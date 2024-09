Kwalitatieve gegevensanalyse uitvoeren

Kraak wat nummers, stel parameters in en trek inzichtelijke conclusies - hiermee onthul je trends en maak je zinvol gebruik van kwantificeerbare gegevens.

Maar hoe zit het met informatie die niet door nummers kan worden gekwantificeerd, zoals gedrag, percepties en ervaringen? Hoe maak je zinvol gebruik van dit soort gegevens?

Het antwoord is kwalitatieve gegevensanalyse.

Met kwalitatieve gegevensanalyse kun je afbeeldingen, tekst, audio en video analyseren. In plaats van de gegevens te kwantificeren, richt je je op het begrijpen van betekenissen, thema's en patronen die de gegevens tot leven brengen.

Neem bijvoorbeeld feedback van klanten. Het gaat niet alleen om het tellen van het aantal sterren dat je product heeft gekregen. Het gaat erom te begrijpen waarom klanten zich voelen zoals ze zich voelen, wat ze echt denken en hoe hun ervaringen vorm geven aan hun mening. Met kwalitatieve gegevensanalyse kunt u deze rijke, genuanceerde feedback omzetten in bruikbare inzichten.

In deze blog beginnen we met de basisprincipes van gegevensanalyse in kwalitatief onderzoek en gaan we dieper in op de technieken en toepassingen ervan. šŸ“‹

De basis begrijpen: Wat is kwalitatieve gegevensanalyse?

Kwalitatieve gegevensanalyse (QDA) is een manier om de betekenis van niet-numerieke informatie te interpreteren. Door thema's en patronen te identificeren, krijgen onderzoekers een dieper inzicht in het onderwerp om nauwkeurige conclusies te trekken. Het geeft antwoord op de 'waarom' en 'hoe' achter gedragingen en ervaringen.

Dit type analyse richt zich op de actie achter de nummers. Het gaat om het verzamelen, ordenen en decoderen van ongestructureerde gegevens uit enquĆŖtes, interviews, e-mails, online beoordelingen en websiteprestaties.

Laten we de specifieke kenmerken begrijpen. ā¬‡ļø

Voordelen van onderzoek en gegevensvisualisatie

Voor onderzoekers en gegevensanalisten is QDA als een detective in de wereld van gegevens. Het is een geweldige manier om inzichten te krijgen uit rijke, ingewikkelde details van menselijke ervaringen die geĆÆnformeerde besluitvorming stimuleren.

Het stelt je in staat om de verhalen en gevoelens achter de statistieken bloot te leggen. Dus als je een verandering in de statistieken moet verklaren of de nuances van de meningen van individuen moet begrijpen, wend je je tot kwalitatieve gegevens om duidelijkheid te verschaffen.

Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van gegevensanalyse in kwalitatief onderzoek:

Aanpassingen op basis van uw behoeften: Stem uw analysemethoden af op uw onderzoeksdoelstellingen en gewenste resultaten

Stem uw analysemethoden af op uw onderzoeksdoelstellingen en gewenste resultaten Diepgaander begrip: Verdiep u in de gevoelens en gedachten van mensen om inzichten te krijgen die verder gaan dan nummers. Bijvoorbeeld, het analyseren van consumentenfeedback met behulp van QDA helpt producten en diensten te verbeteren

Verdiep u in de gevoelens en gedachten van mensen om inzichten te krijgen die verder gaan dan nummers. Bijvoorbeeld, het analyseren van consumentenfeedback met behulp van QDA helpt producten en diensten te verbeteren Andere perspectieven krijgen: Percepties en informatie onthullen die kwantitatieve gegevens over het hoofd zien

Percepties en informatie onthullen die kwantitatieve gegevens over het hoofd zien Gedrag voorspellen: Voorspellingen formuleren op basis van uw eerste analyse om klantkenmerken, voorkeuren en gedrag te begrijpen

Voorspellingen formuleren op basis van uw eerste analyse om klantkenmerken, voorkeuren en gedrag te begrijpen Visualiseren van gegevens: Creƫer gedetailleerde visuele gegevens in de vorm van mindmaps, tijdlijnen, illustratieve diagrammen, concept maps en tekstanalyse

Creƫer gedetailleerde visuele gegevens in de vorm van mindmaps, tijdlijnen, illustratieve diagrammen, concept maps en tekstanalyse Klanten segmenteren: Verdeel een markt in groepen klanten op basis van specifieke kenmerken

Kwantitatieve en kwantitatieve gegevens vullen elkaar aan.

