Gratis sjablonen voor een LinkedIn-contentkalender om posts te plannen

Weer starend naar een lege LinkedIn-wachtrij?

Je hebt de ideeën, de juiste woorden om ze over te brengen en zelfs de afbeeldingen om het geheel te voltooien, maar je berichten blijven maar vertraging oplopen. De betrokkenheid neemt af en het algoritme is niet bepaald vergevingsgezind.

Het echte probleem is dat je in silo's werkt. Je gebruikt losse documenten, spreadsheets en Slack-threads die niet zijn ontworpen voor realtime samenwerking.

Stel je nu eens voor dat je één enkele bron hebt voor al je LinkedIn-strategieën: ideeën, goedkeuringen, beeldmateriaal en zelfs deadlines.

Een sjabloon voor een social media content kalender maakt dit mogelijk, of je nu een merkaccount beheert, het persoonlijke LinkedIn-merk van een client of je eigen initiatieven op het gebied van thought leadership. Met de juiste sjabloon kun je versnipperde content omzetten in een consistente, krachtige publicatiemotor.

In dit bericht vind je de beste gratis sjablonen voor een LinkedIn-contentkalender die je meteen kunt gebruiken, inclusief speciaal ontworpen opties van ClickUp, de alles-in-één app voor werk.

Wat zijn sjablonen voor LinkedIn-contentkalenders?

Een sjabloon voor een LinkedIn-contentkalender is een kant-en-klaar raamwerk waarmee je berichten specifiek voor LinkedIn kunt plannen, organiseren en inplannen. In plaats van elke dag te moeten bedenken wat je gaat publiceren, krijg je een overzicht van je content: wat gaat er live, wanneer, hoe en waarom.

Het kan het volgende omvatten:

Je socialemediastrategie om op LinkedIn te verschijnen

Content thema's of onderwerpen voor elke week

Deadlines voor concepten, beoordelingen en goedkeuringen

Visuele plaatshouders of links naar assets

Ideeën voor bijschriften of ondertitels plaatsen

Prestaties bijhouden (likes, reacties, CTR's, enz. )

📝 Snelle aantekening: Sommige sjablonen zijn eenvoudig (zoals een spreadsheet met kolommen), terwijl andere dynamisch en collaboratief zijn, zoals kalenders, taakborden of dashboards die in realtime worden bijgewerkt.

Wat maakt een goede sjabloon voor een LinkedIn-contentkalender?

Een goede sjabloon voor een LinkedIn-contentkalender vereenvoudigt het traject van planning tot publicatie. Het elimineert obstakels zoals matige ideeën, gemiste deadlines, onduidelijkheid over eigendom, enz. Het is ook flexibel genoeg om aan te passen aan uw content-werkstroom en biedt u tegelijkertijd de zichtbaarheid die u nodig hebt om op koers te blijven.

Zoek naar sjablonen die het volgende bevatten:

Aanpasbare weergaven: Wekelijkse, maandelijkse of campagnespecifieke tijdlijnen die aansluiten bij uw publicatieschema

Status bijhouden: Om te zien wat er in de ideevormingsfase, beoordelingsfase of geplande fase zit

Samenwerkingsfuncties: Zodat uw schrijvers, ontwerpers en belanghebbenden op één plek kunnen werken

Velden voor contentmetadata: Zoals platform, doelgroep, format, hashtags of campagnedoelen voor volledige context

LinkedIn-specifieke velden: Aantal woorden, limiet voor tekens, taggen en links bijhouden

Bonuspunten als het kan worden geïntegreerd met uw projectmanagementtool, u creatieve briefings en assets rechtstreeks kunt bijvoegen en/of automatisering voor deadlines en herinneringen bevat. Uiteindelijk moet een goede sjabloon voor contentplanning en -schrijven u tijd besparen, stress verminderen en u helpen content te leveren die resoneert met uw target audience.

15 sjablonen voor een LinkedIn-contentkalender om uw marketingteam te inspireren

Het plannen van je LinkedIn-contentstrategie en -posts hoeft niet elke week weer een hele klus te zijn. Met deze beproefde sjablonen van ClickUp kunnen marketingteams zoals het jouwe doelgericht en zonder paniek op 'publiceren' klikken.

