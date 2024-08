Top 10 Marketing samenwerkingssoftware om marketingteams te versterken

Marketing is een veelzijdige operatie die alle hens aan dek vereist. 👐

Om je campagne tot een succes te maken, moet alles en iedereen samenwerken. Hoewel spreadsheets en e-mails je tot op zekere hoogte kunnen helpen je werk te organiseren, ontstaan er problemen als je team en klantenkring zich beginnen uit te breiden.

Als het aankomt op complexe ondernemingen zoals marketing, kan een effectieve samenwerkingstool een redder in nood zijn. Het kan het werk van zowel de managers als de marketeers minder stressvol en meer gefocust maken.

Bekijk onze top 10 lijst om een marketing te vinden samenwerkingssoftware om uw werkstroom te verbeteren en de ROI van uw campagne omhoog te schieten .

Wat is marketing samenwerkingssoftware?

Marketing samenwerkingssoftware is een systeem dat communicatie en coördinatie van werk tussen marketingbureaus en teams.

Met een goede marketing samenwerkingstool lijkt de ingewikkelde operatie die marketing is beter beheersbaar. De software verbindt verschillende afdelingen, zoals SEO en creative, zodat ze kunnen samenwerken en een samenhangend merkverhaal kunnen creëren dat betrokkenheid creëert. 🏆

Van het organiseren van tijd en middelen tot het verzamelen van feedback van collega's, marketingsamenwerkingssoftware is een onmisbaar hulpmiddel voor het voeren van succesvolle marketingcampagnes.

Houd naast de duidelijke communicatiefuncties de volgende functies in gedachten bij het kiezen van uw volgende marketingsamenwerkingssoftware:

Projectmanagement : Een marketing samenwerkingstool moet u in staat stellen om een effectieve werkstroom te creëren en te onderhouden met taken, planning en voortgang bijhouden

: Een marketing samenwerkingstool moet u in staat stellen om een effectieve werkstroom te creëren en te onderhouden met taken, planning en voortgang bijhouden Gebruiksgemak : De software moet in dienst staan van de gebruiker en niet andersom. De gekozen samenwerkingstool moet intuïtief aanvoelen en minimale training vereisen

: De software moet in dienst staan van de gebruiker en niet andersom. De gekozen samenwerkingstool moet intuïtief aanvoelen en minimale training vereisen Automatisering : Hoe meer repetitieve taken de software kan automatiseren, hoe meer tijd en moeite u overhoudt voor ideevorming en kwaliteitscontrole

: Hoe meer repetitieve taken de software kan automatiseren, hoe meer tijd en moeite u overhoudt voor ideevorming en kwaliteitscontrole Bewerking van content : Als de software content kan aanmaken en bewerking mogelijk maakt, moet het ook functies hebben voor redactie en versiebeheer om het proces soepeler te laten verlopen

: Als de software content kan aanmaken en bewerking mogelijk maakt, moet het ook functies hebben voor redactie en versiebeheer om het proces soepeler te laten verlopen Integratie : Marketinginspanningen zitten zelden in één platform. Daarom moet de gekozen software integreren met andere software, zoals software voor videoconferenties, e-mailmarketing en relatiebeheer (CRM)

: Marketinginspanningen zitten zelden in één platform. Daarom moet de gekozen software integreren met andere software, zoals software voor videoconferenties, e-mailmarketing en relatiebeheer (CRM) Schaalbaarheid: Als alles goed gaat, groeit het aantal klanten en leden van je team. De marketingsamenwerkingssoftware moet dat aankunnen met minimale vertraging

De 10 beste marketingsamenwerkingssoftware voor gebruik in 2024

Om je te helpen de ideale optie voor je team te vinden, hebben we 10 van onze favorieten software voor marketingsamenwerking uitgekozen, met hun voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen.

Aantekening: deze tools zijn niet in de eerste plaats ontworpen voor samenwerking, maar ze hebben talloze functies die de communicatie en efficiëntie van teams tijdens de hele campagne vergemakkelijken.

