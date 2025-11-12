11 beste softwaretools voor gegevensverzameling om informatie te organiseren (2025)

Drie maanden geleden startte u een klantenenquête en verwachtte u misschien 100 reacties.

Fast forward naar vandaag, en je staart naar 3.000 invoeren verspreid over meerdere spreadsheets, de ene nog verwarrender dan de andere.

Welkom bij het moment waar elk operationeel team tegenop ziet. 😶‍🌫️

De waarheid is dat de meeste initiatieven voor gegevensverzameling met goede bedoelingen beginnen, maar vaak eindigen in digitale chaos.

Software voor gegevensverzameling lost dit probleem op. Goede platforms maken het gemakkelijk om enquêtes te maken, reacties te organiseren en patronen in uw gegevens te ontdekken.

Laten we eens kijken naar 11 opties die werk zijn. 📋

De beste apps voor gegevensverzameling in één oogopslag

Dit zijn de beste softwareoplossingen voor gegevensverzameling in vergelijking.

Naam van de tool Sleutelfuncties Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Formulieren met voorwaardelijke logica, werkstroom automatisering, AI-velden, aangepaste velden, dashboard, opmerkingen toewijzen, documenten, chatten, integraties, gekoppelde zoekfunctie Teams die behoefte hebben aan flexibele gegevensverzameling die in werkstroom is geïntegreerd Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per gebruiker per maand Google Formulieren Realtime samenwerking, vertakkingslogica, automatisch bijgewerkte grafieken, integratie met Google Spreadsheets, e-mail notificaties, integratie met websites Snel enquêtes aanmaken, onbeperkt aantal reacties Free Microsoft Formulier Office 365-integratie, quizzen maken, Power BI-dashboards, AI-inzichten, responscontroles, Power Automate-werkstroom Office 365-gebruikers, bedrijfsomgevingen Betaalde abonnementen vanaf $ 9,99/gebruiker/maand Zoho Formulieren Automatisering van bedrijfsprocessen, incasso, digitale handtekeningen, goedkeuringswerkstroom, geavanceerde logica, CRM-integratie Automatisering van bedrijfsprocessen, CRM-werkstroom Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand FastField Mobile-first, offline gegevensverzameling, GPS & foto-opname, realtime dashboard, geofencing, bestandsbijlagen Mobiele gegevensverzameling, veldteams Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 30/gebruiker/maand KoboToolBox Meertalige formulieren, complexe skip-logica, herhalingsgroepen, humanitaire normen, offline ondersteunen Humanitaire gegevensverzameling, ngo's Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 159/maand Wufoo Aanpasbare formulieren, betalingsverwerking, analyses, API/webhooks, e-mailautomatisering, CRM/e-mailintegraties Ingebouwde oplossing voor formulier, webontwikkelaars Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 16,25/maand Typeform Conversational forms, Logic jumps, Analytics dashboards, Integraties (Slack, HubSpot, Zapier), Aangepaste bedankpagina's Interactieve ervaringen voor gebruikers, boeiende enquêtes Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand Jotform Meer dan 10.000 sjablonen, betalingsinning, voorwaardelijke logica, analyses, elektronische handtekeningen, drag-and-drop-bouwer Veel verschillende formulier-sjablonen, eenvoudig aangepast Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 39/maand Paperform Formulieren in documentstijl, slimme formulieren, realtime berekeningen, betaling en boeking, CSS-aangepast Formulieren in documentstijl, offertes, e-commerce Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand Fulcrum Mobiele GIS, geospatiale gegevens, foto-annotatie, goedkeuringswerkstroom, op rollen gebaseerde veiligheid, offline ondersteunen Veldgegevensverzameling, geospatiale teams Gratis demo; betaalde abonnementen vanaf $ 52/gebruiker/maand

Waar moet u op letten bij software voor gegevensverzameling?

De meeste software voor gegevensverzameling is ofwel te eenvoudig ofwel te omslachtig, waardoor u te maken krijgt met ontbrekende velden, dubbele invoer en geen mogelijkheid om iets te doen met de gegevens die u zo moeizaam hebt gewerkt. 🫠

Zoek naar functies die deze problemen oplossen:

Flexibele formulieropbouw: maak aangepaste velden, vervolgkeuzelijsten, selectievakjes en logische stromen om te verzamelen wat u nodig hebt, zonder afhankelijk te zijn van ondersteuning door ontwikkelaars.

Input uit meerdere bronnen: Verzamel reacties van websites, mobiele apparaten, QR-codes of integraties met Verzamel reacties van websites, mobiele apparaten, QR-codes of integraties met databasesoftware

Ingebouwde validatie: Voorkom typefouten, lege velden en irrelevante antwoorden met verplichte velden, invoerlimiet en geautomatiseerde regels.

Automatisering: sorteer binnenkomende gegevens met behulp van mappen, slimme tags en filters, zodat u niets mist.

Realtime bijhouden: controleer de status van verzendingen, bekijk trends direct en onderneem actie zodra er zich problemen voordoen.

