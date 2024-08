Beste 10 ledenbeheersoftware voor organisaties in 2024

Of je nu manager bent bij een non-profitorganisatie of eigenaar van een sportschool, je weet hoe belangrijk het is om je ledenbestand te laten groeien. Actieve leden helpen met van alles, van

geldinzamelingsacties

tot gemeenschapsvorming.

Het kan ook geen kwaad dat actieve leden meer uitgeven. Just sayin'. 💰

Er is echter één klein probleem. Je hebt een manier nodig om al je lidmaatschapsgelden en contactgegevens op één plek te beheren. Je hebt geen tijd om tussen verschillende platforms te wisselen.

Dat is waar software voor ledenbeheer om de hoek komt kijken.

Software voor ledenbeheer helpt professionele verenigingen, kamers van koophandel en andere ledenorganisaties bij het beheren van hun leden. Van online betalingsverwerking tot ledenportalen en meer, de juiste software doet veel van het zware werk voor u. 🏋️

In deze gids onthullen we de belangrijkste kenmerken van de beste software voor ledenbeheer en delen we onze 10 favoriete oplossingen voor ledenbeheer van 2024.

Wat moet je zoeken in software voor ledenbeheer?

Ledenbeheersystemen moeten je het leven gemakkelijker maken. Zoek naar platforms met tijdbesparende functies zoals:

Betalingsverwerking: Het opslaan van creditcardgegevens van leden brengt veel juridische lasten met zich mee voor je organisatie. Gelukkig heeft een ledenbeheersysteem een zelfbedieningsportaal waar mensen hun betalingsgegevens kunnen invoeren en hun lidmaatschap kunnen beheren. Leden genieten van meer gemak en u hoeft geen kaartnummers op te slaan - een win-win situatie! 🏆

Het opslaan van creditcardgegevens van leden brengt veel juridische lasten met zich mee voor je organisatie. Gelukkig heeft een ledenbeheersysteem een zelfbedieningsportaal waar mensen hun betalingsgegevens kunnen invoeren en hun lidmaatschap kunnen beheren. Leden genieten van meer gemak en u hoeft geen kaartnummers op te slaan - een win-win situatie! 🏆 Lidendatabase beheer: Een CRM-platform (Customer Relationship Management) bewaart alle ledengegevens op één plek. In plaats van ledeninformatie te verspreiden over spreadsheets en e-mails, heb je een alles-in-één ledendashboard voor snelle referentie

Een CRM-platform (Customer Relationship Management) bewaart alle ledengegevens op één plek. In plaats van ledeninformatie te verspreiden over spreadsheets en e-mails, heb je een alles-in-één ledendashboard voor snelle referentie Betrokkenheid van leden: Lidmaatschapsbeheersoftware doet meer dan alleen betalingen verwerken. Het zou een aantal functies moeten hebben om je relatie met leden te verdiepen (en daarmee de retentie te verbeteren). Denk hierbij aan e-mailcampagnes, online communities of registratiepagina's voor evenementen

Lidmaatschapsbeheersoftware doet meer dan alleen betalingen verwerken. Het zou een aantal functies moeten hebben om je relatie met leden te verdiepen (en daarmee de retentie te verbeteren). Denk hierbij aan e-mailcampagnes, online communities of registratiepagina's voor evenementen Geautomatiseerde functies: Moderne tools voor ledenbeheer moeten je workflow stroomlijnen. Of het nu gaat om geautomatiseerde check-ins of onboardingflows voor nieuwe leden, kies voor lidmaatschapsbeheersoftware die het werk voor je doet

De 10 beste applicaties voor ledenbeheer die je in 2024 kunt gebruiken

We weten dat je het druk hebt, dus we hebben onderzoek gedaan om de juiste applicatie voor ledenbeheer voor jou te vinden. Bekijk deze lijst met de beste lidmaatschapsbeheersoftwareplatforms voor 2024.

1.