ClickUp is uitgerust met alles wat u nodig hebt voor een soepele samenwerking met uw marketingteam

Als een all-in-one projectmanagement hub, ClickUp heeft meer functies dan we in één keer kunnen opnoemen. Daarom hebben we vijf van de meest waardevolle functies uitgekozen voor marketing teams :

ClickUp Whiteboards: Gebruik tekst, vormen en doodles om in realtime met uw team te brainstormen over nieuwe campagne-ideeën en creëer een praktischmarketing stappenplan2. ClickUp Werklastweergave: Beoordeel de capaciteit van elk lid van het team zodat u middelen realistisch kunt toewijzen. Houd bijtijdlijnen van projecten met tijdlijn- en ganttweergaven ClickUp Weergave chatten: Start een gesprek over specifieke campagnes met een individu of groep ClickUp Documenten: Maak goed uitziende documentatie, rapporten of marketingcontent, verbind ze met Taken en beheer de toegang voor teamgenoten Redactie en feedback: Voeg PDF's, afbeeldingen of video's toe aan Taken en nodig je team uit om de content te evalueren met aantekeningen en opmerkingen

ClickUp heeft al functies voor de meeste marketingprocessen, maar u kunt het integreren met meer dan 1000 andere apps om uw activiteiten verder te stroomlijnen.

Weet u niet zeker hoe u moet beginnen met het benutten van de vele sterke punten van ClickUp? Bekijk deze kant-en-klare ClickUp Marketing Team Operations Sjabloon voor een snelle start. 🏃

ClickUp beste functies

Werk organiseren met taken, subtaken en checklists

Gezamenlijk ideeën bedenken met ClickUp Whiteboards

Hulpbronnen beheren en tijd met ClickUp Werklastweergave, Tijdlijn en Gantt weergave

Content genereren, bewerken en beoordelen met ClickUp Docs en Redactie

Kant-en-klare en aangepaste automatiseringen

Communiceer in de weergave Taakcommentaar en Chatten

Integratie met meer dan 1.000 tools

Doelen, mijlpalen en voortgang bijhouden

ClickUpAI-schrijfassistent ClickUp limieten

Het grote aantal functies is even wennen

Af en toe langzame laadtijden

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand/gebruiker

: $7/maand/gebruiker Business : $12/maand/gebruiker

: $12/maand/gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. CoSchedule

Via: CoSchedule CoSchedule biedt een array van verschillende tools ontworpen met marketeers in het achterhoofd. De Marketing Suite productfamilie bestaat uit:

Kalender Organisator Organisator content Werk organisator Activa organisator

De Work Organizer is de hub achter de schermen voor alles wat met samenwerking te maken heeft. Enkele van de opmerkelijke functies zijn live takenlijsten voor medewerkers, een kalender voor het dagelijks, wekelijks en maandelijks bijhouden van de voortgang ten opzichte van deadlines en sjablonen voor terugkerende taken en marketingprojecten.

Je kunt regels en triggers voor Taken definiëren om automatisch tussen fases te schakelen. Zo kunt u bijvoorbeeld juridische en compliance goedkeuringen verplicht stellen, zodat uw projecten aan alle industrienormen voldoen. ✅

CoSchedule beste functies

Realtime weergave van lijsten met taken van medewerkers

Kalender voor werkbeheer met bijhouden van voortgang

Terugkerende taken sjablonen met de geschatte deadline

Taakregels en intelligente triggers voor automatisering

Speciale tools voor sociale media encontent marketing* Aangepaste rapportages om te delen met belanghebbenden

Meerdere weergaven, waaronder Kanban en kalender

CoSchedule beperkingen

Klachten over het uiterlijk en de layout van de UI

Sommige gebruikers vonden het op de lange termijn duur

CoSchedule prijzen

Kalender : Free

: Free Sociale kalender : $19/maand (jaarlijkse facturering)

: $19/maand (jaarlijkse facturering) Inhoud Kalender : Prijzen op aanvraag

: Prijzen op aanvraag Marketing Suite: Prijzen op aanvraag

CoSchedule beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (200+ beoordelingen)