Exporteren en synchroniseren: downloaden schone datasets of maak rechtstreeks verbinding met uw analysetools dankzij naadloze integraties.

Toestemming: beveilig gevoelige informatie met gedetailleerde toegangsinstellingen en auditlogboeken.

Op triggers gebaseerde werkstroom: Automatiseer follow-ups, waarschuwingen of overdrachten op basis van diverse Automatiseer follow-ups, waarschuwingen of overdrachten op basis van diverse methoden voor gegevensverzameling

De beste software voor gegevensverzameling

Dit zijn onze keuzes voor de beste tools voor gegevensverzameling.

ClickUp (het meest geschikt voor teams die behoefte hebben aan flexibele gegevensverzameling die in hun werkstroom is geïntegreerd)

Koppel gegevensverzameling aan uw werkstroom in ClickUp Maak ClickUp-formulieren om reacties te verzamelen en deze rechtstreeks naar uw werkstroom te sturen.

Gegevens verzamelen is één ding. Er iets nuttigs mee doen is iets heel anders.

Als eerste Converged AI Workspace lost ClickUp dit op door gegevensverzameling in uw werkstroom in te bouwen. U hebt geen aparte tools nodig om reacties te verzamelen en te verwerken. Alles stroomt rechtstreeks naar uw taakbeheersoftware, klaar voor actie.

Stel dat uw operationele team interne verzoeken om middelen afhandelt. U stelt een ClickUp-formulier op dat gegevens verzamelt zoals het type verzoek, de urgentie, de afdeling en de gewenste datum. Maar dit is geen standaardformulier dat gegevens in een spreadsheet dumpt.

Aangepaste formulieren voor slimmere routering

Voorwaardelijke logica in ClickUp Formulieren geeft u meer controle. U kunt velden weergeven of verbergen op basis van eerdere antwoorden, vragen ordenen met behulp van scheidingslijnen en kopteksten, en verzendingen naar verschillende lijsten leiden, afhankelijk van hun content.

Als iemand dus 'IT-apparatuur' als verzoektype selecteert, kan het ClickUp-formulier aanvullende vragen over modelvoorkeuren of softwarebehoeften weergeven en de taak automatisch naar uw IT-afdeling sturen, in plaats van naar de facilitaire dienst.

Blijf binnenkomende verzoeken en hun voortgang bij met ClickUp Formulieren

Zodra het antwoord is ingediend, wordt het omgezet in een ClickUp-taak.

Als een veldmedewerker een laptop aanvraagt, verschijnt de taak in de 'Procurement Queue' (inkoopwachtrij), al voorzien van een tag met de afdeling en de prioriteit. De logistiek manager wijst de taak toe, voegt aantekeningen toe en werkt de status bij naarmate de aanvraag verschillende fasen doorloopt, zoals 'Bevestigd', 'Verzonden' en 'Geleverd'.

Filter de ruis

Om te voorkomen dat u door taken moet spitten of rommelige filters moet maken, kunt u ClickUp aangepaste velden toevoegen die zijn afgestemd op uw werkstroom. AI velden versterken dit nog verder.

Een projectmanager die cross-functionele planningsenquêtes uitvoert, kan een formulier gebruiken om input van het team te verzamelen en elke taak te taggen met afdeling, type initiatief en kwartaal. Op die manier kost het filteren van alle engineeringverzendingen voor het derde kwartaal slechts enkele seconden in plaats van uren.

Vraag AI om hulp

Haal taken met hoge prioriteit en feedback uit verzamelde input met ClickUp Brain

Naarmate het aantal reacties toeneemt, helpt ClickUp Brain u de klassieke CTRL+F-nachtmerrie te vermijden.

U kunt de geïntegreerde AI-assistent vragen stellen als 'Toon me alle reacties op de enquête onder belanghebbenden die deze week als hoge prioriteit zijn getagd' of 'Welke onboarding-feedbacktaken zijn nog open?'. De assistent geeft direct antwoord, zonder dat u hoeft te onthouden waar iets is opgeslagen.

Stel ClickUp automatiseringen in om uw werk direct vooruit te helpen

Als de hoeveelheid gegevens begint toe te nemen, wilt u niet dat uw team tijd kwijt is aan het handmatig sorteren van alles.

ClickUp Automatisering kan u helpen door taken te routeren op basis van formulier. Als u volledig hands-off wilt werken, stel dan een Agent in ClickUp in.

Stel dat iemand een feedbackformulier als urgent markeert. ClickUp Agents kunnen de taak taggen, toewijzen aan de customer success lead en een opmerking plaatsen met het verzoek om binnen 24 uur te reageren. De handmatige triagestap verdwijnt. Zo gebruiken we het in ClickUp:

Maak ClickUp-dashboards om binnenkomende gegevens te monitoren en taakbewegingen in realtime bij te houden

Al deze gegevens worden rechtstreeks in ClickUp Dashboards ingevoerd, waar u kunt visualiseren wat er gebeurt zonder rapportage te genereren of iets te exporteren.

