarheid in onze huidige capaciteit, waardoor we effectiever kunnen plannen.

Resource Guru helpt ons team samen te werken bij de toewijzing van middelen, waardoor het gemakkelijker wordt om de beste manier te vinden om de werklast te verdelen. Het biedt flexibiliteit bij het inplannen van mensen en geeft een beter zichtbaarheid in onze huidige capaciteit, waardoor we effectiever kunnen plannen.

👀 Leuk weetje: Piratenschepen hadden een democratisch resourcesysteem. Buit en taken werden verdeeld volgens een strikte code, waarbij zelfs de kok en de chirurg vooraf overeengekomen delen hadden.

4. Calendly (het beste voor automatisering van client planning en het verminderen van heen-en-weer-gepraat)

via Calendy

Het boeken van een vergadering kan al snel uitmonden in een e-mailspel. En dan hebben we het nog niet eens over de uitdagingen van het werk met verschillende teams, tijdzones of drukbezette clients. Het probleem is dat hoe langer het duurt om een vergadering te plannen, hoe groter de kans is dat deze mislukt.

Calendly lost dit op door u een gepersonaliseerde planningslink te laten delen die uw beschikbaarheid in realtime weergeeft. Of u nu verkennende gesprekken, sollicitatiegesprekken of interne beoordelingen beheert, Calendly automatiseert bevestigingen, herinneringen en kalendersynchronisatie.

De beste functies van Calendly

Deel gepersonaliseerde planningslinks die in realtime worden bijgewerkt op basis van uw beschikbaarheid.

Automatiseer herinneringen, follow-ups en bevestigingen om het aantal no-shows te verminderen.

Bied round-robin-, collectieve of één-op-één-vergadertypes aan met geavanceerde routing.

Integreer met tools zoals Google Agenda, Zoom, Salesforce, HubSpot en Marketo.

Verzamel betalingen via Stripe of PayPal voordat u afspraken bevestigt.

Sluit boekingspagina's in op websites of e-mailhandtekeningen voor directe toegang.

Limieten van Calendly

Geavanceerde routing en CRM-integraties zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen.

Beperkte, aangepaste mogelijkheden voor de lay-out van de pagina en branding op lagere niveaus.

Niet ideaal voor complexe gebruikssituaties op het gebied van resourceplanning of projectplanning.

Prijzen van Calendly

Gratis : altijd gratis

Standaard : $ 12/maand per gebruiker

Teams : $ 20 per maand per gebruiker

Onderneming: vanaf $ 15.000 per jaar

Beoordelingen en recensies van Calendly

G2 : 4,7/5 (meer dan 2390 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Calendly

Deze Capterra-recensie bevatte de functie:

Calendly was mijn eerste keuze toen ik voor het eerst een planner nodig had; het is het eerste waar ik aan denk als ik een planningsplatform moet aanbevelen. Het feit dat het kan worden geïntegreerd met andere software maakt het tot alles wat je nodig hebt.

Calendly was mijn eerste keuze toen ik voor het eerst een planner nodig had; het is het eerste waar ik aan denk als ik een planningsplatform moet aanbevelen. Het feit dat het kan worden geïntegreerd met andere software maakt het tot alles wat je nodig hebt.

5. Teamwork (het meest geschikt voor het beheren van client werk met ingebouwde facturering en gebruikstracking)

via Teamwork

Het beheren van client-projecten betekent vaak dat u tussen meerdere tools moet schakelen: één voor taken, een andere voor tijdsregistratie en weer een andere voor de facturering aan klanten. Deze versnippering gaat ten koste van de productiviteit en biedt ruimte voor fouten wanneer de winstgevendheid op het spel staat.

Teamwork brengt dit alles onder één dak. Deze gratis projectmanagementsoftware is speciaal ontworpen voor bureaus, adviesbureaus en serviceteams en combineert projectmanagement, resourceplanning en financiële zichtbaarheid in één platform.

De beste functies voor teamwork

Houd factureerbare uren, winstgevendheid en resourcegebruik bij op één platform.

Gebruik de Werklast Planner om de capaciteit te voorspellen en werk eerlijk toe te wijzen.

Beheer alle client-communicatie, bestanden en goedkeuringen in één centrale ruimte.

Automatiseer het aanmaken van taken, updates en herinneringen met TeamworkAI.

Maak aangepaste dashboards en rapporten voor budgettering, prestaties en tijdsregistratie.

Kies uit meer dan 50 projectsjablonen om meteen aan de slag te gaan.

