急成長企業が2026年に組織体制を維持する方法

マッキンゼーの調査によると、多くの企業がプロダクト・マーケット・フィットを達成する一方で、約80％が初期の成功を超えて拡大するのに苦労しています。その理由は？内部システム、プロセス、組織能力が成長に追いつかないことが多いためです。

これは、急成長と組織的な運営が両立しないことを意味するのでしょうか？

そうではありません。むしろ逆です。

急成長は組織化を罰するものではなく、組織化の欠如を罰する。構造こそが勢いを持続可能なものへと変える。

本ガイドでは、急成長中の15社がハイパーグロース期に組織体制を維持する方法を徹底解説します。

スケーラビリティを考慮した設計、ワークフローの自動化、集中型ワークスペースでの部門横断的な連携により急成長を乗り切ったチームの実際の事例を紹介します。彼らが活用している具体的なシステム、ツール、戦略も共有します。これらの手法は自社ビジネスにも応用可能です。

急成長企業が秩序を保つ秘訣

会社が小さいうちは、組織化は自然と進みます。進捗確認は部屋を隔てて大声で伝えられ、プロジェクトはホワイトボードで追跡でき、重要なファイルは共有フォルダに保管できます。

しかし規模が拡大するにつれ、こうした非公式な仕組みは崩壊します。突然、最新の営業資料がどこにあるのか誰もわからなくなり、エンジニアは古い仕様書で仕事をし、新入社員は最初の1か月を「何を誰に聞けばいいのか」を把握するだけで費やすことになります。

ここで「仕事の拡散」と「文脈の拡散」が忍び込むのです。

連携しないシステム間で仕事が断片化すると、チームは必要な情報を集めるためにアプリ間を行き来するコンテキスト切り替えに時間を浪費します。これは新興企業における生産性向上の静かな敵です。

ClickUpで仕事の拡散から集約へ移行する

急成長企業は意図的なシステムで混乱に対抗し、秩序を保ちます。スケーラブルなシステムを採用し、情報が集中化されることで、仕事の遅延要因となるツールの乱立を未然に防ぎます。あらゆる仕事・知識・コミュニケーションが統合される「単一の情報源」を構築しているのが特徴です。

彼らは早い段階でいくつかの基本を正しく実践しています：

タスク、ドキュメント、コミュニケーション、AIを一元化したワークスペースは、複雑さが増す中でチームのコンテキストスイッチを減らし、部門横断的な協業を向上させます。

📮ClickUpインサイト：アンケートの回答者の44%はブラウジング時に1～5タブに留まる一方、8%は31以上のタブを開いた「カオスモード」で作業しています。 意図的ではないものの、誰にでも起こり得ることです：ブレインストーミング用のMiroボード、SOP用のGoogle Doc、プロジェクト管理タブ、そして追加サポートのためのChatGPT。👀 しかしアプリやウィンドウを切り替えるたびにトグル税が発生します。これは隠れた精神的負担であり、思考の余力を削り、集中力を散漫にさせます。

急成長しながらも組織力を維持する15の例

システムについて語るのと、実際に機能している姿を見るのは別物です。これらは、成長に伴う初期の困難を乗り越えた成功企業のリアルな成長ストーリー。それぞれが、あなたのチームに適用できる実践的な教訓を提供します。🛠️

完全開示：これらの事例の一部はClickUpの顧客であり、彼らはClickUpを活用して仕事を再構築し、成長をボトルネックではなく強みに変えました。

1. カートゥーン ネットワーク

2. ピグメント

3. Spotify

👀 ご存知でしたか？ Spotifyのスクワッドは、スクラム、カンバン、あるいは全く異なる方法など、独自の働き方を自由に選択できます。つまり、同じ会社内であっても、2つのスクワッドが全く異なるプロセスを採用している可能性があるのです！

4. GitLab

5. Netflix

6. Lids

企業概要： フランチャイズモデルと店舗拡大で知られる急成長中の小売ブランド

彼らが直面した課題： チーム間で チーム間で プロジェクト進捗の追跡が 統一されておらず、店舗施策の調整に追われるミーティングやフォローアップ業務に埋もれていた

解決策： 標準化されたワークフローを構築し、ClickUpで仕事を一元管理することで、混乱したステータス報告を構造化されたタスクボードとダッシュボードに置き換えました