De beste functies van ClickUp

Wijs direct acties toe: Tag teamgenoten rechtstreeks met Tag teamgenoten rechtstreeks met ClickUp Assign Comments , zodat ze specifieke formulierinvoer kunnen afhandelen zonder extra context nodig te hebben.

Documenteer wat de gegevens betekenen: Schrijf enquêteoverzichten, feedbacksamenvattingen of beslissingslogboeken in Schrijf enquêteoverzichten, feedbacksamenvattingen of beslissingslogboeken in ClickUp Docs , zodat de context gekoppeld blijft aan het werk.

Bespreek invoeren waar ze zich bevinden: Ga naar ClickUp Chat om reacties te verduidelijken, snelle updates te delen of samen te werken aan wat er vervolgens nog te doen is, direct naast de taken.

Verbind tools zonder extra stappen: Importeer bestaande gegevens uit uw CRM en spreadsheets met behulp van Importeer bestaande gegevens uit uw CRM en spreadsheets met behulp van ClickUp-integraties

Zoek slimmer, niet harder: vind elke taak, opmerking of document die gekoppeld is aan verzamelde inputs met vind elke taak, opmerking of document die gekoppeld is aan verzamelde inputs met ClickUp Connected Search , zelfs als u zich slechts één trefwoord herinnert.

Genereer op maat gemaakte vragen voor formulieren: vraag AI om onderzoeksvragen of enquêtevelden te maken op basis van uw projectdoelen of eerdere gegevens.

Limieten van ClickUp

De interface van de software voor formulierautomatisering kan overweldigend aanvoelen zonder een duidelijke installatie.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Luister naar deze gebruiker op Reddit:

Ik vind de vormgeving van de Forms-functie erg mooi. Het lijkt intuïtief en de AI-functie is best cool. Ik krijg niet heel veel reacties op formulieren, maar ik begrijp dat dit tijd bespaart als je constant feedback of verzoeken moet sorteren. Bovendien kun je formulieren meer aangepast. Ik heb wat gespeeld met de omslagafbeeldingen en de kleuren van de knoppen, en het is fijn dat je niet vastzit aan de standaardinstellingen.

2. Google Formulieren (het beste voor het snel aanmaken van enquêtes)

via Google Forms

Google Formulieren maakt van gegevensverzameling een team sport.

Omdat het een flexibele tool is, kan uw marketingteam brainstormen over enquêtevragen terwijl uw analist de responsregistratie instelt, en dat alles in realtime.

De software voor gegevensverzameling maakt deel uit van het ecosysteem van Google, zodat verzamelde reacties automatisch in Google Spreadsheets worden opgenomen, waar uw team ze onmiddellijk kan analyseren.

U krijgt onbeperkt reacties zonder een cent te betalen, wat betekent dat u uw hele klantenbestand kunt enquêteren zonder u zorgen te maken over reactielimiet.

De beste functies van Google Formulieren

Creëer geavanceerde vertakking die verschillende vragenpaden toont op basis van eerdere antwoorden.

Genereer uitgebreide responsoverzichten met interactieve grafieken en diagrammen die automatisch worden bijgewerkt wanneer er nieuwe gegevens binnenkomen.

Integreer formulier naadloos in websites met behulp van aanpasbare HTML-code of deel ze via verkorte links.

Configureer e-mailnotificaties die worden geactiveerd (trigger) wanneer aan specifieke responscriteria wordt voldaan, zodat belanghebbenden direct op de hoogte worden gehouden.

Limietten van Google Forms

Beperkte limiet voor aangepaste opties voor ontwerp en branding bij het maken van een enquête in Google Formulieren

Basisvraagtypes vergeleken met gespecialiseerde enquêtetools

Uploads zijn beperkt tot ongeveer 10-25 MB per bestand en de limiet voor het aantal bestanden is beperkt.

Gebruikers hebben aangegeven dat ze graag meer Google Formulier-sjablonen zouden willen hebben.

Prijzen van Google Formulieren

Free

Beoordelingen en recensies van Google Forms

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 11.180 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Formulieren?

Luister naar deze gebruiker:

Als zorgorganisatie hebben HIPAA-conforme tools zoals Google Meet en Google Formulieren ervoor gezorgd dat de intake, documentatie en virtuele sessies met clients soepel en professioneel verlopen. De gedeelde Drives en instellingen voor toestemming helpen ook om de gegevensprivacy te waarborgen en tegelijkertijd teamsamenwerking mogelijk te maken.

3. Microsoft Forms (het beste voor Office 365-integratie)

via Microsoft Formulier

Microsoft Formulieren voelt zich helemaal thuis in bedrijfsomgevingen.

Uw IT-afdeling vertrouwt al op de veiligheid van Microsoft, dus het verkrijgen van goedkeuring voor deze software voor gegevensverzameling duurt meestal slechts enkele minuten in plaats van maanden.

