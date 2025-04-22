10 gratis sjablonen voor verkoopprognoses in Excel en ClickUp

Een effectieve verkoopprognose zorgt ervoor dat de organisatie (of het verkoopteam) de doelstellingen haalt door realistische doelen te stellen. Een sjabloon voor verkoopprognoses maakt het voor een drukke manager gemakkelijk om de verkoop en omzet te voorspellen.

Laten we twee scenario's bekijken:

Verkoopmanager A vraagt de vicepresident Verkoop om meer mensen aan te nemen om hun doelstellingen voor 2025 te halen. De manager heeft een globaal idee van hoeveel verkopers ze nodig hebben.

Aan de andere kant heeft verkoopmanager B een solide plan voor het aantal vertegenwoordigers dat nodig is en hoe de verkoopprognoses en toekomstige inkomsten eruitzien op basis van markttrends, klantgegevens en het herziene personeelsbestand.

Als u de VP Sales was, voor welke verkoopprognose zou u dan kiezen?

Manager B, natuurlijk. Waarom? Omdat Manager B een solide verkoopprognose biedt om hun verzoek te onderbouwen.

Dit artikel behandelt de sjablonen voor verkoopprognoses in Excel en ClickUp om de nauwkeurigheid van uw bedrijfsprognoses en besluitvorming te verbeteren.

Wat is een sjabloon voor verkoopprognoses?

Een sjabloon voor verkoopprognoses is een aanpasbaar formulier dat u een overzicht geeft van de verwachte verkoop en omzet over een bepaalde periode.

Met uw sjabloon voor verkoopprognoses kunt u de stijging van de gemiddelde bestelwaarde voor een bestaand product of het aantal verkochte eenheden voorspellen, evenals het groeipercentage voor een specifieke periode (wekelijks/maandelijks/per kwartaal) en het aantal nieuwe klanten dat u waarschijnlijk zult toevoegen.

Sjablonen voor verkoopprognoses zijn nuttig tijdens de planningsfase, omdat ze bedrijven helpen bij het toewijzen van middelen, het schatten van kosten en het beoordelen of de bedrijfsacties aansluiten bij de korte- en langetermijndoelen van de organisatie.

Wat maakt een goede sjabloon voor verkoopprognoses?

Bedrijfseigenaren vertrouwen op de sjabloon voor verkoopprognoses om budgetten voor werving op te stellen en de productiecycli te plannen. Verkoopteams gebruiken ze voor het plannen van territoria en quota en om hun verkoopstrategie te sturen met kanaal- en partnerverkoop.

Om functioneel te zijn, moet de sjabloon voor verkoopprojecten:

Duidelijk en eenvoudig: De sjabloon moet gebruiksvriendelijk zijn en essentiële onderdelen bevatten, zoals financiële prognoses, omzettarget en verkoopquota

Aanpasbaar: Een goede sjabloon voor verkoopprognoses kan worden aangepast aan het besluitvormingsproces van uw organisatie en aan uw verkoopcyclus

Samenwerking: De gratis sjabloon voor verkoopprognoses moet input van belanghebbenden, het De gratis sjabloon voor verkoopprognoses moet input van belanghebbenden, het verkoopteam en het management mogelijk maken om samenwerking tussen afdelingen te bevorderen

Visueel aantrekkelijk: U moet grafieken, tabellen, whiteboards en diagrammen kunnen toevoegen om in één oogopslag inzicht te krijgen in toekomstige omzetdoelstellingen

werkstroomautomatisering: * Voor een nauwkeurige verkoopprognose hebt u automatisering nodig om ruwe cijfers om te zetten in inzichten en vervolgtaken toe te wijzen, in plaats van dit handmatig te doen

Integraties: Kies een sjabloon voor verkoopprognoses dat kan worden geïntegreerd met Google Spreadsheets, Kies een sjabloon voor verkoopprognoses dat kan worden geïntegreerd met Google Spreadsheets, sjablonen voor strategische planning , software voor klantrelatiebeheer (CRM) en tools die uw verkoopteam gebruikt

Kunstmatige intelligentie: Heeft de sjabloon voor verkoopprognoses ingebouwde Heeft de sjabloon voor verkoopprognoses ingebouwde AI-tools om de sjabloon te voltooien of het proces te versnellen?

