Hoe u AI kunt gebruiken in de verkoop (toepassingen en tools)

Laten we eerlijk zijn: verkopen is moeilijker dan ooit. Kopers zijn slimmer, quota's zijn hoger en tijd? Daar heb je nooit genoeg van.

Dat is waar AI de stap zet – niet om u te vervangen, maar om u te versterken.

Van de automatisering van repetitieve taken zoals handmatige gegevensinvoer tot het analyseren van verkoopgesprekken voor gerichte coaching: kunstmatige intelligentie verandert de manier waarop verkopers contact leggen, deals sluiten en klanten binnenhalen. Maar hier zit het addertje onder het gras: het gaat er niet om menselijke verkopers te vervangen. Het gaat erom hen te helpen slimmer te verkopen, niet harder.

In deze gids leggen we uit hoe je AI in de verkoop kunt inzetten om prognoses te verbeteren, je verkoopstrategieën aan te scherpen, klantinteracties te personaliseren en de productiviteit te verhogen – zonder dat je er extra werk aan hebt.

Laten we eens kijken hoe de slimste verkooporganisaties AI gebruiken om meer deals te sluiten – en hoe u dat ook kunt doen. 👇

Inzicht in AI in de verkoop

Verkoop is lange tijd een mensgericht veld geweest. De belangrijkste troeven van een verkoper waren zijn uitgebreide kennis van het product dat hij verkocht, zijn sociale vaardigheden en zijn spreekvaardigheid.

Hoewel dat nu nog steeds het geval is, zijn de verwachtingen van klanten hoger dan ooit, is de concurrentie hevig en zijn klanttrajecten complexer. Deze factoren kunnen zelfs een goed presterend verkoopteam tot het uiterste drijven.

Dat is waar AI deze extra eisen met gemak kan helpen aanpakken. Onthoud dat AI niet bedoeld is om menselijke verkopers te vervangen, maar om hen efficiënter en met meer productiviteit te maken. Om dit beter te begrijpen, gaan we apart bekijken hoe AI-technologieën verkopers en leidinggevenden helpen.

📮ClickUp Insight: 21% van de respondenten wil AI inzetten om professioneel uit te blinken door het toe te passen op vergaderingen, e-mails en projecten.

Wat kan AI betekenen voor verkopers?

Verkoopmedewerkers vormen het grootste deel van elk verkoopteam. Als u bekend bent met de interne werking van deze functie, weet u hoe veeleisend deze rol kan zijn.

AI in de verkoop ondersteunt uw team door:

Door repetitieve taken zoals gegevensinvoer en follow-up-e-mails uit handen te nemen, krijgen ze de ruimte om zich te concentreren op activiteiten met een hoge waarde, zoals het opbouwen van relaties en het sluiten van deals

De automatisering van een vervelend proces zoals leadscoring. Dit zorgt ervoor dat verkoopteams zich kunnen concentreren op gekwalificeerde leads en deze kunnen omzetten in klanten

🎉 Leuk weetje: Sommige verkopers die AI gebruiken voor het schrijven van outbound-berichten hebben hun tools een naam gegeven—populaire bijnamen zijn onder andere “SalesGPT”, “CloserBot” en “E-mail Whisperer”.

Wat kan AI betekenen voor verkoopleiders?

Verkoopmanagers en -leiders kunnen kunstmatige intelligentie inzetten voor cruciale verkoopprocessen, zoals verkoopprognoses. Het vermogen van AI om in de loop van de tijd te leren, geeft verkoopmanagers sleutelinzichten in veranderingen in klantgedrag en interacties. Deze informatie kan nuttig zijn bij het aanpassen van verkoopstrategieën om nieuwe klanten te targeten.

Functies zoals realtime sentimentanalyse stellen het management bovendien in staat om de pijnpunten van potentiële klanten te begrijpen en hun aanpak in realtime aan te passen om hen om te zetten in betalende klanten.

De huidige AI-technologie kan verkoopgesprekken analyseren om de prestaties van verkopers te meten. Deze informatie is cruciaal voor algemene en, indien nodig, gerichte coaching.

