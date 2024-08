10 gratis Google-formuliersjablonen om feedback te verzamelen

Op zoek naar gratis Google Form templates om het verzamelen van feedback makkelijker te maken?

Met de huidige sjablonen kunt u snel online formulieren maken en aanpassen zonder enige ervaring met ontwerpen of coderen. Van feedback over evenementen tot cursusevaluaties, feedback verzamelen is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Onze verzameling van 10 gratis Google Form-sjablonen helpt je om inzichten, meningen en feedback te verzamelen zonder dat het je een cent kost. 💾

Wat is een Google Formulier sjabloon?

Een Google Form-sjabloon is een aanpasbaar formulier dat als uitgangspunt dient voor het verzamelen van informatie, feedback en enquĂȘtereacties.

In plaats van helemaal vanaf nul te beginnen, kiest u een sjabloon die aan uw behoeften voldoet om als basis te dienen. Vervolgens kunt u deze aanpassen aan uw specifieke vereisten en doelen.

Via Google formulieren Er zijn sjablonen beschikbaar voor bijna elk doel. Bijvoorbeeld:

Registratieformulieren voor evenementen

Feedbackformulieren voor klanten

EnquĂȘtes voor feedback over evenementen

Formulieren voor uitnodigingen voor feesten (ook wel RSVP-formulieren genoemd)

Verzoeken voor vrijaf

Deze sjablonen voor feedbackformulieren stellen gebruikers in staat om gepolijst te maken, professionele vragenlijsten zonder technische ontwerpvaardigheden.

Google Form Sjablonen

Bespaar tijd en verbeter uw gegevensverzameling met deze selectie Google Forms-sjablonen. Gratis, aanpasbare opties zoals deze zijn uw snelkoppeling naar professionele formulieren en optimalisatie van workflows .

We hebben fantastische opties gevonden voor uiteenlopende behoeften:

Bestelformulier: Maak het eenvoudiger voor klanten van kleine bedrijven om de specifieke artikelen of diensten aan te vragen die ze nodig hebben met ditSjabloon voor eenvoudig bestelformulier

Google Formulieren eenvoudig bestelformulier sjabloon

Referentie controleren: Verbeter uw personeelsselectie en vereenvoudig aanwervingsbeslissingen met behulp van dezeSjabloon voor referentiecheck

Google Formulieren formulier voor referentiecheck

Sollicitatie:Over aanwervingsbesluiten gesproken, ditSjabloon sollicitatieformulier maakt het gemakkelijk om gegevens te verzamelen over kandidaten die bij uw bedrijf willen werken of van afdeling willen veranderen

Google Formulieren Toepassingssjabloon

Vragenlijst voor marktonderzoek: Verzamel gegevens van klanten en prospects zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen met dezeSjabloon marktonderzoeksformulier

Google Formulieren voor marktonderzoek sjabloon

Navigeer naar het gedeelte Formulieren in Google Drive, selecteer uw sjabloon en wijzig de vragen indien nodig om aan de slag te gaan.

Als deze Google Forms enquĂȘtesjablonen niet aan uw behoeften voldoen, kunt u uw eigen sjablonen maken met een Google-account en enige technische kennis. Google Docs en Google Sheets hebben de tools die u nodig hebt. đŸ€©

Beperkingen van het gebruik van Google Formulier-enquĂȘte-sjablonen

Google Form-sjablonen zijn veelzijdig, gemakkelijk te gebruiken en nuttig voor veel zakelijke behoeften.

Er zijn echter enkele beperkingen die het vermelden waard zijn:

Beperkte aanpassing en ontwerp: De geavanceerde ontwerpopties kunnen beperkend zijn als u sterk aangepaste formulieren nodig hebt

De geavanceerde ontwerpopties kunnen beperkend zijn als u sterk aangepaste formulieren nodig hebt Complexe integraties: Het is eenvoudig om Google Forms te integreren met andere Google-producten, maar integratie met andere platforms kan kennis van codering vereisen

Het is eenvoudig om Google Forms te integreren met andere Google-producten, maar integratie met andere platforms kan kennis van codering vereisen Basis Vraagtypen : Google Forms biedt meerdere vraagtypen, maar er is niet genoeg variatie om veel geavanceerde enquĂȘtestructuren te ondersteunen