ClickUp

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-tabelweergave voor eenvoudige organisatie

Dat klopt. De favoriete

projectmanagementtool

is toevallig ook het ideale platform voor ledenbeheer. Gebruik

ClickUp CRM

om klantinformatie bij te houden en uw pijplijn te visualiseren om meer potentiële leden over te halen om lid te worden van uw organisatie. 🙌

ClickUp is een

veilige databasesoftware

die eenvoudige tabelweergaven bevat zodat je alle ledengegevens op één plaats kunt zien - en die gegevens gemakkelijk kunt importeren en exporteren. Bereken customer lifetime value, verlengingen, engagement rates en veel meer.

ClickUp is een uitstekende oplossing voor een ledendatabase, maar het is ook een miljard andere dingen. Het is niet alleen voor het verzamelen van ledengegevens, maar ook voor het uitvoeren van al uw grote plannen.

ClickUp's unieke hiërarchie geeft u de flexibiliteit om lidmaatschappen van elke grootte te organiseren

U hebt de vrijheid om de

ClickUp project hiërarchie

hoe je maar wilt. In tegenstelling tot andere

cliëntbeheer

software laten we je niet in een hokje passen. Je bent vrij om je eigen workflows te ontwerpen en te werken zoals jij dat wilt.

U hoeft ook niet vanaf nul te beginnen. Pas gewoon een kant-en-klare ClickUp sjabloon aan en u kunt aan de slag:

Gebruik de ClickUp Lidmaatschap Strategie Sjabloon om te brainstormen over uw volgende grote stap

Kopieer de ClickUp Lidmaatschap Directory Sjabloon om in enkele seconden uw eigen database te maken

Vertrouw op de ClickUp mapsjabloon om in een handomdraai een ledenlijst te maken

ClickUp beste eigenschappen:

ClickUp CRM houdt alle ledengegevens bij en geeft deze weer naast uw projecten, taken, analyses en meer

ClickUp sjablonen besparen u tijd op lastige administratieve taken

Visualiseer de ledenbetrokkenheid met ClickUp's real-time dashboards

Brainstorm doelen voor uw organisatie en houd uw team verantwoordelijk door doelen om te zetten in taken

ClickUp beperkingen:

ClickUp heeft zoveel functies dat nieuwelingen het soms intimiderend vinden (maar wij geloven in u!)

Sommige functies, zoals ClickUp AI, zijn alleen beschikbaar voor betaalde abonnees

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Wilde abrikoos

Via

Wilde abrikoos

Wild Apricot is een webgebaseerde lidmaatschapsoplossing die een beetje van alles doet. Gebruik de ledendatabase om informatie over leden bij te houden. Probeer de website builder voor je bestaande website management. Of bouw je eigen mobiele app om onderweg in contact te komen met leden.

Ga je helemaal voor e-commerce? Gebruik de online winkelfunctie van Wild Apricot, waarmee je producten in je ledenportaal kunt opnemen. Leden kunnen zelfs terugkerende betalingen voor hun lidmaatschapsgeld instellen, dus je hoeft geen vinger uit te steken. 🧘

Wild Apricot beste eigenschappen:

In enkele seconden lijsten met evenementen en aanpasbare registratieformulieren maken

Automatisch facturen en ontvangstbewijzen genereren voor betalingsverwerking

Integreer Wild Apricot met WordPress en widgets

Wild Apricot beperkingen:

Sommige gebruikers zeggen dat hun leden fouten hebben ervaren

Andere gebruikers zeggen dat het platform niet gebruiksvriendelijk is

Wild Apricot prijzen:

Personal: $60/maand voor 100 contacten

$60/maand voor 100 contacten Groep: $75/maand voor 250 contacten

$75/maand voor 250 contacten Community: $140/maand voor 500 contacten

$140/maand voor 500 contacten Professioneel: $240/maand voor 2.000 contacten

$240/maand voor 2.000 contacten Netwerk: $440/maand voor 5.000 contacten

$440/maand voor 5.000 contacten Onderneming: $530/maand voor 15.000 contacten

$530/maand voor 15.000 contacten Wereldwijd: $900/maand voor 50.000 contacten

Wild Apricot beoordelingen en recensies:

G2: 4/5 (30+ beoordelingen)

4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (530+ beoordelingen)

3. ClubExpress

Via

ClubExpress

ClubExpress richt zich al meer dan 20 jaar op het vereenvoudigen van clubmanagement. Gebruik deze ledenapplicatie om e-mailberichten te plannen, leden te sms'en, enquêtes te genereren en zelfs discussieforums aan te maken.