Terwijl kwalitatieve gegevens context en diepgang bieden, bieden kwantitatieve gegevens structuur en numerieke precisie.

Laten we enkele twistpunten tussen de twee soorten onderzoeken om de correlatie te begrijpen.

Gegevensanalyse

Kwalitatieve analyse is gericht op het begrijpen van de redenen achter gedrag door middel van niet-numerieke gegevens zoals tekst of interviews. Het beantwoordt 'waarom'- en 'hoe'-vragen en biedt diepgang en context.

Kwantitatieve analyse richt zich op numerieke gegevens, waarbij statistieken worden gebruikt om te meten en te tellen. Het behandelt 'hoeveel' of 'hoe veel' vragen en biedt gestructureerde en vergelijkbare inzichten.

Onderzoeksvragen

Kwalitatieve onderzoeksvragen zijn open vragen en onderzoeken persoonlijke gevoelens en gedachten.

Bijvoorbeeld, vragen wat iemand denkt over een nieuwe productlijn of hoe een abonnement op een pagina hem of haar voordeel oplevert, helpt bij het formuleren van hypotheses voor verdere kwantitatieve analyse.

Kwantitatieve onderzoeksvragen zoeken meetbare antwoorden en hebben vaak betrekking op numerieke gegevens. Het beantwoordt vragen als 'Hoeveel' of 'Hoeveel'

Bijvoorbeeld, het gemiddelde gewicht van individuen in een buurt of beoordelen hoeveel klanten ontevreden zijn, maar niet waarom.

Gegevensverzamelingsmethoden

Kwalitatieve gegevensverzameling omvat beschrijvende technieken, zoals:

EnquĆŖtes met open vragen

Interviews

Focusgroepen

Observaties

Tekstuele en visuele analyse

Case studies

Secundair onderzoek

Getuigenissen van experts

Aan de andere kant worden bij kwantitatieve gegevensverzameling numerieke methoden gebruikt, waaronder:

EnquĆŖtes met gesloten vragen

Vragenlijsten

Peilingen

Gecontroleerde observaties

Experimenten

Kwantitatieve Onderzoekstechnieken

Kwalitatieve onderzoeksgegevens zijn subjectief, dus ze moeten specifiek zijn. De technieken die je gebruikt zullen vorm geven aan de inzichten die je krijgt.

Het doel is om gegevens om te zetten in informatie en informatie in inzicht

Carly Fiorina, voormalig CEO van Hewlett-Packard zei ooit

Om deze inzichten te verkrijgen, is het kiezen van de juiste analysemethode cruciaal. Laten we eens kijken naar verschillende kwalitatieve analysetechnieken voor het verzamelen en analyseren van kwalitatieve gegevens, zodat je je volgende project probleemloos kunt uitvoeren.

Thematische analyse

Thematische analyse is een methode voor de analyse van kwalitatieve gegevens die wordt toegepast op een reeks teksten, zoals transcripties of interviews. U kunt de gegevens nauwkeurig onderzoeken om gemeenschappelijke ideeƫn en patronen te ontdekken.

Het uitvoeren van een thematische analyse is een effectieve methode om de meningen, ervaringen of weergaven van mensen te begrijpen. Door inzichten te verzamelen van relevante deelnemers en hun antwoorden te categoriseren in brede thema's, helpt deze aanpak bij het begrijpen van grote datasets.

Hier volgen zes stappen om persoonlijke vooroordelen te vermijden:

Bekendmaken: Begrijp uw gegevens grondig Coderen: Markeer delen, zinnen en zinsdelen van de zinnen en geef ze korte labels of 'codes' Thema's creƫren: Patronen identificeren en verschillende gemeenschappelijke thema's bedenken Thema's herzien: Bekijk je thema's om te zien of ze de gegevens goed dekken Thema's definiƫren: Als je een definitieve lijst hebt, definieer en benoem ze dan specifiek Schrijven: Schrijf je analyse op basis van de thematische analyse

Voorbeeld: Een bedrijf analyseert de feedback van klanten op een nieuwe dienst om terugkerende thema's te identificeren, zoals frequente klachten over klantenservice.