1. Sjabloon voor maandelijkse contentkalender van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan, organiseer en houd je LinkedIn-content bij met de sjabloon voor een contentkalender van ClickUp

De sjabloon voor de maandelijkse contentkalender van ClickUp is gemaakt voor mensen die het grote geheel zien. Hiermee kunt u uw LinkedIn-contentplannen voor een hele maand visualiseren, zodat u niet alleen voor morgen plant, maar voor de hele campagne. Van brainstormen tot publiceren, elke stap vindt plaats in één centrale hub.

Biedt een kalenderweergave met slepen en neerzetten voor moeiteloos plannen

Aangepaste statussen met kleurcodes geven aan wat er in concept staat, moet worden gecontroleerd of klaar is om te worden gepost

Bevat kant-en-klare aangepaste velden voor het labelen van het berichttype, kanaal, eigenaar en prioriteit

Met gekoppelde ClickUp-taken kunt u eenvoudig afbeeldingen, kopij en creatieve briefings toevoegen

Versiebeheer zorgt ervoor dat uw team altijd over de meest recente versie en ontwerpiteratie beschikt

📌 Ideaal voor: Marketingteams die meerdere campagnes tegelijkertijd uitvoeren en een duidelijk maandelijks overzicht nodig hebben van wat er wanneer live gaat. Het is vooral handig voor het synchroniseren van LinkedIn-berichten met productlanceringen of seizoensgebonden content.

2. ClickUp sjabloon voor wekelijkse contentkalender

Gratis sjabloon downloaden Combineer geplande content voor LinkedIn met spontane trends met behulp van de sjabloon voor een wekelijkse contentkalender van ClickUp

Aarzel je wel eens om iets te posten omdat je niet zeker weet of je moet meedoen aan een trending gesprek of je moet vasthouden aan je content plan? De ClickUp Weekly Content Calendar Template verdeelt je LinkedIn-strategie in uitvoerbare, wekelijkse abonnementen. Het is perfect voor het bijhouden van dagelijkse posts, het monitoren van engagement en het snel aanpassen aan veranderende trends.

Gedetailleerd weekoverzicht voor nauwkeurige contentplanning

Ruimte om ideeën voor posts, hashtags en creatieve middelen vast te leggen met gekoppelde ClickUp Whiteboards

Status bijhouden om te zien wat gepland, in uitvoering of gepubliceerd is

Realtime samenwerking zodat iedereen gesynchroniseerd blijft

Aanpasbare weergaven: schakel tussen lijst-, bord- of kalenderformaten om beter te plannen

📌 Ideaal voor: Social media managers en makers van content die flexibel moeten blijven, moeten inspelen op trends en de dagelijkse activiteiten op LinkedIn nauwlettend in de gaten moeten houden

💡 Pro Tip: Blokkeer elke vrijdagavond/maandagochtend 30-60 minuten met behulp van de AI-kalender van ClickUp om je content in batches te plannen en te taggen met behulp van een van de sjablonen voor redactie of publicatie. Dit zet de toon, geeft zichtbaarheid in je week en vermindert last-minute paniek.

3. Sjabloon voor ClickUp-contentabonnement

Gratis sjabloon downloaden Beheer het aanmaken en de verdeling van content voor LinkedIn op één plek met het sjabloon voor contentabonnementen van ClickUp

Klaar om uw LinkedIn-strategie van versnipperd naar strategisch te brengen? Met de sjabloon voor een contentplan van ClickUp kunt u contentpijlers, campagnedoelstellingen en berichten in kaart brengen, nog voordat u begint met het plannen van posts. Het is een blauwdruk voor marketeers die willen dat elke LinkedIn-post een groter doel dient.

Strategische planning voor doelen, doelgroepen en berichten

Visuele tijdlijnen om content af te stemmen op belangrijke zakelijke data

Samenwerkingstools voor brainstormen en goedkeuringen

Eenvoudig aan te passen structuur naarmate uw strategie evolueert

Directe links naar uitvoeringssjablonen voor soepelere overdrachten

📌 Ideaal voor: Marketingleads en strategen die een samenhangende, doelgerichte aanwezigheid op LinkedIn willen opbouwen

4. ClickUp sjabloon voor moderne socialemedia-kalender

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de moderne sjabloon voor een socialemedia-kalender van ClickUp om berichten te organiseren en de prestaties van content op meerdere socialemediakanalen bij te houden

Als u naast LinkedIn meerdere platforms beheert, is de ClickUp Modern Social Media Calendar Template iets voor u. Deze gratis sjabloon voor een contentkalender biedt een frisse, visueel aantrekkelijke benadering van het bedenken, plannen en monitoren van content. U ziet al uw socialemediaplatforms in één oogopslag, zonder de rommel die de besluitvorming vertroebelt.