Laten we een paar gedetailleerde praktijkvoorbeelden bekijken om beter te begrijpen hoe u AI in de verkoop kunt inzetten.

✨ Beschouw AI als je hulpje, niet als je vervanger. Jij zorgt voor de magie van het opbouwen van relaties. AI helpt je alleen om dat sneller te doen.

AI in de verkoop: praktijkvoorbeelden

Er zijn veel toepassingen voor AI in de verkoop; laten we er drie bekijken.

1. Verkoopprognoses

Verkoopprognoses zijn een integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van een verkoopmanager. Ze bieden het management de informatie die nodig is om hun verkooppraatjes en omzetactiviteiten te verfijnen en realistische verkoopdoelen te stellen.

Verkoopprognoses waren van oudsher een proces dat sterk leunde op ervaring, intuïtie en handmatig rekenwerk. Tegenwoordig kunnen AI-verkooptools gegevens verzamelen en analyseren uit meerdere bronnen, waaronder CRM-systemen, marketingautomatiseringstools of zelfs interacties met uw posts op sociale media. Dit alles gebeurt zonder menselijke tussenkomst en levert toch nauwkeurige voorspellingen op van de verkoopcijfers.

Door AI in uw verkoopprocessen te integreren, krijgt u een concurrentievoordeel en werkt u met nauwkeurige gegevens voor betere besluitvorming.

Laten we nu eens kijken naar het voorbeeld van Salesforce Cloud Einstein, een AI-tool ontwikkeld door Salesforce. Deze AI-oplossing kan worden gebruikt om potentiële leads te prioriteren, inzichten te verkrijgen uit gegevens van gebruikers en zelfs taken te automatiseren. Voor verkoopprognoses kan het historische verkoopgegevens analyseren en patronen identificeren die kunnen worden gebruikt om toekomstige verkopen te voorspellen.

Met deze tool kon Spotify verkooptrends nauwkeurig voorspellen en veelbelovende leads identificeren. De geavanceerde analyses van Einstein bieden het verkoopteam van Spotify realtime gegevens over klantgedrag, markttrends en campagneprestaties. Dit droeg bij aan nauwkeurigere verkoopvoorspellingen en een effectieve toewijzing van middelen. De verbeterde nauwkeurigheid van de prognoses heeft geleid tot een stijging van 19% in de advertentie-inkomsten ten opzichte van vorig jaar en een productiviteitsstijging van 40% bij het verkoopteam van Spotify, wat heeft gezorgd voor aanzienlijke verbeteringen in de verkoopresultaten.

💡 Pro-tip: Gebruik het sjabloon voor verkoopprognoses van ClickUp om de efficiëntie van uw verkoopprognoses te verbeteren. Hiermee kunt u gebruikmaken van krachtige werkstroomautomatisering, aangepaste statussen toewijzen en meer dan 17 aangepaste attributen gebruiken om gegevens nauwkeurig bij te houden. De aangepaste weergave zorgt voor een betere datavisualisatie.

2. E-mailmarketing

E-mailmarketing is een van de meest effectieve methoden voor het genereren van leads. Dit marketingkanaal werkt omdat bezoekers van uw website en potentiële klanten zich vrijwillig aanmelden om e-mails te ontvangen.

Dat gezegd hebbende, is het beheren van massale e-mailcampagnes geen eenvoudige taak, zeker niet met het niveau van personalisatie dat klanten tegenwoordig verwachten. Daar komen AI-tools voor e-mailmarketing om de hoek kijken. Deze tools blinken uit in het verwerken van enorme hoeveelheden data. Dit, in combinatie met de kracht van sales-AI en natuurlijke taalverwerking, stelt u in staat om uw klanten te segmenteren en gepersonaliseerde e-mails te maken op basis van historische gegevens over klantgedrag.

Deze AI-aangedreven tools voor de verkoop automatiseren ook repetitieve taken, zoals het versturen van herinneringen of het opvolgen van de status van openstaande taken met uw verkoopteam.