Google Forms biedt meerdere vraagtypen, maar er is niet genoeg variatie om veel geavanceerde enquĂȘtestructuren te ondersteunen Beperkingen op bestandsgrootte: Beperkingen op bestandsgrootte kunnen grote bijlagen verhinderen en gegevensverzameling beperken

Beperkingen op bestandsgrootte kunnen grote bijlagen verhinderen en gegevensverzameling beperken Privacy van gegevens: De gegevens worden opgeslagen op servers van Google, die mogelijk niet voldoen aan strenge privacyvereisten

De gegevens worden opgeslagen op servers van Google, die mogelijk niet voldoen aan strenge privacyvereisten Online toegang: Voor het maken en aanpassen van Google-formulieren is altijd een internetverbinding nodig

Door deze beperkingen hebben sommige bedrijven behoefte aan een Google Formulieren alternatief . U zou een speciaal enquĂȘteplatform zoals Jotform vs. Google Formulieren om andere opties te verkennen.

Je kunt ook kijken naar Google Werkruimte alternatieven op deze manier kunt u geavanceerde formuliercreatie krijgen naast tools om andere gebieden van uw bedrijf te verbeteren.

10 gratis alternatieve Google-formuliersjablonen ClickUp's formulierweergave is een fantastisch alternatief voor Google Form-sjablonen, gratis voor alle gebruikers en rijk aan functies.

Met ClickUp's alles-in-Ă©Ă©n projectmanagementplatform hebt u toegang tot duizenden functies, tools en sjablonen. Dit omvat talloze aanpasbare formulieren voor gegevensverzameling en enquĂȘtes.

U profiteert ook van toonaangevende software voor operationeel beheer die kan helpen uw bedrijf uit te breiden.

ClickUp biedt een breed scala aan tools voor klantenfeedback en gratis sjablonen voor het maken van formulieren, met functies zoals:

Offline toegang

Grotere bestanden uploaden

Geavanceerde vraagtypes

1.000+ integraties met andere platforms

Geavanceerd ontwerp, opmaak en merkopties

ClickUp heeft opties voor verschillende methodologieën voor procesverbetering dus het werkt voor jouw bedrijf, of je nu agile, JIT (Just-In-Time), Lean, Kanban of iets anders gebruikt.

1. ClickUp Formulier Sjabloon

Moeiteloos gegevens verzamelen en organiseren met onze ClickUp Formulier Sjabloon

De ClickUp Formulier Sjabloon biedt een duidelijke manier om korte antwoorden, contactinformatie en andere essentiële informatie te verzamelen.

U kunt Google Formulieren gebruiken om eenvoudige enquĂȘtes te maken en eenvoudige informatie van respondenten te verzamelen. ClickUp's Formuliersjabloon vereenvoudigt de zaken echter met drag-and-drop aanpassingen en meerdere weergaven, velden en statussen.

Dit geldt voor de meeste opties in onze sjablonengalerij, of u nu deze formuliersjabloon gebruikt, ClickUp's sjabloon voor eenvoudig taakbeheer of iets anders.

Zodra u uw formulier hebt gemaakt, kunt u de link delen op sociale media-accounts, verzenden in geautomatiseerde e-mails aan klanten of verspreiden via interne communicatiekanalen. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Feedback Formulier Sjabloon

Verkrijg waardevolle inzichten en input met het ClickUp Feedbackformulier Sjabloon

De ClickUp Feedback Formulier Sjabloon maakt het verzamelen en organiseren van meningen en inzichten van uw team of klanten eenvoudig.

Net als met Google Forms kunt u een aangepast formulier maken om feedback te verzamelen van klanten, medewerkers en teamleden. Met deze ClickUp-sjabloon krijgt u een geĂŻntegreerd productiviteitsplatform dat de informatie die u in uw werkruimte ontvangt automatisch organiseert en bijhoudt.

Gebruik de ClickUp sjabloon voor feedbackformulieren om enquĂȘtes af te stemmen op de behoeften van elke klant, productbeslissingen te verbeteren met zinvolle gegevens en gegevens snel te analyseren om trends sneller te identificeren. 📈✹

Het heeft alles wat je nodig hebt om een uitgebreide feedback look te ontwerpen en het enquĂȘteproces te stroomlijnen. U kunt:

Meerkeuzevragen opnemen

Sterbeoordelingen verzamelen

Taken bekijken die verband houden met het product of de service in kwestie

Suggesties vragen

Respondenten sorteren op basis van voorwaardelijke informatie

Maak je klaar om de betrokkenheid van klanten te vergroten door ze een platform te geven om hun mening te geven en zich gehoord te voelen. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp inschrijvingsformulier sjabloon

Maak het verzamelen en beheren van inschrijvingsgegevens een fluitje van een cent met ClickUp's sjabloon voor inschrijvingsformulieren

De ClickUp inschrijvingsformulier sjabloon heeft alles wat u nodig hebt om informatie te verzamelen van gebruikers die zich inschrijven voor uw e-maillijst, nieuwsbrief of marketingcommunicatie .