成果/学び： 週次ミーティング 週次ミーティング の効率が66%向上し 、チーム全体で毎週100時間以上を節約。クライアント向け成果物とコミュニケーション手順の標準化により、分散型組織における業務の透明性が拡大しました。

「当社の全ベンダーはClickUpで共同作業しています。各ベンダーに専用のトラッカーを用意し、新規店舗プロジェクトの入札依頼がある際は、そのトラッカーに案件を投稿します。これは入札依頼のアンケートのようなものです。ベンダーはClickUpに提示価格を入力し、その後は私が対応します。」

7. Shopify

企業概要： 世界中の数百万のデジタル店舗を支える主要eコマースプラットフォーム

直面した課題： 加盟店数が急増する中、手動でのオンボーディングとアカウントセットアップが、加盟店の成功と社内業務の両方におけるボトルネックとなった

解決策： Shopify Shopify は構造化されたオンボーディングワークフロー とベストプラクティスを重視しています。これにはステップごとのガイダンス、明確な指示、自動化オプションが含まれます。これにより新規加盟店は迅速かつ正確にセットアップを完了できました

重要なポイント：ユーザー基盤の拡大には、予測可能で自動化されたオンボーディングが不可欠です。これがなければ、繰り返される手作業が内部チームの負担となり、スケーリングが停滞します。企業環境では、自動化されたフォームとオンボーディングフローが手作業のやり取りを防止し、価値創出までの時間を短縮します。

8. Stripe

企業概要： グローバルビジネスのトランザクションを支えるAPIを提供する決済インフラ企業

彼らの課題： 急速なエンジニアリング開発と常に同期した 急速なエンジニアリング開発と常に同期した ドキュメントを維持することは 、Stripeのような技術・プロダクトチームにとって恒常的な課題です

解決策： Stripeは、ワークフローの一部として更新され、コードやAPIリファレンスと共にパッケージ化される長期的なドキュメント資産を優先します。この規律あるアプローチにより、知識は常に最新の状態に保たれ、一時的なチャットに埋もれることなく検索可能になります。

重要なポイント： ドキュメントはコードと同様に扱わなければならない。バージョン管理され、維持され、ワークフロー自体に統合されなければ、時代遅れで役に立たなくなる。

9. ヘルスケアテックプロ

10. Shipt

11. チックフィレイ

Chick-fil-Aは、オンボーディングの詳細からスケジュール管理まで、従業員データのあらゆる側面をClickUpの柔軟なプラットフォーム内で整理しています

12. メイド・イン・クックウェア

Airtable、Monday、Trello、Notion… めちゃくちゃでした。どれも機能していませんでした。ClickUpの評価を終えた後、これ以上他のツールを検討する必要はないと確信しました。これが最高だと気づいたのです。

13. ルル

14. マイアミ大学

マイアミ大学のイベントリーダーがClickUp Docsで情報リポジトリを構築し、知識移転を簡素化

15. RevPartners

スタートアップ、スケールアップ企業、グローバル企業など、あらゆる例を俯瞰すると、驚くほど一貫したパターンが見えてきます。急成長企業は、ツールやミーティングを増やすことで成功するわけではありません。早い段階で少数のスマートなシステムを導入し、そのシステムに重労働を担わせることで成功を収めているのです。

📮ClickUpインサイト：低パフォーマンスチームは15以上のツールを使い分ける可能性が4倍高い一方、高パフォーマンスチームはツールキットを9プラットフォーム以下に限定することで効率を維持しています。

急成長企業が実践する組織運営の鍵戦略

上記の実際の例に基づき、繰り返し見られる組織戦略と、それらを実際に実践する方法をご紹介します。✨

すべての情報を文書化し、アクセスを自動化する

成長中の企業が衰退する最も早い方法は、知識を個人の頭の中に閉じ込めること——あるいはさらに悪いことに、ドキュメントやチャット、受信トレイに散らばったままにすることです。組織の知識は部族的な知識へと変質します。キーパーソンが去れば、その専門知識も一緒に消え去り、突然すべての答えを得るために誰かの肩を叩く必要が生じるのです。

