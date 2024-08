Hoe gebruikersonderzoek uitvoeren

Stel je voor dat je een softwareproduct maakt, urenlang werkt aan strategie, ontwerp en functie en dan ontdekt dat niemand het graag gebruikt. Frustrerend, toch?

Daarom is gebruikersonderzoek de basis voor succesvolle softwareontwikkeling. Gemiddeld levert elke dollar die u in UX investeert u 100 op ROI van 9.900% !

Gebruikersonderzoek verzamelt informatie over je target doelgroep om ontwerp- en ontwikkelingsbeslissingen te onderbouwen. Het gaat erom actief naar gebruikers te luisteren en hun pijnpunten, doelen en mentale modellen te begrijpen in plaats van aannames te doen.

Als je het goed doet, helpt het je:

De behoeften van gebruikers vroegtijdig te identificeren en te voorkomen dat er tijd en middelen worden geïnvesteerd in functies die gebruikers niet willen of niet nuttig vinden

en te voorkomen dat er tijd en middelen worden geïnvesteerd in functies die gebruikers niet willen of niet nuttig vinden Creëer een product dat intuïtief, efficiënt en prettig in het gebruik is , wat leidt tot een hogere tevredenheid onder gebruikers en een hogere retentie

, wat leidt tot een hogere tevredenheid onder gebruikers en een hogere retentie Pas uw product aan hun specifieke problemen aan, waardoor de gebruikers uiteindelijk meer kopen en het product meer geaccepteerd wordt

Deze gids helpt u de code van de verwachtingen van uw gebruikers te kraken, zodat u de 'waarom'-vragen kunt omzetten in 'wow'-momenten. Duik erin en leer hoe je effectief onderzoek kunt doen naar gebruikers, zodat je software kunt maken waar ze dol op zijn.

Inzicht in de basisprincipes van gebruikersonderzoek

Effectief gebruikersonderzoek staat of valt met een goed gedefinieerde aanpak. Goed gebruikersonderzoek richt zich op doelen van gebruikers in plaats van op vooropgezette doelen. Er worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt om een holistisch inzicht te krijgen en gegevens worden objectief geanalyseerd om patronen en trends te identificeren.

Slecht gebruikersonderzoek daarentegen is gebaseerd op aannames of beperkte gegevenspunten. Er wordt gebruik gemaakt van één enkele onderzoeksmethode die misschien niet het volledige beeld weergeeft en de feedback van gebruikers die de aanvankelijke overtuigingen tegenspreekt, wordt genegeerd.

Hier zijn aanvullende kenmerken om de twee van elkaar te onderscheiden:

Goede gebruikersonderzoeken Slechte gebruikersonderzoeken Doelen en pijnpunten van gebruikers Vooroordelen of aannames Verschillende methoden (bijv. interviews, enquêtes, bruikbaarheidstesten) Eén methode (bijv. enquête) Objectief, identificeert patronen en trends Bevooroordeeld, negeert tegenstrijdige gegevens Selectie van steekproeven Richt zich op representatieve gebruikers Gebruikt gemakkelijke steekproeven (bijv. collega's) Onderzoeksvragen Open, verkennende Leidende vragen met het gewenste resultaat Rol van de onderzoeker facilitator, onbevooroordeelde waarnemer pleitbezorger voor een specifieke oplossing Een diepgaand begrip van de behoeften van de gebruiker vormt de basis voor ontwerpbeslissingen Producten schieten hun doel voorbij, wat leidt tot hogere ontwikkelingskosten door herbewerking Producten missen hun doel leidt tot hogere ontwikkelingskosten door herbewerking

Zorg ervoor dat u goed gebruikersonderzoek uitvoert door de volgende best practices in acht te nemen:

Verfijn onderzoeksvragen en methoden op basis van voortdurende bevindingen

Zorg ervoor dat uw steekproef uw target doelgroep weerspiegelt

Test uw aanpak met een kleine groep voordat u een volledig onderzoek uitvoert

Zorg voor nauwkeurige gegevensanalyse door gedetailleerde aantekeningen en opnames te maken

Combineer verschillende onderzoeksmethoden om inzichten te valideren

Verzamel feedback tijdens het ontwerp- en ontwikkelingsproces

De rol van gebruikersonderzoek in het UX-ontwerpproces

Gebruikersonderzoek vormt de basis voor een gebruikersgerichte ontwerpaanpak (UCD). UCD geeft tijdens het ontwerpproces prioriteit aan de behoeften van de gebruiker, wat resulteert in functionele en gebruiksvriendelijke producten.