Phrasee is een door AI aangestuurde e-mailmarketingtool die is ontworpen om de kwaliteit van uw e-mailcontent te optimaliseren. Door gebruik te maken van machine learning identificeert deze tool de meest effectieve taal en toon om de doelgroep aan te spreken, waardoor e-mails een grote impact hebben. Zo hielp het Gumtree, de toonaangevende site voor advertenties in het Verenigd Koninkrijk, toen het te maken kreeg met dalende open rates van e-mails, wat van invloed was op de algehele betrokkenheid en verkoop. Gumtree heeft de AI-aangedreven e-mailmarketingoplossing van Phrasee geïmplementeerd. De machine learning-algoritmen van Phrasee optimaliseerden de onderwerpen en content van e-mails en stemden de berichten af op de doelgroep om de effectiviteit te maximaliseren, wat resulteerde in aanzienlijke verbeteringen. Gumtree zag een stijging van wel 50% in het aantal geopende e-mails en een toename van 44% in de klikfrequentie. Deze toename in betrokkenheid vertaalde zich direct in een hogere omzet, wat de impact van Phrasee op het succes van Gumtree's e-mailmarketing aantoont.

Gebruik de Marketingkalender-sjabloon van ClickUp om uw verkoopactiviteiten een boost te geven. Houd alle aspecten van uw acquisitie-inspanningen bij vanaf één handige locatie. Maak gebruik van de aangepaste statussen, velden en weergaven om klantinteracties, belangrijke segmentatiegegevens, cruciale taken en massale campagnes op te slaan en bij te houden.

💡 Pro-tip: Zet elke ClickUp-gebeurtenis om in geautomatiseerde e-mails. Reageer direct op vragen van klanten, tickets en meer met ClickUp Email.

3. Verkoopautomatisering

In de verkoop is tijd geld. Verkoopmedewerkers besteden zelfs meer tijd aan repetitieve, saaie taken, zoals het documenteren van klantcontacten en het afhandelen van administratieve klusjes, dan aan daadwerkelijke verkoopgesprekken. Ook verkoopmanagers besteden veel tijd aan het bijhouden van verkoopactiviteiten en rapportages.

Verkoopautomatiseringstools kunnen, mits strategisch ingezet, een aantal van deze vervelende taken automatiseren en stroomlijnen. Zo kan kunstmatige intelligentie voor spraak-naar-tekst bijvoorbeeld klantgesprekken automatisch en in realtime transcriberen.

Managers kunnen daarentegen profiteren van verkooptechnologische functies zoals geautomatiseerde rapportage en e-mailplanning, waarmee essentiële informatie zonder enige tussenkomst aan belanghebbenden wordt doorgegeven. Kortom, automatisering kan een aanzienlijke positieve impact hebben op uw inspanningen op het gebied van sales enablement.

HubSpot's Sales Hub integreert contactbeheer met functies voor automatisering, zoals e-mailreeksen en werkstroom, om verkoopprocessen te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en inzichten in verkoopgegevens te bieden. HubSpot heeft Mindvalley, een toonaangevend bedrijf op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, effectief geholpen om zijn verkoopinspanningen te stroomlijnen en de automatisering van e-mailmarketing te verbeteren. Dankzij het geïntegreerde platform van HubSpot kon Mindvalley geautomatiseerde e-mailmarketingcampagnes uitvoeren, waardoor het bedrijf leads effectief kon koesteren. Met het CRM van HubSpot kreeg Mindvalley zichtbaarheid op het gebied van klantinteracties en kon het het beheer van partnerschappen stroomlijnen. Het resultaat? Een hogere verkoopproductiviteit, snellere query's in clientgegevens en een aanzienlijke groei van het aantal e-mailabonnees.

🟒 Pro-tip: Maak gebruik van ClickUp's sjabloon voor dagelijkse verkooprapporten om de verkoopproductiviteit te verbeteren. Houd verkoopactiviteiten bij met aanpasbare taakstatussen en stel herinneringen in om al uw verkoopprocessen goed in de gaten te houden.

