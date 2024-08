10 Beste Enquête Analyse Software in 2024

Enquêtes zijn geweldig om inzicht te krijgen in de stemming onder klanten, marktonderzoek te doen, of de werktevredenheid van uw team te controleren .

Maar het uitvoeren van de enquête is nog maar het begin. De echte uitdaging is om in de ongestructureerde gegevens te duiken en er bruikbare inzichten uit te halen.

Toen het klantenbestand en de grootte van het team bij ClickUp groeide, realiseerden we ons dat we krachtige software nodig hadden om alle onderzoeksgegevens te begrijpen. Nog te doen met de hand was niet genoeg - vooral met grote hoeveelheden gegevens.

Dus gingen we op zoek naar de perfecte tool.

Na het testen van tientallen platforms voor het analyseren van enquêtegegevens, hebben we onze top 10 favorieten teruggebracht. Deze tools zijn ongelooflijk nuttig geweest voor ons team en ik hoop dat ze net zo nuttig zijn voor jou!

Wat moet u zoeken in software voor enquêteanalyse?

Dit zijn de belangrijkste functies die ik belangrijk vind in een platform voor de analyse van enquêtegegevens:

Doorbreek inzichtssilo's: De tool moet enquêtegegevens gemakkelijk te begrijpen maken voor iedereen in het team, ongeacht hun technische expertise

De tool moet enquêtegegevens gemakkelijk te begrijpen maken voor iedereen in het team, ongeacht hun technische expertise Geavanceerde analyses : Functies voor segmentatie, kruistabellen en trendanalyses zijn must-haves voor mijn werkstroom

: Functies voor segmentatie, kruistabellen en trendanalyses zijn must-haves voor mijn werkstroom Aanpassingsopties : Het is geweldig om een verscheidenheid aan grafieken, grafieken en aanpasbaredashboards voor projecten om gegevens te visualiseren zoals ik dat wil

: Het is geweldig om een verscheidenheid aan grafieken, grafieken en aanpasbaredashboards voor projecten om gegevens te visualiseren zoals ik dat wil Integratiemogelijkheden : De software moet naadloos aansluiten op de bestaande tools in mijn tech stack, zoals Excel, CRM-systeem of BI-platforms

: De software moet naadloos aansluiten op de bestaande tools in mijn tech stack, zoals Excel, CRM-systeem of BI-platforms Aanpassing van enquêtes : Met de tool moet ik complexe enquêtes kunnen maken met verschillende vraagtypen, vertakkingslogica en aanpasbare ontwerpopties

: Met de tool moet ik complexe enquêtes kunnen maken met verschillende vraagtypen, vertakkingslogica en aanpasbare ontwerpopties Ondersteuning en training: Een snelle klantenservice en uitgebreide trainingsmogelijkheden zouden een voordeel zijn. Het is geruststellend om te weten dat er hulp beschikbaar is zodat mijn team en ik het meeste uit de software kunnen halen

De 10 beste enquête-analysesoftware voor gebruik in 2024

Met de bovenstaande criteria in gedachten, zijn hier onze toppers:

1. ClickUp-Beste voor het visualiseren van enquêtegegevens

ClickUp heeft twee krachtige hulpmiddelen om het analyseproces van enquêtes te optimaliseren: de ClickUp Formulier Weergave voor het maken van aanpasbare enquêtes en de ClickUp Dashboards om de enquêtegegevens duidelijker te visualiseren.

De weergave Formulier helpt me aangepaste formulieren te maken om feedback te verzamelen van meerdere bronnen - werknemers, klanten, prospects en andere belanghebbenden. Ik kan deze feedback omzetten in traceerbare Taken in ClickUp en ze rechtstreeks aan mijn werkstroom toevoegen. Als een klant bijvoorbeeld klaagt over een bug, maak ik een taak aan voor ons ontwikkelingsteam om er met prioriteit naar te kijken.

Gebruik voorwaardelijke logica om een dynamische vragenlijst te maken met de formulierweergave van ClickUp

In de volgende stap gebruik ik ClickUp Dashboards om inzichten uit de enquêtegegevens te halen. Aangepaste kaarten, zoals kaarten met cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en kaarten met rekendiagrammen (beschikbaar in het Business-abonnement en hoger), helpen me om de Taak-gegevens te visualiseren zoals ik dat wil.

