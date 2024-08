10 Gratis sjablonen voor klantbeoordelingen

Positieve feedback van klanten is een krachtig middel om potentiële klanten te beïnvloeden. Maar kritische feedback geeft u ook inzichten om uw producten en diensten te verbeteren.

Volgens Adweek, 85% van de mensen vindt door gebruikers gegenereerde content (UGC) overtuigender dan door merken gemaakte content.

Daarom gaan de meeste merken gesprekken aan met klanten op verschillende contactmomenten, van e-mailmarketing en demo-beoordelingen in de prospectiefase tot NPS-enquêtes (Net Promoter Score) en het verzamelen van feedback na de aankoop. Sommige merken richten zelfs een adviescommissie op die bestaat uit hun trouwste klanten om feedback te krijgen tijdens de productontwikkeling.

In deze blogpost onderzoeken we wat een goed sjabloon voor klantbeoordelingen is en op welke verschillende contactmomenten je klantbeoordelingen kunt krijgen. We geven ook 10 kant-en-klare sjablonen om het verzamelen van feedback te vergemakkelijken en ruwe negatieve en positieve beoordelingen om te zetten in bruikbare inzichten.

Wat zijn sjablonen voor klantbeoordelingen?

Sjablonen voor klantbeoordelingen bieden een vooraf ontworpen structuur of format voor het verzamelen van feedback van klanten over een product, dienst of ervaring. Ze bevatten meestal een reeks vragen, beoordelingsschalen of open vragen om klanten te begeleiden bij het delen van hun gedachten.

Door het proces te standaardiseren, kunt u alle klanten dezelfde set vragen stellen, waardoor het voor hen gemakkelijk wordt om beoordelingen achter te laten. Het helpt u ook bij het schalen van uw klantbeoordelingsproces en het vergelijken van feedback van verschillende klanten.

Enkele populaire sjablonen voor klantbeoordelingen zijn:

Sjablonen voor productontwikkeling: Voor het verzamelen van feedback om bestaande producten te verbeteren of nieuwe producten te ontwikkelen

Voor het verzamelen van feedback om bestaande producten te verbeteren of nieuwe producten te ontwikkelen Klantreis in kaart brengen Sjablonen: Om de ervaring van een klant van begin tot eind te begrijpen

Om de ervaring van een klant van begin tot eind te begrijpen Net Promoter Score (NPS) sjablonen: Om de loyaliteit van klanten te meten door hen te vragen hoe waarschijnlijk het is dat ze uw product aan anderen aanbevelen

Om de loyaliteit van klanten te meten door hen te vragen hoe waarschijnlijk het is dat ze uw product aan anderen aanbevelen Sjablonen voor klanttevredenheid (CSAT): Om te meten hoe tevreden klanten zijn met de algehele ervaring van een bedrijf

Om te meten hoe tevreden klanten zijn met de algehele ervaring van een bedrijf Feedback-enquêtes: Om algemene feedback te krijgen over verschillende aspecten van uw bedrijf en verbeterpunten te identificeren

Door klantbeoordelingen in verschillende fasen te verzamelen, kunt u opkomende trends of terugkerende problemen opsporen. Het gebruik van specifieke sjablonen voor elk feedbacktype vereenvoudigt dit proces en maakt het efficiënt en probleemloos.

Wat maakt een sjabloon voor klantbeoordelingen goed?

Een goed sjabloon voor klantbeoordelingen moet duidelijk zijn, gerichte vragen bevatten en gemakkelijk te voltooien zijn, zodat klanten van begin tot eind betrokken zijn en niet afhaken. Hier zijn onze persoonlijke aanbevelingen over waar je op moet letten:

Klariteit en beknoptheid: Het sjabloon moet gerichte vragen bevatten die direct van invloed zijn op de klanttevredenheid en -ervaring, zodat klanten niet overweldigd raken

Het sjabloon moet gerichte vragen bevatten die direct van invloed zijn op de klanttevredenheid en -ervaring, zodat klanten niet overweldigd raken Logische werkstroom : Zoek naar een sjabloon dat een vloeiend klanttraject door de enquête creëert, waarbij abrupte veranderingen van onderwerp worden vermeden