4. Contentaanmaak en personalisatie van outreach

AI kan repetitieve taken automatiseren, zoals het schrijven van e-mails voor verkoop, het opstellen van offertes of het opstellen van posts voor sociale media. Het past berichten ook aan op basis van klantgedrag, verkoopgeschiedenis en voorkeuren.

Veelvoorkomende AI-content-taken:

Schrijf onderwerpsregels en telefoonscripts met behulp van machine learning-tools

Personaliseer berichten op meerdere platforms

Verbeter uw verkooppraatjes op basis van eerdere dealresultaten

Verminder handmatige gegevensinvoer en bespaar tijd bij het opvolgen

💡 Pro-tip: Met ClickUp Brain kunnen verkoopteams automatisch e-mails, outreach-scripts of zelfs presentaties genereren – rechtstreeks vanuit je CRM-context.

5. Verkoopondersteuning en procesoptimalisatie

AI helpt niet alleen bij outbound-inspanningen, maar versterkt ook de interne bedrijfsvoering. Van de automatisering van taaktoewijzing tot het helpen van salesmanagers bij het bijhouden van prestaties: AI-tools zorgen ervoor dat verkooporganisaties snel kunnen blijven werken.

AI in sales enablement helpt bij:

Automatiseer verkoopprocessen en verminder vervelende taken

Stroomlijn uw verkoopactiviteiten met realtime dashboards

Geef salesmanagers meer mogelijkheden met AI-inzichten voor teamcoaching

Verbeter de acceptatie van verkooptechnologie en standaardiseer werkstroomen

🎉 Leuk weetje: ClickUp AI integreert naadloos in verkoopprocessen en combineert CRM-taken, coaching, prognoses en documenten op één platform, zodat je verkoopteam op één lijn blijft.

Hoe implementeert u AI in uw verkooporganisatie?

Het integreren van AI in je verkoopproces hoeft niet overweldigend te zijn, maar het vereist wel een doordacht plan. Succesvolle AI-implementatie gaat over meer dan alleen het kiezen van tools. Het gaat om het op één lijn brengen van je verkoopteam, het trainen van je verkopers en het verfijnen van je werkstroom, zodat kunstmatige intelligentie een aanvulling vormt op je menselijke verkopers – zonder hun ritme te verstoren.

Hier is een stapsgewijs stappenplan om AI in te zetten voor uw verkooporganisatie:

1. Identificeer de pijnpunten

Kijk waar je verkoopteam te veel tijd kwijt is aan herhalende taken: handmatige gegevensinvoer, verkoopprognoses in spreadsheets, het achterhalen van koude leads. Dit zijn uitstekende kandidaten voor AI-automatisering.

💡 Pro-tip: Begin met taken die veel impact hebben en niet al te complex zijn, zoals de automatisering van follow-ups, het registreren van telefoongesprekken of het doorsturen van leads. Deze leveren direct rendement op met minimaal risico.

2. Stel duidelijke doelen voor de implementatie van AI

Wilt u de verkoopproductiviteit verhogen, de verkoopresultaten verbeteren of de tijd die u aan verkoopactiviteiten besteedt verminderen? Uw doelen bepalen welke AI-tools u nodig hebt – en hoe u succes meet.

🧠 Wist je dat? Verkoopteams die AI implementeren met duidelijk omschreven doelen, hebben drie keer meer kans op prestatieverbeteringen. Bron: Salesforce State of Sales.

Niet alle AI-verkooptools zijn gelijk. Sommige richten zich op de analyse van verkoopgesprekken, andere op leadgeneratie, sales enablement of prognoses. Zoek naar tools die kunnen worden geïntegreerd met uw CRM en aansluiten bij de werkstroom van uw team.

Populaire categorieën van AI-tools voor de verkoop:

AI-assistenten voor verslagen van vergaderingen en taaksuggesties

Platforms voor prognoses en analyse van dealrisico's

Prospectingtools die klantgegevens en -gedrag analyseren

Platformen voor automatisering die planning en opvolging verzorgen

💡 Pro-tip: Met ClickUp AI kunt u werkstroomen maken die zich aanpassen aan elke fase van het verkoopproces – van het eerste contact tot de follow-up na de verkoop – en dat allemaal op één plek.

