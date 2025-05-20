Een enquête maken in Google Formulieren

Je bent een evenement voor de gemeenschap aan het abonneren en je wilt dat het perfect verloopt. Dus besluit je om input te verzamelen van potentiële deelnemers over hun voorkeuren. Maar hoe verzamel je deze informatie op een efficiënte manier van tientallen, misschien wel honderden mensen? Het antwoord is: door een enquête te maken in Google Formulieren.

Net als een ervaren evenementenplanner die naar elk detail luistert, helpt het gebruik van Google Formulieren voor uw enquêtes u om verbinding te maken met uw publiek. U kunt vragen op maat maken, gemakkelijk gegevens verzamelen en reacties analyseren om aan ieders verwachtingen te voldoen.

Of u nu een docent bent die feedback zoekt, een bedrijfsprofessional die marktonderzoek uitvoert of een organisator van een evenement die het volgende grote evenement plant, met Google Forms kunt u eenvoudig enquêtes maken, verdelen en analyseren.

Het is meer dan alleen een hulpmiddel: het is een brug naar begrip en betrokkenheid bij uw publiek.

Hoe maak ik een enquête in Google Formulieren?

Enquêtes maken in Google formulieren helpt u waardevolle inzichten te verzamelen van uw publiek. Als u de gedeelde feedback analyseert en toepast, kunt u betere producten en services maken, gebeurtenissen organiseren die zijn afgestemd op de voorkeuren van uw doelgroep en, in het proces, superieure resultaten behalen voor uw merk of bedrijf.

Laten we de stappen van dit proces met je doorlopen.

Stap 1: Ga naar Google Formulieren

via Google Werkruimte Open eerst uw browser en ga naar de website van Google Formulieren. Zorg ervoor dat u bent aangemeld met het Google account dat u aan de enquête wilt koppelen.

voorbeeld: Stel, u bent een docent die inzicht wil krijgen in de voorkeuren van uw leerlingen voor een aankomend project. Google Forms maakt deze Taak snel en eenvoudig.

Je kunt een formulier maken waarop leerlingen kunnen aangeven welk type project ze het liefst willen doen (bijvoorbeeld een groepsproject of een individueel project). Ze kunnen ook delen in welke onderwerpen ze geïnteresseerd zijn (bv. wetenschap, geschiedenis). Aan de hand van deze informatie kun je het project afstemmen op de vergadering van de interesses en behoeften van je leerlingen.

Stap 2: Begin een nieuw, leeg formulier

via Google Werkruimte Klik op Blanco formulier om helemaal opnieuw te beginnen of kies een sjabloon dat aan uw behoeften voldoet. Sjablonen bieden een vooraf ingestelde structuur en vooraf ingevulde vragen voor uw Google Formulier-enquêtes, waardoor u tijd bespaart. Natuurlijk kunt u de informatie bewerken en het formulier aanpassen aan uw wensen, zelfs als u een sjabloon gebruikt.

Voorbeeld: Als u een gebeurtenis organiseert voor een gemeenschap, selecteert u een sjabloon voor 'Registratie voor evenement'. Velden zoals naam, e-mail en voorkeuren zijn dan al voor je ingesteld. Je kunt de vragen aanpassen aan de behoeften van je gebeurtenis.

Zo kun je bijvoorbeeld vragen: "Welke sessies wil je bijwonen?" met opties als "Ochtendyoga", "Kookworkshop" en "Kunstles".

Stap 3: Een titel en beschrijving toevoegen

via Google Werkruimte Geef uw formulier zonder titel een relevante titel, zoals 'Voorkeuren voor gebeurtenissen in de gemeenschap'. Voeg een korte beschrijving toe om context te bieden, zoals "Vul deze enquête in om ons te helpen de best mogelijke gebeurtenis te abonneren."

voorbeeld_: Voor een studentenenquête zou je het de titel "Class Project Preferences" kunnen geven, met een beschrijving die luidt "Let us know your preferred topics and project formats." Je kunt de leerlingen opties geven zoals "klassikale tijd", "huiswerkopdrachten" of "online samenwerking".

