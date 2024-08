Klantonderzoeksvragen om uw markt- en productpotentieel volledig te begrijpen

Stel dat je een boom wilt planten. Dan doe je dat toch niet op het eerste stuk land dat je tegenkomt?

Je doet eerst onderzoek - zoek vruchtbare en goed gedraineerde grond en zoek een locatie die optimaal zonlicht garandeert. Dat is de enige manier om er zeker van te zijn dat je planten vruchten afwerpen. 🍎

Op dezelfde manier zou je geen product maken zonder te onderzoeken op welke klantbehoeften je moet targetten. Klant- of productonderzoek is essentieel als je wilt dat je product vruchten afwerpt, d.w.z. waarde biedt aan potentiële klanten en financieel en marktsucces oplevert.

Als productmanager kan de manier waarop je je klantonderzoeksgesprekken aanpakt je naar de juiste zakelijke beslissingen leiden. U moet de juiste vragen stellen om informatie te krijgen die cruciaal genoeg is om uw product vorm te geven.

In dit artikel delen we onze go-to klantonderzoeksvragen om nieuwe producten te maken of bestaande oplossingen aan te passen. U vindt ook tips en hulpmiddelen om uw ontdekkingsproces effectief en efficiënt te maken.

Wat zijn klantonderzoeksvragen?

Klantonderzoeksvragen zijn vragen die u stelt aan

klanten of clients

om hun behoeften te ontdekken en te begrijpen - vooral de behoeften waaraan nog niet is voldaan. Elke onvervulde behoefte wordt een pijnpunt genoemd.

De pijnpunten helpen productteams om hun veronderstellingen over de markt te verifiëren, het profiel van de early adopters van het product in te schatten en zich te concentreren op het ontwikkelen van iets dat zowel nuttig is als goed ontvangen wordt. 💗

Ontdekking van de klant: Concept en proces

Customer Discovery is het proces waarbij u uw target klanten leert kennen zodat u een product kunt bouwen dat hen het beste bedient, betrokkenheid stimuleert en goed verkoopt.

Meestal begint het proces met het aanmaken van een

gebruiker persona

een specifieke demografische groep en hun relevante functionele en psychologische behoeften. Vervolgens gebruik je ontdekkingsvragen om informatie te verzamelen van echte kopers en verfijn je de persona terwijl je bezig bent. In de meeste gevallen worden de gegevens gedeeld met teams van ontwikkelaars die aan het product werken.

Het ontdekkingsproces stopt niet bij de

productlancering

omdat de behoeften van de klant na verloop van tijd veranderen. U moet

analysetools gebruiken om realtime inzichten te verzamelen

in klantgedrag en het product hierop aan te passen om

uw klanten te behouden

.

Tip: Gebruik gratis ClickUp sjablonen om uw klant- of productieprocessen te vereenvoudigen. Van

productstrategie

naar

persoonlijke sjablonen gebruiker

vindt u 1000+ voorgestructureerde documenten met ingebouwde functies voor gegevensbeheer om uw werkstromen snel bij te houden.

Als voorbeeld kunt u de

[ClickUp Klantcontact formulier sjabloon](https://clickup.com/templates/customer-contact-form-t-182377072 GEBRUIKEN)

om reacties te verzamelen en te organiseren van

marktonderzoek

en enquêtes op één plek.

Gebruik het ClickUp Klantcontactformulier sjabloon om formattering te verkrijgen over pijnpunten en eisen van klanten

Relatie tussen klant- en productontdekking

Klant- en productonderzoek zijn nauw met elkaar verbonden concepten, maar hebben verschillende doelen.

Terwijl het doel van klantonderzoek is om de onvervulde behoeften van uw target demografie te begrijpen, gaat productonderzoek over het identificeren van het product dat aan deze behoeften voldoet. Het zoomt ook in op het hoe, de methoden die je moet gebruiken om het product te ontwikkelen of aan te passen en het relevant te houden.

