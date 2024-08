Feedbacklussen beheersen om de tevredenheid van klanten of werknemers te verbeteren

Stel je voor dat je op de middelbare school zit en net bent begonnen met meetkunde. Je loopt vast bij een probleem, maar in plaats van je leraar om opheldering te vragen, kies je ervoor om naar het volgende probleem te gaan.

Het resultaat? Je leert uiteindelijk niet van de uitdaging en pakt de volgende problemen aan met een kennisachterstand, wat leidt tot slechte prestaties.

Zakelijke uitdagingen lijken veel op deze onopgehelderde lessen. Als je niet tot de kern van het probleem komt kunt u uw producten, diensten en interne processen niet optimaliseren en afstemmen op de groei- en rendementsdoelstellingen van uw bedrijf. Maar hoe doen we dat?

Zowel klanten- als werknemersfeedback zijn cruciaal voor het verbeteren van bedrijfsstrategieën, maar het is een uitdaging om het juiste feedbackecosysteem op te bouwen. Dat is precies waar feedback loops om de hoek komen kijken, die helpen om constructieve inzichten van klanten en werknemers te gebruiken om klantenbinding te stimuleren en een goed presterend personeelsbestand te voeden.

In dit artikel onderzoeken we:

Wat het concept van feedback loops is (met behulp van praktische voorbeelden)

Hoe je effectieve feedbacklussen uitvoert

Wat is een feedbacklus?

Een feedbackloop is in wezen het proces van het verfijnen van bedrijfsprocessen, producten of diensten door middel van constructieve input. Het omvat het verzamelen van feedback van klanten, werknemers of belanghebbenden, het analyseren van hun gegevens en het toepassen van inzichten om de kwaliteit van het bedrijf te verbeteren zakelijke beslissingen .

De basisprincipes van feedbackloops zijn te vinden in het boek van gevierd ondernemer Eric Ries getiteld Lean Opstarten waarin wordt benadrukt hoe startups een build-measure-learn feedbacklus volgen om de reacties van klanten te analyseren en dan beslissen om te pivotten of door te zetten. Het idee is om:

Bouwen: Een idee omzetten in iets dat aantrekkelijk is voor klanten Test: Meet de klanttevredenheid Verbeteren: Trek lering uit de feedback van klanten en ga terug naar het herbouwen van het product of het maken van een nieuw product - en zo gaat de lus verder. Een gesloten feedbacklus geeft aan dat u met succes een lopend probleem hebt opgelost door feedback van gebruikers te verwerken

Dit is een voorbeeld van een klantenfeedbacklus, maar bedrijven gebruiken meerdere kanalen van feedbacklussen om veranderingen door te voeren. Hier zijn een paar voorbeelden:

Feedbacklus voor werknemers: Hier vragen managers hun werknemers naar hun huidige werktevredenheid en brengen ze de nodige wijzigingen aan in het beleid voor personeelsbehoud, HR-voordelen, enz. Medewerkers kunnen ook aan de ontvangende kant van de feedback staan

Hier vragen managers hun werknemers naar hun huidige werktevredenheid en brengen ze de nodige wijzigingen aan in het beleid voor personeelsbehoud, HR-voordelen, enz. Medewerkers kunnen ook aan de ontvangende kant van de feedback staan Creatieve feedbacklus: Deze wordt meestal gebruikt in ontwerp- en UX-projecten. Het vereist allecreatieve inhoud moet zijngeanalyseerd door belanghebbenden en herzien totdat ze voldoen aan de eisen van de klant

Deze wordt meestal gebruikt in ontwerp- en UX-projecten. Het vereist allecreatieve inhoud moet zijngeanalyseerd door belanghebbenden en herzien totdat ze voldoen aan de eisen van de klant Feedback loop: Feedback van eindgebruikers van een nieuw ontwikkelde applicatie of website. De input wordt gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren

Enkele standaardgegevens die in feedbacklussen worden gebruikt, zijn Customer Effort Score (CES), Customer Satisfaction Score (CSAT), Revenue Per Employee (RPE), Net Promoter Score (NPS) en Employee Turnover Rate (ETR).

