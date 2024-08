10 Softwarehulpmiddelen voor personeelsenquêtes voor HR-teams in 2024

Enquêtetools zijn een geweldige manier om informatie en observaties te verzamelen over de werkcultuur, de nettopromotorscore van werknemers en de algemene tevredenheid van werknemers. Enquêtes helpen personeelsafdelingen ook om trends te identificeren en inzicht te krijgen in de stemming onder werknemers om de bedrijfscultuur te helpen verbeteren.

Met deze enquêtetools kunt u systematisch feedback van werknemers verzamelen en waardevolle inzichten krijgen in de werktevredenheid van werknemers.

Hoe kies je als HR-manager die zich toelegt op persoonlijke ervaringen, het nemen van beslissingen op basis van gegevens en het aanmoedigen van eerlijke feedback, de beste tool voor personeelsenquêtes uit de toplijst van HR-software en software voor personeelsenquêtes?

Om u te helpen bij het maken van een weloverwogen beslissing, hebben we een lijst samengesteld van de top 10 tools voor personeelsenquêtes die van pas zullen komen in 2024, samen met hun functies, prijzen, nadelen en rangschikking.

**Wat moet u zoeken in software voor werknemersenquêtes?

Om er zeker van te zijn dat u de juiste tool voor personeelsenquêtes kiest, moet u de volgende kenmerken in overweging nemen:

Meervoudige vraagtypen: Met de beste tools voor werknemersenquêtes kunt u kiezen uit meerkeuzevragen, waarderingsschalen, matrixvragen, open vragen en voorwaardelijke logische vragen

Met de beste tools voor werknemersenquêtes kunt u kiezen uit meerkeuzevragen, waarderingsschalen, matrixvragen, open vragen en voorwaardelijke logische vragen Enquêtesjablonen: De software voor werknemersenquêtes moet beschikken over vooraf gebouwdevraaglijstsjablonen met vragen gericht op het verzamelen van inzichten van uw werknemers met aanpasbare lay-outs voor vragen, antwoordopties en instructies om eerlijke feedback aan te moedigen

De software voor werknemersenquêtes moet beschikken over vooraf gebouwdevraaglijstsjablonen met vragen gericht op het verzamelen van inzichten van uw werknemers met aanpasbare lay-outs voor vragen, antwoordopties en instructies om eerlijke feedback aan te moedigen Integraties : Wat heb je aan een tool voor werknemersenquêtes als deze niet integreert met uwHR-software en communicatiekanalen op de werkplek? Kies voor een tool voor engagementenquêtes waarmee u de doeltreffendheid van uw werknemersenquêtes kunt creëren, uitvoeren en meten vanuit één enkel dashboard in plaats van tussen verschillende platformen te moeten schakelen

: Wat heb je aan een tool voor werknemersenquêtes als deze niet integreert met uwHR-software en communicatiekanalen op de werkplek? Kies voor een tool voor engagementenquêtes waarmee u de doeltreffendheid van uw werknemersenquêtes kunt creëren, uitvoeren en meten vanuit één enkel dashboard in plaats van tussen verschillende platformen te moeten schakelen Gebruiksvriendelijke interface: Een gebruiksvriendelijke interface is cruciaal bij het kiezen van een tool, vooral als het gaat om software voor personeelsenquêtes. Een software die gemakkelijk te leren, te gebruiken en te navigeren is, zal u helpen om uw doelstellingen op het vlak van engagementenquêtes efficiënter te bereiken

Een gebruiksvriendelijke interface is cruciaal bij het kiezen van een tool, vooral als het gaat om software voor personeelsenquêtes. Een software die gemakkelijk te leren, te gebruiken en te navigeren is, zal u helpen om uw doelstellingen op het vlak van engagementenquêtes efficiënter te bereiken Verzamel bruikbare gegevens: Kies enquêtetools met analyse- en rapportagefuncties. Gegevens uit enquêtes zullen u helpen om verbeterpunten te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen

Kies enquêtetools met analyse- en rapportagefuncties. Gegevens uit enquêtes zullen u helpen om verbeterpunten te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen Distributiekanalen: U moet de enquête kunnen versturen om gegevens van werknemers te verzamelen via meerdere distributiekanalen, waaronder e-mail, een webgebaseerd platform dat toegankelijk is via een mobiele app en u moet zelfs herinneringen kunnen plannen en het responspercentage kunnen bijhouden

Hier zijn de 10 beste tools voor personeelsenquêtes om enquêtes te maken, te verspreiden, feedback te verzamelen en feedbackgegevens van personeelsenquêtes te analyseren.