4. Test het eerst voordat je opschaalt

Begin klein. Implementeer je AI-technologie bij één verkoopteam of manager en houd de prestaties bij. Verzamel feedback en houd in de gaten of er weerstand is tegen de invoering. Zoek naar trends in de snelheid waarmee deals worden gesloten, de tevredenheid van verkopers of gemiste stappen die dankzij AI alsnog konden worden ingehaald.

5. Bijhouden, meten en optimaliseren

Het invoeren van AI is geen eenmalig proces. Je team heeft tijd nodig om zich aan te passen. Houd in de gaten hoe AI je verkoopactiviteiten, de fasen van de pijplijn en de productiviteit van je verkopers beïnvloedt, en verfijn je gebruik op basis van de gegevens.

🟒 Pro-tip: Gebruik ClickUp-dashboards om de deal-snelheid, de invloed van AI op het activiteitvolume en de nauwkeurigheid van verkoopprognoses in de loop van de tijd bij te houden.

Hoe AI verkoopteams helpt slimmer te werken

AI heeft al bewezen dat het de efficiëntie van verkoopteams kan verhogen, maar om complexe werkstroomen echt te stroomlijnen, heb je meer nodig dan alleen losstaande tools. Van het beheren van leads en klantcontacten tot het bijhouden van deals en deadlines: verkoopsucces hangt af van slimme systemen die naadloos samenwerken.

Dat is waar ClickUp – de alles-in-één-app voor werk – zich onderscheidt.

🎯 Uw instinct + AI-inzichten = een onverslaanbare combinatie. De beste verkoopteams kiezen niet tussen AI en ervaring. Ze gebruiken beide.

In tegenstelling tot tools die AI er als een bijzaak aan toevoegen, is ClickUp een volwaardig werkplatform met ingebouwde intelligente verkoopwerkstroomen. Met de ClickUp Teams Sales Software -oplossing kunt u uw volledige verkoopproces op één plek beheren: leads bijhouden, klanten onboarden, samenwerken aan deals en sneller deals sluiten.

Pas je verkooppijplijn aan met een intuïtief CRM, automatiseer repetitieve taken en visualiseer inzichten met dashboards die echt gebruiksvriendelijk zijn. Het is alles wat je verkoopteam nodig heeft, aangedreven door ClickUp AI.

1. Automatiseer de verkooptaken die je vertragen

Laten we eerlijk zijn: verkoopteams besteden nog steeds veel te veel tijd aan handmatig werk. Of het nu gaat om het registreren van verkoopgesprekken, het bijwerken van dealfasen of het toewijzen van follow-ups, deze repetitieve taken kunnen stilletjes tijd wegvreten die je beter aan verkopen kunt besteden.

🠠 Dit maakt van ClickUp meer dan alleen een CRM: het wordt het besturingssysteem voor uw verkoopmachine.

U kunt ook e-mails opstellen die direct een verbinding maken met potentiële klanten met de generatieve AI-mogelijkheden van ClickUp Brain. Dezelfde functie kan ook worden ingezet door de afdeling opleiding en ontwikkeling om content te creëren voor verkoopcoaching. Hier ziet u bijvoorbeeld hoe u AI kunt gebruiken om binnen enkele seconden e-mailontwerpen te genereren:

Bovendien* biedt ClickUp Brain, in combinatie met andere functies zoals ClickUp Clips, nieuwe mogelijkheden om het verkoopproces te verbeteren.

Maak en deel zelfstandig trainings- en onboardingvideo's met ClickUp Clips. Koppel dit aan de AI-mogelijkheden voor verkoop van ClickUp Brain, en uw verkoopteams kunnen nu video's maken met realtime, door AI gegenereerde transcripties. Deze functie kan vooral nuttig zijn wanneer u klanten wilt overtuigen met gedetailleerde demovideo's die complexe concepten uitleggen.

Maak gedetailleerde uitlegvideo's met realtime, door AI gegenereerde transcripties met ClickUp's Clips.