これを回避するには、一元化されたナレッジベースを構築しましょう。ナレッジベースは更新しやすく、常に最新で関連性のある状態を保ってください。

ClickUp Docsでwikiスタイルのナレッジベースを作成

ClickUp Docsで生きているライブラリを構築しましょう。wiki、標準業務手順書（SOP）、プロジェクト概要書を作成できます。ClickUp Docsでは、リアルタイムで共同編集が可能で、インラインコメントで文脈に沿ったフィードバックを直接残せます。ドキュメントは孤立せず、タスク、プロジェクト、ワークフローと接続されています。これが常に最新の状態を保つ秘訣です。

答えが必要な時は、ClickUp Brainが自然言語で質問を受け付け、タスク・ドキュメント・コメント・プロジェクト全体から知見を抽出。5つのツールを漁ったりチームメイトの作業を中断したりする必要はありません。知識は一元管理され、検索可能で、すぐに活用できます。

ClickUp Brainを活用し、ワークスペースから関連する回答を素早く見つけましょう

必要になる前にテンプレートを作成しましょう

新規プロジェクトやクライアントごとに一から作り直すのは、膨大な時間の浪費であり、一貫性を損なう原因となります。多くのチームは標準化を先延ばしにしすぎます。混乱を感じた頃には、プロセスは既に解きほぐすのが困難な状態になっているのです。

急成長企業は逆のことを実践します。反復可能な仕事を、そのプロセスがまだ新鮮なうちにテンプレート化するのです。

ClickUpでは、プロジェクト・タスク・ドキュメント・オンボーディングフローなどに使える1,000以上の既成テンプレートから選択するか、独自に作成できます。ClickUpタスクテンプレートを使えば、ClickUpタスクとサブタスク、担当者、期日、ClickUpチェックリストを含む構造全体を保存できるため、ワンクリックで新規仕事を開始できます。

テンプレートは、あなたの成長に合わせて拡張する運用マニュアルへと進化します。

文脈に沿ったコミュニケーションを一元化

会話が1つのツール（Slackなど）で行われ、仕事が別のツール（プロジェクト管理ツールなど）で行われると、文脈が失われ、意思決定が埋もれてしまいます。

解決策はシンプルだが強力だ：コミュニケーションを一元化し、仕事そのものに添付ファイルとして紐づけること：

ClickUpチャットが会話とタスクを一箇所に集約する仕組みを学ぼう！

経営陣に求められる前にダッシュボードを構築する

「ステータス状況を教えてくれる？」という質問は、可視性の欠如を示しています。リーダー向けに慌ててレポートを作成する代わりに、プロアクティブなダッシュボードを構築しましょう。手動でのレポート作成なしに、チームの進捗を常に把握できます。

自動更新されるライブClickUpダッシュボードで高水準のビジュアルレポートを作成。進捗、リスク、作業負荷、目標に関する最新情報を常に手元で把握できます。

💡 プロの秘訣： ClickUpダッシュボードにAIカードを追加すれば、タスクやリスト、レポートを手作業で掘り下げる必要なく、仕事全体の状況を把握できます。 AIカードは静的なメトリクスを表示する代わりに、タスク・担当者・優先度・期日といったワークスペースのリアルタイムデータを分析し、平易な日本語で洞察を生成します。リスクの指摘、進捗の要約、障害の可視化、作業量の問題のフラグ付けが可能。チームは画面上の数字だけでなく、背景と方向性を把握できます。

面倒な作業を自動化しよう

調査によると、21%の人が業務時間の80%以上を反復作業に費やしていると回答しています。例えばタスクステータスの変更、期日のリマインダー、次担当への仕事引き継ぎなどです。これらは自動化に適した低価値業務です。

時間を節約し、プロセスを毎回確実にスムーズに実行したいですか？ClickUp自動化でシンプルな「if-then」ルールを設定しましょう。例えば、タスクのステータスが変更された際に自動的に割り当てるなど。