💡 Pro Tip: Wil je het beantwoorden van sommige vragen verplicht stellen? Schakel de schakelaar Vereist in

Stap 4: Vragen maken

via Google Werkruimte Google Formulieren ondersteunt verschillende vraagtypes:

Meerkeuze: Dit type is ideaal voor het selecteren van één optie uit een lijst. Bijvoorbeeld: "Welke activiteit verkiest u op de gebeurtenis?"

Dit type is ideaal voor het selecteren van één optie uit een lijst. Bijvoorbeeld: "Welke activiteit verkiest u op de gebeurtenis?" Selectievakjes: Met selectievakjes kunnen respondenten meerdere antwoorden selecteren. Instance: "Selecteer al het voedsel dat u op de gebeurtenis zou willen eten."

Met selectievakjes kunnen respondenten meerdere antwoorden selecteren. Instance: "Selecteer al het voedsel dat u op de gebeurtenis zou willen eten." Korte antwoorden: Deze zijn perfect voor korte tekstantwoorden zoals "Hebt u nog aanvullende opmerkingen of suggesties?"

Deze zijn perfect voor korte tekstantwoorden zoals "Hebt u nog aanvullende opmerkingen of suggesties?" Lineaire schaal: Deze schaal is handig voor de beoordeling van vragen op een numerieke schaal, zoals "Beoordeel uw interesse in buitenactiviteiten (1-5)"

Deze schaal is handig voor de beoordeling van vragen op een numerieke schaal, zoals "Beoordeel uw interesse in buitenactiviteiten (1-5)" Meerkeuzelijst: De lijst laat respondenten opties selecteren in een matrix van vragen zoals "Beoordeel de volgende activiteiten op teambuilding, plezier en complexiteit, op een schaal van 1-5"

Om een vraag toe te voegen klikt u op het pictogram '+' in de zwevende werkbalk, kiest u het vraagtype en vult u de benodigde gegevens in.

voorbeeld_: Voor een klassenquête zou u kunnen vragen: "Welk tentoonstellingsthema interesseert u het meest?" en meerkeuzeopties opgeven zoals 'Wetenschap', 'Geschiedenis', 'Literatuur', enz.

Stap 5: Het formulier aanpassen

via Google Werkruimte Gebruik het paletpictogram om de kleur en stijl van uw formulier aan te passen. Voeg indien nodig afbeeldingen of video's toe om uw enquête aantrekkelijker te maken.

voorbeeld_: Pas het formulier voor uw klassenquête aan met de kleuren van uw school of het thema van uw gebeurtenis om het visueel aantrekkelijk te maken. U kunt verschillende afbeeldingen voor kopteksten, achtergrondkleuren en lettertypen selecteren. Stel dat de kleuren van uw school blauw en goud zijn. U kunt dan de achtergrondkleur instellen op blauw en gouden accenten gebruiken in de tekst en de afbeelding van de koptekst.

Stap 6: Instellingen configureren

via Google Werkruimte Klik op de knop Instellingen om naar de instellingen van de enquête te gaan. Hier kunt u e-mailadressen verzamelen, reacties tot één per persoon limieten en andere voorkeuren beheren om aan uw behoeften te voldoen.

voorbeeld_: Voor een feedbackenquête voor werknemers over een experiment met hybride werk, wilt u misschien e-mailadressen verzamelen om ervoor te zorgen dat elke werknemer slechts één keer antwoordt. Nog te doen: Zo voorkomt u dat werknemers meerdere reacties indienen en waarborgt u de integriteit van de gegevens. Bovendien kunt u, als er een follow-up nodig is, respondenten e-mailen voor meer uitleg of aanvullende informatie.