Gebruikelijke methoden om klanten te ontdekken

U kunt

klantinzichten

op vele manieren:

Direct van klanten : Houd de problemen van klanten bij door:

Het houden van live klantinterviews met individuen en focusgroepen Verdelen feedback formulieren online om een breder publiek te bereiken Social listening gebruiken om online discussies over uw product te volgen

: Houd de problemen van klanten bij door: Via interne ontdekking : Vraag om inzichten van uw verkoopteams en vertegenwoordigers van de klantenservice die dagelijks contact hebben met klanten

: Vraag om inzichten van uw verkoopteams en vertegenwoordigers van de klantenservice die dagelijks contact hebben met klanten Door middel van productanalyse : Veel tools voor productbeheer bevatten functies zoals opnames van sessies en heatmaps om u te helpen bij het visualiseren van klanttrajecten gebruikspatronen kunt bijhouden en probleemgebieden kunt opsporen

: Veel tools voor productbeheer bevatten functies zoals opnames van sessies en heatmaps om u te helpen bij het visualiseren van klanttrajecten gebruikspatronen kunt bijhouden en probleemgebieden kunt opsporen Door concurrenten te analyseren en industrietrends: Zoek uit wat uw belangrijkste concurrenten en marktleiders doen en waarom. Streef ernaar dezelfde (of meer) waarde te bieden en bedenk manieren om te profiteren van hun zwakke punten

Expert Klantonderzoeksvragen om te stellen

In de volgende vier hoofdstukken stellen we een aantal door experts aanbevolen vragen voor die je aan potentiële klanten kunt stellen (persoonlijk of online) om hun pijnpunten beter te begrijpen. Je kunt de vragen aanpassen zodat ze werken voor jouw specifieke product of demografie.

1. Vragen met betrekking tot de pijnpunten, rollen en dagelijkse taken van de klant

Stel deze open vragen om te zien hoe uw product nuttig kan zijn voor de klant:

Wat is uw huidige functie en wat zijn uw essentiële Taken?: Het antwoord op deze kritische vraag zal richting geven aan het ontwerp en de ontwikkeling van uw product ontwikkeling van uw product . Het onthult de context waarin het product het meest gebruikt zal worden

Het antwoord op deze kritische vraag zal richting geven aan het ontwerp en de ontwikkeling van uw product ontwikkeling van uw product . Het onthult de context waarin het product het meest gebruikt zal worden Wat zijn uw grootste pijnpunten op dit moment?: De huidige worstelingen van de klant laten zien waar bestaande producten tekortschieten. Uw product zou idealiter deze specifieke problemen moeten oplossen

De huidige worstelingen van de klant laten zien waar bestaande producten tekortschieten. Uw product zou idealiter deze specifieke problemen moeten oplossen Wat zijn de grootste uitdagingen die u tegenkomt als u uw werk probeert te doen?: Hoewel vergelijkbaar met de vorige vraag, kan deze vraag problemen aan het licht brengen die niet meteen duidelijk zijn, zodat u goed afgeronde oplossingen kunt creëren

2. Vragen met betrekking tot bestaande oplossingen

Stel de volgende vragen om inzicht te krijgen in de producten waarmee u concurreert:

Welke tools gebruikt u momenteel om problemen op te lossen die specifiek zijn voor uw werk: Met deze vraag kunt u uw grootste concurrenten identificeren. Je doel is om de bestaande tools aan te vullen of ze te overtreffen door een meer optimale oplossing te bieden

Met deze vraag kunt u uw grootste concurrenten identificeren. Je doel is om de bestaande tools aan te vullen of ze te overtreffen door een meer optimale oplossing te bieden Wat bevalt je niet aan de oplossingen die je hebt geprobeerd?: Het antwoord op deze vraag zal de tekortkomingen van je concurrenten aanwijzen. Je weet dan voor welke fouten je moet oppassen en op welke opportunistische nieuwe functies je moet letten wanneer het ontwerpen van je product

Tip: Hoe bouw je een superieur product? Gebruik de

ClickUp sjabloon voor het bijhouden van concurrenten

om de producten, functies en prijzen van uw concurrenten bij te houden.