Weergave van meerdere kanalen in de kalender om LinkedIn te coördineren met andere platforms

Kleurgecodeerde tags voor campagnes, content types of kanalen

Berichten slepen en neerzetten voor snel opnieuw plannen

Analytics bijhouden om te meten wat werkt, rechtstreeks vanuit uw kalender, via ClickUp Dashboards

Mobielvriendelijk ontwerp voor abonnementen onderweg

📌 Ideaal voor: Socialemediateams en freelancers die een moderne, visueel georganiseerde manier nodig hebben om berichten te plaatsen en prestaties op meerdere kanalen bij te houden

5. Sjabloon voor het plannen van posts op sociale media van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan berichten van tevoren in zodat je nooit meer een deadline mist, met behulp van het sjabloon voor het plannen van posts op sociale media van ClickUp

De sjabloon voor het plannen van posts op sociale media van ClickUp is uw tactische toolkit voor het organiseren van de timing van posts voor LinkedIn (en andere sociale platforms). Het is ontworpen voor precisie en helpt u precies in kaart te brengen wanneer elke post live gaat, zodat u nooit een sleutel moment mist of campagnes overlappen. Het is handig wanneer u consistentie wilt behouden in uw publicatieschema... en wilt profiteren van piekmomenten om uw bereik te maximaliseren.

👀 Wist u dat? De hoogste LinkedIn-betrokkenheid vindt doorgaans plaats tussen 7.00 en 16.00 uur op weekdagen, met een lichte piek rond 10.00-11.00 uur op dinsdag en donderdag. Hoewel deze tijden het beste presteren, blijft de betrokkenheid gedurende de bredere werkdag vrij consistent, dus u hoeft niet obsessief te posten op het exacte piekuur.

Uur-tot-uur planning voor gedetailleerde controle over de timing van berichten

Geautomatiseerde herinneringen om uw postfrequentie op peil te houden

Overzicht van aankomende, geplande en gepubliceerde berichten

Ondersteunt terugkerende post slots voor evergreen content

Eenvoudig te dupliceren schema's voor terugkerende campagnes

📌 Ideaal voor: Socialemediacoördinatoren en bureaus die veel berichten op LinkedIn plaatsen, of iedereen die de timing wil optimaliseren voor maximale betrokkenheid

6. ClickUp sjabloon voor abonnement voor content op sociale media

Gratis sjabloon downloaden Plan en organiseer uw social media content zonder stress met de ClickUp sjabloon voor social media content planning

De sjabloon voor het socialemediacontentplan van ClickUp is gemaakt voor marketeers die strategie en uitvoering met elkaar willen verbinden. Hiermee kunt u campagnedoelen schetsen, contentthema's in kaart brengen en verantwoordelijkheden toewijzen, allemaal in één gezamenlijke werkruimte.

Specifieke secties voor campagnedoelstellingen, target audience en berichten

Toewijsbare taken voor elke functie, zodat niets door de mazen van het net glipt

Ingebouwde goedkeuringswerkstromen voor gestroomlijnde samenwerking

Velden voor het bijhouden van prestaties om resultaten na de lancering te meten

Integreert met ClickUp Docs voor eenvoudige raadpleging van richtlijnen en instructies

📌 Ideaal voor: Teams en consultants die LinkedIn-content moeten afstemmen op bredere marketingdoelen

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerken en e-mails. Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

7. Geavanceerde sjabloon voor sociale media van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Combineer strategie, verdeling en analyse voor uw socialemediamarketing met de geavanceerde sjabloon voor sociale media van ClickUp

Ga aan de slag met een robuuste sjabloon die is ontworpen voor het beheren van grote hoeveelheden content of social media-inspanningen via meerdere kanalen, inclusief uw aanwezigheid op LinkedIn. De ClickUp Social Media Advanced Template is ontwikkeld voor zowel kleine teams als serieuze influencers en combineert contentplanning, publicatie en analyse.