Het verzamelen van e-mailadressen is ook handig om bij te houden wie wel en wie niet heeft gereageerd op je enquête, zodat je herinneringen kunt sturen naar werknemers die de enquête nog niet hebben ingevuld.

Stap 7: Verstuur uw enquête

via Google Werkruimte Zodra uw formulier klaar is, klikt u op de knop Verzenden. U kunt de enquête delen via e-mail of een koppeling of deze insluiten op een website. Gebruik het pictogram link om de URL in te korten zodat u deze gemakkelijk kunt delen.

voorbeeld:_ E-mail de koppeling van de klassenquête naar uw leerlingen of plaats deze op de onlineportal van uw school. Het is goed om te onthouden dat Google Formulier enquêtekoppelingen standaard niet verlopen. Zodra u een formulier hebt gemaakt en gedeeld, blijft de koppeling voor onbepaalde tijd actief, tenzij u deze handmatig uitschakelt.

Stap 8: Reacties analyseren

via Google Werkruimte Google Formulieren integreert moeiteloos met Google Spreadsheets, waardoor je reacties kunt analyseren in een spreadsheet. Dit maakt het gemakkelijk om gegevens te sorteren, filteren en visualiseren.

voorbeeld: Nadat je werknemers hun feedback hebben gegeven over het nieuwe experiment met hybride werken, kun je Google Spreadsheets gebruiken om te zien hoeveel mensen voor het nieuwe systeem zijn en hoeveel niet, en het abonnement daarop afstemmen.

Google Formulieren zijn echter niet alleen bedoeld voor gebeurtenissen, klaslokalen en klachten van werknemers. U kunt gedetailleerde sjablonen voor vragenlijsten maken om feedback te verzamelen over verschillende andere aspecten van uw business-van marketingcampagnes tot productspecificaties; van merkperceptie tot algemene medewerkerstevredenheid. Google enquêtes kunnen ook krachtige hulpmiddelen zijn voor het verkrijgen van interne inzichten en het begrijpen van de werknemersstem binnen uw organisatie.

Door te begrijpen hoe je team zich voelt over hun werk, kun je veranderingen doorvoeren die de algemene tevredenheid en productiviteit verbeteren. Je kunt deze enquêtes ook gebruiken om je te verdiepen in personeelsanalyses en datagestuurde beslissingen nemen.

Door deze stappen te volgen, kunt u effectieve enquêtes maken in Google Formulieren via uw persoonlijke Google account, waardevolle gegevens verzamelen en geïnformeerde beslissingen nemen op basis van de antwoorden.

Beperkingen van het gebruik van Google Formulieren voor enquêtes

Hoewel Google Formulieren een krachtig hulpmiddel is voor het maken van enquêtes, heeft het een aantal beperkingen. Als u deze begrijpt, kunt u beslissen of het de juiste tool is voor uw behoeften of dat een alternatief misschien beter is.

1. Beperkte vraagtypen

Google Forms biedt een verscheidenheid aan vraagtypen, maar mist een aantal geavanceerde opties die andere enquêtetools wel bieden. Het ondersteunt bijvoorbeeld bepaalde interactieve vragenformaten niet, zoals slepen-en-neerzetten of geavanceerde voorwaardelijke logica.

Als u een gedetailleerde klantonderzoek uitvoert voor marktonderzoek waarbij respondenten items moeten rangschikken of op meer dynamische wijze input moeten geven, zijn Google formulieren mogelijk niet geschikt.

2. Basisgegevensanalyse

Hoewel Google Formulieren kan worden geïntegreerd met Google Spreadsheets voor basisgegevensanalyse, biedt het geen diepgaande analyse of geavanceerde functies voor rapportage. U zult gegevens moeten exporteren naar andere tools voor complexere analyses.

Voor een bedrijfsprofessional die gedetailleerde sentimentanalyses moet uitvoeren of geavanceerde datavisualisaties moet maken, kan deze beperking een belangrijk nadeel zijn. Met een software voor formulierbouwers met meer geavanceerde analyses kan nodig zijn.

