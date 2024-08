Top 10 Microsoft Formulier Sjablonen om gegevens te verzamelen

Als manager of bedrijfseigenaar is het cruciaal om feedback te verzamelen. De gegevens die je verzamelt zullen helpen om je producten, diensten, bedrijfscultuur en algemene bedrijfsprocessen te verbeteren.

Zijn uw klanten bijvoorbeeld tevreden over de kwaliteit van uw producten? Waar kijken uw werknemers naar uit en waar maken ze zich zorgen over?

Je kunt feedback op dit soort vragen verzamelen door een formulier vanaf nul te ontwerpen of door kant-en-klare sjablonen te gebruiken.

Kant-en-klare sjablonen voor feedback en enquêtes zoals Microsoft formulieren kunt u snel aan de slag zonder tijd te verspillen aan het ontwikkelen van de sjabloon. Op basis van de aanbevelingen in de sjabloon kunt u vragen van experts gebruiken en opnemen.

Hoewel veel bedrijven Microsoft Formsjablonen gebruiken, hebben ze beperkingen met betrekking tot maatwerk, reikwijdte en brandingfunctionaliteiten.

Laten we beginnen met te kijken naar wat Microsoft Formulier Sjablonen zijn, de verschillende sjablonen voor uw zakelijke behoeften en de beperkingen van MS Form. We delen 10 alternatieven voor Microsoft Formulier Sjablonen.

Wat is een Microsoft Formulier sjabloon?

Een Microsoft Formulier Sjabloon (MS Forms) is een hulpmiddel voor het maken en beheren van enquêtes, polls, formulieren en quizzen.

Deze sjablonen hebben betrekking op verschillende categorieën, waaronder de registratie van evenementen, feedback van werknemers, marktonderzoeken, lanceringen van nieuwe producten, enz.

Gebruik deze om enquêtes te maken met meerkeuzevragen, vragenlijsten op Likert-schaal en NPS-vragen (Net Promotor Score) en vraag om reacties en feedback.

Met de gratis versie van MS Forms kun je formulieren maken voor algemene doeleinden en feedback krijgen. Maar om toegang te krijgen tot geavanceerde functies zoals het automatisch verzenden van enquêtes op basis van triggers en geavanceerde responsanalyse, heb je een Microsoft 365-abonnement nodig.

Hier zijn enkele gratis Microsoft Forms sjablonen om je op weg te helpen.

5 Microsoft Formulier Sjablonen

1. Feedback enquête evenement

via Microsoft formulieren Als je een marketinggerelateerd evenement organiseert, kun je de sjabloon voor feedbackenquêtes voor, na of zelfs tijdens een evenement gebruiken om feedback van deelnemers te verzamelen.

Gebruik deze formuliersjabloon om vragen in te kaderen zoals meerkeuzevragen, tekstvragen, waarderingsvragen en vragen op de Likert-schaal.

De Microsoft Forms Sjablonen zijn een goede optie voor een snelle enquête sjabloon met aanbevolen vragen in elk van hen.

2. Enquête evaluatie nieuwe producten

Stel je voor dat je onlangs een nieuw product hebt gelanceerd en dat je graag wilt weten wat je klanten ervan vinden. De Sjabloon productevaluatieformulier helpt bij het verzamelen van feedback van klanten, of die nu uitstekend, gemiddeld of slecht is.

Met dit formulier kunnen respondenten schermafbeeldingen uploaden van hun uitdagingen bij het gebruik van het product, waardoor het voor de deelnemers gemakkelijker wordt om hun feedback te delen.

3. Sjabloon voor klantenfeedbackenquête

Met een klantenenquête krijg je directe input van klanten en hun tevredenheid (of het gebrek daaraan) over je producten en diensten.

Deze MS Formulier Sjabloon laat deelnemers producttevredenheid beoordelen op basis van specifieke factoren die hun beslissing om voor uw product te kiezen beïnvloeden.