🎉 Leuk weetje: AI schrijft niet alleen e-mails of beoordeelt leads – het kan nu ook complete verkooppresentaties maken in minder dan 60 seconden (en ja, het voegt zelfs grafieken toe!).

2. Maak gepersonaliseerde verkoopcontent in enkele seconden (in plaats van uren)

Het schrijven van prospecting-e-mails, cold outreach-reeksen of zelfs pitchdecks kan aanvoelen als een fulltime baan. En als je boodschap niet uiterst relevant is voor je potentiële klant, wordt deze genegeerd.

ClickUp AI helpt verkoopprofessionals:

Stel cold e-mails op met een hoge conversieratio op basis van dealgeschiedenis of persona's

Schrijf gepersonaliseerde follow-ups op basis van eerdere aantekeningen van verkoopgesprekken

Maak pitchdecks of LinkedIn-berichten in uw eigen stijl

Vernieuw oude sjablonen of offertes met slechts één opdracht

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Docs + AI om samen met je team aan berichten te werken, direct herschrijvingen te krijgen en gegevens uit je CRM op te halen met behulp van variabelen. Je hoeft niet meer heen en weer te schakelen tussen documenten, Slack en e-mailthreads.

🎯 Praktijkscenario: Uw salesmanager wil een outbound-sequence voor leads van ondernemingen die niet meer reageren. In plaats van drie uur te besteden aan het opstellen ervan, stelt ClickUp AI binnen enkele minuten een gepersonaliseerde multi-touch-sequence samen op basis van CRM-gegevens en dealgeschiedenis.

3. Slimmer voorspellen — met context, niet met giswerk

Bij verkoopprognoses gaat het niet om het voorspellen van de toekomst, maar om te weten waar je op dit moment staat. En daarvoor zijn realtime gegevens, schone input en de mogelijkheid om snel bij te sturen nodig.

ClickUp AI + Dashboards bieden verkoopleiders de zichtbaarheid die ze nodig hebben om:

Bekijk de huidige status van de pijplijn per fase, eigenaar of regio

Gebruik AI-prompts om knelpunten in de pijplijn, activiteiten van verkopers en risico's samen te vatten

Analyseer prestaties en snelheid uit het verleden om toekomstige resultaten te voorspellen

Geef prioriteit aan accounts of gebieden die de grootste kans op conversie hebben

🧠 Wist u dat? ClickUp AI ondersteunt meerdere modellen, waardoor u prognoses kunt afstemmen op uw bedrijfslogica – of het nu gaat om sentimentanalyse, gewogen dealscores of historische verkoopresultaten.

🎯 Praktijkscenario: Een salesmanager moet zich voorbereiden op de maandelijkse prognosebespreking. In plaats van iedereen om updates te vragen, voert hij een ClickUp Brain-prompt uit – “Welke deals lopen dit kwartaal risico en waarom?” – en krijgt hij een realtime overzicht met risico-indicatoren en aanbevolen acties.

Houd essentiële verkoopstatistieken bij met de dashboards van ClickUp

ClickUp ondersteunt ook integratie met tools van derden, zoals Salesforce en HubSpot. Deze dashboards kunnen worden gebruikt als één centrale bron voor al uw verkoopgerelateerde gegevens. Bovendien kunnen uw verkopers meldingen instellen voor specifieke mijlpalen of gebeurtenissen, zodat er onmiddellijk actie wordt ondernomen wanneer dat nodig is.

4. Breng verkoopteams op één lijn zonder extra vergaderingen over status

Verkoopteams gedijen bij momentum, maar dat momentum loopt vaak vast door miscommunicatie, gescheiden tools en eindeloze 'even checken'-berichten.

ClickUp lost dit op door communicatie, het bijhouden van gegevens en AI-gestuurde updates op één plek te centraliseren. Uw verkoopteam blijft asynchroon op één lijn, zonder dat de overzichtelijkheid verloren gaat.