3. Gebrek aan aangepaste branding

Google Formulieren biedt beperkte opties voor het aanpassen van het uiterlijk van uw enquête. U kunt het formulier niet volledig voorzien van uw bedrijfslogo, kleuren of lettertypen, wat belangrijk kan zijn voor het behouden van een professionele uitstraling en/of merkherinnering.

Als u een organisator van gebeurtenissen bent die een merkervaring wil creëren voor uw deelnemers, kan het gebrek aan aanpassingsopties ervoor zorgen dat uw enquête er minder gepolijst, vertrouwd, officieel of betrouwbaar uitziet. Tools die het volgende bieden sjablonen voor feedbackformulieren met uitgebreide brandingopties kunnen geschikter zijn en enquêtes herkenbaarder maken voor uw publiek.

4. Integratiemogelijkheden beperkt

Google Formulieren integreert goed met andere tools van Google Werkruimte, maar heeft beperkte integratie met apps van derden in vergelijking met andere enquêtetools. Dit kan uw mogelijkheden beperken om workflows te automatiseren en processen te stroomlijnen.

Een onderzoeker die enquêtegegevens rechtstreeks moet integreren met CRM-systemen of tools voor marketingautomatisering kan deze beperkingen als een uitdaging ervaren. Voor naadloze integratie, tools voor klantenfeedback die meerdere platforms ondersteunen, zijn misschien beter.

5. Geen offline mogelijkheden

Google Formulieren vereist een internetverbinding om enquêtes te maken en in te vullen. Er is geen offline modus beschikbaar, wat een probleem kan zijn als je gegevens moet verzamelen in gebieden met een slechte internetverbinding.

Als je onderzoek uitvoert onder gebruikers op afgelegen locaties of gebeurtenissen waar internettoegang onbetrouwbaar is, kan deze limiet uw inspanningen voor gegevensverzameling belemmeren, waardoor u moet overschakelen op flexibelere hulpmiddelen.

Hoewel Google Forms uitstekend geschikt is voor basisonderzoek, kunnen deze beperkingen invloed hebben op de geschiktheid voor complexere Taken. Als u tegen deze uitdagingen aanloopt, kunt u een alternatief zoals ClickUp , een hulpmiddel voor projectmanagement en samenwerking, kan nuttig zijn.

Enquêtes maken met ClickUp formulieren

Als uw bedrijf groeit, hebt u een krachtigere tool nodig dan Google Formulieren om te profiteren van geavanceerde functies, diepere analyses en naadloze integratie met uw werkstroom. ClickUp formulieren zal hier je grootste bondgenoot zijn!

Met de weergave ClickUp Forms kunt u prachtige formulieren maken om informatie te verzamelen. U kunt taken maken van reacties op formulieren en er actie op ondernemen wanneer u klaar bent.

Maak moeiteloos dynamische en aanpasbare enquêtes met de formulierweergave van ClickUp

Deze weergave bevat voorwaardelijke logica, waardoor u een dynamisch formulier kunt maken dat meerdere gebruikssituaties ondersteunt, waardoor u en de respondent tijd besparen.

Met de formulierweergave van ClickUp kunt u gemakkelijk enquêtereacties beheren en analyseren, wat ClickUp tot een superieure oplossing maakt Google Formulieren alternatief .