: Zoek naar een sjabloon dat een vloeiend klanttraject door de enquête creëert, waarbij abrupte veranderingen van onderwerp worden vermeden Evenwichtige vraagtypen : Het sjabloon moet meerdere vraagtypen bieden, zoals beoordelingsschalen, meerkeuzevragen en open vragen, zodat u zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens krijgt

: Het sjabloon moet meerdere vraagtypen bieden, zoals beoordelingsschalen, meerkeuzevragen en open vragen, zodat u zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens krijgt Visuele aantrekkingskracht : Kies voor een strak en professioneel ontwerp dat prettig is om naar te kijken. Bonuspunten als u het sjabloon kunt voorzien van uw logo en kleuren

: Kies voor een strak en professioneel ontwerp dat prettig is om naar te kijken. Bonuspunten als u het sjabloon kunt voorzien van uw logo en kleuren Optimalisatie voor mobiel: Nu iedereen zijn smartphone en tablet gebruikt om verbinding te houden en onderweg te werken, is het essentieel om uw sjablonen voor klantbeoordelingen geschikt te maken voor mobiel gebruik, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn

Nu iedereen zijn smartphone en tablet gebruikt om verbinding te houden en onderweg te werken, is het essentieel om uw sjablonen voor klantbeoordelingen geschikt te maken voor mobiel gebruik, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn Intro en outro : Kies voor sjablonen voor klantbeoordelingen een sjabloon met een introductiepagina (om het doel van uw enquête uit te leggen) en een afsluitende pagina waarop u respondenten kunt bedanken en de volgende stappen kunt aangeven

: Kies voor sjablonen voor klantbeoordelingen een sjabloon met een introductiepagina (om het doel van uw enquête uit te leggen) en een afsluitende pagina waarop u respondenten kunt bedanken en de volgende stappen kunt aangeven Organisatie van gegevens: Een goed sjabloon voor klantbeoordelingen biedt u ook een manier om de gegevens te analyseren, zodat u inzichten kunt verkrijgen en trends in gedrag kunt identificeren

Dit zijn enkele algemene aanwijzingen waarvan we hopen dat ze je helpen bij het kiezen van een goed afgerond sjabloon. Maar, afhankelijk van het type sjabloon voor klantbeoordelingen, moet u misschien rekening houden met een aantal extra factoren.

Bijvoorbeeld, terwijl NPS- en CSAT-enquêtes snel kunnen zijn omdat ze gesloten zijn, werkt de enquête voor productontwikkeling beter met open vragen en kwalitatieve feedback.

10 Gratis sjablonen voor klantbeoordelingen

In dit gedeelte bespreken we 10 gratis sjablonen voor klantbeoordelingen uit de ClickUp bibliotheek, samen met wanneer u elke sjabloon moet gebruiken en hoe deze uw bedrijfsprocessen kunnen vereenvoudigen klantenfeedback proces.

Het standaard sjabloon bevat ook enkele aangepaste velden, zoals 'Klantniveau', 'Type afgenomen dienst' en 'Reden voor score', die kunnen worden gebruikt om meer gedetailleerde klantenfeedback te verzamelen.

1. ClickUp Formulier voor feedback sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Feedback-Form-Template.png Leg zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens vast met het ClickUp Feedback Formulier Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474 Dit sjabloon downloaden /cta/

De ClickUp feedback formulier sjabloon is veelzijdig en geschikt voor verschillende gebruikssituaties. Het kan worden aangepast aan elk type feedbackonderzoek, of u nu klanten wilt begrijpen, trends in aankoopgedrag wilt identificeren of de klanttevredenheid wilt meten via online beoordelingen.

Gebouwd over ClickUp formulieren , Met dit sjabloon kunt u gedetailleerde reacties op open vragen en snelle, kwantificeerbare gegevens verzamelen via vragen op gesloten vragen. Bovendien biedt de ingebouwde rapportage functie een duidelijk overzicht van alle feedback op één plek, zodat u snel trends in klantgedrag kunt identificeren.

Het sjabloon bestaat uit drie delen:

Defeedback formulier dat je naar klanten kunt sturen om feedback te verzamelen

Een lijstweergave , waarin u de waardevolle feedback van klanten kunt ordenen en reacties kunt filteren om patronen te vinden

, waarin u de waardevolle feedback van klanten kunt ordenen en reacties kunt filteren om patronen te vinden Een bordweergave, waar u reacties kunt groeperen met behulp van tags om feedback te categoriseren en visualiseren

Het standaard sjabloon bevat ook een aantal aangepaste velden, zoals 'Klantniveau', 'Type afgenomen dienst' en 'Reden voor score', die kunnen worden gebruikt om meer gedetailleerde feedback van klanten te verzamelen.