Inhoudsanalyse

Contentanalyse wordt gedaan op teksten zoals interviews, aantekeningen van veldonderzoeken, open vragen en gesprekken. Het richt zich op communicatietrends van groepen of individuen en gedragsreacties op specifieke communicatie.

Er zijn twee soorten:

Conceptuele analyse: Kies een concept en kwantificeer de aanwezigheid ervan Relationele analyse: Onderzoek relaties tussen meerdere concepten

Deze methode kan sociale problemen en publicaties onderzoeken, meningen begrijpen, talen evalueren en interviews met open vragen analyseren.

Voorbeeld: Een marketingteam beoordeelt reacties in sociale media om de publieke opinie over een nieuwe reclamecampagne te begrijpen.

Verhalend onderzoek

Narrative inquiry is een kwalitatief gegevensanalyseproces voor het vastleggen en begrijpen van de persoonlijke ervaringen van een individu of een kleine groep.

Nog te doen: onderzoekers houden een diepte-interview, nemen het op en organiseren het in een verhaal dat de opeenvolging van gebeurtenissen en emoties weergeeft zoals ze werden ervaren. Met deze aanpak kunnen onderzoekers onderzoeken hoe mensen hun leven zin geven door middel van de verhalen die ze vertellen.

De interviewvragen moeten een verhaalachtig antwoord uitlokken. Bijvoorbeeld: 'Wat is uw ervaring als wiskundeleraar gedurende tien jaar?' of 'Hoe is het om te leven met een lichamelijke beperking?'

Focussen op de praktische resultaten van het onderzoek is essentieel voor het uitvoeren van een narratieve analyse. De volgorde van gebeurtenissen in het verhaal is cruciaal en het verifiĆ«ren van de nauwkeurigheid van de accounts van je geĆÆnterviewden is noodzakelijk om betrouwbare resultaten te garanderen.

šŸ’”Pro Tip: Vraag naar verhalen. Gebruik open vragen die vragen om gedetailleerde verhalen. Dit zal u helpen om rijkere, meer informatieve verhalen te verzamelen.

Grondtheorie

De grounded theory-techniek ontrafelt de betekenis van sociale acties, interacties tussen mensen en ervaringen. Dit betekent dat de deelnemer zijn interpretatie of verklaring van zijn ervaringen moet geven.

Toen Barney Glaser en Anselm Strauss deze theorie voor het eerst publiceerden in De ontdekking van de grondtheorie in 1967, werd het als baanbrekend beschouwd.

Hier lees je hoe je een grounded theory analyse uitvoert:

Gebruik eerdere casestudies om een specifiek concept te formuleren

om een specifiek concept te formuleren Bestudeer een individu of groep in actie , deelnemend aan dagelijkse activiteiten en in interactie met anderen

, deelnemend aan dagelijkse activiteiten en in interactie met anderen Voer groepsinterviews uit en vraag deelnemers naar hun dagelijks leven, persoonlijke ervaringen en observaties

uit en vraag deelnemers naar hun dagelijks leven, persoonlijke ervaringen en observaties Trek conclusies op basis van je observaties en de antwoorden die je krijgt

Dit is een van de meest instrumentele kwalitatieve data-analysetechnieken waarbij een echte instelling betrokken is.

Voorbeeld: Een technische startup bestudeert interacties van gebruikers met hun product om een theorie te ontwikkelen over hoe gebruikers nieuwe functies integreren in hun werkstromen.

Discoursanalyse

Discoursanalyse onderzoekt hoe taal wordt gebruikt in verschillende vormen van communicatie, waaronder geschreven, gesproken en visuele teksten. Deze techniek helpt om de constructie van betekenis en sociale dynamiek via taal te begrijpen.

Het gaat om het analyseren van spraak- of schrijfpatronen en hoe deze zich verhouden tot sociale en culturele contexten.

Voorbeeld: Je kunt analyseren hoe verschillende groepen een bepaald onderwerp op online forums bespreken of hoe publieke uitspraken maatschappelijke attitudes weerspiegelen.