: 4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

3. Sharelov

Via: Sharelov Met Sharelov kunnen jij en je marketingteam je creatieve sappen laten stromen terwijl de software voor de rest zorgt. Sharelov is beschikbaar op elk apparaat en houdt al je gegevens georganiseerd en in een cloud zodat iedereen ze gemakkelijk kan ophalen. ☁️

Maak To Dos aan voor elk teamlid en bewaak de voortgang en wijzigingen van elke creatie op verschillende afdelingen. Zodra je klaar bent, deel je de assets met de client terwijl je hun toegang controleert zodat je interne werk geheim blijft. Om publicatiedata voor creatives vast te leggen, hoef je ze alleen maar in de gedeelde kalender te zetten en je bent klaar.

Sharelov beste functies

Cloudgebaseerd en toegankelijk op alle apparaten

Vastgelegde feedback en updates over elk creatief onderdeel

Feedback wordt automatisch omgezet in actie items

Campagnes publiceren opsociale media* Eenvoudig delen met clients

Activa slepen en neerzetten op het gedeeldekalender voor content Sharelov limieten

Geen gratis versie

Geen berichten functie

Sharelov prijzen

Onbeperkt gebruik voor $15/maand/gebruiker

Sharelov beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen

: Geen beoordelingen Capterra: 5/5 (3 beoordelingen)

4. Figma

Via: Figma Hoewel Figma niet in de eerste plaats een marketingtool is, heeft het veel te bieden voor marketingteams. Het stelt je in staat om verbluffende visuele middelen voor je campagnes te ontwerpen, ontwikkelen en verfijnen. 🖼️

Houd de assets georganiseerd in de Project Pagina's en werk er samen aan in real time. Of u nu toeschouwer of ontwerper bent, u kunt het ontwerp tot leven zien komen terwijl deelnemers hun feedback geven. Je kunt specifieke elementen markeren en commentaar toevoegen en ze vervolgens als Voltooid labelen om de beslissing te voltooien.

Ben je niet tevreden met het resultaat? Je kunt altijd teruggaan naar een van de eerder opgeslagen iteraties. ◀️

Figma beste functies

Brainstormen met het FigJam whiteboard

Pagina's voor project- en teamorganisatie

Real-time gezamenlijke bewerking van visuele marketingmaterialen

Markeren van specifieke onderdelen

Vermeldingen en opmerkingen

Versie geschiedenis

Figma beperkingen

Hoofdzakelijk een ontwerpprogramma, dus het mist functies voor planning en marketing

Af en toe een achterstand ten opzichte van andere marketingsamenwerkingssoftware

Figma prijzen

Starter : Free Forever

: Free Forever Professioneel : $12/editor/maand

: $12/editor/maand Organisatie : $45/editor/maand

: $45/editor/maand Enterprise: $75/editor/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Figma beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (900+ beoordelingen)

: 4.7/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (600+ beoordelingen)

5. Semrush

Via: Semrush Semrush is een high-profile beroemdheid in de wereld van digitale marketing . Het biedt een breed bereik van marketingtools voor startups en ondernemingen, zoals zoekwoordenonderzoek en backlink crawling.

Als het gaat om samenwerking, SEMRush maakt het gemakkelijk door het verzamelen van alle gegevens en tools onder een dak en zodat u micromanage wie toegang heeft tot wat. U kunt delen projecten en onderzoeksresultaten met teamgenoten , het maken van collectieve beslissingen in elke stap van de campagne.

Semrush stroomlijnt ook client management. Binnen kaarten voor clients kunt u individuele Taken creëren en delen. Ken ze prioriteiten, soorten en tijdsinschattingen toe en voeg de link toe naar de Semrush-tools die de klus kunnen klaren. 💼

Semrush beste functies

Alle marketinggegevens en -tools die u nodig hebt onder één dak

Werklast verdeling en toegangscontrole

Deel projecten en overzicht met statistieken in het Project dashboard

Beheer van clients met kaarten voor clients

Samenhangend merk ofwhite label rapportage in het hele team met sjablonen

Semrush beperkingen

Kleine bedrijven en bedrijven met een beperkt budget kunnen het moeilijk hebben met de prijzen

Steile leercurve

Semrush prijzen

Pro : $108,33/maand

: $108,33/maand Guru : $208,33/maand

: $208,33/maand Business: $416,66/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Semrush beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

6. Akoestisch

Via: Akoestisch Acoustic is een schaalbare omnichannel marketingoplossing software voor automatisering waarmee u kunt ontwerpen, publiceren en campagnes kunt beheren moeiteloos. Acoustic helpt clients een diep inzicht te krijgen in de behoeften en gewoonten van hun klanten met intent-based analytics, waardoor hun campagnes de beste kans van slagen hebben.

