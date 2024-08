Effectieve feedbackvoorbeelden voor werknemers om objectieve input te geven en het moreel op te krikken

Feedback geven aan je werknemers is een van de beste manieren om hun ontwikkeling te stimuleren, hen te wijzen op hun sterke punten en hen te motiveren om zo nodig corrigerende maatregelen te nemen. Tegelijkertijd kan het voelen als het meest ongemakkelijke ding in de wereld, vooral als je negatieve feedback hebt. 🫣

Echte leiders erkennen dat het geven van constructieve feedback of het stimuleren van een positieve feedbackcultuur werknemers helpt om hun prestaties te verbeteren en hun vaardigheden aan te scherpen voor toekomstige projecten.

In dit artikel bespreken we het belang van zinvolle feedback voor de ontwikkeling van werknemers. We geven ook een aantal voorbeelden van positieve en constructieve feedback aan werknemers om je te helpen verschillende situaties aan te pakken zonder je ongemakkelijk te voelen.

Waarom is werknemersfeedback belangrijk?

Het regelmatig geven van feedback aan uw werknemers kan een spelbreker zijn, vooral als dit met de juiste intentie en op tijd gebeurt. Hier zijn enkele voordelen waarop u kunt bouwen:

Houdt werknemers op het juiste spoor : Een gezonde feedbackcultuur zorgt ervoor dat uw werknemers streven naar vergaderingdoelen van teams en begrijpen hoe ze bijdragen aan het grote geheel

: Een gezonde feedbackcultuur zorgt ervoor dat uw werknemers streven naar vergaderingdoelen van teams en begrijpen hoe ze bijdragen aan het grote geheel Laat zien dat je om ze geeft : Het geven van positieve feedback, en zelfs negatieve als die op een doordachte manier wordt gegeven, kan werknemers helpen zich gezien en gewaardeerd te voelen in een positieve werkomgeving

: Het geven van positieve feedback, en zelfs negatieve als die op een doordachte manier wordt gegeven, kan werknemers helpen zich gezien en gewaardeerd te voelen in een positieve werkomgeving Verbetert de bedrijfsresultaten: Door werknemers in de juiste richting te sturen, zorg je ervoor dat ze doen wat ze moeten doen, wat resulteert in optimale resultatenresource management en betere projectprestatiesBevordert leren uw inzet en positieve houding

Als je bedrijf te maken had met een bijzonder drukke periode en je werknemer had veel op zijn bordje, maar slaagde erin alles zonder haperingen af te handelen, dan is dit uitstekende feedback om te geven.

voorbeeld #3

uw consistentie is prijzenswaardig. De manier waarop je omgaat met klantenrelaties en vergaderingen voor teams is indrukwekkend, en ik kan zien hoeveel je in je werk investeert._

Dit is een oprechte manier om een werknemer te prijzen die constant op hoog niveau presteert.

voorbeeld #4

ik wilde even zeggen dat je het de laatste tijd geweldig hebt gedaan! Dankzij jouw creativiteit en out-of-the-box denken hebben we constante kwaliteit geleverd en onze klanten tevreden gehouden. Je bent enorm vooruitgegaan sinds je begon en ik ben erg trots op je._

Deze feedback is een fantastische manier om een moreel oppepper te geven aan relatief nieuwe werknemers die veel potentieel en toewijding tonen om te werken. 🔥

voorbeeld #5

omdat Mary niet op kantoor was, nam jij het over en leidde je het hele team naar het voltooien van het project met succes! Ik ben erg onder de indruk van je leiderschapskwaliteiten en denk dat je goed zou gedijen in een leidinggevende positie. Als je het ermee eens bent, kunnen we de mogelijkheden bespreken!

Een uitstekende manier om de specifieke vaardigheden of talenten van een werknemer te prijzen - in dit geval leiderschap - is om hun betrouwbaarheid in een crisis te benadrukken en de optie van een promotie voor te stellen.

voorbeeld #6

je hebt de vanochtend goed afgehandeld klantenvergadering als een echte professional! We hebben een krappe deadline en de client was gestrest, maar jij wist het conflict te beslechten en de zaak op te lossen. Je communicatieve vaardigheden hebben echt de dag gered!