Sentimentanalyse

Sentimentanalyse is een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de gevoelens of gedachten van deelnemers over een onderwerp. Het analyseert geschreven of gesproken taal. Het belangrijkste doel is om te bepalen of de tekst positief, neutraal of negatief is.

Het maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking (NLP), computationele methoden en tekstanalyse. Sentimentanalyse kan analyseren:

Geschreven feedback

Nieuwsartikelen

EnquĆŖtes

Social media profielen en berichten

Dit is een effectieve techniek om de stemming onder consumenten te begrijpen en de publieke opinie te peilen. Het kan ook worden gebruikt om kwalitatieve beoordelingen te verkrijgen voor trainingsprogramma's voor volwassenen en onderwijsmodules voor kinderen.

Voorbeeld: Een e-commercebedrijf gebruikt sentimentanalyse om de reacties van klanten op de lancering van een nieuw product te peilen.

Methoden voor kwalitatieve gegevensanalyse: Handmatig vs Automatisering

Bij het analyseren van gegevens kan de keuze tussen handmatige en geautomatiseerde methoden uw werkstroom sterk beĆÆnvloeden.

Laten we de sleutel verschillen onderzoeken om te leren welke aanpak het beste bij uw behoeften past.

Handmatige methode voor kwalitatieve gegevensanalyse

Bij deze traditionele aanpak van gegevensinterpretatie bekijkt de onderzoeker of analist alle gegevens handmatig. Ze coderen de informatie en organiseren deze vervolgens in verschillende thema's en patronen voor analyse.

Het analyseren van elk stukje data is echter vervelend en arbeidsintensief, vooral als er met grote datasets wordt gewerkt.

Geautomatiseerde methode voor kwalitatieve gegevensanalyse

Aan de andere kant maakt geautomatiseerde kwalitatieve gegevensanalyse gebruik van geavanceerde technologie om geautomatiseerde oplossingen te bieden voor een snellere interpretatie. Hier worden algoritmen en kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt.

De efficiƫntie piekt met geautomatiseerde QDA omdat de software grote gegevenssets snel verwerkt. Dit is een ideale keuze voor uitgebreide gegevens.

**Wat is beter?

Het eenvoudige antwoord is geautomatiseerde kwalitatieve analyse.

Handmatige kwalitatieve gegevensanalyse is onpraktisch voor grote gegevenssets. Bij het analyseren van kwalitatieve gegevens wilt u consistent en efficiƫnt zijn om nauwkeurige conclusies te kunnen trekken.

AI-tools zijn effectief voor de analyse van kwalitatieve gegevens. Hier lees je waarom je zou moeten automatiseren:

Snel en efficiĆ«nt: Geautomatiseerde tools scannen, coderen en analyseren grote hoeveelheden gegevens sneller dan handmatige middelen. Je kuntenquĆŖte-analysesoftware gebruiken gebruiken voor een nauwkeurige interpretatie om tijd en moeite te besparen

Geautomatiseerde tools scannen, coderen en analyseren grote hoeveelheden gegevens sneller dan handmatige middelen. Je kuntenquĆŖte-analysesoftware gebruiken gebruiken voor een nauwkeurige interpretatie om tijd en moeite te besparen Consistent en nauwkeurig: Algoritmen scheiden en coderen gegevens, waardoor menselijke vooringenomenheid en fouten worden verminderd om nauwkeurige en betrouwbare resultaten te leveren

Algoritmen scheiden en coderen gegevens, waardoor menselijke vooringenomenheid en fouten worden verminderd om nauwkeurige en betrouwbare resultaten te leveren Schaalbaar: AI kan worden geschaald om grote hoeveelheden gegevens te verwerken. Het kan ook groeiende hoeveelheden gegevens verwerken

AI kan worden geschaald om grote hoeveelheden gegevens te verwerken. Het kan ook groeiende hoeveelheden gegevens verwerken Kosteneffectief: Bespaart op de lange termijn middelen door de tijd en moeite die nodig zijn voor handmatige analyse te verminderen

Hoe kwalitatieve gegevensanalyse uitvoeren

Het uitvoeren van een kwalitatieve gegevensanalyse houdt in dat je je verdiept in de rijke, genuanceerde informatie die je niet kunt vangen met nummers alleen. Om dit proces ten volle te benutten, hebt u de juiste hulpmiddelen nodig om uw gegevens georganiseerd, beheerbaar en bruikbaar voor acties te houden, zodat u de meest waardevolle inzichten kunt blootleggen.