De functie voor het maken van quizzen transformeert saaie Microsoft Forms-sjablonen in boeiende beoordelingen met automatische scores en gepersonaliseerde feedback. Wanneer u deze verbindt met Power BI, worden uw enquêtegegevens omgezet in indrukwekkende dashboardvisualisaties waar leidinggevenden blij van worden.

De beste functies van Microsoft Formulieren

Exporteer responsgegevens rechtstreeks naar Excel met geavanceerde filter- en draaitabelmogelijkheden voor snellere gegevensanalyse.

Maak gebruik van AI-gestuurde inzichten om reactietrends, sentimentpatronen en statistische correlaties in uw gegevens te identificeren.

Stel responscontroles in, waaronder limieten voor het verzenden van antwoorden, handhaving van deadlines en verificatievereisten voor respondenten.

Creëer geautomatiseerde werkstroom met Power Automate om het aanmaken van taken, e-mail notificaties of database-updates op basis van formulieren reacties te triggeren.

Limieten van Microsoft Forms

Vereist een Microsoft 365-abonnement voor volledige functionaliteit.

Limiet aanpassing voor het aangepaste ontwerp in vergelijking met alternatieven voor Microsoft Formulier

Geen geavanceerde vraagtypes zoals rangschikking of beeldkeuze

Basale rapportagemogelijkheden zonder Power BI-integratie

Prijzen van Microsoft Formulieren

Business Basic: $ 9,99/maand per gebruiker

Business Standard: $12,99/maand per gebruiker

Business Premium: $19,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (meer dan 360 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Forms?

Deze G2-recensie legt uit wat werk (en wat niet) doet:

Microsoft Forms is heel eenvoudig in te stellen en te gebruiken, en biedt veel verschillende soorten formulieren. Het integreert goed met andere Microsoft-producten. Ik gebruik het elke keer als ik feedback of informatie moet verzamelen. […] De presentatie-uitvoerfuncties hebben een limiet. Het is ook niet mogelijk om live peilingen of invoer te doen.

Microsoft Forms is heel eenvoudig in te stellen en te gebruiken, en biedt veel verschillende soorten formulieren. Het integreert goed met andere Microsoft-producten. Ik gebruik het elke keer als ik feedback of informatie moet verzamelen. […] De presentatie-uitvoerfuncties hebben een limiet. Het is ook niet mogelijk om live peilingen of invoer te doen.

4. Zoho Forms (het beste voor automatisering van bedrijfsprocessen)

via Zoho Formulieren

Zoho Formulieren denkt verder dan alleen het verzamelen van gegevens.

Wanneer iemand uw formulier invult, kan de software voor gegevensverzameling automatisch een lead aanmaken in uw CRM, een welkomst-e-mail versturen, een taak toewijzen aan uw verkoopteam en een herinnering voor follow-up inplannen.

U kunt betalingen accepteren, digitale handtekeningen verzamelen en goedkeuringen door uw organisatie leiden zonder dat u gegevens handmatig hoeft te verwerken.

De tool kan worden verbonden met meer dan 40 Zoho-apps en honderden tools van derden, waardoor het verzenden van formulieren wordt omgezet in werkstroom die is voltooid.

De beste functies van Zoho Formulieren

Verwerk veilige betalingen via geïntegreerde gateways zoals PayPal, Stripe en Authorize. Net, met aanpasbare betaalervaringen.

Ontwerp geavanceerde goedkeuringswerkstroom die verzenden door meerdere belanghebbenden leidt met e-mail notificaties en bijhouden van status.

Configureer geavanceerde voorwaardelijke logica met meerdere vertakkingen, verborgen velden en dynamische formulieronderdelen die zich aanpassen aan de antwoorden van gebruikers.

Optimaliseer de prestaties van formulier met conversietrechteranalyse, bijhouden van afgebroken transacties en het in kaart brengen van het pad van de gebruiker.

Limiet van Zoho Formulieren

Er is een leercurve voor geavanceerde automatiseringsfuncties.

Voor sommige integraties is een duurder abonnement vereist.

U kunt maximaal vijf velden voor het uploaden van bestanden per formulier toevoegen. Dat is vaak niet voldoende voor onboarding of documentintensieve werkstroom.

Om Zoho Forms te verbinden met hun eigen ecosysteem en apps van derden, is vaak een configuratie per formulier nodig in plaats van algemene instellingen.

Prijzen van Zoho Formulieren

Free

Basis: $12/maand

Standaard: $30/maand

Professioneel: $60/maand

Premium: $ 110/maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Forms

G2: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 135 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Formulieren?

Luister naar deze gebruiker:

Het formulier is heel eenvoudig te configureren vanuit de ontwerper, snel uit te voeren en ook de respondenten te controleren.

5. FastField (het beste voor mobiele gegevensverzameling)

via FastField

FastField werkt op smartphones en tablets, waar uw veldteams werk. Bouwplaatsen, winkels, bezorgroutes en overal waar wifi slecht of niet aanwezig is.