Visualiseer klantgegevens in één oogopslag met ClickUp's flexibele Dashboards

Hier is een snelle blik op welke kaarten me helpen om welke statistieken bij te houden:

Kaart type Metrisch type Kaart met cirkeldiagram Openstaande tickets per status Taken afdrukken per status Kaart met staafdiagram Trends in verkooppijplijn in de tijd Kaart met grafiek Aantal nieuwe tickets voor ondersteuning Gemiddelde oplostijd

Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit de SaaS-industrie, die sterk draait om marketing, verkoop en klantenservice. Er zijn nog veel meer kaarten om professionals uit andere bedrijfstakken te helpen, zoals financiën, kwaliteitsborging, gezondheidszorg, bouw en ga zo maar door.

Als ik specifieke informatie of inzichten nodig heb met betrekking tot de onderzoeken, gebruik ik ClickUp Brein de ingebouwde, vertrouwde ClickUp AI co-piloot. Het scant alle dashboards in mijn werkruimte en geeft me onmiddellijk een antwoord.

Krijg snel en nauwkeurig antwoord op uw query's met ClickUp Brain

ClickUp beste functies

Organiseer enquêtegegevens (zoals reacties, deelnemerinformatie en enquêtegeschiedenis) in een centrale opslagplaats

De verdeling van enquêtes automatiseren op basis van vooraf gedefinieerde criteria (demografische gegevens, eerdere interacties) en de juiste doelgroep op het juiste moment bereiken

op basis van vooraf gedefinieerde criteria (demografische gegevens, eerdere interacties) en de juiste doelgroep op het juiste moment bereiken Personaliseer enquêtecampagnes op basis van voorkeuren van deelnemers of feedbackgeschiedenis en verkrijg zinvolle reacties

of feedbackgeschiedenis en verkrijg zinvolle reacties Genereer gedetailleerde rapporten over enquêteresultaten, trends en sleutelgegevens

over enquêteresultaten, trends en sleutelgegevens Betrokkenheidsniveaus van deelnemers voor enquêtes volgen, responspercentages controleren en tijdsregistraties analyseren

ClickUp limieten

De mobiele app biedt nog niet alle functies die beschikbaar zijn in de web versie

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Ook gelezen:_ 10 Beste Dashboardsoftware (beoordelingen, functies en prijzen)

2. SurveySparrow-Beste voor CSS-aanpassing

via SurveySparrow Ik hou ervan om marketingmateriaal een eigen tintje te geven, dus ik werd meteen aangetrokken door de CSS-aanpassingen van SurveySparrow. Ik kon niet alleen gedetailleerde enquêtes maken, maar ze ook personaliseren met behulp van parameters voor contactpersonen en aangepaste variabelen.

Ik hield ook van het gemak van het delen van enquêtes - de tool gaf me de mogelijkheid om een directe webkoppeling te maken voor e-mail of sms, een scanbare QR-code te genereren of de koppeling in te sluiten als een widget op onze website om direct feedback van klanten te verzamelen.

SurveySparrow beste functies

Terugkerende enquêtes en e-mails met herinneringen automatiseren voor gedeeltelijke responders en non-responders

Enquêtes hosten vanaf een white label website

Op regelmatige tijdstippen enquêterapporten ontvangen via e-mail

Enquêtegegevens exporteren in het SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) format om gedetailleerde statistische analyses uit te voeren

SurveySparrow limieten

De tool is niet mobiel-vriendelijk

SurveySparrow prijzen

Gratis

Basis: $19 (jaarlijks gefactureerd)

$19 (jaarlijks gefactureerd) Starter: $39 (jaarlijks gefactureerd)

$39 (jaarlijks gefactureerd) Business: $79 (jaarlijks gefactureerd)

$79 (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $249 (jaarlijks gefactureerd)

$249 (jaarlijks gefactureerd) CX Basic: $199 (jaarlijks gefactureerd)

$199 (jaarlijks gefactureerd) NPS + CX Suite: Aangepaste prijzen

Prijsinformatie afkomstig van G2

SurveySparrow beoordelingen

G2: 4.4/5 (1.900+ beoordelingen)

4.4/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

3. Survicate-Beste voor productfeedbackenquêtes

via Survicate Survicate ondersteunt het aanmaken van enquêtes voor meerdere kanalen (e-mail, website, in-app, enz.), maar wat er voor mij uitsprong was de mogelijkheid om in-product enquêtes te maken.