2. ClickUp sjabloon voor productfeedbackenquête

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-70.png Begrijp de eisen van de klant en bouw functies die zij echt waardevol vinden met het ClickUp Product Feedback Survey sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182181294 Deze sjabloon downloaden /cta/

Volgens de Rapport Salesforce Aangesloten Klant verwacht 73% van de zakelijke kopers dat bedrijven anticiperen op hun behoeften.

En wat is een betere manier om erachter te komen wat klanten nodig hebben dan het hen te vragen? Periodiek productfeedback enquêtes kunnen u helpen ontdekken wat klanten echt willen in uw product.

Dit is waar de ClickUp sjabloon voor productfeedbackenquête komt binnen. Het kan u helpen de behoeften van klanten te begrijpen, productgebreken te identificeren en prioriteit te geven aan functies waar klanten van houden, zodat u uw omzet kunt verhogen en uw klanten kunt overtreffen.

Het sjabloon wordt geleverd met een eenvoudige, op beoordelingen gebaseerde enquête die u meteen kunt bekijken. Hierin wordt klanten gevraagd verschillende aspecten van uw product te beoordelen:

Hoe lang hebben ze het product gebruikt?

Hoe ziet de aankoopervaring eruit?

Wat vinden ze van de algemene gebruikerservaring?

Werkt de prijs voor hen?

Alle vragen hebben een gesloten einde en klanten kunnen de enquête in een paar minuten voltooien, waardoor het voor u een uitstekende manier is om snel een Pulse Check te doen voordat u een meer gedetailleerde enquête verstuurt. Bovendien kunt u de lijst- en bordweergave gebruiken om uw klanten op te splitsen op basis van hun beoordeling en hen gerichte follow-ups te sturen.

3. ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-71.png Visualiseer hoe klanten omgaan met uw merk op verschillende contactpunten met het ClickUp Customer Journey Map Template https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322650&department=professional-services Dit sjabloon downloaden /cta/

De ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen stelt u in staat om te analyseren hoe uw klanten omgaan met uw merk (en product) gedurende de levenscyclus van de klant. Dit omvat externe contactpunten (sociale media, advertenties en e-mails) en interne contactpunten (demo's, onboarding en ondersteuning).

Dit sjabloon helpt u bij het meten en analyseren:

Bewustzijn : Dit is waar een potentiële klant zich bewust wordt van uw merk. Touchpoints kunnen sociale berichten, blogs en advertenties zijn

: Dit is waar een potentiële klant zich bewust wordt van uw merk. Touchpoints kunnen sociale berichten, blogs en advertenties zijn Overweging : In deze fase overweegt de klant actief om een product aan te schaffen. Mogelijke touchpoints zijn productdemo's, e-mails en aanmeldingen voor proefversies

: In deze fase overweegt de klant actief om een product aan te schaffen. Mogelijke touchpoints zijn productdemo's, e-mails en aanmeldingen voor proefversies Conversie: Ze zijn officieel uw klant en beginnen aan het inwerkproces. Ze beginnen ook de interactie met uw ondersteuningsteam

U kunt een lijst met touchpoints toevoegen voor elk van deze fasen, samen met informatie zoals:

Welke actie brengt potentiële klanten naar het touchpoint?

Met welk product van het merk (website, e-mail, product) hebben ze interactie?

Wat ze voelen tijdens de interactie

Wie van uw team is verantwoordelijk voor de ervaring?

Hoe het de klant ten goede komt en hoe u het beter kunt maken

Terwijl het sjabloon wordt opgebouwd over ClickUp Whiteboards kunt u creatief worden en afbeeldingen van de CTA's toevoegen, aantekeningen toevoegen of zelfs YouTube-video's insluiten om meer context toe te voegen over hoe een bepaald touchpoint het aankoopgedrag van een klant beïnvloedt.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-72.png Houd vragen van klanten bij en beantwoord ze met het sjabloon ClickUp Klantcontactformulier https://app.clickup.com/signup?template=t-182377072&department=support Dit sjabloon downloaden /cta/

Hoe snel u reageert op klanten na de aankoop heeft een grote invloed op de reputatie van uw merk. Snelle antwoorden tonen klantgerichtheid aan, terwijl vertraagde of gemiste interacties het vertrouwen kunnen schaden en kunnen leiden tot het opzeggen van klanten.