Soorten feedbacklussen

Bij het bespreken van feedbacklussen zijn er twee hoofdtypen om rekening mee te houden: positieve en negatieve feedbacklussen.

Positieve terugkoppellussen

Positieve feedbacklussen hebben als doel een bepaald gedrag of een bepaalde actie te versterken en uit te vergroten door middel van herhalingen of continue cycli, waardoor snelle veranderingen worden afgedwongen en de output wordt verbeterd. Het idee is dat bedrijven hun sterke punten identificeren en die gebieden van uitmuntendheid gebruiken om hun concurrentievoordeel te vergroten.

Bijvoorbeeld, bedrijfsgiganten zoals Airbnb en Amazon proberen feedback van gebruikers op verschillende manieren om te helpen met hun strategische planning initiatieven. Door succesvolle strategieën te versterken, kunnen deze organisaties groeiplannen versnellen en innovatie bevorderen.

Wanneer je feedback verzamelt over de positieve aspecten van de bedrijfscultuur, ontdek je wat bijdraagt aan het behoud van werknemers. Bovendien is het verhogen van geluk en betrokkenheid van werknemers kunnen de productiviteit en winst aanzienlijk verhogen.

Negatieve feedbacklussen

Negatieve feedbacklussen, ook wel balancerende feedbacklussen genoemd, hebben als doel een ongewenste actie of gedrag te corrigeren of tegen te gaan. Als bijvoorbeeld veel klanten een vervelende bug in een nieuwe app melden, gebruiken de ontwikkelaars deze feedback om de bug aan te pakken en te voorkomen dat hij zich opnieuw voordoet.

Deze loops dienen als een realiteitscheck voor de ontvanger, wat de projectmanager, een medewerker of het hele team kan zijn. Ondanks het feit dat ze in eerste instantie de ontevredenheid van klanten of onaangename problemen aan het licht brengen, leiden ze meestal tot positieve resultaten.

Zo leiden negatieve feedbackcirkels tot een snelle oplossing van problemen en een betere productkwaliteit, waardoor de algehele klanttevredenheid en -loyaliteit toeneemt.

Negatieve feedbacklussen voor werknemers vereisen dat ze zich bewust zijn van ongewenst gedrag met een negatief resultaat, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor corrigerende maatregelen. Bijvoorbeeld: Als ik het rapporteren van een bug uitstel ( ongewenst gedrag), moet de productlancering worden uitgesteld ( negatieve uitkomst).

3 Voordelen van positieve feedbacklussen

Positieve feedbacklussen kunnen een uitstekende ervaring zijn voor zowel werkgevers, werknemers als klanten. Hier zijn de drie belangrijkste voordelen die u kunt verwachten:

1. Verbeterd arbeidsmoraal

Positieve feedback loops zijn cruciaal voor het stimuleren van het moreel van werknemers en het bevorderen van een gezonde werkcultuur.

Wanneer werknemers merken dat hun feedback tastbare veranderingen teweegbrengt, bevordert dat het gevoel van waarde en waardering. Gewaardeerde werknemers zijn over het algemeen gelukkiger, meer betrokken en met name productiever. Daarom 40% van de professionals geeft nu prioriteit aan de bedrijfscultuur bij het kiezen van een nieuwe baan .

Tip: Heb je een snelle manier nodig om feedback van medewerkers in je team vast te leggen? Gebruik de ClickUp Employee Feedback Sjabloon om de stemming onder werknemers te volgen met eenvoudig te volgen visualisaties.

Ontvang echte, bruikbare feedback van uw werknemers in één traceerbare en organiseerbare sjabloon

2. Minder personeelsverloop

Positieve feedback loops dragen bij aan het verminderen van het personeelsverloop door problemen adequaat aan te pakken en te laten zien dat het bedrijf zich inzet voor verbetering. Bedrijven die regelmatig feedback geven aan hun werknemers ervaren een verbluffend 14.9% lager personeelsverloop dan werknemers die geen werknemersinput kregen .

3. Verbeterde innovatie

Deze feedbacklus dient als katalysator voor innovatie en helpt bedrijven proactief te voldoen aan de eisen van de markt. Het lost niet alleen door klanten gerapporteerde problemen op, maar helpt ook het productteam identificeren en prioriteren nieuwe functies op basis van gebruikersvoorkeuren.