Deze software voor gegevensverzameling blijft werken, zelfs als uw internetverbinding uitvalt, en slaat alles lokaal op totdat u weer online bent.

Elke verzending registreert precies waar en wanneer deze heeft plaatsgevonden, en u kunt ter plekke foto's maken en bestanden toevoegen. Uw kantoorteam krijgt realtime updates via aangepaste dashboards die laten zien wat er op al uw locaties gebeurt, waardoor u uw team op afstand beter kunt aansturen.

De beste functies van FastField

Krijg bij elk verzenden nauwkeurige GPS-coördinaten en tijdstempels, zodat u gedetailleerde locatiegebaseerde audittrails kunt creëren.

Maak foto's met hoge resolutie en voeg meerdere bestandstypen rechtstreeks toe aan formulier, met automatische compressie en integratie van cloudopslagruimte.

Bouw aangepaste dashboards met realtime datavisualisatie, interactieve kaarten en prestatiestatistieken.

Stroomlijn locatiegebaseerde gegevensverzamelingsprocessen met geofencing-trigger die specifieke formulieren activeren wanneer gebruikers bepaalde gebieden betreden.

Limieten van FastField

Hogere prijzen in vergelijking met eenvoudige systemen voor gegevensverzameling

Filteren via weergavemaskers resulteert in onhandige kliks op dropdownmenu's; gebruikers moeten items uit lijsten selecteren in plaats van gewoon te typen en op Enter te drukken.

De interface van de webapp is minder intuïtief dan die van de Android-app.

Het kost tijd om de functies onder de knie te krijgen en de documentatie is fragmentarisch.

Prijzen van FastField

Gratis proefversie

Kern: $ 30/maand per gebruiker

Pro : $ 45 per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

FastField-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 115 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over FastField?

Rechtstreeks uit een G2-recensie over deze software voor gegevensverzameling:

Wij gebruiken FastField om formulieren naar clients te sturen. De functie die ik geweldig vind, is de fotofunctie. Wij vragen onze clients om ons een foto van hun rijbewijs te sturen, zodat wij die in ons bestand kunnen bewaren. Met FastField kunt u eenvoudig formulieren maken door middel van slepen en neerzetten. Vervolgens kunt u deze in een handomdraai naar een client sturen.

Wij gebruiken FastField om formulieren naar clients te sturen. De functie die ik geweldig vind, is de fotofunctie. Wij vragen onze clients om ons een foto van hun rijbewijs te sturen, zodat wij die in ons bestand kunnen bewaren. Met FastField kunt u eenvoudig formulieren maken door middel van slepen en neerzetten. Vervolgens kunt u deze in een handomdraai naar een client sturen.

6. KoboToolBox (het beste voor het verzamelen van humanitaire gegevens)

via KoboToolBox

KoboToolBox is ontwikkeld voor de meest veeleisende omgevingen: vluchtelingenkampen, rampgebieden en afgelegen dorpen waar andere apps voor gegevensverzameling simpelweg niet volstaan.

Hulpverleners hebben mobiele formulieren nodig die in meerdere talen de functie vervullen, geschikt zijn voor complexe gezinsstructuren en gevoelige informatie beschermen.

Het platform blinkt uit in het verwerken van herhalende groepen, waardoor het betrouwbaar is voor het verzamelen van informatie over elk lid of het bijhouden van meerdere verdelingen van voorraden. U kunt trapsgewijze vragen opstellen die zich aanpassen aan geografische regio's of demografische gegevens, en alle informatie blijft versleuteld en voldoet aan internationale humanitaire normen.

De beste functies van KoboToolBox

Implementeer meertalige formulieren met uitgebreide vertaalondersteuning die een consistente gegevensstructuur behoudt.

Creëer complexe skip-logica en trapsgewijze vragenreeksen die formulier aanpassen op basis van geografische regio's, demografische gegevens of eerdere antwoorden.

Gebruik herhalingsgroepen om meerdere gerelateerde gegevenspunten efficiënt te verzamelen, zoals gegevens van gezinsleden of voorraaditems met onbeperkte herhalingen.

Limieten van KoboToolBox

Vereist technische kennis voor het bouwen van geavanceerde formulieren

Klantenservice is voornamelijk gebaseerd op de community

Pogingen om enquêtes met duizenden vragen in te zetten, lopen vaak vast of mislukken vanwege serverlimieten.

Lange beschrijvende opties worden afgekapt, wat de betekenis in complexe werkstroom kan verduisteren.

Prijzen van KoboToolBox

Gratis proefversie

Professioneel: $159/maand

Teams: $289/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

KoboToolBox beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over KoboToolBox?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Ik kan zeggen dat het verzamelen van gegevens met de Kobo-toolbox gemakkelijk en leuk is. U hoeft geen techneut te zijn om vragenlijsten te ontwerpen met deze tool, of het nu open of gesloten vragen zijn. Iedereen met een basiskennis van de tool kan deze zonder enige moeite gebruiken en zal zelfs automatisch stoppen met het verzamelen van gegevens op papier. De verzamelde gegevens kunnen eenvoudig worden geëxporteerd naar verschillende formaten.