De functies voor ledenbetrokkenheid zijn bijzonder robuust. Als je regelmatig in contact wilt blijven met je leden - en wie wil dat niet? - dan is ClubExpress een goede optie.

ClubExpress beste functies:

ClubExpress biedt onbeperkte cloud-gebaseerde opslag

Kies uit meer dan 20 kant-en-klare modules om de functionaliteit te krijgen die je wilt

Met ClubExpress kunnen leden hun gegevens en betalingsgeschiedenis beheren in het ledenportaal

ClubExpress beperkingen:

Sommigen zeggen dat de forumfunctie moeilijk te gebruiken is

Andere gebruikers zeggen dat het platform moeilijk te navigeren is

ClubExpress prijzen:

Tot 200 leden: 42 cent/lid, maandelijks gefactureerd

42 cent/lid, maandelijks gefactureerd 201 - 300 leden: 38 cent/lid, maandelijks gefactureerd

38 cent/lid, maandelijks gefactureerd 301 - 500 leden: 34 cent/lid, maandelijks gefactureerd

34 cent/lid, maandelijks gefactureerd 501 - 1.000 leden: 30 cent/lid, maandelijks gefactureerd

30 cent/lid, maandelijks gefactureerd Meer dan 1.000 leden: Neem contact op voor prijzen

ClubExpress beoordelingen en recensies:

G2: 4/5 (240 beoordelingen)

4/5 (240 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (510+ beoordelingen)

4. MemberClicks

Via

MemberClicks

MemberClicks stroomlijnt het ledenbeheer voor professionele verenigingen, kamers van koophandel en handelsverenigingen. Het biedt zichzelf aan als een alles-in-één automatiserings-, engagement- en inkomstengeneratieplatform voor elke organisatie die leden beheert.

MemberClicks wordt geleverd met workflows voor medewerkers, evenementbeheer en functies voor ledenbetrokkenheid zoals klaslokalen, vacaturebanken en forums.

beste functies van MemberClicks:

Organiseer virtuele conferenties of beurzen

Trek meer bezoekers naar je ledenportaal door een vacaturebank op te zetten

Creëer een speciale ruimte voor leden met de CommUnity-functie

MemberClicks beperkingen:

Sommige gebruikers zeggen dat het platform nuttige bewerkingsfuncties mist

Anderen zeggen dat de trainingsvideo's van MemberClicks verouderd en nutteloos zijn

MemberClicks prijzen:

Neem contact op voor prijzen

MemberClicks beoordelingen en recensies:

G2: 3.7/5 (40+ beoordelingen)

3.7/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (450+ beoordelingen)

5. Sterhoofdstuk

Via

StarChapter

Beheer je het hoofdstuk van een branchevereniging? StarChapter is gespecialiseerd in hoofdstukbeheer voor zowel vrijwilligers als beheerders. We houden van de Bestuur & Beheer functie, die bestuursleden een centrale hub geeft om informatie te delen. 📈

Gebruik StarChapter om lidmaatschapsgegevens te importeren en eenvoudig te integreren met verschillende nationale verenigingen. Het genereert ook gedetailleerde rapporten over je lidmaatschapsprogramma, wat handig is als je die aan het bestuur moet presenteren.