Dit soort feedback prijst het vermogen van een werknemer om te onderhandelen en conflicten op te lossen.

voorbeeld #7

ik wilde iedereen bedanken voor het fantastische werk dit kwartaal! Jullie hebben de afgelopen drie maanden een aantal complexe projecten afgehandeld en absoluut goed werk geleverd. Het teamwerk dat jullie hebben laten zien is bewonderenswaardig._

Dit is gepaste feedback om je dankbaarheid uit te drukken naar het hele team.

voorbeeld #8

sinds uw laatste functioneringsgesprek bent u enorm vooruitgegaan. Uw enthousiasme, positieve instelling en toewijding blijven niet onopgemerkt! Ik ben dankbaar dat je deel uitmaakt van dit team. Ik kan niet wachten om je samen met ons te zien groeien._

Het is een handige manier om de verbetering van een werknemer te erkennen en hem of haar te motiveren om door te gaan.

voorbeeld #9

je bent hier al een hele tijd, maar ik ben nog steeds even onder de indruk van de moeite die je in elk project steekt. Je bent een uitstekend voorbeeld voor je leden van het team en ik ben blij dat ik je aan boord heb

Deze feedback laat een werknemer die al lang in dienst is zien dat je zijn of haar werkethiek waardeert en niet als vanzelfsprekend beschouwt.

voorbeeld #10

ik vond je presentatie over de nieuwe marketingcampagne geweldig! Het was duidelijk, direct en boeiend en ik zou je graag vaker willen zien presenteren._

Het benadrukt dat je graag ziet dat je werknemer uit zijn comfortzone stapt om zijn sterke punten te laten zien.

10 voorbeelden van constructieve feedback aan werknemers

Negatieve feedback of opbouwende kritiek geven is een lastige zaak - u wilt uw werknemers in de juiste richting sturen, niet dat ze zich gedemotiveerd, beschaamd of gestrest voelen. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig te zijn met uw woordkeuzes en timing.

Veel managers gebruiken hier graag de feedback sandwich benadering- dit houdt in dat je opbouwende kritiek opvangt met wat positieve feedback om het gesprek in evenwicht te brengen. Hier zijn 10 voorbeelden van verschillende situaties waarin je constructieve feedback kunt geven of negatief gedrag kunt corrigeren.

voorbeeld #1

uw onkostendeclaraties zijn volledig en goed georganiseerd. Ik zou graag zien dat je er meer grafieken en grafieken in opneemt om de informatie die je doorgeeft beter te presenteren._

Deze feedback laat zien dat je de inspanningen van je werknemer waardeert en stuurt hem of haar voorzichtig in de richting van de verwachte vereisten.

voorbeeld #2

je jongleert met meerdere complexe projecten en dat waardeer ik! Toch zou het een goed idee zijn om je altijd te concentreren op de Taken met de grootste impact. Op die manier kun je je bezighouden met de meest dringende taken of taken met een hoge prioriteit zonder overweldigd te worden

Dit is een goede manier om een duidelijk gestresste werknemer aan te moedigen om zijn prioriteitsvaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren en op de juiste koers te blijven.

voorbeeld #3

ik wil het met je hebben over de vergadering van gisteren. Je mag het oneens zijn met je collega's, maar het is niet goed om je mening aan anderen op te dringen. Overweeg de volgende keer een meer coöperatieve aanpak en accepteer de meningen van je team, zelfs als ze niet allemaal positief zijn

Het voorbeeld laat zien hoe je werknemers kunt aanmoedigen om negatief gedrag ten opzichte van collega's te vermijden en in de toekomst beter te communiceren.

voorbeeld #4

ik heb gemerkt dat je de laatste weken niet zo betrokken bent bij je werk. Is er iets aan de hand? Hoe kan ik je ondersteunen en aanmoedigen om je motivatie terug te krijgen?