Met Google Forms kunt u vergelijkbare soorten informatie verzamelen, maar de ClickUp Subscription Form Template biedt een meer gespecialiseerde gebruiksmogelijkheid, plus integratie met de beste e-mailmarketingtools.

De basissjabloon bevat velden voor bijvoorbeeld naam en e-mailadres. U kunt ook velden maken voor aanvullende informatie die u wilt verzamelen.

Gebruik deze sjabloon om informatie over abonnees te verzamelen, deze te integreren met uw e-mailmarketingplatform en alle gegevens te beveiligen. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon

Verzamel en organiseer aanvragen voor een efficiëntere workflow met ClickUp's Aanvraagformulier Sjabloon

De ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon verbetert het aanvraagproces en maakt het verzamelen van nauwkeurige gegevens van werknemers en klanten eenvoudiger.

Met Google Forms kunt u veel van dezelfde velden invullen als in de ClickUp Aanvraagformuliersjabloon, maar deze optie is zeer aanpasbaar met geavanceerde functies zoals:

Status bijhouden

Grote bestandsbijlage

Geautomatiseerde toewijzing van taken

Integratie met meer dan 1000 andere platforms

Eenvoudige gegevensorganisatie

Gebruik deze sjabloon om klanten en medewerkers de best mogelijke ervaring te bieden. Het heeft alles wat je nodig hebt om de efficiëntie te verhogen en de communicatie te stroomlijnen. Deze sjabloon downloaden

Verbeter teamcommunicatie en klantinteracties naadloos met ClickUp's contactformuliersjabloon

Als u een snelle, eenvoudige manier wilt voor mensen om contact op te nemen met uw bedrijf, hebt u het volgende nodig ClickUp's contactformulier-sjabloon .

Google Forms biedt ook een eenvoudige contactoplossing. Met het ClickUp Contact Forms Sjabloon krijgt u echter geavanceerde functies zoals het bijvoegen van grote bestanden, het bijhouden van statussen en het automatisch toewijzen van taken.

U kunt gegevens van polls, enquĂȘtes en meer vastleggen in Ă©Ă©n ruimte die eenvoudige toegang en organisatie biedt.

Gebruik onze sjabloon voor contactformulieren om klanten gemakkelijker te bereiken, handmatige gegevensinvoer te elimineren en gevoelige informatie veilig op te slaan. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp rapportageformulier sjabloon

Stroomlijn uw besluitvormingsproces met ClickUp's rapportagesjabloon

De ClickUp rapportageformulier sjabloon hiermee kunt u informatie van uw team verzamelen met behulp van een aangepast document met meerdere vraagtypes.

Google Formulieren kan veel van dezelfde opties bieden, maar ClickUp gaat een stap verder met ruimtes voor:

Korte antwoorden

Selectievakjes

Drop-down menu's

Meerkeuze vragen

Contactgegevens

Aangepaste antwoordvelden

Bestanden uploaden

ClickUp's rapportformuliersjabloon biedt ook gestandaardiseerde vraagopmaak, visuele gegevensweergaven en geautomatiseerde organisatie om handmatig werk te verminderen.

Deze sjabloon biedt een eenvoudige manier om de samenwerking binnen uw team te stroomlijnen en met klanten te communiceren terwijl u vertrouwen wekt. đŸŒ»

Gebruik het om informatie te verzamelen zoals projectupdates, bugrapporten en feedback van klanten. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp sjabloon voor sollicitatieformulier

Verzamel en organiseer naadloos informatie over kandidaten met behulp van de ClickUp sjabloon voor sollicitatieformulieren

De ClickUp sjabloon voor sollicitatieformulier helpt het sollicitatieproces minder tijdrovend en overweldigend te maken voor alle betrokkenen. Het stroomlijnt het beoordelingsproces, automatiseert handmatig werk voor uw team en wekt vertrouwen bij sollicitanten.