Ons team probeerde feedback te verzamelen over specifieke functies met gebeurtenissen getriggerde enquêtes (zoals vragen over de downloadervaring nadat een gebruiker een gratis sjabloon downloadt of vragen over de importervaring nadat ze ruwe gegevens proberen te importeren van een tool van een derde partij).

Het werkte goed, moet ik zeggen. Omdat de enquête specifiek en contextueel was, konden we ook de unieke pijnpunten van onze klanten begrijpen (bijvoorbeeld problemen met importeren/exporteren voor specifieke tools).

Survicate beste functies

Branded enquêtes maken met een intuïtieve editor

Voortdurend bugrapporten verzamelen

Ontvang waarschuwingen op MS Teams/Slack en werk intern samen om terugkerende problemen op te lossen

Verbind Survicate met de bestaande tech stack met behulp van Zapier

Survicate limieten

Er is geen optie om resultaten van meerdere enquêtes samen te voegen

Survicate prijzen

Gratis

Business: $99/maand

$99/maand Schaal: $299/maand

Survicate beoordelingen

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

Ook gelezen:_ 10 beste feedbackhulpmiddelen voor klanten

4. Thematic-Beste voor analyse van chatten met LLM's

via Thematisch Hoewel e-mailenquêtes nuttig zijn om inzicht te krijgen in de pijnpunten van klanten, hebben ze meestal een lage respons. De software voor enquêteanalyse van Thematic pakt dit probleem aan.

Het maakt gebruik van grote taalmodellen (LLM's) om chatinteracties te analyseren en klanttevredenheidsniveaus te voorspellen. Ik hield van deze handige functie - het stelde me in staat om nauwkeurig klanttevredenheidsscores (CSAT) te meten voor klanten die eerder contact hadden opgenomen met ons ondersteuningsteam, zelfs als ze niet hadden deelgenomen aan onze klantenenquête.

Thematic beste functies

Automatisch gegevens analyseren van telefoongesprekken, chats voor ondersteuning, e-mails en teksten

Ontdek de onderwerpen/thema's die het gespreksvolume en de gemiddelde afhandeltijd (AHT) bepalen om uw klanten efficiënter van dienst te zijn

Identificeer nieuwe en opkomende problemen in realtime met de AI van Thematic zonder te wachten op resultaten van enquêtes

Genereer rapporten met slechts een paar klikken en deel problemen met belanghebbenden

Thematic limieten

De eerste installatie voelt schokkerig aan

Thematische prijzen

Starter: $2000/maand met onbeperkte zetels voor weergave

$2000/maand met onbeperkte zetels voor weergave Enterprise: Aangepaste prijzen

Thematische beoordelingen

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Tableau-Beste voor AI-ondersteunde realtime gegevensinzichten

via Tableau Ik hield van Tableau Pulse, dat gepersonaliseerde AI-ondersteunde inzichten biedt over de door jou gewenste statistieken. We 'volgden' een aantal statistieken uit onze klantonderzoeken, zoals klanttevredenheid (CSAT), net promoter score (NPS), churn rate en customer lifetime value.

Met Pulse konden we een samenvatting krijgen van de sleutelveranderingen in die statistieken. Met slechts één klik kon ik zelfs dieper graven. Ik kon geavanceerde statistische analyses uitvoeren en de exacte verandering in nummers identificeren en uitschieters of anomalieën vinden. Het genereerde ook een FAQ-achtig gedeelte voor elke meetwaarde om me te helpen de inzichten beter te begrijpen.

