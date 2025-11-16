12 beste Smartsheet-sjablonen om uw werk te stroomlijnen

Aan het begin van elk nieuw project besteden teams vaak meer tijd aan het zoeken naar gegevens, het opzetten van spreadsheets en het perfectioneren van werkstroom dan aan het daadwerkelijk uitvoeren van het werk. Dat is Work Sprawl in actie, en het kost u talloze uren aan verloren productiviteit. Smartsheet-sjablonen kunnen daar tot op zekere hoogte verandering in brengen. Stel u voor dat u een projectplan opent dat al georganiseerd is: tijdlijnen zijn opgesteld, takenlijsten zijn klaar voor gebruik en dashboards zijn gebouwd voor eenvoudige tracking.

Voor projectmanagers, operationele teams en bedrijfsleiders bieden deze sjablonen een eenvoudige manier om processen te standaardiseren, de zichtbaarheid te verbeteren en uren aan installatie- tijd te besparen.

In dit artikel laten we u kennismaken met de beste Smartsheet-sjablonen om uw processen te stroomlijnen en de zichtbaarheid tussen teams te verbeteren.

Smartsheet-sjablonen in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste Smartsheet-sjablonen En als u op zoek bent naar iets flexibeler en tijd wilt besparen, hebben we ook de beste ClickUp- sjablonen toegevoegd die misschien nog beter bij uw werkstroom passen.

Wat maakt een goede Smartsheet-sjabloon?

De beste Smartsheet-sjablonen organiseren niet alleen gegevens, maar helpen u ook actief bij het nemen van beslissingen. Dit is wat een nuttige sjabloon onderscheidt van een sjabloon die alleen maar stof verzamelt:

Lost een specifiek probleem op en neemt werk uit handen, bijvoorbeeld door u te helpen bij het bijhouden van de voortgang, het beheren van tijdlijnen of het automatiseren van terugkerende taken.

Kan worden aangepast aan de werkstroom van uw team , zodat u kolommen kunt aanpassen, automatisering kunt toevoegen of weergaven kunt aanpassen zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Bevat ingebouwde formules of automatiseringen voor eenvoudige wiskundige berekeningen, statusupdates, herinneringen, enz.

Geschikt voor meer dan één project en groeit mee met uw projecten, teams en rapportagebehoeften in de loop van de tijd.

Biedt zichtbaarheid in taken, eigenaren en deadlines, zodat de verantwoordelijkheden van het team in één oogopslag duidelijk zijn.

👀 Wist u dat? Projectmanagement is wereldwijd een van de snelst groeiende beroepen. Het World Economic Forum rangschikt het als de 12e snelst groeiende rol, met een verwachte stijging van de vraag naar 16 miljoen nieuwe projectprofessionals in het komende decennium. Ondertussen hebben bijna 40 miljoen mensen al projectgerichte rollen in meer dan 170 verschillende titels, van Agile-coaches en producteigenaren tot portfolio managers.

📚 Lees meer: Exporteren vanuit Smartsheet

Smartsheet-sjablonen

Deze Smartsheet-sjablonen zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun bruikbaarheid, automatisering en praktijkgerichte gebruiksscenario's. Ze zijn ontworpen om werkstroom te stroomlijnen en de efficiëntie van projecten te verbeteren.

1. Sjabloon voor werkverdelingsstructuur (WBS)

via Smartsheet

Wanneer u een groot project beheert, is het laatste wat u nodig hebt een rommelige takenlijst die meer verbergt dan helpt. Daarvoor kunt u WBS gebruiken, een methode om werk visueel op te splitsen in meerdere componenten. Deze WBS-sjabloon geeft u een glashelder overzicht van de volledige hiërarchie van uw project, van hoogwaardige deliverables tot individuele actiepunten. Hiermee kunt u het werk in behapbare stukken plannen en in kaart brengen wie wat doet en wanneer.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Wijs vanaf het begin taak-eigenaren, deadlines en status toe.

Signaleer vertragingen vroegtijdig met ingebouwde visuele indicatoren

Maak verbindingen tussen taken met afhankelijkheden om in alle fasen op één lijn te blijven.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers die meerfasige of multifunctionele projecten beheren en op elk niveau duidelijkheid nodig hebben.

2. Roadmap met Waterline-sjabloon

via Smartsheet

Probeert u de verwachtingen van belanghebbenden in evenwicht te brengen met beperkte middelen? Met de 'waterlijn'-functie in de Smartsheet Roadmap met Waterlijn-sjabloon kunt u een duidelijke scheidslijn trekken tussen wat momenteel prioriteit heeft en wat in de wacht staat. Zo kunt u compromissen visueel communiceren.

Dit is vooral handig tijdens planningssessies, wanneer alles een 'must-have' lijkt en u de zaken realistisch wilt houden.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Breng belanghebbenden op één lijn door moeilijke beslissingen transparant en op gegevens gebaseerd te maken.

Werk tijdlijnen en deliverables snel bij met de eenvoud van slepen en neerzetten.

Gebruik gekleurde balken om werk te categoriseren op basis van team, functie of impact.