Ik kan zeggen dat het verzamelen van gegevens met de Kobo-toolbox gemakkelijk en leuk is. U hoeft geen techneut te zijn om vragenlijsten te ontwerpen met deze tool, of het nu open of gesloten vragen zijn. Iedereen met een basiskennis van de tool kan deze zonder enige moeite gebruiken en zal zelfs automatisch stoppen met het verzamelen van gegevens op papier. De verzamelde gegevens kunnen eenvoudig worden geëxporteerd naar verschillende formaten.

7. Wufoo (het beste voor geïntegreerde formulieroplossingen)

via Wufoo

Wufoo spreekt vloeiend CSS en HTML, waardoor het de dataverzamelingssoftware is voor mensen die belang hechten aan het uiterlijk en de uitstraling van hun formulieren. Uw webontwikkelaar kan elke pixel aangepast aan uw merk, terwijl het platform het zware werk van betalingsverwerking en e-mailautomatisering voor zijn rekening neemt.

U krijgt gedetailleerde analyses die precies laten zien waar mensen uw formulieren verlaten en welke vragen de meeste verwarring veroorzaken. Dankzij de API-toegang kunt u Wufoo verbinden met vrijwel elk systeem dat uw bedrijf gebruikt, waardoor het goed samenwerkt met uw bestaande technologie.

De beste functies van Wufoo

Trigger geautomatiseerde e-mailreacties met gepersonaliseerde berichten, bijlagen en voorwaardelijke content op basis van verzonden formulieren.

Stel hoogwaardige data-analyserapportage samen, inclusief conversiepercentages, analyse van afgebroken transacties en het bijhouden van het gedrag van gebruikers.

Integreer naadloos met populaire e-mailmarketingplatforms, CRM-systemen en zakelijke tools via native verbindingen en die webhook-ondersteunen.

Limieten van Wufoo

Limiet aantal formulieren bij goedkopere abonnementen

Basis samenwerkingsfuncties vergeleken met onderneming oplossingen

Geen offline mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens

De responstijden van de klantenservice kunnen traag zijn.

Prijzen van Wufoo

Free

Starter: $16,25/maand

Professional: $33,25/maand

Geavanceerd: $83,25/maand

Ultimate: $210,25/maand

Wufoo-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (220 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wufoo?

Luister naar deze gebruiker:

Ik gebruik het Wufoo-platform dagelijks op mijn werk. Met deze tool kan ik alle belangrijke aangepaste klantgegevens bekijken en opslagruimte bieden.

8. Typeform (het beste voor interactieve gebruikerservaringen)

via Typeform

Typeform heeft saaie enquêtes omgezet in gesprekken.

Terwijl de meeste apps mensen overweldigen met eindeloze vragen op één pagina, stelt deze software voor gegevensverzameling één vraag per keer, met vloeiende animaties die echt leuk zijn.

Mensen blijven langer hangen en voltooien meer formulieren omdat de ervaring meer aanvoelt als chatten dan als het invullen van papierwerk. De logische sprongen creëren gepersonaliseerde paden door uw vragen, zodat u alleen ziet wat relevant is.

De beste functies van Typeform

Maak verbinding met populaire zakelijke tools, waaronder Slack, HubSpot en Zapier, om werkstroom en gegevenssynchronisatie te automatiseren.

Krijg uitgebreide analyses van voltooiingspercentages, tijd besteed per vraag en gedetailleerde drop-off-analyses met visuele rapportage-dashboards.

Blijf gebruikers betrekken nadat ze het formulier hebben voltooid met aangepaste bedankpagina's, delen op sociale media en call-to-action-knoppen (CTA).

Typeform limiet

Reacties met een limiet op het gratis abonnement

Het kan tijdrovend zijn om complexe formulieren te maken.

De kosten worden al snel een belemmering, vooral als u basisintegraties nodig hebt of de branding van Typeform wilt verwijderen.

Het weergeven van één vraag per keer werkt voor de eenvoud, maar zware formulieren voelen traag en vervelend aan, zowel wat betreft de gebruikerservaring als de bewerkingssnelheid.

Prijzen van Typeform

Free

Basis: $29/maand

Plus: $59/maand

Business: $ 99/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Typeform-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (875+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (920+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Typeform?

Uit een gesprek op Reddit:

De ontwerpmogelijkheden zijn uitstekend. Het meest overtuigende voorbeeld dat ik u kan geven, is dat ik een enquête moest gebruiken om aangepaste gegevens te verzamelen als een manier om een machine learning-proces op gang te brengen door een database te vullen met een benadering van de gedragsgegevens die we hoopten te verzamelen door middel van continue werking. […] We hadden een LANGE vragenlijst en het voltooiingspercentage steeg van 14% naar 57% alleen al door over te stappen van Survey Monkey naar Typeform. Ontwerp is gewoon zo belangrijk!