Tableau beste functies

Blijf op de hoogte van sleutelgegevens van zowel mobiel als desktop

Enquêtegegevens visueel analyseren en omzetten in deelbare interactieve rapporten

Filter items van enquêtes op basis van demografische profielen

Integreer naadloos met Salesforce of Microsoft Office

Tableau beperkingen

Vernieuwt rapportages niet automatisch op basis van nieuwe wijzigingen

Het dure prijsmodel maakt het alleen geschikt voor grotere bedrijven

Tableau prijzen

Viewer: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Creator: $42/maand per gebruiker

$42/maand per gebruiker Explorer: $70/maand per gebruiker

Prijsgegevens afkomstig van G2

Tableau beoordelingen

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

6. SurveyMonkey-Beste voor gedetailleerde sjablonen voor enquêtes

via SurveyMonkey Aangezien ons bedrijf feedback verzamelt via meerdere contactpunten, moet het team voor klantensucces verschillende soorten formulieren maken die zijn afgestemd op elk kanaal. Toen ik SurveyMonkey aan het verkennen was, kwam ik de sjabloonbibliotheek tegen en ik was erg onder de indruk!

Van het verzamelen van feedback over de gebruikerservaring van de website, contactgegevens en registratiegegevens voor gebeurtenissen tot feedback over evenementen en vergaderingen, SurveyMonkey heeft een sjabloon voor elk doel. We konden ook de enquêtethema's aanpassen voor een meer merkgerichte uitstraling.

Het is handig voor bedrijven die net beginnen met enquêtes of voor grote teams die het verzamelen van feedback via meerdere kanalen willen stroomlijnen.

SurveyMonkey beste functies

Snel AI-ondersteunde enquêtes maken met SurveyMonkey Genius

Gesegmenteerde feedback verzamelen met vertakkingen en voorwaardelijke vragen

Enquêtes maken, bewerken en beoordelen met teamleden

Trendanalyses uitvoeren om te begrijpen hoe antwoorden op specifieke vragen in de loop van de tijd veranderen

SurveyMonkey beperkingen

Prijzig voor kleine bedrijven

Prijzen SurveyMonkey

Team Advantage: $25/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

$25/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering) Team Premier: $75/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering)

$75/maand per gebruiker (alleen jaarlijkse facturering) Enterprise: Aangepaste prijzen

Prijsgegevens afkomstig van Capterra

SurveyMonkey beoordelingen

G2: 4.4/5 (22.000+ beoordelingen)

4.4/5 (22.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10.000+ beoordelingen)

Ook lezen:_ 10 SurveyMonkey-alternatieven en concurrenten in 2024

7. SentiSum-Beste voor analyse van supporttickets

via SentiSum SentiSum gebruikt natuurlijke taalverwerking (NLP) om klantgesprekken, chats, e-mails en enquêteresultaten te analyseren. De geavanceerde AI van de tool graaft diep in tickets voor klantenservice en begrijpt de gevoelens van klanten.

Tijdens het testen van de tool konden we onze verschillende feedbackkanalen samenvoegen en tickets automatisch taggen tot op het kleinste niveau. Het beste deel is dat ik SentiSum elke vraag over onze klantervaring kon stellen en dat SentiSum snel een zinvol antwoord gaf op basis van bestaande gegevens. Het is zelfs sneller dan het maken van ad-hoc rapportages!

SentiSum beste functies

Verbind de reden waarom klanten contact opnemen met CSAT en NPS

Gebruik naadloze spraakanalyse om inzichten uit gesprekken te halen

Automatisch prioriteit geven aan tickets op basis van onderwerp en sentiment

Zet opmerkingen op sociale media en negatieve beoordelingen om in tickets voor ondersteuning

SentiSum limieten

AI kan tickets soms verkeerd categoriseren door inconsistenties in gesproken/geschreven taal, dus het is belangrijk om voorzichtig te zijn

SentiSum prijzen

Neem contact op voor prijzen

SentiSum beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Displayr-Beste voor het opschonen van gegevens

via Weergaver Het opschonen van gegevens speelt een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de analyserapporten betrouwbaar zijn en geen fouten of ontbrekende waarden bevatten. Met Displayr kan ik mijn enquêtegegevens handmatig opschonen tot op de variabelen of het hele proces automatiseren

Handmatig opschonen werkt als er minder werk is, maar het automatisch opschonen van gegevens paste het beste bij onze werkstroom. Displayr herkende alle soorten gegevens, van teksten, cijfers en rasters tot meervoudige antwoorden. Het detecteerde automatisch het gegevenstype en identificeerde problemen zoals ontbrekende labels, flatlining of kleine categorieën die moesten worden samengevoegd.