Als uw business groeit, kan het beheren van een stortvloed aan vragen overweldigend worden. Een bijhoudend systeem zoals het ClickUp Klantcontact formulier sjabloon kan helpen.

Met dit sjabloon kunt u:

Een contactformulier maken dat klanten kunnen gebruiken om vragen te stellen

Het formulier aanpassen met uw logo en afbeeldingen zodat het bij uw merk past

Een Taak maken voor elk verzonden formulier zodat u de status kunt bijhouden

U kunt ookE-mail in ClickUp om onmiddellijk op klanten te reageren

Analyseer ten slotte de verzamelde gegevens van klanten met behulp van deClickUp Dashboard om trends en overeenkomsten te vinden

Twee andere functies van ClickUp die kunnen helpen zijn de ClickUp Kalender Weergave waarmee u herinneringen kunt instellen zodat u het verzenden van formulieren regelmatig kunt controleren. U kunt ook Taakopdrachten en feedbackverzoeken automatiseren met ClickUp Automatiseringen zorgt ervoor dat geen enkele aanvraag door de mazen van het net valt.

5. ClickUp sjabloon voor klantenservicemanagement

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-73.png Bijhouden en beantwoorden van vragen over klantenservice met de ClickUp Customer Service Management Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102451746 Dit sjabloon downloaden /cta/

Klantenservice is vaak het meest frequente contactpunt voor klanten. Van productvragen tot het oplossen van problemen, klanten wenden zich vaak tot de klantenservice voor hulp. Dit betekent dat effectieve klantenservice een gefrustreerde klant kan veranderen in een tevreden klant die voor uw merk pleit.

De ClickUp sjabloon voor klantenservicemanagement is een helpdeskproxy waarmee u klantentickets van begin tot eind kunt beheren. Het wordt geleverd met aangepaste velden zoals:

Statussen (open, in behandeling, verduidelijking nodig, in uitvoering, gesloten) om u te helpen de voortgang van een ticket bij te houden

(open, in behandeling, verduidelijking nodig, in uitvoering, gesloten) om u te helpen de voortgang van een ticket bij te houden Ticketcategorie (feedback, meegaand, annulering, bug, facturering) zodat je tickets kunt categoriseren

(feedback, meegaand, annulering, bug, facturering) zodat je tickets kunt categoriseren Klantenbeoordeling zodat ze de kwaliteit van uw service kunnen beoordelen

zodat ze de kwaliteit van uw service kunnen beoordelen Klant contactgegevens

Telkens als er een ticket van een klant binnenkomt, kun je het toewijzen aan een van je medewerkers, een prioriteit instellen en je medewerkers zelfs vragen bij te houden hoe lang ze erover hebben gedaan om het probleem op te lossen (zodat je hun productiviteit kunt meten).

Bovendien kun je de weergave 'opmerkingen' gebruiken om de oplossing intern te bespreken of een status 'wachten op' toevoegen als het ticket pas kan worden gesloten als er iets anders is gedaan (zoals nadat een bug is opgelost).

In principe centraliseert dit sjabloon klantenserviceactiviteiten zoals het bijhouden van de voortgang van tickets, het meten van de prestaties van agenten en het analyseren van klanttevredenheidscijfers.

6. ClickUp sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-74.png Meet het sentiment van klanten over uw merk met het ClickUp sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek https://app.clickup.com/signup?template=t-182148152 Download deze sjabloon /cta/

Een klanttevredenheidsonderzoek (CSAT) geeft u een idee van hoe tevreden klanten zijn met uw bedrijf - het product, het merk, de klantenservice en nog veel meer. Door regelmatig CSAT-onderzoeken uit te voeren en updates te maken op basis van de verzamelde feedback, kunt u zorgen voor een betere klantervaring.