Zo gebruiken verkooporganisaties ClickUp AI om beter samen te werken:

Vat interne chats over verkoop samen met AI, zodat er niets door de mazen van het net glipt

Houd klantinteracties bij in deals, taken en e-mails in één weergave

Zet aantekeningen van vergaderingen om in toegewezen actiepunten met behulp van AI + ClickUp Docs

Genereer automatisch stand-up-updates, zodat elke vertegenwoordiger op de hoogte blijft

🎉 Leuk weetje: met ClickUp Chat vat AI niet alleen het gesprek samen, maar doet het ook aanbevelingen voor de volgende stappen, koppelt het relevante taken en spoort het teamgenoten aan om op te volgen.

🎯 Praktijkscenario: Je salesmanager is ziek, maar het team heeft nog steeds updates nodig over belangrijke deals. Met ClickUp AI kan iedereen op verzoek een actueel overzicht genereren van klantgesprekken, de voortgang van taken en de status van deals.

5. Breng alles samen met een CRM

Klantrelaties en het beheer daarvan spelen een cruciale rol in het succes van elk verkoopproces. Het bijhouden van informatie over alle contactpunten heen kan echter lastig en tijdrovend zijn. Maar met een CRM-oplossing in je arsenaal kun je je werkstroom eenvoudig optimaliseren.

Een CRM is een tool die je een 360-gradenweergave geeft van je volledige verkooppijplijn – kortom, het is de ruggengraat van elke verkooporganisatie.

Het CRM van ClickUp kan alle klantgegevens, waaronder contactgegevens, communicatiegeschiedenis en andere informatie die essentieel is voor uw verkoopproces, op één centrale locatie samenbrengen. Het integreert ook naadloos met de AI-aangedreven functies en automatisering die u al hebt ontdekt.

Daarnaast biedt het ClickUp CRM ook verschillende aanpasbare weergaven (meer dan 15) om uw verkooppijplijn te visualiseren op een manier die bij uw voorkeur past.

De gantt-grafiekweergave van ClickUp biedt een visuele tijdlijn van uw volledige verkooppijplijn. Met deze vereenvoudigde weergave kunnen verkoopprofessionals in één oogopslag de voortgang, deadlines en afhankelijkheden bijhouden. Deze informatie kan helpen knelpunten te identificeren voordat ze het verkoopproces belemmeren.

Beheer uw verkooppijplijn beter met de gantt-grafiek-weergave van ClickUp

Gebruik de ClickUp-tabelweergave voor een interface die lijkt op een spreadsheet . Met deze weergave kunnen verkoopprofessionals aangepaste velden maken om alles bij te houden, van klantinformatie tot verkoopstatistieken.

Pas verkoopinformatie in realtime aan, sorteer deze en deel deze met de tabelweergave van ClickUp

Bovendien fungeert deze weergave ook als een database zonder code, waarmee je taken, documenten en hun afhankelijkheden aan elkaar kunt koppelen, net zoals je dat zou doen bij het bouwen van een traditionele database.

Met de AI Knowledge Manager van ClickUp Brain kunt u uw volledige verkoopecosysteem doorzoeken, direct samenvattingen genereren en tijdens gesprekken updates geven over de voortgang van actiepunten. Deze functie kan vooral nuttig zijn voor verkoopprofessionals, omdat ze hierdoor tijdens verkoopgesprekken toegang krijgen tot een schat aan informatie. Het opbouwen van vertrouwen bij klanten helpt ook om de werkstroom gaande te houden, wat cruciaal kan zijn bij het binnenhalen van een potentiële klant.

Gebruik ClickUp Brain Gebruik de ClickUp AI Knowledge Manager om direct antwoord te krijgen op belangrijke vragen en inzichten in processen

6. Begin niet helemaal vanaf nul – gebruik sjablonen

Sjablonen zijn echt onmisbaar voor verkoopbeheer en bieden snelkoppelingen naar efficiëntie en consistentie. Met vooraf ontworpen sjablonen voor CRM, verkoopgesprekken en verkoopregistratie hoeven teams het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen ze zorgen voor gestandaardiseerde processen.