Dit is de meest diplomatieke manier om een werknemer te benaderen wiens prestaties zijn afgenomen. Houd een empathische toon aan in het volgende gesprek en luister actief naar wat er aan de hand is oorzaak van het probleem te identificeren .

voorbeeld #5

uw onderzoek en projectmanagement _vaardigheden zijn bewonderenswaardig. Dat gezegd hebbende, denk ik dat je baat zou hebben bij het werken aan je samenwerkingsvaardigheden om je potentieel te maximaliseren.

Deze feedback erkent de bestaande vaardigheden van je werknemer en stuurt hem zachtjes in de richting van gebieden die verbetering kunnen gebruiken.

voorbeeld #6

ik heb gemerkt dat je de afgelopen maand een paar deadlines niet hebt kunnen halen. Aangezien dit gevolgen heeft voor het hele bedrijf, wil ik je vragen wat er gebeurd is en of er een probleem is waaraan we moeten werken. Laat me weten hoe ik kan helpen

De feedback behandelt het twijfelachtige tijdmanagement van uw werknemer op een ondersteunende manier, wat mogelijk kan helpen bij het blootleggen van een aantal problemen knelpunten in het proces binnen het team.

voorbeeld #7

uw analyserapport bevat nogal wat fouten. Fouten maken hoort bij elke baan, maar ik denk dat het belangrijk is om ze te erkennen en ervoor te zorgen dat we ze in de toekomst niet herhalen. Ik wil graag weten wat er fout is gegaan, zodat de andere leden van het team kunnen leren van deze hik._

Dit is een effectieve manier om de fouten van een werknemer aan te pakken en er een voor-het-grotere-goed draai aan te geven.

voorbeeld #8

we moeten praten over je gedrag tijdens de vergadering van het team van vorige week. Hoewel het gratis is om je mening en houding hartstochtelijk te uiten, tolereren we geen onbeleefdheid. Gelieve de volgende keer een meer gepaste manier te zoeken om uw meningsverschil met anderen te uiten

Deze feedback legt de vinger op het problematische gedrag van uw werknemer, versterkt de waarden van de organisatie en geeft aan dat u een respectloze houding niet tolereert.

voorbeeld #9

ik weet dat je het druk hebt en ik waardeer je inzet, maar je hebt de afgelopen maand verschillende belangrijke Taken overgeslagen. Om er zeker van te zijn dat er niets tussenkomt, raad ik je aan om nog te doen lijsten, planning apps, of een ander handig hulpmiddel te gebruiken om je taken te noteren en er bovenop te blijven zitten._

Hier ga je in op het gebrek aan een bepaalde vaardigheid van de werknemer en omdat je concrete oplossingen biedt, komt het geheel volwassen en ondersteunend over.

voorbeeld #10

je werkt hier nu twee maanden en ik vind dat je je goed aanpast. Het enige waar ik me zorgen over maak is je gebrek aan deelname aan vergaderingen. Wees niet bang om je mening te geven - we waarderen je mening en willen graag horen wat je denkt._

Deze bemoedigende feedback kan nieuwe werknemers helpen zich op hun gemak te voelen op de nieuwe werkplek en zich niet onzichtbaar te voelen.

Effectieve feedbackcycli voor werknemers uitvoeren met ClickUp

Veel supervisors geven de voorkeur aan het geven van feedback aan werknemers via live één-op-één vergaderingen. Het is echter mogelijk dat deze vergaderingen niet haalbaar zijn voor afgelegen of grote teams. Of u hebt misschien niet genoeg tijd om individuele vergaderingen in te plannen.

Als je een verrijkende feedbackcultuur wilt creëren, is een all-in-one productiviteitsplatform Zoals ClickUp kan een levensredder zijn. Het biedt functies die het hele feedbackproces ondersteunen en de prestaties van werknemers na verloop van tijd helpen verbeteren! 💝

Documenteer uw feedback met ClickUp Docs

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Docs-Collaborative-space-with-sidebars-1400x934.png ClickUp 3.0 Documenten Samenwerkingsruimte met zijbalken /%img/

Gebruik ClickUp Docs om feedback te geven aan uw werknemers in schriftelijke vorm

Als u werknemers feedback op schrift wilt geven, is er geen betere optie dan ClickUp Documenten ! Met deze functie kunt u documenten maken, bewerken, delen en opslaan, inclusief feedback van werknemers en prestatiebeoordelingen .