現在のチームのサイズではなく、将来のチームのサイズに合わせて設計せよ

20人で仕事ができるシステムは、50人になるとほぼ必ず破綻する。急成長企業はこの変化を予測し、余裕を持って設計する。

ClickUpは、プラットフォームの切り替えを強制することなく、複雑性を段階的に拡張できることでこれを実現します。カスタムフィールドの追加、自動化の強化、レポート作成機能の深化など、組織の成長に合わせて構造を進化させます。まさに成長が求める形です。

急成長企業のための組織戦略をClickUpがサポートする方法：概要

戦略 一元化されたシステムがなければ ClickUpで ナレッジアクセス 5つ以上のツールを横断検索し、同僚に質問する ClickUp Brainに質問して、即座に回答を得る ステータス更新 手動での進捗確認、ミーティング リアルタイムダッシュボード、自動更新 プロセス引き継ぎ 電子メールのやり取り、見落とされた事項 自動化のトリガーが次のステップを促す 新入社員のオンボーディング 散らばったドキュメント、部族的な知識 連携ドキュメントとタスクテンプレート

次に、このステップを省略したチームが犯す過ちと、それが業務の足を引っ張る前に回避する方法を見ていきましょう。

急成長企業が陥りがちな組織運営の失敗例

急成長は基盤の小さな亀裂を巨大な裂け目に拡大させます。多くの新興企業が同じ予測可能なエラーを犯し、刺激的な成長期を混乱期間へと変えてしまいます。そのエラーとは何か、そしてどう脱却するかを見ていきましょう：

新たな課題が生じると、新たなツールを導入する。マーケティングチームはSNS投稿管理ツールを、営業チームは別のCRMを、製品開発チームは独自のロードマップ管理ソフトを導入する。おめでとうございます、これでツールの乱立状態に陥りました。

情報が互いに連携しない十数個のアプリに分散しているため、チームはコンテキストの切り替えや手動でのデータ転送に時間を浪費せざるを得ません。

✅ 解決策は？ClickUpのような統合型AIワークスペースにツールを統合すること。設計上、タスク・ドキュメント・コミュニケーション・ダッシュボード・AIが全て一箇所に集約されるため、組織的な負債を増やすのではなく削減できます。

ClickUpは、カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、ガントチャート、カレンダー）、強力な自動化機能、組み込みのドキュメント、目標管理、時間追跡を単一のワークスペースで提供し、比類のない柔軟性を実現します。チームコラボレーションとプロジェクト管理を一元化し、Trello、Asana、Notionなどの複数のツールを、1つの統合システムで置き換えることを可能にします。

混乱がシステム化を迫るまで待つ

小規模チームなら、非公式なプロセスで何とかやりくりできます。「仕事が落ち着いたら」と自分に言い聞かせながら。

ネタバレ注意：業務は決して落ち着くことはありません。結局、危機の最中にシステム構築を試みる羽目になります。それは沈み始めた船で船を造ろうとするようなものです。

✅ 急成長中のチームは、業務が落ち着いた期間に体制を構築することでこれを回避します。この時期はプロセスを定義・文書化するのが容易であり、規模拡大によってすべての変更が困難になる前だからです。

ミーティングに依存しすぎた連携方法

もしあなたの「同期不足への対応策」が「もう1回打ち合わせを追加しよう」なら、それは珍しいことではありません。成長期において最もよくある反応の一つです。

問題点は？ミーティングは拡張性に欠ける。チームが拡大するにつれ、ミーティング過多に陥り、意思決定が遅延し、ミーティング室にいないメンバーは文脈を把握できなくなる。これは生産性を積極的に阻害するシステムだ。

当社のミーティング効果アンケートによると、回答者の12％がミーティングが過密だと感じ、17％が長すぎると回答し、10％がほとんど不要だと考えています。

✅ しかし朗報です。ステータスミーティングは、リアルタイムダッシュボード、録画された音声・映像Clip、書面によるステータス報告といった非同期的な手法に置き換えられます。

ドキュメントを放置する

仕事が変化してもドキュメントが更新されなければ、その文書は誰も信用しない古い情報の博物館と化します。

✅ GitLabやStripeといった企業は、ドキュメントをアーカイブではなく生きているシステムとして扱うことでこの課題を解決しています。

ClickUpのようなツールでは、ドキュメントがタスクやワークフローに直接接続されるため、仕事と並行して更新が行われます。この接続により、ドキュメントの劣化を防ぎ、組織の知見を常に最新の状態に保つことができます。