1. ClickUp

Slimmere enquêtes maken in ClickUp met voorwaardelijke logica om het proces te stroomlijnen, hoe complex het ook is ClickUp is een beginnersvriendelijk en zeer aanpasbaar platform voor het uitvoeren van werknemersenquêtes. De allesomvattende projectmanagementtool is geschikt voor elke afdeling binnen een organisatie, maar is de absolute favoriet van hR-teams .

Het biedt een gestroomlijnde workflow voor enquêtes waarmee u holistische feedback van werknemers kunt verzamelen en analyseren, jaarlijkse enquêtes kunt versturen, tevredenheid kunt meten en de bedrijfscultuur beter kunt begrijpen.

Creëer en beheer HR-taken, -projecten en -workflows, van aanwerving tot onboarding, prestatiebeoordelingen en medewerkerstevredenheid. ClickUp's tools voor het in kaart brengen van processen stellen u in staat om logische sprongen, voorwaardelijke velden en verplichte velden aan uw formulieren toe te voegen.

Pas de bestaande sjablonen van ClickUp aan of maak uw eigen formulieren met verschillende enquêtevragen, zoals tekst, nummer, dropdown, selectievakje, beoordeling en meer, om het ideale HR-systeem te creëren met ClickUp's HR-beheerplatform .

U kunt uw werknemersenquêtes verspreiden via e-mail, link of insluitcode en in realtime feedback van werknemers verzamelen. Bekijk en analyseer uw formuliergegevens in ClickUp of exporteer ze naar andere tools, zoals Google Sheets, Excel of PDF.

Ontwikkel het ideale systeem voor het volgen van werknemersbetrokkenheid met ClickUp's HR Management Platform.

U kunt uw werknemersenquêtes verspreiden via e-mail, link of insluitcode en in realtime feedback van werknemers verzamelen. Bekijk en analyseer uw formuliergegevens in ClickUp of exporteer ze naar andere tools, zoals Google Sheets, Excel of PDF.

De belangrijkste kenmerken van ClickUp

Gebruiksjablonen voor feedbackformulieren voor werknemers om feedback te verzamelen over management, bedrijfscultuur, salarissen, extraatjes en werkomgeving

Gebruik ClickUp's Employee Feedback Template om feedback van uw werknemers te verzamelen en beheren

Gebruik deClickUp Werknemer Feedback Formulier Sjabloon als uitgangspunt, bouwt u voort op uw werknemer feedback enquêtes, en gebruikt u deClickUp Board Weergave om vragen te structureren in een gemakkelijk te begrijpen en te lezen formaat

Automatiseer de distributie van uw enquêtes, inzichten en analyses van enquêtes en het maken van formulieren met behulp vanClickUp automatisering opties

Beheer projecten, volg taken, deel documenten en vergemakkelijk cross-functioneel teamwerk en samenwerking - alles in de projectbeheertool van ClickUp. Geen app-hoppen meer, geen zwarte gaten in de informatie. Met ClickUp brengt u alles naadloos samen en kunt u zich concentreren op het sneller gedaan krijgen van dingen

GebruikClickUp Brein als uw creatieve hulpje om ideeën voor enquêtes te brainstormen, uw enquêtevragen begrijpelijk te maken en spraak- en videotranscriptie toe te voegen. Consolideer de enquêteresultaten om inzichten te verkrijgen met behulp van AI

ClickUp beperkingen

Er is een leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen voor ClickUp

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. TINYpulse

via EnquêteLab Met SurveyLab kunt u uw publiek op verschillende apparaten bereiken dankzij de omnichannelervaring.

Stuur enquêtes rond en verzamel feedback van medewerkers via URL-koppelingen, uitnodigingen via e-mail/SMS, pop-ups, QR-codes en websitewidgets, 360-graden feedback of via een speciale mobiele app.

Ontwerp enquêtes in meerdere talen, voeg logica en aangepaste variabelen toe voor enquêteresultaten en respondenten, en integreer enquêteresultaten met platforms zoals Zapier, MailChimp en Google Analytics.

Bereik een diverse pool van meer dan 100 miljoen respondenten in 150 landen met het online panel van SurveyLabs. Medewerkers kunnen hun anonieme feedbackreacties indienen zonder software-installatie en u kunt betrokkenheidsenquêtes uitvoeren zonder beperkingen op het aantal vragen of antwoorden.