Het is zonder meer een van de beste tools voor het optimaliseren van elk aspect van je socialemedia-kalender.

Geavanceerde dashboards voor realtime prestatie-inzichten

Aangepaste ClickUp-automatisering om repetitieve taken te stroomlijnen

Toestemming op meerdere niveaus voor veilige samenwerking in teams

Gedetailleerd bijhouden van postformats, kanalen en campagne-ROI

Flexibele weergaven: schakel tussen Gantt-, kalender- en bordlayouts

📌 Ideaal voor: Datagestuurde marketingteams en bureaus die diepgaande zichtbaarheid willen in de prestaties van LinkedIn-content en robuuste tools nodig hebben voor het opschalen van socialemedia-activiteiten

💡 Pro-tip: Gebruik de Embed View in het sjabloon om toegang te krijgen tot je live social media feed en realtime marketinginspiratie op te doen zonder ClickUp te verlaten.

8. ClickUp sjabloon voor sociale-mediacampagnes

Gratis sjabloon downloaden Maak een gestructureerde campagne voor LinkedIn (of andere sociale platforms) met behulp van de sjabloon voor socialemediacampagnes van ClickUp

Wanneer uw LinkedIn-activiteiten deel uitmaken van een grotere campagne, biedt het sjabloon voor socialemediacampagnes van ClickUp structuur en inzicht, van start tot resultaat. U krijgt een duidelijk overzicht van taken, slimme samenwerking en het bijhouden van prestaties.

Vijf weergaven (Aan de slag, Planning, Berichten, DACI-rollen, Campagnes) begeleiden u door elke fase van het project

Aangepaste statussen zoals 'Moet worden goedgekeurd', 'In uitvoering' en 'Geannuleerd' zorgen voor een duidelijke werkstroom

Aangepaste velden en dashboards houden data, rollen, budgetten en prestatiestatistieken voor uw campagne bij

Ingebouwde campagne-retrospectie zorgt ervoor dat u elk project afsluit met bruikbare inzichten

📌 Ideaal voor: Agentschappen, teams en marketingmanagers die gestructureerde LinkedIn-campagnes organiseren, geïntegreerd met webinars, evenementen of productlanceringen

9. Sjabloon voor redactionele kalender van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan en lever een breed bereik aan content, van blogs tot productlanceringen en LinkedIn-aankondigingen, met behulp van de sjabloon voor de redactionele kalender van ClickUp

De sjabloon voor de redactionele kalender van ClickUp is uw redactionele commandocentrum voor LinkedIn. Het is ontworpen om u te helpen bij het plannen, inplannen en beheren van alle content, of het nu gaat om een post over thought leadership, een bedrijfsupdate of een campagneaankondiging. Met deze sjabloon houdt u uw volledige contentpijplijn georganiseerd en transparant.

Het ingebouwde formulier voor contentaanvragen maakt het voor belanghebbenden eenvoudig om ideeën in te dienen

Met aangepaste velden kunt u in één oogopslag het type aanbieding, het kanaal, de CTA en de toegewezen editor zien

Zes aangepaste statussen houden de voortgang bij, van onderzoek tot publicatie, en zorgen voor een consistente doorstroming door de trechter

Eenvoudig opnieuw plannen door slepen en neerzetten maakt het mogelijk om prioriteiten te wijzigen

Samenwerkingstools zoals toegewezen opmerkingen en ClickUp Chat stroomlijnen feedback en goedkeuringen

📌 Ideaal voor: Contentteams, editors en bureaus die meerdere bijdragers en een gestage werkstroom van LinkedIn-berichten beheren en behoefte hebben aan een duidelijk, gestructureerd redactioneel proces

👀 Wist je dat? Carrousels zijn een groot succes op LinkedIn. Uit een onderzoek van Metricool onder meer dan 577.000 posts bleek dat carrouselposts (d.w.z. documenten met meerdere afbeeldingen) een engagementpercentage van 45,85 % genereren, het hoogste van alle soorten posts op het platform!

10. ClickUp sjabloon voor redactionele kalender voor contentmarketing

Gratis sjabloon downloaden Creëer een sterke contentmarketingstrategie met de sjabloon voor een redactionele kalender voor contentmarketing van ClickUp

De sjabloon voor de redactionele kalender voor contentmarketing van ClickUp brengt marketingstrategie en redactionele planning samen. Het is perfect voor het in kaart brengen van LinkedIn-campagnes, het bijhouden van deadlines en het afstemmen van uw team op gezamenlijke doelen, allemaal op één plek.