Dat is waar ClickUp kan helpen uw analyse te stroomlijnen, van het categoriseren van gegevens tot het visualiseren van uw bevindingen.

Laten we het proces stap voor stap doorlopen.

Stap 1: Definieer uw onderzoeksvraag

Begin met duidelijke, specifieke vragen als leidraad voor uw analyse.

Laten we een voorbeeld nemen. U wilt weten wat de impact van een product op de markt is. Hier zijn een paar vragen die u kunt gebruiken als leidraad voor uw onderzoek:

wat zijn de belangrijkste redenen waarom consumenten tevreden of ontevreden zijn over het product?

welk type consumenten heeft het bereikt?

hoe past het product in het leven van de consument?

_Is de marketingstrategie van het bedrijf effectief in het bereiken van de doelgroep?

Stap 2: Relevante gegevens verzamelen

Nadat u uw doelen hebt bepaald, moet u gegevens verzamelen. U kunt dat doen door middel van feedback van gebruikers, websitebeoordelingen, interviews en focusgroepen. Gebruikersonderzoek uitvoeren is een cruciaal onderdeel van het verzamelen van zinvolle gegevens, maar het verkrijgen van nauwkeurige resultaten hangt af van het goed doen.

De juiste technieken zorgen ervoor dat de inzichten die u verzamelt de behoeften en ervaringen van uw gebruikers weerspiegelen. ClickUp's formulier weergave is een uitstekend hulpmiddel voor het vastleggen van reacties van klanten. Het maakt naadloze gegevensverzameling mogelijk en biedt u aanpasbare velden die u kunt aanpassen aan uw onderzoeksdoelen.

Formulieren worden dynamisch bijgewerkt op basis van reacties, waardoor relevante informatie effectief wordt vastgelegd. Dankzij de gestroomlijnde functies kunt u zich meer richten op analyse dan op het verzamelen van gegevens.

De formulierweergave van ClickUp gebruiken om feedback van klanten en enquĆŖtereacties te verzamelen

U kunt overwegen een sjabloon voor feedbackformulieren te gebruiken voor een meer gestructureerde aanpak.

Stap 3: Organiseer en codeer uw gegevens

Zodra u de gegevens hebt verzameld, moet u ze organiseren, structureren en coderen. Deel ze in relevante mappen in zodat u er gemakkelijk bij kunt wanneer u ze nodig hebt.

Daarna codeer je alle informatie in relevante thema's. Je kunt dit handmatig doen of geautomatiseerde software voor kwalitatieve gegevensanalyse gebruiken. ClickUp Documenten geeft u een gecentraliseerd platform om alle relevante gegevens en inzichten op ƩƩn plaats op te slaan en te koppelen. Dit is een efficiƫnte manier om alle codecategorieƫn bij te houden.

Je kunt zelfs samenwerken met je teamleden voor grote gegevenssets in realtime.

Profiteer van gezamenlijke live bewerking in ClickUp Docs om bewerkingen van Kwalitatieve Gegevensanalyse bij te houden en het team op Ć©Ć©n lijn te brengen

Volgende, ClickUp Brein hiermee kunt u verbindingen leggen tussen de codes om relaties en patronen te identificeren, een cruciale stap in de kwalitatieve gegevensanalyse die u helpt een geloofwaardige hypothese te formuleren.

Vraag ClickUp Brain naar ClickUp Brain verbinden en groep gerelateerde codes voor kwalitatieve data-analyse

Zo werkt het: Zodra u ClickUp Brain hebt gebruikt om relevante codes te genereren die sleutelconcepten uit uw kwalitatieve gegevens vastleggen, helpt de ClickUp AI bij het verbinden van deze codes door hun semantische overeenkomsten, gebeurtenissen of contextuele relaties te identificeren. Dit proces helpt u bij het groeperen van gerelateerde codes, waardoor patronen en thema's aan het licht komen die misschien niet direct voor de hand liggen.