Je kunt je middelen organiseren in openbare, privé en alleen-lezen bibliotheken en zelfs het Shutterstock-archief inschakelen in Acoustic. Makers van content kunnen concepten uploaden voor beoordelingen en goedkeuringen, terwijl editors hun mening kunnen geven in de comments. 🪙

Acoustic beste functies

Meerdere kanalensoftware voor marketingautomatisering* Schaalbaar

Drie soorten bibliotheken voor activabeheer

Limiet aan bestandstype en grootte in bibliotheken

Ingebedde Shutterstock-bibliotheek

Content bekijken en goedkeuren

Akoestische beperkingen

Verouderde interface

Soms traag, vooral bij rapportage

Akoestische prijzen

Essentials : Beschikbaar na contact

: Beschikbaar na contact Standaard : Beschikbaar op contact

: Beschikbaar op contact Premium: Beschikbaar na contact

Akoestische beoordelingen en recensies

G2 : 3.7/5 (200+ beoordelingen)

: 3.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3+ beoordelingen)

7. Canva

Via: Canva Canva combineert waardevolle functies voor ontwerp en samenwerking tot een krachtige marketingtool. Met Canva kunnen jij en je team promotionele afbeeldingen en video's maken en ervoor zorgen dat ze altijd on-brand blijven met de Brand kit, richtlijnen en sjablonen.

Canva stroomlijnt ook je ontwerp- en goedkeuringsworkflow. Je kunt ideeën op het Whiteboard gooien, taken toewijzen, samen aan ontwerpen werken en ze direct optimaliseren voor verschillende kanalen. Gebruik Canva Docs om kopieën te schrijven als aanvulling op je prachtige visuals. ✨

Canva beste functies

In realtime samenwerken aan visuele middelen

Richtlijnen en sjablonen voor branding

Geoptimaliseerde ontwerp- en goedkeuringsworkflow

Whiteboard voor ideeën

Magic Switch-resizing om content te optimaliseren voor verschillende kanalen

Canva documenten

Inzichten in betrokkenheid om de impact van je ontwerpen te meten

Canva beperkingen

Afbeeldingen in bibliotheek zouden van hogere kwaliteit kunnen zijn

Geen offline toegang

Canva prijzen

Gratis

Canva Pro :$119,99/jaar voor één persoon

:$119,99/jaar voor één persoon Canva voor Teams: $300/jaar voor de eerste vijf personen

Canva beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.000+ beoordelingen)

8. Trechter

Via: Trechter Als het niet goed wordt gedaan, kunnen analyses en rapportage een rommeltje worden. Daar wil Funnel bij helpen. Het fungeert als uw hub voor marketingprestatieanalyse, waarbij gegevens van verschillende kanalen worden samengebracht. Het slaat de gegevens veilig op en organiseert ze automatisch voor analyse. U kunt de zichtbaarheid van de gegevens beheren en ze indien nodig delen met relevante teamleden.

Funnel bespaart uw team tijd en moeite en bespaart u onnodige taken zoals het bijwerken van rapporten. Met één enkele bron van waarheid kunt u efficiënter werken en u richten op wat belangrijk is - het behalen van al die marketingdoelstellingen projectdoelstellingen . 🎯

Funnel beste functies

Marketingprestaties analytics eenvoudig gemaakt

Centralisatie van gegevens van alle kanalen

Veilige opslagruimte en automatische gegevensorganisatie

Integratie met meer dan 500 tools, geen code nodig

Beheer en deel zichtbaarheid van gegevens

Marketingbudgetoptimalisatie

Funnel limieten

Initiële installatie kan tijdrovend zijn

Complex; sommige nieuwe gebruikers hebben training nodig

Funnel prijzen

Gratis

Starter : vanaf $360/maand

: vanaf $360/maand Business : vanaf $1.000/maand

: vanaf $1.000/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Funnel beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

9. HubSpot

Via: HubSpot HubSpot is een begrip geworden en biedt een breed bereik van CRM-producten die verschillende afdelingen met elkaar verbindt. De Marketing Hub is robuust en aanpasbaar aan de behoeften van je team.