Combineert campagneplanning met redactionele planning

Visuele tijdlijnen om berichten af te stemmen op lanceringen en promoties

Toewijsbare taken en automatische herinneringen voor verantwoordelijkheid

Prestaties bijhouden om de impact van campagnes te meten

Integreert met ClickUp Brain voor AI-aangedreven content ideation en aanmaken

📌 Ideaal voor: Marketingmanagers en strategen die LinkedIn-content willen koppelen aan bredere marketinginitiatieven

💡 Pro Tip: Geen ideeën meer voor potentiële LinkedIn-content? Vraag het aan ClickUp Brain: "Wat zijn 5 boeiende invalshoeken voor een LinkedIn-post over nieuwe functie rond targeting ?" Vind je een van de ideeën leuk? Stuur het dan naar: "Maak een aankondiging van een nieuwe functie voor onze nieuwste module ' ' dat . " Brainstorm LinkedIn content ideeën, invalshoeken en strategieën met ClickUp Brain

11. Sjabloon voor promotiekalender van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan en houd productlanceringen, promoties en betaalde campagnes op LinkedIn bij met de sjabloon voor promotiekalender van ClickUp

Heb je ooit een promotie op LinkedIn gelanceerd om vervolgens te ontdekken dat de landingspagina niet live was of dat het ontwerpteam het ontwerp van vorig kwartaal had gebruikt? Wij helpen je dat voorgoed te voorkomen!

De ClickUp-sjabloon voor een promotiekalender is gemaakt voor marketeers die regelmatig LinkedIn-promoties, productlanceringen of speciale campagnes uitvoeren. Hiermee kunt u elke promotie visualiseren, middelen coördineren en uw team perfect op één lijn houden wat betreft timing en berichten voor een succesvolle lancering.

Speciale secties voor elke LinkedIn-promotie of -campagne

Tijdlijn weergave om overlappende promoties te voorkomen en impact te maximaliseren

Assetmanagement voor creatieve bestanden, kopij en links

Geautomatiseerde notificaties voor sleutel lanceringsdata

Eenvoudig te dupliceren voor terugkerende of seizoensgebonden campagnes

📌 Ideaal voor: Marketingteams, productmanagers en evenementencoördinatoren die LinkedIn-promoties nauwkeurig en duidelijk moeten organiseren

12. ClickUp-sjabloon voor publicatiekalender

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn de goedkeuringsprocessen voor content en publicatieschema's met de sjabloon voor een publicatiekalender van ClickUp

Op zoek naar een eenvoudige, no-nonsense oplossing voor het plannen en bijhouden van al je LinkedIn-berichten? De ClickUp-sjabloon voor een publicatiekalender is ideaal voor teams die op een eenvoudige, visuele manier willen zien wat er wanneer live gaat. Deze sjabloon is puur gericht op publicatiefrequentie en zorgt ervoor dat je LinkedIn-berichten consistent en in lijn met je merk worden gepubliceerd.

Gebruik aangepaste statussen zoals Goedkeuring, Schrijven, Ontwerp en Voltooid, enz. om uw pijplijn te structureren

Verdeel uw publicatieschema op basis van format, merknormen of timing met meerdere ClickUp-weergaven

Houd iedereen op de hoogte met de aanpasbare notificaties van ClickUp

📌 Ideaal voor: Kleine teams, freelancers of iedereen die een duidelijk, visueel overzicht wil van hun LinkedIn-publicatieschema

13. Sjabloon voor ClickUp-campagnekalender

Gratis sjabloon downloaden Stel een tijdlijn op voor campagnes en houd de voortgang bij ten opzichte van belangrijke mijlpalen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor campagnekalenders

De ClickUp-sjabloon voor campagnekalenders is speciaal ontworpen voor het organiseren van LinkedIn-campagnes van begin tot eind. Het geeft u een overzicht van elk contactmoment van de campagne, zodat u berichten, middelen en deadlines binnen uw team kunt coördineren zonder iets te missen.