3. Vragen met betrekking tot het perspectief van de gebruiker van uw product

Zodra uw product klaar is voor proefversies, kunt u de onderstaande vragen gebruiken om de eerste feedback te verzamelen:

**Intuïtiviteit en toegankelijkheid zijn de eerste criteria die gebruikers zullen beoordelen. Als uw product niet gebruiksvriendelijk is, zullen meer gebruikers worden ontmoedigd om het te ontdekken, ongeacht het aantal of de kwaliteit van de functies

Zijn er nieuwe functies die u graag in dit product zou willen hebben?: Deze vraag laat zien welke functies u misschien over het hoofd hebt gezien of welke u er nog aan toe zou moeten voegen

Deze vraag laat zien welke functies u misschien over het hoofd hebt gezien of welke u er nog aan toe zou moeten voegen Als u iets aan dit product zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?: Vraag welke functies klanten of een bepaald klantensegment willen aanpassen en maak een aantekening van de reden voor het ongemak

4. Vragen om andere waardevolle inzichten te krijgen

Gebruik de volgende vragen om meer gedetailleerde feedback over uw product te krijgen:

Hoe waarschijnlijk is het dat u dit product aanbeveelt aan een collega of vriend?: Met deze vraag kunt u de tevredenheid van de gebruiker kwantificeren

Met deze vraag kunt u de tevredenheid van de gebruiker kwantificeren Did you tried any alternative solutions before this product?: Begrijp wat uw product onderscheidt van andere en waarom de gebruiker overstapte. Het onthult ook de criteria van een gemiddelde gebruiker voor het evalueren van producten in die branche

Begrijp wat uw product onderscheidt van andere en waarom de gebruiker overstapte. Het onthult ook de criteria van een gemiddelde gebruiker voor het evalueren van producten in die branche Zijn er functies die u niet gebruikt?:_ Hoewel uw product uitgebreid moet zijn, moet het ook eenvoudig zijn. Als een functie geen waarde toevoegt, moet u deze herzien of verwijderen. Wees echter voorzichtig. Soms ligt de oorzaak van het probleem niet bij de functie zelf, maar bij de toepassing ervan. In dat geval kun je nieuwe gebruikers van het product beter helpen

Hoewel uw product uitgebreid moet zijn, moet het ook eenvoudig zijn. Als een functie geen waarde toevoegt, moet u deze herzien of verwijderen. Wees echter voorzichtig. Soms ligt de oorzaak van het probleem niet bij de functie zelf, maar bij de toepassing ervan. In dat geval kun je nieuwe gebruikers van het product beter helpen Is er iets waardoor je zou kunnen stoppen met het gebruiken van het product?: Deze vraag is waardevol omdat het rode vlaggen aanwijst waar je op moet letten. Zo kunt u potentiële problemen opsporen en aanpakken voordat ze zich voordoen

Wanneer klantonderzoeksgesprekken voeren

Klantonderzoeksvragen zouden idealiter gedurende de hele levenscyclus van productontwikkeling gesteld moeten worden. Omdat de markt dynamisch is en veel onvoorziene variabelen de voorkeuren van klanten kunnen beïnvloeden, is het cruciaal om voortdurend hun mening te peilen en te bepalen wat hun wensen zijn

inspanningen voor productverbetering te initiëren

.

In de pre-launch fase, stel je hypotheses op over de behoeften van je target klanten-de klantonderzoek interviewvragen die we eerder hebben besproken dienen om je hypotheses te testen.

Als je eenmaal weet waarop je je moet richten bij het ontwerpen van je product, ga dan verder met prototypen. Vraag opnieuw de mening van de klant wanneer u een vroege versie van het product maakt. Dit proces stelt u in staat om te begrijpen of het product hun problemen oplost en er goed uitziet en goed aanvoelt.

Na de lancering is het doel van deze vragen om richtlijnen te geven voor productoptimalisatie en -beheer

klantensucces

. U kunt:

De functies en de gebruikerservaring verfijnen

De huidige pijnpunten aanpakken die u eerder misschien over het hoofd hebt gezien

Gebruiksuitdagingen aanpakken die zich in de tussentijd hebben voorgedaan

Een goede klantdetectie zal ook uw

segmentatieproces

. U zult in staat zijn om lucratieve gebruikerssegmenten te begrijpen om een aangepaste prijsstrategie te implementeren of meer gepersonaliseerde ervaringen te bieden.