4. Sjabloon feedbackenquête manager

Iedereen heeft feedback nodig om zijn prestaties te verbeteren, en managers zijn niet anders. Een feedbackenquête voor managers helpt bij het evalueren van de prestaties van leiders.

Deze MS-formulier combineert open vragen voor werknemers om details te delen over hun ervaringen met de manager en Likert-schaalvragen om inzicht te krijgen in de sterke punten en het potentieel voor verbetering.

5. Enquête marktonderzoek

Ongeacht de grootte en de branche gebruikt elke organisatie marktonderzoeken om de doelgroep beter te begrijpen. De enquête levert essentiële demografische informatie, hun pijnpunten en wat voor soort product uw markt nodig heeft.

Deze MS Formulier Sjabloon heeft een sectie over concurrentieanalyse om te begrijpen hoe tevreden je potentiële klanten zijn met de producten van de concurrenten.

Beperkingen van het gebruik van Microsoft Formulier Sjablonen

Als je overweegt om Microsoft formuliersjablonen te gebruiken om feedback te verzamelen en gegevens te analyseren, zijn hier enkele beperkingen van MS formulieren die je niet kunt negeren.

Om het volledige potentieel te bereiken, moet u investeren in extra Microsoft-tools die extra investeringen vereisen. U moet bijvoorbeeld de resultaten van het formulier en de quiz exporteren naar Excel, Lijst of SharePoint

Terwijl MS Form integreert met Microsoft producten, hebben niet-Microsoft producten beperkte integratiemogelijkheden. Als je bijvoorbeeld eenbeheersysteem voor klantcommunicatie (CCM) gebruikt om de communicatie met uw klanten te beheren, maar dit systeem geen integratiemogelijkheden heeft met MS Forms, wordt het exporteren van informatie een uitdaging

MS Forms biedt de gebruiker niet de mogelijkheid om het formulier op te slaan of een ingediend antwoord gedeeltelijk bij te werken. De deelnemer moet het formulier in één keer verzenden

MS Form kan het ontwerp slechts beperkt aanpassen, wat betekent dat gebruikers geen aangepaste CSS of HTML aan de enquête kunnen toevoegen

MS Form is wellicht niet uw beste optie als u logische sprongen en berekeningen nodig hebt om interactieve formulieren te maken

Het biedt geen mappen, wat het organiseren van reacties en formulieren moeilijk maakt, vooral als u meerdere enquêtes tegelijk uitvoert

Er is geen MS Form-app waarmee u onderweg of via uw mobiele telefoon enquêteformulieren kunt maken

MS Forms is een minder bekende toepassing in de Microsoft-productsuite.

Wij hebben een betere oplossing als je op zoek bent naar meer interactieve en dynamische formulier-sjablonen.

10 alternatieven voor Microsoft formulierensjablonen

Na het bestuderen van de behoeften van het gebruikerssegment en het beoordelen van verschillende opties op basis van gebruiksgemak, automatisering, integraties en algemene geschiktheid, is onze keuze gevallen op ClickUp.

Wat maakt ClickUp tot een levensvatbaarMS Forms alternatief?

U hebt geen abonnement nodig om formulieren te bouwen op ClickUp; het is gratis.

Een ander belangrijk voordeel van het gebruik van ClickUp is de integratie van de online formulierbouwer met een projectbeheersysteem voor het verzamelen en analyseren van real-time feedback voor gegevensgestuurde besluitvorming.

Hier zijn enkele van de beste ClickUp Formulier Sjablonen die het een krachtig Microsoft Formulier Sjablonen alternatief maken.

1. ClickUp Formulier Sjabloon

ClickUp Formulier sjabloon

Gebruik de ClickUp Formulier Sjabloon om feedback te verzamelen van uw team, klanten en potentiële klanten.

En wat is er nog beter? Het integreert met de ClickUp projectmanagement platform zodat je op één plaats je werk kunt bijhouden.