StarChapter beste functies:

Verwerk betalingen met StarChapter Pay

Maak een aangepaste website voor je chapter

Automatisch groepse-mails versturen en e-mailbezorging bijhouden

StarChapter beperkingen:

Sommige gebruikers zeggen dat het moeilijk is om te bewerken in StarChapter

Anderen zeggen dat ze een schonere opmaak en meer aanpassingsopties willen

StarChapter prijzen:

Essential: $83/maand voor 150 leden, plus $779 setupkosten

$83/maand voor 150 leden, plus $779 setupkosten Groei: $105/maand voor 300 leden, plus $1.079 setupkosten

$105/maand voor 300 leden, plus $1.079 setupkosten Geavanceerd: $133/maand voor 600 leden, plus $1.319 setupkosten

$133/maand voor 600 leden, plus $1.319 setupkosten Pro: $165/maand voor 1.200 leden, plus $1.559 setupkosten

StarChapter beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (40+ beoordelingen)

4.2/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (580+ beoordelingen)

6. Mindbody

Via

Mindbody

Mindbody is software voor ledenbeheer op maat voor fitness-, wellness- en schoonheidsinstituten. Het is echter het populairst bij sportscholen, yogastudio's en dansstudio's. 💃

Als je naam wilt maken, biedt Mindbody een white label app voor het beheren van lidmaatschapsroosters en betalingen onderweg.

Mindbody beste functies:

Accepteer betalingen en plan lessen vanuit de Mindbody Android of iOS app

Genereer inzicht in je bedrijf met rapporten over verkopen, klanten en bezettingsgraden

Gebruik Mindbody om werknemers in te plannen, prestaties van medewerkers te beheren beoordelingen uit te voeren en de salarisadministratie te doen

Mindbody-beperkingen:

Sommige gebruikers zeggen dat ze een negatieve ervaring hadden met de klantenservice van Mindbody

Anderen zeggen dat de verkopers een beetje opdringerig zijn

Mindbody prijzen:

Neem contact op voor prijzen

Mindbody beoordelingen en recensies:

G2: 3.6/5 (370+ beoordelingen)

3.6/5 (370+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (2.600+ beoordelingen)

7. Werkmap Directory

Via

Werkmap Directory

Workfolio is een suite van tools die professionele verenigingen gebruiken om

tijd te besparen

en workflows stroomlijnen. We houden van de microsite-functie, waarmee je microsites voor je klanten kunt maken of je eigen persoonlijke website kunt bouwen - coderen is niet nodig.

Workflow Directory is een evenredig deel personeelsdirectory, microsite-platform en tool voor profielbeheer. Het biedt ook gespecialiseerde softwareoplossingen voor juridische zaken,

gezondheidszorg

en onderwijs, dus er is voor elk wat wils. 🌻

Workfolio Directory beste eigenschappen:

Bouw je eigen website in een paar minuten met de WYSIWYG site builder

Als je een B2B-bedrijf bent, maak dan een microsite voor klanten om je prospects te verbazen

Gebruik de geavanceerde member directory builder om een robuuste directory te maken zonder codering

Workfolio Directory beperkingen:

Sommige gebruikers zeggen dat ze creatief moesten zijn om deze applicatie voor ledenbeheer aan te passen

Andere mensen zeggen dat Workfolio veel downtime heeft

Workfolio Directory prijzen:

Team: $99/maand voor maximaal 50 leden, jaarlijks gefactureerd

$99/maand voor maximaal 50 leden, jaarlijks gefactureerd Bedrijf: $249/maand voor maximaal 500 leden, jaarlijks gefactureerd

$249/maand voor maximaal 500 leden, jaarlijks gefactureerd Onderneming: Neem contact op voor prijzen, voor 501+ leden

Workfolio Directory beoordelingen en recensies:

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.8/5 (4 beoordelingen)

8. ZenPlanner

Via

ZenPlanner

Behoefte aan een beetje zen in je leven? ZenPlanner is software voor ledenbeheer en facturering voor sportscholen en fitnessbedrijven. Het is eigenlijk een volledig productpakket met bedrijfssoftware, een websitebouwer, een CRM, facturering en meer.