Displayr beste functies

Maak betekenisvolle gegevensverhalen met behulp van aanpasbare merkpakketten en sjablonen

Opschonen van verwarrende namen van variabelen tot beknopte labels met Displayr AI

Sorteer tekstuele en open enquêtereacties in samenhangende groepen

Visualiseer enquêtegegevens met meer dan 100 grafiektypen, waaronder donutgrafieken, pictogrammen en palmbomen

Displayr beperkingen

Duurt lang om te laden/vernieuwen

Prijzen

Verhalen over gegevens

Free (geschikt voor studenten en andere gebruikers met basisvereisten)

(geschikt voor studenten en andere gebruikers met basisvereisten) Professioneel: $40/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$40/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Weergevenr

Free (geschikt voor studenten en andere gebruikers met basisvereisten)

(geschikt voor studenten en andere gebruikers met basisvereisten) Professioneel: $255/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$255/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen weergeven

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

9. Crunch.io-Beste voor snelle analyse van enquêtegegevens

via Crunch.io Bij het sorteren van complexe gegevenspunten moet ik vaak specifieke filters maken om de informatie te vinden die ik zoek. Met Crunch kon ik snel een nieuw filter maken en toepassen - het duurde maar een paar seconden.

Een andere functie die er voor mij uitsprong was naadloos exporteren. Ik heb mijn enquêtegegevens offline geëxporteerd met Excel om ze aan mijn team te presenteren, en dat ging heel soepel. De tool maakt het ook mogelijk om ze online te delen/presenteren. Ik heb het uitgeprobeerd en kon in een paar minuten een interactief dashboard maken. Er was geen codeerervaring voor nodig. Dit maakt het een van de goede datavisualisatietools voor niet-technische teams.

Crunch.io beste functies

Samenwerken met teamleden om enquêtegegevens te analyseren

Organiseer vragen in logische mappen

Inzichten uit gegevens halen met een reactietijd van minder dan een seconde

Aangepaste visualisatietypes

Crunch.io limieten

Heeft een lichte leercurve

Crunch.io prijzen

Niet beschikbaar

Crunch.io beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Ook lezen:_ 10 Softwarehulpmiddelen voor personeelsenquêtes voor HR Teams in 2024

via Q Software voor onderzoek Sommige van onze marktonderzoeken bestaan uit meerdere fasen. Soms ben ik klaar met al mijn analyses en rapportages (over de tot dan toe voltooide fasen) om me vervolgens te realiseren dat ik alles weer opnieuw moet doen als ik de oude gegevens moet herzien met de nieuw verkregen onderzoeksresultaten.

Met Q kon ik dit hele proces automatiseren. Ik hoefde niet helemaal opnieuw aan de analyse te werken vanwege een kleine gegevensherziening - het bespaarde veel tijd voor mij en mijn team!

De beste functies van Q Research Software

Gegevens opschonen en tabellen maken zonder kennis van codering

Snel grote, complexe gegevensrapporten genereren

Krijg toegang tot Voltooid R taalondersteuning

Naadloze integratie met MS Excel en MS PowerPoint

Q Research Software limieten

Af en toe een vertraging

Q Prijs van de onderzoekssoftware

Standaard Licentie: $2379/jaar

$2379/jaar Overdraagbare licentie: $7347/jaar

Q Research Software beoordelingen

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Centraliseer het aanmaken van enquêtes en gegevensanalyse met ClickUp

Het belangrijkste idee achter software voor het analyseren van enquêtes is om uw belanghebbenden beter te leren kennen en verbeteringen aan te brengen op basis van feedback-lussen . De enquêtetools die ik in deze lijst heb opgenomen zijn geweldig in wat ze doen - het analyseren van enquêtegegevens - maar niet alle tools kunnen het aanmaken en analyseren van enquêtes even goed combineren of zijn geschikt voor meerdere bedrijfstakken.

Dit is waar ClickUp een duidelijk voordeel heeft ten opzichte van de anderen. Het platform stelt u in staat om open en doelgerichte vragen te stellen voor het verzamelen van kwalitatieve gegevens, uw gegevens te visualiseren in een flexibel canvas voor effectieve sentimentanalyse, datagestuurde beslissingen te nemen en waardevolle inzichten te genereren uit enquêtegegevens om uw doelen te bereiken business doelen en doelstellingen consistent. Begin vandaag nog met ClickUp!