✅ Ideaal voor: Ops- en productteams die roadmaps plannen met strakke tijdlijnen en veranderende prioriteiten

🔍 Wist u dat? De MoSCoW-methode (Must, Should, Could, Won't) is in 1994 ontwikkeld door software-expert Dai Clegg toen hij bij Oracle werkte. Deze methode is bedoeld om teams te helpen bij het vereenvoudigen van prioriteiten tijdens Rapid Application Development (RAD) door een onderscheid te maken tussen wat echt moet worden gedaan en wat kan wachten.

3. Sjabloon voor projectplan voor e-mailcampagne

via Smartsheet

Het lanceren van e-mailcampagnes bestaat uit een reeks taken, deadlines, afhankelijkheden en goedkeuringen. Deze sjabloon helpt u bij het organiseren van alle onderdelen van uw campagne, van het aanmaken van content en het segmenteren van uw doelgroep tot het testen en de uiteindelijke implementatie. De sjabloon bevat secties voor elke fase van uw e-mailcampagne, zodat u niets belangrijks vergeet (zoals die cruciale A/B-test of goedkeuringsstap!).

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Wijs verantwoordelijkheden toe aan schrijvers, ontwerpers en goedkeurders op één plek.

Houd tijdlijnen, afhankelijkheden en statusupdates bij zonder van tool te wisselen.

Houd elke taak op schema bij met automatische deadlines en tijdige herinneringen.

✅ Ideaal voor: Marketingteams die terugkerende e-mailcampagnes uitvoeren waarbij meerdere leden van het team of belanghebbenden betrokken zijn.

ClickUp Insight: Een gemiddelde kenniswerker moet gemiddeld met 6 mensen een verbinding hebben om zijn werk klaar te krijgen. Dit betekent dat je dagelijks contact moet opnemen met zes belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. De strijd is reëel: voortdurende follow-ups, verwarring over versies en black holes in de zichtbaarheid tasten de productiviteit van het team aan. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Enterprise Search en A I Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct binnen handbereik te maken.

4. Geïntegreerde sjabloon voor digitaal marketingplan

via Smartsheet

Digitale marketing kan al snel ingewikkeld worden met advertenties, SEO, content, e-mail en sociale media, die allemaal op verschillende tijdlijnen draaien. Met de geïntegreerde sjabloon voor digitale marketingplannen van Smartsheet kunt u alles onder één dak brengen met een gecentraliseerd plan.

U kunt doelstellingen voor verschillende kanalen in kaart brengen, de status van campagnes bijhouden, budgetten beheren en deadlines halen zonder de gebruikelijke chaos.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stem campagnes af op strategische doelen voor betaalde, verdiende en eigen media.

Houd de voortgang van alle teams bij met duidelijke KPI's en statusvelden.

Beheer tijdlijnen en uitgaven zonder te hoeven schakelen tussen documenten of spreadsheets.

✅ Ideaal voor: Marketingleads die meerdere digitale campagnes beheren voor verschillende platforms en teams

⭐ Bonus: stroomlijn uw projectplanning met ClickUp Brain: ClickUp Brain is een voltooide AI-werkmate die uw projecten, prioriteiten en tools begrijpt. In plaats van te schakelen tussen losstaande AI-tools, wat leidt tot Tool Sprawl, centraliseert ClickUp Brain uw werkcontext (taken, documenten, kalenders, chats en zelfs gekoppelde apps) in één slim systeem dat werkt binnen uw werkstroom, met uw gegevens, en precies levert wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt. Zo helpt het u slimmer te werken: Elimineert handmatig werk zoals het schrijven van stand-ups, het toewijzen van taken of het maken van rapportage.

Vult communicatiekloven door directe samenvattingen, updates en context voor taken te bieden.

Vermindert tooloverload door AI, zoekfuncties en automatisering te integreren in alle werkapps die u gebruikt. Normaal gesproken zou u een uur besteden aan het doorzoeken van taken, het schrijven van een status en het dubbel controleren van deadlines in verschillende tools. Maar met ClickUp Brain krijgt u direct updates uit uw hele werkruimte.

5. Sjabloon voor socialemediaplan

via Smartsheet

Als uw socialemediaplanning nog steeds bestaat uit verspreide documenten en last-minute Slack-threads, dan is deze sjabloon voor socialemediaplanning een serieuze upgrade. Het biedt u een gestructureerde kalender om berichten te plannen, eigendommen toe te wijzen, campagnedoelen bij te houden en de content consistent te houden op alle platforms met een overzichtelijke wekelijkse/maandelijkse lay-out.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Wijs taken toe aan schrijvers, ontwerpers en goedkeurders met duidelijke deadlines.

Blijf de campagne doelen bijhouden, betrokkenheidsstatistieken en platformprestaties

Blijf consistent in alle kanalen met categorietags en kleurrijke thema's.

✅ Ideaal voor: Socialemediamanagers en contentteams die kalenders voor meerdere platforms en goedkeuringen van clients beheren

🎥 Handige tip: Als u denkt dat u alles weet over AI-projectmanagement, denk dan nog eens goed na. Ontdek de geheimen die niemand u vertelt, van slimme planning tot geautomatiseerde rapportage. 🎯 In deze video onthullen we insiderstrategieën en over het hoofd geziene tips om uw werkstroom een boost te geven.