ZenPlanner heeft unieke gebruikscases voor vechtsporten, functionele fitness, boetiekfitness en gymnastiek als je software op maat van je bedrijf wilt. 🤸

ZenPlanner beste functies:

ZenPlanner wordt geleverd met geavanceerde workout-tracking om leden meer bruikbare gegevens te geven

Gebruikers kunnen e-mails, facturering en aanwezigheidsregistratie automatiseren

Gebruik de partner van ZenPlanner, UpLaunch, voor marketingautomatisering, betaalde advertenties en het maken van websites

ZenPlanner beperkingen:

Hoewel ZenPlanner vrij goed is in het uitrollen van nieuwe functies, zeggen verschillende mensen dat de mobiele app niet zo geweldig is

Andere gebruikers zeggen dat het platform moeilijk te navigeren is

ZenPlanner prijzen:

Tot 45 leden: $99/maand

$99/maand Maximaal 60 leden: $129/maand

$129/maand Tot 75 leden: $149/maand

$149/maand Tot 100 leden: $176/maand

$176/maand Tot 150 leden: $209/maand

$209/maand Tot 200 leden: $227/maand

$227/maand Tot 250 leden: $247/maand

$247/maand Meer dan 251 leden: $267/maand

ZenPlanner beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (240+ beoordelingen)

9. MemberLeap

Via

MemberLeap

MemberLeap is een drieledige software voor ledenbeheer, evenementenplanning en ledenbetrokkenheid.

Het ziet er misschien niet uit als de meest moderne oplossing voor ledenbeheer, maar dit platform is een solide optie voor het factureren van leden, het maken van evenementen-apps en massateksten.

MemberLeap beste eigenschappen:

MemberLeap vereenvoudigt samenwerking en commissiebeheer

Maak interactieve stands voor virtuele evenementen

Bouw message boards waarmee leden met elkaar kunnen chatten

Beperkingen van MemberLeap:

MemberLeap vereist handmatige invoer voor sommige ledengegevens

Sommige gebruikers zeggen dat ze contact moesten opnemen met de klantenservice voor bugfixes

Prijsstelling MemberLeap:

Neem contact op voor prijzen

MemberLeap beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

4.7/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

10. GrowthZone

Via

GroeiZone

GrowthZone draait helemaal om het laten groeien van je ledenaantallen. Als het de hoogste tijd is om op te schalen, dan zal deze software voor verenigingsbeheer (AMS) u op weg helpen. Het wordt geleverd met handige lidmaatschapsfuncties zoals contacten, planning van evenementen (inclusief online evenementen), facturering en communicatie. 👀

Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. GrowthZone wordt ook geleverd met productiviteitstools zoals een form builder, web content management en een mobile app builder.

GrowthZone beste eigenschappen:

GrowthZone integreert marketingautomatisering en sales funnel management

Geef je personeel een mobiele AMS-app voor het laden van contactgegevens, het beheren van check-ins voor evenementen en meer

E-mail automatiseren marketingcampagnes de ledenervaring personaliseren zonder een vinger uit te steken

GrowthZone beperkingen:

Sommige gebruikers zeggen dat GrowthZone zo veel doet dat het moeilijk is om op snelheid te komen

Andere gebruikers melden dat ze problemen hebben met de e-mailmarketingtool van GrowthZone

Prijzen van GrowthZone:

Neem contact op voor prijzen

GrowthZone beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (190+ beoordelingen)

ClickUp: De tool voor ledenbeheer van uw dromen

Leden laten uw wereld draaien. In plaats van elke dag uren te besteden aan het versturen van e-mails of het beheren van ledengegevens, kiest u het juiste platform voor ledenbeheer. Met de juiste tool in uw hoek, geeft u leden een betere ervaring terwijl u bespaart op lastige administratieve taken.

Je hebt het druk en geen tijd om tussen verschillende platforms te wisselen. Als tijd geld is, kies dan voor de beste software voor ledenbeheer: ClickUp. 🤩

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

Wij brengen uw projecten, taken, sjablonen, communicatie en ledenbeheer op één plek. Het is zo goed dat je nauwelijks weet wat je moet doen met alle tijd die je hebt bespaard.

Maar je hoeft ons niet op ons woord te geloven - probeer het zelf.