Als je je product ontwerpt en optimaliseert met de klanten in gedachten, zorg je voor een continue product-markt fit en klanttevredenheid. Je zult ook de instelling hebben voor een effectieve

productmarketing

en zorg voor mond-tot-mondreclame. 🗣️

U kunt het verzamelen en analyseren van klantgegevens efficiënter maken met de juiste hulpmiddelen, zoals:

Met deze tools kunt u in contact komen met klanten,

interviews plannen

en voer ze uit. Hoewel persoonlijke gesprekken de voorkeur hebben voor klantinterviews, zijn deze niet altijd mogelijk. Dan is video conferencing het op één na beste alternatief. 📹

Enquêtes, formulieren en vragenlijsten

Als u grote hoeveelheden klantgegevens moet verzamelen, kunt u dat online doen via hulpmiddelen voor enquêtes en vragenlijsten of uw vragenlijsten verdelen op gebeurtenissen in de sector.

Met hulpmiddelen voor het luisteren naar sociale media kunt u sociale-mediakanalen controleren op vermeldingen van uw product of bedrijf, de publieke perceptie peilen en snel reageren op lof en bezorgdheid.

Bonus: Gebruik ClickUp's

sjablonen voor sociale media

om uw online campagnes te stroomlijnen. Marketingteams van merken met een grote aanwezigheid in sociale media zullen dol zijn op de ClickUp

Sjabloon voor werkstroom sociale-mediastrategie

om content te plannen en prestatiecijfers te analyseren.

Gebruik ClickUp's aanpasbare Social Media Strategy Workflow Template om belangrijke social media-gerelateerde Taken te abonneren en uit te voeren

Hulpmiddelen voor relatiebeheer (CRM)

CRM-software

dient als hub waar u alle verzamelde klantgegevens kunt opslaan en beheren, inclusief:

Contactgegevens

Aankoopgeschiedenis

Feedback van gebruikers

Klachten

Het ontdekken van klanten is een complexe en collectieve inspanning. Coördineer alle betrokken Taken in product- en marketingteams met behulp van

software voor projectmanagement

. Dergelijke hulpmiddelen helpen bij het stroomlijnen van uw ontdekkingsworkflow, houden u op schema en helpen u de voortgang bij te houden.

ClickUp: Eén hulpmiddel om ze allemaal te vervangen

Gebruik ClickUp om uw klantontdekkingsoefeningen te abonneren en alle kennis op één plaats te organiseren

In plaats van tussen al deze apps en tools te schakelen, kunt u ook gebruik maken van

ClickUp

? Het is een gratis en veelzijdige werkoplossing voor zowel project- als productmanagers!

ClickUp kan helpen bij productbeheer

en klanten ontdekken tijdens de hele levenscyclus van het product, van de eerste fase van het idee tot na de lancering. 🌸

Gebruik

ClickUp-taak

om het werk van de verschillende onderzoeks- en marketingafdelingen te abonneren en te coördineren. ClickUp biedt ook verschillende ingebouwde communicatietools, zoals de

Weergave chatten

en

vermeldingen

om een duidelijk begrip van de werkstromen van teams te bevorderen.

U kunt kiezen tussen

15+ weergaven

om je werkruimte aan te passen. Gebruik bijvoorbeeld de

Weergave van het bord

om uw ontdekkingsinspanningen over productfasen heen te plannen of gebruik de

Weergave kalender

om 1-1 klanteninterviews te plannen.

Met

ClickUp formulieren

kunt u in een paar klikken aangepaste klantenfeedbackenquêtes maken en ze verdelen over verschillende kanalen. Als u niet vanaf nul wilt beginnen, gebruik dan een van ClickUp's vele

sjablonen voor vragenlijsten

om aan de slag te gaan. ClickUp kan reacties automatisch omzetten in Taken-volg ze in de

Tabel weergave

en houd functies waar veel vraag naar is of veel voorkomende problemen van gebruikers in de gaten.

Met ClickUp Forms kunt u de perfecte enquêtes maken om input van klanten over het product te verzamelen

ClickUp CRM om op één lijn te blijven met de doelen voor klanttevredenheid

ClickUp's CRM-suite

helpt u bij het beheren van klantinformatie, verkooppijplijnen en bestellingen en het onderhouden van sterkere relaties met klanten.