6. Sjabloon voor marketingcampagneplan

via Smartsheet

De sjabloon voor marketingcampagneplanning van Smartsheet verdeelt uw campagne in belangrijke fasen, zoals planning, uitvoering en analyse na de campagne, en houdt alle taken binnen elke fase bij.

Met speciale ruimte voor tijdlijnen, deliverables en verantwoordelijkheden zorgt de sjabloon er ook voor dat elk aspect van de campagne, van de eerste brainstorm tot het eindresultaat, in kaart wordt gebracht.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Bepaal het doel van de campagne en stem uw team af op gedeelde resultaten.

Centraliseer creatieve bestanden, briefings en feedbackloops om heen-en-weer-gepraat te voorkomen.

Visualiseer de volledige levenscyclus van een campagne om hiaten of overlappingen vroegtijdig op te sporen.

✅ Ideaal voor: marketingteams die campagnes met hoge inzet uitvoeren, waarbij timing, duidelijkheid en samenwerking bepalend zijn voor het resultaat.

7. Sjabloon voor marketingbudget

via Smartsheet

U kunt uw marketing niet opschalen zonder te weten waar uw geld naartoe gaat. Deze budgetsjabloon is gemaakt voor marketeers die hun uitgaven voor campagnes, kanalen en leveranciers moeten bijhouden.

Met categorieën voor verschillende soorten uitgaven (zoals reclame, content aanmaken, gebeurtenissen, enz.) krijgt u een duidelijk beeld van hoe uw marketingbudget wordt gebruikt en waar u moet bijsturen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Blijf de geplande versus werkelijke uitgaven per categorie en kanaal bijhouden.

Organiseer terugkerende, eenmalige en leveranciersspecifieke kosten voor een betere controle.

Signaleer vroegtijdig te hoge uitgaven met ingebouwde variantieformules

Neem sneller beslissingen met budgetoverzichten en kwartaaloverzichten.

✅ Ideaal voor: Marketingmanagers die realtime zichtbaarheid willen in campagne-uitgaven en financiële prestaties

8. Sjabloon voor wekelijkse takenlijst

via Smartsheet

Als uw week een wirwar is van vergaderingen, taken en wisselende prioriteiten, helpt deze sjabloon u om rustig aan te doen en duidelijkheid te scheppen. Het is een eenvoudige taakvolger die u helpt bij het plannen van wat er elke dag nog te doen is. Het is ideaal voor het vastleggen van taken, deadlines en prioriteiten met selectievakjes, aantekeningen en deadlines, waardoor u een overzicht krijgt van uw werklast.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Plan uw week met een duidelijk dagelijks overzicht van Monday tot en met vrijdag.

Geef prioriteit aan sleutel-taaken en houd secundaire taaken in de gaten.

Wijs taken toe aan teamgenoten en houd hun voortgang bij op één plek.

✅ Ideaal voor: Teamleiders en professionals die gewoon een duidelijk, stressvrij overzicht van hun week willen hebben.

📊 Feitencontrole: Meer dan twee derde van de werknemers (68%) geeft aan een aanzienlijk deel van hun werk tijd te besteden aan taken met een lage waarde, zoals e-mails, beheerder of repetitieve activiteiten. Door uw taken wekelijks te bekijken, kunt u terugkerende inefficiënties identificeren en deze vervolgens wegwerken. Neem elke week 10-15 minuten de tijd om te controleren wat uw agenda vult en richt uw productiviteit weer op wat echt belangrijk is.

9. Wekelijkse planning, zondag-zaterdag, sjabloon met intervallen van 30 minuten

via Smartsheet

Voor wie leeft volgens zijn agenda, biedt de sjabloon Weekplanning (zo-za, intervallen van 30 minuten) een weekkalender in Smartsheet-format, onderverdeeld in intervallen van 30 minuten voor elke dag. Dit is perfect voor het blokkeren van tijd, het beheren van energie en het creëren van structuur in drukke dagen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Plan uw week voor alle zeven dagen met volledige zichtbaarheid

Geef activiteiten een kleur op basis van type om overlappingen of vrije tijd direct te herkennen.

Verminder stress door uw planning voor het begin van de week in kaart te brengen.

✅ Ideaal voor: Professionals die drukke kalenders, coachingsessies of client-afspraken met strakke tijdschema's beheren.

10. Sjabloon voor takenbord voor teamprojecten

via Smartsheet

Wanneer meerdere mensen aan hetzelfde project werken, is zichtbaarheid cruciaal. Deze taakbord-sjabloon biedt uw team een gedeelde ruimte om bij te houden wat er in behandeling is, wat er geblokkeerd is en wat er klaar is, zonder dat er voortdurend gevraagd hoeft te worden 'wat is de status?'.

Het is een overzichtelijke lay-out in kanban-stijl die teams helpt om in sync te blijven zonder micromanagement.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Organiseer taken op status in een visuele bordlayout voor meer duidelijkheid.