Door de behoeften en pijnpunten van gebruikers te begrijpen, kunnen ontwerpers intuïtieve interfaces en werkstromen ontwikkelen die effectief aan deze behoeften voldoen.

Je kunt gebruikersonderzoek gebruiken om persona's van gebruikers te definiëren, om kaarten van het gebruikerspad en bruikbaarheidstesten, allemaal essentiële stappen in het UCD-proces.

Waarde van gebruikersonderzoek bij productontwikkeling

Gebruikersonderzoek komt de productontwikkeling op verschillende manieren ten goede:

Kansen identificeren: Gebruikersonderzoek helpt u onvervulde behoeften van gebruikers te ontdekken en innovatiekansen te identificeren

Gebruikersonderzoek helpt u onvervulde behoeften van gebruikers te ontdekken en innovatiekansen te identificeren Prioriteren van functies: Door de prioriteiten van gebruikers te begrijpen, kunt u de ontwikkelingsinspanningen richten op de meest kritieke functies

Door de prioriteiten van gebruikers te begrijpen, kunt u de ontwikkelingsinspanningen richten op de meest kritieke functies Ontwerpen valideren: Hiermee kunt u uw ontwerpconcepten testen en in een vroeg stadium feedback van gebruikers verzamelen, zodat u zeker weet dat uw product op de juiste weg is om de pijnpunten van klanten aan te pakken

Hoe gebruikersonderzoek uitvoeren in 5 stappen

U beschikt misschien over de demografische en psychografische gegevens van uw gebruikers uit websitecookies, productaanmeldingen en -interacties, clickstreams, klachten en nog veel meer datapunten. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ze door en door kent. Gebruikersonderzoek helpt u deze gegevens te koppelen aan hun motivaties en koopgedrag, waardoor u diep inzicht krijgt in het 'waarom' van de reacties van uw gebruikers - niet alleen het 'wat' en het 'hoe'.

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste stappen om gebruikersonderzoek goed uit te voeren:

Stap 1: Identificeer de doelstellingen

Bepaal de specifieke doelen die u met uw onderzoek wilt bereiken. Identificeer de specifieke problemen of vragen die u met uw onderzoek wilt beantwoorden. Deze stap geeft de richting aan voor het hele proces.

Gebruik ClickUp Documenten om met uw team te brainstormen over onderzoeksdoelen. Maak, bewerk en werk samen aan gedeelde documenten in realtime, leg ideeën vast en zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit wat betreft de onderzoeksdoelen.

Maak het perfecte document of wiki met geneste pagina's, stylingopties en sjablonen met ClickUp Docs

Zo werkt het:

Maak een document en gebruik het als een canvas voor samenwerking om onderzoeksdoelen te brainstormen. Maak een lijst met potentiële gebruikersbehoeften en pijnpunten. U kunt de functies van ClickUp gebruiken, zoals mindmaps en opsommingstekens, om ideeën vast te leggen en te categoriseren

Maak een lijst met potentiële gebruikersbehoeften en pijnpunten. U kunt de functies van ClickUp gebruiken, zoals mindmaps en opsommingstekens, om ideeën vast te leggen en te categoriseren Gebruik documenten om informatie over concurrerende producten te verzamelen. Neem op zijn minst functies, doelgroep en gebruikersbeoordelingen op. Dit helpt bij het identificeren van mogelijke hiaten in de markt en benadrukt gebieden waar uw product kan uitblinken

Verzamel gebruikersgegevens uit verschillende bronnen , zoals marketingpersona's of eerder gebruikersonderzoek. Voeg deze informatie samen in een document om een veelzijdig gebruikerspersona op te stellen dat de doelen en behoeften van uw doelgroep weergeeft

, zoals marketingpersona's of eerder gebruikersonderzoek. Voeg deze informatie samen in een document om een veelzijdig gebruikerspersona op te stellen dat de doelen en behoeften van uw doelgroep weergeeft Gebruik documenten om samen uw kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvragen te verfijnen. Een centrale locatie hebben om vragen te bespreken en te herhalen zorgt ervoor dat ze op één lijn liggen met uw algemene doelen en bruikbare inzichten opleveren

Stap 2: Stel hypotheses op

Formuleer gefundeerde gissingen over het gedrag van gebruikers op basis van uw eerste inzichten. Hypotheses voorkomen dat u blind onderzoek gaat doen. Ze helpen u om u te richten op specifieke aspecten van het gedrag van gebruikers die u wilt begrijpen.