Positieve feedbacklus voorbeelden

Een positieve feedbacklus binnen je bedrijf kan een formeel proces zijn waarbij je actief feedback vraagt van werknemers of klanten. Het kan ook een informeel, continu proces zijn waarbij feedback altijd en overal wordt geaccepteerd.

Hier volgen voorbeelden van succesvolle positieve feedbacklussen op verschillende werkplekken.

Netflix De streaminggigant gebruikt een in-app feedbacklus om zijn watchlist-aanbevelingssysteem te voeden. Netflix levert gepersonaliseerde aanbevelingen via algoritmen die

gebruikerspersona , kijkgeschiedenis en voorkeuren.

Deze strategie heeft bijgedragen aan het kolossale abonneebestand van Netflix, meer dan 232 miljoen in 2024 . Bovendien heeft het het bedrijf geholpen om een laag verlooppercentage in de sector te handhaven tijdens de post-pandemische turbulentie, waardoor het zich onderscheidde van de concurrentie.

Dell Een goed voorbeeld van het gebruik van een feedbacklus voor werknemers is Dell's strategie om het hele proces te automatiseren. Met behulp van MonkeyLearn, een softwarebedrijf, nam de computergigant tevredenheidsenquêtes af bij meer dan 10.000 werknemers.

Eerder deed Dell het hele schema handmatig, wat extra druk gaf op bepaalde werknemers om de volledige gegevens te analyseren, ordenen en presenteren. Met de technologie in beeld was Dell in staat om binnen een week alle tevredenheidsfeedback van werknemers te analyseren.

Het resultaat? Dell identificeerde positieve punten op de werkplek en voerde wijzigingen door op gebieden zoals eten, de fitnessruimte en vergaderruimten om indruk te maken op de werknemers, en dat alles terwijl er meer dan 400 werknemersuren werden bespaard.

Zuidwest Airlines Sinds haar oprichting als betaalbare luchtvaartmaatschappij in 1971 heeft Southwest Airlines zich voortdurend ontwikkeld tot een prominente luchtvaartmaatschappij, net als haar feedbackmechanisme. ✈️

In de begindagen loste het bedrijf problemen pas op nadat ze zich voordeden. Maar naarmate de technologie voortschreed, begreep Southwest Airlines dat de betrokkenheid van werknemers van vitaal belang is voor de klanttevredenheid. Dit leidde ertoe dat het bedrijf een continu feedbackmechanisme implementeerde waarbij managers en werknemers real-time feedback konden geven.

Het initiatief hielp de managers te begrijpen wat medewerkers nodig hadden en de positieve factoren te identificeren die leidden tot het langdurig behouden van talent in het team.

3 Voordelen van Negatieve Feedback Lussen

De voordelen van negatieve feedbacklussen kunnen verschillende bedoelingen hebben, maar ze komen uit dezelfde plaats - verbetering. Hier zijn de drie belangrijkste voordelen die je kunt verwachten:

1. Verbetering van producten en diensten

Negatieve feedbacklussen zijn belangrijk voor het verbeteren van producten en diensten, vooral in sectoren zoals softwareontwikkeling, waar prioritering van functies en routekaartplanning kan veel tijd en middelen kosten.

Deze loops bieden een kortere weg door gebruik te maken van directe feedback van klanten. Voortdurende verbetering van producteigenschappen houdt bedrijven niet alleen concurrerend, maar zorgt ook voor relevantie in dynamische markten.

Merken verzamelen negatieve feedback via directe methoden zoals enquêtes of indirect door sociale vermeldingen te monitoren en inzichten te verzamelen uit publieke discussies, zoals productrecensies, over hun aanbod.

Als je werkt met een product of dienst die voortdurend in ontwikkeling is, gebruik dan de ClickUp Whiteboard Sjabloon voor productontwikkeling om doelen en doelstellingen voor functie-updates te stellen en een flexibele richting te visualiseren op basis van feedback van klanten.

Gebruik ClickUp's Whiteboard Sjabloon voor productontwikkeling om de mijlpalen van uw productontwikkeling visueel te plannen, bij te houden en te vieren

2. Behoud van klanten

Een direct gevolg van het bovenstaande punt is dat het implementeren van negatieve feedbacklussen helpt bij het identificeren van verbeterpunten, waardoor bedrijven gerichte acties kunnen ondernemen die aanslaan bij klanten. Problemen snel oplossen geeft betrokkenheid aan en bevordert de loyaliteit van klanten.

3. Vermindering van negatieve mond-tot-mondreclame

We leven in het tijdperk van de opzegcultuur waar hyperwaakzame klanten zich kunnen verenigen om een product of dienst met een eenvoudige hashtag af te breken. Het negeren van ontevreden klanten kan kostbaar zijn, aangezien 26% van de mensen gaat niet in zee met merken vanwege negatieve mond-tot-mondreclame van vrienden of familie .

Als marketing en andere klantgerichte teams hier gebruik van maken, fungeren negatieve feedback-lussen als een schild tegen de verspreiding van negatieve mond-tot-mondreclame en voorkomen ze dat het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de klant afbrokkelen.

Voorbeelden van negatieve feedbacklussen

Bekijk de voorbeelden van negatieve feedbacklussen voor Slack en Best Buy.

Slack Een opmerkelijk voorbeeld van het benutten van negatieve feedback van klanten is te zien bij Slack. Ondanks de groei geeft het bedrijf prioriteit aan gebruikerservaring door actief in gesprek te gaan met klanten om hun behoeften en voorkeuren te begrijpen.

Door middel van een negatieve feedbacklus controleert en analyseert Slack nauwgezet de feedback, zelfs als er geen expliciete verzoeken tot verandering worden gedaan. Deze toewijding heeft de voortdurende expansie van het platform gevoed.

In feite, toen Slack zijn Minimum Value Product (MVP) uitbracht in 2013 kregen slechts een paar mensen toegang tot bepaalde functies. Door feedback te krijgen van hun ervaringen kon Slack in de loop der jaren verder innoveren en betere communicatiefuncties lanceren.

Stewart Butterfield, CEO en medeoprichter van Slack, benadrukt deze aanpak - Dus het is meestal niet direct...In plaats daarvan kijken we naar hoe mensen het gebruiken...Vaak vragen mensen, als ze vragen hebben, ofwel om opheldering over hoe iets werkt, of ze vragen om iets nieuws.

Beste koop Best Buy, een van 's werelds grootste retailers in consumentenelektronica, maakt effectief gebruik van een negatieve feedbacklus om de klantervaring te verbeteren.

In 2010 introduceerde Best Buy VOCE (Voice of Consumers Through Employees), een onderzoekstool die is ontworpen om feedback van doelklanten vast te leggen en grieven - in wezen een systeem met een negatieve feedbacklus.

Na ontvangst van de VOCE-feedback voerde Best Buy onmiddellijk wijzigingen door om zijn servicemodel te verfijnen. Ze stroomlijnden bestellingen voor mobiel afhalen, verduidelijkten het onderscheid tussen de klantenservice en de Geek Squad diensten om verwarring bij de klant te voorkomen, en introduceerden de Geek Squad Lounge, die klanten persoonlijke hulp bood voordat ze de winkel verlieten.

Hoe effectieve feedbackcircuits te gebruiken

Het uitvoeren van een kwalitatief feedbackloopsysteem is een meerfasig proces dat gebruik maakt van verschillende softwaretools. Het is gebruikelijk dat bedrijven uitgebreide oplossingen voor feedback of gegevensverzameling en projectbeheer gebruiken om alles te organiseren.

We zullen de vier belangrijkste stappen van het implementeren van een feedbackloop-kanaal in uw organisatie uiteenzetten. Om het proces begrijpelijker te maken, demonstreren we functies en functionaliteiten binnen ClickUp is een uitgebreide oplossing voor werkbeheer en CRM waarmee u feedback kunt verzamelen, ordenen en verwerken.

Stap 1: Verzamel feedback via duidelijke en open communicatiekanalen

Open, transparante communicatie is de basis van operationeel succes in elk bedrijf. Het elimineert dubbelzinnigheid, bevordert het vertrouwen en helpt u bij het creëren van een goede werkomgeving proceskaarten gemakkelijker.

De eerste stap in het starten van een feedbacklus is het bepalen van de communicatiekanalen voor het verzamelen van feedback. De meeste bedrijven sturen aangepaste feedbackformulieren naar het beoogde publiek, of dat nu werknemers of klanten zijn, om feedback te verzamelen.

ClickUp's ingebouwde Vormweergave is een uitstekende functie om te gebruiken als u het maken van formulieren en enquêtes wilt vereenvoudigen. Met een intuïtieve sleep-en neerzetfunctie kunt u de formulieren aanpassen aan uw gebruikssituatie, zoals:

Productfeedback

IT-verzoeken

Enquêtes voor medewerkers

Routing van verkoopleads

Creatieve feedback en verzoeken

Verbeter je feedbacklusproces door voorwaardelijke logica toe te voegen aan formulieren. Je kunt ook Klikken AI om te brainstormen over welke vragen u moet opnemen of om de hele vragenlijst te bedenken.

Personaliseer uw formulieren met thema's en avatarafbeeldingen om aan uw merkvoorkeuren te voldoen. Zodra u uw feedbackformulier hebt gemaakt, kunt u het delen met interne teams en belanghebbenden, of het gewoon publiceren of insluiten op uw website.

Voorwaardelijke logica in ClickUp Formulieren Product Feedback Voorbeeld

U kunt verder gebruikmaken van tientallen feedbackformulier en sjablonen voor vragenlijsten binnen ClickUp om het proces te versnellen. Enkele opties die u meteen kunt gebruiken zijn:

Het beste aan het verzamelen van feedback via ClickUp Forms is dat alle reacties gemakkelijk kunnen worden omgezet in traceerbare taken. Het documenteren en beoordelen van verzamelde feedback wordt eenvoudiger dan ooit met tools zoals:

Lijstweergave : Helpt u een lijst te maken vanactiepunten op basis van formuliergegevens

ClickUp Documenten : Hiermee kunt u informatie uit allerlei feedbackprocessen over projecten heen centraliseren

Snel bekijken en beheren van actieve en inactieve Automations in Spaces met gebruikersupdates en beschrijvingen

U kunt uw eigen automatisering maken met eenvoudige drag-and-drop bewegingen en de werkdruk van HR- en klantervaringsteams verminderen.

In het algemeen helpt ClickUp u sneller feedback te verzamelen dan u kunt knipperen - niet letterlijk, maar probeer het maar eens. Door ClickUp Forms en Automations te combineren, kunt u feedbacklussen naadloos en efficiënt laten verlopen. 🌞

Stap 3: Verzamelde feedback analyseren

Zodra u uw reacties hebt, is het tijd om ze te analyseren om toekomstige actie in kaart te brengen en de ClickUp Tabelweergave is precies wat je ervoor nodig hebt!

Beweeg tussen de veelzijdige ClickUp 3.0 Tabelweergave en Kalenderweergave om al uw werk optimaal te visualiseren

Met de mogelijkheid om beknopte visuele databases van verzamelde reacties te maken, kan uw team eenvoudig een totaalbeeld krijgen van wat werknemers of klanten echt willen. Maak binnen enkele minuten tabellen zonder code en maak gebruik van 15+ Aangepast veld types waarmee je een breed scala aan informatie kunt toevoegen, zoals datums, status en prioriteitsniveau.

Verdere bewerkingsopties zoals groeperen, drag-and-drop kolommen en filters helpen je om je tabellen aan te passen zoals jij dat wilt. ✌️

Als je een meer visueel canvas wilt om ideeën te brainstormen op basis van feedback, kun je het volgende proberen ClickUp Whiteboards en Mindmaps . Of het nu gaat om het bespreken van geplande functie-updates of het bedenken van nieuwe proceskaarten, met deze tools wordt realtime visuele samenwerking een fluitje van een cent.

Brainstorm, strategiseer of breng workflows in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Stap 4: Feedback implementeren en nadenken over toekomstige projecten - en indien nodig de cyclus herhalen

De enige stap die overblijft na het analyseren van gegevens is het implementeren van de nodige veranderingen. Nu kunt u uw team niet gaan vertellen dat ze veranderingen meteen moeten doorvoeren, inpakken en gaan slapen.

In plaats daarvan moet het hele proces gestructureerd zijn. Elk teamlid moet weten waar hij of zij verantwoordelijk voor is, bijvoorbeeld voor het ontwerpen van een nieuwe websitepagina of het oplossen van een vervelende productfout. ClickUp Taken zijn precies wat u hier nodig hebt! Voeg actie-items toe, wijs taken toe, laat opmerkingen achter en stel prioriteiten voor meer zichtbaarheid.

Je kunt zelfs de voortgang van het doorvoeren van wijzigingen bijhouden via aanpasbare ClickUp Dashboards . Uw uitgebreide Dashboard kan u helpen de live status van elk project te visualiseren via lijn-, grafiek- of zelfs taartdiagrammen!

Maak gedetailleerde dashboards en voeg eenvoudig kaarten toe om de voortgang van sprintpunten, taken per status en bugs per weergave te bekijken

Als uw feedbacklussen over producten en diensten gaan, zult u genieten van de vele functionaliteiten binnen ClickUp's CRM-suite . Het dient als een alles-in-één klantbeheeroplossing en is geweldig voor het verkrijgen van inzicht in klantrelaties, het beheren van leads en het samenstellen van rapporten over verkooppijplijnen.

Begin uw reis met het instellen van een lijst met klantaccounts binnen het platform om uw CRM-proces . ClickUp's ingebouwde rapportagehulpmiddelen helpen u om rijke CRM-rapporten die nieuwe inzichten bieden in uw verkoop- en marketingprocessen.

De ClickUp CRM-sjabloon in Whiteboards gebruiken om een CRM-workflow in kaart te brengen

Hoe kunnen feedbacklussen bedrijven helpen?

Feedback loops zijn een praktische manier voor bedrijven om inefficiënties in hun bestaande processen te vinden en operationeel succes te stimuleren. Hier zijn vijf van de belangrijkste voordelen:

Sterkere klantrelaties:59% van de klanten verbreekt de relatie met een bedrijf na een negatieve ervaring. Feedback loops helpen om klachten van klanten aan te pakken, hun mening te erkennen en hun loyaliteit te stimuleren met tastbare serviceverbeteringen Waardevollere producten: Het verzamelen van feedback - via beoordelingen, enquêtes of directe communicatie - helpt bij het identificeren van wat de gebruiker precies nodig heeft, wat op zijn beurt helpt bij het creëren van goed afgestemde producten en outputs Betere werknemerstevredenheid: Feedbacklussen detecteren hiaten en inefficiënties, waardoor gestroomlijnde processen en een hogere productiviteit in werkomgevingen mogelijk worden Innovatiegedreven cultuur: Innovatie blijft de sleutel tot succesbijna 80% van de bedrijven geeft het prioriteit voor groei. Feedbackloops lossen niet alleen productproblemen op, maar introduceren ook nieuwe functies die aanslaan bij klanten Verbeterde ROI: U kuntmarketinginspanningen optimaliseren en rendement optimaliseren door campagnes af te stemmen op de voorkeuren van de klant en een voortdurende instroom van gegevens op voorkeurskanalen toe te staan om aankooppatronen en zorgen in de gaten te houden

Gebruik de kracht van feedbacklussen met ClickUp

Om te gedijen in elk bedrijf, moet u synchroniseren met klanten en werknemers door actief te luisteren, hun inzichten te betrekken en te gebruiken. Regelmatige check-ins zijn essentieel voor het afstemmen op nieuwere inzichten. Vertrouw dus op uw stakeholders en blijf dicht bij hen - hun input is de sleutel tot uw succes.

ClickUp is een van de weinige tools die zowel werknemers- als klantenfeedbacklussen ondersteunt binnen een geïntegreerde projectmanagementoplossing. Duik erin, verzamel feedback, bouw kennis op en beheer projecten in één stap. Bekijk ClickUp vandaag nog -de gratis versie is ook erg cool! 🤩