Google Forms worden vaak gebruikt voor sollicitaties en bieden een eenvoudige manier om persoonlijke gegevens te verzamelen.

De ClickUp-sjabloon voor sollicitatieformulieren legt de lat hoger met geavanceerde opmaak en organisatie, plus eenvoudige manieren om informatie over sollicitanten bij te houden en op te slaan voor een eerlijke, consistente screening.

Gebruik deze sjabloon om het wervingsproces te stroomlijnen en een uitstekende eerste indruk te maken op potentiële kandidaten wanneer zij hun informatie indienen. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon

Vereenvoudig werving en selectie met ClickUp's sjabloon voor sollicitatieformulieren

De ClickUp Aanvraagformulier Sjabloon is een andere fantastische manier om het doorzoeken van sollicitaties te vereenvoudigen.

Of u nu sollicitaties accepteert voor een komende workshop, stage of functie, het helpt u een formulier te maken dat is afgestemd op uw specifieke behoeften.

Met Google Form-sjablonen kunt u aangepaste vraagvelden toevoegen, maar met Clickup's sjabloon voor sollicitatieformulieren kunt u de voortgang volgen terwijl kandidaten door uw workflow navigeren.

ClickUp stelt u ook in staat om informatie over kandidaten te organiseren en weer te geven met behulp van verschillende weergaven en de informatie die u zoekt in enkele seconden te vinden.

Gebruik deze sjabloon om tijd te besparen met een consistent formulier voor alle kandidaten wanneer u informatie verzamelt, sollicitaties vergelijkt en de beste beslissingen neemt voor elke vacature. Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp inschrijvingsformulier sjabloon

Maak teamregistratie en projectintegratie moeiteloos met het ClickUp inschrijvingsformulier sjabloon

De ClickUp Inschrijvingsformulier Sjabloon helpt u eenvoudig informatie van leads, klanten en leden te verzamelen, bij te houden en te beveiligen.

Net als Google Forms kunt u registratieformulieren maken en aanpassen zonder kennis van codering. ClickUp stelt gebruikers echter in staat om bestanden, foto's en andere bijlagen te uploaden en biedt versleutelde opslagopties.

ClickUp's sjabloon voor registratieformulieren heeft alle functies die u nodig hebt om nieuwe gebruikers of werknemers bij uw organisatie te registreren.

Gebruik het om een georganiseerde en efficiënte methode te creëren voor het verzamelen van noodzakelijke informatie, het waarborgen van nauwkeurigheid en het maken van een goede indruk op nieuwe gebruikers of leden. Deze sjabloon downloaden

10. ClickUp Lidmaatschapsformulier Sjabloon

Verzamel en organiseer eenvoudig lidmaatschapsgegevens met ClickUp's sjabloon voor lidmaatschapsformulieren

De ClickUp Lidmaatschap Formulier Sjabloon maakt het beheren van uw onboardingproces en het verzamelen van lidmaatschapsaanvragen eenvoudig.

Google Forms kan veel van dezelfde informatie verzamelen met aangepaste tekstvakken. Deze sjabloon biedt echter een veilige gegevensopslag en de mogelijkheid om de individuele voortgang tijdens het inwerkproces bij te houden.

ClickUp's sjabloon voor lidmaatschapsformulieren maakt het onboardingproces voor leden eenvoudiger dan ooit, of u nu een bestaande community beheert of een nieuwe opzet.

Gebruik het om een consistente registratie van alle leden bij te houden, handmatige gegevensinvoer te elimineren en de organisatie van informatie te automatiseren om het beheren van lidmaatschappen eenvoudiger te maken. Deze sjabloon downloaden

Versterk uw formulieren

Aangepaste formulieren zijn een geweldige manier om uw feedbackverzamelingsproces te verbeteren en waardevolle inzichten te verzamelen. Of u nu Google Form-sjablonen, gratis sjablonen van ClickUp of iets anders gebruikt, ze helpen u elke keer om beter geĂŻnformeerde beslissingen te nemen.

De sjablonen van ClickUp zijn de beste keuze als u aanpasbare opties en gebruiksvriendelijke functies wilt. We hebben sjablonen voor kleine ondernemers, docenten, non-profitorganisaties, grote organisaties en nog veel meer.

Het gebruik van onze sjablonen is een goede manier om uw strategie voor het verzamelen van feedback te verbeteren. Aanmelden voor ClickUp vandaag - het is gratis! â˜€ïžđŸ™‚