Identificeer belemmeringen vroegtijdig door vastgelopen taken met één klik zichtbaar te maken.

Pas het bord aan voor elke werkstroom, zoals Agile, waterval of hybride.

✅ Ideaal voor: Teams die samenwerkingsprojecten beheren waarbij transparantie en taakstromen belangrijker zijn dan lange rapportage.

👀 Wist u dat? De manier waarop het takenbord van uw team werkt, is een praktijkvoorbeeld van stigmergie. Dit concept werd in 1959 geïntroduceerd door bioloog Pierre-Paul Grassé en houdt in dat indirecte signalen groepen synchroniseren. Elke taakverplaatsing, opmerking of statuswijziging fungeert als een signaal, waardoor teamgenoten naadloos kunnen samenwerken zonder voortdurend te hoeven checken.

11. Gebeurtenis-lancering en budget met gantt-tijdlijn-sjabloon

via Smartsheet

Het organiseren van een gebeurtenis of een grote lancering vereist zowel een nauwkeurige timing als een zorgvuldige budgettering, en de sjabloon Event Launch & Budget with Gantt Tijdlijn helpt u bij beide. Met een ingebouwde Gantt-weergave kunt u elk detail bijhouden, van de voorbereiding vóór de lancering tot de evaluatie na het evenement, terwijl u uw budget op orde houdt.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd budgetitems samen met sleutel deliverables bij in één sheet.

Wijs taken en deadlines toe aan interne teams en externe leveranciers.

Blijf flexibel met eenvoudige aanpassingen via slepen en neerzetten wanneer er veranderingen optreden.

✅ Ideaal voor: Evenementmanagers die meerdere leveranciers, deadlines en teams coördineren binnen strakke tijdlijnen

12. Sjabloon voor sprintplanningbord

via Smartsheet

Iedereen die sprints heeft uitgevoerd, weet dat het niet alleen gaat om het verplaatsen van taken tussen kolommen, maar ook om het creëren van focus, momentum en teamafstemming elke week. Deze sjabloon doet meer dan alleen het bijhouden van lopende werkzaamheden.

Het helpt u functies, bugs en backlog-items op te splitsen in beheersbare, zichtbare stukjes waar uw hele team mee aan de slag kan. Het is perfect om product, engineering en QA op één lijn te houden zonder dat het na drie dagen in chaos verandert.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Plan sprints met aanpasbare swimlanes voor taken, bugs of functies.

Houd de voortgang bij met drag-and-drop-kaarten en statuskolommen.

Wijs teamleden, story points en deadlines toe zonder wrijving.

Reflecteer na de sprint met ingebouwde ruimte voor aantekeningen en retrospectieve input.

✅ Ideaal voor: Agile- of softwareontwikkelingsteams die sprints van twee weken en snel veranderende ontwikkelingscycli beheren

💡 Pro-tip: Organiseer elke sprinttaak in één gestructureerd overzicht met ClickUp Lists. Wijs eigenaren toe, stel deadlines in, voeg bijlagen toe en groepeer taken in sprintspecifieke mappen zodat u ze snel kunt terugvinden. Sorteer of filter eenvoudig op prioriteit, status of toegewezen persoon, en versleep taken naarmate de voortgang verandert. Dankzij realtime updates geeft uw sprintbord altijd het meest recente plan weer, zodat uw team op één lijn blijft en vooruitgang blijft boeken.

Limiet van Smartsheet

Als u net begint met het gebruik van Smartsheet voor projectmanagement, zijn hier enkele limieten die u moet weten. Dit is gebaseerd op wat echte gebruikers hebben opgemerkt toen ze Smartsheet voor meer dan alleen lichte projecten gingen gebruiken:

Voelt overweldigend voor nieuwe gebruikers , omdat de interface, inclusief navigatie en geavanceerde functies, een steile leercurve heeft.

Mist essentiële opties , zoals geavanceerd format en krachtige kalenderweergaven.

Wordt trager bij grote schaal, waarbij grote sheets of sheets met zware formules traag worden.

Gebrek aan flexibiliteit omdat automatiseringen alleen in top-down volgorde worden uitgevoerd, zonder planning op minuutniveau of prioritering.

Biedt geen zichtbaarheid met volledig scherm weergaven, waardoor het moeilijk is om lange discussiethreads of updates in één oogopslag te zien.

Alternatieve Smartsheet-sjablonen

Naarmate werkstroom complexer wordt en er steeds meer tools beschikbaar komen, schieten zelfs de beste sjablonen tekort. Teams hebben meer nodig dan alleen structuur: ze hebben verbinding nodig. Dus als Smartsheet te veel limiet of iets te rigide aanvoelt, is het tijd om op zoek te gaan naar alternatieven voor Smartsheet.

Dat is waar ClickUp een nieuwe definitie geeft aan hoe werk wordt gedaan. ClickUp is 's werelds eerste Converged AI Workspace, die alle werk-apps, gegevens en werkstroom op één plek samenbrengt.