Een goede hypothese is:

Specifiek: Ze richt zich op een bepaald aspect van het gedrag van de gebruiker of de functionaliteit van de software

Ze richt zich op een bepaald aspect van het gedrag van de gebruiker of de functionaliteit van de software Uitvoerbaar: Ze moet kunnen worden getest met de door u gekozen onderzoeksmethoden

Ze moet kunnen worden getest met de door u gekozen onderzoeksmethoden Meetbaar: Je moet succescijfers kunnen definiëren om de hypothese te valideren of te weerleggen

Gebruik ClickUp mindmaps om in realtime te brainstormen over veelvoorkomende frustraties of uitdagingen van gebruikers met betrekking tot uw software. Het visualiseren van de hypotheses brengt meer duidelijkheid in uw aanpak.

Visualiseer uw hypotheses over gebruikersonderzoek met deelbare ClickUp Mindmaps

Begin met de belangrijkste onderzoeksdoelstelling in het midden van de mindmap. Maak vertakkingen voor elke hypothese met betrekking tot die doelstelling.

U kunt details toevoegen aan elke hypothese door een beknopte verklaring, gebruikersgroep (bijv. nieuwe gebruikers, mobiele gebruikers, enz.) en individuele hypotheses met betrekking tot uw doelstellingen op te nemen (bijv. Als we aanmelden via sociale media aanbieden, zal de aanmeldingstijd met 20% afnemen).

Overweeg doelen van gebruikers: Wat proberen gebruikers te bereiken met uw software? Tegen welke obstakels lopen ze aan? Zijn er onderliggende veronderstellingen over het gedrag van gebruikers? Stel deze op als testbare hypotheses.

Gebruik verschillende kleuren of pictogrammen om onderzoeksdoelstellingen of gebruikersgroepen visueel af te bakenen.

Stap 3: Ontwikkel een abonnement voor gebruikersonderzoek

Een goed gedefinieerd abonnement zorgt ervoor dat u gefocust blijft en de nodige gegevens verzamelt om uw onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit abonnement beschrijft de:

Onderzoeksmethodologie

Afhankelijk van je doelen kies je de meest geschikte onderzoeksmethoden (enquêtes, interviews, enz.).

Tip: Enquêtes zijn ideaal voor het verzamelen van een grote hoeveelheid gegevens van een breed publiek. Ideaal om het sentiment, de voorkeuren en meningen van gebruikers over een specifiek onderwerp te meten. Ze zijn efficiënt en kosteneffectief, maar missen diepgaande inzichten.

Aan de andere kant bieden interviews en focusgroepen mogelijkheden voor diepgaande gesprekken die rijke inzichten bieden in de motivaties, gedragingen en denkprocessen van gebruikers. Ze kunnen nuttiger zijn voor het genereren van ideeën, het onderzoeken van de percepties van gebruikers en het identificeren van gemeenschappelijke thema's.

Rekrutering van deelnemers

Werf deelnemers die uw target gebruikers vertegenwoordigen. Gebruik online wervingsplatforms of uw bestaande gebruikersnetwerk om geschikte deelnemers te vinden.

Gebruik ClickUp Whiteboards en de ClickUp Whiteboard sjabloon voor onderzoek om met uw team te brainstormen en criteria voor deelnemerswerving te definiëren. Breng het ideale profiel van gebruikers visueel in kaart en bespreek wervingsstrategieën.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUp-Research-Whiteboard-Template.png Organiseer al uw onderzoeksgegevens in duidelijke visualisaties met het ClickUp Research Whiteboard Template https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319370&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik kleurcodes om onderscheid te maken tussen meerdere wervingskanalen of statussen van deelnemers (bijv. contact opgenomen, gescreend, bevestigd). Om het proces te stroomlijnen, integreert u ClickUp met de wervingstools die u gebruikt.

Gebruik ClickUp's chatten functie om wervingsstrategieën rechtstreeks op het whiteboard met uw leden van uw team te bespreken.