Stap 4: Analyseer patronen en thema's

Analyseer na het coderen van de gegevens alle gevonden thema's en patronen. Visualiseer uw gecodeerde gegevens met ClickUp's dashboards om relaties en uitschieters te identificeren. Met deze aanpasbare dashboards kunt u uw gegevensanalyse afstemmen op uw specifieke behoeften.

Door feedback van klanten analyseren door middel van lijsten, grafieken en kaarten krijgt u krachtige inzichten die zijn afgestemd op uw onderzoeksdoelen. ClickUp's geĆÆntegreerde AI, Brain, verbetert dit proces nog verder door de gegevens te bekijken en directe oplossingen te bieden, zodat u snel weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Krijg een overzicht van uw analyse van de kwalitatieve gegevens in de vorm van grafieken met ClickUp Dashboards

Pro Tip: Gebruik de commentaar functie van ClickUp om feedback en aantekeningen direct binnen Taken of documenten te verzamelen. Dit houdt alle kwalitatieve inzichten op Ć©Ć©n plek en maakt het makkelijker om ze te bekijken en te analyseren.

Stap 5: Rapporteer het

De laatste stap van het analyseproces is het schrijven van een rapport over uw onderzoeksbevindingen. Dit omvat het synthetiseren van inzichten uit de gecodeerde gegevens en visualisaties die je hebt gekregen.

ClickUp Brain kan een waardevolle aanwinst zijn tijdens deze schrijffase. Het helpt bij het genereren van ideeƫn voor content, het organiseren van uw gedachten en het structureren van het rapport.

Schrijf een gegevensgestuurd en gepersonaliseerd rapport met ClickUp Brain voor de kwalitatieve gegevensanalyse

Bovendien integreert ClickUp Docs naadloos met Brain, waardoor het gemakkelijk is om uw rapport op te stellen, te bewerken en samen te werken.

Terwijl u uw rapport opstelt, kan ClickUp Brain u realtime grammatica- en stijlsuggesties bieden om uw content op te poetsen tot een professionele standaard.

Zorg voor duidelijkheid en samenhang in uw schrijven met ClickUp Brain's AI bewerkingsfuncties

U kunt visualisaties van uw dashboards direct in uw document invoegen, zodat uw rapport visueel aantrekkelijk en datagestuurd is.

Trek ten slotte een nauwkeurige hypothese op basis van uw bevindingen in het rapport. Geef een oplossing voor de problemen en erken wat werkt en wat niet werkt.

Uitdagingen voor kwalitatieve gegevensanalyse en hoe ze te overwinnen

In tegenstelling tot kwantitatieve gegevens, die numeriek en ongecompliceerd zijn, hebben kwalitatieve gegevens te maken met meerdere factoren en nuances. Deze complexiteit kan zowel een kracht als een uitdaging zijn.

Maar maak je geen zorgen; er zijn altijd workarounds die je kunt toepassen om deze uitdagingen te vermijden.

Biassen

Het interpreteren van kwalitatieve gegevens kan een uitdaging zijn omdat persoonlijke vooroordelen vaak een rol spelen.

Instance, confirmation bias komt vaak voor, waarbij je alleen bewijs zoekt dat je overtuigingen ondersteunt, wat leidt tot scheve interpretaties en het over het hoofd zien van informatie.

Voorbeeld: Als je interviews afneemt voor een onderzoeksproject en een vooropgezet idee hebt over het gedrag van een bepaalde bevolkingsgroep, kun je onbedoeld vragen stellen die je bestaande overtuigingen bevestigen, wat leidt tot vertekende resultaten.

āœ Oplossing: Herken en denk na over uw vooroordelen op basis van uw achtergrond om een objectieve analyse te garanderen. Het is het beste om met een team te werken om te voorkomen dat je eigen overtuigingen in de weg zitten.

Data overload

Kwalitatieve gegevens kunnen overweldigend zijn. Je kunt het gevoel voor richting verliezen, vooral bij grote datasets.

Bovendien hebben onderzoekers de neiging om belangrijke informatie over het hoofd te zien door de hoeveelheid gegevens.

Voorbeeld: Bij het doornemen van uitgebreide interviewtranscripties kan alleen al de hoeveelheid informatie het moeilijk maken om efficiƫnt bruikbare inzichten te verkrijgen.