Aangepaste velden: Gebruik verschillende veldtypen zoals tekst, dropdowns, datums en beoordelingen om gedetailleerde reacties vast te leggen. Verborgen velden vullen automatisch bekende respondentgegevens in, waardoor u tijd bespaart

Gebruik verschillende veldtypen zoals tekst, dropdowns, datums en beoordelingen om gedetailleerde reacties vast te leggen. Verborgen velden vullen automatisch bekende respondentgegevens in, waardoor u tijd bespaart Taken maken: Zet reacties op formulieren automatisch om in taken. Wijs taken toe aan één of meerdere gebruikers en beheer ze via verschillende weergaven

Zet reacties op formulieren automatisch om in taken. Wijs taken toe aan één of meerdere gebruikers en beheer ze via verschillende weergaven Taaksjablonen: Maak herbruikbare sjablonen voor terugkerende taken om tijd te besparen en consistentie te garanderen

Maak herbruikbare sjablonen voor terugkerende taken om tijd te besparen en consistentie te garanderen Makkelijk delen: Deel formulieren gemakkelijk via directe koppelingen of sluit ze in op websites

Verzamel gegevens met ClickUp Formulieren voor verbeterde aanpassingen en krachtige analyses

Hier wordt uitgelegd hoe u enquêtes kunt maken en beheren met ClickUp en tegelijkertijd de limieten van Google Formulieren kunt aanpakken.

Stap 1: Open ClickUp en maak een nieuw formulier

Open ClickUp Forms om te beginnen met het maken van uw enquête formulier

Meld u aan voor of log in op uw ClickUp account. Navigeer naar de ruimte waar u het formulier wilt maken, klik op de knop '+ Nieuw maken' en selecteer 'Formulier'.

💡Pro Tip: ClickUp integreert uw formulieren in uw projectmanagementsysteem, waardoor de gegevensverzameling en het projectmanagement op één plaats worden gestroomlijnd.

Stap 2: Uw formulier aanpassen

ClickUp biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Voeg uw bedrijfslogo toe, pas kleuren aan zodat ze bij uw merk passen en kies uit verschillende vraagtypes, inclusief die welke niet beschikbaar zijn in Google Formulieren, zoals beoordelingen en bestandsuploads.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/form-view-flat-1400x1007.png

/$$img/

Pas uw ClickUp Formulier aan met meerdere opties voor opmaak

Een van de voordelen van het gebruik van ClickUp Formulieren in plaats van Google Formulieren is de mogelijkheid om een professionele en merkervaring te creëren voor uw publiek, wat cruciaal is voor het handhaven van een consistent bedrijfsimago.

Stap 3: Vragen toevoegen en organiseren

Voeg meerkeuzevragen, selectievakjes, korte en lange tekstantwoorden, beoordelingen, en meer toe. De drag-and-drop interface maakt het makkelijk om vragen te herschikken.

voorbeeld: Voor een medewerkerbetrokkenheidsonderzoek zou u kunnen vragen: "Hoe tevreden bent u met uw huidige rol?" met behulp van een beoordelingsschaal of "Welke veranderingen zou u graag zien op de werkplek?" met een antwoord in lange tekst.

Stap 4: Instellingen voor formulieren configureren

Stel toestemming in om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde gebruikers het formulier kunnen openen en verzenden. U kunt ook notificaties instellen om u te waarschuwen wanneer u een nieuw antwoord ontvangt.

Deze instellingen stroomlijnen het verzamelen van gegevens en zorgen ervoor dat gevoelige informatie veilig wordt beheerd.

Stap 5: Deel uw formulier

Zodra uw formulier klaar is, biedt ClickUp verschillende deelopties. U kunt een link genereren die gedeeld kan worden, het formulier op uw website insluiten of het rechtstreeks via e-mail verzenden.

Deel uw ClickUp Formulieren met een directe deelbare link, een insluitcode of als e-mail

Dit zorgt ervoor dat uw enquête moeiteloos het beoogde publiek bereikt, of u nu target op werknemers, clients of andere belanghebbenden.

Stap 6: Antwoorden analyseren

Zet reacties om in traceerbare taken met krachtige automatiseringen in ClickUp-taak

De gedetailleerde analyses van ClickUp helpen u trends te identificeren en gefundeerde beslissingen te nemen op basis van verzamelde gegevens.Reacties worden automatisch georganiseerd, zodat u taken kunt maken, prioriteiten kunt instellen en de voortgang kunt bijhouden, rechtstreeks vanuit de reacties op formulieren. Bovendien kunt u gegevens visualiseren met ClickUp Dashboards en tools voor rapportage.