Terwijl de functie Whiteboard helpt bij het focussen op brainstormen en flexibiliteit, geeft het sjabloon voor whiteboards voor onderzoek u een gestructureerde aanpak met zijn vooraf ingestelde secties.

Gegevensverzameling

Beschrijf de methoden die je gaat gebruiken om gegevens te verzamelen (vragenlijsten, aantekeningen bij observaties, bruikbaarheidstests, sorteren van kaarten en A/B-tests).

Gebruik ClickUp formulieren om gebruiksvriendelijke enquêtes en feedbackformulieren te maken om kwantitatieve gegevens te verzamelen. Pas vragen aan, pas voorwaardenlogica toe om de enquête te structureren, verzamel anoniem gegevens en analyseer reacties binnen ClickUp.

Enquêtes en vragenlijsten aanpassen met ClickUp Forms

Stroomlijn dit hele proces met de ClickUp sjabloon voor een gebruikersonderzoeksplan .

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-172.png Haal de meeste waarde uit het onderzoek dat u uitvoert door het sjabloon voor het ClickUp gebruikersonderzoeksplan te gebruiken https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6290547&department=engineering-product Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon bevat secties voor het definiëren van doelstellingen en methoden, het werven van deelnemers en het plannen van onderzoekssessies. Vul deze secties in met de details van uw specifieke onderzoeksabonnement.

Schets duidelijk uw onderzoeksdoelen in de daarvoor bestemde sectie. Verdeel uw onderzoeksactiviteiten in bruikbare ClickUp-taak . Hierbij kan het gaan om het werven van deelnemers, het maken van interviewscripts, het uitvoeren van enquêtes of het analyseren van gegevens.

Wijs deadlines toe aan elke taak en maak een realistische tijdlijn voor je onderzoeksproject. Nodig relevante belanghebbenden uit om in realtime samen te werken.

Je kunt ook verschillende manieren proberen om je abonnement te visualiseren. Gebruik de Lijstweergave voor een lineaire uitsplitsing van Taken of de Kanban weergave in ClickUp om de voortgang in een Kanban-systeem bij te houden.

Stap 4: Uitvoeren en synthetiseren

Hier breng je je abonnement in de praktijk. Implementeer de door jou gekozen onderzoeksmethoden en analyseer de verzamelde gegevens om patronen en inzichten te identificeren.

Het onderzoek uitvoeren: Zorg voor een comfortabele en onbevooroordeelde omgeving tijdens de sessies. Richt je op actief luisteren en stel open vragen omgedetailleerde klantinzichten te verzamelen.

Centraliseer alle verzamelde inzichten met de ClickUp sjabloon voor gebruikersonderzoeken .

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-173.png Invoer van gebruikers eenvoudig vastleggen en analyseren met het sjabloon ClickUp User Studies https://app.clickup.com/signup?template=t-205355916&department=engineering-product Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

De sjabloon biedt een gestructureerd kader om inzichten te verzamelen, de geldigheid ervan te analyseren en passende acties aan te bevelen om uw software gebruiksvriendelijker te maken

De gegevens analyseren: Zodra u gegevens hebt verzameld, analyseert u deze om patronen en trends te identificeren. Zoek naar terugkerende thema's en gebruik deze om uw gebruikers te concluderen.

Zodra u gegevens hebt verzameld, analyseert u deze om patronen en trends te identificeren. Zoek naar terugkerende thema's en gebruik deze om uw gebruikers te concluderen. Gebruik het sjabloon ClickUp User Studies als centrale hub voor het documenteren van onderzoeksbevindingen, citaten van gebruikers en sleutelconclusies.

Analyseer kwalitatieve gegevens (opmerkingen van gebruikers) en kwantitatieve gegevens (reacties op enquêtes) om de gebruikerservaring beter te begrijpen.

Zoek naar patronen en trends in de gegevens. Zijn er veel voorkomende frustraties waar gebruikers tegenaan lopen bij het gebruik van een bepaalde functie? Zijn er problemen met de bruikbaarheid die gebruikers ervan weerhouden hun doelen te bereiken?

Stap 5: Deel bevindingen

Communiceer uw onderzoeksbevindingen duidelijk en beknopt aan uw team. Ondersteun uw bevindingen met visuals zoals grafieken en grafieken. Aangepaste weergaven van ClickUp kan hier heel nuttig zijn.