De beste functies van SurveyLab

Maak werknemersenquêtes met behulp van een drag-and-drop interface en meer dan 200 sjablonen

Pas enquêtetools aan op basis van reacties met geavanceerde logica en vertakkingsopties

Maak gebruik van realtime rapporten en analyses om enquêtegegevens van medewerkers te visualiseren en exporteren

De beperkingen van SurveyLab

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met de nummering van vragen en het laden van de enquête

Het gratis plan is beperkt tot 100 enquêtereacties per maand en 10 vragen per enquête

Prijzen voor SurveyLab

Starter: $49 per maand

$49 per maand Geavanceerd: $99 per maand

$99 per maand Professioneel: $249 per maand

$249 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

SurveyLab beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (90 beoordelingen)

4.5/5 (90 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 sterren (60 beoordelingen)

4. Cultuur Amp

via Cultuur Werknemers zijn de essentie van elke organisatie. Studies hebben aangetoond dat het bevorderen van een positieve werkomgeving een feilloze manier is om toptalent aan te trekken.

Hoe kun je zorgen voor een positieve werknemersbetrokkenheid in deze volatiele en recessiegevoelige tijden? Zijn benchmarks in de sector voldoende?

Het alles-in-één platform voor werknemersbetrokkenheid van Culture Amp kan de overgang van pre-verandering naar post-verandering gemakkelijker maken.

Verzamel waardevolle inzichten met betrekking tot werknemersbetrokkenheid en prestatiebeheer en analyseer de feedback van uw werknemers met pulsenquêtes en eNPS. Met Culture Amp kun je sentimentanalyses bijhouden, prestaties erkennen en belonen, medewerkerstevredenheid meten en anonieme feedback verzamelen.

Zet de feedback van werknemers om in actie en zorg ervoor dat uitdagende fiscale tijden geen negatieve invloed hebben op uw werkomgeving op de lange termijn.

De beste functies van Culture Amp

Kant-en-klare en aanpasbare enquêtesjablonen voor alle facetten van werknemersbetrokkenheid, van onboarding tot exit, eventgebaseerde enquêtes en meer

Vergemakkelijk effectieve doelopvolging voor individuen en teams door middel van 1-op-1's, beoordelingen, kalibraties en voortdurende feedback.

Medewerkers een holistisch inzicht geven in hun prestaties vanuit verschillende perspectieven, waaronder die van collega's, managers en henzelf

Cultuur Amp beperkingen

Moeilijkheden met het aanpassen van enquêtes en het exporteren van gegevens

De mobiele app biedt beperkte functionaliteit en mogelijkheden

Prijzen voor Culture Amp

Aangepaste prijzen

Cultuur Amp beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

5. 15vijf

via 15vijf 15five is een platform voor prestatiebeheer met wetenschappelijk onderbouwde, kant-en-klare enquêtesjablonen en modules voor het meten van betrokkenheid, de effectiviteit van managers, DEI-initiatieven en eNPS om de motivaties en frustraties van uw team te meten.

Het dashboard, gekoppeld aan de rijke inzichten, helpt u bij het plannen van engagementstrategieën en het aanpakken van aspecten die een negatieve invloed hebben op het moreel, de prestaties en het behoud van werknemers.

De executive coaches van 15five kunnen je helpen inzichten te combineren met actie en een op maat gemaakte engagementstrategie te creëren. Voer regelmatig enquêtes uit om een positieve werkcultuur te bevorderen die is gebaseerd op feedback en verbetering.

15five beste eigenschappen

OKR-beheer en afstemmingstools met voortgangstracering en rapportage

Enquêtes over werknemersbetrokkenheid met eNPS, pulsenquêtes en aangepaste vragen

Het coaching- en leerplatform heeft vragensjablonen, zelfevaluatieoefeningen en de 15five academy

15five beperkingen

Gebruikers hebben problemen gemeld met het aanpassen en integreren van personeelsenquêtes

De rapportage- en analysefuncties zijn niet zo uitgebreid als andere enquêtetools

15five prijzen

Engage: $4 per gebruiker per maand

$4 per gebruiker per maand Perform: $10 per gebruiker per maand

$10 per gebruiker per maand Totaal platform: $16 per gebruiker per maand

15 beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1700+ beoordelingen)

4.6/5 (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

6. Deel

via Deel Een standalone enquêtetool kan problemen opleveren bij de implementatie en een leercurve voor uw personeel.