ClickUp vs. Google Formulieren: Beperkingen overwinnen

ClickUp Forms pakt verschillende beperkingen van Google Forms aan:

Uitgebreid maatwerk: In tegenstelling tot Google Formulieren biedt ClickUp uitgebreide aanpassingsmogelijkheden om aan te sluiten bij uw merk

In tegenstelling tot Google Formulieren biedt ClickUp uitgebreide aanpassingsmogelijkheden om aan te sluiten bij uw merk Diepgaande analyses: ClickUp's integratie met dashboards en rapportage tools biedt diepere inzichten

ClickUp's integratie met dashboards en rapportage tools biedt diepere inzichten Geavanceerde integratie: ClickUp integreert naadloos met andere tools en workflows

ClickUp integreert naadloos met andere tools en workflows Offline mogelijkheden: ClickUp ondersteunt offline gegevensverzameling via de mobiele app

ClickUp ondersteunt offline gegevensverzameling via de mobiele app Geavanceerde vraagtypen: ClickUp bevat meer interactieve vraagformaten voor complexe enquêtebehoeften

Gebruik ClickUp sjablonen

ClickUp heeft ook een bereik van sjablonen waarmee u snel aan de slag kunt met uw enquête.

Een opvallend sjabloon is de ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek deze sjabloon is perfect voor het verzamelen van inzichten van uw teams over hun tevredenheid en betrokkenheid. Het bevat vooraf gedefinieerde vragen en aanpassingsopties om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-448.png Verzamel en analyseer feedback van werknemers met het sjabloon voor Employee Engagement Survey van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211272976&department=hr-recruiting Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Deze sjabloon helpt u:

Verzamel uitgebreide feedback van medewerkers op een efficiënte manier

op een efficiënte manier Antwoorden analyseren om verbeterpunten te identificeren

om verbeterpunten te identificeren De sjabloon aanpassen aan de huisstijl van uw bedrijf en specifieke doelen van de enquête

Wat de functies betreft, kunt u:

Taken de status geven zoals 'Voltooid', 'In uitvoering' en 'Te beoordelen' om de voortgang van de enquête te bewaken

geven zoals 'Voltooid', 'In uitvoering' en 'Te beoordelen' om de voortgang van de enquête te bewaken 32 aangepaste kenmerken gebruiken, zoals 'Ik word eerlijk gecompenseerd voor mijn werk', 'Ik krijg voldoende betaald verlof', 'Andere feedback', 'Ik kan mijn ideeën voor verbetering delen met het bedrijf' en 'Ons bedrijf waardeert mijn voortgang in mijn carrière'

gebruiken, zoals 'Ik word eerlijk gecompenseerd voor mijn werk', 'Ik krijg voldoende betaald verlof', 'Andere feedback', 'Ik kan mijn ideeën voor verbetering delen met het bedrijf' en 'Ons bedrijf waardeert mijn voortgang in mijn carrière' Open zeven weergaven in verschillende ClickUp configuraties , zoals 'Alle inzendingen', 'Afdeling', 'Team Feedback', 'Feedback van het bedrijf' en 'Aan de slag gids' om feedback gemakkelijk te openen en te organiseren

, zoals 'Alle inzendingen', 'Afdeling', 'Team Feedback', 'Feedback van het bedrijf' en 'Aan de slag gids' om feedback gemakkelijk te openen en te organiseren Bouw werknemersbetrokkenheid met tagging, afhankelijkheid van taken, automatisering, AI en meer

💡Pro Tip: ClickUp biedt sjablonen voor verschillende enquêtes, van medewerkerstevredenheid tot klantenfeedback, waardoor het gemakkelijker wordt om direct te beginnen met het verzamelen van waardevolle gegevens.