Aangezien ClickUp Docs realtime bewerking ondersteunt, kunt u relevante managers toevoegen aan uw feedbackdocument en samenwerken om een uitgebreid overzicht van de prestaties van een werknemer te creëren. Elke persoon krijgt een cursor met zijn naam erboven, zodat de werkstroom van meningen transparant is.

Dankzij de indrukwekkende aanpassingsopties kun je afbeeldingen en bestanden toevoegen aan je documenten, tabellen en lijsten maken en zelfs je Docs verbinden met workflows om uitgebreide feedbackrapporten te maken. Misschien wilt u mappen maken voor het centraliseren van feedback van werknemers per werkruimte of afdeling.

Zodra u het document hebt Voltooid, kunt u het delen met uw werknemer of het bewaren als referentie tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken.

Schrijf tactvolle feedback met ClickUp AI

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI-1.gif ClickUp AI /%img/

De AI gebruiken schrijfassistent in ClickUp om feedback van werknemers te genereren, ideeën te brainstormen, e-mails samen te stellen en meer

Is het tijdrovend om formele feedback over werknemers te schrijven? Geen probleem- ClickUp AI schiet te hulp! 🦸

ClickUp AI is een AI-gebaseerde schrijfassistent die in ClickUp woont en geschreven content kan genereren zoals projecten abonnementen e-mails, agenda's van vergaderingen presentaties en testabonnementen met eenvoudige aanwijzingen.

De tool kan de dag redden wanneer je moeite hebt om de juiste toon te treffen voor het geven van feedback. Vraag ClickUp AI om:

De toon van je constructieve feedback te controleren en aan te passen

De grammatica en structuur te corrigeren voor meer duidelijkheid

Rapporten van eerdere medewerkers samen te vatten om snel context te hebben tijdens het schrijven van feedback

Goed geformatteerde feedback te genereren op basis van aangeleverde gespreksonderwerpen

Maak gebruik van informele feedback met de weergave ClickUp chatten

Voeg leden van een team toe aan discussies en werk samen met ClickUp Chat in één ruimte en voorkom dat u van de ene software naar de andere moet gaan

Feedback geven hoeft niet altijd formeel te zijn. Als de bedrijfscultuur het toelaat, kunt u een informeel feedbackgesprek voeren met uw werknemers via chatten. Gebruik in dat geval de Weergave ClickUp chatten .

Met deze weergave kunt u in realtime met uw werknemers communiceren en workflows beheren via threads zonder tussen verschillende apps en platforms te hoeven springen. Kies de persoon of personen met wie je wilt chatten en typ gewoon informele feedback. Het kan een lichte oppeppende tekst zijn of een lieve herinnering om een probleem op te lossen. Voeg afbeeldingen, video's en zelfs spreadsheets toe om meer details te geven.

Naast het stroomlijnen van de communicatie met uw werknemers, kunt u met de weergave ClickUp chatten ook het volgende toewijzen action items aan het gesprek, de instelling voor vervolgopdrachten na de feedback.

Voeg leden van je team toe aan je gesprekken door ze simpelweg te vermelden @ en verken nieuwe dimensies van real-time samenwerking en transparant communicatie op de werkplek .

ClickUp opmerkingen en Redactie gebruiken

Zorg ervoor dat uw opmerkingen worden gezien door opmerkingen rechtstreeks aan gebruikers toe te wijzen in Taken, en krijg een snelle weergave van de toegewezen opmerkingen in een Checklist

Als u snel feedback wilt geven aan een werknemer, dan is ClickUp commentaar de juiste manier! Laten we zeggen dat een lid van het team uitstekend werk heeft geleverd met een specifieke taak en u wilt hem daarvoor prijzen - alles wat u hoeft te doen is een ClickUp-commentaar toe te wijzen aan de taak, de persoon te vermelden aan wie u de feedback wilt geven en iets te schrijven als: Amazing job!