Campagnegerichte layout voor het in kaart brengen van meerfasige LinkedIn-initiatieven

Tijdlijn en kalender weergave om de werkstroom van campagnes te visualiseren

Taaktoewijzingen en afhankelijkheid om iedereen verantwoordelijk te houden en ervoor te zorgen dat uw LinkedIn-berichten aansluiten bij andere campagne-elementen, zoals e-mails en bloglanceringen

Ingebouwde analysefunctie voor het bijhouden van campagneprestaties

Eenvoudige integratie met de documenten en automatiseringsfuncties van ClickUp

Gezamenlijke opmerkingen en bijlagen die assets en feedback bij elkaar houden

📌 Ideaal voor: Marketingleads en teams die complexe LinkedIn-campagnes met meerdere stappen uitvoeren en strategie, uitvoering en rapportage nauwkeurig op elkaar moeten afstemmen

14. LinkedIn-sjabloon voor contentkalender van HubSpot

De LinkedIn Content Calendar Sjabloon van HubSpot is ontworpen om u te helpen bij het plannen, inplannen en bijhouden van LinkedIn-berichten in een vertrouwde spreadsheet-opstelling. Net als de ClickUp-sjablonen in deze lijst is het gratis te downloaden en bevat het tips en best practices voor het plannen van LinkedIn-content.

Velden voor datum, onderwerp, content pillar en CTA voor gestructureerde planning van LinkedIn-posts

Speciale kolommen voor LinkedIn-specifieke metadata zoals het aantal tekens, afbeeldingslinks en publicatietijden

Kleurgecodeerde statusmarkeringen voor concept-, geplande en gepubliceerde content

Eenvoudig te importeren CSV-format, klaar voor rapportage of uploaden naar social media planners

📌 Ideaal voor: Freelancers, solopreneurs en kleine teams die een LinkedIn-gerichte planner willen zonder hun vertrouwde spreadsheet te verlaten

🧠 Leuk weetje: sinds 2020 is het aantal LinkedIn-gebruikers dat vraagt om meer manieren om humor uit te drukken met 160% gestegen, wat LinkedIn ertoe heeft aangezet om een 'lachende' emoji toe te voegen! 😆

15. Excel/Google Spreadsheets LinkedIn-kalendersjabloon door Coefficient

Deze sjabloon voor sociale media van Coefficient is bedoeld voor datagestuurde contentteams die graag in Excel of Google Spreadsheets werken, maar een plug-and-play LinkedIn-planningstool willen met enkele automatiseringen voor de pijplijn.

Dit is waarom u het leuk zult vinden

Intuïtieve layout van de sheet met kolommen voor datum, kopie, media, tags en prestatie-indicatoren

Ingebouwde formules die de frequentie van postings bijhouden en hiaten in de planning signaleren

Rijen met kleurcodes om contenttypes en de werkstroom van week tot week visueel te scheiden

Eenvoudig importeren/exporteren tussen Sheets, Excel en ClickUp of publicatietools

Lichtgewicht en snel, ideaal voor kleine teams of spreadsheet-puristen

📌 Ideaal voor: Gedistribueerde marketingteams, bureaus of spreadsheetliefhebbers die een collaboratieve, geautomatiseerde oplossing zoeken voor het plannen van LinkedIn-content

Ga naadloos van planning naar publicatie met de sjablonen voor LinkedIn-kalenders van ClickUp

"ClickUp is absoluut mijn (niet zo) geheime wapen voor het stroomlijnen van mijn proces bij het creëren van al mijn content", zegt social media consultant Harriet Evans, die nu alles, van ideevorming tot publicatie, binnen één platform kan beheren.

Dat is precies het voordeel dat u krijgt wanneer u afstapt van gefragmenteerde tools – documenten hier, spreadsheets daar, Slack-threads overal – en kiest voor de uniforme werkruimte van ClickUp.

Met de gratis sjablonen voor contentplanning en krachtige AI van ClickUp zijn het bijhouden van taken, creatieve samenwerking, analyses en publicaties altijd binnen handbereik. Tegelijkertijd houden native chat, opmerkingen, documenten, bijlagen en redactietools ideeën en uitvoering op één plek.

Klaar om het schakelen tussen tools achter je te laten en een strategische, consistente en schaalbare aanwezigheid op LinkedIn op te bouwen? Kies een van deze sjablonen, voeg je wekelijkse routine toe en laat ClickUp de drijvende kracht zijn achter je marketingmachine.

Probeer ClickUp vandaag nog gratis!