AIの無秩序な拡大を放置しない

AI導入は初期のSaaS導入とよく似ている：あるチームが1つのツールを使い、別のチームが別のツールを使ううちに、知識が複数のAIシステムに分散してしまう。

その結果？AIスプロール現象の発生です。

AIスプロールとは、AIツール・モデル・プラットフォームが計画なく拡散し、監督も戦略もなく、誰が何を使っているかも把握されていない状態を指します。

✅ 急成長企業は、仕事が既に発生している場所にAI機能を集中させることでこれを回避しています。

ClickUpでは、AIがワークスペースに直接組み込まれています。ClickUp Brainは文脈を認識するAIアシスタントであり、タスク、ドキュメント、コメント、プロジェクトにアクセス可能。チームに孤立した成果物ではなく共有知を提供します。

ClickUp BrainとBrainGPT内で、単一のインターフェースから複数のLLMを活用

さらに、デスクトップAIアプリ「ClickUp BrainGPT」では、Claude、Gemini、ChatGPTを含む複数のAIモデルに加え、音声入力機能「Talk to Text」も利用可能。生産性が4倍向上します！

ClickUp BrainGPTの「Talk to Text」機能で、あなたの声をテキストメモ・メッセージ・ドキュメントに変換しましょう

避けるべき失敗がわかったところで、それを実現するツールをご紹介しましょう！

整理整頓の必要性は理解しているものの、利用可能なツールの多さに圧倒されていませんか？最大の過ちは、あらゆる機能ごとに別々の「最高峰」ツールが必要だと考えることです。こうして肥大化し、高コストで連携しない技術基盤が生まれ、解決するよりも多くの問題を生み出す結果となるのです。

最も賢明な急成長企業は、この点解決型アプローチから脱却し、統合型作業スペースへと移行しています。あらゆるチームが必要とする中核機能を統合する選択をしているのです。

20以上のツールを、ClickUp内の1つの強力なワークスペースに置き換える

この変化がツールカテゴリーごとにどのように展開されるか：

ツール統合の実践例

従来型のアプローチ 必要なツール 統合型アプローチ（ClickUp） プロジェクト管理 + ドキュメント + チャット + レポート作成 4つ以上の個別ツール ワンワークスペース 情報検索 各ツールを個別に確認する ClickUp Brainに一度質問するか、企業AI検索を活用しましょう ワークフローの自動化 ツール間の連携を構築する ネイティブ自動化

万能なプラットフォームは存在しません。しかし外部ツールが必要な場合、ClickUpのネイティブ連携機能により、文脈を損なわず、プロセスを断絶させることなく、ワークフローにシームレスに統合できます。

チームと共に成長する組織システムの構築方法

急成長に対応できる組織基盤を構築する準備はできていますか？このステップバイステップのフレームワークに従ってください。🤩

今構築するシステムが、成長が勢いをもたらすか混乱を生むかを決定します。責任を持って取り組んでください！

なぜ一流企業は組織化を戦略として扱うのか

急成長企業は組織化を維持する。その理由は単純明快だ：彼らにとって組織化は官僚的な雑用ではなく、戦略的武器だからである。彼らは明確性、責任の所在、推進力を生み出すシステムを構築する。小さなスタートアップで通用する非公式な手法は、規模の拡大に伴い必然的に崩壊し、混乱、燃え尽き症候群、機会の喪失を招くことを理解しているのだ。

最も成功している成長企業は、仕事を一元管理する「真実の単一ソース」を構築し、反復タスクを自動化してチームを高付加価値仕事に集中させ、現状ではなく目指す企業像に即したプロセスを設計します。彼らは「業務の卓越性が持続的成長を生む」ことを理解しています。早期に投資すればするほど、成長は持続可能になるのです。

チームと共に成長する組織システムを構築する準備はできていますか？ClickUpを無料で試して、統合型AIワークスペースが成長企業を遅らせるツールの乱立を解消する仕組みをご覧ください。