Met de samenwerkingsbalk kunnen jij en je team commentaar geven op middelen, goedkeuringen vragen en geven en opdrachten bijhouden met checklists. Het geeft u ook toegang tot de marketingkalender voor een snel overzicht van de tijdlijn van het project. In de inbox voor gesprekken kun je discussies starten met je team of deelnemen aan bestaande threads. 🗣️

Met de Operations Hub kun je een soepele werkstroom opbouwen met marketing automatiseringstools. Als je team bijvoorbeeld communiceert via Slack of Zoom, kun je het volgende doen integreren met HubSpot en triggeracties rechtstreeks vanuit deze apps configureren.

HubSpot beste functies

Een uitgebreid pakket producten om alle afdelingen te coördineren

Gecentraliseerde hub voor alle contacten en campagnegegevens

Zijbalk voor samenwerking met opmerkingen, checklists voor taken, marketingkalender en goedkeuringen

Inbox voor gesprekken

Veel mogelijkheden voor automatisering, inclusief apps van derden

HubSpot beperkingen

Problemen met bepaalde integraties

Kan overweldigend zijn voor beginners vanwege het aantal functies

Hubspot prijzen (Marketing Hub)

Starter : vanaf $18/maand

: vanaf $18/maand Professioneel : vanaf $800/maand

: vanaf $800/maand Enterprise: vanaf $3.600/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

HubSpot beoordelingen en reviews (Marketing Hub)

G2 : 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.000+ beoordelingen)

10. Buffer

Via: Buffer Als sociale mediamarketing uw ding is, kan Buffer uw brood en boter zijn. 🍞

Buffer helpt je bij het creëren van content die je publiek aanspreekt en publiceert deze voor je. Wat samenwerking betreft, springen de volgende vijf functies eruit:

Toestemmingsniveaus Definieer welke leden van het team op welk kanaal mogen posten Werkstroom voor goedkeuring: Bekijk elk bericht voordat u het publiceert en wijs het af of keur het goed met één klik Ruimte voor ideeën Bedenk als team nieuwe ideeën voor content Geautomatiseerde rapportages Genereer moeiteloos rapporten over merkprestaties Intern commentaar-Consulteer teamgenoten onder elk bericht

Buffer beste functies

Sociale mediaoptimalisatie werkstroom* Controle op toestemmingsniveau

Goedkeuring en afwijzing van berichten met één klik

Ideeën: een speciale ruimte voor brainstormen

Geautomatiseerde en merkgebonden prestatierapporten

Communicatie via opmerkingen bij berichten

Buffer limieten

De interface zou aantrekkelijker kunnen zijn in vergelijking met andere sociale en marketingsamenwerkingssoftware

Steil prijsmodel vergeleken met sommige concurrenten

Buffer prijzen

Gratis

Essentials : $5/maand/kanaal

: $5/maand/kanaal Teams : $10/maand/kanaal

: $10/maand/kanaal Agency: $100/maand/10 kanalen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Buffer beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (900+ beoordelingen)

: 4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

Het volledige potentieel van je team benutten met software voor marketing samenwerking

Een succesvolle marketingcampagne voeren is één ding, maar dat op een efficiënte manier doen is een heel ander verhaal. Als u uw concurrenten wilt overtreffen, moet uw marketingteam op rolletjes lopen. ⏰

Hoewel alle hierboven genoemde marketingsamenwerkingssoftware de wrijving kan verminderen, kiezen voor ClickUp als u een allesomvattende oplossing wilt voor de productiviteit van je team te verhogen en helpen u om al uw marketing OKR's met gemak.