10 sjablonen voor verkoopprognoses

1. ClickUp-sjabloon voor verkoopprognoses

Downloaden deze sjabloon Voorspel toekomstige inkomsten en uitgaven door bedrijfsprestaties te visualiseren met de ClickUp-sjabloon voor verkoopprognoses

Met de sjabloon voor verkoopprognoses van ClickUp kunt u de pijplijn en het huidige verkoopproces visualiseren, toekomstige doelen stellen en samenwerken met uw team op één plek.

Zo gebruikt u deze sjabloon effectief:

Verzamel historische gegevens over ordervolumes, omzet per account, winstmarge of transactiewaarde. Maak een spreadsheet met uw bedrijfsgegevens en voeg relevante gegevens toe met behulp van Tabelweergave in ClickUp om de groei te projecten

Analyseer de gegevens en zoek naar trends en patronen. Er zijn 17 aangepaste attributen, zoals productnaam, maand, verzendkosten voor gemiddelde verkoop, leadconversiepercentages voor meerdere producten en voorspelde bedragen, waarmee u de trends gemakkelijk kunt visualiseren

Stel realistische doelen voor omzetgroei vast, rekening houdend met feedback van consumenten, historische verkoopgegevens en aankomende marktkansen. Maak taken aan om uw voortgang naar de doelen bij te houden

Maak een project van de toekomstige inkomsten op basis van de doelen die u hebt ingesteld. Beoordeel verschillende scenario's, zoals situaties met hoge en lage groei, en gebruik Gantt-grafieken in ClickUp om uw prognoses te visualiseren

Controleer de prognoses en corrigeer ze in de voortgang terwijl u uw doelen nastreeft

Dit is een van de meest gebruikte gratis sjablonen voor verkoopprognoses en zorgt ervoor dat u alle haalbare deals meeneemt bij het maken van toekomstige groeiprognoses.

Zelfs seizoensgebonden bedrijven gebruiken deze sjabloon als hun favoriete hulpmiddel om nauwkeurige verkoopprognoses te maken.

2. ClickUp-sjabloon voor verkooprapporten

Downloaden deze sjabloon Visualiseer de maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse omzet van de hele organisatie met de ClickUp-sjabloon voor verkooprapporten

Door een efficiënt verkooprapport te presenteren, blijft u georganiseerd en bouwt u vertrouwen op bij het managementteam. Welke methode u ook gebruikt voor uw verkoopprognoses, deze sjabloon voor verkooprapporten geeft u een overzicht van uw verkoopinspanningen door uw jaarlijkse, driemaandelijkse en maandelijkse verkoopcijfers uit te splitsen.

Vergelijk historische prestaties over meerdere jaren door gegevens uit sjablonen voor verkoopplannen te exporteren.

De ClickUp-sjabloon voor verkooprapporten is uw handige gids om georganiseerd te blijven en uw verkoopprestaties bij te houden. Begrijp wat in het verleden heeft gewerkt en krijg inzicht in hoe u presteert en waar u naartoe gaat.

Segmenteer de informatie aan de hand van belangrijke gegevenspunten zoals geografie, key account managers, verkoopresultaten en verkoopdoelen. Stel aangepaste weergaven in om maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse groeicijfers te genereren en deze informatie binnen handbereik te hebben.

Gebruik deze sjabloon om afhankelijkheidswaarschuwingen te markeren, capaciteiten bij te houden en de verkoopprestaties beter te volgen.

Met de beginnersvriendelijke prognosesjabloon van ClickUp kunt u uw werkelijke verkopen vergelijken met prognoses en deze uitsplitsen naar servicetype of aantal verkochte eenheden als u meerdere producten hebt. Houd de impact van seizoensinvloeden in winkels bij, vergelijk de prestaties van verschillende regio's met elkaar en exporteer andere relevante informatie uit uw verkooprapportsjabloon.

Gebruik deze gegevens in uw datasjablonen voor nabesprekingsrapporten om de prestaties in concrete termen te evalueren, zoals technische correcties of geleerde lessen.