De ClickUp sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek Combineert zowel gesloten vragen (zoals beoordelingsschalen) als open vragen (zoals tekstvakken), zodat u zowel kwalitatieve als kwantitatieve feedback van klanten krijgt.

Een sleutelelement in het sjabloon is de weergave 'Kennisbeoordeling', een Kanban-bord dat klanten categoriseert op basis van hun beoordeling van het antwoord van elke supportmedewerker. Je kunt ook soortgelijke weergaven maken voor andere vragen om een overkoepelend beeld te krijgen van hoe tevreden klanten zijn met elk aspect van je product.

Dit sjabloon biedt een 360-graden weergave van klanttevredenheid. Je kunt zien wat klanten van je merk vinden en de prestaties van individuele medewerkers onderzoeken.

7. ClickUp sjabloon voor analyse van klantbehoeften

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-75.png Stel een proces in om erachter te komen wat klanten echt nodig hebben met het ClickUp Customer Need Analysis Template https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1yvcz Download deze sjabloon /cta/

De ClickUp sjabloon voor behoefteanalyse **Het vereenvoudigt het verzamelen, analyseren en implementeren van feedback en zorgt ervoor dat de behoeften van de klant voorop staan in uw besluitvormings- en productontwikkelingsprocessen.

Dit sjabloon is uw voortgangstracker, die meet hoe u uw onderzoek naar klantbehoeften voltooit. Daarom wordt de sjabloon geleverd met 13 subtaken voor elke fase van het project.

Om de verschillende aspecten van het project te beheren en met je team te communiceren, kun je voor elke subtaak een DRI toewijzen en een pagina maken in ClickUp Documenten om uw onderzoek te documenteren, of upload video-opnamen met behulp van ClickUp clips (het ingebouwde hulpprogramma voor video- en schermopnamen).

Een bijzonder nuttige functie is ClickUp Doelen hiermee kunt u meetbare targets instellen voor het project om ervoor te zorgen dat u op schema blijft, vooral als u een dringende deadline hebt.

8. ClickUp sjabloon voor klantprobleemstelling

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-76.png Identificeer de kritieke pijnpunten van uw buyer personas met het ClickUp Customer Problem Statement sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4184220 Download deze sjabloon /cta/

De meeste product- en marketingteams gebruiken het klantprobleemoverzicht om in de huid van hun klanten te kruipen. Het richt zich op de uitdagingen, frustraties of onvervulde behoeften van klanten zonder oplossingen voor te stellen.

Door deze problemen goed te begrijpen, kunnen bedrijven producten, diensten of marketingstrategieën ontwikkelen die effectief inspelen op de behoeften van de klant en de tevredenheid vergroten.

De ClickUp sjabloon voor klantprobleemstelling geeft u een gestructureerd en gestandaardiseerd kader voor deze oefening. Dit betekent dat alle leden van het team dezelfde aanpak volgen bij het definiëren van klantproblemen, wat leidt tot vergelijkbare probleemverklaringen.

Met dit sjabloon, dat is gemaakt met ClickUp Docs, kunt u een reeks geneste pagina's maken - één voor elke probleemstelling - samen met een hoofdpagina om de processen en werkstromen te documenteren die u gebruikt om klantproblemen te begrijpen.

Elke pagina met probleemformuleringen heeft vijf secties, waar u:

De klant en zijn kenmerken introduceert

Een lijst maakt van wat ze wilden bereiken

De problemen of barrières uitwerkt die hen in de weg staan

De reden van het bestaan van de problemen of belemmeringen aangeeft

Beschrijf hoe de klant het probleem ervaart

Dit geeft je een logische werkstroom om elk probleem beknopt uit te leggen zonder te verdwalen in het onkruid.

9. ClickUp sjabloon voor klantensuccesplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-77.png Centraliseer al uw onboarding- en follow-upactiviteiten voor klanten met het ClickUp Plan Sjabloon voor klantensucces https://app.clickup.com/signup?template=t-900200003620 Dit sjabloon downloaden /cta/

Teams voor klantensucces zijn de voorvechters van klantbehoud. Door sterke relaties op te bouwen en ervoor te zorgen dat klanten de gewenste resultaten behalen, verbeteren ze de klanttevredenheid en in sommige gevallen zelfs uw online reputatie en de gemiddelde waarde van de klantlevenscyclus.