Met functies die veel verder gaan dan statische sjablonen, is ClickUp een zeer aanpasbaar platform dat teams van elke grote helpt bij het plannen, bijhouden en beheren van hun werk zonder te hoeven schakelen tussen apps of complexe workarounds te bouwen.

Zo elimineert ClickUp alle vormen van werkversnippering om 100% context te bieden en één plek te creëren waar mensen en AI-agenten kunnen samenwerken.

Om het u nog gemakkelijker te maken, biedt ClickUp ook een bereik aan vooraf gemaakte sjablonen die zijn afgestemd op echte werkstroom. Laten we eens kijken naar de sjablonen die uw proces echt kunnen stroomlijnen.

ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Gratis sjabloon downloaden Zorg ervoor dat elk project een succes wordt met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement.

De ClickUp-sjabloon voor projectmanagement fungeert als uw projectcockpit. Hierin worden fasen, taken, afhankelijkheden en rollen overzichtelijk weergegeven. Van lijsten tot borden tot gantt-weergaven: u en uw team kunnen schakelen tussen de weergave die het meest logisch is.

En het beste is dat u takenbezitters, deadlines, afhankelijkheden, tijdsregistratie en e-mailintegratie direct in de werkstroom hebt, zonder extra installatie of dure upgrades.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Schakel naadloos tussen lijst-, bord- of gantt-weergaven, afhankelijk van wat u het beste helpt bij het denken.

Houd tijd bij, pas aangepaste statussen toe en beheer meerdere toegewezen personen zonder het taakscherm te verlaten.

Synchroniseer via tags, prioriteiten, ClickApps en e-mail, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

✅ Ideaal voor: Teams die een project-systeem willen dat gestructureerd en toch flexibel is, perfect voor complexe initiatieven waarbij je duidelijkheid, afstemming en tools nodig hebt die goed samenwerken.

💡 Pro-tip: Het beheren van projecten betekent tegenwoordig jongleren met talloze bestanden, gesprekken en tools, wat vaak leidt tot verloren context en verspilde tijd. Dat is waar Brain MAX de stap zet, door projectmanagement te transformeren met AI-aangedreven eenvoud en snelheid: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw gekoppelde apps, plus het internet, om bestanden, documenten en bijlagen te vinden.

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, updates te dicteren of uw werk met uw stem te besturen – overal en altijd. Deze functie is perfect voor drukke projectmanagers die ideeën willen vastleggen, taken willen toewijzen of de projectstatus willen controleren zonder te hoeven stoppen met typen.

Maak gebruik van premium externe AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini. Brain MAX biedt één enkele, contextuele oplossing die klaar is voor gebruik in ondernemingen. Probeer ClickUp Brain MAX — de AI Super App die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Doe afstand van de wildgroei aan AI-tools en krijg relevante antwoorden, slimme suggesties en naadloze automatisering, allemaal op één plek.

2. ClickUp eenvoudige gantt-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Bekijk hoe taken met elkaar in verbinding staan en signaleren problemen vroegtijdig met ClickUp Simple Gantt Sjabloon

Als tijdlijnen versnipperd lijken en u voortdurend terug moet gaan om te zien wie waarvoor verantwoordelijk is, dan is de ClickUp Simple Gantt Template de oplossing voor u.

Van het synchroniseren van afhankelijkheden tot het verslepen van taken zonder de tijdlijnen te verstoren, deze sjabloon helpt u chaos rond deadlines te voorkomen voordat deze ontstaat. U zult ook genieten van de snelheid waarmee taken uit uw lijsten worden gehaald en u de voortgang kunt visualiseren met behulp van kleurgecodeerde balken voor openstaande, lopende of voltooide werk.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Weergave van de volledige projecttijdlijn en werk taken bij met één enkele klik.

Koppel gekoppelde taken aan elkaar om werkstroom te visualiseren en vertragingen te voorkomen.

Gebruik kleur voor aangepaste velden om snel te zien wat op schema ligt (en wat niet).

Pas de duur, eigenaren en startdatum aan door taken rechtstreeks in het diagram te verslepen.

✅ Ideaal voor: Teams die langetermijnprojecten, lanceringsplannen of contentkalenders beheren, of iedereen die een overzichtelijke, flexibele gantt-grafiek nodig heeft zonder rommel.

👀 Wist u dat: Volgens Forrester Research hebben organisaties die ClickUp gebruiken in een periode van drie jaar een geschatte 384% return on investment (ROI) behaald. Deze organisaties genereerden ongeveer 3,9 miljoen dollar aan extra inkomsten door projecten die mogelijk werden gemaakt of verbeterd door ClickUp.

3. ClickUp-sjabloon voor projecttracking

Gratis sjabloon downloaden Houd uw projecten moeiteloos bij met de ClickUp Project Tracker-sjabloon.

Als het werk van uw team verspreid is over spreadsheets, e-mailthreads en te veel vergaderingen, brengt de ClickUp Project Tracker-sjabloon alles samen op één plek. Het helpt u meerdere projecten te volgen vanaf de start tot de afsluiting, met volledige controle over tijdlijnen, middelen en taakstatus. Het is ideaal voor managers die snel antwoord nodig hebben op vragen als 'wat is er klaar', 'wat loopt er gevaar' en 'wie zit erachter'.