Met de ingebouwde betrokkenheidstool van Deel kun je interviews samenstellen en plannen binnen Slack. Of het nu gaat om mijlpalen of eindejaars-check-ins, houd de betrokkenheid bij uw enquêtes ongestoord binnen Slack.

Begin met het gebruik van de sjabloon Betrokkenheid of het sjabloon Bedrijfsvertrouwen. Vervolgens kunnen gepersonaliseerde Slack herinneringen worden geautomatiseerd voor tijdige voltooiing en inzendingen kunnen worden gefilterd op basis van afdelingen, locaties en rollen om verbeterpunten te identificeren.

Deel beste eigenschappen

Plan interviews rechtstreeks in Slack

Gebruik vooraf gemaakte en aanpasbare enquêtesjablonen en automatiseer herinneringen op Slack

De beperkingen van Deel

Frequente wijzigingen in de UI van de website en problemen met de functionaliteit op basis van locatie

Er worden extra kosten in rekening gebracht aan de ontvanger in het geval van vroegtijdige geldopnames vóór de vervaldatum van de factuur.

Deelprijzen

Deel HR: Gratis voor maximaal 200 personen

Gratis voor maximaal 200 personen EOR: Vanaf $599/maand

Vanaf $599/maand Contractanten: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Wereldwijde salarisadministratie: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Immigratie: Prijzen op maat

Deel beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2300+ beoordelingen)

4.8/5 (2300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

7. Qualtrics

via Qualtrics Qualtrics is software voor personeelsenquêtes en is ontwikkeld om strategische transformatie te leveren op basis van een bewezen, wetenschappelijk onderbouwde benadering van personeelsenquêtes, waarmee bedrijfsorganisaties hun HR-processen kunnen opschalen.

Het geeft feedback over wat werknemers doen (kwantitatief) en koppelt dit aan hun gedachten en gevoelens (kwalitatief). Begrijp uw team beter, verbeter de betrokkenheid van uw werknemers en voer veranderingen door om te voldoen aan de behoeften van uw werknemers in plaats van benchmarks na te jagen die zijn vastgesteld voor de sector.

Qualtrics beste eigenschappen

Krachtig en flexibel ontwerp en logica van personeelsenquêtes met meer dan 100 vraagtypen en -indelingen

Geavanceerde onderzoeksmethoden en -technieken zoals conjoint analysis, max diff, choice modeling en meer

Uitgebreide gegevensanalyse en rapportage met dashboards, grafieken, diagrammen en tabellen om feedback te geven

Qualtrics beperkingen

Heatmaps zijn uitgeschakeld in de module Klantervaring

Gebruikers moeten klantberekeningen instellen bij het maken van een e-mailreactieformaat

Qualtrics prijzen

Aangepaste prijzen

Qualtrics beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 sterren (2.800+ beoordelingen)

4.4/5 sterren (2.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

8. Zoho Enquête

via Zoho Onderzoek Met Zoho Survey kunt u eenvoudig enquêtes maken, verzenden en analyseren om trends te identificeren in feedback van medewerkers reacties. De functie voor slepen en neerzetten en de gebruiksvriendelijke interface maken het een beginnersvriendelijke enquêtetool voor kleine en middelgrote organisaties.

Met Zoho Surveys kunt u uw enquêtethema's aanpassen, een merklogo, logica en variabelen toevoegen en header- en navigatieknoppen wijzigen zodat ze overeenkomen met uw merkkleuren. Door eindpaginalogica toe te wijzen, kunt u een unieke landingspagina toewijzen aan deelnemers aan de enquête op basis van hun antwoorden.

Zoho Survey beste eigenschappen

Meer dan 200 kant-en-klare sjablonen met 25+ vraagtypes en functies zoals logica voor overslaan en piping

Enquêtes worden automatisch geoptimaliseerd voor alle schermen, inclusief mobiele apparaten

Real-time enquêterapporten en analyses om gegevens te visualiseren en exporteren

Zoho Survey beperkingen

Werkt het beste voor Zoho One-gebruikers, maar mist integraties met andere CRM's

Het gratis plan is beperkt tot 100 reacties per maand en 10 vragen per enquête

Zoho Survey prijzen

Gratis plan

Plus: $35 per maand

$35 per maand Pro: $49 per maand

$49 per maand Enterprise: $109 per maand

Zoho Survey beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (800+ beoordelingen)

4.4/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 sterren (400+ beoordelingen)

9. Empuls

via Empuls De intuïtieve tool Empuls voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken biedt korte medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken om vermoeidheid en vooringenomenheid te minimaliseren, waardoor eerlijke en ongefilterde feedbackgegevens van medewerkers worden aangemoedigd.