De ClickUp sjabloon voor klantensuccesplan is deels klantendatabase en deels strategiedocument, waardoor uw team een centrale hub krijgt om klantinformatie op te slaan, interacties bij te houden en target strategieën te ontwikkelen.

Het omvat drie hoofdelementen:

Een Handover Formulier dat het verkoopteam kan gebruiken om het customer success team te informeren over nieuwe klanten

dat het verkoopteam kan gebruiken om het customer success team te informeren over nieuwe klanten De weergave Rekeningfase categoriseert klanten op basis van hun fase na aankoop: onboarding, retentie, on-hold en inactief

categoriseert klanten op basis van hun fase na aankoop: onboarding, retentie, on-hold en inactief De Klanten op gezondheid-weergave, waarin u kunt zien welke klanten tevreden (groen), neutraal (oranje) en gefrustreerd (rood) zijn - en uw vervolginteracties kunt plannen

Bovendien kunt u ClickUp Docs aanmaken (om uw klanten te documenteren) klantbeheerstrategieën) ) of aangepaste weergaven (om klanten te segmenteren op basis van verschillende criteria).

10. ClickUp sjabloon voor klantenservice

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-78.png Vereenvoudig het beheer van supporttickets met het ClickUp sjabloon voor klantenservice https://app.clickup.com/signup?template=t-48352529 Dit sjabloon downloaden /cta/

De ClickUp sjabloon voor klantenservice is ontworpen om de workflows van uw klantenserviceteam te vereenvoudigen. Het is bedoeld om bedrijven te helpen bij het organiseren van hun klantenserviceteams en het bijhouden van klantenserviceverzoeken.

Hiervoor gebruikt het een tweeledig systeem:

Niveau 1 behandelt inkomende ondersteuningsverzoeken

Niveau 2 ontvangt escalaties van niveau 1

Met speciale teams voor eerste vragen en geavanceerde probleemoplossing krijgen klanten sneller antwoord en meer gespecialiseerde ondersteuning wanneer dat nodig is.

ClickUp sjabloon voor klantenservice: Werkstroom

Door dit te doen, kunt u ook uw resources optimaliseren - nieuwe teamleden of junior supportmedewerkers kunnen Tier 1-tickets beantwoorden, terwijl senior supportmedewerkers of technische supportmedewerkers Tier 2-tickets kunnen afhandelen (en Tier 1-medewerkers kunnen begeleiden).

Andere nuttige functies zijn onder andere:

Twee ClickUp Weergave chatten-één voor Tier 1 en de andere voor Tier 2, zodat agenten interne gesprekken kunnen voeren en kunnen brainstormen over oplossingen

ClickUp Weergave chatten-één voor Tier 1 en de andere voor Tier 2, zodat agenten interne gesprekken kunnen voeren en kunnen brainstormen over oplossingen Automatisaties die automatisch de deadline voor een ticket wijzigen op basis van het prioriteitsniveau (tickets met een hoge prioriteit hebben een kortere deadline)

die automatisch de deadline voor een ticket wijzigen op basis van het prioriteitsniveau (tickets met een hoge prioriteit hebben een kortere deadline) Een Teamweergave is in wezen een dagelijkse stand-up om de werklast van elk ondersteuningsteam te meten

Kortom, dit sjabloon omvat alle workflows en processen van uw klantenservice, waardoor het de perfecte tool is voor teams die net beginnen met het automatiseren van hun klantenservice

Ook lezen_: Hoe u doelen voor klantenservice kunt stellen voor een betere ervaring en loyaliteit

Klantgevoelens beter begrijpen met ClickUp

Hoe cliché het ook mag klinken, gelukkige klanten zorgen voor een winstgevende business. Door de behoeften van uw klanten goed te begrijpen en aan te pakken, kunt u loyaliteit opbouwen, groei stimuleren en een concurrentievoordeel behalen.

ClickUp's alles-in-één platform voor het beheer van werkruimte (samen met de uitgebreide sjabloonbibliotheek) kan u helpen bij het faciliteren van klantbeoordelingen, het analyseren van feedback en het maken van aanpassingen op basis van de verzamelde gegevens, zodat u producten kunt maken die uw klanten waarderen en waar ze van houden.

Maar het beste deel? Het is gratis. Aanmelden bij ClickUp vandaag en ga direct aan de slag.