U kunt schakelen tussen de weergaven Lijst, Bord en Gantt, afhankelijk van hoe uw team werkt. Voeg RAG-statusindicatoren (rood, oranje, groen) toe, bekijk de werklastverdeling per toegewezen persoon en pas alles tot in het kleinste detail aan.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Blijf meerdere projecten en fases bij op één plek zonder rommelige duplicaties.

Gebruik visuele aanwijzingen zoals RAG-indicatoren en aangepaste tags om risico's snel te herkennen.

Wijs eigenaren, deadlines en afhankelijkheden toe aan projecten vanuit één dashboard.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders of afdelingshoofden die meerdere gelijktijdige projecten beheren en te allen tijde behoefte hebben aan kristalhelder zichtbaarheid.

⚡ Sjabloonarchief: De beste sjablonen voor projecttracking helpen u niet alleen bij het registreren van taken, maar ook bij het beheren van het momentum. Door gebruik te maken van functies zoals statusupdates, deadlines, taakbezitters en kleurgecodeerde indicatoren voor voortgang, kunt u vertragingen opsporen voordat ze grote problemen veroorzaken.

4. ClickUp-sjabloon voor personeelsbeheer

Gratis sjabloon downloaden Optimaliseer uw team en middelen met de ClickUp Resource Management People sjabloon.

Het uitvoeren van een complex marketingplan betekent dat de mensen erachter moeten worden gecoördineerd, en de ClickUp Resource Management (People) Template richt zich precies daarop. Het biedt u meerdere ingebouwde weergaven om bij te houden wie wat doet, wie overbelast is en waar de middelen te dun worden uitgesmeerd, zonder dat u een aparte HR-tool nodig hebt.

Dit is vooral handig bij het opschalen van projecten of het inwerken van nieuwe teamleden. Van de tijdlijnweergave tot op rollen gebaseerde overzichten en live projecttracking: deze sjabloon zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit, zichtbaar is en ondersteund wordt.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Visualiseer de werklast van teams in realtime om burn-out en knelpunten te voorkomen.

Blijf bijhouden fase, onboardingstatus en roltoewijzingen binnen teams.

Organiseer middelen op één plek met speciale velden voor personeel en tools.

Houd de werkstroom bij met live updates, voortgangslabels en het bijhouden van beoordelingen.

✅ Ideaal voor: People ops-teams, HR-managers of projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor de toewijzing van human resources aan meerdere werkstromen.

5. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse takenlijst

Gratis sjabloon downloaden Houd uw dag op schema met de ClickUp-sjabloon voor dagelijkse takenlijsten.

Als uw dag voorbij vliegt en uw taken verspreid zijn over plakbriefjes, dan is de ClickUp Daily Nog te Doen Lijst Sjabloon misschien wel uw nieuwe beste vriend. Het helpt u uw dag op te splitsen in ochtend-, middag- en avondroutines, tijdsblokken toe te wijzen en u daadwerkelijk aan een schema te houden.

Het is niet alleen een checklist, maar een lichtgewicht systeem dat u helpt consistentie op te bouwen. En ja, het is volledig aanpasbaar. Wilt u een geluksmeter toevoegen? Een streak-teller? Een categorie voor 'low-effort wins'? Dat kan allemaal, zodat uw lijst een weerspiegeling is van de manier waarop u het beste werkt.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Prioriteer en beheer uw persoonlijke taken op basis van urgentie, belangrijkheid of zelfs gewoontepatronen.

Pas aangepast met velden zoals locatie, categorie, aantekening of persoonlijke KPI's.

Schakel tussen lijst-, Kanban- of tabelweergaven om aan uw stijl aan te passen.

✅ Ideaal voor: Drukke professionals, makers of teams die meer controle willen over hun dag zonder de stress van een complex productiviteitssysteem.

🎁 Bonus: To-do-lijsten zijn krachtige hulpmiddelen voor besluitvorming wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt. Door goed doordachte voorbeelden van takenlijsten te bestuderen, zult u het volgende opmerken: De beste lijsten filteren impact boven kwantiteit; ze helpen je 'nee' te zeggen tegen wat niet belangrijk is.

Goede lijsten groeperen taken op basis van energieniveau, prioriteit of focusgebied, niet alleen op basis van categorieën.

Slimme formaten brengen patronen aan het licht, zoals terugkerende onafgemaakte taken die wijzen op diepere problemen. Kijk dus niet alleen naar voorbeelden van takenlijsten voor de structuur, maar kijk ook hoe ze je helpen om beter na te denken. Daar ligt de echte waarde.

6. ClickUp Agile-sjabloon voor projectmanagement

Gratis sjabloon downloaden Voer sprints uit, verzamel feedback en automatiseer taken met de ClickUp Agile Projectmanagement Template.

De ClickUp Agile Projectmanagement-sjabloon biedt u alles op één plek, inclusief borden, sprints, stand-ups, backlogs en beoordelingen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de installatie.