U kunt emoji's toevoegen als ze voor uw team werken. 😇

Een andere opmerkelijke functie is de Functie Redactie ideaal voor het geven van feedback op bestanden zoals PNG, GIF, JPEG, WEBP, video en PDF.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Image-Redactie-and-Annotations-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Eenvoudige Redactie en Annotaties van Afbeeldingen /%img/

Werk eenvoudig samen met teamleden en geef feedback op bestanden met de functies voor aantekeningen, proefafdrukken en commentaar in ClickUp 3.0

Ontdek ClickUp sjablonen om tijd te besparen

Wilt u uitgebreide feedback geven aan uw werknemers, maar heeft u niet genoeg tijd om het helemaal opnieuw te schrijven? ClickUp sjablonen helpen u! 🦸

Er zijn 1.000+ sjablonen met kant-en-klare functies om tijd te besparen, procedures te standaardiseren en waardevolle input te geven aan je teamleden. Voor feedback van medewerkers raden we aan om te kijken naar sjablonen voor functioneringsgesprekken -vind je verschillende opties om de prestaties en werktevredenheid van je werknemers te documenteren. Voorbeeld ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon biedt een kleurrijke layout om de vibe met nieuwe aanwervingen te controleren.

Gebruik dit ClickUp sjabloon om toekomstige check-ins met nieuwe werknemers te plannen

Profiteer van ClickUp integraties

Werkt u op afstand, maar wilt u geen schriftelijke feedback geven aan uw werknemers? Dan zult u het geweldig vinden dat ClickUp integreert met meer dan 1.000 platforms waaronder apps voor video vergaderingen zoals Zoom .

Start een vergadering met Zoom rechtstreeks vanuit ClickUp om live met uw leden van het team te chatten. Na de vergadering kunt u de opnamelinks in uw taken weergeven om een samenvatting te maken en informatie te centraliseren.

Feedback ontvangen met ClickUp

Feedback is een tweerichtingsverkeer. Naast het geven van feedback aan uw werknemers, moet u hen ook aanmoedigen om de waarheid te zeggen over het werken bij uw bedrijf. De input van werknemers helpt u het standpunt van uw team te begrijpen, problemen op de werkvloer te identificeren, een gezonde en prettige werkomgeving te bevorderen en uw leiderschapskwaliteiten te verbeteren.

U kunt feedback uitwisselen met uw werknemers via een aantal opties die we hierboven hebben besproken, zoals ClickUp Docs en commentaren. Maar er zijn ook stellaire tools die perfect zijn voor deze situaties- ClickUp Formulieren en sjablonen voor feedbackformulieren .

Maak diepgaande formulieren binnen ClickUp 3.0 met drag-and-drop mogelijkheden om velden in te voegen en voorwaardelijke logica toe te voegen om betere feedback te verzamelen

Formulieren aanpassen en verspreiden onder uw teamleden voor onderzoeken naar de betrokkenheid van werknemers. Een formulier maken is supergemakkelijk - kies uit verschillende formulieren Taak en Aangepaste velden aan de linkerkant van het scherm om de perfecte combinatie te maken. Dankzij het drag-and-drop ontwerp maak je in een handomdraai formulieren van hoge kwaliteit.

Stuur het definitieve formulier naar uw team en vraag hen het in te vullen. ClickUp analyseert onmiddellijk de verzamelde antwoorden en zet ze om in traceerbare Taken. 🥳

Leer hoe_ verbind met werknemers met bijeenkomsten overslaan !

Voorbeelden van werknemersfeedback implementeren met ClickUp

De voorbeelden in de lijst met feedbackvoorbeelden voor werknemers moeten u helpen om u voor te bereiden op verschillende communicatiescenario's in de werkruimte.

Als u hulp nodig heeft bij het geven en afhandelen van feedback, kan ClickUp u de helpende hand bieden. 🤝

Dankzij de AI-functies kunt u duidelijke communicatie, transparantie en samenwerking binnen uw team bevorderen en ieders werk in de gaten houden. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog gratis aan en optimaliseer uw feedbackproces. 💗