Om te beginnen kunt u al uw klantgegevens en productstrategieën organiseren met

ClickUp Documenten

. Creëer en verfijn klantpersona's onmiddellijk dankzij de

AI-assistent

-ClickUp Brain. Gebruik kant-en-klare prompts om de tool te vragen om te genereren:

Ideale persona's voor gebruikers

Onderzoeksstudies

Verhalen van gebruikers

Vragen over productontdekking

Content briefings

Je kunt ook brainstormen met de tool en ideeën genereren voor productoptimalisatie! 💡

ClickUp AI kan u tijd en moeite besparen door in uw plaats persona's van klanten, productvereisten en andere documenten te genereren

Moet je user journeys visualiseren met je team?

ClickUp Whiteboards

stelt u in staat om klanttrajecten in kaart te brengen op een eenvoudig te gebruiken, drag-and-drop canvas. Gebruik de functie samen met uw teamleiders om knelpunten te identificeren en proactief verbeteringen te strategiseren.

Maak aantrekkelijke kaarten van het klanttraject en plan de volgende stappen met uw teamgenoten met behulp van ClickUp Whiteboards

U kunt ook doelen stellen voor de productlancering en deze bijhouden op een aangepaste website

ClickUp Dashboard

-gebruik 50+ kaarten om alle klant- en productgegevens in één oogopslag weer te geven.

Stel uw ideale ClickUp Dashboard samen en volg voortgang, prestaties en klantanalyses in één oogopslag

Het beste aan ClickUp is dat het integreert met meer dan 1000 tools, waaronder providers van e-mail en software voor vergaderingen, zodat al uw apps vanaf één plek toegankelijk zijn.

Do's en Don'ts van Customer Discovery

Volg de onderstaande tips om het meeste uit uw klantonderzoek te halen.

NOG TE DOEN: Bereid alles voor en documenteer het

Houd een duidelijk doel voor ogen wanneer u klanten benadert om zoveel mogelijk over hen te weten te komen. Stel de lijst met vragen zorgvuldig op en houd je eraan om te voorkomen dat je hun tijd verspilt. ⌚

Noteer tijdens het gesprek alle relevante opmerkingen. Organiseer de kennis zorgvuldig zodat je er later gemakkelijk bij kunt.

NOG TE DOEN: Maak er een vriendelijk gesprek van

Wees vriendelijk als u klanten persoonlijk interviewt. Glimlach en verbreek de initiële spanning met een praatje. Hoewel je er met een specifieke intentie aan begint, mag het gesprek voor de klant niet aanvoelen als een ondervraging. Op die manier zal de potentiële klant eerder bereid zijn om zich open te stellen en waardevolle inzichten te geven. 🤝

DON'T: Bang zijn voor afwijzing

Negatieve geluiden horen over je productidee doet pijn, maar luister aandachtig naar de problemen van de klant als hij klaagt.

Bekijk het zo: als uw veronderstellingen fout waren, is het beter om het nieuws in de vroege fase te horen terwijl u nog geen aanzienlijke hoeveelheid tijd, geld en moeite hebt geïnvesteerd in de ontwikkeling van het product en in de ontwikkeling van de klant marketingcampagnes .

NIET: Onthul te veel tijdens het gesprek

Vertel niet te veel over de bedoeling van het gesprek. Bijvoorbeeld: Onze productmanagers zullen uw antwoorden gebruiken om een nieuwe app te ontwikkelen.

Te veel informatie kan ervoor zorgen dat de klant zich bezwaard en ongemakkelijk voelt, waardoor hij kan weigeren om zijn eerlijke gedachten te delen.

Ontdek snel klanten en producten met ClickUp

Het ontdekken van klanten is een cruciale stap bij het bouwen en optimaliseren van producten. Als uw besluitvorming op bewijs is gebaseerd, zullen uw product en uw business meer kans maken om te bloeien. 🌟

Met tools zoals ClickUp kan klantonderzoek niet alleen vruchtbaar maar ook gestroomlijnd zijn.

Ontvang de gratis oplossing vandaag nog

en begin in een mum van tijd met het ontsluiten van klantinzichten.