Het mooie is dat u geen uren hoeft te verspillen aan het bouwen van een systeem vanaf nul. De sjabloon wordt geleverd met vooraf gebouwde mappen zoals Scrum Management, Epics, Roadmaps en Backlog, zodat u gewoon uw taken kunt invoeren en aan de slag kunt gaan.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Beheer uw backlog, sprintbord en beoordelingen met behulp van ClickUp-formulieren en aangepaste velden.

Houd vergaderingen (stand-ups, demo's, retro's) rechtstreeks in de werkruimte.

Visualiseer de voortgang met realtime weergaven in lijst-, bord-, kalender- en Gantt-weergave.

✅ Ideaal voor: Agile teams die een kant-en-klaar systeem willen dat sprints, planning en iteratieve levering afhandelt zonder dat ze zelf de structuur hoeven op te bouwen.

7. ClickUp-sjabloon voor projecttijdlijn op whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer tijdlijnen, los blokkades op en stem teams op elkaar af met de ClickUp Project Timeline Whiteboard Template.

Als uw projectplan nog steeds vastzit in saaie Gantt-grafieken of willekeurige plakbriefjes, dan is dit uw uitweg. De ClickUp Project Tijdlijn Whiteboard Template biedt u een overzichtelijke, visuele layout voor het plannen van sprints, marketingcampagnes of cross-functionele lanceringen.

Deze projecttijdlijnsjabloon biedt uw team een gedeelde visuele ruimte om mijlpalen in kaart te brengen, eigenaren toe te wijzen, afhankelijkheden bij te houden en deadlines in realtime te monitoren.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Visualiseer elke fase van uw project met kleur-code swimlanes.

Vereenvoudig het contact met belanghebbenden met een overzichtelijke weergave die voor iedereen gemakkelijk te begrijpen is.

Breng de inspanningen van teams uit verschillende afdelingen samen door iedereen op dezelfde visuele roadmap te zetten.

✅ Ideaal voor: Teamleiders en projectmanagers die meerdere tijdlijnen beheren en visuele plannen willen bijhouden die collaboratief en altijd up-to-date zijn.

Pro-tip: Naast het bijhouden van tijdlijnen zijn ClickUp Whiteboards uw alles-in-één ruimte voor brainstormen, strategie in kaart brengen en live samenwerking. U kunt bestaande taken koppelen, nieuwe taken rechtstreeks vanuit het bord aanmaken en verbindingen tekenen om afhankelijkheden visueel weer te geven. Dit maakt ze perfect voor pre-projectplanning, client workshops en sprint retrospectives. Dit is nog te doen in ClickUp Whiteboards:

8. ClickUp-sjabloon voor marketingplan

Gratis sjabloon downloaden Plan vanaf dag één slimmere campagnes met de ClickUp-sjabloon voor marketingabonnementen.

De ClickUp-sjabloon voor marketingplannen is een gestructureerd systeem dat u helpt bij het plannen van grote campagnes en tegelijkertijd de kleine onderdelen bij te houden. U kunt marketinginspanningen groeperen op basis van doelstelling, doelgroep of kanaal, en ze opsplitsen in uitvoerbare tijdlijnen met eigenaren, briefings en deadlines.

Van het bedenken van ideeën tot het monitoren van resultaten: deze sjabloon ondersteunt elke fase van de uitvoering, zodat uw team sneller kan werken, beter kan samenwerken en echte doelen kan bereiken.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Breng multichannelcampagnes in kaart met taken gegroepeerd op doel, team of tijdlijn.

Wijs eigenaren toe, voeg bijlagen toe en stel prioriteiten in voor elke afzonderlijke marketingtaak.

Blijf de status in realtime bij met duidelijke aangepaste velden, tags en visuele weergaven.

Centraliseer campagneplanning, content en prestaties in één werkruimte

✅ Ideaal voor: Marketingteams die één centrale hub willen om campagnes, content, gebeurtenissen en resultaten te organiseren zonder chaos.

9. ClickUp-sjabloon voor contentkalender

Gratis sjabloon downloaden Plan, schedule en beheer content eenvoudig met de ClickUp Content Kalender Sjabloon.

De ClickUp Content Calendar Sjabloon is een fantastische tool waarmee u blogs, video's, posts op sociale media of andere content in een kalender kunt plannen, zodat u uw publicatiepijplijn kunt overzien.

U kunt weken (of maanden) aan content abonneren, elk onderdeel een publicatiedatum toewijzen, het aanmaken beheren, ervoor zorgen dat u nooit een publicatiedeadline mist en een consistent contentritme aanhouden.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Taak sleepen naar uw kalender om content voor verschillende platforms te plannen.

Stel aangepaste velden in voor berichttypen, kanalen en content eigenaren.

Visualiseer deadlines, voortgang en werkbelastingen met kleurgecodeerde weergaven.

Voeg bijlagen, afbeeldingen, links en feedback rechtstreeks toe aan de taak.

✅ Ideaal voor: Content- en socialmediateams die een georganiseerd systeem nodig hebben voor het plannen en bijhouden van contentoutput, zodat alles in de wachtrij volgens schema wordt gepubliceerd.