Limieten van teamwork

De leercurve kan steil zijn voor nieuwe gebruikers die niet bekend zijn met PM-platforms.

De interface kan wat druk of overweldigend overkomen, met te veel ingeschakelde functies.

De mobiele app mist enkele functies in vergelijking met de desktop-versie.

Prijzen voor Teamwork

Free

Levering: $ 13,99/maand per gebruiker

Grow: $ 25,99/maand per gebruiker

Schaalbaarheid: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over teamwork

G2 : 4,4/5 (meer dan 1100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Teamwork

Deze G2-recensie citeerde:

Teamwork stelt ons in staat om de werklast eenvoudig te delen onder collega's, met volledige zichtbaarheid in de voortgang tot nu toe. Taken worden op eenvoudige wijze toegewezen, bijgehouden en gearchiveerd, waardoor ons hele team continu zicht heeft op het totaalplaatje.

Teamwork stelt ons in staat om de werklast eenvoudig te delen onder collega's, met volledig inzicht in de voortgang tot nu toe. Taken worden op eenvoudige wijze toegewezen, bijgehouden en gearchiveerd, waardoor ons hele team continu zicht heeft op het totaalplaatje.

👀 Leuk weetje: Voordat er mechanische klokken waren, werden kaarsen op bepaalde afstanden gemarkeerd om tijdseenheden aan te geven. Naarmate de kaars opbrandde, gaf de smeltende was het verstrijken van de tijd aan en gaf daarmee aan wanneer er gebeden, gerust of weer aan het werk gegaan moest worden.

6. Wrike (het meest geschikt voor het opschalen van multifunctionele projectteams)

via Wrike

Het ene team gebruikt spreadsheets, het andere zweert bij e-mail en het derde verdwaalt in plakbriefjes. Wanneer uw organisatie begint te groeien, neemt ook de chaos toe.

Maar met Wrike hoeft u zich geen zorgen te maken. Deze software voor resourceplanning brengt iedereen samen in één gedeelde werkruimte met aanpasbare werkstroom, ingebouwde tijdsregistratie en krachtige resourceplanning. Voor verspreide teams helpt het map-systeem van Wrike bij het organiseren van het werk per afdeling, client of programma.

De beste functies van Wrike

Bouw aanpasbare werkstroom met taakafhankelijkheid en automatisering

Gebruik dynamische aanvraagformulieren om werk in te voeren en door te sturen naar de juiste teams.

Visualiseer de werklast en beschikbaarheid binnen afdelingen met tools voor resourceplanning.

Houd de status, het budget en de prestaties van projecten bij met realtime analytische dashboards.

Schakel tussen lijst-, bord-, gantt-, kalender- en tabelweergaven.

Integreer met meer dan 400 apps, waaronder Salesforce, Google Drive en Adobe Creative Cloud.

Limieten van Wrike

De eerste installatie en onboarding kunnen tijdrovend zijn.

Sommige gebruikers vinden de interface rommelig of minder intuïtief.

Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

Prijzen van Wrike

Free

Team : $ 10 per maand per gebruiker

Business : $ 25 per maand per gebruiker

Onderneming : Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike-beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Wrike

Deze Capterra-recensie benadrukte:

Als iemand die meerdere projecten met verschillende doelgroepen, tijdschema's en behoeften beheert, is het voor mij enorm nuttig geweest om in dezelfde software te kunnen blijven werken en het gebruik ervan aan te passen aan het vaardigheidsniveau van de groep waarmee ik werk, zodat ik alles goed georganiseerd kan houden.

Als iemand die meerdere projecten met verschillende doelgroepen, tijdschema's en behoeften beheert, is het voor mij enorm nuttig geweest om in dezelfde software te kunnen blijven werken en het gebruik ervan aan te passen aan het vaardigheidsniveau van de groep waarmee ik werk, zodat ik alles goed georganiseerd kan houden.

👀 Leuk weetje: In projectmanagement vormen 'omvang', 'tijd' en 'budget' een driehoek. Maar zoals het gezegde luidt: 'Goed, snel, goedkoop – kies er twee. ' Dit wordt de projectmanagementdriehoek genoemd .

7. Trello (het beste voor eenvoudige visuele taak bijhouden)

via Trello

Soms is het niet de werklast die je vertraagt, maar de manier waarop alles versnipperd is. Het ene team gebruikt plakbriefjes, het andere team verdrinkt in e-mailthreads en jij moet alles bij elkaar houden om het hoofd boven water te houden.