9. Jotform (beste keuze voor de verscheidenheid aan formulier-sjablonen)

via Jotform

Jotform beschikt over meer dan 10.000 sjablonen voor alle denkbare scenario's.

Heb je een RSVP-formulier voor een bruiloft nodig? Ze hebben 17 variaties. Plan je een bedrijfsevenement? Daar is ook een feedbackformulier-sjabloon voor. Deze software voor gegevensverzameling bespaart je het werk om met een leeg blad te beginnen en laat je vervolgens met slepen en neerzetten je eigen aangepaste pagina’s maken.

De voorwaardelijke logica is verrassend geavanceerd, waardoor formulieren worden gemaakt die zich aanpassen en veranderen op basis van de reacties van gebruikers. U kunt betalingen innen, handtekeningen verzamelen en verbinding maken met zakelijke tools zonder ook maar één regel code te schrijven.

De beste functies van Jotform

Verzamel betalingen veilig via PayPal, Stripe en Square, die worden ondersteund door complexe prijsstructuren en facturering van abonnementen.

Speel met complexe voorwaardelijke logica met meerdere vertakkingsscenario's, verborgen velden en dynamische formulieronderdelen die zich aanpassen aan de reacties van gebruikers.

Genereer uitgebreide verzendrapportage met gedetailleerde analyses, exporteerbare gegevens en geautomatiseerde e-mail-notificaties voor belanghebbenden en respondenten.

Limieten van Jotform

Het gratis abonnement beperkt u tot 5 formulieren en 100 verzendingen per maand; betaalde abonnementen leggen opslagruimte- en weergave-limieten op, waardoor u mogelijk regelmatig moet upgraden.

Grote of functie-rijke formulieren kunnen traag laden, storingen vertonen bij veel verkeer of fouten bij het verzenden veroorzaken.

Limiet aangepaste mogelijkheden voor mobiele lay-outs

Prijzen van Jotform

Free

Brons: $39/maand

Zilver: $49/maand

Gold: $129/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jotform

G2: 4,7/5 (meer dan 3.655 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2555 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jotform?

Lees wat deze Reddit-gebruiker te zeggen had:

Jotform is een geweldig platform dat het maken en beheren van formulieren ongelooflijk eenvoudig en efficiënt maakt. Ik gebruik het regelmatig voor mijn bedrijf en het heeft een enorme verandering teweeggebracht in het verzamelen van clientinformatie, het verwerken van verzoeken en het organiseren van gegevens. De interface is gebruiksvriendelijk en de aangepaste mogelijkheden zijn fantastisch: u kunt formulieren maken die echt bij uw merk en behoeften passen. Mijn enige wens is een hogere limiet voor het aantal formulieren bij de goedkopere abonnementen, omdat het moeilijk te rechtvaardigen is om $ 40 per maand te betalen voor dezelfde functies met alleen maar meer formulieren. *

10. Paperform (het beste voor formulieren in documentstijl)

via Paperform

Paperform onderscheidt zich door zijn unieke, intuïtieve interface voor de bewerking van gratis tekstformulieren, die aanvoelt als het bewerken van een document en een zeer flexibel ontwerp en aangepaste bewerkingen mogelijk maakt zonder code.

De opvallendste functie is het aanmaken van 'slimme formulieren' met geavanceerde voorwaardelijke logica, ingebouwde realtime berekeningen en automatisch ingevulde velden. Zo creëert u een dynamische en gepersonaliseerde gebruikerservaring die zich aanpast terwijl de respondent het formulier invult.

Deze functie, in combinatie met krachtige betalings- en e-commercefuncties, maakt het een uitstekende keuze voor het genereren van offertes, het beheren van bestellingen en het maken van gepolijste, visueel aantrekkelijke digitale documenten.

De beste functies van Paperform

Ontwerp formulieren in documentstijl met rich text-opmaak, ingesloten afbeeldingen, video's en aangepaste lay-outs.

Bouw uitgebreide landingspagina's en bestelformulieren met geïntegreerde productcatalogi, voorraadbeheer en winkelwagenfunctionaliteit.

Verwerk betalingen en beheer boekingen via geïntegreerde systemen die planning en kalender synchroniseren.

Pas formulier aan met behulp van CSS en aangepaste code, waarbij u controle hebt over de stijl, animaties en interactieve elementen voor een unieke gebruikerservaring.

Limieten van Paperform

U krijgt te maken met ontwerpbeperkingen: geen aangepaste lettertypes, limiet aan aanpassingen aan de huisstijl en sommige sjabloonlay-outs voelen beperkend aan.

Matrixvragen en antwoorden met meerdere velden kunnen naar afzonderlijke cellen worden geëxporteerd, waardoor rommelige exports ontstaan die kwalitatieve gegevensanalyse bemoeilijken.