3. ClickUp Sales CRM-sjabloon

Downloaden deze sjabloon Houd uw verkooppijplijn georganiseerd, houd contacten bij en voer automatisering uit met de CRM-sjabloon van ClickUp

Het beheren en bijhouden van leads is vermoeiend en verkopers hebben er een hekel aan. Elke verkoper besteedt liever tijd aan het opbouwen van relaties en het sluiten van deals dan aan het handmatig invoeren van gegevens.

De Sales CRM-sjabloon van ClickUp vormt de ruggengraat van uw team. Of u nu een klein bedrijf of een grote onderneming bent, een robuust CRM-systeem is essentieel om de concurrentie voor te blijven en u te concentreren op de factoren die er het meest toe doen.

Met een robuuste database zonder code en realtime analyses kunt u erop vertrouwen dat de Sales CRM-sjabloon van ClickUp:

Help uw verkoopteam om georganiseerd te blijven

Krijg zichtbaarheid in klantinteracties en koopcycli

Identificeer prospects, aangepaste klanten en inactieve gebruikers en ontdek inzichten over gesloten deals

Krijg duidelijkheid in de communicatie met klanten

Sla klantgegevens op en open ze vanaf een centrale locatie

Verhoog de productiviteit door handmatige taken te elimineren en processen te automatiseren

Gebruik schakelen en vervolgkeuzemenu's om de status van leads te wijzigen, zoals Onboarding, Actief en Betaling in behandeling, om de voortgang van elke verkoop bij te houden. Stel belangrijke demografische gegevens en interesses van klanten in om uw campagnes te personaliseren en follow-up-e-mails te automatiseren.

Zorg voor een transparant proces voor verkoopprognoses waarin iedereen de gedeelde verkoopgegevens, omzetprognoses en andere belangrijke gegevens kan zien.

Gebruik sjablonen voor kwartaalbeoordelingen (QBR) om de doelen van de organisatie op elkaar af te stemmen, iedereen verantwoordelijk te houden en continue verbetering te stimuleren.

4. ClickUp-sjabloon voor verkooppagina

Downloaden deze sjabloon Maak visueel aantrekkelijke verkooppagina's zonder afhankelijk te zijn van uw verkoopteam met de verkooppagina-sjabloon van ClickUp

Met de verkooppagina-sjabloon van ClickUp kunt u aantrekkelijke en visueel aantrekkelijke verkooppagina's maken om uw product bij meer klanten onder de aandacht te brengen.

Deze sjabloon biedt u een startpunt om de best mogelijke pagina te maken met mogelijkheden zoals:

Genereer meer leads en verbeter conversies

Communiceer productaanbiedingen met klanten

Organiseer en houd eenvoudig belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) voor de verkoop bij, zoals voorspelde verkopen

Moedig websitebezoekers aan om de volgende stap te zetten (zich aanmelden of betalende klant worden)

Benadruk de functies en voordelen van uw product met meerdere mediaformaten, zoals tekst, afbeeldingen of video's

Hoewel het niet echt een prognosesjabloon is, kunt u met het sjabloon voor verkooppagina's verkooppagina's maken zonder afhankelijk te zijn van uw technische teams.

Tips om deze sjabloon optimaal te gebruiken:

Bepaal uw target en begrijp wie u wilt bereiken om een pagina te maken die direct inspeelt op hun behoeften. Gebruik ClickUp Docs om alle kenmerken van uw potentiële klanten en uw verkoopdoelen als aantekening te noteren

Gebruik taken om de sleutelfuncties en voordelen van uw product of meerdere producten op te sommen en maak dit de basis van uw pagina

Schrijf een overtuigende tekst voor uw pagina, waarbij u zich concentreert op de voordelen en de pijnpunten van uw target aanpakt in Documenten

Ontwerp een aantrekkelijke pagina die uw bezoekers geboeid houdt met ClickUp Whiteboard

Zodra de pagina live is, kunt u verschillende versies van de pagina A/B-testen om te zien welke versie het beste presteert en deze verder optimaliseren. Met de Board-weergave kunt u de versies van de verkooppagina en hun prestaties bijhouden

Verzamel ten slotte feedback van gebruikers om de landingspagina en uw product te verbeteren. De sleutel tot het behalen van de projectomzet is een open houding en het vermogen om wijzigingen aan te brengen op basis van input van gebruikers

5. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Downloaden deze sjabloon Krijg toegang tot, beheer en optimaliseer het hele verkoopproces met het ClickUp Sales Pipeline Sjabloon

Als verkoopleider is het laatste wat u wilt doen, uw teamleden opvolgen om de totale verkoopcijfers, de verkoopprognoses, de verkoopdoelen en het groeipercentage te kennen. U moet al deze gegevens 24/7 bij de hand hebben.