Trello helpt je dat allemaal te vereenvoudigen. Met zijn overzichtelijke borden en drag-and-drop-kaarten kun je taken organiseren op een manier die voor jou en je team echt logisch is. Of je nu een project plant of gewoon de week bijhoudt, het brengt rust en duidelijkheid in de dagelijkse chaos.

De beste functies van Trello

Gebruik Kanban-borden met slepen en neerzetten om de status en eigendom van taken te beheren.

Voeg checklists, deadlines, bijlagen en opmerkingen toe aan individuele kaarten.

Maak gedeelde team-boards voor cross-functionele zichtbaarheid en samenwerking.

Automatiseer routinematige werkstroom met Butler (de ingebouwde automatisering van Trello).

Integreer met Slack, Google Drive, Jira en meer via Power-Ups.

Aangepaste weergaven met kalender-, tijdlijn- en tabelopties in betaalde abonnementen.

Limieten van Trello

Geen ingebouwde tijdsregistratie of geavanceerde tools voor resourcebeheer

Kan te licht aanvoelen voor complexe projecten of projecten met meerdere teams.

Belangrijke functies zoals dashboard en tijdlijn hebben een limiet tot betaalde abonnementen.

Prijzen van Trello

Free

Standaard : $ 5 per maand per gebruiker

Premium : $ 10/maand per gebruiker

ONDERNEMING: $ 17,50+/maand per gebruiker (schatting voor 50 gebruikers)

Trello-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Trello

Deze Capterra-recensie onthulde:

Trello werkt perfect en flexibel voor al onze soorten projecten. Het maakt het eenvoudig om taken en projecten te organiseren in borden, lijsten en kaarten. Het maakt het ook gemakkelijk voor teams om samen aan projecten te werk te gaan.

Trello werkt perfect en flexibel voor al onze soorten projecten. Het maakt het eenvoudig om taken en projecten te organiseren in borden, lijsten en kaarten. Het maakt het ook gemakkelijk voor teams om samen aan projecten te werk te gaan.

8. Deputy (het beste voor ploegendienstplanning en personeelsbeheer)

via Deputy

Met een burn-outpercentage van 66%, het hoogste ooit, helpen chaotische planningen en last-minute wijzigingen in dienstroosters niet echt. Vooral voor teams in de frontlinie leiden onduidelijke werktijden en voortdurende wijzigingen in de planning tot frustratie, verzuim en een hoger personeelsverloop.

Deputy brengt structuur terug in ploegendienstwerk. Het helpt operationele teams bij het beheren van planningen, het bijhouden van tijd en het vereenvoudigen van compliance. Of u nu een restaurant, een callcenter of een gezondheidszorgkliniek runt, het houdt uw team op één lijn en gemotiveerd.

Beste functies van Deputy

Stel personeelsroosters op basis van beschikbaarheid, vraag en kosten

Maak realtime wisselen van diensten en verlofaanvragen mogelijk via de mobiele app.

Gebruik slimme waarschuwingen om overuren, conflicten en nalevingsschendingen te voorkomen.

Houd tijd en aanwezigheid bij met geolocatie en gezichtsherkenning.

Integreer met salarisadministratie- en kassasystemen zoals ADP, Gusto en Square.

Beperkingen van Deputy

Niet ontwikkeld voor projectmanagement of langetermijnplanning

De rapportage is degelijk, maar niet zo aanpasbaar als bij sommige concurrenten.

De prijzen kunnen snel oplopen voor grote teams met complexe behoeften.

Prijzen van Deputy

Planning : $ 4,50/maand per gebruiker

Tijd en aanwezigheid : $ 4,50/maand per gebruiker

Premium : $ 6 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Deputy

G2 : 4,6/5 (490+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Deputy

In deze G2-recensie stond als aantekening:

Ik gebruik de Deputy-app voor mijn werk en het bijhouden van mijn diensten is hierdoor veel gemakkelijker geworden. Ik vind het geweldig hoe eenvoudig het is om in en uit te klokken, en omdat ik precies kan zien hoe lang ik al aan het werk ben, kan ik mijn werk goed organiseren. De app houdt ook al mijn roosters op één plek bij, zodat ik me nooit zorgen hoef te maken dat ik een dienst mis.

Ik gebruik de Deputy-app voor mijn werk en het bijhouden van mijn diensten is hierdoor veel gemakkelijker geworden. Ik vind het geweldig hoe eenvoudig het is om in en uit te klokken, en omdat ik precies kan zien hoe lang ik al aan het werk ben, kan ik mijn werk goed organiseren. De app bewaart ook al mijn roosters op één plek, zodat ik me nooit zorgen hoef te maken dat ik een dienst mis. *

9. Clockify (het beste voor eenvoudige tijdsregistratie voor projecten en teams)

via Clockify

Als u ooit aan het einde van de week hebt gedacht: "Waar is al die tijd gebleven?", dan bent u niet de enige. Vooral wanneer ze met meerdere clients of taken jongleren, hebben veel projectmanagers en teams moeite om te begrijpen waar ze hun tijd aan besteden.