Dit zorgt ervoor dat iedereen in het team op dezelfde pagina zit en deze inzichten tijdens het ontwikkelingsproces kan gebruiken.

Implementeer de resultaten van uw gebruikersonderzoek met ClickUp Software Software voor projectmanagement voor teams

Productonderhoud en updates met voortdurend gebruikersonderzoek: Voortdurend productfeedback verzamelen door middel van UX-onderzoeken, interviews met gebruikers en tickets voor ondersteuning om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met het product en verbeterpunten te identificeren.



Gebruik feedback van gebruikers om uw product te herhalen en de gebruikerservaring na verloop van tijd te verbeteren

Voordelen en uitdagingen van gebruikersonderzoek

Gebruikersonderzoek biedt gegevens om ontwerp- en ontwikkelingsbeslissingen te ondersteunen, wat leidt tot een succesvoller product dat aanslaat bij uw target doelgroep, wat leidt tot hogere adoptiepercentages.

Het vroegtijdig identificeren en aanpakken van gebruikersbehoeften voorkomt verspilde ontwikkelingsinspanningen voor functies die gebruikers niet willen.

Gebruikersonderzoek is essentieel voor het succes van producten in alle sectoren.

Stel dat je een fitness app wilt ontwikkelen die zich richt op leuke workouts, maar uit gebruikersonderzoek blijkt dat mensen hunkeren naar duidelijke instructies. Dus voeg je updates toe om prioriteit te geven aan video demonstraties, wat leidt tot tevredener gebruikers.

Een app voor het bewerken van foto's lijkt misschien perfect op basis van ontwerpideeën, maar uit gebruikerstests blijkt dat mensen moeite hebben met bepaalde tools. Door deze functies te vereenvoudigen, kun je de app gebruiksvriendelijker en succesvoller maken.

Gebruikersonderzoek helpt de ontwikkeling van software op koers te houden en producten te maken die mensen echt willen en gemakkelijk kunnen gebruiken.

Het is echter belangrijk om rekening te houden met de volgende uitdagingen:

Gebruikersvooroordelen: Wees je bewust van mogelijke vooroordelen in gegevens van gebruikersonderzoek. Gebruikers zijn niet altijd eerlijk of zelfbewust over hun behoeften.

Gebruik meerdere onderzoeksmethoden om uw bevindingen te trianguleren en de invloed van vertekening te verminderen

Wees je bewust van mogelijke vooroordelen in gegevens van gebruikersonderzoek. Gebruikers zijn niet altijd eerlijk of zelfbewust over hun behoeften. Gebruik meerdere onderzoeksmethoden om uw bevindingen te trianguleren en de invloed van vertekening te verminderen Kosten beheren: Gebruikersonderzoek kan tijdrovend zijn en middelen vereisen. Abonneer uw onderzoek effectief om het rendement op uw investering te maximaliseren.

Onderzoek kosteneffectieve methoden voor gebruikersonderzoek, zoals online enquêtes of bruikbaarheidstesten op afstand

Gebruikersonderzoek kan tijdrovend zijn en middelen vereisen. Abonneer uw onderzoek effectief om het rendement op uw investering te maximaliseren. Onderzoek kosteneffectieve methoden voor gebruikersonderzoek, zoals online enquêtes of bruikbaarheidstesten op afstand Deelnemers werven: Het vinden van de juiste deelnemers voor uw onderzoek kan een uitdaging zijn, vooral voor niche doelgroepen.

Bied deelnemers stimulansen om deelname aan gebruikersonderzoek aan te moedigen

Betere producten maken door gebruikersgericht onderzoek

Gebruikersonderzoek is een hulpmiddel van onschatbare waarde voor het bouwen van succesvolle softwareproducten.

Door de bovenstaande stappen te volgen en gebruikersonderzoek te integreren in de hele cyclus van de productlevenscyclus, kunt u uw gebruikers diepgaand begrijpen, producten ontwikkelen die echt voldoen aan hun behoeften en uiteindelijk langdurig succes boeken met uw producten.

Gebruik sjablonen voor onderzoeksplannen en samenwerkingstools van ClickUp kunnen helpen het proces te stroomlijnen, waardoor het efficiënter en inzichtelijker wordt.

Probeer ClickUp vandaag uit!