āœ Oplossing: Gebruik software voor projectmanagement om uw gegevens te beheren en te organiseren. Maak een codeersysteem, categoriseer uw gegevens en gebruik visuele hulpmiddelen om patronen te identificeren.

Structuurproblemen

Er is geen standaardstructuur die u kunt volgen om kwalitatieve gegevens te organiseren. Dit bemoeilijkt het analyseproces. U weet niet waar u moet beginnen, vooral als het de eerste keer is dat u ermee werkt.

Voorbeeld: Voor een project waarbij je feedback van klanten op verschillende platforms analyseert, kan het moeilijk zijn om een gestandaardiseerd codeersysteem te ontwikkelen dat verschillende soorten feedback ondersteunt, van tekstuele beoordelingen tot opmerkingen op sociale media.

āœ Oplossing: Onderzoekers moeten vanaf nul een raamwerk voor analyse- en codeersystemen construeren. Gebruik thematische analyse om de gegevens te categoriseren en gebruik visuele elementen.

Toepassingen van kwalitatieve gegevensanalyse

Kwalitatieve gegevensanalyse kan ongelooflijk veelzijdig zijn en rijke, niet-numerieke inzichten bieden die uw begrip en besluitvorming verbeteren.

Het is nuttig voor professionals in business en marketing die betere relaties met klanten willen opbouwen, hun diensten willen verbeteren en hun kennis willen vergroten gebruikerservaring willen verbeteren ontwerp. Dit is hoe:

Geeft diepgaand inzicht in de houding en gevoelens van klanten

Identificeert pijnpunten

Feedbackgestuurde verbetering mogelijk maakt

Helpt iteratief testen

Zorgt voor gepersonaliseerde communicatie

Identificeert hiaten in de dienstverlening

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg gebruikt kwalitatieve gegevensanalyse om de ervaringen van patiƫnten en de levering van gezondheidszorg te begrijpen.

Een voorbeeld van het gebruik van kwalitatieve gegevens in de sector was De vroegtijdige en systematische palliatieve zorg (PaCES) programma. Onderzoekers onderzochten de ervaringen van patiƫnten met dikkedarmkanker voor en na het starten van palliatieve zorg in een vroeg stadium.

Uit het onderzoek bleek dat vroegtijdige palliatieve zorg de geavanceerde kankerzorg aanzienlijk verbetert en bijdraagt aan betere resultaten voor de patiƫnt en verbeterde zorg voor kankerpatiƫnten.

Onderwijs

Verschillende onderwijsinstellingen gebruiken kwalitatieve gegevens om hun curriculum te verbeteren. Ook regeringen gebruiken dergelijke gegevens om hervormingen in het onderwijssysteem door te voeren. Harvard Universiteit maakt gebruik van kwalitatieve gegevensanalyse om met leerlingen, leerkrachten en bovenliggend personeel te peilen naar de dynamiek in de klas. Dit zorgt voor verbeterde onderwijsmethoden, leerplanontwikkeling en een betere ervaring voor studenten.

Marketing

Enkele van de grootste merken van het land gebruiken kwalitatieve gegevens voor merkperceptieanalyse en software om gedragspatronen van klanten te meten.

De Coca-Cola Bedrijf voerde gedetailleerd marketingonderzoek uit om interne en externe triggers voor drankconsumptie in kaart te brengen. Ze wilden jonge consumenten targetten door middel van contextuele interviews, veldwerkobservaties en Instagram-enquĆŖtes.

Na het verkrijgen van diepgaande inzichten veranderde het bedrijf zijn marketingstrategie om zijn target consumenten beter te benaderen.

Productontwikkeling

Merken gebruiken kwalitatieve gegevens om functies te prioriteren door de feedback van deelnemers te analyseren. Dit helpt hen te bepalen welke functies moeten worden ontwikkeld en te begrijpen wat effectief is of ontbreekt. Procter & Gamble (P&G) is een goed voorbeeld. Het bedrijf voert diepte-interviews uit en creƫert focusgroepen om het gedrag, de motivatie en de merkperceptie van klanten te peilen, wat helpt bij het creƫren van meer aantrekkelijke en overtuigende marketingcampagnes.