Deze kant-en-klare formuliersjabloon voor uw teamonderzoek heeft bijvoorbeeld aangepaste statussen zoals voltooid, geweigerd, in behandeling en nieuwe registraties om de voortgang bij te houden. Gebruik de zes aangepaste velden om te categoriseren en attributen toe te voegen zoals ID-foto en contractnummer. Organiseer ten slotte de respondentgegevens op een zinvolle manier met behulp van vier weergavetypen.

Het formuliersjabloon verbetert de reacties op formulieren met e-mailherinneringen en maakt samenwerking met andere teamleden mogelijk, waardoor het een efficiënter alternatief is voor MS-formulieren. Ga nog een stap verder en automatiseer het publiceren en distribueren van uw formulier met vooraf gebouwde automatisering , een functionaliteit die ontbreekt in Microsoft Forms app.

2. ClickUp Feedback Formulier Sjabloon

ClickUp feedback formulier sjabloon

Of het nu gaat om productfeedback, feedback van medewerkers of een klanttevredenheidsonderzoek, ClickUp's beginnersvriendelijke Sjabloon feedbackformulier heeft u gedekt.

Gebruik de sjabloon voor feedbackformulieren om productfeedback te krijgen over nieuwe functies na de onderzoeks- en testfase. Creëer een uitgebreide feedbacklus met aangepaste statussen om feedback bij te houden, aangepaste attributen om klantgegevens te visualiseren en formulierweergaven om de informatie georganiseerd te houden.

ClickUp's feedbackformulier maakt het gemakkelijk om snel en nauwkeurig reacties te verzamelen, gebieden van procesverbetering en gebruikersreacties analyseren om weloverwogen beslissingen te nemen.

Dit is wat ClickUp's Feedback Formulier Sjabloon anders maakt dan MS Formulieren.

ClickUp formulieren zijn gemakkelijk te delen. Kopieer de directe link van het formulier en deel het met uw deelnemers. U kunt het formulier ook insluiten op uw landingspagina via de HTML-code in het gedeelte Code insluiten.

De mogelijkheid om dit formulier in te sluiten waar u maar wilt, maakt ClickUp een beter alternatief voor MS Forms.

3. ClickUp inschrijvingsformulier sjabloon

ClickUp inschrijvingsformulier sjabloon

Voor elk bedrijf is het koesteren van klanten en leads de manier om loyaliteit te winnen. ClickUp's inschrijvingsformulier sjabloon stroomlijnt het aanmeldingsproces voor uw klanten en prospects.

Of u nu een abonnement op uw bedrijf verkoopt voor blogs, tijdschriften of producten, deze sjabloon is eenvoudig aan te passen en helpt uw abonnementenverkoop te verbeteren.

In tegenstelling tot MS Form Templates geeft ClickUp's Subscription Form een 360-graden beeld van uw abonnees, hun status, e-mails en interesses, zodat u gepersonaliseerde e-mails kunt sturen.

Ontwerp en organiseer uw formulieren met de Bordweergave . De aanpasbare Kanban-bord is uitstekend voor het visualiseren van uw werkstromen.

Door het sjabloon Abonnementsformulier te combineren met CRM rapportage krijg een volledig overzicht van nieuwe inschrijvingen, inactieve inschrijvingen en open rates van e-mails.

4. ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon

ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon

Van klantenservice- en marketingverzoeken tot HR-onboarding, elke afdeling heeft aanvraagformulieren nodig om nauwkeurig en snel informatie te verzamelen.

De ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon stroomlijnt het aanvraagbeheerproces voor starters, kleine en middelgrote bedrijven en bedrijfsorganisaties.

Zie het als een centrale plek om aanvragen te organiseren, waar afdelingen aanvragen voor middelen kunnen indienen en de voortgang van elke aanvraag kunnen visualiseren in een interactief formaat.

Ondertussen kunnen gebruikers met ClickUp voorwaardelijke logica toevoegen voor slimmere, dynamische formulieren voor complexe workflows.

Laten we een voorbeeld nemen.