ClickUp biedt verschillende sjablonen die verkoopprofessionals kunnen helpen om uit te blinken in hun werkprocessen, waardoor ze tijd besparen en zich kunnen concentreren op strategische verkoopinspanningen.

De ClickUp CRM-sjabloon regelt de belangrijkste aspecten van het CRM-proces. Het biedt een centrale locatie waar een salesmanager toegang heeft tot alle klantgerelateerde informatie, waaronder klantgegevens, verkoopgeschiedenis en zelfs aantekeningen over eerdere interacties met klanten.

Dat gezegd hebbende, is het niet alleen een gegevensopslagplaats. Deze sjabloon bevat ook aangepaste velden en statussen waarmee verkoopprofessionals hun klanten kunnen segmenteren voor effectievere marketingbenaderingen en alle verkoopactiviteiten vanaf één locatie kunnen bijhouden.

💡 Pro-tip: Gebruik de Board View van ClickUp binnen deze sjabloon voor een interactieve visuele weergave van uw CRM-activiteiten.

De sjabloon biedt ook functies voor verkoopautomatisering, zoals het versturen van gepersonaliseerde e-mails naar elke klant op basis van hun segment. Het helpt bij sentimentanalyse door het management in staat te stellen feedback en beoordelingen van klanten te monitoren.

ClickUp biedt ook sjablonen om het verkoopproces zelf te stroomlijnen. Het ClickUp-sjabloon voor verkoopgesprekken biedt verkooporganisaties bijvoorbeeld een stapsgewijs proces voor het beheren van klantcontacten. Dit sjabloon biedt verkopers ook een centrale locatie om toegang te krijgen tot standaardscripts voor verkoopgesprekken.

Door hier eenvoudig toegang toe te hebben, zorgen uw verkoopteams voor een consistente professionaliteit en voorzien ze potentiële klanten van accurate informatie.

Daarnaast kunnen verkoopteams ook aangepaste velden gebruiken om belangrijke details van elk gesprek vast te leggen, zoals de pijnpunten van de klant en de volgende stappen. Deze informatie kan van onschatbare waarde zijn voor follow-ups, het personaliseren van toekomstige interacties en, als gevolg daarvan, het sluiten van deals.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Docs om alle aanvullende informatie op te slaan die je verkoopteams nodig hebben bij contact met klanten. Zorg ervoor dat al je teamleden toegang hebben tot alle documenten – alles op één plek!

Tot slot is er de ClickUp Sales Tracker-sjabloon, een tool die leidinggevenden waardevolle inzichten kan bieden in de prestaties van hun team en de algehele effectiviteit van hun verkoopinspanningen.

Dit sjabloon doet meer dan alleen verkoopcijfers bijhouden. Dankzij de ingebouwde kunstmatige intelligentie kunnen verkoopteams waardevolle prestatiegegevens (zowel individueel als per team) visualiseren, trends analyseren en groeikansen identificeren.

💡 Pro-tip: Gebruik de functies ClickUp Goals en ClickUp Mijlpalen in deze sjabloon om, zoals de namen al aangeven, doelen te stellen voor je verkoopteams en hen te helpen visualiseren hoe dicht ze bij het behalen van die doelen zijn.

✅ Klaar om te zien wat AI voor uw verkoopteam kan betekenen?

AI in de verkoop is niet alleen de toekomst, het is het heden. Van slimmer prospecteren tot sneller deals sluiten: de best presterende verkooporganisaties van vandaag gebruiken kunstmatige intelligentie om handmatig werk te verminderen, elk contactmoment te personaliseren en de omzet op grote schaal te verhogen.

ClickUp helpt verkopers, managers en revenue-teams precies dat te doen – met AI die in elke stap van uw werkstroom is ingebouwd. ClickUp biedt ook verschillende sjablonen voor verkoopplannen, naast de sjablonen die in deze blog worden besproken, waarmee uw verkoopteams efficiënter kunnen werken. Van het genereren van offertes en het voorspellen van deals tot het coachen van verkopers en het automatiseren van follow-ups: alles wat u nodig hebt om slimmer te verkopen, vindt u op één plek.