Daar helpt Clockify bij. Het is een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke tijdsregistratie die u zichtbaarheid geeft in hoe uw team werkt. Met de duidelijke visuele rapportage en het intuïtieve dashboard kunt u de werklast in evenwicht brengen en zorgen voor een efficiënt gebruik van uw personeel.

De beste functies van Clockify

Houd tijd handmatig of met automatische timers bij voor een onbeperkt aantal projecten en gebruikers.

Categoriseer tijdseinvoeren op client, taak of tag voor gedetailleerde rapportage.

Gebruik ingebouwde dashboards om tijdgebruik, factureerbare versus niet-factureerbare uren en teamactiviteiten te analyseren.

Genereer deelbare, gepersonaliseerde tijdrapportage voor clients of interne belanghebbenden.

Integreer met meer dan 80 tools, zoals Asana, Trello, Google Agenda en Slack, voor contextbewust bijhouden.

Limieten van Clockify

Geen ingebouwde resourceplanning of geavanceerd resourcebeheer

De aangepaste rapportage is beperkt in het gratis abonnement.

De gebruikersinterface kan te simplistisch aanvoelen voor teams die complexe project-hiërarchieën beheren.

Prijzen van Clockify

Standaard : $ 6,99/maand per gebruiker

Pro : $ 9,99/maand per gebruiker

Enterprise : $ 14,99/maand per gebruiker

Cake. com-bundel: $ 15,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Clockify

G2 : 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 9.200 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Clockify

Deze Capterra-recensie deelde:

Clockify maakt het heel eenvoudig om mijn tijdsbesteding bij te houden en biedt gedegen tijdinzichten die me helpen mijn tijd effectiever te beheren.

Clockify maakt het heel eenvoudig om mijn tijdsbesteding bij te houden en biedt gedegen tijdinzichten die me helpen mijn tijd effectiever te beheren.

10. Keka (het beste voor HR-gericht resource- en tijdbeheer)

via Keka

Bijhouden wie er aanwezig is, wie er afwezig is, wie overboekt is en wie nog geen urenregistraties heeft ingediend, is een dagelijkse puzzel voor HR- en operationele managers. Maar je kunt niet verwachten dat alles soepel verloopt als de aanwezigheidsgegevens in de ene tool staan en de salarisadministratie in een andere.

Keka lost dit op door uw volledige personeelsbeheerproces in één gecentraliseerd systeem onder te brengen. Het beschikt over functies zoals geautomatiseerde aanwezigheidsregistratie, dienstroosterplanning en personeelsanalyse. Uiteindelijk is het ontworpen om de administratieve overhead te verminderen en teams te helpen zich te concentreren op wat het belangrijkst is: mensen.

De beste functies van Keka

Automatiseer het bijhouden van tijd en aanwezigheid met biometrische, GPS- en mobiele check-ins.

Synchroniseer verlof-, dienstrooster- en aanwezigheidsgegevens rechtstreeks met de salarisverwerking.

Gebruik projecturenregistraties om inspanningen bij te houden en het gebruik van middelen te beheren.

Stel OKR's, prestatiebeoordelingen en 360°-feedback in en beheer deze vanuit één dashboard.

Ondersteun werkstroom voor werving, onboarding en werknemersbetrokkenheid onder één dak.

Limieten van Keka

Limiet flexibiliteit bij het aangepaste aanpassen van salaris- of ploegendienstenbeleid voor complexe organisatorische behoeften

Een mobiele app kan traag aanvoelen of minder in staat zijn om functies te leveren in vergelijking met de desktopversie.

Rapportage-dashboards bieden limiet aangepaste mogelijkheden, tenzij ze naar Excel worden geëxporteerd.

Prijzen van Keka

Basis : Aangepaste prijzen

Sterkte : Aangepaste prijzen

Groei: Aangepaste prijzen

Keka-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 1520 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (85+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Keka

In deze G2-recensie stond als aantekening:

Keka biedt een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface die HR-taken zoals het bijhouden van de aanwezigheid, salarisverwerking en prestatiebeheer vereenvoudigt.

Keka biedt een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface die HR-taken zoals het bijhouden van de aanwezigheid, salarisverwerking en prestatiebeheer vereenvoudigt.