Met ClickUp Request Forms biedt uw IT-team medewerkers één formulier voor al hun technologische verzoeken. Met voorwaardelijke logica vraagt u uw medewerkers of ze een Mac of pc gebruiken en op basis van hun antwoord presenteert u hen MacOS- of Windows OS-versies in het volgende veld.

ClickUp Contact Formulier Sjabloon

Als u op zoek bent naar een zeer aanpasbare en toch gebruiksvriendelijke manier om uw "Contact" berichten te consolideren, raden wij u het volgende aan ClickUp Contactformulier Sjabloon om alle klantinzendingen te organiseren.

Kies uit twee soorten taakweergaven: lijstweergave en formulierweergave.

De lijstweergave helpt je bij het groeperen, sorteren en filteren en is beschikbaar in gratis en betaalde plannen.

De tabelweergave helpt bij het verzamelen van informatie en stroomlijnt het maken van taken. Je hebt een betaald plan nodig om de formulierweergave te gebruiken.

Waarom houden gebruikers van ClickUp's Contactformulier?

Het synchroniseert met de automatische invulfunctie van de webbrowser van de bezoeker, waardoor het formulier met een paar klikken kan worden ingevuld.

Nadat u het formulier op de gewenste pagina hebt ingesloten, kunt u een automatisch antwoord instellen voor mensen die het formulier invullen met behulp van ClickUp automatisering. Het bericht kan eenvoudig zijn: "Bedankt voor uw bericht; ons team neemt binnenkort contact met u op."

Laat uw meest gewaardeerde klanten weten dat u er altijd voor hen bent.

6. ClickUp rapportageformulier sjabloon

ClickUp rapportageformulier

Als je als projectmanager verantwoordelijk bent voor het op schema houden van het team met meerdere projecten, dan is de ClickUp rapportageformulier is voor jou.

Het splitst belangrijke mijlpalen op in kleinere taken zodat uw team dagelijks/wekelijks/maandelijks de juiste taken prioriteit geeft.

Met het rapportageformulier hoef je gegevens over de voortgang van alle projecten niet meer handmatig in te voeren, te organiseren en te analyseren.

Voor teams die meerdere projecten beheren, is het formulier een praktische oplossing voor:

Gestandaardiseerde opmaak en organisatie, waardoor de rapporten gemakkelijk te lezen zijn

De mogelijkheid om het formulier bij te werken met nieuwe gegevens wanneer dat nodig is voor de actualiteit van de gegevens

Een consistente look en feel voor alle rapporten

De eerste stap bij het maken van een rapportageformulier is brainstormen over ideeën, onderwerpen en vragen die je in het rapport wilt opnemen. ClickUp Whiteboards zijn een creatief canvas om uw beste ideeën samen te brengen en notities toe te voegen voor proces in kaart brengen .

MS Forms schiet hier tekort omdat het gebruikers niet in staat stelt om taken te creëren, in realtime samen te werken of te ideëren met agile workflows.

7. ClickUp Creatief Aanvraagformulier Sjabloon

ClickUp Creatief Aanvraagformulier Sjabloon

Als je een freelancer bent of deel uitmaakt van het ontwerpteam en efficiënter wilt samenwerken met je klanten of andere afdelingen, dan is het ClickUp Creatief Aanvraagformulier Sjabloon zal uw reddingslijn zijn. Werk samen aan ontwerpaanvragen en creëer een aanvraagworkflow om de juiste informatie in een consistent formaat te krijgen.

Organiseer en bewaar alle creatieve verzoeken op een centrale locatie en werk in realtime samen aan creatieve briefings met behulp van het formulier voor creatieve verzoeken.

Reviews zijn cruciaal voor workflow optimalisatie . Nadat u het aanvraagformulier hebt gemaakt, is de volgende stap het instellen van een beoordelingsproces en tijdlijnen voor de beoordeling van de aanvraag en de persoon die verantwoordelijk is voor de beoordeling.

Gebruik Gantt-diagrammen om de herzieningstijdlijnen voor creatieve verzoeken in kaart te brengen.

ClickUp's document editor helpt bij het maken van herhaalbare uniforme aanvraagformulieren voor teams en afdelingen.

8. ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon

ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon

ClickUp's Aanvraagformulier Sjabloon is ontworpen om recruiters en organisaties te helpen formulieren op maat van uw aanwervingsbehoeften te maken. Bekijk en vergelijk kandidaten snel en volg hun voortgang, KPI-rapportage en belangrijke informatie opslaan met aangepaste weergaven.

Terwijl MS Form Templates beperkte ontwerpmogelijkheden hebben, is ClicKUp's Tabel Weergave stelt u in staat om gegevens in bulk te bewerken met responsieve en intuïtieve tabellen. Extra functies zoals robuuste filters en groeperingsopties helpen bij het sorteren en bijhouden van informatie.

9. ClickUp Inschrijvingsformulier Sjabloon

ClickUp inschrijvingsformulier sjabloon

Eenvoudig en handig, de no-code ClickUp Registratieformulier voor gasten maakt het gemakkelijk om alle informatie over uw gasten toe te voegen. U kunt de kant-en-klare sjabloon gebruiken of uw eigen formulier ontwerpen om de aankomst- en vertrekdatum van uw gasten, accommodatiegegevens en bezoekersreserveringen bij te houden.

Laten we aannemen dat je een brancheconferentie organiseert. Met het registratieformulier voor vrijwilligers kun je informatie verzamelen over alle vrijwilligers en gasten, waardoor het registratieproces wordt beveiligd en gestroomlijnd.

Ze kunnen hun documenten en andere bijlagen uploaden. ClickUp automatisering zorgt voor tweerichtingssynchronisatie met apps van derden, zoals hotelreserveringen, en het beheerdersteam slaat deze informatie veilig op met encryptie.

Als je kosten in rekening brengt voor het evenement, kun je met het formulier extra details toevoegen, zoals geaccepteerde betalingsmethoden en toepasselijke belastingen, met behulp van aangepaste velden.

10. ClickUp Intern arbeidscontract sjabloon

ClickUp intern arbeidscontract sjabloon

Vraag uw HR-afdeling wat bovenaan de lijst staat van meest vervelende taken en interne arbeidsformulieren zouden daar één van zijn.

Het verzamelen van informatie over werknemers, het controleren van referenties en het opslaan van relevante documenten is geen eenvoudige taak. Dit doen met spreadsheets is foutgevoelig, tijdrovend en arbeidsintensief. ClickUp sjabloon voor intern arbeidscontract vereenvoudigt het verzamelen en bijhouden van informatie over nieuwe werknemers en voldoet tegelijkertijd aan de relevante wet- en regelgeving.

De sjabloon heeft aangepaste statussen om het aannameproces te volgen en aangepaste weergaven om meteen aan de slag te gaan. Je kunt ook velden toevoegen zoals tags, prioriteitslabels en meerdere contactpersonen om het complexe aannameproces te beheren.

Gebruik Documenten in ClickUp om samen te werken aan ideeën, taken toe te wijzen aan uw collega's, projectstatussen te wijzigen en workflows bij te werken voordat u het sjabloon voor het interne werkgelegenheidsformulier maakt. Clickup's software voor documentautomatisering maakt het een fluitje van een cent om subpagina's met betrekking tot het werkgelegenheidsformulier te organiseren binnen een enkele opmerking.

Begin met het maken van uw feedbackformulieren met ClickUp

ClickUp is een krachtige online formulierbouwer die Microsoft Forms overtreft op het gebied van voorwaardelijke logica, flexibiliteit en personaliseringsfuncties.

ClickUp Form Templates zijn het beste platform voor het maken van interactieve feedbackenquêtes, het samenwerken met teamleden aan specifieke secties en het verkrijgen van waardevolle inzichten uit real-time analyses.

Bovendien helpt ClickUp's integratie met andere tools en apps u om deze informatie te gebruiken om uw bedrijf te verbeteren. Aanmelden bij ClickUp maak uw eerste enquêtesjabloon en ga gratis aan de slag.