Stuur korte enquêtes op belangrijke momenten in het traject van de medewerker en zet hun feedback om in actie. Analyseer de gegevens en begrijp wat belangrijk is om een productieve en positieve werkervaring voor iedereen te creëren.

Deze tool voor werknemersenquêtes bevordert transparantie en stimuleert erkenning van collega's, waardoor een cultuur van vertrouwen en samenwerking in de hele organisatie wordt gestimuleerd. Volgens een ClickUp onderzoek gaf 46% van de uiterst productieve kenniswerkers aan zeer tevreden te zijn op het werk. Enquêtes onder werknemers zijn de eerste stap om inzicht te krijgen in de motivaties en verwachtingen van uw werknemers.

Empuls beste eigenschappen

Volg de stemming onder werknemers met eNPS- en Pulse-enquêtes die zijn gemaakt met HR-experts

Inzicht krijgen in het verband tussen betrokkenheid, prestaties en cultuur om de werkcultuur verder te verbeteren

Aan de hand van datagestuurde actieplannen kunnen gebieden worden aangepakt die bijdragen aan het afhaken van werknemers, kunnen lacunes in de ervaringen van werknemers worden aangepakt en kan een positieve werkcultuur worden opgebouwd die bijdraagt aan de tevredenheid van werknemers

Empuls beperkingen

Gebruikers kunnen beloningspunten niet inwisselen voor geld of op populaire shopping websites zoals Amazon

Het opzetten van Empuls en de integratie met andere HR tools vereist technische expertise

Empuls prijzen

Belonen en erkennen: $3/per medewerker per maand

$3/per medewerker per maand Surveys: $3/per medewerker per maand

$3/per medewerker per maand Sociaal intranet: $1/per werknemer per maand

$1/per werknemer per maand Voordelen en extra's: $2/per werknemer per maand

$2/per werknemer per maand Enterprise: Prijzen op maat

Empuls beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (600+ beoordelingen)

4.6/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

10. Trakstar

via Trakstar Trakstar is een platform voor prestatiebeheer dat verder gaat dan traditionele statistieken en human resource managers helpt hun activiteiten te verbeteren.

Trakstar verbindt de punten tussen de verschillende stadia van de levenscyclus van een werknemer, van aanwerving tot onboarding, training en ontwikkeling. Het bevordert ook de voortdurende verbetering van werknemers en stemt individuele doelen af op strategische bedrijfsdoelstellingen.

Gedetailleerde percepties die zijn verkregen uit enquêteplatforms voor werknemers, zoals prestatiebeoordelingen, betrokkenheidsenquêtes, het stellen en volgen van doelen en 360-graden beoordelingsfeedback om uw werknemers af te stemmen, te motiveren en in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken.

De beste eigenschappen van Trakstar

Filter enquêtegegevens op groepen en data om reacties op veranderingen te vergelijken en weloverwogen beslissingen voor de toekomst te nemen.

Segmenteer anonieme reacties om probleemgebieden en bloeiende gebieden aan te wijzen

Verbeter uw werving met aanpasbare workflows, geautomatiseerde stappen en inzichtelijke rapporten.

Trakstar beperkingen

Rapportagefuncties kunnen worden verbeterd

Nieuwe gebruikers hebben geklaagd over een steile leercurve

Trakstar prijzen

Prijzen op maat

Trakstar beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

Welke is de allerbeste software voor arbeidsenquêtes?

Hoewel elke optie iets unieks biedt, combineert de beginnersvriendelijke tool van ClickUp projectbeheer, het maken, verzenden en analyseren van enquêtes, integreert het met uw bestaande workflows en vergemakkelijkt het naadloze samenwerking.

De kant-en-klare feedbackenquête- en vragenlijstsjablonen besparen u het zware werk van het creëren van aantrekkelijke enquêtes vanaf nul, terwijl de automatiseringsopties u helpen uw workflows aan te passen. Meld u gratis aan bij ClickUp om minder tijd te besteden aan het maken van interactieve enquêtes en meer tijd aan het analyseren van de reacties en het opbouwen van een betrokken werkomgeving.