Zware formulieren of ingebedde versies kunnen traag aanvoelen voor zowel de makers van de formulieren als de respondenten.

Prijzen van Paperform

Gratis proefversie

Essentials: $29/maand

Pro: $59/maand

Business: $ 129/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Paperform

G2: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Paperform?

Luister naar deze gebruiker:

Ik gebruik Paperform al tien jaar. Ze zijn de werkpaarden onder de formulierervaringen en naar mijn ervaring de allerbeste. Ze hebben de juiste interface, een enorme hoeveelheid functies en veel aanpassingsmogelijkheden, plus supergoed ontworpen embeds. Ik heb Typeform honderden (zo niet duizenden) keren gebruikt en blijf ernaar terugkeren vanwege het gebruiksgemak, de eenvoudige installatie en het feit dat het met vrijwel alles kan worden geïntegreerd. Hun klantenservice is ook geweldig. Als ik een vraag heb, krijg ik altijd antwoord.

11. Fulcrum (het beste voor het verzamelen van veldgegevens)

via Fulcrum

Fulcrum is marktleider op het gebied van veld-first, geospatiale gegevensverzameling en richt zich op teams die locatiegebonden informatie moeten verzamelen en beheren, zoals nutsbedrijven, milieudiensten en vermogensbeheer.

De kernfunctie is het AI-aangedreven mobiele GIS-platform, waarmee veldteams nauwkeurige geospatiale gegevens (punten, lijnen, polygonen) kunnen verzamelen met hun mobiele apparaten, zelfs offline. Het platform garandeert de kwaliteit van de gegevens door middel van AI-aangedreven validatie, verplichte velden en automatische locatie-vastlegging, en het integreert naadloos met GIS-systemen voor ondernemingen, zoals Esri ArcGIS, waardoor veldwaarnemingen worden omgezet in betrouwbare, realtime ruimtelijke gegevens voor cruciale besluitvorming.

De enquêteanalysesoftware verwerkt enorme datasets op meerdere locaties en biedt tegelijkertijd de veiligheid en audittrails die grote organisaties nodig hebben.

De beste functies van Fulcrum

Voorzie foto's rechtstreeks in formulieren van aantekeningen met behulp van tekengereedschappen, tekstoverlays en meetfuncties voor gedetailleerde documentatie en gegevenskwaliteitscontrole.

Zet geavanceerde goedkeuringswerkstroom op die verzenden door meerdere beoordelaars leiden met geautomatiseerde notificaties, status bijhouden en escalatieprocedures.

Beheer uitgebreide toestemming voor gebruikers en toegangsniveaus met op rollen gebaseerde veiligheid, activiteitsmonitoring en gedetailleerde auditlogboeken.

Limieten van Fulcrum

Hogere prijs in vergelijking met basissoftware voor gegevensverzameling

Gebruikers melden frequente crashes tijdens de bewerking en synchroniseren van records; gegevensverlies tijdens inspecties komt ook te vaak voor.

Elk formulier mag niet meer dan ~1.400 elementen (velden, secties) bevatten, en het bereiken van die limiet met geavanceerde functies kan de prestaties verminderen.

Offline basemap-lagen kunnen soms niet worden geladen of worden onjuist weergegeven in afgelegen gebieden.

Excel-exports splitsen complexe enquêtes op in meerdere tabbladen en zijn afhankelijk van gekoppelde reeksen ID met lange reeksen, wat de analyse bemoeilijkt.

Prijzen van Fulcrum

Gratis demo

Professional: $ 52/maand per gebruiker

Elite: $52/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Fulcrum-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (235+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 225 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fulcrum?

Volgens een beoordeling van G2:

Ik vind het fijn dat Fulcrum gebruiksvriendelijk is en me helpt mijn werk snel en gemakkelijk gedaan te krijgen. Het is een eenvoudige en effectieve tool die alles sneller en soepeler laat verlopen. […] Het enige probleem dat ik heb ondervonden, is dat ik mijn gegevens niet meer kan bewerken zodra ik ze heb gesynchroniseerd.

Formulieren en functie komen samen in ClickUp

Hoewel veel softwareoplossingen voor gegevensverzameling in deze lijst u helpen bij het verzamelen van informatie, slagen de meeste er niet in om die gegevens om te zetten in duidelijke actie.

ClickUp is anders. Het behandelt gegevensverzameling niet als een apart proces.

Formulieren worden rechtstreeks in uw werkstroom, taken en dashboard ingevoerd. Elke reactie kan automatiseringen triggeren, projectborden bijwerken of directe follow-ups triggeren. U behoudt de controle vanaf het moment dat de gegevens in het systeem worden ingevoerd tot het moment dat er actie op wordt ondernomen.

Voor teams die waarde hechten aan snelheid, zichtbaarheid en ingebouwde verantwoordingsplicht is ClickUp de meest complete oplossing op de lijst.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