Een gestructureerd en efficiënt proces voor het beheer van de verkooppijplijn zorgt ervoor dat u geen stress meer hebt aan het einde van de maand en dat u meer gefocuste en strategische gesprekken kunt voeren met uw verkoopteam.

Tenzij u een gestructureerde verkooppijplijn hebt, hebben leidinggevenden slechts een limiet zichtbaarheid in hoe dicht of ver de verkopers bij het behalen van hun quota zijn.

De Sales Pipeline Sjabloon van Clickup biedt u een ultieme toolkit om elke fase van uw verkoopproces te monitoren en te optimaliseren. Gebruik deze prognosesjabloon om een weergave te krijgen van de pijplijn en uw acties te sorteren op basis van urgentie, waarde en potentieel.

Overweeg om de sjabloon voor dagelijkse verkoopprognoses en maandelijkse verkoopprognoses toe te voegen aan uw werkstroom om de volledige verkooptrechter in één weergave te visualiseren.

6. ClickUp-sjabloon voor verkoop-KPI's

Downloaden deze sjabloon Visualiseer alle KPI's van uw team in één verkoopdashboard met de Sales KPI-sjabloon van ClickUp

KPI's houden kritieke verkoopstatistieken bij om de verkoopprestaties te verbeteren, kansen en prospects te identificeren en de omzet te verhogen. Hoewel ze een uitstekende bron zijn om het succes van uw verkoopstrategie te meten, kan het met zoveel statistieken overweldigend zijn om te beslissen welke u moet bijhouden.

Met de ClickUp Sales KPI-sjabloon kunt u meetbare doelen instellen en deze bijhouden in de hele verkooptrechter. De gratis sjabloon voor verkoopprognoses biedt zichtbaarheid in de inspanningen van een team en beoordeelt of deze de organisatiedoelen maximaliseren.

Deze sjabloon voor een dashboard biedt een eenvoudige oplossing voor verkoopleiders en hun teams om inzicht te krijgen in de statistieken die zij genereren, duidelijkheid en transparantie te bieden over prestaties en corrigerende maatregelen te nemen.

Visualiseer relevante KPI's met behulp van aangepaste velden zoals upsell-pogingen, waarde van offertes en herhaalde verkoopopbrengsten, en stuur regelmatig rapporten naar uw directie.

7. Excel-sjabloon voor verkoopprognoses van Salesflare

Excel Sales Forecast Template van Salesflare is een beginnersvriendelijke sjabloon om verkopen te voorspellen

Als een kleine ondernemer-eigenaar een sjabloon nodig heeft voor het voorspellen van de verkoop of het bijhouden van de verwachte inkomsten, is het Excel-sjabloon voor verkoopprognoses van Salesflare een goed startpunt.

Of, als u te maken heeft met schaalbaarheidsuitdagingen bij het gebruik van een Excel-sheet als sjabloon voor uw budgetprognose, gebruik dan dit sjabloon om uw omzet te voorspellen, historische verkoopgegevens bij te houden en uw verkoopproces te verbeteren.

Maak uw verkooptrechter, registreer de kans op het sluiten van deals, stel targets voor uw team en wijs hen taken toe. Gebruik vooraf gemaakte grafieken om uw prognose voor elk kwartaal, elk jaar of een specifieke periode te verfijnen.

Stel OKR's voor uw team vast, sluitingskans en een aangepast aantal dagen waarna u wilt opvolgen. Zo weet u hoe uw verkopers presteren en hoe hun conversies eruitzien, en kunt u relevante maatregelen nemen.