🎁 Bonus: Wilt u weten hoe u AI kunt gebruiken in contentmarketing? U kunt brainstormen over blogideeën, schetsen maken, content hergebruiken in verschillende formaten, advertentieteksten opstellen en prestatiegegevens analyseren. Het versnelt het proces, zodat u zich meer kunt concentreren op creatieve strategieën en de stem van uw merk.

10. ClickUp CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Beheer uw leads, clients en verkooppijplijn vanuit één dashboard met behulp van de ClickUp CRM-sjabloon.

De ClickUp CRM-sjabloon zet uw verspreide leadgegevens om in een duidelijke, visuele pijplijn waarop u daadwerkelijk kunt handelen. Van koude lead tot gesloten deal, elke fase wordt visueel in kaart gebracht met slimme statussen zoals 'Poging tot contact' en 'Niet gekwalificeerd – Opvolgen'.

U weet precies waar elke lead staat dankzij meerdere weergaven (bord, lijst, kalender, documenten). Er is zelfs een ingebouwd Sales Playbook document om uw doelen, outreach-plan en follow-upcadans vast te leggen en bij te houden.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Organiseer al uw leads, contacten en deals in één centrale ruimte.

Blijf de betrokkenheidsfasen duidelijk bijhouden, zodat u nooit het overzicht verliest.

Automatiseer repetitieve CRM-taken, zodat u zich kunt concentreren op het sluiten van deals.

✅ Ideaal voor: Verkoopteams, bedrijfseigenaren en client-facing teams die op zoek zijn naar een slimmere, overzichtelijkere en meer visuele manier om klantrelaties te beheren.

11. ClickUp-sjabloon voor persoonlijk budget

Gratis sjabloon downloaden Houd eenvoudig uw besparingen, uitgaven en doelen bij met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijke budgettering.

De ClickUp Personal Budget sjabloon fungeert als een financiële buddy die u verantwoordelijk houdt, u precies laat zien waar uw geld naartoe gaat en het bijhouden van uw doelen minder hoofdpijn en meer een gewoonte maakt.

Het beste is dat het wordt geleverd met vooraf gebouwde dashboards en weergaven om alles bij te houden, van maandelijkse abonnementen tot besparingsvoortgang en inkomstenbronnen. U kunt transacties taggen en categoriseren, uw saldo in één oogopslag bekijken en zelfs nadenken over uw uitgavenpatroon. Het is eenvoudig, zeer aanpasbaar en maakt geldbeheer leuk.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd inkomsten, uitgaven, spaargeld en schulden bij in meerdere categorieën.

Pas aangepaste budgetcategorieën aan op basis van uw persoonlijke doelen of levensstijl.

Visualiseer uw uitgavenpatronen met vooraf ingestelde ClickUp-dashboard en grafiek.

Stel maandelijkse doelen en houd jezelf verantwoordelijk met duidelijke, kleurgecodeerde weergaven.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers en zakelijke professionals die op een gestructureerde maar flexibele manier controle willen krijgen over hun persoonlijke financiën.

🎉 Leuk weetje: Amerikanen besteden bijna vier uur per dag aan het nadenken over geld, waarbij Gen Z en Millennials met respectievelijk 4,8 en 4,7 uur voorop lopen.

12. ClickUp OKR-raamwerksjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd uw team op één lijn en houd de voortgang bij met de ClickUp OKR Framework-sjabloon.

De OKR Framework-sjabloon van ClickUp is uw ideale systeem om algemene doelen af te stemmen op het dagelijkse werk. Het is gebaseerd op de populaire OKR-methode (Objectives & Key Results), zodat u met vertrouwen ambitieuze targets kunt stellen en kunt leren hoe u OKR's kunt implementeren op een manier die meetbare resultaten oplevert.

En omdat alles visueel is, van dashboardoverzichten tot aangepaste velden en filters, krijgt u direct inzicht in wat op schema ligt, wat achterloopt en wat vandaag aandacht nodig heeft.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verdeel hoogstaande doelstellingen in traceerbare, meetbare sleutelresultaten.

Houd de voortgang van doelen bij met kleurrijke weergaven, filters en tijdlijnen.

Centraliseer alle doelgerelateerde taken en updates in één dynamisch dashboard.

Groepeer doelen per team, kwartaal of voortgang met gefilterde weergaven en geautomatiseerd sorteren.

✅ Ideaal voor: teamleiders, productmanagers, leidinggevenden of iedereen die OKR's implementeert om doelen voor hun team of bedrijf in te stellen en bij te houden.

Bereik uw doelen sneller met ClickUp

Gemiste deadlines, verspreide tools, onduidelijke prioriteiten en te veel handmatig bijhouden kunnen zelfs de beste teams vertragen.

Met krachtige projectmanagementfuncties en gebruiksvriendelijke sjablonen helpt ClickUp u alles vanaf één plek te plannen, organiseren en bijhouden. U krijgt aanpasbare weergaven, slimme automatisering en ingebouwde documenten die zijn ontworpen voor echte workflows.

Als u klaar bent om uw werkdag te vereenvoudigen en u te concentreren op productiviteit, dan is ClickUp een geweldige plek om te beginnen.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp!