10 Beste klantportaalsoftware voor klantbeheer in 2024

Geef uw klanten een uitzonderlijke ervaring en verminder de tijd die uw team moet besteden aan het beantwoorden van vragen en supporttickets met een klantenportaal.

Een klantenportaal werkt als een one-stop shop voor uw klanten. In uw op maat gemaakte portal kunnen ze contact opnemen met uw bedrijf, toegang krijgen tot kennisbank s en helpcentra, berichten aan uw team en interactie met uw productecosysteem. Wanneer u een gestroomlijnd klantenportaal beheert, biedt u iedereen de mogelijkheid om effectiever te communiceren . ✨

U kunt een portal vanaf de grond opbouwen, maar deze best beoordeelde softwareplatforms voor clientportals geven een vliegende start en stellen u in staat een clientportal te maken in slechts enkele uren, niet in weken of maanden.

Wat moet u zoeken in Client Portal Software?

Bij het bekijken van de beste klantportaalsoftware zijn er een aantal belangrijke kenmerken waar je rekening mee moet houden:

Veiligheid : Robuuste beveiligingsmaatregelen moeten een topprioriteit zijn bij het selecteren van cliëntportaalsoftware, vooral als uw cliëntportaal vertrouwelijke documenten en klantgegevens bevat

Gebruiksgemak: Het klantenportaal moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn voor zowel u als uw klanten

Aanpasbaarheid en branding : U wilt het portaal aanpassen aan uw huisstijl

Communicatie- en samenwerkingstools : Uw cliëntportaalsoftware moet eenvoudige communicatie met cliënten mogelijk maken

Mobiele toegankelijkheid : Steeds meer klanten gebruiken smartphones en tablets als hun primaire computerapparaat, en uw portaal moet werken op een groot aantal verschillende apparaten

Rapportage en analyses : De mogelijkheid om KPI's bij te houden en daaruit rapporten te genereren helpt u het succes van uw initiatieven te meten

Integratiemogelijkheden : Het klantportaal zal niet de enige software in uw technische stack zijn, dus het moet goed integreren met uw andere tools

Schaalbaarheid en flexibiliteit : Houd rekening met de schaalbaarheid en flexibiliteit van de cliëntportaalsoftware, zoals of deze geschikt is voor uw groeiende klantenbestand en veranderende behoeften

Ondersteuning en training: Client portal software platforms kunnen een steile leercurve hebben. Zonder de juiste ondersteuning en trainingsmaterialen kan die leercurve een wegversperring worden

De 10 beste klantportaalsoftware voor gebruik in 2024

Om je te helpen je opties te beperken, hebben we een lijst samengesteld met de beste client-portalsoftware voor jou. Er is een optie die past bij de behoeften van elk bedrijf, of je nu een eenvoudige manier zoekt om bestanden te delen of de mogelijkheid wilt om diepgaande kennisbankartikelen te maken en supporttickets voor je supportteam te beheren.

Beheer klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie op één gemakkelijk toegankelijke plek

ClickUp is een alles-in-één projectbeheeroplossing die boven zijn gewicht uitsteekt. De uitgebreide set functies maakt het mogelijk om veel verder te gaan dan projectbeheer. Bijvoorbeeld, De CRM-functies van ClickUp kunnen er een capabele klantportaaloplossing van maken. En de ClickUp sjabloon voor klantensucces geeft uw ondersteunend personeel een uitgebreid overzicht van alle communicatie met uw klanten.

Ondertussen kunt u met de samenwerkingsfuncties, de mogelijkheden voor het delen van documenten en de zeer flexibele aanpassingsmogelijkheden van ClickUp het volgende creëren samenwerkingsworkflows voor klanten te creëren die kunnen wedijveren met de beste klantenportalen. Het is een software voor succesverhalen waarbij u de toeters en bellen kiest die u nodig hebt.

Zodra u hoe te werken met klanten in ClickUp zult u versteld staan van hoeveel u met een projectmanagementplatform kunt bereiken.

ClickUp beste functies

Aanpasbare taakweergaven en workflows

Samenwerkingsfuncties zoals opmerkingen, vermeldingen en realtime bewerken

Integratie met apps en tools van derden

Doelen bijhouden en voortgang bewaken

Tijdregistratie en rapportagemogelijkheden

ClickUp beperkingen

Kan een leercurve vormen voor nieuwe gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Zendesk

Via Zendesk Zendesk is een klantenportaal met een focus op communicatiekanalen en klantenservicesoftware. Het heeft een kennisbank waar klanten toegang hebben tot zelfbedieningshulpmiddelen en een ticketsysteem om ondersteuningsverzoeken af te handelen. Het dashboard biedt projecttransparantie zodat klanten op de hoogte blijven.

De samenwerkingsfuncties van Zendesk verbeteren klantinteracties, terwijl de software voor documentbeheer maakt gecentraliseerd delen van bestanden mogelijk. De veilige cliëntportaalsoftware geeft prioriteit aan gegevensbeveiliging en beschermt gevoelige gegevens. Met mobiele apps hebben klanten overal toegang tot de informatie die ze nodig hebben. Voor al deze functionaliteit worden meerdere talen ondersteund.

Zendesk wordt gebruikt door enkele van de grootste merken, waardoor het een van de beste opties voor klantportalsoftware is.

Zendesk beste functies

Multi-channel ondersteuning voor naadloze klantinteracties

Ticketbeheer en automatisering

Kennisbank en zelfbedieningsopties maken

Aanpasbare rapportage en analyses

Integratie met verschillende CRM- en communicatietools

Zendesk beperkingen

Complexe installatie en configuratie

Hogere prijsniveaus voor geavanceerde functies

Zendesk prijzen

Suite Team : $55/maand per gebruiker

: $55/maand per gebruiker Suite Growth : $89/maand per gebruiker

: $89/maand per gebruiker Suite Professional: $115/maand per gebruiker

$115/maand per gebruiker Suite Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen IA Avanzada (Geavanceerde AI) Add-on: US$ 50 (Beschikbaar voor Suite Professional of hogere plannen)

Zendesk beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Accelo

Via Accelo Accelo is een klantenbeheer tool met een klantenportaal dat is ontworpen om de klanttevredenheid te verhogen. De projectdashboard in Accelo kunnen bedrijven hun activiteiten stroomlijnen en procesefficiëntie bereiken.

Dankzij de samenwerkingstools van het platform kunnen teams en klanten moeiteloos samenwerken. Het product van Accelo biedt beveiligde klantportalen waar bedrijven bestanden kunnen uploaden en klantgegevens kunnen beheren. Dit omvat een kennisbank om self-service toegang te bieden aan uw klanten.

Met een ticketsysteem kan je klantenservice verzoeken om ondersteuning afhandelen die niet door de kennisbankartikelen kunnen worden beantwoord.

Het aanpasbare klantenportaal van Accelo zorgt voor een unieke klantervaring en interne gebruikerservaring. Taakbeheer functies zijn gemakkelijk toegankelijk vanaf het dashboard om iedereen op schema te houden.

Accelo beste functies

Projectbeheer en tracking mogelijkheden

Integratie van tijdregistratie en facturering

Klantcommunicatie en samenwerkingstools

Verkoop- en CRM-functies op maat voor dienstverlenende bedrijven

Automatisering voor terugkerende taken

Accelo beperkingen

De gebruikersinterface zou intuïtiever kunnen

Sommige gebruikers hebben tijd nodig om te wennen aan de uitgebreide functieset

Accelo prijzen

Plus (Per module) : $30/gebruiker/maand

: $30/gebruiker/maand Premium (Per module) : $49/gebruiker/maand

: $49/gebruiker/maand Bundel (Alle modules): $99/gebruiker/maand

Accelo beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4. Copiloot

Via Copiloot Copilot biedt een speciaal klantenportaal met software voor visuele samenwerking . Het heeft integratie met projectbeheersystemen om het klantbeheer verder te verbeteren. Het gebruiksvriendelijke dashboard is gemakkelijk te begrijpen voor zowel medewerkers als klanten.

De beveiligde omgeving van het portaal geeft prioriteit aan gegevensbeveiliging, zodat de gevoelige gegevens die tussen jou en je klanten worden gecommuniceerd tussen jou en je klanten blijven. De functies voor documentbeheer van Copilot zorgen voor een efficiënte bestandsdeling en bestandsaanvragen.

Copilot kan niet alleen worden geïntegreerd met projectmanagementsoftware, maar ook met veel andere zakelijke softwareproducten voor een hogere productiviteit. Met mobiele apps gaat de productiviteit zelfs onderweg door.

Copilot beste functies

Veilig bestanden delen en opslaan

Versiebeheer en tracering van documenten

Rolgebaseerde toegangscontrole

Aanpassingsopties voor klantenportaal

Tools voor taak- en projectbeheer

Copilot beperkingen

Interfaceontwerp kan verouderd zijn voor sommige gebruikers

Gebrek aan integraties in vergelijking met sommige andere oplossingen

Copilot prijzen

Starter : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Professioneel : $69/maand per gebruiker

: $69/maand per gebruiker Gevorderd : $119/maand per gebruiker

: $119/maand per gebruiker Supersonic: $1.500/maand (20 gebruikers inbegrepen)

Copilot beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (100+ beoordelingen)

: 4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (19 beoordelingen)

5. Geklinkt

Via Gekoppeld Clinked biedt een klantenportaal met samenwerkingstools voor het verbeteren van klantrelaties. Met deze functies kunnen teams en klanten in realtime samenwerken. Het dashboard biedt een duidelijk overzicht van lopende taken zodat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Clinked's klantportaalsoftware is ontworpen voor efficiënt documentbeheer en het delen van bestanden. Het klantenportaal is veilig en de tools voor kennisbankbeheer bieden zelfbedieningsopties voor uw klanten. Met de functies van het ondersteuningsportaal kunnen klanten eenvoudig ondersteuningsverzoeken indienen als de kennisbank niet voldoende is.

Je online portal kan worden geïntegreerd in je eigen website, zodat je een professioneel imago kunt uitstralen en tegelijkertijd een veilige digitale toegangspoort hebt voor alle interacties.

Clinked beste functies

Veilige samenwerking met klanten door het delen van documenten

Discussieforums en real-time chat

White labeling voor merkaanpassing

Taakbeheer en voortgang bijhouden

Mobiele app voor toegang onderweg

Clinked beperkingen

Beperkte integraties met derden

De interface kan gedateerd aanvoelen voor sommige gebruikers

Clinked prijzen

Lite : $119/maand

: $119/maand Standaard : $299/maand

: $299/maand Premium : $599/maand

: $599/maand Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Clinked beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (42 beoordelingen)

: 4.6/5 (42 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

6. OneHub

Via OneHub OneHub biedt een klantenportaal dat zich onderscheidt door zijn klantportaalsoftware en samenwerkingstools. Het platform zorgt voor projecttransparantie met zijn uitgebreide dashboard.

De samenwerkingstools maken interactieve discussies en feedback mogelijk. De klantportalen bieden veilige bestandsopslag en bestandsdeling.

Met het aanpasbare klantenportaal kunt u het portaal aanpassen aan uw huisstijl en een meer samenhangende klantervaring creëren. Met de tools voor taakbeheer kunnen interne teams op dezelfde pagina blijven en efficiënt werken.

OneHub beste functies

Geavanceerde beveiligingsfuncties zoals rolgebaseerde machtigingen en watermerken

Virtuele dataruimtes voor het veilig delen van documenten

Gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudige navigatie

Aangepaste brandingopties voor een professionele uitstraling

Gedetailleerde toegangs- en activiteitentracking

OneHub beperkingen

Geavanceerde functies kunnen leiden tot een steilere leercurve.

Sommige gebruikers vinden de prijs hoger in vergelijking met vergelijkbare oplossingen.

OneHub prijzen

Standaard : $15/maand

: $15/maand Geavanceerd : $25/maand

: $25/maand Data Ruimte : $375/maand

: $375/maand Unlimited: $575/maand

OneHub beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (45 beoordelingen)

: 4.2/5 (45 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (33+ beoordelingen)

7. Moxo

Via Moxo Moxo is een toonaangevende klantportaalsoftware die is ontworpen om klantrelaties en bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Met een focus op procesefficiëntie moxo biedt een klantenportaal waarmee bedrijven eenvoudig klantgegevens kunnen beheren en klantverzoeken kunnen afhandelen. Dit gebeurt via uitgebreide ondersteuning voor geautomatiseerde workflows.

Dankzij de geïntegreerde tools voor taakbeheer kunnen interne gebruikers hun werk effectief bijhouden en met elkaar samenwerken. Klantenserviceteams kunnen eenvoudig vragen van klanten volgen en het antwoordproces bewaken.

Het platform biedt ook een ondersteuningsportal waarmee bedrijven topservice kunnen bieden. Door het aan uw eigen domeinintegratie te koppelen, kunt u klanten toegang bieden via uw bedrijfswebsite en hen een professionele klantportaalervaring bieden.

Moxo beste eigenschappen

Communicatiecentrale voor klanten met gedeelde documenten

Geautomatiseerde afspraakplanning

Beveiligde berichtenuitwisseling voor snelle interacties

Integratie met agenda-apps

Takenlijsten en herinneringen voor productiviteit

Moxo beperkingen

Beperkt in termen van uitgebreid projectbeheer

Sommige gebruikers geven de voorkeur aan meer aanpassingsopties

Moxo prijzen

Starter : $100 USD/maand

: $100 USD/maand Zakelijk : $480 USD/maand

: $480 USD/maand Geavanceerd: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Moxo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (16 beoordelingen)

8. MyDocSafe

Via MyDocSafe MyDocSafe is cliëntportaalsoftware die veiligheid en efficiëntie vooropstelt. Het platform biedt een klantenportaal dat eenvoudig kan worden aangepast aan uw behoeften. Met uitstekende onboarding van klanten een van de belangrijkste functies is, zullen uw klanten het ook gebruiksvriendelijk vinden.