Bovendien zijn de ClickUp sjabloon voor productfeedbackenquête is beschikbaar op het platform om ervoor te zorgen dat u alle tools hebt die u nodig hebt voor een effectieve gegevensverzameling.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-449.png Verzamel zinvolle feedback en gegevens met behulp van het sjabloon voor productfeedbackenquêtes ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182181294&department=support Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit is hoe het sjabloon u zal helpen:

Aangepaste statussen en velden: Maak aangepaste statussen (bijv. In uitvoering, Beoordeeld, Te beoordelen) om de voortgang van elke enquête bij te houden. Bovendien kunnen aangepaste velden worden toegevoegd om reacties te categoriseren op basis van verschillende kenmerken zoals 'Algehele tevredenheid over het product' en 'Gebruikservaring', waardoor feedback beter kan worden georganiseerd en geanalyseerd

Maak aangepaste statussen (bijv. In uitvoering, Beoordeeld, Te beoordelen) om de voortgang van elke enquête bij te houden. Bovendien kunnen aangepaste velden worden toegevoegd om reacties te categoriseren op basis van verschillende kenmerken zoals 'Algehele tevredenheid over het product' en 'Gebruikservaring', waardoor feedback beter kan worden georganiseerd en geanalyseerd Meervoudige aangepaste weergaven: Toegang tot vijf weergaven binnen het sjabloon, waaronder 'Algehele tevredenheid', 'Verzonden' en 'Productbeoordelingen'. Met deze verscheidenheid kunnen teams gegevens vanuit verschillende perspectieven visualiseren en analyseren, waardoor het gemakkelijker wordt om trends en verbeterpunten voor productontwikkeling te identificeren

Toegang tot vijf weergaven binnen het sjabloon, waaronder 'Algehele tevredenheid', 'Verzonden' en 'Productbeoordelingen'. Met deze verscheidenheid kunnen teams gegevens vanuit verschillende perspectieven visualiseren en analyseren, waardoor het gemakkelijker wordt om trends en verbeterpunten voor productontwikkeling te identificeren Functies voor projectmanagement: Integreer mogelijkheden voor projectmanagement, zoals tijdsregistratie, waarschuwingen voor afhankelijkheid en tagging. Deze functies helpen teams het enquêteproces efficiënter te beheren en zorgen ervoor dat feedback tijdig wordt verzameld en verwerkt

Integreer mogelijkheden voor projectmanagement, zoals tijdsregistratie, waarschuwingen voor afhankelijkheid en tagging. Deze functies helpen teams het enquêteproces efficiënter te beheren en zorgen ervoor dat feedback tijdig wordt verzameld en verwerkt Hulpmiddelen voor gegevensanalyse: Gebruik de ingebouwde hulpmiddelen om gegevens samen te vatten in grafieken en grafieken. Deze visuele weergave van feedback helpt om snel inzicht te krijgen in de stemming onder klanten en om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van de resultaten van de enquête

Of u nu software voor personeelsenquêtes of een uitgebreid feedbacksysteem, met ClickUp zit u goed.

Sneller enquêtes maken, starten en analyseren met ClickUp

Het maken en beheren van enquêtes met ClickUp Forms vereenvoudigt het proces en biedt geavanceerde functies en aanpassingsopties die Google Forms mist. Of u nu marktonderzoek uitvoert, feedback van medewerkers verzamelt of op zoek bent naar inzichten van clients, ClickUp biedt een geïntegreerde oplossing die aan uw behoeften voldoet.

Met ClickUp kunt u genieten van verbeterde aanpassingsmogelijkheden, diepgaande analyses, eenvoudige integratie met andere tools, offline mogelijkheden en interactieve formats voor vragen. Bovendien helpt de verscheidenheid aan beschikbare sjablonen, zoals de Employee Engagement Survey Template, u snel en effectief aan de slag te gaan. Aanmelden voor ClickUp om enquêtes van wereldklasse te maken!