Met Salesflare kunt u uw Excel- en Google Spreadsheets-sjablonen importeren in het CRM-systeem, waardoor u extra ruimte krijgt om u te concentreren op het opbouwen van relaties.

8. Excel-sjabloon voor verkoopprognoses door Excel Skills

via Excel Skills

Excel Skills Sales Forecast Template is effectief wanneer u kortere verkoopcycli heeft en geen leadbijhouden op pijplijnniveau nodig heeft. Deze sjabloon compileert maandelijkse verkoopprognoses voor drie jaar.

In vergelijking met andere sjablonen voor verkoopprognoses van ClickUp, moet u hier handmatig gegevens invoeren, zoals maandelijkse verkoopvolumes, verkoopprijzen en brutowinstpercentages voor elke productcategorie. Alle andere berekeningen worden automatisch bijgewerkt.

Deze Excel-sjabloon voor verkoopprognoses heeft vooraf ingestelde functies die u de totale omzet, verkoopkosten en maandelijkse brutowinst laten zien. De sjabloon bevat vijf productcategorieën, maar u kunt extra categorieën toevoegen door simpelweg het juiste nummer rijen in elke sectie voor verkoopprognoses in te voegen.

9. Google Spreadsheets-sjabloon voor prognoses voor detailhandelsbedrijven door Close

via Gesloten

Terwijl de andere sjablonen voor verkoopprognoses in deze lijst branche-agnostisch zijn, is het sjabloon voor prognoses voor de detailhandel van Close bedoeld voor detailhandelsbedrijven.

Traditioneel worden verkoopprognoses voor de detailhandel gemaakt in spreadsheets. Met dit beginnersvriendelijke sjabloon voor verkoopprognoses voor de detailhandel kunnen winkels maandelijkse verkoopprognoses opstellen, budgetten toewijzen, trends signaleren en potentiële valkuilen vroegtijdig opsporen.

De verschillende manieren om deze Google Spreadsheets-verkoopsjabloon te gebruiken zijn:

Houd uw leads en vergaderingen bij en krijg een voltooiweergave van uw verkooppijplijn

Voer maandelijkse en jaarlijkse prognoses uit om uw verkoopprojecten te plannen

Aangepaste gratis sjabloon voor verkoopprognoses aan met aanpasbare trechterstatistieken

Interpreteer gegevens met behulp van visuele grafieken

10. Excel-sjabloon voor verkoopprognoses door Gong

Gebruik de Excel-sjabloon voor verkoopprognoses van Gong om hiaten in uw verkooppijplijn te identificeren en uw verkoopdoelen te halen

Maakt u prognoses in het duister? Trekken uw toewijzingsdeals zich terug? Heeft u hulp nodig bij problemen met lage quota?

Als u op een of meer van deze problemen ja antwoordt, is het Excel-sjabloon voor verkoopprognoses van Gong iets voor u. Dit eenvoudige en gratis sjabloon voor verkoopprognoses is ontworpen in Excel en identificeert hiaten in uw pijplijn en zorgt ervoor dat uw team zijn targets haalt.

In de vooraf gemaakte sjabloon moet u uw team-specifieke nummers invoeren, waarna de vooraf gemaakte formules binnen enkele minuten uw prognoses maken.

Deze sjabloon voor verkoopprognoses biedt u een overzicht van wekelijkse verkoopprognoses, pijplijndekking of totale pijplijndekking.

Voorspel en optimaliseer uw toekomstige inkomsten met de juiste sjabloon voor verkoopprognoses

Handmatig voorspellen is tijdrovend en foutgevoelig. U loopt alle bruikbare inzichten mis die uw verkoopmanagers zouden kunnen helpen om hun verkoopdoelen te halen en te overtreffen.

Een geschikt sjabloon voor verkoopprognoses maakt het verschil: u hoeft niet elke keer opnieuw een prognosemodel te maken.

Moderne verkoopteams en eigenaren zijn dol op de prognosesjablonen van ClickUp, omdat ze aanpasbaar zijn, kunnen worden geïntegreerd met tools van derden en projectmanagement combineren met prognoses.

Meld u aan bij ClickUp om gratis aan de slag te gaan.