De klantenportaalsoftware biedt klanten veilige toegang tot alle benodigde documenten en gegevens. Hoewel het geen volwaardige helpdeskoplossing is zoals sommige andere opties, kunnen uw klantenserviceteams toch profiteren van een gecentraliseerde documentenopslagplaats om efficiënter te reageren op vragen van klanten.

MyDocSafe beste functies

Functionaliteit voor elektronische handtekeningen

Veilig opslaan en delen van documenten

Controlesporen voor naleving

Workflow automatisering voor documentverwerking

Integratie met boekhoud- en CRM-software

MyDocSafe beperkingen

De gebruikersinterface zou moderner kunnen

Sommige gebruikers hebben tijd nodig om geavanceerde functies te begrijpen

MyDocSafe prijzen

Starter : $20/maand

: $20/maand Klein : $75/maand

: $75/maand Middelgroot : $180/maand

: $180/maand Zakelijk : $533/maand

: $533/maand Groot : $2.499/maand

: $2.499/maand Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

MyDocSafe beoordelingen en recensies

G2 : 3.9/5 (15 beoordelingen)

: 3.9/5 (15 beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (24 beoordelingen)

9. SuiteDash

Via SuiteDash SuiteDash is een alles-in-één bedrijfsbeheerplatform dat is ontworpen om activiteiten te stroomlijnen en samenwerking te verbeteren. Het biedt bedrijven een reeks hulpmiddelen om dit te bereiken, van een klantenportaal en functies voor projectbeheer tot facturering en e-mailmarketing.

Met het aanpasbare dashboard kun je het platform aanpassen aan de specifieke behoeften van je bedrijf, waarbij de essentiële functies die je nodig hebt op de voorgrond staan. Het is gemakkelijk voor supportteams om taken te beheren en vragen van klanten bij te houden met de inbegrepen functies voor taakbeheer.

SuiteDash beste functies

Klantenportaal met tools voor projectbeheer

Integratie van facturatie en betalingsverwerking

Communicatie met klanten en delen van documenten

Aanpasbare dashboards voor klant

Integratie met apps van derden

SuiteDash beperkingen

Beperkte integraties met derden in vergelijking met andere platforms

Sommige gebruikers willen misschien meer geavanceerde rapportagefuncties

SuiteDash prijzen

Start : $19/maand

: $19/maand Thrive : $49/maand

: $49/maand Pinnacle: $99/maand

SuiteDash beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (500+ beoordelingen)

: 4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

10. SupportBee

/img/ https://d3fu0ec0dkshyt.cloudfront.net/images/capsule_crm\_v2/screenshot.png SupportBee klantportaalsysteem /img/

Via SupportBee SupportBee is een gebruiksvriendelijke helpdeskoplossing die je bedrijf voorziet van een ticketsysteem voor klantenondersteuning, waardoor het een vrij uitgebreide oplossing is voor klantenportalen.

Het maakt niet uit hoe groot je bedrijf is, met SupportBee kun je vragen van klanten snel en efficiënt afhandelen. Dankzij de intuïtieve interface kunnen teams met slechts een beetje training supporttickets beheren, bestanden delen en samenwerken aan antwoorden.

SupportBee beste functies

Ticketbeheer voor klantenondersteuning

Samenwerking en tracering per e-mail

Kennisbank en zelfbedieningsopties maken

Integratie met andere tools voor klantondersteuning

Aanpasbare workflows voor verschillende teams

SupportBee beperkingen

Mogelijk minder geschikt voor complex projectbeheer

Sommige gebruikers vinden de interface minder intuïtief

SupportBee prijzen

Startup : $13/maand per gebruiker

: $13/maand per gebruiker Onderneming: $17/maand per gebruiker

SupportBee beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (4 beoordelingen)

: 4.1/5 (4 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (27 beoordelingen)

Begin vandaag nog met ClickUp's klantportaaloplossing

De dagen dat klantportalen louter opslagplaatsen voor documenten waren, zijn voorbij. Met het juiste klantenportaal kunt u de manier waarop u met uw klanten omgaat revolutionair veranderen.

U stroomlijnt de communicatie en werkt effectiever samen, ongeacht hoe groot of klein uw bedrijf is. ClickUp overstijgt het traditionele projectbeheer en verandert in een robuuste klantportaaloplossing op maat van de specifieke behoeften van uw bedrijf.