👀 Leuk weetje: Walt Disney had een 'people mover'-systeem voor zijn teams. In de begintijd van Disneyland ontwierp hij de layout zo dat teams snel konden worden herverdeeld zonder dat dit voor overlast voor de gasten zorgde.

11. Hub Planner (het beste voor geavanceerde resourceplanning en zichtbaarheid)

via Hub Planner

Volgens McKinsey besteden managers elke week meer dan een volledige dag aan niet-management-taken en hebben ze minder tijd om zich te concentreren op kernactiviteiten zoals het managen en ontwikkelen van talent.

Hub Planner helpt u die balans te vinden. Met ingebouwde tools voor planning, tijdsregistratie en capaciteit biedt het u de zichtbaarheid die u nodig hebt om de juiste mensen aan het juiste werk toe te wijzen.

Het ondersteunt urenregistratie, het bijhouden van vakanties en verlof, projectbudgettering, prognoses en aanpasbare goedkeuringswerkstroom. Dit maakt het gemakkelijk om werklasten in evenwicht te brengen, overboeking te voorkomen en er uiteindelijk voor te zorgen dat elk project efficiënt wordt bemand.

De beste functies van Hub Planner

Ondersteun geavanceerde resourceplanning met heatmaps, beschikbaarheid bijhouden en slimme groepsfilters.

Houd de werkelijke versus geplande tijd bij met geïntegreerde urenregistratie.

Maak nauwkeurige projectprognoses mogelijk met behulp van realtime rapportage en aanpasbare dashboards.

Optimaliseer de toewijzing van middelen met behulp van vaardighedenmatching en op rollen gebaseerde filters.

Beheer projectbudgetten, interne kosten en winstgevendheid vanuit één dashboard.

Limieten van Hub Planner

Steilere leercurve voor nieuwe gebruikers die niet bekend zijn met geavanceerde planningstools

Minder flexibel voor agile teams of teams die op zoek zijn naar taakweergaven in Kanban-stijl.

Het kan duur zijn voor kleine teams met minder planningsbehoeften.

Prijzen van Hub Planner

Plug & Play : $ 7 per maand per gebruiker (jaarlijkse prijs)

Premium : $ 18/maand per gebruiker (jaarlijkse prijs)

Business Leader: $ 54/maand per gebruiker (jaarlijkse prijs)

Beoordelingen en recensies van Hub Planner

G2 : 4,2/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Hub Planner

Deze Capterra-recensie bevatte de functie:

Eenvoudig projecten plannen en bijhouden gedurende de hele levenscyclus. De rapportage helpt bij de resourceplanning en kosten voor projecten. Rapportage helpt ook bij het rapporteren van wekelijkse en maandelijkse cijfers aan de financiële afdeling.

Eenvoudig projecten plannen en bijhouden gedurende de hele levenscyclus. De rapportage helpt bij de resourceplanning en kosten voor projecten. Rapportage helpt ook bij het rapporteren van wekelijkse en maandelijkse cijfers aan de financiële afdeling.

Hier zijn drie aanvullende alternatieven voor Teambook die aansluiten bij de reeds besproken tools en krachtige functies bieden voor resourceplanning:

Parallax : biedt realtime prognoses, capaciteitplanning en afstemming tussen verkoop en levering.

Silverbucket : Ontworpen voor projectgestuurde organisaties met visuele beschikbaarheidsgrafieken en het bijhouden van vaardigheden.

Runn : omvat financiële prognoses, werklastplanning en integratie met Harvest en Clockify.

ClickUp en Clock Out – Zo simpel is het

U hebt de opties gezien. Sommige tools zijn uitstekend voor planning, andere zijn beter in het bijhouden van tijd. Een paar proberen een beetje van beide te doen, maar u blijft toch heen en weer springen tussen tabbladen, tools en apps. Dat is werkversnippering in de praktijk, en het kost organisaties miljoenen aan verloren productiviteit en efficiëntie.

ClickUp brengt alles samen.

Het biedt u één overzichtelijke plek om te plannen, toe te wijzen en aan te passen, of u nu een snel veranderend team beheert of langlopende projecten bijhoudt. En het is flexibel genoeg om zich aan te passen aan hoe uw team daadwerkelijk werkt, en niet andersom.

Als u het gevoel heeft dat uw huidige tool u belemmert, is het misschien tijd om iets te proberen dat speciaal is ontwikkeld voor echt teamwork.

Klaar om te profiteren van veel eenvoudigere resourceplanning? Meld u gratis aan bij ClickUp!